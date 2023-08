Prasówka 7.08.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 6.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Czy będą braki prądu 7.08 w warmińsko-mazurskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu”?

Prasówka 7.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Czy będą braki prądu 7.08 w warmińsko-mazurskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim 7.08? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia w ciągu najbliższych dni. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacje w warmińsko-mazurskim.

📢 Wyłączenia prądu w mazowieckim. Gdzie 7.08 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie? Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w mazowieckim 7.08? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w mazowieckim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi przerwa w dostawie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy.

📢 Utrudnienia w ruchu w woj. mazowieckim 7.08.2023. Lista aktualnych remontów dróg i innych zdarzeń Na których drogach w województwie mazowieckim prowadzone są dzisiaj (7.08.2023) roboty drogowe? Roboty drogowe: droga S8, węzeł Wola Rasztowska (489. km na odc. 0,1 km) Remont Wiaduktu Wola Rasztowska, zajęcie prawego pasa ruchu, k. Białystok oraz k. Warszawa. Ruch odbywa się pozostałymi pasami..

Prasówka 7.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pożar hali w Starym Szelkowie. Do pożaru doszło 6.08.2023 na terenie zakładu Grill Impex Pożar wybuchł w nocy. Strażacy otrzymali wezwanie po godz. 2.00.

📢 Festyn w Chudku, 6.08.2023: Wiejskie klimaty - niedziela na wsi Konkurencje sportowe, konkursy z nagrodami, animacje, występy artystyczne, koncert muzyki biesiadnej, zabawa taneczna, biesiada przy ognisku - takie atrakcje przygotowali organizatorzy festynu w Chudku (KGW Chudkozionki, radny i sołtys z Chudka oraz wójt gminy Kadzidło).

📢 Wysyp grzybów w lasach – kurki, maślaki, rydze i borowiki obrodziły. Gdzie ich szukać? Koniecznie sprawdź aktualną mapę grzybów w Polsce Ogromny wysyp grzybów w lasach. Sierpień to dobra pora na zbieranie grzybów. W lasach znajdziemy teraz m.in. kurki, kanie, borowiki i maślaki. Takie grzyby są świetne na domowe przetwory na zimę. Pamiętajmy jednak, by zbierać tylko te okazy, które znamy i co do których mamy pewność, że są jadalne. Zobaczcie, jakich grzybów jest najwięcej i gdzie najlepiej ich teraz szukać. 📢 Przegląd piosenki klubów seniora w Baranowie, 6.08.2023 To 15. edycja przeglądu. Odbywa się po trzyletniej przerwie. W upalne niedzielne popołudnie 6 sierpnia 2023 w baranowskim amfiteatrze pojawiły się grupy seniorów z powiatów: ostrołęckiego, przasnyskiego oraz ostrowskiego. I gościnnie - seniorzy z Lipnicy Wielkiej na Orawie.

📢 Grzybobranie 2023. Po obfitych deszczach przyszła pora na grzyby. Zobaczcie zbiory Grzegorza Jasionowskiego z Ostrowi Mazowieckiej To już chyba tradycja, że co roku publikujemy zdjęcia grzybów zebranych przez Grzegorza Jasionowskiego z Ostrowi Mazowieckiej. Grzegorz Jasionowski, zastępca wójta gminy Stary Lubotyń to grzybiarz z wieloletnim doświadczeniem. 📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 06.08.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Wypadek w Wolkowych. Autem podróżowało 5 młodych mężczyzn z pow. ostrołęckiego. Do wypadku doszło 6.08.2023 Do wypadku w Wolkowych doszło w niedzielę, 6 sierpnia nad ranem. Kierowca stracił panowanie nad kierownicą, zjechał do rowu i dachował. Żaden z podróżujących autem nie przyznaje się do siedzenia za kierownicą.

📢 Kids Party w tężni w Rzekuniu. 6.08.2023 rozpoczął się cykl imprez dla dzieci. Zdjęcia W niedzielę, 6 sierpnia rozpoczął się cykl dla spotkań „Kids Party w solankowej krainie" w tężni w Rzekuniu. Kids Party to m.in. animacje, gry i zabawy, a także zabawy muzyczne.

