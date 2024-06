Prasówka 7.06.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 6.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Mali Wielcy Odkrywcy, czyli wielkie eksperymentowanie w PSP w Surowem”?

Prasówka 7.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Mali Wielcy Odkrywcy, czyli wielkie eksperymentowanie w PSP w Surowem Dzieci mają naturalną, niepohamowaną chęć eksplorowania, działania i wielozmysłowego poznawania otaczającego je świata. Najlepsze efekty edukacyjne przynosi nauczanie przez różnorodne eksperymenty. Młodzi ludzie angażują się emocjonalnie w działania, które dają im odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Dzieci poznają otaczający ich świat nie tylko z podręczników i książek. Chcą go odkrywać samodzielnie, korzystając z sugestii osób dorosłych, np. nauczycieli. Ta naturalna potrzeba uczniów zaspokajana jest często poprzez udział w programach i projektach edukacyjnych.

📢 Dni Ostrowi Mazowieckiej 2024 coraz bliżej! Co czeka nas 14-16.06.2024? Kto wystąpi na ostrowskiej scenie? Dni Ostrowi Mazowieckiej rozpoczną się w piątek 14.06.2024 o godz. 17.00. W sobotę Dni Ostrowi rozpoczną o godz. 14.00 występem Zespołu Pieśni i Tańca "BezWianka". W niedzielę o 14.00 odbędzie się festiwal przedszkolaków, a o godz. 18.00 msza święta w intencji miasta i mieszkańców w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Po mszy, o godz. 19.00 odbędzie się koncert Filharmonii Łomżyńskiej. Koncert zakończy tegoroczne Dni Ostrowi Mazowieckiej.

📢 Zapisz dziecko na Zawody Rowerkowe w Ostrołęce. Udział bezpłatny, a emocje gwarantowane Redakcja "Tygodnika Ostrołęckiego" zaprasza 16 czerwca do udziału w Zawodach Rowerkowych w Ostrołęce. Chcemy, by najmłodsi dobrze się bawili, spędzali czas z rodzicami, dziadkami, rodzeństwem i pokochali aktywny wypoczynek. Udział w wydarzeniu jest całkowicie BEZPŁATNY.

Prasówka 7.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Kandydaci z okręgu nr 5 w woj. mazowieckim. Jak głosować? 9 czerwca w Polsce odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Zobaczcie listy kandydatów z woj. mazowieckiego z okręgu nr 5. Na kogo głosować? Jak głosować? Przeczytajcie.

📢 70-lecie Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej, 6.06.2024. Obchody zaczęto od złożenia kwiatów pod pomnikiem W czwartek, 6 czerwca Szkoła Podstawowa nr 4 im.18. Pułku Artylerii Lekkiej w Ostrowi Mazowieckiej obchodzi jubileusz 70-lecia. To także 105. rocznica powstania 18. Pułku Artylerii Lekkiej. Z tej okazji odbyły się uroczystości przy głazie - Pomniku 18. Pułku Artylerii Lekkiej usytuowanym za ratuszem.

📢 Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Rewolwer i różaniec przy łóżku detektywa. Zobacz spiżarnię i meble które zaprojektował Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Najsławniejszy detektyw w Polsce oprowadza nas po swoim domu. Detektyw Rutkowski śpi z rewolwerem i różańcem przy łóżku, a latem relaksuje się w basenie, a w spiżarni ma słoiki z grzybkami od mamy. 📢 Policyjny pościg za mężczyzną poszukiwanym do odbycia kary więzienia We wtorek 4.06.2024 o godzinie 13.40 policjanci z wydziału kryminalnego prowadzili swoje działania na terenie gm. Lelis. W pewnym momencie ich uwagę przykuł pasażer osobowej mazdy, który był podobny do poszukiwanego do odbycia kary kilkunastu miesięcy pozbawienia wolności. Policjanci postanowili zatrzymać pojazd do kontroli... 📢 Oto pogrzeb Leonarda Pietraszaka. ZDJĘCIA. Przybyły same gwiazdy. Msza żałobna wielkiego aktora GALERIA ZDJĘĆ W sobotę w kościele pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła i Brata Alberta na placu teatralnym w Warszawie odbyła się msza w intencji zmarłego kilka dni temu wielkiego polskiego aktora Leonarda Pietraszaka.

