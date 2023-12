Prasówka 31.12.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Dni wolne od pracy w 2024 roku. Sprawdź, jak korzystnie zaplanować swój urlop 30.12.2023”?

Prasówka 31.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Sprawdź, jak korzystnie zaplanować swój urlop 30.12.2023 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu.

📢 Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce podsumowuje 2023 rok i zaprasza do nowego obiektu Mieszkańcy Ostrołęki, bliższych i dalszych okolic, a nawet goście zza granicy coraz chętniej odwiedzają nasza placówkę - mówi Janusz Kotowski, dyrektor MŻW. 📢 Czy wiesz, że można mieszkać w Atenach albo w Ameryce i jednocześnie w Polsce? Nietypowe nazwy polskich wsi. Sprawdź o co chodzi! W naszym kraju jest ponad 40 tysięcy wsi! Ta ogromna ilość rodzi pewne ciekawe wyzwanie: jak je nazwać? Taka mnogość miejscowości powoduje, że niektóre ich określenia są naprawdę ciekawe. W Polsce funkcjonuje na przykład wiele nazw, które dotyczą małych rodzimych wsi jak i określają m.in. europejskie miasta czy państwa. Dobrym przykładem są Ateny na Podlasiu, w powiecie augustowskim.

Prasówka 31.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Rozbudowa żłobka w Troszynie dobiega końca. Prace mają się zakończyć w marcu 2024 Inwestycja ma się zakończyć w marcu 2024 roku. Kosztowała ponad 1,6 miliona złotych.

📢 Sylwester miejski 2023/2024: Zakopane, Kraków, Gdańsk, Białystok, Wrocław, Warszawa. Gdzie się odbędzie, a gdzie odwołano imprezę? Sylwester 2023/2024 zbliża się wielkimi krokami. Wielu Polaków lubi go spędzać hucznie, na miejskich imprezach, które przed pandemią były organizowane w wielu polskich miastach. Władze niektórych miejscowości zrezygnowały z organizacji noworocznej imprezy – nie oznacza to jednak, że w tym roku nie odbędzie się żaden miejski sylwester. Sprawdziliśmy, w których miastach będzie można powitać Nowy Rok. 📢 Mieczysław Olender o książce „Śpiewnik pieśni żałobnych. Obrzędy żałobne i pogrzebowe na Kurpiach” oraz Bożych Obiadach w Łysych Staraniem Towarzystwa Ochrony Dziedzictwa Kurpiowszczyzny im. Adama Chętnika ukazała się książka „Śpiewnik pieśni żałobnych. Obrzędy żałobne i pogrzebowe na Kurpiach”. W styczniu stowarzyszenie zaprasza na Boże Obiady do Łysych. O szczegółach mówi Mieczysław Olender z Towarzystwa Ochrony Dziedzictwa Kurpiowszczyzny.

📢 Koleżeński Bieg Sylwestrowy w Łęgu Starościńskim, 30.12.2023 Spotkali się przy wiacie biegowej w okolicy leśniczówki w łęgu Starościńskim i o 10.00 ruszyli na trasę biegową - około 5 km. Kto chciał, mógł ją pokonać tyle razy, ile chcieli. 📢 Julia Wieniawa - aktorka i piosenkarka. Tak zmieniała się młoda i utalentowana artystka. Zobacz jej metamorfozę Julia Wieniawa na brak zainteresowania fanów nie może narzekać. Ci poznali ją w serialu Rodzinka.pl jako pełną wdzięku Paulinę, dziewczynę Kuby Boskiego. Młoda celebrytka debiutowała jednak nie przed kamerą... a w teatrze. Jak przez 10 lat kariery zmieniała się aktorka i piosenkarka? Zobacz te zdjęcia! 📢 Zebranie Zarządu Gminnego i Komisji Rewizyjnej OSP w Czarni. 29.12.2023 W piątek 29 grudnia w remizie w Czarni odbyło się zebranie członków Zarządu Gminnego i Komisji Rewizyjnej OSP. Obradom przewodniczył prezes Zarządu Gminnego OSP Witold Kuczyński.

