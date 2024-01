Prasówka 31.01.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie są utrudnienia w ruchu w woj. mazowieckim (31.01.2024)? Sprawdź, gdzie mogą wystąpić trudności”?

📢 Tak mieszka popularny Rafał Pacześ z Łodzi. Zobacz zdjęcia. Komik uwielbia luksusowe auta Rafał Pacześ to 33-letni komik urodzony w Łodzi. Od 2016 roku zawodowo związany ze stand-upem. Jego filmy w serwisie YouTube mają już kilka milionów wyświetleń. 📢 Spotkanie noworoczne organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Andrzejewo. Spotkanie odbyło się 27.01.2024 W dniu 27 stycznia 2024 roku w świetlicy wiejskiej w Królach Dużych odbyło się spotkanie noworoczne organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Andrzejewo.

Prasówka 31.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 32. Finał WOŚP w Dąbrówce, gm. Lelis. Zebrano 7975,10 zł. Finał odbył się w Szkole Podstawowej Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dedykowany był zakupowi sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych.

📢 Policja w Ostrołęce otrzymała dwa nowe radiowozy. Uroczyste przekazanie pojazdów odbyło się 30.01.2024 Do ostrołęckiej komendy trafiły dwa nowe pojazdy. To pierwsze radiowozy, które mają nowe barwy. Nowy wzór oznakowania pojazdów służbowych policji to srebrne nadwozie z odblaskowym niebieskim pasem z białymi odblaskowymi elementami. Taki wygląd radiowozów ma sprawić, że policja będzie lepiej widoczna, a policjanci bezpieczniejsi.

📢 9 absurdalnych budowli, wzniesionych na złość sąsiadom. Nie do wiary, jak pomysłowi mogą być wkurzeni ludzie! Ludzi napędza wiele emocji – miłość, altruizm, poczucie sprawiedliwości. Czasem niezwykłe efekty daje też złośliwość. Byli i nadal są wśród nas tacy, którzy z czystej złośliwości wznieśli całe domy i pomniki, żeby odgryźć się krzywdzicielom. Dziś przedstawimy wam 9 takich niezwykłych konstrukcji wzniesionych na złość sąsiadom. Ich historie mogą was zrzucić z krzeseł!

📢 Kim jest Filip Antonowicz? Poznaj partnera Katarzyny Dowbor z „Pytania na śniadanie”. Tak mieszka Filip Antonowicz – galeria zdjęć radiowca Filip Antonowicz występuje w duecie z Kasią Dowbor. Nowa gwiazda TVP zadebiutowała w weekend w telewizji jako prowadzący w „Pytaniu na śniadanie”. Sprawdzamy, kim jest partner Katarzyny Dowbor. Zobacz, jak żyje na co dzień nowa gwiazda śniadaniówki TVP. Tak mieszka Filip Antonowicz. 📢 Korzystasz z aplikacji Messenger? Tych 7 ukrytych funkcji prawdopodobnie nie znasz. Twoje rozmowy będą teraz lepsze Messenger to jeden z najpopularniejszych komunikatorów na świecie. Dzięki Facebookowi zdobył światową popularność i dziś korzystają z niego miliony użytkowników smartfonów i komputerów. Nie każdy jednak zna wszystkie ciekawe funkcje, w tym te, wprowadzane wraz z kolejnymi aktualizacjami. Zobacz 7 ukrytych funkcji, dzięki którym komunikacja za pośrednictwem Messengera stanie się przyjemniejsza.

📢 Jajka kupione? A co zrobić z wytłaczankami? Możesz je ponownie wykorzystać. Przetestuj 7 pomysłów Jeśli lubisz jajka i jest to stały element twojego menu, masz pewnie w domu sporo wytłaczanek. Te kartonowe opakowania nie muszą być zwykłym odpadem, mogą za to być sposobem na kreatywną zabawę z dziećmi lub użytecznym przedmiotem do wykorzystania na różne sposoby. Zanim wyrzucisz kolejną porcję wytłaczanek, zobacz czy nie lepiej będzie je wykorzystać. Oto kilka pomysłów, które pobudzą wyobraźnię.

📢 Pożar domu w Łątczynie. Do pożaru doszło nocą z 29 na 30 stycznia. Spłonął dach budynku Ogień został zauważony ok. godz. 1:30 w nocy. Budynek był zamieszkały, ale wszystkim udało się go opuścić przed przyjazdem straży pożarnej. 📢 To już przedsmak wiosny! Zobacz, co trzeba zrobić w ogrodzie w tym miesiącu. Polecamy listę prac: 13 rzeczy, o które trzeba zadbać Lutowe prace w ogrodzie tu już przedsmak wiosny. Można wysiewać pierwsze rośliny w szklarniach i tunelach. To też czas przygotowania sadzonek, które posadzimy w ogrodzie lub na balkonie nieco później. Trzeba także zadbać o kwiaty doniczkowe. Oto lista prac w ogrodzie na luty. O tym koniecznie pamiętaj!

