Prasówka 31.05.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najlepsze memy o wypłacie. Pracujesz? To na pewno zrozumiesz te memy. Sprawdź! ”?

Prasówka 31.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najlepsze memy o wypłacie. Pracujesz? To na pewno zrozumiesz te memy. Sprawdź! Oto najlepsze memy o wypłacie. Pracujesz i co miesiąc dostajesz za swoją pracę wynagrodzenie? To na pewno zrozumiesz te memy! No bo każdy wie, ile z wypłaty zostaje po opłaceniu wszystkich rachunków, albo na jak długo tak naprawdę te pieniądze wystarczają? Czy za wypłatę da się przeżyć cały miesiąc? To jeden z tematów memów o wypłacie. Sprawdź!

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 31.05.24

📢 Procesja Bożego Ciała w Czarni, 30.05.2024. Zdjęcia Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwana także Bożym Ciałem, to jedno z najważniejszych świąt w Kościele. Podczas jego obchodów wierni biorą udział w procesji do ołtarzyków.

📢 Boże Ciało w parafii Wniebowzięcia NMP w Ostrowi Mazowieckiej. Procesja przeszła ulicami miasta 30.05.2024 Ulicami Ostrowi przeszło kilka tysięcy wiernych. Najliczniejsza byłą procesja parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. To największa i najstarsza parafia w mieście.

Prasówka 31.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Boże Ciało w Ostrołęce. Zobaczcie zdjęcia procesji z miejskich parafii, 30.05.2024 W Polsce Boże Ciało jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Daje to wiernym możliwość swobodnego udziału w uroczystościach. Zobaczcie zdjęcia z procesji z trzech ostrołęckich parafii: Sanktuarium pw. Świętego Antoniego Padewskiego, parafii pw. Zbawiciela Świata oraz parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.

📢 Boże Ciało w Kadzidle. Piękna uroczystość 30.05.2024 Trasa procesji tradycyjnie wiodła ulicami: Sportową, Bema, 1-go Maja i Kościuszki. Przygotowane zostały cztery ołtarze: przy Grocie Matki Bożej, przy pomniku Szwedzkim, na skrzyżowaniu ulic Kurpiowskiej i 1-go Maja oraz przy ul. Kościuszki.

📢 Boże Ciało w parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrołęce W Polsce Boże Ciało jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Daje to wiernym możliwość swobodnego udziału w uroczystościach. Procesje przeszły ulicami miasta. Zobaczcie zdjęcia z procesji z kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrołęce. 📢 Boże Ciało w parafii pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa obchodzona jest w całej Polsce. Uroczystej mszy świętej towarzyszy procesja do ołtarzy przygotowanych przez wiernych. Zobaczcie procesję, która miała miejsce w parafii pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce. 📢 Boże Ciało w Myszyńcu. Wyjątkowa uroczystość 30.05.2024 Myszyniecka procesja w tym roku była znacznie okazalsza niż w latach poprzednich. Było znacznie więcej feretronów i chorągwi, ale też więcej wiernych. Myszyniecka procesja Bożego Ciała może zostać wpisana na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa UNESCO.

📢 Boże Ciało w Sanktuarium pw. Świętego Antoniego Padewskiego w Ostrołęce Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa obchodzona jest w całej Polsce. Uroczystej mszy świętej towarzyszy procesja do ołtarzy przygotowanych przez wiernych. Zobaczcie procesję z Sanktuarium pw. Świętego Antoniego Padewskiego w Ostrołęce. 📢 Wypadek w Sulęcinie-Kolonii na trasie Ostrów Mazowiecka - Łomża, na W677. Wypadek zdarzył się 30.05.2024 Do zdarzenia doszło przed godz. 12:00 na "starej łomżyńskiej" - trasie W677 w rejonie miejscowości Sulecin-Kolonia. Zderzyły się dwa samochody osobowe: bmw i vw golf. Do szpitala trafiły 3 osoby.

