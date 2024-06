Prasówka 5.06.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 4.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najlepsze memy o wypłacie. Pracujesz? To na pewno zrozumiesz te memy. Sprawdź! 5.06.2024”?

Prasówka 5.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najlepsze memy o wypłacie. Pracujesz? To na pewno zrozumiesz te memy. Sprawdź! 5.06.2024 Oto najlepsze memy o wypłacie. Pracujesz i co miesiąc dostajesz za swoją pracę wynagrodzenie? To na pewno zrozumiesz te memy! No bo każdy wie, ile z wypłaty zostaje po opłaceniu wszystkich rachunków, albo na jak długo tak naprawdę te pieniądze wystarczają? Czy za wypłatę da się przeżyć cały miesiąc? To jeden z tematów memów o wypłacie. Sprawdź!

📢 Najlepsze memy o komarach. Uśmiejesz się do łez! Sprawdź, jak Internauci żartują z komarów krwiopijców 5.06.2024 Oto najlepsze memy o komarach. Uwaga, oglądasz je na własne ryzyko. Są naprawdę śmieszne! A z czego żartują twórcy internetowych żartów o komarach? Przede wszystkim z tego, że komary są niesamowicie irytującymi owadami, pojawiają się znikąd i po ugryzieniu miejsce, w które komar wbił swoją kłujkę niesamowicie swędzi. Zobacz więc najśmieszniejsze memy o komarach!

📢 Utrudnienia w ruchu: woj. mazowieckie. Gdzie trwają roboty drogowe? Sprawdź stan na 5.06.2024 Które drogi w województwie mazowieckim 5.06.2024 nie są przejezdne? Roboty drogowe: droga S8, S8 (436. km) prace związane z naprawą nawierzchni, lokalnie wyłączony prawy pas, ograniczenie prędkości do 90km/h.

Prasówka 5.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim jest bardzo popularna. Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim. Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim stała się najgłośniejszym kąpieliskiem w województwie łódzkim. Wszystko przez naturystów, którzy tutaj przyjeżdżają poopalać się. Jak będzie tego lata? Poprzednio w weekendy na plaży miłośników naturyzmu było często ponad 200. Przyjeżdżają tu ludzie z Łodzi, Częstochowy, Kielc, Warszawy, Tomaszowa, ale są też mieszkańcy powiatu piotrkowskiego.

📢 Ginące Zawody 2024. Warsztaty w Zagrodzie Kurpiowskiej trwają 4-6.06.2024. To ich 23. edycja Warsztaty etnograficzne „Ginące Zawody” odbywają się 4–6 czerwca 2024 r. w godz. 9.00–15.00 w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle (ul. Trasa Mazurska 1b). W tym roku tematem przewodnim są przydrożne kapliczki i świątki, kurpiowskie pamiątki. W warsztatach uczestniczy 43 twórców ludowych.

📢 Szkolny festyn z okazji Dnia Dziecka w ZPO w Kadzidle, 4.06.2024 We wtorek 4 czerwca 2024 otoczenie szkoły zamieniło się w wielki plac zabaw. Była dmuchana zjeżdżalnia, wielkie pluszaki (żyrafa i pancernik), bańki mydlane, gry, zabawy i prezentacje uczniów. Był też kiermasz charytatywny. 📢 Ostrołęka. Potrącenie kobiety na przejściu dla pieszych, 4.06.2024 Do wypadku doszło we wtorek 4.06.2024 około godziny 11.00 na oznakowanym przejściu dla pieszych w Ostrołęce. Piesza została przetransportowana do szpitala. 📢 Ślub Krzysztofa Rutkowskiego z Mają Plich. W podwarszawskim Rozalinie Rutkowski ożenił się z Mają Plich ZDJĘCIA 4.06.2024 Krzysztof Rutkowski bierze dziś ślub z Mają Plich. Ślub Krzysztofa Rutkowskiego z Mają w podwarszawskim Rozalinie. Maja i Krzysztof mają na dziś przygotowane aż po cztery kreacje! Krzysztof Junior będzie niósł rodzicom obrączki! Jesteśmy na miejscu, oglądajcie zdjęcia z uroczystości! Wkrótce nowe zdjęcia!