📢 Wypadek w Kordowie na DK61, 6.06.2024. Zginęła jedna osoba, a sześć zostało rannych W czwartek 6 czerwca 2024 o godzinie 5.11 na stanowisko dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce wpłynęło zgłoszenie o poważnym wypadku drogowym na trasie K-61 w Kordowie. Z relacji osoby zgłaszającej wynikało, że w wypadku brały udział dwa pojazdy osobowe: ford i toyota. Na miejsce skierowano policjantów z ostrołęckiego Wydziału Ruchu Drogowego oraz służby ratunkowe.

📢 Trójmiasto za darmo: 16 atrakcji Gdańska, Gdyni i Sopotu bez wydawania pieniędzy. Pomysły na bezpłatny weekend nad morzem Gdańsk, Gdynia i Sopot to prawdziwe turystyczne zagłębie, które o każdej porze roku przyciąga gości z całej Polski, spragnionych plaż, jodu i morskich atrakcji. Warto tu przyjechać na weekend, wakacje czy urlop. Chociaż wielu z nas pobyt w Trójmieście może kojarzyć się z dużymi wydatkami, są sposoby na zwiedzanie i wypoczynek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie bez wydawania pieniędzy. Wyszukałem 16 darmowych atrakcji Trójmiasta – to miejsca, które można odwiedzić bezpłatnie, a także pomysły na spacery i zabawy, które nic nie kosztują.

📢 Oto najlepsze memy o mechanikach samochodowych. Jeśli masz auto, to na pewno zrozumiesz te teksty 06.06.2024 Oto najlepsze memy o mechanikach samochodowych. Nie lubimy do nich chodzić i zdarza się, że podejrzewamy ich o najgorsze. Dopóki mamy auto, to niektóre usterki muszą zostać wykonane w warsztacie. Mechanicy samochodowi są grupą zawodową, wokół której powstało dużo mitów i dowcipów. Memy o mechanikach idealnie punktują wszystko to, co przeciętnemu Kowalskiemu kojarzy się z oddaniem samochodu do warsztatu. Internauci stworzyli śmieszne obrazki z których śmieją się nawet sami zainteresowani. Sprawdź! 📢 Najlepsze MEMY o miłości. Taka jest miłość? Związek na poważnie i na wesoło. Śmieszne obrazki rozbawią do łez! 6.06.2024 W miłości przeżywamy te piękne i trudne chwile. Najważniejsze, by tych pierwszych było jak najwięcej. Trudne momenty możemy przekuwać w żart, o czym doskonale zdają sobie sprawę internauci, tworząc śmieszne obrazki o miłości. Jak przetrwać związek? Oczywiście wspólnie śmiejąc się z naszych niedoskonałości! Te MEMY o miłości rozbawią do łez! Miłość z przymrużeniem oka.

📢 Najśmieszniejsze MEMY o Januszach. Zobacz, jak Internauci żartują z Janusza Polaka 6.06.2024 Lubisz memy? Sprawdź koniecznie najśmieszniejsze memy o Januszach, jakie można znaleźć w Internecie. Czy tego chcemy, czy nie imię Janusz stało się synonimem Polaka, który jest zawistny, skąpy, zazdrosny o sąsiada. Internauci takiemu Polakowi Januszowi przykleili maskę małpy - nosacza sundajskiego i tworzą z nimi memy. Zobacz te najśmieszniejsze, najcelniej trafiające w wady Polaków. 📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 6.06.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii.

📢 Najlepsze memy o spaniu. Śpiochy to świetny temat do żartów. Nie możesz zasnąć? Zobacz te memy 6.06.2024 Czy spanie może być śmieszne? Skoro powstaje na ten temat tyle memów to z pewnością tak! Internetowi prześmiewcy prześcigają się w tworzeniu najbardziej pomysłowych memów o spaniu. Choć - jeśli mamy być szczerzy - to wiele memów jest o tym, dlaczego nie możemy zasnąć. A może teraz jest noc i z powodu bezsenności przeglądasz internet? To świetnie trafiłeś! Zapraszamy do obejrzenia najlepszych memów o spaniu. 📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 06.06.2024 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 06.06.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Najlepsze memy o wypłacie. Pracujesz? To na pewno zrozumiesz te memy. Sprawdź! 6.06.2024 Oto najlepsze memy o wypłacie. Pracujesz i co miesiąc dostajesz za swoją pracę wynagrodzenie? To na pewno zrozumiesz te memy! No bo każdy wie, ile z wypłaty zostaje po opłaceniu wszystkich rachunków, albo na jak długo tak naprawdę te pieniądze wystarczają? Czy za wypłatę da się przeżyć cały miesiąc? To jeden z tematów memów o wypłacie. Sprawdź!

