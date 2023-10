Prasówka 6.10.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 5.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ślubowanie pierwszoklasistów ze Szkoły Podstawowej nr 1. Teraz są pełnoprawnymi uczniami! Ślubowanie odbyło się 5.10.2023”?

Prasówka 6.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Ślubowanie pierwszoklasistów ze Szkoły Podstawowej nr 1. Teraz są pełnoprawnymi uczniami! Ślubowanie odbyło się 5.10.2023 W czwartkowe popołudnie na hali ostrowskiego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyła się uroczystość ślubowania klas pierwszych. To bardzo ważny dzień dla całej szkoły, rodziców, a przede wszystkim dzieci - po pasowaniu stają się oni częścią wielkiej "szkolnej rodziny".

📢 Pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej W czwartkowe popołudnie pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej wzięli udział w ślubowaniu. Zobaczcie zdjęcia z momentu pasowania na ucznia tradycyjnym, wielkim ołówkiem. 📢 Często bierzesz paracetamol na ból głowy? Warto być ostrożnym, bo ten popularny lek może być dla ciebie groźny To popularny lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy, jednakże często istnieją obawy co do jego toksyczności i potencjalnych zagrożeń. Warto bliżej przyjrzeć się temu tematowi, aby zrozumieć, kiedy i jak go stosować bezpiecznie. O jaki lek chodzi?

Prasówka 6.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Rekordowy wysyp borowików w lasach w październiku. Ogromne ilości maślaków, kani i kurek. Gdzie ich szukać? Zobacz mapę grzybów Rekordowy wysyp grzybów w lasach. Październik to najlepsza pora na zbieranie grzybów. W lasach znajdziemy teraz m.in. kurki, kanie, borowiki i maślaki. Takie grzyby są świetne na domowe przetwory na zimę. Pamiętajmy jednak, by zbierać tylko te okazy, które znamy i co do których mamy pewność, że są jadalne. Zobaczcie, jakich grzybów jest najwięcej i gdzie najlepiej ich teraz szukać.

📢 7 ukrytych funkcji Messengera. Znasz je wszystkie? Zobacz, jak urozmaicić sobie rozmowy ze znajomymi Messenger to jeden z najpopularniejszych komunikatorów na świecie. Dzięki Facebookowi zdobył on światową popularność i dziś korzystają z niego niemal wszyscy użytkownicy smartfonów i komputerów. Nie każdy jednak zna część funkcji, które są po cichu wprowadzane wraz z kolejnymi aktualizacjami. Przedstawiamy 7 ukrytych funkcji, które sprawią, że twoja komunikacja za pomocą Messengera stanie się przyjemniejsza. 📢 Co zrobić, aby bateria w telefonie trzymała dłużej? 5 wskazówek prosto od Google. Zobacz, co radzi użytkownikom gigant technologiczny Współczesne telefony coraz rzadziej wytrzymują cały dzień na jednym ładowaniu. Baterie w smartfonach są coraz większe, jednak urządzenia posiadają coraz więcej prądożernych funkcji. Sprawia to, że bilans w efekcie i tak wychodzi na minus. Firma Google podała ciekawe porady dla użytkowników, dzięki którym telefon ma wytrzymywać dłużej bez doładowywania go w międzyczasie energią. Zobacz 5 oficjalnych wskazówek amerykańskiej korporacji.

📢 Ostrowiada Literacka w Starej Elektrowni. Przeczytajcie, kto tym razem przyjechał do Ostrowi 5.10.2023 W tym roku na zaproszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej przyjechali: Aleksandra Warecka, Jolanta Kopeć, Dariusz Michalski i Marcin Margielewski. Wśród gości miał być także Ernest Bryll, ale z powodów zdrowotnych musiał zrezygnować z wizyty w Ostrowi. Rozmowy z gośćmi prowadzi dziennikarz RDC Cezary Polak. 📢 Oto imiona najwierniejszych mężczyzn. Jak ma na imię twój wybranek? Sprawdź, zanim się zwiążesz z niewłaściwą osobą 4.10.2023 Czy mężczyźni o tych imionach są wiernymi partnerami? Na podstawie znaczenia imion przypisuje się ich właścicielom rozmaite cechy - zaczynając od charakteru, poprzez zainteresowania, postawy wiedzę oraz uzdolnienia. Analizuje się pochodzenie imienia oraz jego znaczenie zaczynając od tego dosłownego. Według tych czynników można określić, którzy mężczyźni będą wiernymi mężami i partnerami na całe życie.

