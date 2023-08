Prasówka 4.08.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Utrudnienia w ruchu w woj. mazowieckim 4.08.2023. Lista aktualnych remontów dróg i innych zdarzeń”?

Prasówka 4.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Utrudnienia w ruchu w woj. mazowieckim 4.08.2023. Lista aktualnych remontów dróg i innych zdarzeń Które drogi w województwie mazowieckim 4.08.2023 nie są przejezdne? Roboty drogowe: droga 7, Łomianki - Gdańsk (347. km na odc. 0,1 km) .

📢 Fortuna za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile dziś można za nie dostać? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy. 📢 Takie są skutki jedzenia bananów. To się dzieje z organizmem, gdy jemy banany Banan to jeden z ulubionych owoców w Polsce. Po banany sięga wiele osób, często nawet każdego dnia. Banany to także owoce, które zawierają wiele składników mineralnych i liczne witaminy. Korzyści płynących z jedzenia bananów jest naprawdę dużo. Banany dostarczają energii, zapobiegają zaparciom a nawet pomagają schudnąć. Jakie są skutki jedzenia bananów? Co się dzieje z organizmem, gdy jemy banany? Zobacz teraz, co mówią na ten temat dietetycy.

Prasówka 4.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Food trucki w Ostrołęce! Zlot food trucków już 4 - 5 sierpnia na miejskiej plaży W piątek, na plaży w Ostrołęce, rozpoczyna się Zlot Food Trucków. Data i miejsce nie są przypadkowe - w tym samym czasie, na plaży odbędzie się Runmageddon.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Teściowe o tych imionach są najgorsze. One uwielbiają wtrącać się w życie i wszystko wiedzą najlepiej 03.08.23 Nie ma nic gorszego dla młodych małżeństw niż wścibska teściowa. Nie od dziś krążą na ten temat opowieści wściekłych na swoje teściowe, nie tylko zięciów, ale i synowych. Kto z nas nie zna tego z własnego życia? Trzeba posprzątać w domu bo przyjeżdża mamusia, jak wychowywać dzieci - niezbędnych rad udzieli ci teściowa. Czasem, choć rzadko, teściowa okazuje się być prawdziwym skarbem, jednak najczęściej jest utrapieniem. Teściowe o tych imionach są najgorsze. Sprawdź

📢 To ich fani chcą jako nowego Wiedźmina – SI pokazała ich w roli Geralta. Te zdjęcia dają do myślenia i sugerują, kto się nadaje Gdyby Netflix posłuchał fanów, to tak wyglądałby nowy Geralt z Rivii. Dzięki SI sprawdziliśmy, jak wskazywani przez fanów aktorzy prezentowaliby się jako słynny Wiedźmin. Kilku kandydatów robi naprawdę wrażenie w tej charakteryzacji. Bardziej pasują do tej roli niż „zaklepany” już Liam Hemsworth? Zobaczcie sami. 📢 Ciekawe miejsca na Dolnym Śląsku. Niesamowite zdjęcia architektury, zabytków i cudów natury zachęcą was do wycieczek. Co warto zobaczyć? Ciekawe miejsca na Dolnym Śląsku nigdy się nie kończą: atrakcje warte odwiedzenia można tu spotkać na każdym kroku. Każdy weekend przy dobrej pogodzie to znakomita okazja, by wybrać się na dłuższą wycieczkę po regionie i nacieszyć się jego pięknem. Jako inspirację przygotowaliśmy dla was galerię pięknych zdjęć, wykonanych przez fotografa Jana Kołkowskiego. Znajdziecie wśród nich niektóre zakątki znane i nieznane, które naprawdę warto odwiedzić tego lata w podróży po Dolnym Śląsku.

📢 Przemek Kamiński wystąpił podczas letniego koncertu w Antoniach. 2.08.2023 W środę 2.08.2023 w Antoniach odbył się koncert w ramach organizowanych w gminie Olszewo-Borki imprez pod hasłem Letnie Granie. Tym razem przed publicznością wystąpił Przemek Kamiński. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 03.08.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 03.08.2023 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę.