📢 Paznokcie walentynkowe to nie tylko czerwony manicure. Zobacz najpiękniejsze stylizacje, które ozdobią dłonie w dzień zakochanych Paznokcie walentynkowe, które zaskoczą twojego partnera! Postaw na klasykę lub zaszalej z bardziej oryginalnymi kolorami i zdobieniami. Jeśli nie masz pomysłu, jak ozdobić swoje pazurki na walentynki, to zobacz nasze propozycje. Dzięki nim emocje w tym dniu będą jeszcze większe i płomienne. 📢 Zioła na zaparcia. Napary z tych roślin działają łagodząco na wzdęcia i ból brzucha. Jakie herbatki ziołowe pić przy zaparciach? O zaparciach mówimy w momencie, gdy wypróżnianie występuje rzadziej niż 3 razy w tygodniu, a sama wizyta w toalecie sprawia ból. Istnieje wiele przyczyn rozwoju zaparć, jednak najczęściej powstają one z powodu spożywania zbyt małej ilości błonnika pokarmowego i wody, a także przez unikanie aktywności fizycznej. Jak szybko pozbyć się zaparcia? Podpowiadamy, które rośliny warto stosować przy zatwardzeniach.

📢 Kto nie może tankować benzyny E10? Oto pełna lista samochodów. Sprawdź dokładnie, czy twoje auto pojedzie na nowym paliwie W Polsce jest już nowa benzyna. Nie każdy może ją jednak stosować. Paliwo to może nawet uszkodzić samochód, jeżeli ten nie jest przystosowany do jej spalania. Jak sprawdzić, kto nie może jej tankować? Są na to proste sposoby. Podajemy, jak to zweryfikować. Powstała specjalna wyszukiwarka modeli i marek samochodów oraz lista pojazdów. Jeśli masz taki samochód – lepiej nie tankuj benzyny E10. 📢 To wydarzyło się naprawdę! Zobacz najśmieszniejsze sytuacje uchwycone przez Google Street View To się naprawdę wydarzyło! Przed wami najzabawniejsze ujęcia uchwycone w aplikacji Google Street View. Od przypadkowych spotkań z nietuzinkowymi postaciami do niesamowitych scen pełnych humoru. Google Street View dostarcza nam wyjątkowych okazji do uśmiechu na każdym rogu. W tym artykule zapraszamy na barwną podróż po najzabawniejszych i najdziwniejszych zdjęciach uwiecznionych na wirtualnych ulicach tego wyjątkowego projektu.

📢 Wypadki w powiecie makowskim - trzy w jedną noc. Z 29 na 30.01.2024 strażacy i policjanci z Makowa Mazowieckiego mieli dużo pracy W nocy z 29 na 30 stycznia makowscy strażacy i policjanci interweniowali przy 3 zdarzeniach, w miejscowościach: Krasnosielc, Żabin Łukowski i Krzyżewo-Jurki. 📢 Poziom Bugu w Małkini Górnej spadł w ciągu jednej nocy o kilkadziesiąt centymetrów. Sytuacja jest stabilna 29 stycznia o godz. 15.00 Bug w Małkini osiągnął - najwyższy zanotowany w ostatnich tygodniach - poziom 489 cm. Na szczęście, po bardzo pracowitych dla sztabu kryzysowego i strażaków ostatnich dobach, poziom wody zaczął gwałtownie spadać. 30 stycznia o godz. 8.00 wynosił 394 cm.

📢 Robert Chodkowski, zastępca komendanta miejskiego PSP w Ostrołęce, przechodzi na emeryturę W poniedziałek, 29 stycznia w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Ostrołęce odbyła się uroczysta zbiórka w związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne bryg. mgr inż. Roberta Chodkowskiego - zastępcy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce.

📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 30.01.2024 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę. 📢 Janusz Iwanowski, komendant powiatowy PSP w Ostrowi Mazowieckiej, żegna się ze służbą. Uroczystość odbyła się 29.01.2024 Starszy brygadier Janusz Iwanowski objął stanowisko komendanta powiatowego PSP w Ostrowi Mazowieckiej w 2014 roku. W poniedziałek, 29 stycznia, uroczyście pożegnał się ze służbą. Jego następcą został starszy brygadier Leszek Falbowski, który przez 10 lat był zastępcą odchodzącego na emeryturę komendanta.