📢 Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim podpisało umowę z dwoma stowarzyszeniami pomagającymi osobom niepełnosprawnym W poniedziałek 3.06.2024 starosta makowski Mirosław Augustyniak podpisał umowy z dwoma stowarzyszeniami udzielając im dotacji na realizację zadań publicz­nych skierowanych do osób z niepełnosprawnością. Przeczytajcie szczegóły. 📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 04.06.2024 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 04.06.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Ostrołęka. Śmiertelny wypadek na ul. Witosa. Zginął kierowca skutera Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek 3.06.2024 na ulicy Witosa w Ostrołęce. Kierowca skutera zderzył się z kierującym samochodem ciężarowym. 📢 Plus size nie oznacza nudno! Elżbieta Romanowska doskonale umie podkreślić atuty sylwetki. Spójrz na te stylizacje Empatyczna, zaradna, inteligentna, a do tego piękna – Elżbieta Romanowska została prowadzącą „Nasz nowy dom” i podbiła serca widzów. Aktorka zwraca uwagę nie tylko szeregiem zalet, ale i świetnie dobranymi do sylwetki stylizacjami, które mogą być modową inspiracją dla pań plus size. Zobacz, jakie ubrania nosi i jak podkreślić to, co w figurze najpiękniejsze. 📢 Najlepsze MEMY o miłości. Taka jest miłość? Związek na poważnie i na wesoło. Śmieszne obrazki rozbawią do łez! 4.06.2024 W miłości przeżywamy te piękne i trudne chwile. Najważniejsze, by tych pierwszych było jak najwięcej. Trudne momenty możemy przekuwać w żart, o czym doskonale zdają sobie sprawę internauci, tworząc śmieszne obrazki o miłości. Jak przetrwać związek? Oczywiście wspólnie śmiejąc się z naszych niedoskonałości! Te MEMY o miłości rozbawią do łez! Miłość z przymrużeniem oka.

📢 Najlepsze MEMY o sąsiadach. Jak wygląda sąsiedzkie życie? Fantastyczna dawka świetnego humoru! Sąsiad uprzykrza ci życie? 4.06.2024 Jacy są sąsiedzi? Mogą być pomocni, jak i mocno uprzykrzający życie. Doskonale wiedzą o tym internauci, którzy tworzą MEMY o sąsiadach. Relacje sąsiedzkie nie tylko są przedmiotem żartów, kabaretowych skeczów, ale również MEMÓW i śmiesznych obrazków. Z pewnością znajdziecie na nich obrazy z waszego codziennego życia! Jesteście ciekawi? Zobaczcie najlepsze MEMY o sąsiadach! 📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 4.06.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii.

📢 Najśmieszniejsze MEMY o Januszach. Zobacz, jak Internauci żartują z Janusza Polaka 4.06.2024 Lubisz memy? Sprawdź koniecznie najśmieszniejsze memy o Januszach, jakie można znaleźć w Internecie. Czy tego chcemy, czy nie imię Janusz stało się synonimem Polaka, który jest zawistny, skąpy, zazdrosny o sąsiada. Internauci takiemu Polakowi Januszowi przykleili maskę małpy - nosacza sundajskiego i tworzą z nimi memy. Zobacz te najśmieszniejsze, najcelniej trafiające w wady Polaków. 📢 Najlepsze memy o spaniu. Śpiochy to świetny temat do żartów. Nie możesz zasnąć? Zobacz te memy 4.06.2024 Czy spanie może być śmieszne? Skoro powstaje na ten temat tyle memów to z pewnością tak! Internetowi prześmiewcy prześcigają się w tworzeniu najbardziej pomysłowych memów o spaniu. Choć - jeśli mamy być szczerzy - to wiele memów jest o tym, dlaczego nie możemy zasnąć. A może teraz jest noc i z powodu bezsenności przeglądasz internet? To świetnie trafiłeś! Zapraszamy do obejrzenia najlepszych memów o spaniu.