📢 Genialnie proste sposoby na upały. Wygląda głupio? Ale działa! Upały to nie żarty, ale niektóre sposoby internautów na ochłodzenie swojego ciała mogą wprawiać w zdumienie! Zupełnie niepotrzebnie. Stare powiedzenie mówi, że jeśli coś wygląda głupio, ale działa, to wcale nie jest głupie. Buty z butelek pełnych wody? Basen w naczepie do ciągnika? Proszę bardzo, byle tylko uciec od piekielnego żaru. Zobaczcie najciekawsze pomysły.

📢 Kolizja w Myszyńcu. Audi zakończyło jazdę w przydrożnym rowie. Do zdarzenia doszło 5.08.2023 W sobotę, w Myszyńcu na ul. Poległych doszło do kolizji z udziałem samochodu osobowego. 📢 Bieg Pamięci Młodych Bohaterów Kryptonim Szare Szeregi w Lelisie Na bieg (lub marsz) zaprosił ostrołęcki klub Biegam Bo Lubię. Uczestnicy mieli do pokonania: 1939 m (marsz lub bieg międzypokoleniowy, 1939 to rok rozpoczęcia działalności Szarych Szeregów), 9390 m - bieg główny, 4939 m - marsz.

📢 Festiwal Pierogów w Żabinie, 5.08.2023. To już 4. edycja konkursu. Zobaczcie zdjęcia i wideo W festiwalu wzięło udział kilkanaście kół gospodyń wiejskich. Każde koło przygotowało przepyszne pierogi.

📢 Leśna Dycha 2023. 10. edycja Leśnej Dychy św. Rocha, 6.08.2023. W biegu wzięło udział 111 osób! Zdjęcia, wyniki W sobotę, 5 sierpnia odbyła się dziesiąta, jubileuszowa edycja biegu Leśna Dycha św. Rocha. Deszczowa aura nikogo nie zniechęciła i na starcie pojawiło się 111 osób.

📢 Stosowali przemoc wobec bliskich. Musieli opuścić swoje mieszkania. Agresorzy to 3 mężczyzn i kobieta Dzielnicowi z Krasnosielca i Różana w ciągu ostatnich 2 tygodni wydali 4 nakazy opuszczenia wspólnie zajmowanego lokalu oraz zakazy zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia wobec osób, które są podejrzane o stosowanie przemocy.

📢 Rajd rowerowy miejscami pamięci marynarzy i ułanów poległych w 1920 roku pod Ostrołęką, 5.08.2023 Rajd rowerowy miejscami pamięci marynarzy i ułanów poległych w 1920 roku pod Ostrołęką odbył się po raz czwarty. Organizatorem jest Jerzy Grabowski - ostrołęcki samorządowiec, twórca muzeum Kasa Biletowa.

📢 Festyn Rodzinny w Małkini Górnej. 4.08.2023 r. na nadbużańskich łęgach rozpoczął się trzydniowy Festyn Rodzinny W Małkini weekend zapowiada się bardzo rozrywkowo. W piątek, 4 sierpnia na nadbużańskich łęgach rozpoczął się trzydniowy Festyn Rodzinny.

📢 Bezlitosne riposty nauczycieli. Śmieszą nawet w wakacje! Najgłupsze odpowiedzi uczniów trafiły na kontrę Wakacje, wakacjami, ale od czasu do czasu można sobie przypomnieć o szkole, szczególnie gdy może to stanowić okazję do pośmiania się. Niektórzy uczniowie podczas sprawdzianów zamiast wykazać się wiedzą wolą napisać lub narysować coś głupiego. Nauczyciele się tym irytują, ale wielu odpowiada uczniom kąśliwą ripostą! Zobaczcie kolejną odsłonę hitów sprawdzianów, w której tym razem koncentrujemy się na ripostach nauczycieli.

