Prasówka 5.08.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Płatki popularnej firmy, herbata z Biedronki, chipsy z Rossmanna, chipsy z Lidla oraz jajka z Kauflandu zostały wycofane ze sprzedaży. Co jeszcze znika ze sklepowych półek? Oto najnowsze ostrzeżenia GIS z 4.08.2023. W tym artykule znajdziesz informacje o takich szkodliwych produktach jak: hamburgery z bakteriami, zanieczyszczony pyłek kwiatowy, popcorn, czy mięso z bakteriami Salmonella. Całkiem możliwe, że masz niektóre z tych produktów w swojej kuchni. Nie jedz ich! Możesz je oddać do sklepu lub zwyczajnie wyrzucić. Sprawdź terminy ważności wycofywanych produktów oraz numery ich partii. Ten artykuł aktualizujemy na bieżąco, więc znajdziesz w nim najnowsze ostrzeżenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

W sierpniu często okazuje się, że na balkonie trzeba dosadzić jakieś kwiaty. W tym miesiącu wybór roślin jest wprawdzie nieco ograniczony, ale to nie znaczy, że nie ma żadnych możliwości. Jeśli kwiaty na twoim balkonie przestały wyglądać dobrze albo dopiero teraz masz czas, żeby go ukwiecić, sprawdź, jakie kwiaty posadzić w sierpniu.

Olga Kalicka to utalentowana gwiazda młodego pokolenia. Gra w serialach, filmach i teatrze. Mało mówi o swoim życiu prywatnym. Dzisiaj gwiazda świętuje swoje 30 urodziny – z pewnością będzie je obchodzić ze swoim synkiem, którego wychowuje samotnie. Poznaj jej historię i drogę do kariery aktorskiej.

Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

W piątek, na plaży w Ostrołęce, rozpoczyna się Zlot Food Trucków. Data i miejsce nie są przypadkowe - w tym samym czasie, na plaży odbędzie się Runmageddon.