📢 Najśmieszniejsze MEMY o rowerzystach. Najbardziej rozśmieszą kierowców... i nie tylko! [MEMY] 4.06.2024 Rowerzyści, kolarze amatorzy, miłośnicy dwóch kółek... W Polsce jest ich coraz więcej, ewidentnie zrobiła się moda na rowery. I czym bardziej rowerzyści widoczni są ulicach, czym więcej pojawia się ścieżek rowerowych, tym częściej ich użytkownicy stają się obiektem żartów, szyderstw. Do tego ten nieustający konflikt rowerzyści kontra kierowcy samochodów. Zobacz najlepsze MEMY! 📢 Dzień Dziecka w Różanie. Dobrą zabawę przerwała ulewa W sobotę 1.06.2024 na Placu Targowym w Różanie odbyła się impreza z okazji Dnia Dziecka. Niestety popsuła ją ulewa. Część dzieci jednak postanowiła zostać i bawić się do końca. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Gminny Dzień Dziecka w Myszyńcu: festiwal piosenki oraz atrakcje dla wszystkich, 3.04.2024 W poniedziałek 3.06.2024 w amfiteatrze w Myszyńcu odbył się Gminny Dzień Dziecka. Na scenie wystąpiły dzieci w ramach Festiwalu Piosenki Dziecięcej. Na wszystkich też czekało mnóstwo atrakcji: dmuchańce, popcorn, wata cukrowa, gry i zabawy.

📢 Tak mieszkają Edyta i Łukasz Golcowie. Koniecznie zobacz ich góralską chatę. Widok z okien zapiera dech – galeria zdjęć domu Golców Edyta Golec to wokalistka zespołu Golec uOrkiestra i żona jednego z najlepszych trębaczy w Polsce. Znani i lubiani muzycy mieszkają na co dzień w przepięknej okolicy w rodzinnych stronach. Z domu Łukasza Golca roztacza się przepiękny widok na górską okolicę. Zobacz, gdzie mieszkają Golcowie z trójką dzieci. Tak się urządzili i tu wracają po koncertach gwiazdy Golec uOrkiestra. 📢 Wakacyjne loty po Europie od 60 złotych. Łap okazje na tanie wczasy na Majorce, Korfu, Malcie i w wielu innych kierunkach Jeśli z rezerwacją wakacji czekasz do pojawienia się promocji na bilety lotnicze, właśnie nadszedł ten moment. Irlandzki przewoźnik Ryanair rozpoczął wyprzedaż biletów na wakacje. Wśród kierunków znajdziesz m.in. Majorkę, Maltę, Korfu, Sycylię i inne europejskie lokalizacje, w których spędzisz wymarzone wczasy. Zobacz, dokąd możesz dotrzeć w nadchodzące wakacje za grosze.

📢 Amerykańska Parada w Kadzidle. Piękne auta można było podziwiać 2.06.2024 Około stu aut i motocykli zjechało 2 czerwca do Kadzidła na drugą Amerykańską (czy też Amerycką po kurpiowsku) Paradę. Zaparkowały przy ul. Kościuszki, a po 14.00 przemierzały inne ulice Kadzidła. 📢 Piknik rodzinny w Zawadach ph. "Podaruj dziecku uśmiech", 2.06.2024 W niedzielę 2 czerwca 2024 na wyspie pomiędzy Zawadami i Brodowymi Łąkami odbył się piknik rodzinny pod hasłem "Podaruj dziecku uśmiech". Imprezę zorganizowała Gmina Baranowo wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie, Gminą Czarnia, Stowarzyszeniem Arena Dobra oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Brodowych Łąkach. 📢 Dzień Dziecka w Damiętach gm. Goworowo, 2.06.2024 Na imprezę zaprosił najmłodszych mieszkańców Damięt i okolicznych wsi radny gminy Goworowo Janusz Żebrowski. W słoneczne niedzielne popołudnie na placu przy świetlicy stanęła dmuchana zjeżdżalnia, pojawiła się także animatorka. Były słodkości i upominki.