📢 Policja z Makowa zatrzymała sprawców rozboju na ul. Sportowej. Mężczyźni mają po 18 lat Dzielnicowi z Makowa Mazowieckiego zatrzymali dwóch osiemnastolatków podejrzanych o rozbój na ul. Sportowej. Grozi im do 12 lat więzienia. 📢 Tak wyglądała 50 lat temu. Agnieszka Fitkau-Perepeczko pokazała swoje zdjęcia z młodości. Zobacz, jak się dzisiaj prezentuje aktorka Agnieszka Fitkau-Perepeczko skradła serce Janosika. Co słychać u sławnej Simone z „M jak miłość”? Fani aktorki mogą śledzić ją w mediach społecznościowych, gdzie artystka opublikowała ostatnio zdjęcie, jak spędza wolny czas. Pokazała również fotkę sprzed 50 lat. Wydaje się, że czas dla niej się zatrzymał! 📢 80. rocznica powstania w Obozie Zagłady Treblinka II. Uroczystość odbyła się 2.08.2023. Zdjęcia, wideo 80 lat temu w Obozie Zagłady Treblinka II wybuchł bunt więźniów. 2 sierpnia 2023 r. z inicjatywy Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma w Muzeum Treblinka- Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944) odbyła się uroczystość upamiętniająca ten zryw. Partnerami wydarzenia było Centrum Wiesenthala i Muzeum Tolerancji w Los Angeles oraz Światowy Kongres Żydów.

📢 Bob z grzywką to oryginalna i efektowna fryzura damska. Zobacz modne wersje tego uczesania i wybierz tą idealną dla siebie Bob z grzywką to na tyle uniwersalna fryzura, że będzie pasować każdej z was. Wystarczy dobrać odpowiednią długość włosów i rodzaj grzywki. W tym pomoże wam fryzjer, który podpowie, która wersja będzie dla ciebie najlepsza. Podpowiadamy, czym charakteryzuje się ten typ uczesania i jak mogą wyglądać włosy obcięte na boba. Zobacz najmodniejsze cięcie wszechczasów.

📢 Strażacy z OSP w Nurze wymienili przydrożny krzyż w Nurze, przy ul. Ogrodowej Wymiana krzyża przy ul. Ogrodowej przez druhów z OSP w Nurze to odpowiedź na prośbę księdza proboszcza parafii pw. św. Jana Apostoła w Nurze. 📢 Oto ile można zarobić na kasie w sklepie. Zarobki w Lidlu, Biedronce, Netto, czy w Auchanie w 2023 roku. Znamy najnowsze stawki! LISTA Ile można zarobić na kasie w Biedronce, Lidlu, Aldi czy Kauflandzie w 2023 r.? Sprawdziliśmy stawki, jakie oferują swoim pracownikom poszczególne markety. Jak się okazuje, pensja zależna jest od wielu czynników, w tym m.in. stażu pracy czy wielkości miasta, w którym się pracuje. Na jakie wynagrodzenie mogą liczyć sprzedawcy, kasjerzy i magazynierzy? Sprawdź, na jakie pensje mogą liczyć pracownicy dyskontów w Polsce w 2023 r.

📢 Przekroczył prędkość niemal dwukrotnie. Pożegnał się z prawem jazdy Ostrołęccy policjanci wchodzący w skład mazowieckiej grupy „SPEED” zatrzymali do kontroli drogowej kierującego mazdą, który w obszarze zabudowanym przekroczył dozwoloną prędkość ponad dwukrotnie. 📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 03.08.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy? 📢 Wypadek na S8 w Ostrowi Mazowieckiej. Mężczyzna zasnął za kierownicą 40-letni obywatel Litwy prawdopodobnie zasnął za kierownicą i zjechał do przydrożnego rowu uderzając w skarpę. Wraz z nim podróżowały 3 osoby.