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 30.05.2024 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Najlepsze MEMY o miłości. Taka jest miłość? Związek na poważnie i na wesoło. Śmieszne obrazki rozbawią do łez! 30.05.2024 W miłości przeżywamy te piękne i trudne chwile. Najważniejsze, by tych pierwszych było jak najwięcej. Trudne momenty możemy przekuwać w żart, o czym doskonale zdają sobie sprawę internauci, tworząc śmieszne obrazki o miłości. Jak przetrwać związek? Oczywiście wspólnie śmiejąc się z naszych niedoskonałości! Te MEMY o miłości rozbawią do łez! Miłość z przymrużeniem oka. 📢 Najlepsze MEMY o sąsiadach. Jak wygląda sąsiedzkie życie? Fantastyczna dawka świetnego humoru! Sąsiad uprzykrza ci życie? 30.05.2024 Jacy są sąsiedzi? Mogą być pomocni, jak i mocno uprzykrzający życie. Doskonale wiedzą o tym internauci, którzy tworzą MEMY o sąsiadach. Relacje sąsiedzkie nie tylko są przedmiotem żartów, kabaretowych skeczów, ale również MEMÓW i śmiesznych obrazków. Z pewnością znajdziecie na nich obrazy z waszego codziennego życia! Jesteście ciekawi? Zobaczcie najlepsze MEMY o sąsiadach!

📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 30.05.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii.

📢 Najśmieszniejsze MEMY o Januszach. Zobacz, jak Internauci żartują z Janusza Polaka 30.05.2024 Lubisz memy? Sprawdź koniecznie najśmieszniejsze memy o Januszach, jakie można znaleźć w Internecie. Czy tego chcemy, czy nie imię Janusz stało się synonimem Polaka, który jest zawistny, skąpy, zazdrosny o sąsiada. Internauci takiemu Polakowi Januszowi przykleili maskę małpy - nosacza sundajskiego i tworzą z nimi memy. Zobacz te najśmieszniejsze, najcelniej trafiające w wady Polaków.

📢 Najlepsze memy o spaniu. Śpiochy to świetny temat do żartów. Nie możesz zasnąć? Zobacz te memy 30.05.2024 Czy spanie może być śmieszne? Skoro powstaje na ten temat tyle memów to z pewnością tak! Internetowi prześmiewcy prześcigają się w tworzeniu najbardziej pomysłowych memów o spaniu. Choć - jeśli mamy być szczerzy - to wiele memów jest o tym, dlaczego nie możemy zasnąć. A może teraz jest noc i z powodu bezsenności przeglądasz internet? To świetnie trafiłeś! Zapraszamy do obejrzenia najlepszych memów o spaniu. 📢 Najlepsze memy o telefonach komórkowych. Tak Internauci żartują ze smartfonów. Sprawdź! 30.05.2024 Oto najlepsze memy o smartfonach. Możemy się założyć, że przeglądasz je właśnie na ekranie swojego telefonu komórkowego. Właśnie się uśmiechnąłeś? To sprawdź wszystkie memy w naszej fotogalerii, na pewno poprawią Ci humor! A czego żartują twórcy memów o telefonach komórkowych? A między innymi z tego, że cały czas siedzimy z nosem w ekranie.

📢 Najlepsze memy o komarach. Uśmiejesz się do łez! Sprawdź, jak Internauci żartują z komarów krwiopijców 30.05.2024 Oto najlepsze memy o komarach. Uwaga, oglądasz je na własne ryzyko. Są naprawdę śmieszne! A z czego żartują twórcy internetowych żartów o komarach? Przede wszystkim z tego, że komary są niesamowicie irytującymi owadami, pojawiają się znikąd i po ugryzieniu miejsce, w które komar wbił swoją kłujkę niesamowicie swędzi. Zobacz więc najśmieszniejsze memy o komarach!

📢 Dzień Otwarty w Zespole Szkół w Małkini Górnej. Zespół Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej zaprosił ósmoklasistów 22.05.2024 r. „Witajcie w naszej bajce!” – usłyszeli na powitanie ósmoklasiści przybyli na Dzień Otwarty w Zespole Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej. "Staszic" zaprosił ósmoklasistów do zapoznania się z ofertą edukacyjną w czasie Dnia Otwartego. Zaproszenie przyjęło ponad 40 uczniów z gminy Małkinia Górna.

