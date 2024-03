Prasówka 4.03.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Utrudnienia w ruchu: woj. mazowieckie. Gdzie trwają roboty drogowe? Sprawdź stan na 4.03.2024”?

Prasówka 4.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Utrudnienia w ruchu: woj. mazowieckie. Gdzie trwają roboty drogowe? Sprawdź stan na 4.03.2024 Gdzie w województwie mazowieckim należy spodziewać się dzisiaj (4.03.2024) utrudnień? Roboty drogowe: droga 53, Myszyniec Stary-gr.miasta Ostrołęka (81. km na odc. 40,8 km) Wycinka suchych zagrażajacych BRD drzew. Ruch wahadłowy kierowany ręcznie..

Prasówka 4.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Bieg "Tropem Wilczym" w Ostrowi Mazowieckiej. Tradycyjnie, bieg odbył się 3.03.2024 Zdjęcia, wyniki 3 marca w całej Polsce odbyła się XII edycja Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych "Tropem Wilczym". W Ostrowi Mazowieckiej zorganizowano bieg i marsz nordic walking na 5000 m oraz bieg honorowy na dystansie 1963 m.

📢 Tak żyje i mieszka Viki Gabor. Młoda piosenkarka z Krakowa na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Jest styl zatrzymuje wzrok Viki Gabor podbiła serca Polaków świetnymi występami w programie The Voice Kids oraz zwycięstwem na Eurowizji Junior. To gwiazda młodego pokolenia, która w ekstremalnie krótkim czasie stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w polskim show-biznesie. Ma przy tym wielkie grono oddanych fanów, ale także budzi kontrowersje. Ma dopiero 16 lat, mieszka z rodziną w Krakowie, a na koncie ma wiele spektakularnych sukcesów. Na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Ma niestandardowy gust i styl! Przejdź do galerii zdjęć i zobacz jak żyje na co dzień Wiktoria Gabor!

📢 MEMY na Dzień Mężczyzny 2024. Zobacz najzabawniejsze obrazki z okazji Dnia Mężczyzny. Internauci kolejny raz nie zawiedli! [10.03.2024] 10 marca świętujemy Dzień Mężczyzny. Skoro święto, to nie mogło zabraknąć śmiesznych obrazków z internetu. MEMY na Dzień Mężczyzny, zobacz, co w 2024 roku przygotowali internauci. Doskonała okazja zarówno dla panów, jak i pań.

📢 Tak zmieniała się Julia Wieniawa - młoda i utalentowana aktorka oraz piosenkarka. Zobacz jej metamorfozę Julia Wieniawa na brak zainteresowania fanów nie może narzekać. Ci poznali ją w serialu Rodzinka.pl jako pełną wdzięku Paulinę, dziewczynę Kuby Boskiego. Młoda celebrytka debiutowała jednak nie przed kamerą... a w teatrze. Jak przez 10 lat kariery zmieniała się aktorka i piosenkarka? Zobacz te zdjęcia! 📢 Mieszkania jak z horroru. Trzeba mieć odwagę, by tam zamieszkać! Najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce Szukając mieszkania do wynajęcia można trafić na niezwykłe ogłoszenia. Zdjęcia niektórych mieszkań po prostu budzą grozę. Można urządzić mieszkanie na bogato, można skromnie. Na tych zdjęciach widać, że czego jak czego, ale inwencji właścicielom tych mieszkań nie brakuje. Gusta są różne i o nich się nie dyskutuje, ale... Zobaczcie najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce.

📢 Wielkanocny wianek DIY. Najpiękniejsze ozdoby świąteczne - galeria zdjęć. Piękna dekoracja domu na Wielkanoc 2024 Wielkanocny wianek DIY to wyjątkowa świąteczna dekoracja domu. Możemy ozdobić nim – drzwi wejściowe, okno, komodę czy stół. Warto więc samodzielnie zrobić taką oryginalną wielkanocną dekorację. Ręcznie wykonane ozdoby to modny dodatek do przedpokoju, salonu, kuchni i sypialni i pomysł na tanią dekorację. Radzimy, jak wykonać piękny wiosenny wianek DIY na Wielkanoc. Już teraz możesz stworzyć w domu magiczną świąteczną atmosferę.