📢 Najlepsze memy o komarach. Uśmiejesz się do łez! Sprawdź, jak Internauci żartują z komarów krwiopijców 6.06.2024 Oto najlepsze memy o komarach. Uwaga, oglądasz je na własne ryzyko. Są naprawdę śmieszne! A z czego żartują twórcy internetowych żartów o komarach? Przede wszystkim z tego, że komary są niesamowicie irytującymi owadami, pojawiają się znikąd i po ugryzieniu miejsce, w które komar wbił swoją kłujkę niesamowicie swędzi. Zobacz więc najśmieszniejsze memy o komarach! 📢 Najśmieszniejsze MEMY o rowerzystach. Najbardziej rozśmieszą kierowców... i nie tylko! [MEMY] 6.06.2024 Rowerzyści, kolarze amatorzy, miłośnicy dwóch kółek... W Polsce jest ich coraz więcej, ewidentnie zrobiła się moda na rowery. I czym bardziej rowerzyści widoczni są ulicach, czym więcej pojawia się ścieżek rowerowych, tym częściej ich użytkownicy stają się obiektem żartów, szyderstw. Do tego ten nieustający konflikt rowerzyści kontra kierowcy samochodów. Zobacz najlepsze MEMY!

📢 Finał międzygminny LXI Konkursu Recytatorskiego „Kurpie Zielone w literaturze” w Myszyńcu, 4.06.2024 We wtorek 4 czerwca 2024 odbył się finał międzygminny XLI Konkursu Recytatorskiego „Kurpie Zielone w literaturze” dla uczniów klas I-IV szkół podstawowych. Zorganizowała go Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu. Młodzi recytatorzy rywalizowali w kategorii wiersz i gadka kurpiowska. 📢 "Razem dla Sebka" - wkrótce odbędzie się impreza charytatywna dla Sebastiana Jóźwika z gminy Ostrów Mazowiecka Sebastian spadł z wysokości 4 metrów, uderzając głową o betonową posadzkę. W wyniku upadku doznał bardzo poważnych ran i złamań. Od kilku miesięcy przebywa w śpiączce. Rodzina i bliscy walczą o jego życie i zbierają pieniądze na kosztowną, długotrwałą rehabilitację. 📢 Dariusz Rafalik, wójt gminy Małkinia Górna: Najważniejszym wyzwaniem będzie uporządkowanie finansów i efektywne zarządzanie budżetem gminy 60-letni Dariusz Rafalik pokonał w drugiej turze wyborów samorządowych w kwietniu 2024 r. Bożenę Kordek. Uzyskał 2976 głosów, czyli 63,04 proc. Przeczytajcie wywiad z wójtem gminy Małkinia Górna Dariuszem Rafalikiem. Rozmawiała Hanna Chromińska.

📢 Małkińska Noc z Gwiazdami 2024. Zobaczcie program imprezy, która odbędzie się 29.06.2024 na nadbużańskich łęgach. Jakie gwiazdy w tym roku? Małkińska Noc z Gwiazdami to lubiana przez mieszkańców (i gości) impreza plenerowa. Jakie atrakcje zaplanowano w tym roku? Przeczytajcie. Impreza odbędzie się 29 czerwca 2024 na łęgach nadbużańskich w Zawistach Nadbużnych. 📢 Ile zarabiają burmistrz Ostrowi Mazowieckiej i starosta ostrowski? Sprawdź Uchwałę o wysokości wynagrodzenia burmistrza radni miejscy przyjęli jeszcze w maju, zaś wynagrodzenie starosty radni powiatowi uchwalili 3 czerwca 2024.

📢 Tak na co dzień mieszka Andrzej Piaseczny z mamą Alicją. Tu odpoczywa muzyk od zgiełku stolicy. Wyjątkowy dom Piaska w przepięknej okolicy Andrzej Piaseczny mieszka na co dzień z dala od miejskiego zgiełku. Rodzinna posiadłość muzyka zlokalizowana jest w bardzo malowniczej okolicy. Tu Piasek uwielbia spędzać wolne chwile i ładuje akumulatory. Zobacz, jak żyje w drewnianym domu z ogrodem i warzywniakiem Andrzej Piaseczny z ukochaną mamą Alicją i zwierzakami.

