Prasówka 30.01.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka 30.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Janusz Iwanowski, komendant powiatowy PSP w Ostrowi Mazowieckiej, żegna się ze służbą. Uroczystość odbyła się 29.01.2024 Starszy brygadier Janusz Iwanowski objął stanowisko komendanta powiatowego PSP w Ostrowi Mazowieckiej w 2014 roku. W poniedziałek, 29 stycznia, uroczyście pożegnał się ze służbą. Jego następcą został starszy brygadier Leszek Falbowski, który przez 10 lat był zastępcą odchodzącego na emeryturę komendanta.

📢 Gmina Małkinia. Strażacy umacniają wały. Dochodzi do wzrostu poziomu wody w Bugu. Zdjęcia, wideo Trwa umacnianie wałów w miejscowości Borowe. Jak informują strażacy z OSP Prostyń, w wyniku ubytku w wale przeciwpowodziowym, dochodzi do wzrostu poziomu wody. 📢 Omenaa Mensah stawia na elegancję i estetykę. W jej stylizacjach nie brak biznesowego zacięcia. Tak ubiera się ukochana miliardera Omenaa Mensah zawsze prezentuje się profesjonalnie, a zarazem stylowo. Wie, jak zwrócić na siebie oczy wszystkich wokół i to nie tylko za sprawą nietuzinkowej urody, ale i stylu. Prezenterka pogody, biznesmenka i filantropka, a prywatnie żona Rafała Brzoski, założyciela InPostu, wyróżnia się na tle innych celebrytek. Ona nie musi epatować nagością, by przyciągać uwagę. Zobacz jej stylizacje!

Prasówka 30.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 9 najpiękniejszych skansenów wiejskich w Polsce. Lipce Reymontowskie i inne miejsca niczym z „Chłopów" Reymonta Lipce Reymontowskie to urocza wieś, słynąca z tego, że właśnie tutaj Władysław St. Reymont osadził akcję swojej słynnej powieści „Chłopi”. Na pewno warto odwiedzić ją w czasie weekendu – czeka tam was sporo atrakcji, które opisujemy niżej. Ale Lipce Reymontowskie to nie jedyne miejsce, w którym możecie przekonać się, jak wyglądała dawna polska wieś. Zapraszamy do galerii 9 wyjątkowych skansenów wiejskich, w których możecie zobaczyć śliczne malowane chałupy, urocze drewniane kościoły i cerkwie, dawne wiatraki, olejarnie, a nawet starą remizę. Tam naprawdę możecie się poczuć, jakbyście przenieśli się na karty „Chłopów” Władysława Reymonta.

📢 Zobacz wyjątkowy dom Katarzyny Dowbor – galeria zdjęć. Tak mieszka nowa prowadząca „Pytanie na śniadanie” Katarzyna Dowbor to nowa prowadząca „Pytania na śniadanie”. Gwiazda śniadaniówki TVP mieszka w przytulnym domu z ogrodem nieopodal Warszawy. Lubiana dziennikarka postanowiła, że czas na remont. Nowa partnerka Filipa Antonowicza pochwali się metamorfozą w marcowym hicie „Dowborowa od nowa”. Zobacz, jak mieszka Katarzyna Dowbor z ukochanymi zwierzakami.

📢 Kolędowanie w Krasnosielcu. Rozstrzygnięto też konkurs na „Szopkę bożonarodzeniową”. Spotkanie odbyło się 28.01.2024 W niedzielę 28 stycznia, w Gminnym Ośrodku Kultury w Krasnosielcu odbyło się gminne spotkanie, aby po raz ostatni wspólnie pośpiewać kolędy. 📢 Dieta bez chleba na szybkie odchudzanie. Co zamiast? Tym zastąpisz pieczywo w posiłkach i oszczędzisz setki kalorii Pieczywo to setki kalorii i źródło węglowodanów, które mogą przeszkadzać w chudnięciu. Dieta bez chleba może być właśnie tym, co pomoże ci zyskać wymarzoną figurę. Te propozycje sprawdzą się nie tylko w diecie niskowęglowodanowej, ale też niskoglikemicznej, keto i paleo. Zobacz, co jeść zamiast pieczywa. Te produkty zastąpią chleb i bułki w twoich ulubionych posiłkach.

