Prasówka 7.10.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

📢 8 najbardziej niesamowitych zamków Dolnego Śląska. Gdzie straszy Czarna Prababka, w którym miejscu można spotkać Lancelota? Niemal każdy turysta lubi zwiedzać zamki. Na Dolnym Śląsku jest ich ponad 120 – najwięcej w całej Polsce. Wybraliśmy dla was 8 najbardziej niezwykłych dolnośląskich zamków, pełnych tajemnic, sekretów i ciekawostek. Gdzie na Dolnym Śląsku można stanąć oko w oko ze słynnym Lancelotem, zwiedzić tajemnicze podziemia lub niezwykły cmentarz założony w hołdzie zwierzętom? Zapraszamy do galerii 8 najbardziej niezwykłych zamków Dolnośląskiego.

📢 Niecodzienne wydarzenie w Broku. Tata odebrał poród w domu. 5.10.2023 rodzice noworodka spotkali się z burmistrzem 23 września 2023 urodził się nowy mieszkaniec Broku - Mateusz Malec. Jest to pierwsze urodzenie dziecka od 20 lat, do którego doszło w domu, i dla którego akt urodzenia sporządzał Urząd Stanu Cywilnego w Broku.

📢 Otwarcie Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Sikorskiego. Wydarzenie odbyło się 6.10.2023 Wydarzenie rozpoczęło się od symbolicznego przecięcia wstęgi przed nową stacją uzdatniania wody przy ul. Sikorskiego. Po poświęceniu obiektu przez ks. dziekana Jana Okułę goście mogli zobaczyć, jak wygląda jego wnętrze. 📢 Taki był Nikoś i jego Trójmiasto. Gdańsk, Gdynia, Sopot. Tu żył i zginął. Miejsca związane z Nikodemem Skotarczakiem, słynnym gangsterem Słynny Nikoś, czyli Nikodem Skotarczak, to m.in. bohater filmu platformy Netflix "Jak pokochałam gangstera". Gdzie naprawdę mieszkał i działał? Całe życie Nikosia związane było z Trójmiastem. Tu zaczynał karierę jako bramkarz w nocnych klubach. Nad Bałtykiem prowadził interesy, sponsorował Lechię Gdańsk, tu także zginął. Oto miejsca najbardziej związane z Nikosiem w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Zobacz naszą galerię zdjęć.

📢 Tak mieszka Leszek Lichota i Ilona Wrońska. Na wsi aktorzy znaleźli swój raj i pomysł na biznes. Tak zarabia na życie tytułowy „Znachor” Leszek Lichota to nowy profesor Wilczur, który wciela się w tę postać w najnowszej wersji „Znachora”. Wiele osób zastanawia się, jak wypadnie w tej roli lubiany aktor. Nie uniknie przecież porównywania do Jerzego Bińczyckiego, który po mistrzowsku zagrał profesora Wilczura w głośnej ekranizacji powieści z 1982 roku w reżyserii Jerzego Hoffmana. Zobacz, jak żyje na co dzień aktorska para i gdzie znaleźli swoje miejsce na ziemi. Malownicza okolica zachwyca. Zdziwisz się czy zajmuje się Leszek Lichota, gdy nie jest na planie filmowym. 📢 Tak mieszkają Anita i Adrian ze „Ślubu od pierwszego wejrzenia”. Ich nowy dom zachwyca internautów. Błyskawiczny remont i efekt WOW Nowe odcinki „Ślubu od pierwszego wejrzenia” gromadzą przed telewizorami rzesze fanów eksperymentu. Wiele osób na bieżąco stara się śledzić losy uczestników, których połączyli w pary eksperci. Anita i Adrian to bohaterowie trzeciej edycji show, którym udało się stworzyć wspólnie wymarzoną rodzinę. Zaglądamy do ich wyremontowanego domu, gdzie zamieszkali w tym roku z dwójką pociech. Zobaczcie te wyjątkowe wnętrza.

