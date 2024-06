Prasówka 6.06.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 5.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Utrudnienia w ruchu w woj. mazowieckim 6.06.2024. Lista aktualnych remontów dróg i innych zdarzeń”?

Prasówka 6.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Utrudnienia w ruchu w woj. mazowieckim 6.06.2024. Lista aktualnych remontów dróg i innych zdarzeń Gdzie w województwie mazowieckim należy spodziewać się dzisiaj (6.06.2024) utrudnień? Roboty drogowe: droga S8, S8 (436. km) prace związane z naprawą nawierzchni, lokalnie wyłączony prawy pas, ograniczenie prędkości do 90km/h.

📢 Najlepsze memy o wypłacie. Pracujesz? To na pewno zrozumiesz te memy. Sprawdź! Oto najlepsze memy o wypłacie. Pracujesz i co miesiąc dostajesz za swoją pracę wynagrodzenie? To na pewno zrozumiesz te memy! No bo każdy wie, ile z wypłaty zostaje po opłaceniu wszystkich rachunków, albo na jak długo tak naprawdę te pieniądze wystarczają? Czy za wypłatę da się przeżyć cały miesiąc? To jeden z tematów memów o wypłacie. Sprawdź!

📢 Najlepsze memy o komarach. Uśmiejesz się do łez! Sprawdź, jak Internauci żartują z komarów krwiopijców Oto najlepsze memy o komarach. Uwaga, oglądasz je na własne ryzyko. Są naprawdę śmieszne! A z czego żartują twórcy internetowych żartów o komarach? Przede wszystkim z tego, że komary są niesamowicie irytującymi owadami, pojawiają się znikąd i po ugryzieniu miejsce, w które komar wbił swoją kłujkę niesamowicie swędzi. Zobacz więc najśmieszniejsze memy o komarach!

Prasówka 6.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Finał międzygminny LXI Konkursu Recytatorskiego „Kurpie Zielone w literaturze” w Myszyńcu, 4.06.2024 We wtorek 4 czerwca 2024 odbył się finał międzygminny XLI Konkursu Recytatorskiego „Kurpie Zielone w literaturze” dla uczniów klas I-IV szkół podstawowych. Zorganizowała go Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu. Młodzi recytatorzy rywalizowali w kategorii wiersz i gadka kurpiowska.

📢 Małkińska Noc z Gwiazdami 2024. Zobaczcie program imprezy, która odbędzie się 29.06.2024 na nadbużańskich łęgach. Jakie gwiazdy w tym roku? Małkińska Noc z Gwiazdami to lubiana przez mieszkańców (i gości) impreza plenerowa. Jakie atrakcje zaplanowano w tym roku? Przeczytajcie. Impreza odbędzie się 29 czerwca 2024 na łęgach nadbużańskich w Zawistach Nadbużnych. 📢 Ile zarabiają burmistrz Ostrowi Mazowieckiej i starosta ostrowski? Sprawdź Uchwałę o wysokości wynagrodzenia burmistrza radni miejscy przyjęli jeszcze w maju, zaś wynagrodzenie starosty radni powiatowi uchwalili 3 czerwca 2024. 📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 05.06.2024 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę.

📢 Wypadek w Dylewie. Kierująca straciła panowanie nad pojazdem. Do zdarzenia doszło 5.06.2024 Do wypadku doszło w środę nad ranem w Dylewie (gm. Kadzidło). Kierująca samochodem osobowym straciła panowanie nad autem. Samochód dachował. 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Ślub Krzysztofa Rutkowskiego z Mają Plich. W podwarszawskim Rozalinie Rutkowski ożenił się z Mają Plich ZDJĘCIA 5.06.2024 Krzysztof Rutkowski bierze dziś ślub z Mają Plich. Ślub Krzysztofa Rutkowskiego z Mają w podwarszawskim Rozalinie. Maja i Krzysztof mają na dziś przygotowane aż po cztery kreacje! Krzysztof Junior będzie niósł rodzicom obrączki! Jesteśmy na miejscu, oglądajcie zdjęcia z uroczystości! Wkrótce nowe zdjęcia!