📢 Tak żyje i mieszka Viki Gabor. Młoda krakowska piosenkarka na scenie jest gwiazdą,a jaka jest prywatnie? Nietuzinkowy outfit zapada w pamięć Viki Gabor podbiła serca Polaków świetnymi występami w programie The Voice Kids oraz zwycięstwem na Eurowizji Junior. To gwiazda młodego pokolenia, która w ekstremalnie krótkim czasie stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w polskim show-biznesie. Ma przy tym wielkie grono oddanych fanów, ale także budzi kontrowersje. Ma dopiero 16 lat, mieszka z rodziną w Krakowie, a na koncie ma wiele spektakularnych sukcesów. Na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Jej nietuzinkowy outfit zapada w pamięć. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz jak żyje na co dzień Wiktoria Gabor! 📢 Zachwycająca Francja: 11 najpiękniejszych miejsc UNESCO. Zamki, pałace, cuda starożytności – podziwia je cały świat Marzycie o wycieczce do Francji, o zwiedzaniu Paryża, Wersalu, zachwycających zamków w Dolinie Loary i innych niezwykłych zakątków i atrakcji tego kraju? Mamy dla was gotową listę pomysłów na wycieczki w czasie urlopu lub wakacji: 11 najpiękniejszych miejsc z francuskiej listy UNESCO. Znajdują się na niej wspaniałe zabytki, cuda przyrody i inżynierii, skarby starożytności – unikaty, które możecie podziwiać tylko w tym kraju! Zapraszamy do galerii – przekonajcie się, które miejsca UNESCO we Francji po prostu trzeba zobaczyć choć raz w życiu.

📢 Śmiech na etacie: najlepsze memy o pracy. Sprawdź, co wymyślili internauci 29.01.2024 Memy o pracy! Mało osób lubi swoją pracę, ale jeżeli jesteś jednym z nich - serdecznie gratulujemy! A tych, którzy za nią nie przepadją, zapraszamy do obejrzenia galerii z wybranymi memami. Ostrzegamy, można popłakać się ze śmiechu. 📢 Strażacy ułożyli wały przeciwpowodziowe z kilku tysięcy worków z piaskiem w gminie Małkinia Górna Sytuacja jest poważna. W wyniku zatorów lodowych, m.in. na wysokości miejscowości Kiełczew, dochodzi do spiętrzenia rzeki Bug. Woda w bardzo szybkim tempie przybiera. Zagrożone są domy. W niedzielę po południu strażacy rozpoczęli intensywne działania, aby zabezpieczyć posesje w gm. Małkinia Górna. Pracę zakończyli po godz. 1.00 w nocy. 📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Sprawdź, jak korzystnie zaplanować swój urlop 29.01.2024 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu.

📢 WOŚP w Ostrowi Mazowieckiej. Wolontariusze zebrali ponad 124 tys. zł! Liczenie nadal trwa W tym roku, z okazji 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, oprócz ulicznej kwesty, odbył się bieg Policz się z Cukrzycą połączony z morsowaniem, zaplanowano licytacje online i stacjonarne. Przygotowano też atrakcje dla dzieci i występy artystyczne.

📢 WOŚP 2024 w Ostrołęce: bieg z przeszkodami, licytacje i koncerty, a wieczorem światełko do nieba Trwa 32. Finał WOŚP. W Ostrołęce w hali im. Gołasia trwają licytacje, koncerty, występy na scenie. Ale to nie wszystko. Na plaży odbył się bieg z przeszkodami, a także morsowanie z ogniskiem i poczęstunkiem. 📢 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Myszyńcu. 28.01.2024 W niedzielę 28 stycznia 2024 w całej Polsce odbywa się 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku pieniądze zbierane są na leczenie chorób płuc u dzieci i dorosłych. Do akcji tradycyjnie włączył się sztab WOŚP w Myszyńcu. Kieruje nim dyrektor RCKK Zdzisław Ścibek. 📢 32. Finał WOŚP w Goworowie: kwesta, koncerty, licytacje... 28.01.2024 Na ulicach Goworowa oraz pobliskiego Wąsewa wolontariusze kwestowali na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A od godz. 16.00 w świetlicy w Goworowie odbył się wielki finał. Z licznymi atrakcjami. I wspaniałym efektem!

📢 Tak mieszkają największe gwiazdy disco polo. Wybrali domy na wsi. Który robi większe wrażenie? Zobacz zdjęcia Zenek Martyniuk z zespołu Akcent i Magda Narożna z zespołu "Piękni i młodzi" to obecnie największe gwiazdy muzyki disco polo. Sypią przebojami jak z rękawa od lat. Dzięki ciężkiej pracy każde z nich dorobiło się wspaniałych posiadłości. Zobaczcie zdjęcia domów i oceńcie sami, która rezydencja podlaskich celebrytów robi większe wrażenie.