📢 Najmodniejsze paznokcie na wiosnę 2024. Przedstawiamy najciekawsze pomysły. Hybrydowe i inne paznokcie wiosenne Wiadomo! Paznokcie kobiety są jednym z jej najważniejszych atrybutów. Klasyczne, piękne, eleganckie zawsze przyciągają wzrok. Niekonwencjonalne, wyjątkowe budzą u pań lekką nutkę zazdrości, chęć nadleśnictwa, pójścia tym samym śladem. A panowie, i tu się nic nie zmiana od lat, uważają je za najpiękniejszą ozdoba każdej z kobiet.

Szukasz pomysłów na modne, wiosenne paznokcie? Pomożemy Ci, zobacz naszą galerię zdjęć. 📢 Przepiękny dom Krzysztofa Mirucia zachwyca. Tak mieszka w lesie znany architekt. Krzysztof Miruć mieszka w domu Jerzego Połomskiego Dom Krzysztofa Mirucia jest wyjątkowy, jak przystało na specjalistę od aranżacji wnętrz. Zaglądamy do zacisza ulubionego projektanta wielu Polaków. Tak mieszka Krzysztof Miruć w przepięknej okolicy za miastem. Zobacz, jaki znany artysta był poprzednim właścicielem domu Krzysztofa Mirucia.

📢 Dzień Dziecka w Ostrowi Mazowieckiej. Impreza w ogródku jordanowskim, 1.06.2024 W ogródku jordanowskim stanęły w sobotę dmuchańce (darmowe), namiot, pod którym można było się skryć w czasie opadów deszczu, były też punkty gastronomiczne, gdzie można było kupić różne smakołyki. Można było także przybić piątkę z wielkim pluszakiem. A to tylko część atrakcji z okazji Dnia Dziecka, które zaserwował najmłodszym ostrowianom Miejski Dom Kultury wraz ze współorganizatorami wydarzenia, którymi byli: Miasto Ostrów Mazowiecka, ZGK oraz MOSiR. 📢 7. Bieg Pamięci Absolwentów Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie/Ostrowi Mazowieckiej, 1.06.2024 Do biegu na 10 km zgłosiło się 80 osób, do marszu na 5 km (z kijkami) – 21 osób. Były też biegi dla dzieci. Oraz atrakcje pozasportowe. A to wszystko w sobotnie przedpołudnie w Komorowie.

📢 QUIZ: Karkonosze to prawdziwa perła Sudetów. Miejsce pełne legend i zachwycających krajobrazów. Sprawdź, co wiesz o tych górach! Karkonosze, najwyższa część Sudetów, rozciągają się na granicy między Polską a Czechami. Są znane z pięknych krajobrazów, różnorodności przyrody i wielu tras turystycznych. Region ten przyciąga odwiedzających o każdej porze roku, zapewniając idealne warunki do narciarstwa zimą oraz liczne szlaki do eksploracji i podziwiania przyrody latem. Sprawdź, co wiesz o tym paśmie górskim. 📢 Procesja Bożego Ciała w Czarni, 30.05.2024. Zdjęcia Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwana także Bożym Ciałem, to jedno z najważniejszych świąt w Kościele. Podczas jego obchodów wierni biorą udział w procesji do ołtarzyków. 📢 Boże Ciało w parafii Wniebowzięcia NMP w Ostrowi Mazowieckiej. Procesja przeszła ulicami miasta 30.05.2024 Ulicami Ostrowi przeszło kilka tysięcy wiernych. Najliczniejsza byłą procesja parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. To największa i najstarsza parafia w mieście.