📢 Złote i diamentowe gody w Małkini Górnej. 4.10.2023 odznaczono 33 pary małżeńskie z terenu gminy W środę, 4 października w Małkini Górnej odbyła się uroczystość, podczas której uhonorowano małżeństwa mogące pochwalić się długoletnim stażem związku: spędzili razem 50 i 60 lat. 26 par świętowało złote gody, a 7 par – gody diamentowe. 📢 Rajd Szlakami Barci Kurpiowskich w Myszyńcu. Rajd odbył się 6.10.2023 W rajdzie wzięło udział ok. 170 osób. Organizatorem jest Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu. 📢 7 ukrytych funkcji Messengera. Czy znasz je wszystkie? Zobacz, jak urozmaicić sobie rozmowy ze znajomymi Messenger to jeden z najpopularniejszych komunikatorów na świecie. Dzięki Facebookowi zdobył on światową popularność i dziś korzystają z niego niemal wszyscy użytkownicy smartfonów i komputerów. Nie każdy jednak zna część funkcji, które są po cichu wprowadzane wraz z kolejnymi aktualizacjami. Przedstawiamy 7 ukrytych funkcji, które sprawią, że twoja komunikacja za pomocą Messengera stanie się przyjemniejsza.

📢 Imprezy w Ostrołęce i powiecie ostrołęckim. Przeczytajcie, co się będzie działo w weekend 6-8.10.2023 W weekend odbędzie się sporo różnych wydarzeń. Zobaczcie harmonogram. 📢 Ostrołęcki Festiwal Fotografii. Wernisaże dwóch wystaw w Galerii Ostrołęka. 5 października 2023. Zdjęcia To już 15. edycja Ostrołęckiego Festiwalu Fotografii – imprezy organizowanej przez Ostrołęckie Towarzystwo Fotograficzne. Tegoroczny OFF zainaugurowały wernisaże dwóch wystaw w Galerii Ostrołęka: „Ostrołęczanie. Nasz portret 2023” i „Ostrołęka. 365 dni”. 📢 Natura poradzi sobie sama? W tych miejscach wygrała. Oto zachwycające zdjęcia miejsc opuszczonych przez człowieka Czarnobyl to nie jedyne miejsce, które opuszczone przez człowieka, zaczęło tętnić nowym życiem. Natura pokazuje swoją potęgę w wielu miastach na całym świecie. Od wraków statków po opuszczone antyczne budowle. Im mniejszy wpływ człowieka, tym większa szansa, że to przyroda przejmie władzę w swoje „dłonie”. Drzewa, bogactwo roślin, dzikie zwierzęta – to one przejęły tutaj kontrolę i mają się dobrze. Natura pokazuje nam, że potrafi się odbudować, potrzebuje na to czasu i spokoju.

📢 15 europejskich jezior, w których grasują potwory. 4 z nich są w Polsce! Gdzie grozi spotkanie z żółwio-świnią i gigantycznym ślimakiem? Już niedługo odbędzie się największe od dekad poszukiwanie potwora z Loch Ness. Szkockie jezioro to jednak niejedyny akwen w Europie, zamieszkany podobno przez dziwną bestię. Wyszukaliśmy dla was 15 jezior w krajach Europy, w których czają się dziwne potwory, przeczące ustaleniom nauki. Aż 4 nawiedzone akweny znajdują się w Polsce. Sprawdźcie, gdzie czai się kolosalny ślimak albo żółwio-świnia. Czy odważycie się ruszyć na wycieczkę nad jedno z tych jezior, by uwiecznić potwora na zdjęciu? 📢 17 niesamowitych atrakcji Wrocławia na pierwszą wizytę w mieście. Pomysły na weekend pełen wrażeń dla całej rodziny Wybieracie się po raz pierwszy do Wrocławia lub planujcie spędzić weekend w stolicy Dolnego Śląska, a nie znacie dobrze miasta? Wrocław ma tak wiele do zaoferowania turystom, że wybór atrakcji może być trudny. Dlatego zebraliśmy dla was 17 najfajniejszych, najbardziej charakterystycznych i unikalnych atrakcji Wrocławia w sam raz na pierwszą w życiu wycieczkę lub city break solo albo z całą rodziną. Odwiedźcie te miejsca, by poczuć unikalną atmosferę Wrocławia i spędzić niezapomniany weekend.