📢 Tak mieszkają Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski: nowa łazienka, kuchnia i salon. Luksusowe gniazdko prowadzących „Pytanie na śniadanie” Katarzyna Cichopek wreszcie zamieszkała z dziećmi w rodzinnym domu Macieja Kurzajewskiego. Gwiazdy „Pytania na śniadanie” zaczynają nowy etap wspólnego życia. Kinga z kultowe serialu „M jak miłość” zupełnie przearanżowała lokum przyszłego męża. Zobacz, jak prezentują się luksusowe wnętrza nowego domu Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. 📢 13 ciekawostek o Pieninach. Tajemnicza latająca maszyna, zbójnik pochowany w grocie i muszelki na góralskich kapeluszach Wielu turystów uważa, że Pieniny to najpiękniejsze góry w Polsce. Rzeczywiście, tamtejsze krajobrazy i atrakcje mogą zachwycić niejednego wędrowca. Planujesz odwiedzić te góry jesienią? Poznaj 13 ciekawostek o Pieninach – wśród nich legenda o zbójniku pochowanym w grocie, tajemnicza latająca maszyna i historia muszelek na tradycyjnych nakryciach głowy.

📢 Młodzieżowa Rada Miasta w Ostrołęce. Pożegnanie radnych minionej kadencji. Poznaliśmy nazwiska nowych radnych Minęła kolejna kadencja Młodzieżowej Rady Miasta. W ratuszu oficjalnie pożegnano radnych minionej już kadencji. Odbyły się już też wybory nowych radnych. 📢 Tak mieszka Grażyna Torbicka. Zobacz, jakie wnętrza lubi telewizyjna gwiazda. Czy taki wystrój pasuje do ikony stylu? Grażyna Torbicka żyje na dwa domu i często rozstaje się z ukochanym mężem. Zobacz, jaki styl wnętrzarski pokochała telewizyjna gwiazda. Zajrzyj do domowego zacisza córki Krystyny Loski i sprawdź, jak się urządziła dziennikarka w modnej dzielnicy. 📢 Te fryzury to pułapka, brzydko Cię postarzą! Unikaj ich, jeśli nie chcesz dodać sobie lat 05.10.2023 Nawet naprawdę młoda buzia może zostać łatwo postarzona za pomocą fryzury. A jeśli masz już kilka wiosen na karku, może się okazać, że twoje nietrafione wybory fryzurowe będą wręcz legendarne. Dlatego zapamiętaj kilka zasad, które chcemy ci przekazać. Fryzura, która nie postarza, to przede wszystkim fryzura dobrze dobrana. Ważne jest wszystko - kształt twarzy, rodzaj włosów, styl ubioru. Jesteś jak obraz, który potrzebuje dobrej ramy. Ta odpowiednio dobrana sprawi, że poczujesz się dobrze we własnym ciele. Przedstawiamy zestaw najbardziej postarzających fryzur!