📢 Osobowość Roku 2023. Trwa głosowanie. Prezentujemy kandydatów z naszego regionu - liderów w kategoriach Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki. Prezentujemy kandydatów z naszego regionu - liderów w kategoriach. 📢 Procesja Bożego Ciała - dlaczego zabiera się brzozowe gałązki z ołtarza? Wyjaśniamy, o co chodzi Gdy tylko czoło procesji Bożego Ciała odejdzie od jednego z czterech ołtarzy, uczestnicy obrywają brzozowe drzewka, które jeszcze przed chwilą były dekoracją. Dziwny zwyczaj? To tradycja związana z ludowymi wierzeniami. Dawniej wierzono, że zielone gałązki z ołtarzy mają niezwykłą magiczną i dobroczynną moc, wspominają etnografowie. Przed czym chroniły i gdzie trafiały? Koniecznie przeczytaj! 📢 Złote Gody w Małkini Górnej. Wójt Dariusz Rafalik odwiedził pary, które obchodziły 50-lecie pożycia małżeńskiego Wójt gminy Dariusz Rafalik w towarzystwie kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Ewy Jarka odwiedził w miejscu zamieszkania te pary, które nie mogły uczestniczyć w uroczystości Złotych Godów. Podczas spotkań wójt przekazał jubilatom medale nadane im przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, listy gratulacyjne oraz upominki.

📢 Imprezy w Ostrołęce i powiecie ostrołęckim z okazji Dnia Dziecka i nie tylko. Będzie się działo! Długi weekend w Ostrołęce i powiecie ostrołęckim minie pod znakiem Dnia Dziecka i Dnia Rodziny. Przeczytaj, jakie atrakcje są planowane w naszym regionie.

📢 Imprezy w Ostrowi Mazowieckiej. Długi weekend w powiecie ostrowskim 30.05 - 3.06.2024 Zobaczcie, co się będzie działo w Ostrowi i pow. ostrowskim. Gdzie warto wybrać się z dzieckiem? Szczegóły w galerii. 📢 Wypadek na drodze Pieńki Wielkie - Czyżew. 28.05.2024 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych W zdarzeniu brały udział dwa samochody osobowe: bmw i audi. Osoby poszkodowane samodzielnie opuściły pojazdy. 📢 Ostrowskie Spotkania Ornitologiczne na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego Już od 20 lat Ostrowskie Spotkania Ornitologiczne uwrażliwiają młodzież na piękno przyrody, służą pogłębianiu wiedzy ornitologicznej oraz kształtują zachowania proekologiczne. 27.05.2024 r. na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego odbyły się 20. Ostrowskie Spotkania Ornitologiczne - największe cykliczne wydarzenie ornitologiczne północno-wschodniego Mazowsza organizowane przez Centrum Ekologii i Zrównoważonego Rozwoju w Powiecie Ostrowskim i Starostwo Powiatu Ostrowskiego.

📢 Tego nie jedz i nie kupuj w Biedronce, Lidlu, Auchan czy Kauflandzie. Uważaj na te produkty. Zostały wycofane ze sprzedaży! Ostrzeżenia GIS! Nie kupuj tego w supermarketach! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. Oto dlczego żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży. 📢 Niezwykłe dworce w stylu dworkowym. Zobacz, które podwarszawskie lokacje mogą się nimi poszczycić Powstałe w latach 20. XX wieku dworce zachwycają charakterystycznym stylem. Ich budowę rozpoczęto po I wojnie światowej w ramach odbudowy infrastruktury kolejowej. Zobaczcie, które dworce w podwarszawskich miejscowościach mogą poszczycić się niecodziennym wyglądem. 📢 Rocznica bitwy pod Nagoszewem. 28 maja odbyła się msza polowa pod Pomnikiem Powstańców 1863 roku 3 czerwca 1863 roku w Nagoszewie odbyła się bitwa, w której oddziały dowodzone przez Maksymiliana Broniewskiego (wsparte przez okolicznych mieszkańców) zostały zaskoczone przez wojska rosyjskie. Obie strony odniosły znaczne straty, a powstańcy musieli uciekać z pola bitwy. Ponadto, mieszkańcy Nagoszewa podpalili własne zagrody i ponieśli śmierć wraz z Rosjanami, którzy w nich się ukryli.

