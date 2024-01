Prasówka 7.01.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 6.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Studniówka III LO w Ostrołęce. Młodzież bawiła się w Olimpii w sobotę 6.01.2024”?

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 06.01.2024 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 06.01.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Miastowi są bezczelni. Znowu się śmieją. Zobacz najgłupsze memy o rolnikach 2024 Nadeszła zima, ale wielu rolników wciąż jeszcze ma ręce pełne roboty i ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie. 📢 Oto jak mieszka Lara Gessler, córka Magdy Gessler. Jak wygląda jej prywatne życie? Lara Gessler poszła w ślady mamy! Córka Magdy Gessler również jest związana z branżą kulinarną! Jak wygląda prywatne życie celebrytki i czym się zajmuje? ZOBACZ PRYWATNE ZDJĘCIA LARY GESSLER - KLIKNIJ W NASZĄ GALERIĘ.

📢 Horror w pokoju nauczycielskim. Uczniowie naprawdę przesadzili. Zobacz, co wypisują Podobno za jakiś czas ma zniknąć obowiązek odrabiania prac domowych. W planach nie ma jednak z pewnością likwidacji klasówek i kartkówek, bo jak inaczej sprawdzić gruntownie wiedze ucznia? Niektórzy uczniowie traktują sprawdziany z przymrużeniem oka i dla wielu nauczycieli to prawdziwy horror. Jedni od razu stawiają jedynki, inni odpowiadają z humorem. 📢 Oto bardzo ważne zmiany w przepisach ruchu drogowego w 2024 roku. Kierowcy muszą mieć się na baczności i bardzo uważać 6.01.2024 Nowe przepisy, które weszły w życie z początkiem 2024 roku, są dla kierowców bardzo istotne. Kierowcy muszą liczyć się z wyższymi karami, kończy się jazda autem na "cudzych papierach", na stacjach paliw pojawiła się nowa benzyna. Pijani kierowcy muszą liczyć się z konfiskatą samochodu.

📢 Dom Krzysztofa Mirucia jest wyjątkowy. Zobacz, jak się urządził w lesie znany architekt. Od kogo kupił dom Krzysztof Miruć? Dom Krzysztofa Mirucia jest wyjątkowy, jak przystało na specjalistę od aranżacji wnętrz. Zaglądamy do zacisza ulubionego projektanta wielu Polaków. Tak się urządził Krzysztof Miruć w przepięknej okolicy za miastem. Zobacz, kto był poprzednim właścicielem domu Krzysztofa Mirucia. 📢 Tak mieszka Zenek Martyniuk. Wybrał dom na wsi, ale w środku jest jakby... luksusowo Podglądamy w jakich warunkach swoje wolne chwile spędza lider zespołu Akcent. Czasy, kiedy Zenek Martyniuk mieszkał w bloku jednym z bloków w Białymstoku to już przeszłość. Dwa najważniejsze domy jego życia to ten rodzinny i ten w którym aktualnie mieszka. Zobaczcie piękny, tradycyjny dom w którym spędził dzieciństwo Zenek Martyniuk. Sprawdźcie jaką nieruchomość kupił kilkanaście lat temu.

📢 Zima i ferie w PRL. To były czasy! Narty, sanki i kuligi, czyli zimowe zabawy przed wojną i za komuny na starych zdjęciach Zimowa pogoda niebawem wróci do Polski. Śnieg zniechęca wiele osób do wychodzenia z domu, ale każdy turysta wie, że to czas na zabawę i aktywność nie gorszy od lata - tylko zabawy są inne. Szusowanie na nartach w górach, śmiganie na sankach, kuligi po lasach... zimą nie można narzekać na nudę. Podobnie myśleli nasi rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, a zimowe zabawy z dawnych lat - sprzed wojny i z okresu PRL - miały swój własny nieodparty urok. Jak wtedy wyglądały narty, sanki i kuligi, zabawy dzieci, rozrywki w Zakopanem, ferie zimowe w mieście? Wszystko zdradzają stare zdjęcia. Wybraliśmy dla was najciekawsze fotografie zimowych zabaw z czasów młodości naszych dziadków i pradziadków.

📢 Sylwester w Troszynie. 31.12.2023 po raz pierwszy odbyła się gminna impreza sylwestrowa Przez kilka godzin mieszkańcom umilały sylwestrowy wieczór zespoły: News, Maraquja oraz Maciej Smoliński. Były przeboje i mniej znane piosenki. Można było potańczyć i pośpiewać.