📢 Obrzydlistwa na talerzu rodem z PRL? Dziś już nikt tego nie je! A kiedyś tak nam smakowało... Szpinak jak krowi placek, mleko z kożuchem, kotlety z mortadeli, zupa owocowa, ozorki w sosie chrzanowym… Obrzydlistwo! W czasach PRL jedliśmy różne dania, na których wspomnienie aż przechodzą ciarki! Dziś już nikt jego nie je! Poznajcie nas subiektywny ranking dań z PRL, które niekoniecznie były smaczne! Z sentymentem wspominacie paróweczki w sosie chrzanowym? A wiecie, że 100 kg parówek produkowano przede wszystkim z miazgi kostnej, skórek, tłuszczu i białka w proszku? Brzmi smacznie? Chyba nie! 📢 Najśmieszniejsze MEMY o rowerzystach. Najbardziej rozśmieszą kierowców... i nie tylko! [MEMY] 5.06.2024 Rowerzyści, kolarze amatorzy, miłośnicy dwóch kółek... W Polsce jest ich coraz więcej, ewidentnie zrobiła się moda na rowery. I czym bardziej rowerzyści widoczni są ulicach, czym więcej pojawia się ścieżek rowerowych, tym częściej ich użytkownicy stają się obiektem żartów, szyderstw. Do tego ten nieustający konflikt rowerzyści kontra kierowcy samochodów. Zobacz najlepsze MEMY!

📢 Najlepsze MEMY o sąsiadach. Jak wygląda sąsiedzkie życie? Fantastyczna dawka świetnego humoru! Sąsiad uprzykrza ci życie? 5.06.2024 Jacy są sąsiedzi? Mogą być pomocni, jak i mocno uprzykrzający życie. Doskonale wiedzą o tym internauci, którzy tworzą MEMY o sąsiadach. Relacje sąsiedzkie nie tylko są przedmiotem żartów, kabaretowych skeczów, ale również MEMÓW i śmiesznych obrazków. Z pewnością znajdziecie na nich obrazy z waszego codziennego życia! Jesteście ciekawi? Zobaczcie najlepsze MEMY o sąsiadach! 📢 Najlepsze MEMY o miłości. Taka jest miłość? Związek na poważnie i na wesoło. Śmieszne obrazki rozbawią do łez! 5.06.2024 W miłości przeżywamy te piękne i trudne chwile. Najważniejsze, by tych pierwszych było jak najwięcej. Trudne momenty możemy przekuwać w żart, o czym doskonale zdają sobie sprawę internauci, tworząc śmieszne obrazki o miłości. Jak przetrwać związek? Oczywiście wspólnie śmiejąc się z naszych niedoskonałości! Te MEMY o miłości rozbawią do łez! Miłość z przymrużeniem oka.

📢 Najśmieszniejsze MEMY o Januszach. Zobacz, jak Internauci żartują z Janusza Polaka 5.06.2024 Lubisz memy? Sprawdź koniecznie najśmieszniejsze memy o Januszach, jakie można znaleźć w Internecie. Czy tego chcemy, czy nie imię Janusz stało się synonimem Polaka, który jest zawistny, skąpy, zazdrosny o sąsiada. Internauci takiemu Polakowi Januszowi przykleili maskę małpy - nosacza sundajskiego i tworzą z nimi memy. Zobacz te najśmieszniejsze, najcelniej trafiające w wady Polaków. 📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 5.06.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii.

📢 Najlepsze memy o spaniu. Śpiochy to świetny temat do żartów. Nie możesz zasnąć? Zobacz te memy 5.06.2024 Czy spanie może być śmieszne? Skoro powstaje na ten temat tyle memów to z pewnością tak! Internetowi prześmiewcy prześcigają się w tworzeniu najbardziej pomysłowych memów o spaniu. Choć - jeśli mamy być szczerzy - to wiele memów jest o tym, dlaczego nie możemy zasnąć. A może teraz jest noc i z powodu bezsenności przeglądasz internet? To świetnie trafiłeś! Zapraszamy do obejrzenia najlepszych memów o spaniu. 📢 Przedszkole Miejskie nr 13 "Kraina Przygód" w Ostrołęce zaprosiło dzieci oraz rodziców na wspólne świętowanie Dnia Dziecka i Rodziny We wtorek 4.06.2024 w Przedszkolu Miejskim nr 13 „Kraina Przygód” świętowano Dzień Dziecka: były występy oraz liczne atrakcje przygotowane dla całych rodzin.

