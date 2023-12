Prasówka 5.12.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 4.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Boguty-Pianki”?

Prasówka 5.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Boguty-Pianki

📢 Jaki prezent na mikołajki dla chłopaka? Wyjątkowy upominek do 50 zł. Najlepsze niespodzianki dla faceta na Mikołaja – galeria zdjęć Prezent na mikołajki dla chłopaka może być sporym wyzwaniem. Jak wybrać upominek na Mikołaja i nie wydać kroci? Podpowiadamy, co jest na czasie i może ucieszyć faceta w 2023 roku. Zobacz, jaki mikołajkowy upominek sprawi frajdę partnerowi, bratu, tacie czy synowi. Sprawdź, co kupić chłopakowi na Mikołaja. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 5.12.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

Prasówka 5.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Licytacje komornicze w regionie. Przeczytajcie, co pójdzie pod młotek w grudniu Mieszkania, działki, samochód... W galerii znajdziecie szczegóły licytacji.

📢 Leśny ptak, który stał się mieszczuchem. To wybitny śpiewak i towarzysz ogrodnika. Poznajcie kosy i ich zwyczaje Wśród ptaków, które odwiedzają nasze ogrody zimą i latem, trudno nie zauważyć kosów. Bywają także mieszkańcami osiedli i parków miejskich. Te sympatyczne i pięknie śpiewające ptaki postawiły bowiem na życie w sąsiedztwie człowieka. Sprawdź, jak wyglądają kosy, co jedzą i czy odlatują na zimę.

📢 Świąteczne iluminacje w PRL-u. Zobacz, jak wtedy były udekorowane ulice i fasady sklepów Grudzień to czas, kiedy w miastach możemy podziwiać piękne świąteczne iluminacje. Tradycja ustawiania w przestrzeni publicznej dekoracji z białych, żółtych lub kolorowych światełek sięga ubiegłego wieku. Przypominamy, jak w PRL-u dekorowano ulice i fasady sklepów w tym magicznym świątecznym okresie. 📢 Paznokcie kocie oki to najmodniejszy manicure. Takie zdobienie sprawdzi się na co dzień i od święta. Zobacz, jak go zrobić Paznokcie kocie oko to trójwymiarowa świetlista smuga, która przypomina kocią źrenicę Zobacz, jak wyglądają, a już nigdy nie będziesz chciała mieć inaczej pomalowanych pazurków. Nic w tym dziwnego, to zdobienie ma coś w sobie magnetycznego! Nie tylko dlatego, że do jego wykonania trzeba użyć specjalnej blaszki magnetycznej, ale i z tego względu, że jest piękny.

📢 Czy ciepło „ucieka przez głowę”? Czy zimą powinniśmy ubierać się na cebulkę? Zobacz fakty i mity o ubieraniu się w zimie Nieodpowiedni ubiór zimą naraża nas na nie tylko na zmarznięcie, ale też poważniejsze, zagrażające życiu konsekwencje, jak odmrożenia i wychłodzenie organizmu – jeśli zostaniemy dłużej na zewnątrz. Czy jednak zimą trzeba nosić czapkę i ubierać się warstwami? Na temat tych kwestii panują błędne przekonania, wyjaśniamy więc, jak jest naprawdę. 📢 BAL SYLWESTROWY 2023 - Karczma Nowa Ostoja ZAPRASZA! 📢 Waloryzacja emerytur od 1 marca 2024 r. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Taka będzie waloryzacja emerytur. Sprawdź szczegóły Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 Druskienniki: niezwykłe uzdrowisko na Litwie. Jak sól, borowina i bursztyn mogą wpłynąć na wasze zdrowie? Odwiedzamy najstarsze uzdrowisko Litwy – Druskienniki, które nazywane jest „Miastem Soli” z uwagi na występujące tam solanki. Jakie kuracje oferuje gościom? Jak pobyt w Druskiennikach może wpłynąć na wasze zdrowie? Przekonajcie się! Zapraszamy na relację z wycieczki do uzdrowiska w Druskiennikach, które zrobiło wielkie wrażenie nawet na ostatnim królu Polski. 📢 Życzenia na barbórkę 2023. Najlepsze życzenia barbórkowe dla Barbary i górnika. Wierszyki SMS - śmieszne, poważne, oryginalne Złóż życzenia dla Barbary na barbórkę 2023. Już 4 grudnia imieniny Barbary. Sprawdź najpiękniejsze i najlepsze wierszyki SMS w internecie. Wybierz najodpowiedniejsze - śmieszne, wesołe, oryginalne, poważne i inne.