📢 Paznokcie na lato 2023 wzory i inspiracje. Pastelowe, neonowe, ombre, french - zobacz pomysły na letni i kolorowy manicure 3.08.2023 Szukasz pomysłu na letni i kolorowy manicure? Przygotowaliśmy TOP 25 modnych wzorów na paznokcie hybrydowe idealnych na słoneczne dni. Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA. 📢 Najpiękniejsze miejsca w Polsce. Poznaj 16 turystycznych skarbów UNESCO, które musisz odwiedzić choć raz w życiu Niby wiadomo, że Polska jest piękna, ale które miejsca są najpiękniejsze, najbardziej niezwykłe i wyjątkowe w skali całego świata? Eksperci ONZ nie mają wątpliwości i wyznaczyli na terenie naszego kraju 16 obszarów, stanowiących prawdziwe skarby ludzkości. Które miejsca, zabytki i pomniki przyrody znajdują się na polskiej liście UNESCO? Zapraszamy do galerii najpiękniejszych i unikatowych miejsc w Polsce, które każdy turysta powinien odwiedzić przynajmniej raz w życiu.

📢 „Naj” latarnie morskie w Polsce: najwyższa, najniższa, najpiękniejsza, najstarsza... Gdzie szukać tych krajowych rekordzistek? Owiane tajemniczą aurą wieże zlokalizowane w sąsiedztwie bezkresnych mórz od zawsze budzą żywe zainteresowanie ludzi. Polskie Wybrzeże także ma się czym pochwalić – nadbałtyckie tereny kraju skrywają sporo tego typu obiektów. Niektóre z nich są wyjątkowe – oto lista 7 „naj” latarni morskich w Polsce: najwyższa, najniższa, najpiękniejsza, najstarsza... Gdzie szukać tych rekordzistek? 📢 Kończy 51 lat, a figury i nóg zazdroszczą jej nastolatki. Zobacz, jak dba o siebie Justyna Steczkowska 2 sierpnia 1972 roku na świat przyszła Justyna Steczkowska. Dzisiaj jest dojrzałą, piękną, utalentowaną kobietą, która zna swoją wartość. Fani podziwiają ją za wiele rzeczy. Piosenkarka od wielu lat zachwyca nie tylko głosem, ale także idealnie szczupłą sylwetką! Jak ona to robi? Gwiazda podzieliła się tą tajemną wiedzą.

📢 Ostrołęka Powstańcom Warszawskim. Piękny koncert przed Ostrołęckim Centrum Kultury. 2.08.2023 Od kilku lat ostrołęczanie spotykają się na parkingu przy OCK, by wspólnie oddać cześć Powstańcom Warszawskim poprzez śpiewanie pieśni patriotycznych. 📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 2.08.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

📢 Godzina „W” w Ostrołęce. Ostrołęczanie uczcili rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. 1.08.2023 O godz. 17.00 w Ostrołęce – jak w całej Polsce – zawyły syreny. W ten sposób uczciliśmy pamięć o kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

📢 Kalendarz księżycowy ogrodnika na sierpień 2023 r. Kiedy siać, sadzić i przycinać rośliny? Prace w ogrodzie zgodnie z fazami Księżyca W sierpniu w ogrodach jest sporo pracy do wykonania. To szczególnie czas zbiorów różnych warzyw i owoców, ale trzeba też zadbać o rośliny, które już skończyły plonować. W sierpniu trzeba przyciąć niektóre drzewa i krzewy, można też posiać warzywa, które zbierzemy jesienią. To też dobry miesiąc na przesadzanie i rozmnażanie bylin. Podpowiadamy, jak zaplanować prace w ogrodzie zgodnie z kalendarzem księżycowym. Kiedy siać, zbierać plony i przycinać drzewa i krzewy? Sprawdź! 📢 Uwaga na latające kleszcze! To niebezpieczne strzyżaki sarnie, nazywane też jelenimi. Gryzą do krwi i przenoszą choroby! Tak je odstraszysz Czy kleszcze latają? Wiele osób zadaje to pytanie, widząc strzyżaka sarniego, nazywanego też jelenim. Ten pasożyt też pije krew, zaraża groźnymi chorobami i lata. Niech to jednak nie myli, bo może też odrzucać skrzydła. Latający kleszcz gryzie boleśnie i może wywoływać alergię. Wyjaśniamy, dlaczego „kleszcz ze skrzydłami” są takie groźne i jak je rozpoznać, a także jak chronić się przed ukąszeniami tego owada.