📢 Dzień Kultury Kurpiowskiej w II Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Ostrołęce We wtorek 28.05.2024 w II Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Ostrołęce odbył się Dzień Kultury Kurpiowskiej. Młodzież miała okazję podziwiać śpiew i stroje zespołu kurpiowskiego Kurpianka oraz spotkać się z twórcami ludowymi. 📢 Najseksowniejsze stewardesy świata! GALERIA ZDJĘĆ. Są mądre, śliczne i seksowne. Z nimi poleciałbyś na koniec świata ZDJĘCIA Muszą znać wiele języków, potrafią odnaleźć się każdej, nawet ekstremalnej sytuacji. Do tego są piękne, nieraz ładniejsze niż zawodowe modelki. Tak... mowa o stewardesach. Aby zostać jedną z nich, trzeba przejść złożony proces rekrutacyjny. Wybierane są tylko najlepsze. My postanowiliśmy sprawdzić, jak prezentuje się damska obsługa samolotów na liniach lotniczych z całego świata. 📢 Kobieca Twarz Mazowsza 2024. Zobacz laureatki naszej akcji Plebiscyt Kobieca Twarz Mazowsza rozpoczął się w dniu Święta Kobiet, 8 marca, kiedy to w wielkiej galerii zaprezentowaliśmy Panie, które przesłały swoje zdjęcia. W trakcie głosowania, osobno w każdym mieście i powiecie, czytelnicy wyłonili laureatki w 3 kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety dojrzałe. Do finału ogólnopolskiego awansowało 10 Pań z każdej kategorii pokoleniowej, które zdobyły najwięcej głosów w województwie. I tu będzie szansa na kolejne nagrody. W etapach ogólnopolskich nagrodami będą piękne i kobiece samochody Toyota AYGO X oraz główne tytuły Kobieca Twarz Polski.

📢 Bieg ku pamięci Stanisława Dzięgielewskiego w Obierwi, 26.05.2024 Po raz drugi stowarzyszenie Projekt Radomir zaprosiło miłośników aktywności na Bieg ku pamięci Stanisława Dzięgielewskiego. Na starcie pojawiło się 102 uczestników. 📢 Złote gody w Różanie. 27.05.2024 świętowały 24 pary z 50-letnim stażem W poniedziałek 27 maja 2024 w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury w Różanie odbyła się miła uroczystość - 24 małżeństwa odebrały medale za długoletnie pożycie. Te medale przyznawane są przez Prezydenta RP parom, które przeżyły razem 50 lat. Były też upominki i tort od samorządu Różana.

📢 Rajska posiadłość Filipa Chajzera – jacuzzi, plaża i cudny widok. Dom Filipa Chajzera jest na sprzedaż. Możesz zamieszkać na Mazurach Wyjątkowy dom Filipa Chajzera jest wystawiony na sprzedaż. Posiadłość w malowniczej okolicy zachwyca. Dziennikarz jest właścicielem dwóch komfortowym domów z jacuzzi i prywatną plażą w sercu Mazur, a jednego z nich chce się pozbyć. Zobacz, jak wyglądają rustykalne wnętrza domów celebryty z wyjątkowym widokiem. Jeden z nich możesz kupić za mniej niż 3 miliony złotych!

📢 Sławomir w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle. Koncert pod chmurką przyciągnął tłumy. 26.05.2024 W niedzielę 26.05.2024 w Zagrodzie Kurpiowskiej odbył się festyn rodzinny, na którym gwiazdą wieczoru był Sławomir. Zaśpiewał swoje hity i rozbawił publiczność anegdotami. 📢 Mazowiecki Dzień Rodziny w Kadzidle, 26.05.2024 26 maja w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle sporo się dzieje. Organizatorzy - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myszyńcu oraz Muzeum Kultury Kurpiowskiej - przygotowali wiele atrakcji dla całych rodzin. 📢 Jarmark Kurpiowski im. Stanisława Sieruty w Myszyńcu, 26.05.2024 W niedzielę 26 maja 2024 w Myszyńcu odbył się 35. Jarmark Kurpiowski im. Stanisława Sieruty. Podczas imprezy na scenie amifiteatru Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej przy ul. Dzieci Polskich występują regionalni artyści ludowi. Ich występy oceniane są przez jurorów. Laureaci mogą liczyć na nagrody finansowe ufundowane przez RCKK i Starostwo Powiatowe w Ostrołęce. Głównym organizatorem imprezy jest Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu. W przygotowanie Jarmarku Kurpiowskiego zaangażowały się także władze gminy Myszyniec i Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca.

