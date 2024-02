Prasówka 6.02.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 5.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak żyje i mieszka Viki Gabor. Młoda piosenkarka z Krakowa na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Jej styl zatrzymuje wzrok!”?

Prasówka 6.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak żyje i mieszka Viki Gabor. Młoda piosenkarka z Krakowa na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Jej styl zatrzymuje wzrok! Viki Gabor podbiła serca Polaków świetnymi występami w programie The Voice Kids oraz zwycięstwem na Eurowizji Junior. To gwiazda młodego pokolenia, która w ekstremalnie krótkim czasie stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w polskim show-biznesie. Ma przy tym wielkie grono oddanych fanów, ale także budzi kontrowersje. Ma dopiero 16 lat, mieszka z rodziną w Krakowie, a na koncie ma wiele spektakularnych sukcesów. Na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Jej nietuzinkowy styl zatrzymuje wzrok i zapada w pamięć. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz jak żyje na co dzień Wiktoria Gabor!

📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii.

📢 Drzewo przewróciło się na drogę w Jabłonowie-Klaczach. Strażakom pomógł rolnik. Do zdarzenia doszło 5.02.2024 Silny, porywisty wiatr daje się we znaki już od kilku dni. W takich dniach trzeba szczególnie uważać poruszając się po drogach, przy których znajdują się drzewa. Na szczęście przewracające się drzewo w m. Jabłonowo-Klacze nie wyrządziło nikomu krzywdy, ale zablokowało drogę. Wezwano strażaków z OSP Andrzejewo.

Prasówka 6.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wybory sołtysów i rad sołeckich w Gminie Ostrów Mazowiecka. Wręczenie zaświadczeń i legitymacji sołeckich nastąpi 23.02.2024 Od 13 stycznia na terenie gm. Ostrów Mazowiecka odbywają się wybory sołtysów i rad sołeckich na kadencję 2024 - 2029. Uroczyste wręczenie zaświadczeń i legitymacji sołeckich nastąpi 23 lutego podczas sesji Rady Gminy Ostrów Mazowiecka.

📢 Kradli tablice rejestracyjne i paliwo. Zostali zatrzymani przez policję, grozi im nawet 5 lat pozbawienia wolności Kryminalni z wyszkowskiej komendy, dzięki intensywnej pracy operacyjnej zatrzymali dwóch mężczyzn, 18-latka i 19-latka z powiatu wyszkowskiego, którzy kradli tablice rejestracyjne, a następnie używali ich w czasie tankowania paliwa, za które nie płacili. 📢 Miley Cyrus w „nagiej” sukience odsłaniającej odważnie ciało i Charlotte Lawrence pokazująca bieliznę. Kontrowersyjne kreacje z Grammy 2024 Grammy 2024 już za nami. W niedzielę (4 lutego) odbyła się ceremonia rozdania popularnych nagród muzycznych. Podczas 66. edycji Grammy Awards królowały muzyczne talenty, jak Taylor Swift i Billie Eilish, ale nie zabrakło też emocji związanych z modą. Na czerwonym dywanie wzrok przyciągały kontrowersyjne kreacje, w tym suknie Miley Cyrus i Charlotte Lawrence, ale też mniej znanych w Europie celebrytek, jak Laverne Cox, Molly Tuttle czy też Kat Graham.

📢 Tak przed laty wyglądały te polskie wsie. Jak wiele zaszło w nich zmian? Sprawdź, czy rozpoznasz te miejsca Prawdopodobnie większość z nas usłyszało chociaż raz w życiu historię dziadków, wujków czy rodziców o tym, jak to kiedyś było. Ile kilometrów przez śnieżne zaspy się szło do szkoły i nikt nie narzekał, jak śniegu napadało tyle, że nie dało się otworzyć drzwi wyjściowych, jak w wakacje trzeba było pomagać w pracy przy polu, a później ze smakiem jadło się grubą pajdę chleba posmarowaną masłem. Czy teraz życie na wsi wygląda inaczej? Zapewne. Zmienił się też wiejski krajobraz. A jak wyglądały kiedyś konkretne wsie? Sprawdzamy na archiwalnych zdjęciach. 📢 Zlikwidowano "dziuplę" samochodową w pow. ostrołęckim. Na posesji znajdowały się kradzione samochody Na miejscu, policjanci zabezpieczyli mazdę pochodzącą z kradzieży i kolejną mazdę, która była już zdemontowana, a także wiele części samochodowych. Niektóre z pojazdów miały już usunięte numery vin. Większość pojazdów została skradziona poza granicami kraju.