📢 Naprawdę niecodzienne ogłoszenia na klatkach schodowych, czyli lokatorskie informacje na wyciągnięcie ręki 3.03.2024 W dzisiejszym dynamicznym świecie, gdzie czas jest niezwykle cenny, ogłoszenia na klatkach schodowych stają się nieodłącznym elementem lokalnej komunikacji społeczności. 📢 Atomowe riposty nauczycieli dla bezczelnych uczniów. Koniec cackania się! Oto najciekawsze hity sprawdzianów 2024 Nauczyciele często muszą znosić bezczelne teksty uczniów, ale na szczęście są i tacy, którzy nie gryzą się w język. Oczywiście nie chodzi o to by odpowiadać bezczelnością na bezczelność, ale nie brakuje pedagogów, którzy na zgryźliwe gadanie czy po prostu słowną zaczepkę potrafią odpowiedzieć z gracją i humorem!

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 03.03.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 03.03.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 03.03.2024 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę.

📢 Wypadek w Treblince. Zderzenie dwóch samochodów osobowych na drodze wojewódzkiej nr 627. Do zdarzenia doszło 2.03.2024 Do zderzenia dwóch osobówek: bmw i dacii doszło w sobotę 2 marca ok. godz. 15:15. Kolizja miała miejsce na drodze wojewódzkiej nr 627 w Treblince. 📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 3.03.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii.

📢 Tak mieszka Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Zajrzyj do domu uczestniczki „Tańca z gwiazdami”. Tak żyje mama Antka Królikowskiego - zdjęcia Małgorzata Ostrowska-Królikowska mieszka w przytulnym domu z ogrodem, który sąsiaduje z lasem. Nowa uczestniczka tanecznego show Polsatu „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami” żyje na co dzień w malowniczej okolicy. Zobacz, jak mieszka aktorka z „Klanu”, która wystąpi obok Macieja Musiała, Roksany Węgiel czy Maffashion. Tak się urządziła mama Antka Królikowskiego.

📢 Miastowi są bezczelni. Nowe najgłupsze memy o wsi i rolnikach z Podlasia. Znowu się śmieją! Zobacz najlepsze śmieszne obrazki W dzisiejszych czasach trudno uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie.

📢 Opuszczone miasto-widmo nadal straszy. Stacjonowała tam armia radziecka. Co wydarzyło się w tym miejscu? Miasto-widmo na granicy województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego przyciąga żądnych wrażeń. Do 1992 roku mogło tam żyć nawet 5 tys. osób, teraz opustoszałe Kłomino popada w ruinę. Co wydarzyło się w tym tajemniczym miejscu? Odwiedzili je dziennikarze Głosu Wielkopolskiego. Zobaczcie, jak wygląda i poznajcie jego historię. 📢 Najmodniejsze paznokcie na wiosnę 2024. Przedstawiamy najciekawsze pomysły. Hybrydowe i inne paznokcie zimowe Wiadomo! Paznokcie kobiety są jednym z jej najważniejszych atrybutów. Klasyczne, piękne, eleganckie zawsze przyciągają wzrok. Niekonwencjonalne, wyjątkowe budzą u pań lekką nutkę zazdrości, chęć nadleśnictwa, pójścia tym samym śladem. A panowie, i tu się nic nie zmiana od lat, uważają je za najpiękniejszą ozdoba każdej z kobiet.

Szukasz pomysłów na modne, wiosenne paznokcie? Pomożemy Ci, zobacz naszą galerię zdjęć.

📢 WOŚP Ostrołęka 2024. Znamy ostateczną kwotę zebraną podczas tegorocznego finału Kolejny rekord został pobity - choć jak wiadomo - celem jest pomaganie, a nie bicie rekordów: "To nie tylko rekord dla naszego miasta Ostrołęka, ale także dowód na ogromną solidarność i dobroć naszej społeczności" - podaje sztab.

📢 Oferty pracy w regionie. Jest praca m.in. dla kucharza, mechanika i stolarza. Zobaczcie oferty z urzędów pracy Wszystkie ogłoszenia pochodzą z powiatowych urzędów pracy w Ostrołęce, Ostrowi Mazowieckiej i Makowie Mazowieckim. Są to oferty na umowę o pracę. 📢 Zenek Martyniuk pokazuje swój dom. Mieszka w największej wsi w województwie! Zenek Martyniuk przez dużą część swojej kariery mieszkał w typowym białostockim bloku, ale wiele lat temu kupił dom w Grabówce, która może się pochwalić największą liczbą mieszkańców spośród wszystkich wsi w regionie. Dwa najważniejsze domy jego życia to ten rodzinny i ten w którym aktualnie mieszka. Zobaczcie piękny, tradycyjny dom w którym spędził dzieciństwo Zenek Martyniuk. Sprawdźcie też jaką nieruchomość kupił kilkanaście lat temu.