📢 Pierwsza Komunia Święta w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrowi Mazowieckiej W niedzielę, 26 maja w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny odbyła się Pierwsza Komunia Święta dzieci ze Szkoły Podstawowej w Starym Lubiejewie.

📢 Modne fryzury dla dojrzałych kobiet. Te cięcia odświeżą wygląd i sprawdzą się dla pań po 50 i 60+. Zobacz najlepsze uczesania na lato 2024 Fryzury dla dojrzałych kobiet nie muszą być wcale tradycyjne i nudne. Wręcz przeciwnie, skrywają w sobie ogromny potencjał. Odpowiednio dobrana fryzura może być nie tylko interesująca, ale także inspirująca! Jeżeli uważasz, że kobieta po 50-tce ma ograniczone możliwości, aby prezentować się atrakcyjnie, to jesteś w błędzie. Fryzury dla dojrzałych pań mogą nawet odmładzać, a na rynku dostępnych jest wiele stylizacji, które to potwierdzają. Przedstawiamy modne cięcia, stworzone specjalnie dla kobiet dojrzałych. Dobrze dobrane fryzury pozwalają poczuć się młodziej, niwelując efekt upływającego czasu. Co więcej, nie trzeba sięgać po wyrafinowane środki, aby to osiągnąć. Jeśli zastanawiasz się nad zmianą, warto sprawdzić aktualne trendy dotyczące fryzur damskich dla grupy wiekowej 50+ i 60+.

📢 Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Ostrowi Mazowieckiej. Uroczystości odbyły się 23.05.2024 W czwartek, 23 maja w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się uroczystość z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka. Podczas uroczystości wyróżniającym się strażakom wręczono odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe. 📢 Pierwsza Komunia Święta w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnej, 19.05.2024 19 maja 2024 r. w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnej odbyła się uroczystość Pierwszej Komunii Świętej.

Do sakramentu przystąpiło 11 dziewczynek i 13 chłopców. 📢 Pierwsza Komunia Święta w parafii św. Józefa w Makowie Mazowieckim, 19.05.2024 (dwie grupy) W niedzielę 19 maja 2024 w makowskiej parafii pw. św. Józefa do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło ponad 50 dzieci (w dwóch grupach). Na mszy św. o godz. 10.00 sakrament przyjęło 31 dzieci, na mszy o godz. 12.00 - 22.

📢 Jerzy Bauer starostą ostrowskim. 7.05.2024 zainaugurowano VII kadencję Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się 7 maja w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej. Podczas sesji radni odebrali zaświadczeń o wyborze i złożyli ślubowanie. W kolejnych punktach wybrano przewodniczącą rady powiatu, starostę, wicestarostę oraz pozostałych członków zarządu powiatu, a także wiceprzewodniczące rady powiatu. 📢 Dariusz Rafalik zaprzysiężony na wójta gminy Małkinia Górna. 6.05.2024 zainaugurowano IX kadencję Rady Gminy Małkinia Górna W poniedziałek 6 maja w Szkole Podstawowej nr 2 w Małkini Górnej odbyła się I sesja Rady Gminy Małkinia Górna IX kadencji. Ślubowanie nowo wybranego wójta i radnych zakończyło trwającą ponad 5 lat VIII kadencję Rady Gminy Małkinia Górna. 📢 Konkurs orki w Zespole Szkół im. Żołnierzy AK w Makowie Mazowieckim We wtorek 23.04.2024 w Makowie Mazowieckim odbył się VII Powiatowy Konkurs Orki. Sześciu zawodników z trzech szkół ponadpodstawowych przystąpiło do zadania.