📢 Gmina Małkinia. Strażacy umacniają wały. Dochodzi do wzrostu poziomu wody w Bugu. Zdjęcia, wideo Trwa umacnianie wałów w miejscowości Borowe. Jak informują strażacy z OSP Prostyń, w wyniku ubytku w wale przeciwpowodziowym, dochodzi do wzrostu poziomu wody. 📢 Co nowego na Netflix w lutym 2024 roku? Oferta pod znakiem polskich produkcji, w tym coś naprawdę szalonego i na walentynki Polskie produkcje królują w ofercie Netflix na luty 2024 roku. Wśród nich kolejna część reality show, finałowy sezon znakomitego serialu Rojst, zakręcona komedia o śmierci i miłości, a do tego nawet coś szalonego dla fanów Kapitana Bomby i twórczości Walaszka. Sprawdź, co szykuje Netflix w lutym. Oto najciekawsze premiery i pełna lista debiutów.

📢 32. Finał WOŚP w Małkini Górnej. Zbiórka odbyła się w Małkini Górnej, Prostyni, Orle i w Broku „Najlepiej wydane pieniądze w tym roku” powiedział pierwszy darczyńca z Małkini Górnej wrzucając poważny banknot do puszki z dobrze znanym czerwonym serduszkiem. To była pierwsza miła niespodzianka, jaka spotkała członków sztabu #5437 w małkińskim GOKiS.

📢 Kolędowanie w Krasnosielcu. Rozstrzygnięto też konkurs na „Szopkę bożonarodzeniową”. Spotkanie odbyło się 28.01.2024 W niedzielę 28 stycznia, w Gminnym Ośrodku Kultury w Krasnosielcu odbyło się gminne spotkanie, aby po raz ostatni wspólnie pośpiewać kolędy. 📢 Tak żyje i mieszka Viki Gabor. Młoda krakowska piosenkarka na scenie jest gwiazdą,a jaka jest prywatnie? Nietuzinkowy outfit zapada w pamięć Viki Gabor podbiła serca Polaków świetnymi występami w programie The Voice Kids oraz zwycięstwem na Eurowizji Junior. To gwiazda młodego pokolenia, która w ekstremalnie krótkim czasie stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w polskim show-biznesie. Ma przy tym wielkie grono oddanych fanów, ale także budzi kontrowersje. Ma dopiero 16 lat, mieszka z rodziną w Krakowie, a na koncie ma wiele spektakularnych sukcesów. Na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Jej nietuzinkowy outfit zapada w pamięć. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz jak żyje na co dzień Wiktoria Gabor!

📢 Śmiech na etacie: najlepsze memy o pracy. Sprawdź, co wymyślili internauci 29.01.2024 Memy o pracy! Mało osób lubi swoją pracę, ale jeżeli jesteś jednym z nich - serdecznie gratulujemy! A tych, którzy za nią nie przepadją, zapraszamy do obejrzenia galerii z wybranymi memami. Ostrzegamy, można popłakać się ze śmiechu.

📢 Strażacy ułożyli wały przeciwpowodziowe z kilku tysięcy worków z piaskiem w gminie Małkinia Górna Sytuacja jest poważna. W wyniku zatorów lodowych, m.in. na wysokości miejscowości Kiełczew, dochodzi do spiętrzenia rzeki Bug. Woda w bardzo szybkim tempie przybiera. Zagrożone są domy. W niedzielę po południu strażacy rozpoczęli intensywne działania, aby zabezpieczyć posesje w gm. Małkinia Górna. Pracę zakończyli po godz. 1.00 w nocy. 📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Sprawdź, jak korzystnie zaplanować swój urlop 29.01.2024 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu.

📢 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Myszyńcu. 28.01.2024 W niedzielę 28 stycznia 2024 w całej Polsce odbywa się 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku pieniądze zbierane są na leczenie chorób płuc u dzieci i dorosłych. Do akcji tradycyjnie włączył się sztab WOŚP w Myszyńcu. Kieruje nim dyrektor RCKK Zdzisław Ścibek. 📢 32. Finał WOŚP w Goworowie: kwesta, koncerty, licytacje... 28.01.2024 Na ulicach Goworowa oraz pobliskiego Wąsewa wolontariusze kwestowali na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A od godz. 16.00 w świetlicy w Goworowie odbył się wielki finał. Z licznymi atrakcjami. I wspaniałym efektem! 📢 Studniówka Ekonomika. Maturzyści Zespołu Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej bawili się w sali "Tango" w Szulborzu Wielkim 27.01.2024 Na balu studniówkowym uczniów Zespołu Szkół nr 2 bawiło się blisko 100 maturzystów i maturzystek wraz z osobami towarzyszącymi, dyrekcją, gronem pedagogicznym i przedstawicielami rady rodziców.