📢 Horoskop miłosny na grudzień 2023. Czas podsumowania i nowy rozdział. Cztery znaki muszą uważać. Dwa przeżyją szok Horoskop miłosny na grudzień 2023 r. dla wszystkich znaków zodiaku przygotowała wróżka Samanta. Musisz uważać na uczucia, bo koniec roku będzie obfitował w zawirowania. Ale nie warto odpuszczać poszukiwania miłości! Sprawdź przepowiednie naszej wróżki, dla której gwiazdy nie mają tajemnic. Oto wróżba miłosna dla znaków zodiaku: Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby. 📢 10 cudownych miejscowości w Polsce. Ich wspaniałe historie przyciągają turystów z całego świata Religia ma ogromne znaczenie w życiu wielu Polaków – nic więc dziwnego, że opisane poniżej zakątki cieszą się wśród naszych rodaków niesłabnącą popularnością. Ich niesamowite historie przyciągają nie tylko krajan, ale i turystów z całego świata – oto 10 miejscowości w Polsce, w których zdarzyły się cuda.

📢 Rodzinne kolędowanie w Goworowie, 29.12.2023 w świetlicy rozbrzmiewały najpiękniejsze kolędy i pastorałki Wspólne kolędowanie to piękny staropolski zwyczaj. Połączmy pokolenia, przekażmy dobre zwyczaje naszym dzieciom - tymi słowami zapraszał na wydarzenie Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji. 29 grudnia w świetlicy w Goworowie rozbrzmiewały najpiękniejsze kolędy i pastorałki. Także w obcych językach. Mieszkańcy kolędowali razem z rodzinami: Ropelewskich, Kuśmierczyków i Gryczków. Do rodziny Gryczków na scenie dołączyła rodzina, która pochodzi z Goworowa, ale obecnie mieszka w Belgii. 📢 Tak mieszka Hanna Lis. Zobacz, jak się urządziła w stolicy dziennikarka. Zachwycający apartament z modnej dzielnicy Warszawy Hanna Lis jakiś czas temu wyprowadziła się z centrum miasta. Zajrzyj do stylowego domu dziennikarki w eleganckiej dzielnicy, który urządziły jej profesjonalne projektantki. Zobacz, jak na co dzień mieszka Hanna Lis i w jakich wnętrzach czują się najlepiej. Sprawdź, jak modnie jest urządzony salon z aneksem kuchennym, łazienka i taras. Te wnętrza zachwycają internautów!

📢 Złote gody w Troszynie. 29.12.2023 jubileusz małżeński świętowało 11 par Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego świętowano w piątek 29.12.2023. Seniorzy otrzymali medale, które wręczył, w imieniu prezydenta RP, wójt gminy. Były gratulacje, życzenia oraz toast. 📢 Zobacz dom Szymona Hołowni. Tu żyje na co dzień marszałek sejmu. Tak mieszka Szymon Hołownia z ukochaną żoną, córeczkami i psiakiem Dom Szymona Hołowni zlokalizowany jest nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w wygodnej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który jest nowym marszałkiem Sejmu. 📢 Paznokcie brokatowe na sylwestra to strzał w dziesiątkę. Sprawdź modne i piękne inspiracje na manicure Paznokcie brokatowe to jeden z najpopularniejszych wzorów manicure. Sprawdzają się na różnorodne okazje, ale warto o nich pamiętać w szczególności przed sylwestrem oraz karnawałem. Jak się okazuje, brokat ma wiele odsłon i można za jego pomocą tworzyć rozmaite zdobienia, od delikatnych, po rzucające się w oczy wzory. Spójrz na poniższe inspiracje i śmiało sięgaj po nie w najbliższym czasie!

📢 Zwłoki mężczyzny znalezione 21.12.2023 na terenie dawnego ośrodka wczasowego w Broku. Jest komentarz Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Ciało poszukiwanego od kilku tygodni mieszkańca Broku znajdowało się w studni. 21 grudnia 2023 wydobyli je strażacy. Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej prowadzi postępowanie dotyczące pozbawienia wolności, spowodowania śmierci oraz zbeszczeszczenia zwłok. 📢 Najsilniejsze Pokemony w grze Pokemon GO. Czy masz wszystkie w swojej kolekcji? 9 potężnych stworków, które musisz mieć Pokemon GO to popularna gra mobilna, w którą chętnie bawią się wszyscy fani kieszonkowych stworków. Jeśli i ty starasz się złapać je wszystkie, to z pewnością zastanawiasz się, które z nich są najsilniejsze i w które warto inwestować ciężko zarobione candy. Każdy z nich jest lepszy w konkretnych zadaniach, jednak są i takie, które nadają się do wykonywania każdej akcji. Zobacz 9 najsilniejszych Pokemonów w Pokemon GO.