📢 Boże Ciało w Kadzidle. Piękna uroczystość 30.05.2024 Trasa procesji tradycyjnie wiodła ulicami: Sportową, Bema, 1-go Maja i Kościuszki. Przygotowane zostały cztery ołtarze: przy Grocie Matki Bożej, przy pomniku Szwedzkim, na skrzyżowaniu ulic Kurpiowskiej i 1-go Maja oraz przy ul. Kościuszki. 📢 Boże Ciało w parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrołęce W Polsce Boże Ciało jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Daje to wiernym możliwość swobodnego udziału w uroczystościach. Procesje przeszły ulicami miasta. Zobaczcie zdjęcia z procesji z kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrołęce. 📢 Boże Ciało w parafii pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce, 30.05.2024 Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa obchodzona jest w całej Polsce. Uroczystej mszy świętej towarzyszy procesja do ołtarzy przygotowanych przez wiernych. Zobaczcie procesję, która miała miejsce w parafii pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce.

📢 Boże Ciało w Myszyńcu. Wyjątkowa uroczystość 30.05.2024 Myszyniecka procesja w tym roku była znacznie okazalsza niż w latach poprzednich. Było znacznie więcej feretronów i chorągwi, ale też więcej wiernych. Myszyniecka procesja Bożego Ciała może zostać wpisana na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa UNESCO. 📢 Boże Ciało w Sanktuarium pw. Świętego Antoniego Padewskiego w Ostrołęce Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa obchodzona jest w całej Polsce. Uroczystej mszy świętej towarzyszy procesja do ołtarzy przygotowanych przez wiernych. Zobaczcie procesję z Sanktuarium pw. Świętego Antoniego Padewskiego w Ostrołęce. 📢 Wypadek w Sulęcinie-Kolonii na trasie Ostrów Mazowiecka - Łomża, na W677. Wypadek zdarzył się 30.05.2024 Do zdarzenia doszło przed godz. 12:00 na "starej łomżyńskiej" - trasie W677 w rejonie miejscowości Sulecin-Kolonia. Zderzyły się dwa samochody osobowe: bmw i vw golf. Do szpitala trafiły 3 osoby.

📢 Osobowość Roku 2023. Trwa głosowanie. Prezentujemy kandydatów z naszego regionu - liderów w kategoriach Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki. Prezentujemy kandydatów z naszego regionu - liderów w kategoriach. 📢 Ostrowskie Spotkania Ornitologiczne na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego Już od 20 lat Ostrowskie Spotkania Ornitologiczne uwrażliwiają młodzież na piękno przyrody, służą pogłębianiu wiedzy ornitologicznej oraz kształtują zachowania proekologiczne. 27.05.2024 r. na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego odbyły się 20. Ostrowskie Spotkania Ornitologiczne - największe cykliczne wydarzenie ornitologiczne północno-wschodniego Mazowsza organizowane przez Centrum Ekologii i Zrównoważonego Rozwoju w Powiecie Ostrowskim i Starostwo Powiatu Ostrowskiego.

📢 Rocznica bitwy pod Nagoszewem. 28 maja odbyła się msza polowa pod Pomnikiem Powstańców 1863 roku 3 czerwca 1863 roku w Nagoszewie odbyła się bitwa, w której oddziały dowodzone przez Maksymiliana Broniewskiego (wsparte przez okolicznych mieszkańców) zostały zaskoczone przez wojska rosyjskie. Obie strony odniosły znaczne straty, a powstańcy musieli uciekać z pola bitwy. Ponadto, mieszkańcy Nagoszewa podpalili własne zagrody i ponieśli śmierć wraz z Rosjanami, którzy w nich się ukryli.