📢 Maraton zumba fitness w Ostrowi Mazowieckiej. Ostrowianki zatańczyły dla Lenki Kacprzyk W niedzielne popołudnie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji odbył się maraton zumby. Cały dochód z imprezy zostanie przekazany na rehabilitację Lenki Kacprzyk - trzyletniej ostrowianki, która cierpi na bardzo rzadkie schorzenie - wrodzoną dystrofię mięśniową merozynoujemną CMD LAMA2.

📢 Najmodniejsze paznokcie na jesień 2023. Przedstawiamy najciekawsze pomysły. Hybrydowe i inne paznokcie jesienne Wiadomo! Paznokcie kobiety są jednym z jej najważniejszych atrybutów. Klasyczne, piękne, eleganckie zawsze przyciągają wzrok. Niekonwencjonalne, wyjątkowe budzą u pań lekką nutkę zazdrości, chęć nadleśnictwa, pójścia tym samym śladem. A panowie, i tu się nic nie zmiana od lat, uważają je za najpiękniejszą ozdoba każdej z kobiet.

Szukasz pomysłów na modne, jesienne paznokcie? Pomożemy Ci, zobacz naszą galerię zdjęć. 📢 Impreza rodzinna „Idą święta – czas stroić choinkę” w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, 3.12.2023 Pod okiem twórców ludowych uczestnicy wykonywali tradycyjne ozdoby świąteczne: z bibuły, słomy, papieru. Dzieci ozdabiały też pierniki. A po dziedzińcu muzeum kręcił się Święty Mikołaj. Impreza jest cykliczna, odbywa się co roku przed świętami.

📢 Motoryzacyjne mikołajki w Ostrołęce. Ozdobione świątecznie auta zjechały 3.12.2023 na parking galerii handlowej Inwencji twórczej właścicielom aut nie brakowało. Zobaczcie zresztą sami. Celem tej akcji jest zbiórka prezentów dla dzieci z domu dziecka. Motoryzacyjne mikołajki odbyły się w Ostrołęce po raz pierwszy, stąd może niezbyt dużo uczestników, ale i tak było na co popatrzeć. Najwięcej uciechy miały dzieci, choć przyznać trzeba, że dorośli też przypatrywali się temu wydarzeniu z zainteresowaniem i robili sobie zdjęcia przy udekorowanych autach. Organizatorzy częstowali barszczykiem i pasztecikami. Motoryzacyjne mikołajki to inicjatywa radnego Pawła Niewiadomskiego, przewodniczącego rady osiedla Starosty Kosa, klubu Midnight Ostrołęka oraz Galerii Bursztynowej.

📢 Obchody 193. rocznicy powstania listopadowego w Komorowie. Była też rekonstrukcja historyczna nocy listopadowej 3.12.2023 Obchody 193. rocznicy powstania listopadowego i Dnia Podchorążego rozpoczęto od mszy świętej w kościele pw. św. Jozafata w Komorowie. Po części oficjalnej przy pomniku ppor. Piotra Wysockiego odbyła się rekonstrukcja historyczna nocy listopadowej.

📢 Impreza charytatywna "Razem dla Oli" w Szkole Podstawowej w Młynarzach, 3.12.2023 Ola Załęska mieszka wraz z rodziną w Różanie. Dziewięcioletnia dziewczynka choruje na mukowiscydozę. 📢 Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej w Ostrołęce, 2.12.2023 Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej zorganizowany został przez Spółdzielnię Mieszkaniową CENTRUM w Ostrołęce dla dziewcząt i chłopców z roczników 2012 i 2013. Turniej małych gier, dwójek i trójek, odbył się 2 grudnia 2023 roku w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce. Udany występ zaliczyły reprezentacje szkół podstawowych nr 2, 4, 5 i 6. 📢 Pożar w bloku w Makowie Mazowieckim, 2.12.2023. Jedna osoba została ranna Pożar wybuchł 2 grudnia 2023 po godz. 20.00, w mieszkaniu na drugim piętrze bloku przy ul. 1 Maja w Makowie Mazowieckim. Strażacy ewakuowali mężczyznę z płonącego mieszkania, następnie ugasili pożar. 60-letni mężczyzna - z poparzeniami ciała - został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego. W trakcie działań ewakuowano wszystkich mieszkańców przebywających w lokalach, do których dojście stanowiła zadymiona klatka schodowa.