📢 Bezpodstawnie wezwali policję: do włamania oraz do duszącego się pod łóżkiem mężczyzny Mężczyzna wezwał policję do włamywaczy, a kobieta do duszącego się pod łóżkiem mężczyzny. Tylko, że żadnych włamywaczy, ani duszącego się mężczyzny nie było. Za bezpodstawne wezwanie służb odpowiedzą teraz 41-latek i 40-latka. Przeczytajcie szczegóły. 📢 Dachowanie samochodu osobowego na drodze nr 626 Maków Maz.- Ostrołęka W piątek 29.12.2023 na drodze nr 626 Maków Maz.- Ostrołęka z powodu śliskiej nawierzchni doszło do dwóch zdarzeń drogowych. Policja apeluje, aby zachować szczególną ostrożność. 📢 Szopka bożonarodzeniowa w Różanie została zniszczona. Wandale poszukiwani! Została wyznaczona nagroda za wskazanie sprawców! Co roku przy kościele pw. Św. Anny w Różanie powstaje bożonarodzeniowa szopka. W tym roku jednak komuś musiała bardzo przeszkadzać, gdyż została zniszczona. Ktoś brutalnie połamał figurkę Maryi, Józefa oraz anioła. Sprawcy są poszukiwani. Stowarzyszenie Nasze Wspólne Sprawy wyznaczyła nagrodę pieniężną za pomoc w ujawnieniu sprawców!

📢 Tak mieszka Małgorzata Kożuchowska z rodziną. Zobacz luksusowy dom aktorki. Zajrzyj do ogromnej willi gwiazdy „M jak miłość" Małgorzata Kożuchowska wraz z mężem Bartkiem Wróblewskim i synem mieszka w luksusowym domu jednorodzinnym nieopodal stolicy. Popularna aktorka wybrała tę lokalizację nieprzypadkowo. Willa Małgosi Kożuchowskiej jest otoczona lasem, co sprzyja relaksowi po intensywnej pracy na planie filmowym i w teatrze. Zobacz, jak wygląda dom gwiazdy, która stała się rozpoznawalna za sprawą roli Hanki Mostowiak w popularnym serialu „M jak miłość". 📢 Ostrołęcki policjant mistrzem świata w piłce nożnej służb mundurowych Reprezentacja polskiej policji zakończyła IV Światowy Turniej Drużyn Policyjnych w piłce nożnej świetnym wynikiem. Zdobyła złoty medal. Jednym z jej reprezentantów od kilku lat jest policjant z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce- asp. Kamil Rupacz, który piłką nożną pasjonuje się od dziecka. Obecnie jest on reprezentantem kadry Policji Polskiej oraz Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

📢 Zaglądamy do domu Joanny Przetakiewicz. Zobacz wyjątkową zastawę stołową. Elegancka choinka projektantki zachwyca internautów Dom Joanny Przetakiewicz jest już gotowy na powitanie 2024 roku. W luksusowych wnętrzach pojawiły się eleganckie dekoracje. Projektantka mody postawiła w tym roku na trzy modne kolory, które zdominowały odświętną aranżację. Zobacz, jak wygląda luksusowy stół Joanny Przetakiewicz. Elegancko przystrojona choinka również robi ogromne wrażenie!

📢 Wypróbowały go już Kayah i Reni Jusis. Zobacz trend, który powraca do mody i obok którego nie można przejść obojętnie. Idealny na sylwestra! Można go zobaczyć na bluzkach, spódnicach, spodniach, nawet dresowych, ale przede wszystkim na sukienkach. Pojawia się we wszystkich kolorach i w zależności od wielkości daje różny efekt. Od dawna króluje podczas sylwestrowych zabaw, a w tym roku jest wyjątkowo modny. Zobacz, jaki trend powrócił do łask i podbił serca celebrytek. Wypróbowały go już między innymi Kayah i Reni Jusis.