📢 Tak mieszka Rafał Maserak. Zobacz, jak wygląda dom jurora „Tańca z gwiazdami” Rafał Maserak wraca do „Tańca z gwiazdami”. Tym razem znanego tancerza i choreografa zobaczymy w zupełnie nowej roli. Rafał Maserak wystąpi jako juror wiosennej edycji tanecznego show Polsatu. Zobacz, jak na co dzień mieszka Rafał Maserak z prawniczką, ukochanym synkiem Leo i psiakiem. 📢 Andris Skreija, amerykański antropolog, napisał doktorat o Bogutach. Po kilkudziesięciu latach dokument trafił do Bogut-Pianek Pod koniec lat 60. ubiegłego wieku Boguty stały się obiektem badań antropologicznych prowadzonych przez doktoranta Uniwersytetu Minnesota (USA). Minęło 57 lat zanim mieszkańcy Bogut zapoznali się z fragmentami jego pracy. 📢 23 najpiękniejsze miejsca w Europie. Wodospad, który zachwycił Justina Biebera, pastelowy pałac, cuda UNESCO Europa jest niezwykle różnorodna i nie starczyłoby życia, bo obejrzeć jej wszystkie cuda. By ułatwić wam podjęcie decyzji, gdzie wybrać się na wycieczkę w weekend lub urlop, przygotowaliśmy listę 23 najpiękniejszych miejsc w Europie, od wysp Morza Śródziemnego po islandzkie lodowce, od zachwycających wodospadów Chorwacji po unikatowe zabytki Francji. Przekonajcie się, które cuda Europy najbardziej warto zobaczyć.

📢 Tak mieszka Kamil Baleja z żoną i dzieciakami. Zobacz dom uczestnika „Tańca z gwiazdami”. Tak żyje partner Magdy Perlińskiej – galeria zdjęć Kamil Baleja to lubiany radiowiec, który już 3 marca o godzinie 20:00 zadebiutuje na parkiecie popularnego tanecznego show Polsatu. Dziennikarz i prezenter Radia ZET to jeden z uczestników wiosennej odsłony „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”. Zobacz, jak żyje na co dzień partner Magdy Perlińskiej. Tak mieszka Kamil Baleja z żoną, dzieciakami i sympatycznym psiakiem.

📢 Kandydaci na burmistrza Ostrowi Mazowieckiej. Zobacz zdjęcia wszystkich kandydatów Kto będzie walczył o fotel burmistrza w zbliżających się wyborach samorządowych? Przeczytajcie. 📢 Świetlica wiejska w Nożewie straszy swoim wyglądem. O jej remont starają się m.in. sołtys i radny W świetlicy wiejskiej w Nożewie kiedyś znajdowała się szkoła. Wtedy budynek tętnił życiem. Obecnie spotyka się tu młodzież, a także sporadycznie odbywają się spotkania wiejskie. Budynek jednak jest w złym stanie technicznym. O jego remont od dłuższego czasu walczy sołtys wsi.

📢 Wypadek w Rogowie, na DW544. Zderzenie osobówki z busem, 3 osoby trafiły do szpitala. Do wypadku doszło 27.02.2024 Do wypadku w gm. Płoniawy-Bramura doszło we wtorek 27.02.2024 przed godz. 9.00 na drodze wojewódzkiej nr 544 pomiędzy Przasnyszem a Krasnosielcem. W wypadku zostały poszkodowane trzy osoby (w tym dziecko), jedna była zakleszczona w aucie. 📢 Dzielnicowi z Makowa Mazowieckiego i powiatu makowskiego. Znasz swojego dzielnicowego? Zobacz, jak wygląda i jak się z nim skontaktować Przedstawiamy sylwetki dzielnicowych z Makowa Mazowieckiego i powiatu makowskiego, a także ich numery telefonów i adresy e-mail. Warto znać swojego dzielnicowego. Policja informuje też, że adresy mailowe ułatwią kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

📢 Tutaj biznes umiera - mówią mieszkańcy ul. Małkińskiej w Ostrowi Maz. Jako powód wskazują niekończący się remont drogi Ostrów - Małkinia W kwietniu miną 4 lata od podpisania umowy z wykonawcą na remont drogi wojewódzkiej nr 627 Ostrów Mazowiecka - Małkinia Górna. Lata lecą, a drogi jak nie było, tak nie ma. Na niekończącym się remoncie cierpią lokalni przedsiębiorcy, ponieważ, jak mówią, klienci omijają ul. Małkińską.