📢 Kto nie może tankować nowego paliwa? Oto lista samochodów. Sprawdź, czy twoje auto pojedzie na benzynie E10 Nowa benzyna już jest sprzedawana na polskich stacjach benzynowych. Nie każdy może ją jednak stosować. Paliwo to może nawet uszkodzić samochód, jeżeli ten nie jest przystosowany do jej spalania. Jak sprawdzić, kto nie może jej tankować? Są na to proste sposoby. Podajemy, jak to zweryfikować. Powstała specjalna wyszukiwarka modeli i marek samochodów oraz lista pojazdów. Jeśli masz taki samochód – lepiej nie tankuj benzyny E10. 📢 OSP Ogony z nowym średnim samochodem ratowniczo- gaśniczym marki Volvo W sobotę 3.02.2024 roku odbyła się uroczystość przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Volvo dla jednostki OSP Ogony, gm. Młynarze.

📢 Wakacje all inclusive w marcu 2024: 9 najtańszych kierunków. Tylko 1500 zł za wymarzony urlop w słońcu! Sprawdźcie aktualny ranking Pora zaplanować wakacje all inclusive na marzec 2024! W biurach podróży nie brakuje promocji, ofert last minute i tanich wycieczek w sam raz na koniec zimy i powitanie wiosny. Wyszukaliśmy dla was 9 miejsc w Europie, w których wakacje all inclusive w marcu kosztują najmniej. To zalane słońcem, ciepłe klejnoty południa Europy, w których uzupełnicie braki witaminy D i naładujecie baterie po ponurej zimie, a to wszystko nawet tylko za 1500 zł!

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 05.02.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 05.02.2024 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę.

📢 Makijaż foxy eye działa cuda. Zobacz, jak go zrobić i zapomnij o problemie opadającej powieki. Oko staje się optycznie większe Foxy eye make-up sprawdzi się na co dzień, jak i na wieczór. To jedna z tych technik makijażu, którą warto poznać i nauczyć się wykonywać. Dlaczego? Ponieważ optycznie powiększa oczy i sprawia, że problem opadającej powieki staje się niewidoczny. Wypróbuj ten make-up, a już nigdy inaczej się nie pomalujesz.

📢 Oto niecodzienne ogłoszenia na klatkach schodowych, czyli lokatorskie informacje na wyciągnięcie ręki 5.02.2024 W dzisiejszym dynamicznym świecie, gdzie czas jest niezwykle cenny, ogłoszenia na klatkach schodowych stają się nieodłącznym elementem lokalnej komunikacji społeczności. 📢 Wege przepisy na makaron, ryż i inne pomysły z 4.02.2024. Co zjeść? Przepisy na wegański obiad, kolację czy śniadanie mogą być proste w wykonaniu, a bardzo smaczne. Jakie masz plany na dzisiejszy posiłek? W naszym artykule znajdziesz posty z Instagrama z ciekawymi wege przepisami, które warto wypróbować w swojej kuchni. Sprawdź, który najbardziej Ci się spodoba.