📢 Nie tylko ból w klatce piersiowej. Po tym poznasz, że serce nie daje sobie rady. Nie przegap objawów i rozpoznaj chorobę serca Nie tylko silny ból w klatce piersiowej czy omdlenie mogą oznaczać choroby serca. Wiele objawów jest dużo mniej charakterystycznych. Jeśli jednak się pojawiają mogą świadczyć o rozwijającej się chorobie. Nie bagatelizuj ich i zauważ zanim będzie za późno. Zawał serca czy udar mózgu to konsekwencja ignorowania tych subtelnych sygnałów jakie wysyła ci organizm, aby dać znać, że z twoim sercem dzieje się coś złego. 📢 Jak zrobić podpłomyki z patelni? Pysznie smakują z masłem i czosnkiem niedźwiedzim. Poznaj przepis na najprostszy i szybki domowy chleb Podpłomyki z patelni to najlepsze i najprostsze domowe pieczywo. Zawsze się udają i są szybkie do przygotowania. Nie musisz robić zaczynu i czekać, aż ciasto podrośnie. Całość zrobisz jedynie z wody, mąki i przypraw. Przekonaj się, jakie są smaczne i pachnące. Wypróbuj przepis na domowe podpłomyki z masłem i czosnkiem niedźwiedzim.

📢 Pasowanie uczniów klas pierwszych Państwowej Szkoły Muzycznej w Ostrołęce, 4.10.2023 Podczas uroczystości dzieci złożyły ślubowanie oraz podpisy na akcie ślubowania. Swoje umiejętności zaprezentowali także stypendyści szkoły, czyli uczniowie z najlepszymi wynikami. Termin uroczystości został wybrany nieprzypadkowo, 1 października obchodzony był „Światowy Dzień Muzyki”. 📢 Ślubowanie uczniów klasy sportowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej. 4.10.2023 Czwartoklasiści z oddziału sportowego w Szkole Podstawowej nr 2 złożyli ślubowanie na sztandar. Treść ślubowania przeczytał im dwukrotny złoty medalista igrzysk olimpijskich w pchnięciu kulą, Tomasz Majewski.

📢 Tak mieszka na wsi Leszek Lichota i Ilona Wrońska. Tu aktorzy znaleźli swój raj. Aktorstwo to nie jest jedyna profesja „Znachora” Leszek Lichota to nowy profesor Wilczur, który wciela się w tę postać w najnowszej wersji „Znachora”. Wiele osób zastanawia się, jak wypadnie w tej roli lubiany aktor. Nie uniknie przecież porównywania do Jerzego Bińczyckiego, który po mistrzowsku zagrał profesora Wilczura w głośnej ekranizacji powieści z 1982 roku w reżyserii Jerzego Hoffmana. Zobacz, jak żyje na co dzień aktorska para i gdzie znaleźli swoje miejsce na ziemi. Malownicza okolica zachwyca. Zdziwisz się czy zajmuje się Leszek Lichota, gdy nie jest na planie filmowym.

📢 Najpiękniejsze polskie dwory. 14 miejsc, w których poczujecie się jak dawna polska szlachta. Wygląd niektórych z nich was zadziwi Dwór był dawniej nie tylko siedzibą szlachcica, ale też centrum całej okolicy, ośrodkiem wydarzeń politycznych i wielką skarbnicą pamiątek rodzinnych i patriotycznych. Dziś stare polskie dwory to zabytki pełne niezwykłej atmosfery, w których sami możemy poczuć się trochę jak dawni ziemianie. Kto właściwie mieszkał w starych polskich dworach, jak wyglądały szlacheckie domy, jakie piękne dworki przetrwały w Polsce do dziś? Zapraszamy do galerii 14 najpiękniejszych polskich dworów, które warto odwiedzić w czasie weekendowej wycieczki. 📢 Premier Mateusz Morawiecki w Krukach. Odwiedził Melvit, 4.10.2023 Wizyta w Krukach, w zakładzie Melvit to jeden z punktów dzisiejszej podróży Mateusza Morawieckiego. Wcześniej premier był w pow. płońskim i w Przasnyszu, a po spotkaniu w Melvicie pojechał do Zambrowa.

📢 Ostrołęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku zainaugurował kolejny rok akademicki, 4.10.2023 Spotkanie inaugurujące rok 2023/24 odbyło się 4 października 2023 w sali OCK. W tym roku OUTW ma 225 słuchaczy, w tym 25 nowych. Wykład inauguracyjny, zatytułowany "Aktywność naukowa osób trzeciego wieku - możliwości w Ostrołęce i regionie" wygłosił dr inż. Ireneusz Żuchowski.