📢 Nowi sołtysi w gminie Ostrów Mazowiecka. Podczas sesji rady gminy, 23.02.2024 odebrali zaświadczenia z rąk wójta Podczas 50. sesji Rady Gminy Ostrów Mazowiecka wręczono zaświadczenia nowym sołtysom i podziękowano tym, którzy z tą kadencją przestali pełnić tę funkcję. 📢 Kobieca Twarz Regionu - prześlij swoje zgłoszenie już dziś! Czekają wspaniałe nagrody, a wśród nich piękne samochody Toyota Aygo X Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 12 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Mazowsza. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X!

📢 Dzielnicowi Ostrołęka i powiat ostrołęcki. Poznaj swojego dzielnicowego i sprawdź, jak się z nim skontaktować. Zdjęcia Przedstawiamy sylwetki dzielnicowych z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego, a także ich numery telefonów i adresy e-mailowe. Warto znać swojego dzielnicowego. Policja informuje też, że podane adresy mailowe ułatwią kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sytuacji potrzeby natychmiastowej interwencji należy dzwonić pod nr 997 lub 112. Warto także korzystać z aplikacji "Moja Komenda", która w dużym stopniu ułatwia kontakt z policjantem dzielnicowym. 📢 Nabrzeże Narwi między ostrołęckimi mostami. Jak będzie wyglądać? Prezydent Ostrołęki pokazał wizualizacje Nad nadbrzeżem Narwi trwają intensywne prace. W związku z dużym zainteresowaniem tą ważną inwestycją prezentuję aktualne wizualizacje zagospodarowania terenu między mostami - podał prezydent Ostrołęki Łukasz Kulik. Obecnie trwają tam prace służące umocnieniu lewego brzegu rzeki wraz z budową kanalizacji deszczowej. To koszt prawie 4 mln złotych.

📢 Kandydaci na wójtów gmin powiatu ostrołęckiego. Oni już zadeklarowali start w wyborach samorządowych w kwietniu 2024 W powiecie ostrołęckim kilkanaście osób publicznie zadeklarowało, że będzie (lub nie zamierza) ubiegać się o stanowisko burmistrza czy wójta. Kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast można zgłaszać do 14 marca do godz. 16.00. A do 4 marca (do godz. 16.00) jest możliwość zgłaszania list kandydatów na radnych. 📢 Studniówka ZS w Krasnosielcu, 3.02.2024 w GOK-u bawili się licealiści Ktoś powiedział, że młody wiek musi się wyszumieć. I miał rację, bo każdy wiek ma swoje prawa. Dlatego rozgrzejmy ten zimowy wieczór wspaniałą zabawą. Zapomnijmy choć na chwilę o czekających nas egzaminach. Oby ten wieczór pozostawił w naszej pamięci wiele dobrych wspomnień - mówili do swoich kolegów uczniowie, prowadzący oficjalną część balu, który odbył się w GOK-u.

📢 Studniówka ZSZ nr 4 w Ostrołęce. 3.02.2024 maturzyści i ich goście bawili się w sali Warszawska 34 A bawiła się w sobotnią noc klasa Va1 z wychowawczynią Katarzyną Dzwonkowską, klasa Vg1 z wychowawczynią Anetą Łyszkowską, klasa Vo1 z wychowawczynią Sylwią Gałką, klasa Vsh1 z wychowawczynią Swietłaną Kupis, klasa Vkc1 z wychowawczynią Elżbietą Rogalską. 📢 Plebiscyt Edukacyjny 2023 na Mazowszu. Na gali w Warszawie 31.01.2024 rozdaliśmy nagrody nauczycielom i placówkom oświatowym W środę 31 stycznia wręczono nagrody w Plebiscycie Edukacyjnym 2023. Wyróżnienia otrzymali najlepsi nauczyciele z Mazowsza. To największy plebiscyt w kraju. Jego organizatorem są tytuły Polska Press Grupy: Polska Metropolia Warszawska, Tygodnik Ostrołęcki i Echo Dnia. Wśród wyróżnionych także nauczyciele i placówki oświatowe z naszego regionu. Poniżej relacja z uroczystej gali.

📢 Rzekuń wita lato. Kabaret, koncerty, konkursy i Oldtimer 2023, czyli 12. Rzekuńskie spotkanie sympatyków starej motoryzacji. 25.06.2023 Na placu przy ul. Miłej w Rzekuniu będzie się działo do późnych godzin. Będą koncerty, występ kabaretu, konkursy z nagrodami, a w południe rozpoczął się Oldtimer 2023 - 12. Rzekuńskie spotkanie miłośników starej motoryzacji.