📢 Święty Mikołaj w Chrostowie gm. Troszyn. 2.12.2023 odbyło się integracyjne spotkanie: ze świątecznymi warsztatami i prezentami Tradycja Bożego Narodzenia - smaki i zapach dzieciństwa - tak zatytułowane było spotkanie, na które 2 grudnia 2023 zaprosiło mieszkańców Chrostowa Stowarzyszenie w Kręgu Przyjaciół Troszyna i Centrum Kultury w Troszynie. Było wesoło i smacznie.

📢 Ostrołęka. Zmiana organizacji ruchu na Starym Mieście w związku z Kurpiowskim Jarmarkiem Bożonarodzeniowym Urząd Miasta w Ostrołęce informuje, że w związku z organizacją Kurpiowskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego od północy 4 grudnia (poniedziałek) do 12 grudnia (wtorek) do godziny 22.00 wprowadzona zostanie czasowa zmiana organizacji ruchu na terenie osiedla Stare Miasto.

📢 Atak nożownika w Kadzidle. Co o sprawie mówią mieszkańcy? "To tragedia dla poszkodowanych i sprawcy" - uważają Wydarzenie, które miało miejsce 29 listopada w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle, niewątpliwie wstrząsnęło całą społecznością. Najbardziej społecznością szkolną i mieszkańcami gminy Kadzidło, ale sprawę śledzili także mieszkańcy powiatu ostrołęckiego, a nawet całej Polski. Jak komentują wydarzenie mieszkańcy? 📢 Odsłonięcie pomnika-ławeczki Zofii Niedziałkowskiej przed Szkołą Podstawową nr 5 w Ostrołęce Prezydent miasta, Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki i Szkoła Podstawowa nr 5 zaprosili na uroczystość odsłonięcia pomnika-ławeczki Zofii Niedziałkowskiej - autorki pierwszej monografii miasta. Uroczystość odbyła się 1 grudnia przy budynku Szkoły Podstawowej nr 5. 📢 Stroik świąteczny na stół – wyjątkowe dekoracje na Boże Narodzenie. Piękne świąteczne ozdoby stołu. Zobacz w galerii pomysły florystów Stroik świąteczny na stół to piękny element bożonarodzeniowego wystroju domu. Wigilijne dania i wypieki będą smakować wyjątkowo na elegancko udekorowanym blacie. Boże Narodzenie to wyjątkowy czas, kiedy spotykamy się z rodziną i przyjaciółmi, żeby wspólnie pobiesiadować. Dlatego przystrajając mieszkanie na święta, nie możemy zapomnieć o klimatycznej oprawie stołu. Podpowiadamy, jaki stoik na stół wybrać na Boże Narodzenie 2023, żeby zachwycił domowników i gości.