📢 Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień LEGO! Z klocków też można się śmiać. Zobacz najlepsze MEMY o LEGO! Śmieszne obrazki z sieci Kalendarz jest wypełniony po brzegi dniami nietypowymi, dzisiaj (28.01) na przykład jest Międzynarodowy Dzień LEGO. Kultowa zabawka ma ogromny wpływ na rozwój dzieci i obchodzi swoje święto! Klocki Lego są dla chłopców tym samym co lalka Barbie dla dziewczynek. Okazuje się, że internauci potrafią obśmiać nawet klocki, a może raczej ich użytkowników? Zobacz najśmieszniejsze MEMY na temat LEGO!

📢 Koncert zespołu Raz Dwa Trzy w Kadzidle, 27.01.2024 W sobotę 27 stycznia 2024 zespół wystąpił w Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle. Koncert odbył się pod hasłem "Najważniejsze piosenki". Był to rzeczywiście przegląd największych przebojów grupy. 📢 32. finał WOŚP w gminie Małkinia Górna – odprawa wolontariuszy W gminie Małkinia Górna do udziału w 32. Finale WOŚP zgłosiło się 27 wolontariuszek i 15 wolontariuszy. 📢 Samotny tata potrzebuje pomocy. Jego żona zmarła nagle, został z trójką dzieci Tomasz Turek, mieszkaniec Ostrołęki, potrzebuje wsparcia. Jego żona Monika zmarła z powodu pęknięcia tętniaka. Dopiero co ich dwuletni synek walczył z białaczką, a już rodzinę spotkało kolejne nieszczęście. Pan Tomasz musiał zrezygnować z pracy, aby zająć się dziećmi i pomóc im podnieść się po dramacie. Założył zbiórkę i prosi o pomoc.

📢 ONA I ON Prześlij Wasze zdjęcie do wielkiej galerii i dodatku do gazety z okazji święta zakochanych! Nagroda: 50 000 zł na realizację marzeń Z okazji Święta Zakochanych przygotowujemy wielką galerię szczęśliwych par z naszego regionu oraz specjalny dodatek do gazety. Co więcej - spośród par, które zgłoszą się do akcji, nasi Czytelnicy wybiorą te najsympatyczniejsze, a my je nagrodzimy. Czekają m.in. wyjazdy do SPA i na wczasy w Grecji, a w finale nagroda główna - 50 000 zł na realizację marzeń. Zdjęcia zwycięzców trafią na okładkę gazety! 📢 Ferie w Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Czarni przygotowało w okresie ferii zimowych wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży. We wtorki i czwartki w siedzibie CUS w Długiem odbywały się spotkania uczniów z placówkami Centrum i biblioteki oraz z zaproszonymi gośćmi. Atrakcji było co nie miara.

📢 32. Finał WOŚP w pow. makowskim. Z Orkiestrą zagra Maków, Różan, Rzewnie, Młynarze i Sieluń. Będzie się działo! Już w niedzielę 28.01.2024 odbędzie się Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wolontariuszy kwestujących na rzecz WOŚP będzie można spotkać na ulicach Makowa, Różana, Rzewnia, Młynarzy i Sielunia. Przygotowano także liczne atrakcje i licytacje. Sprawdźcie. 📢 Protest rolników, 24.01.2024. Ponad 160 ciągników na proteście rolników z powiatu makowskiego i przasnyskiego Do ogólnopolskiego protestu rolników, który odbył się w środę 24.01.2024 włączyli się także rolnicy z powiatu makowskiego i przasnyskiego. Wyruszyli trasą z lotniska w Sierakowie do Makowa Mazowieckiego jadąc drogą krajową nr 57 . W proteście uczestniczyło około 185 pojazdów: ciągników i samochodów osobowych. 📢 Awantura domowa w Ostrowi Mazowieckiej. 32-latek usłyszał zarzut zabójstwa ojca Do tragicznej w skutkach awantury rodzinnej doszło we wtorek 23.01.2024 w Ostrowi Mazowieckiej. Policjanci z Ostrowi Mazowieckiej zatrzymali 32-latka podejrzanego o zabójstwo ojca. Miało do tego dojść prawdopodobnie w czasie wspólnego picia alkoholu. Decyzją ostrowskiego wymiaru sprawiedliwości mężczyzna najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu dożywotnie więzienie.

📢 Jedna jaskółka wiosny nie czyni? Dlaczego warto mieć te niezwykłe ptaki blisko domu lub gospodarstwa? Niedługo jaskółki wrócą do Polski Jaskółki to niewielkie ptaki wróblowate i obecnie w sporej części związane są z człowiekiem. – Pewne przypuszczenia wskazują, że niektóre z nich były z nami już w jaskiniach. Naturalnie gniazdowały na skałach i w grotach skalnych, chociaż jest także grupa, która związana jest z piaszczystymi skarpami nadrzecznymi – opowiada prof. Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Co warto wiedzieć o tych fascynujących ptakach?