📢 Maryla Rodowicz wciąż zaskakuje. Odważne kreacje podkreślają jej coraz szczuplejszą sylwetkę. Poznaj tajemnicę metamorfozy artystki Maryla Rodowicz wciąż zaskakuje. Na scenie i w polskim show-biznesie jest już ponad 50 lat. Uczestniczy w największych muzycznych wydarzeniach w Polsce, a jej energia udziela się wszystkim słuchaczom. Nigdy nie była oceniana przez pryzmat jej tuszy. Jednak gwiazda postanowiła zadbać o swoją sylwetkę. Świetnie jej to wyszło, bo artystka straciła ponad 20 kg i zdradza, jak się jej to udało!

📢 Tak mieszka Caroline Derpienski. Zobacz, jak na co dzień żyje influencerka. Luksusowe wnętrza i przepych – to kocha gwiazda sieci Caroline Derpieński to białostoczanka, która na co dzień mieszka na Florydzie. Wzbudzającą liczne kontrowersje influencerkę śledzi na Instagramie aż 7,7 miliona folowersów. Celebrytka bez skrupułów wykorzystuje swoje „pięć minut" w Polsce i chętnie komentuje w sieci tematy związane z polskim show-biznesem. Zobacz, jakie wnętrza kocha Caroline Derpienski. 📢 Targowa Park w Ostrołęce. Nowy park handlowy zostanie otwarty w 2025 roku Rusza komercjalizacja projektu Targowa Park zlokalizowanego w Ostrołęce przy ul. Targowej. Do użytku mieszkańców zostanie oddane 8 000 m2 powierzchni handlowej. 📢 Nadchodzi sezon grzewczy. Wyczyść grzejnik, zanim się zacznie. Wytarcie kurzu nie wystarczy. Sprawdź, jak wyczyścić wnętrze kaloryfera Czyszczenie grzejników w środku jest dość często pomijane przy standardowych porządkach. Jednak przed sezonem grzewczym trzeba to zrobić koniecznie. Czyszczenie kaloryferów będzie wymagało nieco pracy i czasu, ale to bardzo ważne, żeby przez jesień i zimę nie oddychać spieczonym brudem i kurzem. Bo właśnie to oznacza brudny grzejnik. Radzimy, jak uporać się z czyszczeniem wnętrza grzejników panelowych, aluminiowych modułowych oraz żeberkowych.

📢 Cuda Krakowa: 27 miejsc, które zachwycily ekspertów UNESCO. Zazdrości nam ich cały świat! Kraków to jedno z najchętniej odwiedzanych przez turystów polskich miast. Przyciąga zarówno gości z kraju, jak i zagranicy. Międzynarodowi eksperci UNESCO docenili Kraków i jego unikalne zabytki już w 1978 r., wpisując trzy kluczowe obszary miasta na listę światowego dziedzictwa. Zapraszamy was na wirtualną wycieczkę po 27 najważniejszych zabytkach i atrakcjach Krakowa z listy UNESCO. To prawdziwe unikaty i cuda, których zazdroszczą nam na świecie. Każdy polski turysta powinien odwiedzić je chociaż raz. 📢 Skutki burzy w regionie - powalone drzewa, brak prądu (3-4.10.2023). Bez prądu ok. 52 tys. mieszkańców W nocy z wtorku na środę (z 3 na 4 października 2023) nad naszym regionem przeszła burza. Mocno też wieje. Część mieszkańców pozostanie bez prądu do 12.00.