📢 MISTRZOWIE SMAKU 2024 Zgłoś kandydatów do nagród w wielkim plebiscycie gastronomicznym! Który kucharz gotuje najsmaczniej? Który kelner najsympatyczniej obsługuje klientów? Który barman robi najlepsze drinki? Kto piecze najlepsze ciasta? Gdzie można zjeść najlepsze lody, gdzie warto wybrać się na obiad czy kolację, a gdzie na kawę lub ciasto? Po raz kolejny głosami klientów zostaną przyznane nagrody w plebiscycie Mistrzowie Smaku. NOWOŚĆ! W wielkim finale czekają główne nagrody finansowe w wysokości 20 000 złotych! 📢 Złote gody w Różanie. 27.05.2024 świętowały 24 pary z 50-letnim stażem W poniedziałek 27 maja 2024 w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury w Różanie odbyła się miła uroczystość - 24 małżeństwa odebrały medale za długoletnie pożycie. Te medale przyznawane są przez Prezydenta RP parom, które przeżyły razem 50 lat. Były też upominki i tort od samorządu Różana.

📢 Mazowiecki Dzień Rodziny w Kadzidle, 26.05.2024 26 maja w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle sporo się dzieje. Organizatorzy - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myszyńcu oraz Muzeum Kultury Kurpiowskiej - przygotowali wiele atrakcji dla całych rodzin. 📢 Jarmark Kurpiowski im. Stanisława Sieruty w Myszyńcu, 26.05.2024 W niedzielę 26 maja 2024 w Myszyńcu odbył się 35. Jarmark Kurpiowski im. Stanisława Sieruty. Podczas imprezy na scenie amifiteatru Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej przy ul. Dzieci Polskich występują regionalni artyści ludowi. Ich występy oceniane są przez jurorów. Laureaci mogą liczyć na nagrody finansowe ufundowane przez RCKK i Starostwo Powiatowe w Ostrołęce. Głównym organizatorem imprezy jest Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu. W przygotowanie Jarmarku Kurpiowskiego zaangażowały się także władze gminy Myszyniec i Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca.

📢 60 lat Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej i VII Zjazd Absolwentów. 25.05.2024 Wspólne zdjęcie, msza święta, przemówienia, część artystyczna w wykonaniu uczniów oraz odsłonięcie pamiątkowej alei przy szkole - tak wyglądała pierwsza część uroczystych obchodów 60 lat Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej i VII Zjazd Absolwentów Rubinka. 📢 Święto Rodziny w Przedszkolu Miejskim nr 10 w Ostrołęce W piątek 24.05.2024 w Przedszkolu Miejskim nr 10 odbyło się Święto Rodziny. Przedszkolaki dały popis swoich umiejętności wokalnych i tanecznych prezentując się na scenie przed rodzicami. Po występach na wszystkich czekał piknik zorganizowany na placu przy przedszkolu. Obejrzyjcie galerię zdjęć z tego wydarzenia. 📢 Rocznica bitwy pod Stokiem. Z okazji 161. rocznicy bitwy złożono kwiaty pod pomnikiem w Stoku Co roku w maju, przy obelisku w Stoku, odbywa się uroczystość dla upamiętnienia bitwy, która rozegrała się w tych stronach podczas powstania styczniowego w 1863 roku. Tegoroczne obchody 161. rocznicy bitwy pod Stokiem odbyły się 24 maja.

📢 UŚMIECH DZIECKA. Głosowanie rozpoczęte! Czeka główna nagroda 40 000 złotych na spełnienie marzeń. Wciąż możesz przesłać zdjęcie dziecka. Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny. 📢 Dni Makowa Mazowieckiego 2024. Zobaczcie program wydarzenia i gwiazdy, jakie wystąpią na scenie Dni Makowa Mazowieckiego odbędą się 14 i 15 czerwca 2024 tradycyjnie na makowskim rynku. Miejski Dom Kultury poinformował, kto wystąpi na scenie podczas święta miasta oraz podał program święta miasta.