📢 Senior wyszedł do lasu w gminie Zaręby Kościelne i zaginął - przez kilka godzin szukały go służby mundurowe W sobotę 3 lutego 2024 do ostrowskiej komendy wpłynęło zgłoszenie o zaginięciu 85-letniego mieszkańca gminy Zaręby Kościelne. 📢 Gminny Turniej Tenisa Stołowego w SP w Młynarzach i atrakcje dla najmłodszych, 4.02.2024 Sporo się działo w niedzielę w Szkole Podstawowej w Młynarzach. W sali gimnastycznej przez kilka godzin rozgrywany był Gminny Turniej Tenisa Stołowego, na korytarzach rozstawiono stoły ze smakołykami, a w mniejszych salach były atrakcje dla dzieci (m.in. teatrzyk "Doktor Zdrówko" i animacje). 📢 Kradzież bmw w gminie Karniewo. Sprawcą nastolatek Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim zostali powiadomieni o kradzieży bmw z garażu na prywatnej posesji w gminie Karniewo. Wartość skradzionego pojazdu oszacowano na 130 tys. złotych.

📢 Nauczyciel też potrafi! Najlepsze riposty dla bezczelnych uczniów. Hity sprawdzianów wracają po feriach Wszystko wskazuje na to, ze wkrótce znikną prace domowe, ale o jedno nauczyciele mogą być spokojni. W planach nie ma z pewnością likwidacji klasówek i kartkówek, bo jak inaczej sprawdzić gruntownie wiedze ucznia? Niektórzy uczniowie traktują sprawdziany z przymrużeniem oka i dla wielu nauczycieli to prawdziwy horror. Jedni od razu stawiają jedynki, inni odpowiadają z humorem.

📢 Studniówka ZS w Krasnosielcu, 3.02.2024 w GOK-u bawili się licealiści Ktoś powiedział, że młody wiek musi się wyszumieć. I miał rację, bo każdy wiek ma swoje prawa. Dlatego rozgrzejmy ten zimowy wieczór wspaniałą zabawą. Zapomnijmy choć na chwilę o czekających nas egzaminach. Oby ten wieczór pozostawił w naszej pamięci wiele dobrych wspomnień - mówili do swoich kolegów uczniowie, prowadzący oficjalną część balu, który odbył się w GOK-u.

📢 Studniówka ZS CKR w Starym Lubiejewie. Maturzyści bawili się w Wyszomierzu Wielkim 3.02.2024 Bal studniówkowy maturzystów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie odbył się w sali weselnej "Magnolia" w Wyszomierzu Wielkim (w pow. zambrowskim). Na balu bawili się maturzyści i ich osoby towarzyszące, a także dyrekcja i grono pedagogiczne szkoły, rodzice oraz zaproszeni goście. 📢 Studniówka ZSZ nr 4 w Ostrołęce. 3.02.2024 maturzyści i ich goście bawili się w sali Warszawska 34 A bawiła się w sobotnią noc klasa Va1 z wychowawczynią Katarzyną Dzwonkowską, klasa Vg1 z wychowawczynią Anetą Łyszkowską, klasa Vo1 z wychowawczynią Sylwią Gałką, klasa Vsh1 z wychowawczynią Swietłaną Kupis, klasa Vkc1 z wychowawczynią Elżbietą Rogalską. 📢 Ćwiczenia pod kryptonimem "Otok '24" w Ostrołęce, 3.02.2024. Na wypadek powodzi Ćwiczenia przeprowadzone zostały nad Narwią od strony ulicy Otok. Uczestniczyli w nich strażacy - zawodowi i ochotnicy oraz służby miejskie, policja, straż miejska, pracownicy Wód Polskich.

📢 Przerwy w dostawie prądu w regionie. Ostrołęka i powiaty: ostrołęcki, ostrowski i makowski 5 - 9.02.2024 Przerwy w dostawie prądu w regionie. Ostrołęka i powiaty: ostrołęcki, ostrowski i makowski 5 - 9.02.2024