📢 Top 7 drzew i krzewów o czerwonych liściach. Polecamy najpiękniejsze gatunki do mniejszych i większych ogrodów. Zobacz, co posadzić Czerwone liście drzew i krzewów mogą zdobić ogród nie tylko jesienią. Są gatunki i odmiany, które intensywne barwy mają przez cały sezon, choć szczególnej wyrazistości nabierają właśnie jesienią (ale też wiosną). Polecamy 7 najpiękniejszych i najbardziej kolorowych drzew i krzewów. Wybraliśmy te, które są łatwe w uprawie i nadają się do dużych oraz małych ogrodów. 📢 Możesz zapomnieć o żelazku. Wrzuć to do prania, a zaniemówisz. Poznaj domowy sposób na gładkie ubrania bez prasowania Gładkie bluzki i koszule bez karkołomnego prasowania? Tak, to możliwe! Wystarczy sięgnąć do zamrażalnika po kostki lodu. Od dzisiaj twoje życie zmieni się na lepsze, bo raz na zawsze zapomnisz o żelazku. Podsuwamy niezwykły trik na nietypowe zastosowanie kostek lodu w domu. Zobacz, co się stanie, gdy wrzucisz je do bębna suszarki elektrycznej.

📢 Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru Ziemi Ostrowskiej w Kalinowie. Zdjęcia 29 września 2023 odbył się już VI Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru Ziemi Ostrowskiej. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, po której wszyscy przeszli do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kalinowie, która współorganizowała wydarzenie. 📢 Rocznica pacyfikacji wsi Bandysie. Msza święta polowa w 79. rocznicę pacyfikacji 1.10.2023 3 października mija 79. rocznica pacyfikacji wsi Bandysie. Niemcy wywieźli do obozu koncentracyjnego około 120 mężczyzn z tej miejscowości. Po zakończeniu wojny do Bandyś powróciło tylko kilku wywiezionych mężczyzn. Mieszkańcy wsi pamiętają o męczeńskiej śmierci swoich przodków. Każdego roku, w pierwszą niedzielę października obok pomnika pomordowanych odbywa się msza święta polowa w intencji ofiar hitlerowskiego terroru. 📢 Kurpiowskie Granie w Lelisie. 27. Regionalny Przegląd Harmonistów i Skrzypków Ludowych, 1.10.2023 Do udziału w tegorocznej, 27. już edycji wydarzenia, zgłosiło się ponad 40 wykonawców.

📢 PLEBISCYT EDUKACYJNY Zgłoś nauczyciela do nagrody! Wybierz z nami najlepsze przedszkola, szkoły i uczelnie Znasz dobrego nauczyciela, którego cenią i lubią uczniowie i ich rodzice, albo nauczyciela przedszkola, który najlepiej uczy maluchy? A może dyrektora, który świetnie zarządza placówką edukacyjną? Wiesz, które przedszkole warto polecić innym albo która szkoła jest najbardziej przyjazna uczniom i rodzicom? A może chcesz rekomendować innym dobrą szkołę językową? Zgłoś kandydatów do nagrody w wielkim Plebiscycie Edukacyjnym. 📢 Wykopki Sołeckie w Rząśniku-Majdanie. Wspólne kopanie ziemniaków, występ "Świtanek" i spektakl w wykonaniu mieszkańców 23.09.2023 Wydarzenie zostało zorganizowane dzięki zaangażowaniu mieszkańców Rząśnika-Majdanu i okolicznych miejscowości. Rok temu mieszkańcy przygotowali pokaz żęcia sierpem i koszeniem kosą zboża. Tym razem pokazali, jak dawniej wyglądały wykopki. 📢 Jubileusz 75-lecia Koła Polskiego Związku Wędkarskiego nr 65 w Małkini Górnej. Uroczyste spotkanie odbyło się 16.09.2023 Koło PZW nr 65 w Małkini Górnej świętuje jubileusz. 16.09.2023 r. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rostkach Wielkich zarząd i członkowie Koła PZW nr 65 w Małkini Górnej wraz z zaproszonymi gośćmi świętowali 75-lecie działalności.

📢 Gala w Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia, 15.09.2023 Gmina Czarnia jest najmniejszą w Polsce jednostką samorządu terytorialnego, w której funkcjonuje Centrum Usług Społecznych. Powstało ono ponad 2 lata temu z przekształcenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W piątek 15 września 2023 odbyła się uroczysta gala podsumowująca realizację całego projektu. 📢 Wybory parlamentarne 2023. Okręg ostrołęcko-siedlecki. Listy kandydatów do sejmu i senatu 15 października 2023 wybierzemy posłów i senatorów. W naszym okręgu wyborczym do sejmu (nr 18) wybierzemy 12 posłów; o jedno miejsce w senacie powalczą kandydaci w okręgu nr 46.