📢 Co robić w weekend 1-3.12.2023 w Ostrołęce i powiatach: ostrołęckim, ostrowskim i makowskim? W najbliższy weekend odbędzie się m.in. maraton zumby w Ostrowi, piknik charytatywny w Młynarzach, impreza integracyjna w Chrostowie. Zobaczcie szczegóły w naszej galerii. 📢 Prawie 700 inwestycji w regionie ostrołęckim ze wsparciem sejmiku Mazowsza Aż 681 różnych inwestycji udało się w tym roku zrealizować na terenie regionu ostrołęckiego dzięki wsparciu sejmiku województwa. Ponad 263 mln zł władze regionu przeznaczyły na nowe drogi, boiska, rozbudowę szkół, przedszkoli czy szpitali. Nabory do przyszłorocznych programów już trwają. Na realizację 20 programów wsparcia w przyszłym roku sejmik przeznaczył rekordowe 900 mln zł. 📢 19 najpiękniejszych jarmarków bożonarodzeniowych w Europie: terminy otwarcia w sezonie 2023, atrakcje, mapy Jarmarki bożonarodzeniowe to niezwykłe miejsca, gdzie atmosfera Świąt jest gęsta jak wata w sztucznej brodzie Mikołaja, słodka jak piernik i upajająca jak grzaniec. To prawdziwe centra świątecznych zakupów i zabawy, w sam raz na weekendową wycieczkę w okresie Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Już w październiku 2023 jarmarki bożonarodzeniowe wróciły europejskich miast. Prezentujemy najsłynniejsze, najpiękniejsze i największe jarmarki bożonarodzeniowe w Europie. Podajemy daty otwarcia, najważniejsze atrakcje i mapy z adresami. Które z 19 najpiękniejszych jarmarków odbywają się blisko Polski, gdzie warto się wybrać na świąteczne zakupy, które kiermasze mają najwięcej atrakcji dla dzieci? Przekonajcie się w naszej galerii.

📢 Gala Hipokrates 2023. Poznaliśmy zwycięzców plebiscytu w województwie mazowieckim We wtorek, 28 listopada, odbyło się oficjalne rozstrzygnięcie i rozdanie nagród w tegorocznej edycji plebiscytu „Hipokrates” na Mazowszu. Pacjenci docenili najbardziej zaufanych pracowników ochrony zdrowia w całym województwie. Zapraszamy na fotorelację z gali.

📢 Myszyniec. Pożar hali w tartaku, 29.11.2023. W akcji brało udział siedem zastępów straży pożarnej Do pożaru doszło w środę 29.11.2023, przed północą, w Myszyńcu w tartaku przy ul. Władysława Reymonta. Pożar wybuchł w suszarni. 📢 Niedziele handlowe w grudniu 2023. Czy sklepy będą czynne w wigilię Bożego Narodzenia? W te niedziele zrobisz zakupy... Grudzień jest miesiącem, w którym handel kwitnie. Mikołajki, Boże Narodzenie, sylwester i nowy rok nakręcają klientów do wzmożonych zakupów, a sklepy notują największe obroty w całym roku. Dlatego w grudniu - zgodnie z prawem, jakie u nas obowiązuje - przewidziane są dwie handlowe niedziele - poprzedzające święta. W tym roku kalendarz ułożył się nietypowo i druga z tych niedziel to wigilia. Co to oznacza dla klientów i dla handlowców?

📢 25-lecie powiatu ostrołęckiego. 24.11.2023, podczas uroczystej sesji Rady Powiatu, wręczono medale i odznaczenia Z okazji jubileuszu powiatu ostrołęckiego odbyła się uroczysta sesja rady powiatu. Uroczystości miały miejsce 24 listopada w Ostrołęckim Centrum Kultury. Zaprezentowano symbole i insygnia powiatu, wręczono medale i odznaczenia. 📢 Jarmarki Bożonarodzeniowe w Ostrołęce i powiatach: ostrołęckim, ostrowskim i makowskim Jarmarki bożonarodzeniowe w Polsce mają dość młodą tradycję, a przywędrowała ona do nas z Niemiec i Austrii. Z roku na rok jarmarki cieszą się coraz większym zainteresowaniem. W naszym regionie odbędzie się kilka takich jarmarków. Po raz pierwszy odbędzie się w Ostrołęce. Gdzie jeszcze? Sprawdźcie naszą galerię.

📢 Turniej "Od serca do serca" w Różanie. Cel? Pomoc Oli Załęskiej chorującej na mukowiscydozę W niedzielę 19.11.2023 w Szkole Podstawowej w Różanie odbyła się sportowa impreza charytatywna. Zebrane podczas akcji pieniądze zasilą zbiórkę Oli Załęskiej chorej na mukowiscydozę. Gośćmi specjalnymi byli aktor Piotr Mróz oraz policjant i sportowiec- Dariusz Popiołek. Działo się!