📢 Ostrołęka. Sylwester w sali bankietowej Alicja. Tak powitano Nowy Rok Część ostrołęczan witała Nowy Rok w sali bankietowej Alicja. Przy muzyce zespołu Arion goście bawili się do białego rana. Zobaczcie naszą galerię zdjęć z imprezy. 📢 Sylwester w Restauracji Augustyniak w Ostrołęce. Tak się bawiliście 31.12.2023 Sylwestrowe szaleństwo w Restauracji Augustyniak: piękne kobiety w szałowych kreacjach, eleganccy mężczyźni, pięknie udekorowana sala i świetna zabawa przy muzyce. Zobaczcie galerię naszych zdjęć. 📢 Centrum Aktywności Kulturalnej w Zarębach Kościelnych oficjalnie otwarte. Wstęgę przecięto 28.12.2023 W starej remizie strażackiej w Zarębach Kościelnych powstało nowoczesne Centrum Aktywności Kulturalnej. To miejsce, w którym będą mogli spędzać czas wszyscy: dzieci, młodzież i dorośli. Oficjalne otwarcie obiektu odbyło się 28 grudnia, a rozpoczęło od symbolicznego przecięcia wstęgi, modlitwy i poświecenia obiektu przez proboszcza, ks. Andrzeja Dmochowskiego. Szefową CAK została Elwira Krupa.

📢 Mystery Hunters w gm. Szulborze Wielkie. Zobaczcie materiał z "nawiedzonego domu" w Słupie-Kolonii Łowcy Tajemnic badali, co kryje w sobie opuszczony dom w miejscowości Słup-Kolonia. 📢 Pasterka w kościele pw. Św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim O północy z 24 na 25 grudnia rozpoczęła się tradycyjna msza święta zwana Pasterką. W parafii pw. Św. Brata Alberta brali w niej udział licznie zgromadzeni wierni. Zobaczcie galerię zdjęć. 📢 Szopki bożonarodzeniowe w kościołach w Ostrołęce, Rzekuniu i Lelisie Tradycja wystawiania szopek bożonarodzeniowych w kościołach sięga XIII wieku. W Polsce od początku ich wystrój nawiązywał do aktualnych wydarzeń, upamiętniał stroje z epoki, krajobrazy i architekturę. Jak wyglądają szopki w kościołach w Ostrołęce i pobliskich gminach? Zobaczcie w galerii.

📢 Święta w PRL. Jak wyglądały święta za czasów PRL? Zobacz, co było w sklepach i na wigilijnych stołach ZDJĘCIA 24.12.2023 Święta Bożego Narodzenia to czas dla rodziny. Wigilijne potrawy i dekoracje tworzą niepodrabialny klimat. Ciekawi cię jak to święto spędzali ludzie w czasach PRL? A może chcesz to sobie przypomnieć? Czytaj dalej!

📢 Wigilia Miejska w Ostrołęce. Spotkanie opłatkowe na Placu Wolności, 23.12.2023 Wspólne kolędowanie, dzielenie się opłatkiem, spotkanie z Mikołajem, stoiska z tradycyjnymi wigilijnymi potrawami, na scenie występy dzieci, przedszkolaków i seniorów, a przy scenie zagroda ze zwierzętami - to wszystko przygotowano na sobotnie popołudnie, na wigilijne spotkanie mieszkańców Ostrołęki. 📢 Spotkanie przedświąteczne mieszkańców gminy Rzewnie. 20.12.2023 było przedstawienie, łamanie się opłatkiem oraz wigilijny poczęstunek W czwartek wieczorem w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Rzewniu odbyło się spotkanie przedświąteczne. Było ono okazją do złożenia sobie życzeń i przełamania się opłatkiem, ale także wręczenia wójtowi gminy Rzewnie pamiątkowego medalu Pro Masovia. 📢 Cygańskie kolędowanie z Patrycją Runo - koncert w kościele w Dąbrówce odbył się 12.12.2023 Koncert w kościele parafialnym pw. św. Anny w Dąbrówce gm. Lelis odbył się 12 grudnia. Był rejestrowany przez ekipę telewizyjną. Nagranie będzie emitowane w telewizji TVS oraz na antenach TVP. Podczas koncertu można było usłyszeć cygańskie kolędy w wykonaniu Rolanda Bilickiego z towarzyszeniem rodziny oraz Bogdana Trojanka - znanego artysty i aktywisty romskiego wraz z zespołem Terne Roma. Wacław Cieślik z zespołu Kordian zaprezentował kolędy w klimacie góralskim, wystąpiła Orkiestra Kurpiowska z Lelisa, gwiazda disco lat 90. - Venus i oczywiście główna bohaterka tego wydarzenia - Patrycja Runo (jedną z kolęd wykonała w towarzystwie zespołu Dzieciaki z Czerwina).