📢 St. bryg. Cezary Pichała - zastępca komendanta powiatowego PSP w Makowie Mazowieckim – pożegnał się 3.06.2024 ze służbą 3 czerwca 2024 r. na placu Komendy Powiatowej PSP w Makowie Mazowieckim odbyła się uroczysta zbiórka w związku z przejściem na emeryturę po ponad 27 latach służby st. bryg. mgr inż. Cezarego Pichały - zastępcy komendanta PSP.

📢 OSP w Kańkowie świętowała 85-lecie. Uroczystość odbyła się 2.06.2024 i połączona była z Gminnym Dniem Strażaka W gminie Małkinia Górna strażacy – „bohaterowie czasów pokoju” - świętowali jubileusz 85-lecia OSP Kańkowo i Gminny Dzień Strażaka. 📢 Aktorka Teresa Lipowska przyjedzie 6.06.2024 na spotkanie z ostrołęczanami 6 czerwca 2024 r. o godz. 18.00 Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce zaprasza na spotkanie z Teresą Lipowską - znaną polską aktorką teatralną i filmową, która przyjedzie do Ostrołęki w towarzystwie dr Moniki Mularskiej-Kucharek, terapeutki oraz trenerki umiejętności psychospołecznych.

📢 Plus size nie oznacza nudno! Elżbieta Romanowska doskonale umie podkreślić atuty sylwetki. Spójrz na te stylizacje Empatyczna, zaradna, inteligentna, a do tego piękna – Elżbieta Romanowska została prowadzącą „Nasz nowy dom” i podbiła serca widzów. Aktorka zwraca uwagę nie tylko szeregiem zalet, ale i świetnie dobranymi do sylwetki stylizacjami, które mogą być modową inspiracją dla pań plus size. Zobacz, jakie ubrania nosi i jak podkreślić to, co w figurze najpiękniejsze.

📢 Dzień Dziecka w Różanie. Dobrą zabawę przerwała ulewa W sobotę 1.06.2024 na Placu Targowym w Różanie odbyła się impreza z okazji Dnia Dziecka. Niestety popsuła ją ulewa. Część dzieci jednak postanowiła zostać i bawić się do końca. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Amerykańska Parada w Kadzidle. Piękne auta można było podziwiać 2.06.2024 Około stu aut i motocykli zjechało 2 czerwca do Kadzidła na drugą Amerykańską (czy też Amerycką po kurpiowsku) Paradę. Zaparkowały przy ul. Kościuszki, a po 14.00 przemierzały inne ulice Kadzidła.

📢 Piknik rodzinny w Zawadach ph. "Podaruj dziecku uśmiech", 2.06.2024 W niedzielę 2 czerwca 2024 na wyspie pomiędzy Zawadami i Brodowymi Łąkami odbył się piknik rodzinny pod hasłem "Podaruj dziecku uśmiech". Imprezę zorganizowała Gmina Baranowo wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie, Gminą Czarnia, Stowarzyszeniem Arena Dobra oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Brodowych Łąkach. 📢 Dzień Dziecka w Damiętach gm. Goworowo, 2.06.2024 Na imprezę zaprosił najmłodszych mieszkańców Damięt i okolicznych wsi radny gminy Goworowo Janusz Żebrowski. W słoneczne niedzielne popołudnie na placu przy świetlicy stanęła dmuchana zjeżdżalnia, pojawiła się także animatorka. Były słodkości i upominki. 📢 Najmodniejsze paznokcie na wiosnę 2024. Przedstawiamy najciekawsze pomysły. Hybrydowe i inne paznokcie wiosenne Wiadomo! Paznokcie kobiety są jednym z jej najważniejszych atrybutów. Klasyczne, piękne, eleganckie zawsze przyciągają wzrok. Niekonwencjonalne, wyjątkowe budzą u pań lekką nutkę zazdrości, chęć nadleśnictwa, pójścia tym samym śladem. A panowie, i tu się nic nie zmiana od lat, uważają je za najpiękniejszą ozdoba każdej z kobiet.