📢 MISTRZOWIE URODY. Głosowanie na najlepszych w branży rozpoczęte! Oddaj głos na swojego faworyta lub zgłoś kandydata do nagrody Nowa edycja wielkiego plebiscytu branży Beauty i Zdrowie & Fitness rozpoczęta! Zapraszamy do zgłaszania fryzjerów, kosmetyczek, stylistek paznokci oraz innych specjalistów od urody. Na zwycięzców czekają statuetki i nagrody finansowe, które zostaną wręczone podczas wielkiej gali Mistrzów Urody. Już po raz kolejny Ekspertem Plebiscytu Mistrzowie Urody jest Michał Łenczyński, założyciel organizacji Beauty Razem, lider i autorytet w branży beauty w Polsce. 📢 Fort nr 4 w Różanie oficjalnie otwarty 4.04.2024. Jest tam taras widokowy, siłownia, altana, plac zabaw i ścieżki spacerowe Fort nr 4 w Różanie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców i gości. Miejsce jest oblegane w ciepłe dni. Jego oficjalnego otwarcia dokonano jednak dopiero w czwartek 4.04.2024.

📢 Jesteś wiecznie zmęczona, nie chce ci się nic robić? Ktoś mógł na ciebie rzucić urok! Sprawdź, jak pozbyć się złej energii Rzucanie uroku to atak energetyczny na drugą osobę. Ta technika znana jest od wieków i stosowana, aby wyrządzić krzywdę drugiej osobie, zemścić się lub uprzykrzyć mu życie. Warto znać objawy, które wskażą, że ktoś na nas rzucił klątwę. Dowiedz się, jak odczynić urok. 📢 Posiedzenie Komisji ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich Mazowieckiej Izby Rolniczej w Czerwinie, 7.03.2024 Na roboczym posiedzeniu Komisji ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich Mazowieckiej Izby Rolniczej, które odbyło się w GOK w Czerwinie, była mowa przede wszystkim o bieżących problemach rolnictwa. Ale były też akcenty związane z przypadającym 8 marca Dniem Kobiet. Panowie... śpiewali, recytowali, wręczali róże.

📢 „Nazajutrz”. Spektakl o zakończeniu bitwy pod Łętownicą i Andrzejewem wystawiony w kościele w Andrzejewie. 20.09.2023 Dla mieszkańców gminy Andrzejewo rozegrana we wrześniu 1939 r. bitwa pod Łętownicą i Andrzejewem to istotny i pielęgnowany z pietyzmem element tożsamości. 20 września 2023 w kościele pw. św. Bartłomieja w Andrzejewie przedstawiono spektakl „Nazajutrz”. To wspólne przedsięwzięcie parafii w Andrzejewie, Towarzystwa Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej i Ostrowskiego Stowarzyszenia „Ludzie z Pasją”. 📢 Święto Policji w Makowie Mazowieckim. Funkcjonariusze otrzymali awanse na wyższe stopnie, medale i odznaczenia. 25.07.2023 We wtorek 25.07.2023 przed komendą powiatową policji w Makowie Mazowieckim odbyło się uroczysty apel związany z przypadającym dzień wcześniej Świętem Policji. Funkcjonariusze otrzymali medale, odznaczenia oraz awanse zawodowe. 📢 Dzieci na rowery - to rekreacyjno-sportowe wydarzenie odbyło się w Ostrołęce 18.06.2023. Nowe zdjęcia W niedzielę, 18 czerwca, na plaży miejskiej w Ostrołęce odbył się wyścig "Dzieci na rowery". Uczestnicy, którzy stanęli na linii startu, byli w wieku 3-10 lat. Wśród nich byli mali mistrzowie dwóch kółek, jak i dzieci dopiero rozpoczynające swoją przygodę z rowerem. Poziom zaawansowania nie miał jednak znaczenia - każdy maluch wygrywał, a liczyła się jedynie świetna zabawa! Zobaczcie fotorelację z tego wydarzenia.

📢 Pierwsza Komunia Święta w Czarni. Do sakramentu w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przystąpiło 22 dzieci W niedzielę 28 maja do tego sakramentu w kościele pw. NP NMP w Czarni przystąpiło 22 dzieci. 📢 Bitwa Regionów w Płoniawach-Bramurze i festyn rodzinny. 21.05.2023. Zobaczcie zdjęcia W niedzielę 21.05.2023 na terenie boiska szkolnego w Płoniawach- Bramurze odbył się festyn rodzinny połączony z Piknikiem z Produktem Polskim.