📢 Studniówka Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim odbyła się 27.01.2024 Młodzież z Zespołu Szkół im. Żołnierzy AK bawiła się w sobotę 27.01.2024 w sali bankietowej Amor. Był piękny polonez, kwiaty, podziękowania, pamiątkowe zdjęcia i zabawa do białego rana. 📢 Studniówka ZSZ nr 2 w Ostrołęce. 27.01.2024 młodzież Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 bawiła się w sali bankietowej Warszawska 34 Dzisiaj, sto dni przed maturą, możemy bawić się beztrosko i śmiać do woli. W ten szczególny wieczór, w imieniu wszystkich żaków kończących szkołę witamy bardzo serdecznie i ciepło szanowną dyrekcję, naszych wychowawców, nauczycieli, pracowników szkoły oraz zaproszonych gości. Szczególnie gorąco witamy rodziców, którzy nie tylko na co dzień przejmują się naszymi postępami w nauce, ale też myślą o tym, żebyśmy się mogli wspólnie pobawić - zaczęli uczniowie prowadzący bal.

📢 Koncert zespołu Raz Dwa Trzy w Kadzidle, 27.01.2024 W sobotę 27 stycznia 2024 zespół wystąpił w Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle. Koncert odbył się pod hasłem "Najważniejsze piosenki". Był to rzeczywiście przegląd największych przebojów grupy. 📢 32. finał WOŚP w gminie Małkinia Górna – odprawa wolontariuszy W gminie Małkinia Górna do udziału w 32. Finale WOŚP zgłosiło się 27 wolontariuszek i 15 wolontariuszy. 📢 Samotny tata potrzebuje pomocy. Jego żona zmarła nagle, został z trójką dzieci Tomasz Turek, mieszkaniec Ostrołęki, potrzebuje wsparcia. Jego żona Monika zmarła z powodu pęknięcia tętniaka. Dopiero co ich dwuletni synek walczył z białaczką, a już rodzinę spotkało kolejne nieszczęście. Pan Tomasz musiał zrezygnować z pracy, aby zająć się dziećmi i pomóc im podnieść się po dramacie. Założył zbiórkę i prosi o pomoc.

📢 ONA I ON Prześlij Wasze zdjęcie do wielkiej galerii i dodatku do gazety z okazji święta zakochanych! Nagroda: 50 000 zł na realizację marzeń Z okazji Święta Zakochanych przygotowujemy wielką galerię szczęśliwych par z naszego regionu oraz specjalny dodatek do gazety. Co więcej - spośród par, które zgłoszą się do akcji, nasi Czytelnicy wybiorą te najsympatyczniejsze, a my je nagrodzimy. Czekają m.in. wyjazdy do SPA i na wczasy w Grecji, a w finale nagroda główna - 50 000 zł na realizację marzeń. Zdjęcia zwycięzców trafią na okładkę gazety! 📢 Protest rolników, 24.01.2024. Ponad 160 ciągników na proteście rolników z powiatu makowskiego i przasnyskiego Do ogólnopolskiego protestu rolników, który odbył się w środę 24.01.2024 włączyli się także rolnicy z powiatu makowskiego i przasnyskiego. Wyruszyli trasą z lotniska w Sierakowie do Makowa Mazowieckiego jadąc drogą krajową nr 57 . W proteście uczestniczyło około 185 pojazdów: ciągników i samochodów osobowych.

📢 Małkinia. Poziom wody w Bugu 19.01.2024 jest wyższy i wynosi 414 cm. Sytuacja jest stale monitorowana W piątek, 19 stycznia pogoda była ładna i słoneczna i chociaż termometry w Małkini pokazywały minus 2 stopnie (a to ważne, ponieważ mróz zamraża i - w efekcie - zatrzymuje wodę), poziom wody w Bugu wzrósł o 8 centymetrów w stosunku do poprzedniego dnia. 📢 W „NASZEJ LOTERII” nie zwalniamy tempa! W najnowszej rundzie do wygrania aż dwa Thermomixy! Dołącz do gry już dziś! Jest piątek, a to oznacza, że o 15.30 rozpoczyna się kolejna runda „NASZEJ LOTERII”. Tym razem będzie to wyjątkowa, dwutygodniowa runda z rewelacyjnymi nagrodami. Jak dołączyć do gry? Szczegóły poniżej.