📢 Maciej "Slab" Krakowian, pilot F-16 odwiedził Technikum Lotnicze w Nagoszewie. To było bardzo ciekawe spotkanie Kapitan Maciej Krakowian, pilot samolotu wielozadaniowego F-16, odwiedził w piątek, 2 lutego CSL Technikum Lotnicze w Nagoszewie. W spotkaniu wzięło udział blisko 40 uczniów. Maciej "Slab" Krakowian chętnie odpowiedział na wszystkie, liczne pytania zadane przez słuchaczy. 📢 Jubileuszowa choinka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zuzeli Po raz dwudziesty w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zuzeli odbyła się choinkowa zabawa uświetniona występem muzyków z Orkiestry Reprezentacyjnej Komendy Głównej Policji. 📢 Plebiscyt Edukacyjny 2023 na Mazowszu. Na gali w Warszawie 31.01.2024 rozdaliśmy nagrody nauczycielom i placówkom oświatowym W środę 31 stycznia wręczono nagrody w Plebiscycie Edukacyjnym 2023. Wyróżnienia otrzymali najlepsi nauczyciele z Mazowsza. To największy plebiscyt w kraju. Jego organizatorem są tytuły Polska Press Grupy: Polska Metropolia Warszawska, Tygodnik Ostrołęcki i Echo Dnia. Wśród wyróżnionych także nauczyciele i placówki oświatowe z naszego regionu. Poniżej relacja z uroczystej gali.

📢 Postacie z Dragon Ball Z od SI wyglądają jak ekranizacja anime - są znakomite i szalenie realistyczne. Zobacz sam Dragon Ball Z to jedno z najpopularniejszych anime w historii, a postacie z serii wyglądałyby równie świetnie w rzeczywistości. Wiemy to dzięki sztucznej inteligencji, która pokazała kultowych bohaterów w realistycznym wydaniu, a efekt spodoba się nie tylko fanom serii. Przekonajcie się sami. 📢 Zioła na płuca i oskrzela. Tak oczyścisz układ oddechowy. Napary z tych roślin łagodzą kaszel i duszności. To ulga przy infekcji i smogu Na problemy oddechowe sięgnij po zioła do picia. Rośliny lecznicze łagodzą objawy takie, jak kaszel, chrypa, napady duszności czy nadmiar śluzu. Ten naturalny sposób na oczyszczenie płuc i oskrzeli nie tylko ułatwia oddychanie, ale też łagodzi podrażnienie i stan zapalny, wzmacniając układ oddechowy. Oto najlepsze ziołowe herbatki przy infekcjach wirusowych oraz po nich, jak również w przypadku palenia tytoniu i smogu.

📢 Clean girls nails to piękne i delikatne paznokcie. To na nie stawia Małgorzata Rozenek-Majdan. Manicure idealny na każdą okazję Clean girls nails wciąż modny. To manicure, który jest pokłosiem zeszłorocznego trendu, który zakłada umiar w makijażu, fryzurach i stylizacji paznokci. Tak pomalowane pazurki są delikatne i jednocześnie efektowne. Pasować będą do każdej stylizacji i możesz je z powodzeniem nosić na co dzień, do pracy, jak i na wieczorne spotkania ze znajomymi. Zobacz, jak wykonać ten manicure i zainspiruj się zdjęciami w galerii. 📢 Ukradli artykuły spożywcze i chemiczne spod jednego z marketu w Małkini Górnej Dwaj mieszkańcy powiatu ostrowskiego odpowiedzą przed sądem za kradzież artykułów spożywczych i chemicznych spod marketu. Skradziony przez nich towar był wart prawie 8,5 tyś zł. 📢 Wypadek w Ugniewie, 31.01.2024. Do szpitala trafiły cztery osoby, w tym dwoje dzieci 31 stycznia 2024 na drodze powiatowej w miejscowości Ugniewo doszło do zdarzenia z udziałem trzech samochodów: toyoty, toyoty Rav4 oraz opla. Poszkodowane zostały cztery osoby: kobieta, mężczyzna (kierowca toyoty) oraz dwoje dzieci.