Szukasz pomysłów na modne, wiosenne paznokcie? Pomożemy Ci, zobacz naszą galerię zdjęć.

📢 Boże Ciało w parafii pw. św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim, 30.05.2024 W czwartek 30.05.2024 ulicami Makowa Mazowieckiego przeszła procesja z kościoła pw. św. Brata Alberta. Zobaczcie zdjęcia z uroczystości. 📢 QUIZ: Karkonosze to prawdziwa perła Sudetów. Miejsce pełne legend i zachwycających krajobrazów. Sprawdź, co wiesz o tych górach! Karkonosze, najwyższa część Sudetów, rozciągają się na granicy między Polską a Czechami. Są znane z pięknych krajobrazów, różnorodności przyrody i wielu tras turystycznych. Region ten przyciąga odwiedzających o każdej porze roku, zapewniając idealne warunki do narciarstwa zimą oraz liczne szlaki do eksploracji i podziwiania przyrody latem. Sprawdź, co wiesz o tym paśmie górskim.

📢 Boże Ciało w parafii Wniebowzięcia NMP w Ostrowi Mazowieckiej. Procesja przeszła ulicami miasta 30.05.2024 Ulicami Ostrowi przeszło kilka tysięcy wiernych. Najliczniejsza byłą procesja parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. To największa i najstarsza parafia w mieście.

📢 Boże Ciało w Kadzidle. Piękna uroczystość 30.05.2024 Trasa procesji tradycyjnie wiodła ulicami: Sportową, Bema, 1-go Maja i Kościuszki. Przygotowane zostały cztery ołtarze: przy Grocie Matki Bożej, przy pomniku Szwedzkim, na skrzyżowaniu ulic Kurpiowskiej i 1-go Maja oraz przy ul. Kościuszki. 📢 Boże Ciało w parafii pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce, 30.05.2024 Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa obchodzona jest w całej Polsce. Uroczystej mszy świętej towarzyszy procesja do ołtarzy przygotowanych przez wiernych. Zobaczcie procesję, która miała miejsce w parafii pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce. 📢 Tak mieszka Katarzyna Zielińska z mężem finansistą i synami. Prywatna dżungla zachwyca. Koniecznie zajrzyj do wyjątkowego domu aktorki Katarzyna Zielińska wraz z ukochanym i synami mieszka w dżungli. Zobacz, jak się urządziła z kolegą z przedszkola popularna aktorka. Sprawdź, jaki styl pokochała Kasia Zielińska. Koniecznie zajrzyj do rodzinnego gniazdka aktorki, gdzie wiedzie szczęśliwe życie u boku finansisty po Harvardzie.

📢 MISTRZOWIE SMAKU 2024 Zgłoś kandydatów do nagród w wielkim plebiscycie gastronomicznym! Który kucharz gotuje najsmaczniej? Który kelner najsympatyczniej obsługuje klientów? Który barman robi najlepsze drinki? Kto piecze najlepsze ciasta? Gdzie można zjeść najlepsze lody, gdzie warto wybrać się na obiad czy kolację, a gdzie na kawę lub ciasto? Po raz kolejny głosami klientów zostaną przyznane nagrody w plebiscycie Mistrzowie Smaku. NOWOŚĆ! W wielkim finale czekają główne nagrody finansowe w wysokości 20 000 złotych!

📢 Złote gody w Różanie. 27.05.2024 świętowały 24 pary z 50-letnim stażem W poniedziałek 27 maja 2024 w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury w Różanie odbyła się miła uroczystość - 24 małżeństwa odebrały medale za długoletnie pożycie. Te medale przyznawane są przez Prezydenta RP parom, które przeżyły razem 50 lat. Były też upominki i tort od samorządu Różana.

📢 Pierwsza Komunia Święta w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrowi Mazowieckiej W niedzielę, 26 maja w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny odbyła się Pierwsza Komunia Święta dzieci ze Szkoły Podstawowej w Starym Lubiejewie. 📢 Pierwsza Komunia Święta w Czarni. 26.05.2024 do sakramentu przystąpiło 20 dzieci Termin I Komunii Świętej w Czarni wyznaczono na niedzielę 26 maja 2024. Do sakramentu przystąpiło 20 dziewcząt i chłopców. Są to uczniowie klas trzecich że szkół podstawowych w Czarni i w Surowem. 📢 II Festiwal Kultury Łowieckiej w Ostrowi Mazowieckiej. Festiwal odbył się w Starej Elektrowni 25.05.2024 Przemarsz przez miasto pocztów sztandarowych oraz myśliwych z psami i sokołami, koncert muzyki łowickiej, a także piknik myśliwski i potrawy z dziczyzny - tak wyglądał II Festiwal Kultury Łowieckiej w Ostrowi Mazowieckiej.