📢 Ostrołęka. Pierwsza Komunia Święta w parafii pw. świętego Wojciecha, 14.05.2023. Zdjęcia W niedzielę 14 maja 2023 do sakramentu przystąpiło blisko 40 dzieci. 📢 Gminne obchody Dnia Strażaka w Małkini Górnej, 7.05.2023. Zdjęcia, wideo 7.05.2023 r. w Małkini Górnej odbyły się gminne obchody Dnia Strażaka. Uroczystość rozpoczęła msza św. w intencji strażaków i ich rodzin w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnej koncelebrowana przez ks. kanonika Piotra Legackiego – proboszcza parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnej i ks. kanonika Jana Marka Wróblewskiego - proboszcza parafii pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Małkini Górnej. Druga część uroczystości odbyła się na placu przed remizą OSP Małkinia Górna. 📢 Rezurekcja w Czarni. Tłumy wiernych na mszy i procesji rezurekcyjnej, 9.04.2023. Zdjęcia Tłumy wiernych uczestniczyły w mszy św. rezurekcyjnej podczas wielkanocnej niedzieli w kościele pw. NP NMP w Czarni.

📢 65-lecie Zespołu Szkół CKR w Starym Lubiejewie. Uroczystość odbyła się 15.03.2023 Jubileusz rozpoczął się od mszy świętej w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrowi Mazowieckiej, którą odprawił proboszcz parafii, dziekan ostrowski, ks. Jan Okuła. Po mszy przybyli goście zostali zaproszeni do Muzeum Dom Rodziny Pileckich na wspólne zwiedzanie.

📢 Najpopularniejsze nazwiska w Polsce. Ile osób nazywa się tak samo jak Ty? Dane ze stycznia 2023 r. Prawie każdy zna jakiegoś Nowaka, a niektórzy nawet kilku. Trudno się temu dziwić, bo w Polsce jest to najczęściej występujące nazwisko. Nosi je ponad 200 tysięcy osób. Sprawdź, jakie nazwiska znalazły się w setce najpopularniejszych i ile osób nazywa się tak samo, jak Ty. 📢 Ostrołęka. Rozpoczęcie roku szkolnego w ogólniakach: I, II i III LO oraz II SLO, 1.09.2022. Zdjęcia Witamy na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023 - to zdanie rozbrzmiewało 1 września 2022 we wszystkich szkołach.

📢 OSP Boguty-Pianki obchodziła jubileusz 100-lecia. Uroczystość odbyła się 9.07.2022. Zdjęcia Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogutach-Piankach od 100 lat ofiarnie realizuje hasło „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. 📢 Dzieci na rowery w Ostrołęce. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem. 19.06.2022 W niedzielę 19 czerwca na plaży miejskiej w Ostrołęce odbyły się wyścigi rowerkowe dla najmłodszych „Dzieci na rowery”. Dopisały piękna pogoda i wysoka frekwencja - w zawodach brały udział dzieci w wieku od 3 do 10 lat. I każdy maluch wygrał! Sprawdźcie relację z wydarzenia w artykule poniżej. Z kolei w naszej galerii znajdziecie zdjęcia. 📢 Kadzidło. Boże Ciało 2022. Procesja parafii pw. Świętego Ducha w Kadzidle. 16.06.2022. Zdjęcia Równie uroczyście jak w innych kurpiowskich parafiach było 16 czerwca 2022 w Kadzidle.

📢 Eurovolley w Ostrołęce zakończony! Poznaj zwycięzców [WIDEO. ZDJĘCIA] Wszystko co dobre, szybko się kończy. Mistrzostwa Europy weteranów w piłce siatkowej zakończyły się w sobotę 8 września w Ostrołęce. Drużyny wracają już do domów, a nam pozostały tylko wspomnienia z ich świetnej gry. Najlepsze okazały się ekipy z Polski, Ukrainy i Białorusi.

ZOBACZ KONIECZNIE Stan alarmowy: naukowcy ostrzegają przed kataklizmem