📢 Bezpańskie psy czekają na dom. Są gotowe do adopcji Święta to czas cudów. Te czworonogi też czekają na cud- na swojego człowieka, pełną miskę i ciepły kąt. Psy przebywają w Makowie Mazowieckim pod opieką Stowarzyszenia Nasze Cztery Łapy. Są zaczipowane, zdrowe. Więcej informacji pod nr tel. 533 902 461. 📢 Boże Narodzenie na wesoło, oczami Internautów. Zobacz najśmieszniejsze memy o świętach W Internecie czuć magię świąt. Widzieliście już zabawne memy świąteczne? Zebraliśmy dla Was najśmieszniejsze obrazki i zdjęcia na Boże Narodzenie. 📢 Pasterka w kościele pw. Św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim O północy z 24 na 25 grudnia rozpoczęła się tradycyjna msza święta zwana Pasterką. W parafii pw. Św. Brata Alberta brali w niej udział licznie zgromadzeni wierni. Zobaczcie galerię zdjęć.

📢 Szopki bożonarodzeniowe w Ostrowi Mazowieckiej. Zobaczcie, jak wyglądają żłobki we wszystkich ostrowskich parafiach Zobaczcie, jak wyglądają szopki bożonarodzeniowe w parafiach w Ostrowi Mazowieckiej tuż przed pasterką. 📢 Szopki bożonarodzeniowe w kościołach w Ostrołęce, Rzekuniu i Lelisie Tradycja wystawiania szopek bożonarodzeniowych w kościołach sięga XIII wieku. W Polsce od początku ich wystrój nawiązywał do aktualnych wydarzeń, upamiętniał stroje z epoki, krajobrazy i architekturę. Jak wyglądają szopki w kościołach w Ostrołęce i pobliskich gminach? Zobaczcie w galerii. 📢 Stowarzyszenie „Kobiety wspierają kobiety” wydało kalendarz na 2024 rok Najpierw był konkurs fotograficzny „Kobieta w obiektywie”. Zadaniem uczestniczek było przedstawienie kobiet pełniących życiowe role lub realizujących swoje pasje. Jury wybrało12 najlepszych kobiecych portretów, które znalazły się w kalendarzu na rok 2024. Część kalendarzy została nieodpłatnie przekazana na aukcje charytatywne.

📢 Spotkanie przedświąteczne mieszkańców gminy Rzewnie. 20.12.2023 było przedstawienie, łamanie się opłatkiem oraz wigilijny poczęstunek W czwartek wieczorem w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Rzewniu odbyło się spotkanie przedświąteczne. Było ono okazją do złożenia sobie życzeń i przełamania się opłatkiem, ale także wręczenia wójtowi gminy Rzewnie pamiątkowego medalu Pro Masovia. 📢 Jasełka bożonarodzeniowe w "Promyczkach". Dzieci wraz z rodzicami wystawiły świąteczne przedstawienie 18.12.2023 W przedszkolu niepublicznym ,,Promyczki" wystawiono jasełka bożonarodzeniowe pt. "Książę Pokoju". W tym roku udział w przedstawieniu wzięła cała kadra pedagogiczna na czele z dyrektor Magdaleną Nitkowską. 📢 Gminna Choinka w Zarębach Kościelnych. W warsztatach i animacjach wzięło udział blisko 300 osób I Gminna Choinka w Zarębach Kościelnych została zorganizowana w nowym Centrum Aktywności Kulturalnej. Choinkę podzielono na dwie tury. Najpierw zorganizowano zajęcia dla przedszkolaków oraz uczniów klas I - IV, a następnie dla uczniów klas V - VIII.

📢 Odpoczywaj na wsi - uroczyste podsumowanie konkursu w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Ostrołęce, 13.12.2023 W tym roku odbyła się IV edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych „Odpoczywaj na wsi”. Na Mazowszu wpłynęło na konkurs ok. 100 prac, w tym 10 z regionu ostrołęckiego - z powiatów makowskiego i przasnyskiego. 7.12.2023 Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Ostrołęce zorganizował wernisaż prac, a 13.12.2023 zaprosił małych uczestników na uroczyste podsumowanie - z wręczeniem upominków i poczęstunkiem. 📢 Zespół Szkół w Różanie po modernizacji. Zobaczcie jak wygląda szkoła w środku: nowe sale, podłogi, łazienki W poniedziałek 11.12.2023 odbyło się uroczyste otwarcie budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Różanie. Łączna wartość inwestycji wyniosła prawie 6 000 000 złotych. Zobaczcie jak teraz wygląda szkoła. Robi wrażenie!