📢 Ginące Zawody 2024. Warsztaty w Zagrodzie Kurpiowskiej trwają 4-6.06.2024. To ich 23. edycja Warsztaty etnograficzne „Ginące Zawody” odbywają się 4–6 czerwca 2024 r. w godz. 9.00–15.00 w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle (ul. Trasa Mazurska 1b). W tym roku tematem przewodnim są przydrożne kapliczki i świątki, kurpiowskie pamiątki. W warsztatach uczestniczy 43 twórców ludowych. 📢 Szkolny festyn z okazji Dnia Dziecka w ZPO w Kadzidle, 4.06.2024 We wtorek 4 czerwca 2024 otoczenie szkoły zamieniło się w wielki plac zabaw. Była dmuchana zjeżdżalnia, wielkie pluszaki (żyrafa i pancernik), bańki mydlane, gry, zabawy i prezentacje uczniów. Był też kiermasz charytatywny. 📢 Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim podpisało umowę z dwoma stowarzyszeniami pomagającymi osobom niepełnosprawnym W poniedziałek 3.06.2024 starosta makowski Mirosław Augustyniak podpisał umowy z dwoma stowarzyszeniami udzielając im dotacji na realizację zadań publicz­nych skierowanych do osób z niepełnosprawnością. Przeczytajcie szczegóły.

📢 Piknik rodzinny w Zawadach ph. "Podaruj dziecku uśmiech", 2.06.2024 W niedzielę 2 czerwca 2024 na wyspie pomiędzy Zawadami i Brodowymi Łąkami odbył się piknik rodzinny pod hasłem "Podaruj dziecku uśmiech". Imprezę zorganizowała Gmina Baranowo wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie, Gminą Czarnia, Stowarzyszeniem Arena Dobra oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Brodowych Łąkach. 📢 Dzień Dziecka w Damiętach gm. Goworowo, 2.06.2024 Na imprezę zaprosił najmłodszych mieszkańców Damięt i okolicznych wsi radny gminy Goworowo Janusz Żebrowski. W słoneczne niedzielne popołudnie na placu przy świetlicy stanęła dmuchana zjeżdżalnia, pojawiła się także animatorka. Były słodkości i upominki.

📢 Przepiękny dom Krzysztofa Mirucia zachwyca. Tak mieszka w lesie znany architekt. Krzysztof Miruć mieszka w domu Jerzego Połomskiego Dom Krzysztofa Mirucia jest wyjątkowy, jak przystało na specjalistę od aranżacji wnętrz. Zaglądamy do zacisza ulubionego projektanta wielu Polaków. Tak mieszka Krzysztof Miruć w przepięknej okolicy za miastem. Zobacz, jaki znany artysta był poprzednim właścicielem domu Krzysztofa Mirucia. 📢 Dzień Dziecka w Ostrowi Mazowieckiej. Impreza w ogródku jordanowskim, 1.06.2024 W ogródku jordanowskim stanęły w sobotę dmuchańce (darmowe), namiot, pod którym można było się skryć w czasie opadów deszczu, były też punkty gastronomiczne, gdzie można było kupić różne smakołyki. Można było także przybić piątkę z wielkim pluszakiem. A to tylko część atrakcji z okazji Dnia Dziecka, które zaserwował najmłodszym ostrowianom Miejski Dom Kultury wraz ze współorganizatorami wydarzenia, którymi byli: Miasto Ostrów Mazowiecka, ZGK oraz MOSiR.

📢 7. Bieg Pamięci Absolwentów Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie/Ostrowi Mazowieckiej, 1.06.2024 Do biegu na 10 km zgłosiło się 80 osób, do marszu na 5 km (z kijkami) – 21 osób. Były też biegi dla dzieci. Oraz atrakcje pozasportowe. A to wszystko w sobotnie przedpołudnie w Komorowie.