📢 Pogrzeb Romana Świerżewskiego - społecznika, długoletniego dyrektora GOKiS w Bogutach-Piankach, 25.11.2023 Długoletni dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach, propagator kultury pogranicza Mazowsza i Podlasia, społecznik zmarł nagle, 23 listopada 2023 nad ranem. W sobotę 25 listopada 2023 żegnali go bliscy, znajomi, samorządowcy... 📢 Dożynki i Zajazd Szlachecki w Troszynie. Było też pożegnanie proboszcza. 3.09.2023. Zdjęcia Już po raz 11. odbył się w Troszynie Zajazd Szlachecki. Impreza ta łączona jest tutaj z tradycyjnymi dożynkami. Wszystko zaczęło się o godz. 11.30 od mszy świętej w troszyńskim kościele.

📢 Andrzej Duda w Łodziskach w gminie Lelis. Prezydent (wraz z żoną) odwiedził Łodziska 31.08.2023 W czwartek 31 sierpnia 2023 do podostrołęckich Łodzisk (gmina Lelis) przyjechał prezydent RP Andrzej Duda wraz z żoną. To pokłosie sukcesu twórczyń z Łodzisk, które w zeszłym roku stworzyły… najpiękniejszy w Polsce wieniec dożynkowy.

📢 Studniówka Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Ostrołęce. 11.02.2023. Zdjęcia Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 swoją studniówkę mieli 10 lutego 2023 w sali bankietowej Elba Bis w Ostrołęce. 📢 Studniówka Ekonomika. W Zajeździe Cobra bawili się uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej 11.02.2023 Bal studniówkowy Zespołu Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej zakończył tegoroczny sezon studniówkowy w powiecie ostrowskim. Maturzyści bawili się w Zajeździe Cobra w Ostrowi Mazowieckiej.

📢 Studniówka Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Ostrołęce odbyła się 4.02.2023. Zdjęcia Maturzyści Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 Ostrołęce swoją studniówkę zorganizowali w sali bankietowej "Olimpia" w Krukach. 📢 Maków Mazowiecki. Studniówka LO im. Marii Curie-Skłodowskiej. 28.01.2023. Zdjęcia, wideo Bal maturzystów odbył się w sobotę 28.01.2023 w Bobrowym Dworze. Uczestniczyły w nim uczniowie trzech klas wraz z osobami towarzyszącymi oraz zaproszonymi gośćmi.

📢 Studniówka ZSZ nr 2 w Ostrołęce. Bal odbył się 19.02.2022 w sali bankietowej "Euforia" w Ponikwi Dużej. Zdjęcia 19 lutego społeczność Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Ostrołęce bawiła się na balu klas maturalnych. Studniówka odbyła się w sali "Euforia" w Ponikwi Dużej (gm. Goworowo).

📢 Myszyniec w Google Street View. Zobaczcie zdjęcia Myszyńca w oku kamery Google Zobaczcie jak wyglądał Myszyniec kilka lat temu, gdy na swoich mapach uwiecznił ją samochód Google Street View. Kamery były tu w 2013 i 2018 roku. Czy was również uchwyciła kamera? Czy od tamtego czasu Myszyniec bardzo się zmienił? 📢 Ostrów Mazowiecka. Orszak Trzech Króli 2022. Zdjęcia, wideo 6.01.2022 Tradycyjny Orszak Trzech Króli przeszedł 6 stycznia ulicami Ostrowi Mazowieckiej. Orszak wyruszył z kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny do kościoła Chrystusa Dobrego Pasterza.

📢 II Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Wąsewa [ZDJĘCIA] Ponad tysiąc osób wzięło udział w kolejnym Orszaku Trzech Króli