📢 Pożegnanie proboszcza Stanisława Mikuckiego z parafii pw. Wszystkich Świętych w Bogutach-Piankach. 30.07.2023 W niedzielę 30.07.2023 odbyło się uroczyste pożegnanie proboszcza Stanisława Mikuckiego, który po 17 latach posługi w parafii pw. Wszystkich Świętych w Bogutach-Piankach odszedł na emeryturę.

📢 Most w Teodorowie. 1.08.2023 przedstawiciele powiatu ostrołęckiego podpisali umowę z wykonawcą inwestycji Umowa została podpisana nad Narwią - w miejscu, gdzie za 2,5 roku ma być gotowy most. Tuż po spotkaniu wykonawca rozpoczął prace. Do końca 2023 roku ma być zrealizowane 20 proc. inwestycji. 📢 Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę wyruszyła z Ostrołęki 1.08.2023. Zdjęcia To 39. Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę. Pielgrzymi wyruszyli kwadrans po godz. 7.00 sprzed kościoła farnego. Wcześniej odprawiona została msza święta.

​ 📢 Decyzja GIF z 31.07: wycofanie z obrotu - Sabril. Czy masz to w swojej domowej apteczce? Na bieżąco sprawdzamy, czy pojawiły się najnowsze decyzje GIF. W poniedziałek, 31.07 GIF opublikował nową decyzję - wycofanie z obrotu: Sabril. Zapoznaj się z tymi informacjami dla bezpieczeństwa. Sprawdź, czy masz te leki w swojej apteczce. Główny Inspektorat Farmaceutyczny ogłasza decyzje o lekach czy produktach leczniczych o podanym numerze serii, które mogą zostać wycofane z obrotu, wstrzymane w obrocie, ponownie dopuszczone do obrotu lub zakazane do wprowadzenia. Warto znać te informacje dla zdrowia swojego i bliskich.

📢 Najzabawniejsze przypadki uchwycone przez Google Street View. Odgadnij, co dzieje się na tych zdjęciach. Śmieszne sytuacje na każdym rogu Przed wami najzabawniejsze ujęcia uchwycone w aplikacji Google Street View. Od przypadkowych spotkań z nietuzinkowymi postaciami do niesamowitych scen pełnych humoru. Google Street View dostarcza nam wyjątkowych okazji do uśmiechu na każdym rogu. W tym artykule zapraszamy na barwną podróż po najzabawniejszych i najdziwniejszych zdjęciach uwiecznionych na wirtualnych ulicach tego wyjątkowego projektu.

📢 Wypadek na tysiąclatce w m. Nowy Podoś. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Do wypadku doszło 30.07.2023 Kierujący jaguarem wykonał nieprawidłowo manewr wyprzedzania i zderzył się z daewoo. Następnie uciekł z miejsca wypadku pozostawiając pasażera... 📢 Jubileusz 30-lecia parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Lelisie. 30.07.2023 Uroczystości jubileuszowe odbyły się w niedzielę 30.07.2023. Po mszy świętej wystąpił Chór Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

📢 Odpust ku czci św. Anny w Kamiance przyciągnął tłumy wiernych. 30.07.2023 W niedzielę 30.07.2023 w Kamiance odbył się odpust ku czci św. Anny. Co roku odpust cieszy się dużym zainteresowaniem, przyjeżdżają na niego nie tylko mieszkańcy gminy Rzekuń, ale też goście z okolicznych powiatów. Nie inaczej jest tym razem. 📢 Debata o zrywach narodowych oraz piknik powstańczy na Fortach Bema w Ostrołęce. 29.07.2023 Na Fortach Bema odbyła się debata pn "Wolność krzyżami sie mierzy". Wśród prelegentów byli: Jerzy Kijowski, Jan Mironczuk, Krzysztof Augustyniak, Małgorzata Lubecka. Po części oficjalnej odbędzie się piknik powstańczy. 📢 Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie. Pojechała tam młodzież z Węgrzynowa Parafia pw. Ducha Świętego w Węgrzynowie po raz kolejny organizuje wyjazd na Światowe Dni Młodzieży, które w tym roku organizowane są w Lizbonie. Młodzież z proboszczem Rafałem Grzelczykiem na czele wyruszyła w środę 26.07.2023.