📢 Bal absolwentów Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej. Bal zakończył 60-lecie Rubinka i VII Zjazd Absolwentów Balem absolwentów zakończył się tegoroczny jubileusz 60-lecia Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej połączony z VII Zjazdem Wychowanków. W balu wzięło udział ok. 150 osób. 📢 WSAP w Ostrołęce zaprosił 25.05.2024 na juwenalia: były pokazy, koncerty i atrakcyjne nagrody do wylosowania Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce zaprosiła w sobotę 25.05.2024 na "wsaponalia". Tego dnia na placu przy budynku szkoły wyższej stanęła scena, na której zaprezentowały się lokalne zespoły, były też stoiska z usługami, gastronomiczne oraz promocyjne. Wieczorem odbędą się koncerty i impreza z DJ-em.

📢 Przysięga wojskowa żołnierzy 5 Mazowieckiej Brygady OT im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”, 25.05.2024 Przysięga wojskowa żołnierzy 5 Mazowieckiej Brygady OT im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój” po raz pierwszy odbyła się w Makowie Mazowieckim. Słowa roty wypowiedzieli ochotnicy z północnego Mazowsza. Uroczysta przysięga wojskowa odbyła się przy akompaniamencie Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

📢 Święto Rodziny w Przedszkolu Miejskim nr 10 w Ostrołęce W piątek 24.05.2024 w Przedszkolu Miejskim nr 10 odbyło się Święto Rodziny. Przedszkolaki dały popis swoich umiejętności wokalnych i tanecznych prezentując się na scenie przed rodzicami. Po występach na wszystkich czekał piknik zorganizowany na placu przy przedszkolu. Obejrzyjcie galerię zdjęć z tego wydarzenia. 📢 Pierwsza Komunia Święta w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnej, 19.05.2024 19 maja 2024 r. w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnej odbyła się uroczystość Pierwszej Komunii Świętej.

Do sakramentu przystąpiło 11 dziewczynek i 13 chłopców. 📢 Pierwsza Komunia Święta w parafii św. Józefa w Makowie Mazowieckim, 19.05.2024 (dwie grupy) W niedzielę 19 maja 2024 w makowskiej parafii pw. św. Józefa do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło ponad 50 dzieci (w dwóch grupach). Na mszy św. o godz. 10.00 sakrament przyjęło 31 dzieci, na mszy o godz. 12.00 - 22.

📢 Pchli Targ w Ostrołęce. Kolejna edycja była 18.05.2024. Zobaczcie, co można kupić na pchlim targu Pierwsza tegoroczna edycja Pchlego Targu odbyła się 20 kwietnia 2024 i spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno wystawców (było ok. 40 stoisk), jak i odwiedzających. Druga odsłona Pchlego Targu była w sobotę 18 maja 2024 (od godz. 8.00 do 12.00). Nie zdążyliście? Nic straconego, pchle targi odbywają się w Ostrołęce do października, w każdą trzecią sobotę miesiąca. A tymczasem zobaczcie w naszej galerii, co tam można znaleźć.

📢 Pierwsza Komunia Święta w kościele pw. Nawrócenia Św. Pawła Apostoła w Małkini Górnej, 12.05.2024 (druga grupa) 12.05.2024 r. w kościele pw. Nawrócenia Św. Pawła Apostoła w Małkini Górnej odbyła się uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. W drugiej turze do sakramentu przystąpiła klasa IIIb.

