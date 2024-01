Prasówka 4.01.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z żoną dentystką i ukochanymi córeczkami mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to przytulna przestrzeń dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się nowy minister obrony, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i jak polityk spędza wolny czas.

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Skandaliczne zachowanie posła Konfederacji wywołało w Polsce i na świecie ogromne poruszenie. Co na to Internet? W swoim stylu powstały memy o tym haniebnym zdarzeniu. Zobacz memy o Grzegorzu Braunie...

Słodkości na karnawał 2024– sprawdzone przepisy! Zobaczcie nasze propozycje na TOP 12 karnawałowych słodkości! Róże karnawałowe, nietypowe pączki, rurki z kremem i wiele innych pyszności, których w karnawale trzeba skosztować! Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie.

W styczniu 2024 na Netflix mniej premier niż zwykle. Nie oznacza to jednak, że na serwisie nie zadebiutuje nic godnego uwagi. Sprawdźcie, co się pojawi i na co warto czekać, a wśród nowości polski serial i film, produkcje z samolotami w centrum zainteresowania oraz dawka kina akcji, a i to nie wszystko. Przekonajcie się sami.