📢 Jubileusz 15-lecia Klubu Seniora "Stokrotka" w Szelkowie. 28.07.2023 Klub Seniora „Stokrotka” powstał w 2008 roku. Od 15 lat integruje mieszkańców gminy organizując spotkania, wycieczki, warsztaty. "Od 15 lat integrujemy się poprzez spotkania, śpiew, taniec, humor, podróże i wspólne pasje. Dzielimy w Klubie nasze radości i troski, niestety doświadczamy też czasem smutnych pożegnań"- mówią seniorzy i z nadzieją patrzą na kolejne lata spędzone w gronie znajomych i przyjaciół.

📢 Sypniewo. Wypadek podczas rozbiórki budynku urzędu gminy. 26.07.2023 ściana przygniotła 34-letniego mężczyznę. Zmarł w szpitalu Do zdarzenia doszło 26.07.2023 podczas prac rozbiórkowych. Przygotowana do wyburzenia ściana przygniotła 34-letniego mężczyznę - mieszkańca gminy Goworowo w powiecie ostrołęckim. 📢 Pamiętacie lato u babci? Przypomnijcie sobie przysmaki, które przygotowywały nam nasze babcie. Mamy dla was przepisy! Lato u babci - to wspomnienie, które przywołuje u wielu z nas ciepłe uczucia i nostalgiczne wspomnienia. To był czas, kiedy spędzaliśmy leniwe dni, często na wsi, oddając się przyjemnościom bez trosk i zmartwień. Ale jednym z najbardziej wyjątkowych aspektów tego letniego okresu było jedzenie - smaki, które nasze kochane babcie przygotowywały dla nas, wkładając w nie całe serce. Przywołajcie z nami te piękne wspomnienia korzystając z przepisów na wyjątkowe letnie przysmaki, które zabiorą nas w podróż w czasie.

Święto Policji w Ostrołęce: awanse na wyższe stopnie zawodowe, medale i odznaczenia. 26.07.2023 Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, następnie delegacje złożyły kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym policjantów pomordowanych przez NKWD w Miednoje i Charkowie. Dalsza część uroczystości odbyła się w obiekcie Omega przy ul. Trębickiego, gdzie wręczono policjantom awanse i odznaczenia. 📢 Święto Policji w Makowie Mazowieckim. Funkcjonariusze otrzymali awanse na wyższe stopnie, medale i odznaczenia. 25.07.2023 We wtorek 25.07.2023 przed komendą powiatową policji w Makowie Mazowieckim odbyło się uroczysty apel związany z przypadającym dzień wcześniej Świętem Policji. Funkcjonariusze otrzymali medale, odznaczenia oraz awanse zawodowe.

📢 Łyse. Bitwa Regionów 2023 i Piknik z produktem regionalnym, 2.07.2023. Zdjęcia W powiecie ostrołęckim w konkursie rywalizowały potrawy przygotowane przez 20 Kół Gospodyń Wiejskich. W Łysych, podczas pikniku z produktem polskim, oceniała je komisja pod przewodnictwem Laury Bziukiewicz - twórczyni ludowej z Wachu gm. Kadzidło, autorki książek o regionie i jego tradycjach, także kulinarnych. 📢 Letni Piknik Literacki w Małkini Górnej. Zorganizowała go 22.06.2023 Gminna Biblioteka Publiczna. Zdjęcia, wideo Nigdy nie planowałem, że zostanę autorem lektur, ale nie ja o tym zadecydowałem - powiedział Grzegorz Kasdepke do uczniów klas I-III. Spotkanie autorskie z twórcą detektywa Pozytywki było jedną z wielu atrakcji Letniego Pikniku Literackiego w Małkini Górnej.