📢 Matura w Zespole Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej. Maturzyści rozpoczęli egzamin o godz. 9.00 Maturzyści rozpoczęli egzamin o godz. 9.00. Dla dyrektorów szkół średnich – ze względów proceduralnych – dzień pracy rozpoczął się o 5.30. 7 maja w Zespole Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej do egzaminu przystąpiło 52 maturzystów. 📢 Matura 2024. 7 maja 2024 odwiedziliśmy III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej w Ostrołęce Egzaminy maturalne rozpoczęły się 7 maja. Matura z języka polskiego na poziomie podstawowym to pierwszy egzamin, z którym mierzą się zdający. Do arkuszy zasiedli o godz. 9.00. Arkusz i odpowiedzi pojawią się w serwisie Strefa Edukacji po godz. 14.00. 📢 I sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka 2024-2029 odbyła się 6.05.2024. Burmistrz i radni zaprzysiężeni, ale nie wybrano przewodniczącego Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miasta Ostrów Mazowiecka kadencji 2024 - 2029 rozpoczęła się 6 maja o godz. 14.00. Podczas sesji padło wiele ciepłych słów pod adresem nowego burmistrza i nadziei na dobrą współpracę (ponad podziałami) radnych. Był tort i prezenty, były życzenia. Ale po zaprzysiężeniu burmistrza i radnych, sesję przerwano.

📢 Wesele Kurpiowskie 2024. Wiemy, kto wystąpi na scenie przed publicznością Odchodzący ze stanowiska wójt gminy Kadzidło, Dariusz Łukaszewski, ogłosił, kto wystąpi podczas Wesela Kurpiowskiego.

📢 Debata społeczna na temat uzależnień została zorganizowana przez ostrołęcką policję w czwartek 25.04.2024 W czwartek, 25.04.2024 Komenda Miejska Policji w Ostrołęce rozpoczęła cykl spotkań z mieszkańcami. Spotkania mają formułę debaty. Policjanci chcą usłyszeć od ostrołęczan i mieszkańców powiatu czy czują się bezpiecznie, jakie mają oczekiwania wobec funkcjonariuszy, jakie działania powinny zostać podjęte przez policję, aby miasto i powiat były bezpieczne. 📢 Fort nr 4 w Różanie oficjalnie otwarty 4.04.2024. Jest tam taras widokowy, siłownia, altana, plac zabaw i ścieżki spacerowe Fort nr 4 w Różanie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców i gości. Miejsce jest oblegane w ciepłe dni. Jego oficjalnego otwarcia dokonano jednak dopiero w czwartek 4.04.2024.

📢 Piękno w stylu topless. Moda na topless, tolerancja nagości, emancypacja czy przyjemność bez ograniczeń? [ZDJĘCIA] Opalanie się topless dawno już wyszło z mody, ale w latach 70. i 80. XX wieku było symbolem wyzwolenia kobiet, oznaką emancypacji i źródłem inspiracji dla wielu pań. Rewolucja plażowa dotarła do Polski, kiedy na ekrany kinowe wszedł film „I Bóg stworzył kobietę” z Brigitte Bardot w roli głównej, francuską seksbombą, która stała się obiektem pożądania milionów mężczyzn i niechęci kobiet na całym świecie. 📢 Szpital w Ostrołęce świętuje 175 lat szpitalnictwa. To czas na uhonorowanie zasłużonych, wspomnienia oraz życzenia na kolejne lata Uroczystości związane z obchodami 175-lecia szpitalnictwa w Ostrołęce rozpoczęły się w czwartek 14.03.2024. Tego dnia uhonorowano zasłużone osoby oraz wysłuchano wspomnień wieloletnich pracowników placówki. Były też występy artystyczne, wykład popularnonaukowy oraz czas na gratulacje i życzenia.

📢 Hubert Betlejewski - kandydat na burmistrza Ostrowi zaprezentował kandydatów na radnych z Koalicji Obywatelskiej We wtorek, 5 marca w Starej Elektrowni odbyło się spotkanie kandydata na burmistrza Huberta Betlejewskiego z mieszkańcami. Hubert Betlejewski reprezentuje Koalicję Obywatelską. Podczas spotkania przedstawił także kandydatów na radnych do rady miasta i do rady powiatu.

📢 Świetlica w Olszewce gm. Lelis uroczyście otwarta. Parapetówka odbyła się 17.02.2024 Było przecięcie wstęgi, fajerwerki, lampka szampana, prezenty. W sobotni wieczór 17 lutego 2024 mieszkańcy Olszewki spotkali się na parapetówce. Uroczyście oddano do użytku świetlicę. Obiekt został także poświęcony. 📢 Studniówka ZS w Krasnosielcu, 3.02.2024 w GOK-u bawili się licealiści Ktoś powiedział, że młody wiek musi się wyszumieć. I miał rację, bo każdy wiek ma swoje prawa. Dlatego rozgrzejmy ten zimowy wieczór wspaniałą zabawą. Zapomnijmy choć na chwilę o czekających nas egzaminach. Oby ten wieczór pozostawił w naszej pamięci wiele dobrych wspomnień - mówili do swoich kolegów uczniowie, prowadzący oficjalną część balu, który odbył się w GOK-u.