📢 Procesja Bożego Ciała w Czarni, 30.05.2024. Zdjęcia Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwana także Bożym Ciałem, to jedno z najważniejszych świąt w Kościele. Podczas jego obchodów wierni biorą udział w procesji do ołtarzyków. 📢 Boże Ciało w parafii Wniebowzięcia NMP w Ostrowi Mazowieckiej. Procesja przeszła ulicami miasta 30.05.2024 Ulicami Ostrowi przeszło kilka tysięcy wiernych. Najliczniejsza byłą procesja parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. To największa i najstarsza parafia w mieście. 📢 Boże Ciało w Myszyńcu. Wyjątkowa uroczystość 30.05.2024 Myszyniecka procesja w tym roku była znacznie okazalsza niż w latach poprzednich. Było znacznie więcej feretronów i chorągwi, ale też więcej wiernych. Myszyniecka procesja Bożego Ciała może zostać wpisana na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa UNESCO.

📢 Dzień Otwarty w Zespole Szkół w Małkini Górnej. Zespół Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej zaprosił ósmoklasistów 22.05.2024 r. „Witajcie w naszej bajce!” – usłyszeli na powitanie ósmoklasiści przybyli na Dzień Otwarty w Zespole Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej. "Staszic" zaprosił ósmoklasistów do zapoznania się z ofertą edukacyjną w czasie Dnia Otwartego. Zaproszenie przyjęło ponad 40 uczniów z gminy Małkinia Górna.

📢 Złote gody w Różanie. 27.05.2024 świętowały 24 pary z 50-letnim stażem W poniedziałek 27 maja 2024 w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury w Różanie odbyła się miła uroczystość - 24 małżeństwa odebrały medale za długoletnie pożycie. Te medale przyznawane są przez Prezydenta RP parom, które przeżyły razem 50 lat. Były też upominki i tort od samorządu Różana.

📢 Bal absolwentów Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej. Bal zakończył 60-lecie Rubinka i VII Zjazd Absolwentów Balem absolwentów zakończył się tegoroczny jubileusz 60-lecia Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej połączony z VII Zjazdem Wychowanków. W balu wzięło udział ok. 150 osób. 📢 Międzypokoleniowy Dzień Rodziny w Czarni zintegrował mieszkańców gminy Międzynarodowy Dzień Rodziny obchodzony jest 15 maja. W gminie Czarnia obchody tego święta zostały przesunięte na czwartek 23 maja. Międzypokoleniowy Dzień Rodziny w Czarni miał na celu integrację osób w różnych przedziałach wiekowych.

📢 Dni Makowa Mazowieckiego 2024. Zobaczcie program wydarzenia i gwiazdy, jakie wystąpią na scenie Dni Makowa Mazowieckiego odbędą się 14 i 15 czerwca 2024 tradycyjnie na makowskim rynku. Miejski Dom Kultury poinformował, kto wystąpi na scenie podczas święta miasta oraz podał program święta miasta. 📢 Rada Miasta Ostrołęki kadencji 2024-2029. Poznaj nazwiska radnych z Ostrołęki, zobacz jak wyglądają Poznajcie swoich radnych wybranych w wyborach samorządowych 7.04.2024 roku. W Ostrołęce wybrano 21 radnych. Na pierwszej sesji, 7.05.2024, otrzymali zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowanie. Prezentujemy ich nazwiska oraz zdjęcia. Warto znać swojego radnego! 📢 Pierwsza sesja rady powiatu makowskiego. Radni złożyli ślubowanie Pierwsza sesja rady powiatu odbyła się we wtorek 7.05.2025. Radni złożyli ślubowanie. Wybrano także starostę, wicestarostę, przewodniczącego oraz dwóch wiceprzewodniczących rady.

📢 Matura w Zespole Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej. Maturzyści rozpoczęli egzamin o godz. 9.00 Maturzyści rozpoczęli egzamin o godz. 9.00. Dla dyrektorów szkół średnich – ze względów proceduralnych – dzień pracy rozpoczął się o 5.30. 7 maja w Zespole Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej do egzaminu przystąpiło 52 maturzystów.

📢 Ćwierć miliarda złotych dla samorządów z powiatów ostrołęckiego i ostrowskiego z Polskiego Ładu. 11 października 2023. Zdjęcia Samorządowcy z powiatów ostrołęckiego i ostrowskiego zostali zaproszeni do ostrołęckiej siedziby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Minister Henryk Kowalczyk wręczył im tu czeki w ramach rozstrzygniętej właśnie, kolejnej edycji programu Polski Ład.