📢 Mikołajkowy Kiermasz Przedszkolaków w Prostyni. Druga edycja wydarzenia odbyła się 10.12.2023 Dla każdego coś smacznego, przyjemnego i pożytecznego - taką formułę przyjęli organizatorzy II Mikołajkowego Kiermaszu Przedszkolaków, który odbył się w SP w Prostyni. 📢 Najgłupsze memy o rolnikach. Znowu się śmieją! Miastowi czasami są po prostu bezczelni Nadeszła zima, ale wielu rolników wciąż jeszcze ma ręce pełne roboty i ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie. 📢 19 najpiękniejszych jarmarków bożonarodzeniowych w Europie: terminy otwarcia w sezonie 2023, atrakcje, mapy Jarmarki bożonarodzeniowe to niezwykłe miejsca, gdzie atmosfera Świąt jest gęsta jak wata w sztucznej brodzie Mikołaja, słodka jak piernik i upajająca jak grzaniec. To prawdziwe centra świątecznych zakupów i zabawy, w sam raz na weekendową wycieczkę w okresie Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Już w październiku 2023 jarmarki bożonarodzeniowe wróciły europejskich miast. Prezentujemy najsłynniejsze, najpiękniejsze i największe jarmarki bożonarodzeniowe w Europie. Podajemy daty otwarcia, najważniejsze atrakcje i mapy z adresami. Które z 19 najpiękniejszych jarmarków odbywają się blisko Polski, gdzie warto się wybrać na świąteczne zakupy, które kiermasze mają najwięcej atrakcji dla dzieci? Przekonajcie się w naszej galerii.

📢 Ostatki w Biesiadzie. Impreza odbyła się w sobotę 25.11.2023 W sobotę 25.11.2023 w Biesiadzie odbyła się impreza ostatkowa. Na licznie przybyłych gości czekała dobra zabawa przy muzyce DJ Speedy i DJ Accord. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii.

📢 Pogrzeb Romana Świerżewskiego - społecznika, długoletniego dyrektora GOKiS w Bogutach-Piankach, 25.11.2023 Długoletni dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach, propagator kultury pogranicza Mazowsza i Podlasia, społecznik zmarł nagle, 23 listopada 2023 nad ranem. W sobotę 25 listopada 2023 żegnali go bliscy, znajomi, samorządowcy... 📢 Jesienny Festiwal Smaków w Ostrołęce. Druga edycja wydarzenia odbyła się 18.11.2023 W ramach festiwalu odbył się konkurs jesiennych specjałów o puchar przewodniczącego Rady Miasta Wojciecha Zarzyckiego w trzech kategoriach: przetwory z owoców – dżemy, konfitury, powidła; nalewki oraz ciasta z owocami lub warzywami.

📢 Hydrauliczna wpadka? Mało powiedziane. Bubel i fuszerka. Sprawdź popis niekompetencji fachowców z internetu Hydrauliczna wpadka w tym przypadku to mało powiedziane. Zobacz zbiór najśmieszniejszych pomyłek fachowców z polskiego internetu. Pierwsza liga bubli i fuszerek pseudofachowców. Jak ktoś mógł dokonać takiej naprawy? Kto za to zapłacił? Pytań jest mnóstwo, jednak odpowiedzi brak. Sprawdź śmieszne pomyłki hydraulików z internetu. 📢 Nawiedzony dom w Grabowie? Mystery Hunters z wizytą w powiecie ostrowskim. Spędzili noc w opuszczonym domu Mystery Hunters to łowcy tajemnic, którzy starają się wyjaśniać zjawiska niewyjaśnione. Niedawno odwiedzili Grabowo - wieś w gm. Zaręby Kościelne, ponieważ dowiedzieli się, że znajduje się tu opuszczony od 30 lat dom. Postanowili sprawdzić, czy dom skrywa w sobie jakieś tajemnice. 📢 Rocznica bitwy pod Andrzejewem i Łętownicą. Uroczyste upamiętnienie z inscenizacją bitwy. 12.09.2023. Zdjęcia Po raz szósty w rocznicę bitwy na polu między Andrzejewem i Łętownicą przy kapliczce Franciszka Ościłowskiego - wotum wdzięczności za przetrwanie bitwy i wojny - odbyło się uroczyste upamiętnienie tego dramatycznego epizodu wojny obronnej 1939 roku.