📢 Płatki znanej firmy wycofane ze sprzedaży. Najnowsze ostrzeżenia GIS. Zobacz pozostałe szkodliwe produkty! Płatki popularnej firmy, herbata z Biedronki, chipsy z Rossmanna, chipsy z Lidla oraz jajka z Kauflandu zostały wycofane ze sprzedaży. Co jeszcze znika ze sklepowych półek? Oto najnowsze ostrzeżenia GIS z 4.08.2023. W tym artykule znajdziesz informacje o takich szkodliwych produktach jak: hamburgery z bakteriami, zanieczyszczony pyłek kwiatowy, popcorn, czy mięso z bakteriami Salmonella. Całkiem możliwe, że masz niektóre z tych produktów w swojej kuchni. Nie jedz ich! Możesz je oddać do sklepu lub zwyczajnie wyrzucić. Sprawdź terminy ważności wycofywanych produktów oraz numery ich partii. Ten artykuł aktualizujemy na bieżąco, więc znajdziesz w nim najnowsze ostrzeżenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

📢 MOSiR rozdaje... wodę z basenu! MOSiR w Ostrowi Mazowieckiej musi osuszyć zbiornik z powodu przerwy technologicznej Ciekawy komunikat zamieścił Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej. MOSiR poinformował, że odda wodę z pływalni. Do rozdania jest 400 tysięcy litrów!

📢 Ostrołęcka policja zatrzymała kierowcę, który jeździł bez celu wokół galerii. Okazało się, że jego samochód nie nadaje się do jazdy Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce zatrzymali 18-letniego kierowcę, który poruszał się pojazdem niezgodnym ze stanem technicznym i zakłócał odpoczynek mieszkańcom został zatrzymany.

📢 80. rocznica powstania w Obozie Zagłady Treblinka II. Uroczystość odbyła się 2.08.2023. Zdjęcia, wideo 80 lat temu w Obozie Zagłady Treblinka II wybuchł bunt więźniów. 2 sierpnia 2023 r. z inicjatywy Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma w Muzeum Treblinka- Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944) odbyła się uroczystość upamiętniająca ten zryw. Partnerami wydarzenia było Centrum Wiesenthala i Muzeum Tolerancji w Los Angeles oraz Światowy Kongres Żydów.

📢 Babeczki z Lelisa szykują wieniec dożynkowy. 2.08.2023 Jak podaje sołtys Lelisa Marcin Murach, panie ze Stowarzyszenia "Babeczki z Lelisa": rozpoczęły przygotowywanie tegorocznego wieńca dożynkowego. Sami zobaczcie jak idą prace. 📢 Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę. Pielgrzymi opuścili Ostrów Mazowiecką 2.08.2023. Zdjęcia W Ostrowi pątnicy wzięli udział we mszy świętej o godz. 9.00, a po mszy zjedli śniadanie i wyruszyli w dalszą drogę.

📢 Pożegnanie proboszcza Stanisława Mikuckiego z parafii pw. Wszystkich Świętych w Bogutach-Piankach. 30.07.2023 W niedzielę 30.07.2023 odbyło się uroczyste pożegnanie proboszcza Stanisława Mikuckiego, który po 17 latach posługi w parafii pw. Wszystkich Świętych w Bogutach-Piankach odszedł na emeryturę. 📢 Most w Teodorowie. 1.08.2023 przedstawiciele powiatu ostrołęckiego podpisali umowę z wykonawcą inwestycji Umowa została podpisana nad Narwią - w miejscu, gdzie za 2,5 roku ma być gotowy most. Tuż po spotkaniu wykonawca rozpoczął prace. Do końca 2023 roku ma być zrealizowane 20 proc. inwestycji.

📢 Dni Różana 2023. Nagrody dla najzdolniejszych młodych wokalistów. 23 lipca 2023 W sobotę i niedzielę – 22 i 23 lipca – trwały Dni Różana. Jedną z atrakcji był konkurs wokalny „Śpiewanie w Różanie”.

📢 Dni Różana 2023. Zobaczcie co się działo pierwszego dnia, w sobotę 22 lipca 2023. Zdjęcia Trwają Dni Różana. W sobotę na scenie na placu Targowym w Różanie wystąpili między innymi: Defis, Lili i MIG. A w niedzielę finał z gwiazdą wieczoru - Cleo. 📢 Turbina w Makowie Mazowieckim. Powstaje tu mała elektrownia wodna - trwają jeszcze prace. 22.06.2023 Kładka na turbinie w Makowie Mazowieckim została zamknięta już pod koniec 2020 roku. Obecnie prace nad małą elektrownią wodną dobiegają końca, ale na ostateczny finał z zagospodarowaniem terenu wokół niej trzeba jeszcze poczekać. Zobaczcie jak zmieniło się to miejsce.