📢 Bug w Małkini pod kontrolą. 17.01.2024 po raz pierwszy od kilku dni poziom wody się obniżył. Wiele zależy od pogody W środę, po raz pierwszy od kilku dni, poziom wody w Bugu się obniżył. Co przyniosą najbliższe godziny? Wszystko zależy od pogody: jeśli utrzyma się mróz, sytuacja będzie stabilna. Ale jeśli nastąpi ocieplenie, lód zacznie się rozpuszczać, a poziom wody wzrośnie.

📢 Studniówka ZSZ nr 3 w Ostrołęce. Dodatkowe zdjęcia z balu maturalnego, jaki odbył się 14.01.2023 Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Ostrołęce bawili się w sobotę 14.01.2023 na balu maturalnym. Zobaczcie dodatkowe zdjęcia z balu.

📢 Archiwalne zdjęcia znanych ludzi z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego. Zobaczcie, jak wyglądali 20 lat temu. Zdjęcia z archiwum TO W redakcyjnym archiwum znaleźliśmy zdjęcia osób, które w przeszłości pełniły ważne funkcje. Niektórzy do dziś pracują i zajmują bardzo ważne stanowiska. Zobaczcie, jak wyglądali. Dodajmy, że najstarsze zdjęcia pochodzą sprzed 22 lat. 📢 Wsi spokojna, wsi wesoła... sprzed 20 lat. Zobaczcie zdjęcia wiosek z naszego regionu, z lat 1998-2002. Z archiwum Tygodnika Ostrołęckiego Tak wyglądała wieś 20 lat temu. Zdjęcia m.in. z gmin Goworowo, Kadzidło, Łyse, Lelis. W ciągu tych 20 lat wiele się zmieniło, choć jeszcze nie wszędzie. Zobaczcie wiejskie krajobrazy sfotografowane o każdej porze roku. Wiele miejsc na pewno rozpoznacie.

📢 Szpital w Ostrowi z nowoczesnym tomografem. 30.12.2021 uroczyście otwarto pracownię tomograficzną. Zdjęcia Szpital w Ostrowi Mazowieckiej posiada nowoczesny tomograf. Pracownia została uroczyście otwarta w czwartek, 30 grudnia. W wydarzeniu wzięli udział m.in. Elżbieta Lanc – członkini zarządu województwa mazowieckiego, Zbigniew Chrupek – starosta ostrowski, Jerzy Wojniak - przedstawiciel firmy GE, która dostarczyła tomograf, Artur Wnuk - dyrektor ostrowskiego szpitala, lek. Dorota Półtorak - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej oraz pracownicy.

📢 Wojskowy Ośrodek Kartograficzny w Komorowie świętuje 70-lecie. Zdjęcia Samodzielny Oddział Topograficzno-Geodezyjny utworzony 15 listopada 1951 r. po dwóch latach przemianowano na 22. Samodzielny Oddział Geodezyjny i przeniesiono z Warszawy do Komorowa. Od 2004 roku jednostka w Komorowie funkcjonuje jako 22 Wojskowy Ośrodek Kartograficzny. 📢 Rozwory. Odsłonięcie obelisku ku pamięci rodzin wywiezionych 80 lat temu na Syberię. 19.06.2021. Zdjęcia Uroczystość odsłonięcia obelisku z nazwiskami sybiraków z rodzin: Choroszewskich, Kryszpinów i Kurpiewskich - deportowanych przez NKWD w 1941 roku odbyła się w upalne sobotnie popołudnie 19 czerwca 2021 w Rozworach, przy remizoe OSP. Mszy świętej polowej przewodniczył biskup łomżyński Janusz Stepnowski. 📢 Ostrołęka. Studniówka ZSZ nr 2, 25.01.2020 [ZDJĘCIA, WIDEO] Ostrołęka. Studniówka ZSZ nr 2. Polonezem “Pożegnanie z ojczyzną” rozpoczęła się studniówka ZSZ nr 2 w Ostrołęce, która odbyła się 25 stycznia 2020 roku. Uczniowie, grono pedagogiczne I rodzice bawili się w sali bankietowej Elba Bis.

📢 Małkinia Górna. Złote, diamentowe i kamienne gody, 17.01.2020. Świętowało ponad czterdzieści par. Zobaczcie zdjęcia i wideo Małkinia Górna. W niecodziennej uroczystości wzięło udział ponad 40 par z co najmniej 50-letnim stażem małżeńskim.