📢 Nowi nauczyciele mianowani w powiecie ostrowskim i gminie Ostrów Mazowiecka. Zdjęcia Nowy rok szkolny to nie tylko wyzwania dla uczniów, ale także dla nauczycieli. Tradycyjnie tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego wręczane są akty nadania na wyższe stopnie zawodowe. Nie inaczej było w Ostrowi Mazowieckiej. Akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego odebrali nauczyciele szkół podległych staroście; analogiczną uroczystość zorganizowała też gmina Ostrów Mazowiecka. 📢 Festyn rodzinny w Dylewie gm. Kadzidło, 26.08.2023. Zdjęcia W sobotnie popołudnie 26 sierpnia 2023 na placu za szkołą w Dylewie stanęło wielkie miasteczko dmuchańców, a na boisku można było podziwiać talenty wokalne i taneczne młodszych i starszych mieszkańców nie tylko sołectwa Dylewo. 📢 Święto Policji w Ostrowi Mazowieckiej: awanse na wyższe stopnie zawodowe, medale i odznaczenia. 26.07.2023 Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, następnie delegacje złożyły kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym policjantów pomordowanych przez NKWD w Miednoje i Charkowie. Dalsza część uroczystości odbyła się w obiekcie Omega przy ul. Trębickiego, gdzie wręczono policjantom awanse i odznaczenia.

📢 Ostrołęka. Sylwester 2022 w Sali bankietowej Elba. 31.12.2022 W sylwestrową noc odwiedziliśmy salę bankietową Elba, aby zobaczyć jak się bawią ostrołęczanie.

📢 Ostrołęka. Cmentarz przy ul. Krańcowej. 1.11.2021. Zdjęcia Cmentarz miejski w Ostrołęce, ul. Krańcowa, porządek nabożeństw 1 i 2.11.2021:

Wszystkich Świętych, 1 listopada: godz. 15.00 - procesja i msza św. w intencji zmarłych;

Dzień Zaduszny, 2 listopada: godz. 10.00 i godz. 16.00 - msza św. w intencji zmarłych. Przypominamy też o zmianach w organizacji ruchu, które obowiązują do wtorku 2 listopada do godz. 11.00. Na ulicy Krańcowej -na całej jej długości - obowiązuje zakaz zatrzymywania się.

📢 MEMY na Nowy Rok 2021. Noworoczne śmieszne obrazki i demotywatory w sieci. Nowy rok, nowe postanowienia. Internauci się śmieją [1.01.2021] Nowy rok 2021 właśnie się zaczął. Wiele osób jak zwykle wchodzi w niego po udanej nocy sylwestrowej. Zobaczcie jak początek 2021 roku widzą internauci. W sieci jak zwykle pojawiło się wiele zabawnych memów na 2021 rok. Czy będzie lepszy od poprzedniego? Większość z nas ma taką nadzieję. A jak to widzą internauci? Sami się przekonajcie! 📢 Ostrołęka w latach 90. XX wieku. Zapraszamy Was w podróż do przeszłości. Zdjęcia z archiwum TO Ostrołęka w latach 90. XX wieku: tak wyglądały ulice, osiedla, targowisko pod koniec dekady. Dla starszych czytelników to okazja do wspomnień, dla młodszych - spacer po miejscach, które dziś wyglądają inaczej - nie wszystkie oczywiście.

📢 Beach party w Klubie Malibu 📢 Dyskoteka w Klubie Galaxy 📢 Dzień w zakonie Przasnyszanie darzą wielkim szacunkiem mniszki klaryski kapucynki z przasnyskiego zakonu, choć niewiele wiedzą o ich życiu. Życie sióstr owiane jest tajemnicą, wiedza przeciętnego przasnyszanina na ten temat kończy się więc na informacji, że "śpią w trumnach i nie widują ludzi". Jak zatem wygląda życie osób powołanych do świętości?