📢 Czarnia. Gminny Bieg Charytatywny odbył się w sobotę 13.05.2023. Zobaczcie zdjęcia W sobotę 13 maja w Czarni odbył się Gminny Bieg Charytatywny. Został on zorganizowany przez Klub Wolontariatu przy Centrum Usług Społecznych we współpracy z władzami gminy Czarnia, dyrektorami szkół podstawowych w Czarni i Surowem oraz Federacją Rosa. 📢 Matura 2023. Odwiedziliśmy III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej w Ostrołęce. 4.05.2023 W czwartek 4.05.2023 rozpoczęły się egzaminy maturalne. Tradycyjnie jako pierwszy maturzyści zdają język polski. Odwiedziliśmy III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej w Ostrołęce.

📢 Krasnosielc. Warner Bros to znana wytwórnia filmowa, której założyciele pochodzą z Krasnosielca. Odsłonięto pamiątkowe tablice. 4.04.2023 Warner Bros to znana wytwórnia filmowa, której założyciele pochodzą z Krasnosielca. W parku odsłonięto pamiątkowe tablice oraz mural z okazji 100-lecia otwarcia wytwórni.

📢 Zakład Karny w Przytułach Starych. Otwarcie nowych pawilonów mieszkalnych, 30.08.2022. Zdjęcia Serdecznie witam państwa w dniu dla nas wyjątkowym. W dniu, w którym nasza jednostka zapisuje nowe karty w swojej historii, powiększając się niemal dwukrotnie - mówił major Andrzej Pawluczuk, dyrektor Zakładu Karnego w Przytułach Starych. - Niedługo oba pawilony zasiedlą nowi więźniowie. Otwierając nowe pawilony, nie tylko uruchamiamy dodatkowe 514 miejsc zakwaterowania, ale również jesteśmy przygotowani stawić czoła nowym wyzwaniom.

📢 Małkinia Górna na mapach Google Street View. Zobaczcie zdjęcia Małkini Górnej w oku kamery Google Zobaczcie jak wyglądała Małkinia Górna 10 lat temu, gdy na swoich mapach uwiecznił ją samochód Google Street View. Czy was również uchwyciła kamera? Czy od tamtego czasu Małkinia bardzo się zmieniła? 📢 Festiwal Pierogów w Żabinie, gm. Goworowo. 7.08.2021. Zdjęcia Ten festiwal - niezwykle przyjemny dla podniebienia, trzeba przyznać – miał formułę konkursu. Zgłosiło się 16 KGW i sołectw, nie tylko z gminy Goworowo.

📢 Pol'and"Rock festival 2019. Błotne kąpiele w Kostrzynie rozpoczęły się na dobre. Tak szaleją uczestnicy festiwalu![ZDJĘCIA] Grzybek na festiwalu w Kostrzynie nad Odrą ma już miano kultowego. Bez niego ten festiwal byłby zupełnie inny. To właśnie tutaj, pod grzybkiem, w błocie po kolana, uczestnicy festiwalu dają upust swoim emocjom. W błocie taplają się wszycy: i młodsi i starsi, i mężczyźni i kobiety. Jedni po błocie biegają, inni w nim skaczą, a jeszcze kolejni po prostu leżą i relaksują się. Zobaczcie, jak wygląda kąpiel błotna na Pol'and'Rock w naszym obiektywie.

📢 Zmiany księży w diecezji łomżyńskiej. Gdzie odchodzą księża i kto przychodzi na ich miejsce W diecezji łomżyńskiej zaczęły się coroczne zmiany. Księża zmieniają parafie lub odchodzą do instytucji diecezjalnych. Nominacje otrzymali też neoprezbiterzy, czyli księża, wyświęceni w 2019 roku. W Osuchowej przestanie działać dom zakonny ojców redemptorystów.

📢 Dybki. O morderstwie sprzed lat w telewizji [ZDJĘCIA+WIDEO] Najbliższy odcinek programu "Polskie zabójczynie" będzie o morderstwie sprzed dziewięciu lat, do którego doszło w Dybkach koło Ostrowi Mazowieckiej. 📢 Zakończenie roku szkolnego w ZSZ nr 1 w Ostrołęce [ZDJĘCIA] Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Ostrołęce pożegnali szkolne mury. Uczniowie klas zawodowych pożegnali się już ze szkołą na stałe, pozostali uczniowie tylko na czas wakacji.