📢 Wypadki w powiecie makowskim - trzy w jedną noc. Z 29 na 30.01.2024 strażacy i policjanci z Makowa Mazowieckiego mieli dużo pracy W nocy z 29 na 30 stycznia makowscy strażacy i policjanci interweniowali przy 3 zdarzeniach, w miejscowościach: Krasnosielc, Żabin Łukowski i Krzyżewo-Jurki. 📢 Janusz Iwanowski, komendant powiatowy PSP w Ostrowi Mazowieckiej, żegna się ze służbą. Uroczystość odbyła się 29.01.2024 Starszy brygadier Janusz Iwanowski objął stanowisko komendanta powiatowego PSP w Ostrowi Mazowieckiej w 2014 roku. W poniedziałek, 29 stycznia, uroczyście pożegnał się ze służbą. Jego następcą został starszy brygadier Leszek Falbowski, który przez 10 lat był zastępcą odchodzącego na emeryturę komendanta.

📢 Studniówka Ekonomika. Maturzyści Zespołu Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej bawili się w sali "Tango" w Szulborzu Wielkim 27.01.2024 Na balu studniówkowym uczniów Zespołu Szkół nr 2 bawiło się blisko 100 maturzystów i maturzystek wraz z osobami towarzyszącymi, dyrekcją, gronem pedagogicznym i przedstawicielami rady rodziców.

📢 Studniówka Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim odbyła się 27.01.2024 Młodzież z Zespołu Szkół im. Żołnierzy AK bawiła się w sobotę 27.01.2024 w sali bankietowej Amor. Był piękny polonez, kwiaty, podziękowania, pamiątkowe zdjęcia i zabawa do białego rana. 📢 Studniówka ZSZ nr 2 w Ostrołęce. 27.01.2024 młodzież Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 bawiła się w sali bankietowej Warszawska 34 Dzisiaj, sto dni przed maturą, możemy bawić się beztrosko i śmiać do woli. W ten szczególny wieczór, w imieniu wszystkich żaków kończących szkołę witamy bardzo serdecznie i ciepło szanowną dyrekcję, naszych wychowawców, nauczycieli, pracowników szkoły oraz zaproszonych gości. Szczególnie gorąco witamy rodziców, którzy nie tylko na co dzień przejmują się naszymi postępami w nauce, ale też myślą o tym, żebyśmy się mogli wspólnie pobawić - zaczęli uczniowie prowadzący bal.

📢 ONA I ON Prześlij Wasze zdjęcie do wielkiej galerii i dodatku do gazety z okazji święta zakochanych! Nagroda: 50 000 zł na realizację marzeń Z okazji Święta Zakochanych przygotowujemy wielką galerię szczęśliwych par z naszego regionu oraz specjalny dodatek do gazety. Co więcej - spośród par, które zgłoszą się do akcji, nasi Czytelnicy wybiorą te najsympatyczniejsze, a my je nagrodzimy. Czekają m.in. wyjazdy do SPA i na wczasy w Grecji, a w finale nagroda główna - 50 000 zł na realizację marzeń. Zdjęcia zwycięzców trafią na okładkę gazety!

📢 Studniówka Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej. Młodzież bawiła się 13.01.2024 w sali "Jurkowscy" w Kosowie Lackim W minioną sobotę, 13 stycznia na balu studniówkowym bawili się maturzyści Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej. Bal odbył się w sali weselnej "Jurkowscy" w Kosowie Lackim.

📢 Studniówka III LO w Ostrołęce. Młodzież bawiła się w Olimpii w sobotę 6.01.2024 Sezon studniówkowy rozpoczęli tegoroczni maturzyści z III LO w Ostrołęce. Ich bal odbył się w sobotę 6 stycznia. Zobaczcie zdjęcia i wideo. 📢 Budowa przedszkola i żłobka w Kadzidle już zakończona. Został odbiór techniczny. Kiedy zostaną przyjęte dzieci? Inwestycja warta 18 mln zł dobiegła końca. Tak prezentuje się przedszkole i żłobek w Kadzidle. Zostanie tu przyjętych 260 dzieci. Pozostał odbiór techniczny obiektu. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Zespół Szkół w Różanie po modernizacji. Zobaczcie jak wygląda szkoła w środku: nowe sale, podłogi, łazienki W poniedziałek 11.12.2023 odbyło się uroczyste otwarcie budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Różanie. Łączna wartość inwestycji wyniosła prawie 6 000 000 złotych. Zobaczcie jak teraz wygląda szkoła. Robi wrażenie!