📢 Spływ na byle czym w Kamiance. Druga edycja wydarzenia. 27.08.2023 W niedzielę 27.08.2023 w Kamiance odbył się spływ na byle czym. Uczestnikom pomysłów nie brakowało. Zobaczcie galerię zdjęć z wydarzenia. A wieczorem odbył się m.in. przegląd muzyki szantowej i żeglarskiej. 📢 Święto Policji w Makowie Mazowieckim. Funkcjonariusze otrzymali awanse na wyższe stopnie, medale i odznaczenia. 25.07.2023 We wtorek 25.07.2023 przed komendą powiatową policji w Makowie Mazowieckim odbyło się uroczysty apel związany z przypadającym dzień wcześniej Świętem Policji. Funkcjonariusze otrzymali medale, odznaczenia oraz awanse zawodowe.

📢 Zakończenie roku szkolnego w III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce. 23.08.2023. Zobaczcie zdjęcia Na ten dzień uczniowie czekali długo i przyjęli go z radością. 23 czerwca 2023 zakończył się formalnie rok szkolny. Z naszym aparatem odwiedziliśmy III Liceum Ogólnokształcące.

📢 Ginące Zawody - warsztaty w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle. 30.05.2023. Zdjęcia warsztaty etnograficzne „Ginące Zawody” odbywają się na terenie Zagrody Kurpiowskiej w Kadzidle. Organizuje je Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce wspólnie ze Stowarzyszeniem Artystów Kurpiowskich. 📢 Festiwal Kultury Łowieckiej w Ostrowi Mazowieckiej. 20.05.2023 odbyła się konferencja popularnonaukowa i Piknik Myśliwski Festiwal Kultury Łowieckiej rozpoczął się od mszy świętej w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Po mszy odbyła się konferencja popularnonaukowa "Łowiectwo wczoraj, dziś i jutro" oraz piknik na placu przed Starą Elektrownią.

📢 Ostrołęka. Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych: odznaczenia i podziękowania [ZDJĘCIA] Ostrołęka. Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych, jak co roku, był okazją do podziękowań i odznaczeń. Uroczystość dla Ostrołęki, Makowa, Ostrowi, Przasnysza i Wyszkowa miała miejsce 9 maja 2019 w auli Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce. Wśród odznaczeń dla pielęgniarek i położnych były "Kryształowe Czepki". Kto je dostał? 📢 Pogrzeb śp. Doroty Bacławskiej. W ostatniej drodze towarzyszyli jej bliscy, przyjaciele, sąsiedzi, osoby, które zbierały dla niej pieniądze Na pogrzeb śp. Doroty Bacławskiej, której heroiczną walkę o życie wspierali liczni wolontariusze, przybyły setki osób. Nie zmieścili się w kościele pw. św. Anny w Dąbrówce w gminie Lelis, gdzie 14 lutego odbyła się msza św. pogrzebowa.

📢 Maków Mazowiecki. Studniówka 2019 uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie Skłodowskiej [ZDJĘCIA, WIDEO] Mamy nadzieję, że będzie to niezwykły wieczór, bo taki zdarza się tylko raz - powiedział Michał Nienałtowski, który wraz z Martyną Bobowską prowadził imprezę.

📢 Gwiazdy na czerwonym dywanie podczas Festiwalu Filmowego w Wenecji (ZDJĘCIA, WIDEO) Trwa 73. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji uważany często za preludium do rywalizacji o Oscary. Które produkcje mają największe szanse na nagrody? Jak został przyjęty przez publiczność reżyser Jerzy Skolimowski, który odebrał Złotego Lwa za całokształt twórczości? Jak gwiazdy prezentują się na czerwonym dywanie? Zobaczcie. 📢 VI Zjazd Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Makowie Mazowieckim (zdjęcia) Około 250 osób wzięło udział w VI Zjeździe Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim. Nie zabrakło przemówień, wspomnień i wzruszeń. 📢 Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze w Jednorożcu Strażacy z Połoni zwyciężyli w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych, które miały miejsce w Jednorożcu 20 września. W sumie do zawodów przystąpiło 8 drużyn Ochotniczej Straży Pożarnej. Były również dwie drużyny młodzieżowe, drużyna chłopców z Ulatowa-Pogorzeli i dziewcząt z Zielonej.