📢 Wesele Kurpiowskie 2023. Gwiazdą wieczoru kadzidlańskiej imprezy zespół Pectus. 18.06.2023. Zdjęcia Wesele Kurpiowskie to dwudniowe święto folkloru kurpiowskiego. Ale że nie samą tradycją człowiek żyje - nawet w Kadzidle - na koniec imprezy wystąpił zespół Pectus. Publiczność bawiła się znakomicie!

📢 Śmieszne ogłoszenia o pracę. Memy o pracownikach i naszych szefach Wymagania niektórych pracowników przyprawiają o zawrót głowy. Inni dość swobodnie podchodzą do tematu ogłoszeń, co ma nieraz bardzo śmieszne konsekwencje. Internet komentuje to po swojemu. 📢 Ślub w Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim. „Tak” powiedzieli sobie pani Jadwiga i pan Paweł. 20.04.2023. Wideo, zdjęcia Takiego wydarzenia jeszcze u nas nie było – mówi nam Katarzyna Łaskarzewska – dyrektorka Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim. Mówi o ślubie Jadwigi Kazimiery Kowalskiej i Pawła Wysockiego, mieszkańców domu.

📢 Sezon morsowania w Ostrołęce zakończony imprezą na plaży miejskiej 1.04.2023. Zdjęcia, wideo Miłośnicy zimnych kąpieli, ale nie tylko, spotkali się w sobotnie popołudnie 1 kwietnia 2023 na plaży miejskiej w Ostrołęce. 📢 Dzielnicowi Ostrołęka i powiat ostrołęcki. Poznaj swojego dzielnicowego i sprawdź, jak się z nim skontaktować. Zdjęcia Przedstawiamy sylwetki dzielnicowych z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego, a także ich numery telefonów i adresy e-mailowe. Warto znać swojego dzielnicowego. Policja informuje też, że podane adresy mailowe ułatwią kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sytuacji potrzeby natychmiastowej interwencji należy dzwonić pod nr 997 lub 112. Warto także korzystać z aplikacji "Moja Komenda", która w dużym stopniu ułatwia kontakt z policjantem dzielnicowym.

📢 Ostrołęka. Wyruszyła Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę, 1 sierpnia 2019 r. [ZDJĘCIA, WIDEO] Ostrołęka. Punktualnie o godz. 7.00 wyruszyli pielgrzymi do Częstochowy, po porannej mszy św. w kościele pw. Nawiedzenia NMP. Idą w grupie czerwono-zielonej, imienia świętych Stanisława Kostki i Antoniego. Po drodze dołącza do nich pątnicy z Ostrowi Mazowieckiej, Wyszkowa. Zambrowa. Pielgrzymom do Rzekunia towarzyszyła grupa biała, czyli osoby, które nie mogą iść na szlak.

📢 Zmiany księży w diecezji łomżyńskiej. Gdzie odchodzą księża i kto przychodzi na ich miejsce W diecezji łomżyńskiej zaczęły się coroczne zmiany. Księża zmieniają parafie lub odchodzą do instytucji diecezjalnych. Nominacje otrzymali też neoprezbiterzy, czyli księża, wyświęceni w 2019 roku. W Osuchowej przestanie działać dom zakonny ojców redemptorystów. 📢 Sławomir Karwacki spod Przasnysza w teleturnieju "Postaw na milion". Jak mu poszło? Zmagania mieszkańca Mchowa, rzeczoznawcy majątkowego, i jego kolegi Pawła Pulikowskiego, mogliśmy oglądać w sobotę 16 marca w TVP2

📢 Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Myszyńcu [ZDJĘCIA+WIDEO] Także w Myszyńcu obchodzono w czwartek 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 📢 Uroczystości w obozie w Treblince [ZDJĘCIA] Na terenie Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince odbyły się uroczystości upamiętniające 74. rocznicę buntu więźniów obozu śmierci Treblinka II.