📢 Wigilia osiedla Stacja w Ostrołęce, 10.12.2023 Takie spotkania organizowane są na kilku ostrołęckich osiedlach. Na Stacji po raz trzeci. 📢 Baranowski Bieg Mikołajkowy po Zdrowie, 10.12.2023 odbyła się trzecia edycja imprezy. Zobaczcie zdjęcia Rozgrywane były biegi dla dzieci, był bieg integracyjny (na stadionie gminnym) oraz biegi open - na 5 i 10 km (ulicami Baranowa). Na starcie pojawiło się ok. 140 zawodników w rożnym wieku. Najmłodsi "biegli" na ramionach rodziców, najstarsi byli po siedemdziesiątce. 📢 Budowa szkoły i przedszkola przy Partyzantów w Ostrowi Mazowieckiej coraz bliżej ukończenia. Zobaczcie zdjęcia Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 dla klas I - III i nowego Miejskiego Przedszkola nr 1 ma się zakończyć w przyszłym roku, aby we wrześniu 2024 pierwsi uczniowie mogli rozpocząć naukę w nowej "małej jedynce".

📢 Ostrołęka. Pierwsza Komunia Święta w Sanktuarium pw. św. Antoniego Padewskiego. Dwie tury (godz. 10.00 i 12.00). 13.05.2023 W sobotę 13.05.2023 dzieci przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej w Sanktuarium pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce.

📢 Studniówka 2023 Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie, 4.02.2023. Zdjęcia, wideo Maturzyści z dwóch klas, ich osoby towarzyszące, dyrekcja szkoły, nauczyciele i goście bawili się w sali Euforia w Ponikwi Dużej gm. Goworowo. Sobotni wieczór miło spędziło około 100 osób. 📢 Studniówka 2023 w Krasnosielcu. Swój bal mieli uczniowie Zespołu Szkół. im. Tadeusza Kościuszki. 4.02.2023 Trwa sezon studniówkowy. W sobotę 4.02.2023 bal maturalny mieli uczniowie Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu.

📢 Studniówka Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Ostrołęce odbyła się 4.02.2023. Zdjęcia Maturzyści Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 Ostrołęce swoją studniówkę zorganizowali w sali bankietowej "Olimpia" w Krukach. 📢 Najpopularniejsze nazwiska w Polsce. Ile osób nazywa się tak samo jak Ty? Dane ze stycznia 2023 r. Prawie każdy zna jakiegoś Nowaka, a niektórzy nawet kilku. Trudno się temu dziwić, bo w Polsce jest to najczęściej występujące nazwisko. Nosi je ponad 200 tysięcy osób. Sprawdź, jakie nazwiska znalazły się w setce najpopularniejszych i ile osób nazywa się tak samo, jak Ty.

📢 Zakład Karny w Przytułach Starych. Otwarcie nowych pawilonów mieszkalnych, 30.08.2022. Zdjęcia Serdecznie witam państwa w dniu dla nas wyjątkowym. W dniu, w którym nasza jednostka zapisuje nowe karty w swojej historii, powiększając się niemal dwukrotnie - mówił major Andrzej Pawluczuk, dyrektor Zakładu Karnego w Przytułach Starych. - Niedługo oba pawilony zasiedlą nowi więźniowie. Otwierając nowe pawilony, nie tylko uruchamiamy dodatkowe 514 miejsc zakwaterowania, ale również jesteśmy przygotowani stawić czoła nowym wyzwaniom.