📢 Dożynki i Zajazd Szlachecki w Troszynie. Było też pożegnanie proboszcza. 3.09.2023. Zdjęcia Już po raz 11. odbył się w Troszynie Zajazd Szlachecki. Impreza ta łączona jest tutaj z tradycyjnymi dożynkami. Wszystko zaczęło się o godz. 11.30 od mszy świętej w troszyńskim kościele.

📢 Święto Policji w Makowie Mazowieckim. Funkcjonariusze otrzymali awanse na wyższe stopnie, medale i odznaczenia. 25.07.2023 We wtorek 25.07.2023 przed komendą powiatową policji w Makowie Mazowieckim odbyło się uroczysty apel związany z przypadającym dzień wcześniej Świętem Policji. Funkcjonariusze otrzymali medale, odznaczenia oraz awanse zawodowe. 📢 Wesele Kurpiowskie w Kadzidle. Inscenizacja ślubu i wesela kurpiowskiego. 18.06.2023. Zdjęcia Trwa jedna z najważniejszych, największych i najpiękniejszych imprez folklorystycznych w regionie. Wesele Kurpiowskie w Kadzidle po raz kolejny ściągnęło tłumy. Zobaczcie, co działo się w Kadzidle w niedzielę 18 czerwca 2023.

📢 Festiwal Kultury Łowieckiej w Ostrowi Mazowieckiej. 20.05.2023 odbyła się konferencja popularnonaukowa i Piknik Myśliwski Festiwal Kultury Łowieckiej rozpoczął się od mszy świętej w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Po mszy odbyła się konferencja popularnonaukowa "Łowiectwo wczoraj, dziś i jutro" oraz piknik na placu przed Starą Elektrownią.

📢 Kobieca Twarz Roku - kobiety dojrzałe. Zobaczcie piękne kandydatki z naszego regionu. Głosowanie trwa! Z okazji Dnia Kobiet powstała wielka galeria mieszkanek naszego regionu. W trzech kategoriach pokoleniowych - córki, matki i kobiety dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Mazowsza. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota AYGO X.

📢 Czerwonka. Bieg Siedmiu Róż. 10.10.2021. Zdjęcia, wyniki To był 7. Bieg Siedmiu Róż. Pobiegli zawodnicy m.in. z Ostrołęki, Warszawy, Ciechanowa, Przasnysza, Szczytna, Wyszkowa, Mławy, Jednorożca, Myszyńca, Jasła.

📢 Inauguracja UTW w Ostrowi Mazowieckiej. Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął kolejny rok akademicki. 5.10.2021 We wtorek, 5 października Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostrowi Mazowieckiej zainaugurował nowy rok akademicki. W ubiegłym roku, ze względu na pandemię, tradycyjna inauguracja nie odbyła się, a zajęcia odbywały się online. W tym roku nikt nie krył radości z tego, że znów można się spotkać. 📢 Dożynki w Goworowie. 19.09.2021. Zdjęcia, wideo O godz. 11.00 w goworowskim kościele odprawiona została msza święta dziękczynna za tegoroczne plony. Po mszy korowód dożynkowy - na czele z delegacją z Gierwat, której mieszkańcy wykonali piękny wieniec oraz starostami dożynek - Wiolettą i Mirosławem Radeckimi z Wólki Brzezińskiej - przemaszerował na miejsce dożynkowej imprezy.

📢 Ostrołęka w latach 90. XX wieku. Zapraszamy Was w podróż do przeszłości. Zdjęcia z archiwum TO Ostrołęka w latach 90. XX wieku: tak wyglądały ulice, osiedla, targowisko pod koniec dekady. Dla starszych czytelników to okazja do wspomnień, dla młodszych - spacer po miejscach, które dziś wyglądają inaczej - nie wszystkie oczywiście.