📢 Nowi sołtysi w gminie Ostrów Mazowiecka. Podczas sesji rady gminy, 23.02.2024 odebrali zaświadczenia z rąk wójta Podczas 50. sesji Rady Gminy Ostrów Mazowiecka wręczono zaświadczenia nowym sołtysom i podziękowano tym, którzy z tą kadencją przestali pełnić tę funkcję. 📢 Złote gody w Troszynie. 29.12.2023 jubileusz małżeński świętowało 11 par Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego świętowano w piątek 29.12.2023. Seniorzy otrzymali medale, które wręczył, w imieniu prezydenta RP, wójt gminy. Były gratulacje, życzenia oraz toast. 📢 Szkoła Podstawowa w Amelinie 16.09.2023 obchodziła jubileusz 100-lecia. Zdjęcia, wideo Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki obchodziła jubileusz stulecia. Z tej okazji na placu przy szkole odbyła się uroczystość, podczas której wspominano dawne lata placówki, wkopano kapsułę czasu, dzieci przygotowały część artystyczną, a absolwenci mieli okazję do spotkania i rozmów przy suto zastawionym stole. Szkoła otrzymała też medal pamiątkowy Pro Masovia.

📢 Boże Ciało w Baranowie. Procesja w parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Baranowie. 3.06.2021 3.06.2021 wierni z parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Baranowie także wzięli udział w procesji. Księża z parafii podziękowali wszystkim za przygotowanie ołtarzy. Pierwszy przygotowali mieszkańcy ulicy Stacha Konwy, drugi mieszkańcy ulicy Długiej, trzeci (przy urzędzie gminy) ks. Mariusz i grupa zaangażowanych parafian, a czwarty (przy starym kościele i cmentarzu) mieszkańcy ulicy Słonecznej i Okopowej. 📢 Ostrów Mazowiecka na starych fotografiach. Zobacz zdjęcia sprzed lat. Poznajesz te miejsca i tych ludzi? Zdjęcia Na Facebooku znajduje się profil OstrówMaz Historia, a tam mnóstwo historycznych zdjęć powiatu ostrowskiego. Przede wszystkim z Ostrowi, ale również z Broku, Andrzejewa, Poręby i Komorowa. Zobaczcie.

📢 Gminne obchody 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej w Bogutach-Piankach. Zdjęcia, wideo W niedzielę 2 sierpnia 2020 w Bogutach-Piankach odbyła się uroczystość upamiętniająca lokalny epizod wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku. W jego setną rocznicę.

📢 Region. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 31.05.2020. W wielu kościołach obchodzono to święto w sposób szczególny. Zobaczcie zdjęcia Uroczystość Zesłania Ducha Świętego to ważne święto katolickie. Jest ono szczególnie ważne dla wspólnot Odnowy w Duchu Świętym. 📢 Troszyn. Zajazd Szlachecki i Dożynki Gminno-Parafialne 25.08.2019 [ZDJĘCIA, WIDEO] Troszyn. Wójt gminy Troszyn, parafia pw. św. Bartłomieja i Centrum Kultury w Troszynie 25 sierpnia 2019 urządzili dożynki, połączone z IX Zajazdem Szlacheckim. To festyn, którego formuła nawiązuje do tradycji szlachty zaściankowej w gminie. Stąd kontusze i suknie szlachcianek, w które ubierają się uczestnicy korowodu dożynkowego. Atrakcją jest udział jeźdźców i amazonek na koniach. 📢 Myszyniec. Procesja Bożego Ciała w Myszyńcu 2019. Kurpiowska procesja, jakiej nigdzie indziej nie zobaczysz! [ZDJĘCIA, WIDEO] Myszyniec. Procesja Bożego Ciała w Myszyńcu nie jest taka sama jak gdzie indziej. Tutaj kultywuje się piękne kurpiowskie tradycje. Wiele osób przyjeżdża z daleka, by podziwiać barwną procesję Bożego Ciała w Myszyńcu. Nie inaczej było w tegoroczne Boże Ciało – 20 czerwca 2019.

ZOBACZ KONIECZNIE Tu jest najwięcej wypadków w Polsce. W tych miejscach uważaj