📢 Cukinia. TOP 10 dań z cukinii naszych Czytelników [PRZEPISY] Cukinia - przepisy. Tania, smaczna i… niskokaloryczna. Można z niej wyczarować przepyszne dania. Kliknijcie w galerię i zobaczcie TOP 10 dań z cukinii naszych Czytelników. 📢 Największe niespodzianki w powołaniach Michała Probierza. W kadrze pojawił się Patryk Peda z trzeciego szczebla rozgrywkowego Reprezentacja Polski. Michał Probierz ogłosił powołania na październikowe mecze kadry narodowej. Nowy selekcjoner zaskoczył i nie powołał kilku zawodników, którzy mieli mocną pozycję w drużynie. Nie zabrakło także kilku niespodzianek wśród powołanych.

📢 Ślubowanie pierwszoklasistów ze Szkoły Podstawowej nr 1. Teraz są pełnoprawnymi uczniami! Ślubowanie odbyło się 5.10.2023 W czwartkowe popołudnie na hali ostrowskiego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyła się uroczystość ślubowania klas pierwszych. To bardzo ważny dzień dla całej szkoły, rodziców, a przede wszystkim dzieci - po pasowaniu stają się oni częścią wielkiej "szkolnej rodziny".

📢 Pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej W czwartkowe popołudnie pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej wzięli udział w ślubowaniu. Zobaczcie zdjęcia z momentu pasowania na ucznia tradycyjnym, wielkim ołówkiem. 📢 Oto najlepsze akwaria w Polsce. Dokąd pojechać, by podziwiać piękno podwodnego świata? Chociaż ponad 70 procent powierzchni naszej planety pokrywa woda, naukowcy stale odkrywają sekrety głębin. Na szczęście, na całym świecie powstają obiekty, które uchylają rąbka tajemnicy na temat życia pod powierzchnią wody. Poznajcie najbardziej niezwykłe akwaria w Polsce – dokąd pojechać, by podziwiać piękno podwodnego świata? 📢 SI pokazała słynne Pokemony jako krwiożercze potwory. Słodkie stworki zyskały zupełnie nowe oblicze. Zobaczcie koniecznie Pokemony zna każdy, nawet nie będąc fanem kultowych stworków. Co jednak, gdy słynne i często urocze istoty z gier, anime i mangi przybiorą potworną postać? Oto galeria stworzona przez SI, w której pokemony przybrały bardziej realistyczną i do tego nieco przerażającą formę. Zapraszamy.

📢 Tak mieszka Hanna Lis. Zobacz, jak się urządziła w stolicy dziennikarka. Zachwycający apartament z modnej dzielnicy Warszawy Hanna Lis jakiś czas temu wyprowadziła się z centrum miasta. Zajrzyj do stylowego domu dziennikarki w eleganckiej dzielnicy, który urządziły jej profesjonalne projektantki. Zobacz, jak na co dzień mieszka Hanna Lis i w jakich wnętrzach czują się najlepiej. Sprawdź, jak modnie jest urządzony salon z aneksem kuchennym, łazienka i taras. Te wnętrza zachwycają internautów!

📢 Rekordowy wysyp borowików w lasach w październiku. Ogromne ilości maślaków, kani i kurek. Gdzie ich szukać? Zobacz mapę grzybów Rekordowy wysyp grzybów w lasach. Październik to najlepsza pora na zbieranie grzybów. W lasach znajdziemy teraz m.in. kurki, kanie, borowiki i maślaki. Takie grzyby są świetne na domowe przetwory na zimę. Pamiętajmy jednak, by zbierać tylko te okazy, które znamy i co do których mamy pewność, że są jadalne. Zobaczcie, jakich grzybów jest najwięcej i gdzie najlepiej ich teraz szukać.