📢 Teresa Głażewska z Głażewa-Cholew świętowała uroczyście 90. urodziny. 6.08.2022. Zdjęcia, wideo To była wyjątkowa (i niezwykle wzruszająca) uroczystość. Najpierw, w kościele w Sieluniu, odprawiona została msza św. w intencji jubilatki, potem pani Teresa oraz jej goście udali się do Różana, do sali „Tango”. Na czele korowodu podążali motocykliści, jubilatka podjechała pod drzwi pięknym starym mercedesem, za kierownicą którego siedział jej wnuk. Dziś mama jest prawdziwą celebrytką – zażartowała Jadwiga Modzelewska, córka pani Teresy.

A jubilatka, uśmiechając się, weszła do sali i zajęła fotel w centralnym jej punkcie.

📢 Czerwin. Dzień Kobiet 2022. Na spotkanie z okazji Dnia Kobiet zaprosił 6.03.2022 Gminny Ośrodek Kultury. Zdjęcia, wideo W niedzielne popołudnie 6 marca 2022, na miłe spotkanie zaprosił mieszkanki GOK. Okazja to Dzień Kobiet.

📢 Memy na Tłusty Czwartek 2022. Zobacz 79 najlepszych memów na Tłusty Czwartek 24.02.2021 [demotywatory, śmieszne obrazki] Memy na Tłusty Czwartek 2022. Tłusty Czwartek to święto ruchome. W tym roku przypadło na 24 lutego. Według tradycji, jeśli nie zjemy tego dnia choć jednego pączka, to nie będzie nam się wiodło do końca roku. Zobaczcie, co o Tłustym Czwartku myślą Internauci. Memy na Tłusty Czwartek są naprawdę zabawne. 📢 Archiwalne zdjęcia znanych ludzi z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego. Zobaczcie, jak wyglądali 20 lat temu. Zdjęcia z archiwum TO W redakcyjnym archiwum znaleźliśmy zdjęcia osób, które w przeszłości pełniły ważne funkcje. Niektórzy do dziś pracują i zajmują bardzo ważne stanowiska. Zobaczcie, jak wyglądali. Dodajmy, że najstarsze zdjęcia pochodzą sprzed 22 lat.

📢 Wyścig kolarski w Czarnowcu. 17.10.2021. Około 80 zawodników wzięło udział w wyścigu. Wyniki i zdjęcia W Czarnowcu odbył się Wyścig jesieni- kolarskie zawody, w którym wzięło udział około 80 rowerzystów: dzieci, młodzieży i dorosłych.

📢 Ostrołęka. Parada motocyklistów. Rozpoczęła się po pikniku rodzinnym na plaży, 11.05.2019. Zobacz wspaniałe maszyny Ostrołęka. Parada motocyklistów jest częścią programu obchodów Dni Ostrołęki 2019. Rozpoczęła się po pikniku rodzinnym na miejskiej plaży

📢 Studniówka 2019 maturzystów liceum KEN w Przasnyszu [ZDJĘCIA, WIDEO] 12 stycznia w Zajeździe Sebory bawiło się pięć klas LO KEN 📢 Pogrzeb Andrzeja Gmitruka [ZDJĘCIA] [WIDEO] Warszawa: Na Cmentarzu Bródnowskim został pochowany były trener m.in. Gołoty, Adamka i Szpilki Pogrzeb Andrzeja Gmitruka odbył się 29 listopada. Były trener m.in. Andrzeja Gołoty, Tomasza Adamka i Artura Szpilki został pochowany na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie. Uroczystości pogrzebowe poprzedziła msza w parafii Św. Wincentego a Paulo. W ostatniej drodze Andrzejowi Gmitrukowi towarzyszyły najważniejsze osoby ze środowiska bokserskiego. Zobaczcie zdjęcia z pogrzebu Andrzeja Gmitruka. 📢 Pasta Rica Ostrołęka: MENU, LOKALIZACJA, GODZINY OTWARCIA Pasta Rica w Ostrołęce to restauracja, w której menu znajdziemy potrawy z kuchni włoskiej. Znajdziemy tu szeroki wybór dań z makaronami w roli głównej, lasagne, zapiekanki, tortille, potrawy z krewetkami, żeberka pieczone czy karkówkę z grilla.