📢 Świąteczne paznokcie. Te kolory, wzory i zdobienia warto wybrać na święta. Poznaj najnowsze inspiracje na paznokcie hybrydowe i naturalne Świąteczne paznokcie to świetne uzupełnienie bożonarodzeniowej stylizacji i idealny manicure na grudzień. Wybierać można pośród rozmaitych oryginalnych zdobień i wzorków. Ale także fanki klasycznego french manicure znajdą w tym wyjątkowym czasie coś dla siebie. W święta na paznokciach króluje klasyczna czerwień, głęboka szmaragdowa zieleń i oczywiście… brokat! Zobacz najmodniejsze propozycje na świąteczne paznokcie w 2023 r. 📢 Magiczny świat słów. Odkryj, jak czytanie dzieciom książek wpływa na ich rozwój Czy w dobie smartfonów i tabletów tradycyjna książka może jeszcze zaciekawić nasze dzieci? Odpowiedź na to pytanie przynosi kampania „Mała książka – wielki człowiek”, która przekonuje, że czytanie najmłodszym ma kluczowe znaczenie dla ich rozwoju. Inicjatywa Instytutu Książki promuje czytelnictwo wśród dzieci – od noworodków przez przedszkolaki po uczniów pierwszych klas szkoły podstawowej. Dlaczego jest ono tak ważne?

📢 Sonia Mietielica i Kamila Urzędowska zachwyciły publiczność na EnergaCAMERIMAGE 2023! „Chłopi” hitem festiwalu Festiwal EnergaCAMERIMAGE 2023 trwa w najlepsze. Za nami kolejne spotkania twórców z widzami, które cieszą się olbrzymią popularnością. Zobaczcie, jak wyglądało spotkanie z autorami filmu „Ferrari” oraz jak publiczność zachwyciły piękne Kamila Urzędowska i Sonia Mietielica z „Chłopów”!

📢 Święto 22. Wojskowego Ośrodka Kartograficznego w Komorowie. Uroczystość odbyła się 15.11.2023 Dla 22. WOK 15 listopada 2023 r. zawsze będzie datą niezwykle ważną dla historii i tradycji ośrodka. 📢 Dzień Edukacji Narodowej w Nagoszewie. Nagrody i odznaczenia dla nauczycieli i pracowników oświaty z subregionu ostrołęckiego 26.10.2023 W czwartek, 26 października, w Nagoszewie odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej subregionu ostrołęckiego. Nagrodzono nauczycieli, pracowników oświaty i osoby zasłużone dla oświaty z Ostrołęki oraz powiatów: ostrołęckiego, ostrowskiego, makowskiego, wyszkowskiego i przasnyskiego.

📢 Otrzęsiny klas pierwszych szkół powiatowych. Dużo dobrej zabawy w Goworowie. 26 września 2023. Zdjęcia Imprezę zorganizowano w Zespole Szkół Powiatowych w Goworowie. Wzięli w niej udział około 250 uczniów ze wszystkich szkół powiatowych.

📢 Dożynki gminno-parafialne w Małkini Górnej. Zobaczcie zdjęcia i wideo. Impreza odbyła się w niedzielę 27 sierpnia 2023 Dożynki to święto rolników, ale też sołectw i Kół Gospodyń Wiejskich. Podczas dożynek w Małkini Górnej dziękowano rolnikom za ich ciężką pracę i dar chleba. 27 sierpnia 2023 r. na stadionie w Małkini Górnej odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne organizowane wspólnie przez wójta gminy Małkinia Górna Bożenę Kordek i proboszcza parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnej ks. kanonika Piotra Legackiego. 📢 80. rocznica powstania w Obozie Zagłady Treblinka II. Uroczystość odbyła się 2.08.2023. Zdjęcia, wideo 80 lat temu w Obozie Zagłady Treblinka II wybuchł bunt więźniów. 2 sierpnia 2023 r. z inicjatywy Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma w Muzeum Treblinka- Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944) odbyła się uroczystość upamiętniająca ten zryw. Partnerami wydarzenia było Centrum Wiesenthala i Muzeum Tolerancji w Los Angeles oraz Światowy Kongres Żydów.