📢 Na straganie w dzień targowy. Kilogram chleba za 66 groszy i 10 jajek za mniej niż złotówkę? Tak było w pierwszej połowie XX wieku Targowiska, zarówno wiejskie, jak i miejskie, zawsze były ważnym elementem lokalnej społeczności. Można tam było nie tylko kupić czy sprzedać wszelakie produkty, ale podsłuchać, co dzieje się w okolicy i w kraju i wymienić się ciekawostkami z codziennego życia. Jak mogłaby wyglądać lista zakupów w pierwszej połowie XX wieku? Ile kosztowały wówczas produkty spożywcze, a przede wszystkim, jak takie targowisko wyglądało? Podglądamy sprzedawców i kupców na starych, archiwalnych zdjęciach. 📢 Co zrobić, aby bateria w telefonie trzymała dłużej? 5 wskazówek prosto od Google. Zobacz, co radzi użytkownikom gigant technologiczny Współczesne telefony coraz rzadziej wytrzymują cały dzień na jednym ładowaniu. Baterie w smartfonach są coraz większe, jednak urządzenia posiadają coraz więcej prądożernych funkcji. Sprawia to, że bilans w efekcie i tak wychodzi na minus. Firma Google podała ciekawe porady dla użytkowników, dzięki którym telefon ma wytrzymywać dłużej bez doładowywania go w międzyczasie energią. Zobacz 5 oficjalnych wskazówek amerykańskiej korporacji.

📢 Ostrowiada Literacka w Starej Elektrowni. Przeczytajcie, kto tym razem przyjechał do Ostrowi 5.10.2023 W tym roku na zaproszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej przyjechali: Aleksandra Warecka, Jolanta Kopeć, Dariusz Michalski i Marcin Margielewski. Wśród gości miał być także Ernest Bryll, ale z powodów zdrowotnych musiał zrezygnować z wizyty w Ostrowi. Rozmowy z gośćmi prowadzi dziennikarz RDC Cezary Polak. 📢 Tak mieszkają Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski: nowa łazienka, kuchnia i salon. Luksusowe gniazdko prowadzących „Pytanie na śniadanie” Katarzyna Cichopek wreszcie zamieszkała z dziećmi w rodzinnym domu Macieja Kurzajewskiego. Gwiazdy „Pytania na śniadanie” zaczynają nowy etap wspólnego życia. Kinga z kultowe serialu „M jak miłość” zupełnie przearanżowała lokum przyszłego męża. Zobacz, jak prezentują się luksusowe wnętrza nowego domu Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego.

📢 Modne talerze za grosze. Te wzory to hit jesieni 2023. Możesz je tanio kupić w Homli, Pepco, Sinsay, Lidlu czy Biedronce Modne talerze na stół nie muszą być drogie. Warto więc pomyśleć o kupnie nowych naczyń, które umilą codzienne posiłki i nadadzą im wyjątkową oprawę. Zobacz, jakie wzory są teraz na topie. Sprawdź, gdzie kupisz eleganckie i niepowtarzalne talerze za mniej niż 30 zł. Zaglądamy do Pepco, Biedronki, Sinsay, Action, Lidla i innych popularnych sieci. 📢 Pasowanie uczniów klas pierwszych Państwowej Szkoły Muzycznej w Ostrołęce, 4.10.2023 Podczas uroczystości dzieci złożyły ślubowanie oraz podpisy na akcie ślubowania. Swoje umiejętności zaprezentowali także stypendyści szkoły, czyli uczniowie z najlepszymi wynikami. Termin uroczystości został wybrany nieprzypadkowo, 1 października obchodzony był „Światowy Dzień Muzyki”. 📢 Ślubowanie uczniów klasy sportowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej. 4.10.2023 Czwartoklasiści z oddziału sportowego w Szkole Podstawowej nr 2 złożyli ślubowanie na sztandar. Treść ślubowania przeczytał im dwukrotny złoty medalista igrzysk olimpijskich w pchnięciu kulą, Tomasz Majewski.

📢 Premier Mateusz Morawiecki w Krukach. Odwiedził Melvit, 4.10.2023 Wizyta w Krukach, w zakładzie Melvit to jeden z punktów dzisiejszej podróży Mateusza Morawieckiego. Wcześniej premier był w pow. płońskim i w Przasnyszu, a po spotkaniu w Melvicie pojechał do Zambrowa. 📢 Ostrołęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku zainaugurował kolejny rok akademicki, 4.10.2023 Spotkanie inaugurujące rok 2023/24 odbyło się 4 października 2023 w sali OCK. W tym roku OUTW ma 225 słuchaczy, w tym 25 nowych. Wykład inauguracyjny, zatytułowany "Aktywność naukowa osób trzeciego wieku - możliwości w Ostrołęce i regionie" wygłosił dr inż. Ireneusz Żuchowski.

