Prasówka 7.09.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Miesięczny horoskop dla Koziorożców na wrzesień wyczytaliśmy w gwiazdach. Przekonaj się, co spotka cię w tym miesiącu. Jeśli Koziorożce to twój znak zodiaku, zobacz, czego możesz się spodziewać. Jeśli zależy ci na Koziorożcach, sprawdź, jak wygląda ich horoskop miłosny na wrzesień 2023. Być może gwiazdy znalazły tu miejsce dla ciebie.

Małopolska to prawdziwe zagłębie zamków – jest ich tu ponad 100, na czele z przesławnym Wawelem. Wybraliśmy dla was 13 najbardziej niezwykłych zamków regionu, które warto odwiedzić w czasie weekendowych wycieczek niedaleko Krakowa. Są wśród nich gotyckie ruiny i renesansowe cuda architektury, niektóre są nawiedzone, inne skrywają legendarne skarby, wszystkie są fascynujące. Poznajcie 13 fascynujących twierdz Małopolski.

Jesień to świetna pora na wycieczki all inclusive. Koniec morderczych upałów na południu Europy oznacza, że właśnie wtedy można tam najlepiej wypocząć i pozwiedzać miejsca, o których zawsze marzyliśmy. Ile kosztują wycieczki all inclusive w październiku 2023? Wyszukaliśmy dla was 8 najtańszych kierunków, w których możecie wypocząć po sezonie. Zapoznajcie się z rankingiem i zarezerwujecie wycieczki jak najprędzej.

Do tej drobnej stłuczki doszło we wtorek 5 września 2023, po południu, w Ostrołęce. Kierujący motocyklem mieszkaniec powiatu ostrołęckiego uderzył w prywatne auto policjanta. Okazało się, że nie był trzeźwy…

Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

Wrzesień to miesiąc intensywnych prac w ogrodzie. Należy pamiętać o tym, że koniec lata i wczesna jesień to dobry czas nie tylko na zbieranie plonów i porządkowanie grządek, ale także na sadzenie roślin, które zakwitną wiosną. Zobacz, jak przygotować się do tych zadań. Radzimy, jakie prace ogrodowe należy wykonać we wrześniu.