📢 Setne urodziny Haliny Rychlik z Wąsewa. 27.06.2023 dostojną jubilatkę odwiedziła delegacja z wójtem na czele. Zdjęcia Halina Rychlik z Wąsewa wychowała czworo dzieci – syna i trzy córki. Doczekała się dziewięciorga wnuków i szesnaściorga prawnuków. 27 czerwca 2023 – z okazji setnych urodzin – odwiedzili ją przedstawiciele władz – z wójtem gminy Wąsewo na czele. 📢 Rubinowe, złote i diamentowe gody w Gminie Olszewo-Borki. Lista jubilatów. Zdjęcia. 15.04.2023 Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale obchody rubinowych, złotych i diamentowych godów to rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli wspólnie tyle lat – tak gmina Olszewo-Borki informuje o uroczystości, która odbyła się w Olszewie-Borkach w sobotę 15 kwietnia 2023.

📢 Krasnosielc. Warner Bros to znana wytwórnia filmowa, której założyciele pochodzą z Krasnosielca. Odsłonięto pamiątkowe tablice. 4.04.2023 Warner Bros to znana wytwórnia filmowa, której założyciele pochodzą z Krasnosielca. W parku odsłonięto pamiątkowe tablice oraz mural z okazji 100-lecia otwarcia wytwórni.

📢 Maków Mazowiecki. Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych w ZS im ŻAK w Makowie. 29.04.2022. Zdjęcia Maturzyści pożegnali się już ze szkołami, choć najważniejszy egzamin w życiu jeszcze przed nimi.

📢 Nasz Nowy Dom w Maminie, powiat makowski. 1.03.2021 roku ekipa Katarzyny Dowbor rozpoczęła remont domu Grzegorza Mamińskiego. Zdjęcia Grzegorz Mamiński z ośmioletnim synkiem Jakubem mieszka (w zasadzie mieszkał do 1 marca 2021) w trudnych warunkach - w starym, rozsypującym się, drewnianym domu. Dzięki udziałowi w programie zyskają nowy dom.

📢 Ostrów Maz. O robocie Navio w programie Pytanie na Śniadanie. "Światowa ortopedia w ramach ubezpieczenia zdrowotnego w Ostrowi Mazowieckiej" Ostrów Maz. Robot Navio, który trafił niedawno do ostrowskiego szpitala, zadebiutował w... Pytaniu na Śniadanie. O działaniu pierwszego w Polsce i pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej robota ortopedycznego do wszczepiania endoprotez kolana rozmawiano na antenie TVP 2. 📢 Jak wygląda praca górnika? Dziś Barbórka! Zobacz górnictwo na starych zdjęciach. Niech żyje nam górniczy stan! Polskie górnictwo, choć nie każdy ma tego świadomość, zaczęło się już w średniowieczu. Wówczas przede wszystkim zajmowaliśmy się wydobyciem soli. Obecnie już od dłuższego czasu w Polsce z górnictwem najbardziej kojarzy się Śląsk, gdzie jest ono najbardziej rozwinięte. Tutaj wydobywa się przede wszystkim węgiel kamienny. Wyjątkowym dniem dla wszystkim górników jest 4 grudnia - Barbórka, czyli dzień św. Barbary, która patronuje dobrej śmierci i trudnej pracy. Wtedy odbywają się msze, uroczyste spotkania oraz przyznaje się odznaczenia górnikom za ich pracę. Na co dzień jednak górnictwo to przede wszystkim trudna i niebezpieczna praca. Jesteście ciekawi, jak wyglądało kilkadziesiąt lat temu? Zobaczcie w naszej galerii!

📢 Ostrołęka. Uroczystość wręczenia dyplomów nauczycielom mianowanym. 28.08.2020. Zdjęcia. Lista nauczycieli Ostrołęka. Głównym punktem uroczystości zorganizowanej w piątek 28 sierpnia 2020 w Szkole Podstawowej nr 6 w Ostrołęce było wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

📢 Stara Grabownica. Dożynki gminy Ostrów Mazowiecka [ZDJĘCIA, WIDEO] Dożynki gminy Ostrów Mazowiecka zorganizowano po raz piętnasty. Co roku są w innej miejscowości, gospodarzem tegorocznych była Stara Grabownica położona tuż za rogatkami Ostrowi.