📢 Małkinia Górna. Pierwsza Komunia Święta w kościele pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła 14.05.2023 W kościele pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Małkini Górnej do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło 6 dziewczynek i 13 chłopców. 📢 Pierwsza Komunia Święta w kościele pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce, 7.05.2023. Zdjęcia W niedzielę 7 maja 2023 do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło 65 dzieci (ze SP 1 w Ostrołęce i SP z Dzbenina, gm. Rzekuń).

📢 Zakończenie roku szkolnego maturzystów w Rubinku. 206 uczniów Zespołu Szkół nr 1 przystąpi wkrótce do matury W tym roku mury Zespołu Szkół nr 1 im. rtm Witolda Pileckiego opuściło 206 maturzystów z 5 klas technicznych i 3 klas licealnych. 📢 Cmentarz w Krasnosielcu przystrojony na Wielkanoc. Zobacz świąteczne kompozycje nagrobne oraz wiosenne akcenty. 4.04.2023 Święta Wielkanocne już za chwilę, w Wielkim Tygodniu odwiedziliśmy cmentarz w Krasnosielcu, aby zobaczyć świąteczne kompozycje nagrobne. Mieszkańcy pamiętają o swoich bliskich, na grobach można zobaczyć świąteczne stroiki, znicze z akcentem wielkanocnym, gałązki bazi lub posadzone żywe kwiaty. Zobacz naszą galerię zdjęć.

📢 Tak wygląda nowa "Korczakówka". Zobaczcie zdjęcia z remontu domu dla dzieci z Placówki Pieczy Zastępczej "Korczakówka" w Ostrołęce Trwa remont nowego domu dla dzieci z Placówki Pieczy Zastępczej "Korczakówka" w Ostrołęce. Niezmiernie cieszę się z tego przedsięwzięcia, ponieważ tworzymy domowe, bezpieczne warunki dla dzieci, które w swoim życiu przeszły już wiele - mówi prezydent Ostrołęki Łukasz Kulik.

📢 90 najlepszych MEMÓW na Dzień Kobiet. Śmieszne obrazki na Dzień Kobiet 2023 Memy na Dzień Kobiet 2023. W poniedziałek 8 marca swoje święto obchodzą nasze piękne kobiety. W internecie jak zwykle roi się od memów o kobietach. Zobaczcie najlepsze MEMY na Dzień Kobiet! W wszystkim paniom składamy najserdeczniejsze życzenia. To Wasz dzień! 📢 Maków Mazowiecki. Bieg Tropem Wilczym. Bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych. 5.03.2023 W niedzielę 5.03.2023 odbyła się XI edycja Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Po raz dziewiąty impreza odbyła się także w Makowie Mazowieckim.

📢 Święto Policji w Ostrołęce. Ostrołęccy policjanci świętowali 29 lipca 2022. Były awanse i odznaczenia. Zdjęcia W Ostrołęce obchody Święta Policji (przypada 24 lipca) zorganizowano w piątek 29 lipca. Wziął w nich udział Dariusz Król - zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji.

📢 Cmentarz w Dąbrówce (gmina Lelis) przed Dniem Wszystkich Świętych 2021. Zdjęcia nekropolii Przed dniem Wszystkich Świętych odwiedziliśmy lokalne nekropolie. Zobaczcie zdjęcia z cmentarza parafialnego w Dąbrówce w gminie Lelis.

📢 Siostra księżnej Kate, Pippa Middleton wzięła ślub [ZDJĘCIA] Rodzina królewska wśród gości Pippa Middleton, młodsza siostra księżnej Kate, w sobotę wyszła za mąż. Jej wybrankiem jest biznesmen i milioner James Matthews. W eleganckiej uroczystości wzięli udział siostra panny młodej wraz z mężem, księciem Williamem oraz jego bratem, księciem Harrym. Kwiatki sypały z kolei dzieci Kate i Williama - książę George i księżniczka Charlotte. 📢 Oto finalistki Miss Mazowsza 2017! [ZDJĘCIA] Za nami casting eliminacyjny do Miss Mazowsza 2017, który wyłonił finalistki konkursu piękności. 📢 Henryk Wyszomirski – okrutny karierowicz z Krasnosielca Na początku marca odbyła się ogólnopolska premiera filmu pt. „Historia Roja, czyli w ziemi lepiej słychać”. Jedną z głównych postaci jest Henryk Wyszomirski z Krasnosielca. Wyrządził wiele krzywd w lokalnym środowisku.