📢 Targowa Park w Ostrołęce. Nowy park handlowy zostanie otwarty w 2025 roku Rusza komercjalizacja projektu Targowa Park zlokalizowanego w Ostrołęce przy ul. Targowej. Do użytku mieszkańców zostanie oddane 8 000 m2 powierzchni handlowej.

📢 Nadchodzi sezon grzewczy. Wyczyść grzejnik, zanim się zacznie. Wytarcie kurzu nie wystarczy. Sprawdź, jak wyczyścić wnętrze kaloryfera Czyszczenie grzejników w środku jest dość często pomijane przy standardowych porządkach. Jednak przed sezonem grzewczym trzeba to zrobić koniecznie. Czyszczenie kaloryferów będzie wymagało nieco pracy i czasu, ale to bardzo ważne, żeby przez jesień i zimę nie oddychać spieczonym brudem i kurzem. Bo właśnie to oznacza brudny grzejnik. Radzimy, jak uporać się z czyszczeniem wnętrza grzejników panelowych, aluminiowych modułowych oraz żeberkowych. 📢 Skutki burzy w regionie - powalone drzewa, brak prądu (3-4.10.2023). Bez prądu ok. 52 tys. mieszkańców W nocy z wtorku na środę (z 3 na 4 października 2023) nad naszym regionem przeszła burza. Mocno też wieje. Część mieszkańców pozostanie bez prądu do 12.00.

📢 Plebiscyt Pupil Roku trwa. Można już głosować. Zobaczcie psy z Ostrołęki Nasi Czytelnicy co roku mają wspaniałą okazję, aby pokazać, jak bardzo kochają swoje zwierzaki, zgłaszając je do akcji PUPIL ROKU. W jej ramach stworzymy wielką, internetową galerię pupili wszelkich gatunków. Zobaczcie psy z Ostrołęki oraz dowiedzcie się więcej o tym plebiscycie. Czekają cenne nagrody! 📢 Otwarcie ośrodka NOEE w Broku. Nadbużański Ośrodek Edukacji Ekologicznej przeszedł gruntowną przebudowę. Zdjęcia Nadbużański Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Broku znany wcześniej jako Nadbużański Ośrodek Edukacji przeszedł gruntowną przebudowę - w środę, 27 września odbyła się konferencja inaugurująca jego otwarcie.

📢 Pielgrzymka do Dąbrówki w gminie Lelis. 10.09.2023 odbył się tu odpust W niedzielę 10.09.2023 w sanktuarium Matki Bożej Dąbrowskiej odbywa się odpust. Przybyło na niego kilka tysięcy osób z: Ostrołęki, Łomży, Kolna, Dylewa, Kadzidła, Lelisa, Czarni.

📢 Archiwalne zdjęcia znanych ludzi z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego. Zobaczcie, jak wyglądali 20 lat temu. Zdjęcia z archiwum TO W redakcyjnym archiwum znaleźliśmy zdjęcia osób, które w przeszłości pełniły ważne funkcje. Niektórzy do dziś pracują i zajmują bardzo ważne stanowiska. Zobaczcie, jak wyglądali. Dodajmy, że najstarsze zdjęcia pochodzą sprzed 22 lat. 📢 Ostrołęka i powiat ostrołęcki jesienią... 2001 roku. Ludzie i wydarzenia. Zobaczcie zdjęcia z archiwum TO Publikujemy zdjęcia z października i listopada 2001 roku. Znajdziecie tu m.in. fotki z marketów, z uroczystości miejskich, jubileuszowych. Z Ostrołęki oraz kilku gmin powiatu ostrołęckiego.

📢 Ostrołęka. Bójka pod ZSZ nr 1. Wyciekło nagranie. Policjanci przyjęli zawiadomienie od dyrekcji szkoły We wtorek 12.10.2021 r na dziedzińcu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 miała miejsce bójka między młodzieżą. Jeden z uczniów, uderzony przez rówieśnika, stracił przytomność i upadł. Na miejsce przyjechała policja.

📢 Nowe kandydatki Miss Mazowsza 2017. Dwie z Ostrowi [ZDJĘCIA] Już ponad 40 kandydatek zgłosiło się do konkursu Miss Mazowsza 2017.