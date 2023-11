Prasówka 4.11.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Rekordowy wysyp grzybów w lasach. Ciepły i wilgotny listopad to najlepsza pora na zbieranie grzybów. W lasach obrodziły teraz m.in. kanie, rydze, borowiki i maślaki. Takie grzyby są świetne na domowe przetwory na zimę. Pamiętajmy jednak, by zbierać tylko te okazy, które znamy i co do których mamy pewność, że są jadalne. Zobaczcie, jakich grzybów jest najwięcej i gdzie najlepiej ich teraz szukać.

Budzenie się w nocy, a właściwie nad ranem, może całkowicie zrujnować sen i w konsekwencji zdrowie. Problem często leży w głowie, ale sama tego świadomość nie wystarczy. Co robić, żeby szybko zasypiać o 2, 3 czy 4, jeśli już nie śpimy? Pomocne mogą być całkiem nieoczekiwane metody. Te domowe sposoby na ponowne zaśnięcie warto testować do skutku.

Tak mieszka Grażyna Torbicka, gdy rozstaje się z ukochanym mężem. Gwiazda telewizji często ucieka do stolicy. Ikona stylu od dawna żyje na dwa domu. Zobacz, jakie wnętrza pokochała telewizyjna gwiazda. Zajrzyj do domowego zacisza córki Krystyny Loski i sprawdź, jak się urządziła dziennikarka w modnej dzielnicy.

Anna Wendzikowska to jedna z najbardziej popularnych polskich celebrytek. Swoje życie zawodowe zaczynała jako aktorka, a obecnie realizuje się w roli dziennikarki, prezenterki telewizyjnej i influencerki. Swoje rodzinne gniazdko uwiła w stolicy, gdzie urządziła się z dzieciakami. Zobacz, jak wygląda luksusowe mieszkanie Anny Wendzikowskiej. Sprawdź, jak komfortowo żyje na co dzień celebrytka.

Nawet naprawdę młoda buzia może zostać łatwo postarzona za pomocą fryzury. A jeśli masz już kilka wiosen na karku, może się okazać, że twoje nietrafione wybory fryzurowe będą wręcz legendarne. Dlatego zapamiętaj kilka zasad, które chcemy ci przekazać. Fryzura, która nie postarza, to przede wszystkim fryzura dobrze dobrana. Ważne jest wszystko - kształt twarzy, rodzaj włosów, styl ubioru. Jesteś jak obraz, który potrzebuje dobrej ramy. Ta odpowiednio dobrana sprawi, że poczujesz się dobrze we własnym ciele. Przedstawiamy zestaw najbardziej postarzających fryzur!

Szukasz gier na listopadowe wieczory? Bez obaw, w tym miesiącu ukarze się cała lista mocnych tytułów, w tym kilka wyczekiwanych od polskich deweloperów. Do tego powroty słynnych i mocnych marek, jak CoD, Warhammer 40k czy coś w ramach Assassin’s Creed, a i to wciąż nie koniec. Przekonajcie się sami.

Przepisy na obiad. Jeżeli nie macie pomysłu na jesienny obiad – podpowiadamy co ugotować w listopadzie. Gdy za oknem szaro i zimno – przygotujcie kolorowe dania, które was rozgrzeją i ucieszą oko. Zapiekanka mięsno-ziemniaczana, makaron spaghetti z boczkiem i sosem pomidorowym, a może piersi z kurczaka w cieście majonezowym? Z pewnością wybierzecie coś dla siebie.

O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

Do szokującego odkrycia doszło w czwartek 2.11.2023. Szczątki ludzkie znalazł grzybiarz, który po południu wybrał się do lasu.

Listopad w ogrodzie to głównie czas ostatnich jesiennych porządków i przygotowania do zimy. Ale jeśli pogoda sprzyja, trzeba jeszcze zająć się bieżącą pielęgnacją np. trawnika. Koniec sezonu to także czas, by zadbać o sprzęt ogrodowy i narzędzia. Zobacz, jakie prace należy wykonać w listopadzie w ogrodzie, by mógł on spokojnie przezimować.

Nasz kontynent wciąż potrafi zadziwiać – trzeba tylko wiedzieć, gdzie szukać. Jeżeli macie już dość powtarzających się wyjazdów do Paryża, Rzymu czy Barcelony, zachęcamy was do zaczerpnięcia inspiracji na następną podróż z naszej listy wyjątkowych miejsc w Europie, do których jeszcze nie dotarły tłumy turystów. Dlaczego warto je zwiedzić, zanim zostaną zalane przez falę zwiedzających?