📢 Spływ na byle czym w Kamiance. Druga edycja wydarzenia. 27.08.2023 W niedzielę 27.08.2023 w Kamiance odbył się spływ na byle czym. Uczestnikom pomysłów nie brakowało. Zobaczcie galerię zdjęć z wydarzenia. A wieczorem odbył się m.in. przegląd muzyki szantowej i żeglarskiej. 📢 Uroczystości patriotyczne w Dąbrówce, 15.08.2023. Odsłonięcie odnowionej mogiły powstania styczniowego i tablicy poświęconej wojnie 1920 r. 15 sierpnia 2023 – w Święto Wojska Polskiego – w Dąbrówce w gminie Lelis odbyła się patriotyczna uroczystość, podczas której odsłonięto nowy nagrobek na mogile księdza Walentego Placyda Podgórskiego – powstańca styczniowego oraz odsłonięto kamień z tablicą upamiętniającą wojnę 1920 roku. 📢 Mazowieckie Święto Policji w Ostrołęce2, 20.07.2023. Odznaczenia i awanse na wyższe stopnie. Zdjęcia W tym roku ostrołęcką policję spotkało duże wyróżnienie – to tutaj zostały zorganizowane wojewódzkie obchody Święta Policji. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w kościele pod wezwaniem Zbawiciela Świata.

📢 Ostrołęka. Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej w Ostrołęce otwarty, 2.12.2019 Ostrołęka. Szpital w Ostrołęce zakończył prace związane z utworzeniem Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej. To trzeci taki ośrodek na Mazowszu (pozostałe znajdują się w Warszawie). - Specjalistyczne urządzenia, dobrze przygotowana kadra i szansa na to, by zawały nie tylko leczyć, ale też pacjentów, którzy je przeszli, rehabilitować - mówiła Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego, podczas uroczystego otwarcia i poświęcenia placówki. 📢 Szarłat. Noc z gwiazdami pod gwiazdami 2019. Gwiazdą Bayera [ZDJĘCIA, WIDEO] Szarłat. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Goworowie, od kilku lat, w wakacje właśnie, zaprasza mieszkańców nad Narew, na taneczną imprezę. Tegoroczna edycja odbyła się 12.07.2019. 📢 Klaudia Kroczek została Miss Polonia Warszawy 2019 [ZDJĘCIA] [WYNIKI] Będzie reprezentowała stolicę w finale konkursu ogólnopolskiego Klaudia Kroczek zdobyła tytuł Miss Polonia Warszawy 2019 i będzie reprezentować stolicę w konkursie ogólnopolskim Miss Polonia, który odbędzie się pod koniec roku. Uroczysta gala finałowa Miss Polonia Warszawy 2019 odbyła się w sobotę 8 czerwca w Galerii Północnej. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Tragiczny wypadek w Kordowie w gminie Olszewo-Borki. Na DK 61 wg relacji świadka zginęli pasażerowie samochodu osobowego Ta kobieta krzyczała: Ratujcie dzieci! Ale, panie, co tam było ratować... - mówi naoczny świadek wypadku, do którego doszło w środę 27 marca w Kordowie w gminie Olszewo-Borki. Na DK 61 zderzył się samochód osobowy i ciężarówka. Zginęło w nim dwoje dzieci. Droga jest zablokowana, policja wyznaczyła objazd. 📢 W Czarni Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała po raz pierwszy [ZDJĘCIA] Kilkunastu wolontariuszy już od rana zbierało do puszek datki przed kościołem parafialnym.

📢 Maria Mścichowska, prezes Banku Spółdzielczego w Wąsewie, przechodzi na emeryturę. Kierowała bankiem przez 42 lata! [ZDJĘCIA] Pracowała całe zawodowe życie w jednej firmie, w sumie 50 lat. Przez 42 lata była szefem Banku Spółdzielczego w Wąsewie. Właśnie przechodzi na emeryturę