📢 Droga wojewódzka 626 między Makowem Mazowieckim a Nową Wsią oficjalnie otwarta 24.01.2024 Zakończyły się prace związane z modernizacją DW 626. To 25-kilometrowy odcinek drogi łączący Maków Mazowiecki z Nową Wsią. Oficjalne otwarcie odbyło się w środę 24.01.2024 na terenie gminy Sypniewo.

📢 Stan wody w Bugu się podnosi. Strażacy monitorują sytuację i są gotowi na każdą interwencję Intensywne opady deszczu i roztopy powodują, że wody w Bugu z każdą godziną przybywa. Sytuacja jest monitorowana na bieżąco przez służby. 📢 Renault Espace 1.2 E-Tech Full Hybrid 200 KM. Nadwozie i wnętrze cz.1 Kolejnym modelem w naszej redakcji, któremu uwazniej się przyglądamy jest Renault Espace, czyli nowa interpretacja rodzinnego auta, opcjonalnie 7-osobowego, z dość nietypowym zespołem napędowym. Czy silnik 1.2 poradził sobie z tak dużym autem i kompletem pasażerów? Jak z praktycznością wnętrza? Czy cała rodzina będzie podróżować tym autem w należytym komforcie? Sprawdziliśmy to podczas naszego testu. 📢 Dzieci wyruszyły na ferie zimowe. Tak internauci żartują z przerwy zimowej. Zobaczcie najlepsze memy Na ten moment uczniowie czekali od wakacji. W końcu nadszedł czas na ferie zimowe. To dla nich zasłużony odpoczynek. Internauci z tej okazji przygotowali nowe memy. Zobaczcie je w naszej galerii.

📢 Ruszyła zbiórka dla rodziny, której spłonął dom przy ul. Modrej w Ostrowi Mazowieckiej Do pożaru domu przy ul. Modrej w Ostrowi Mazowieckiej doszło w nocy z 19 na 20 stycznia 2024. Budynek nie nadaje się do zamieszkania. Rodzina straciła w jednej chwili cały swój dobytek i została bez dachu nad głową. Ruszyła zbiórka, aby pomóc poszkodowanej rodzinie.

📢 Finał WOŚP w Ostrołęce i pow. ostrołęckim. Koncert, licytacje i zimowy bieg z przeszkodami. 32. Finał odbędzie się 28.01.2024 Ostrołęcki 32. finał WOŚP odbędzie się w hali im. A. Gołasia. Z Orkiestrą zagra także Dąbrówka, Myszyniec, Goworowo i Kadzidło. Przeczytajcie, co się będzie działo. 📢 Stan Bugu z 16 stycznia 2024. Poziom wody osiągnął 434 cm Zdjęcia wykonano 16 stycznia. Tego dnia poziom wody na rzece Bug osiągnął stan alarmowy – 430 cm (w najgorszym momencie wynosił 434 cm) i ogłoszono alarm przeciwpowodziowy.

📢 Wysoki stan wody w Bugu. Woda zalała kilka dróg i posesji w gminie Małkinia Górna. 16.01.2024 ogłoszono stan alarmu przeciwpowodziowego Wysoki stan wody w rzece Bug spowodował miejscowe zalanie kilku dróg gminnych i podtopienia budynków w gminie Małkinia Górna. 16 stycznia 2024 ogłoszony został stan alarmu przeciwpowodziowego. 📢 Studniówka Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej. Młodzież bawiła się 13.01.2024 w sali "Jurkowscy" w Kosowie Lackim W minioną sobotę, 13 stycznia na balu studniówkowym bawili się maturzyści Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej. Bal odbył się w sali weselnej "Jurkowscy" w Kosowie Lackim.

📢 Studniówka Rubinka w Maciejowej Chacie. 13.01.2024 maturzyści Zespołu Szkół nr 1 bawili się na balu w Starym Lubiejewie Bal studniówkowy uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej odbył się w Starym Lubiejewie w Maciejowej Chacie, a rozpoczął się od występu uczennicy Leny Pieńkos, która zaśpiewała utwór Maryli Rodowicz "Niech żyje bal".

📢 Studniówka maturzystów Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie- Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim odbyła się 13.01.2024 Maturzyści swój bal maturalny zorganizowali w sobotę 13.01.2024 w Bobrowym Dworze. Tak się bawili! 📢 Studniówka III LO w Ostrołęce: zdjęcia klasowe i z osobami towarzyszącymi Uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce studniówkę mają za sobą. Odbyła się ona w sobotę 6.01.2024 w sali bankietowej Olimpia. W galerii możecie obejrzeć wcześniej nie publikowane zdjęcia klasowe i z osobami towarzyszącymi. 📢 MISTRZOWIE HANDLU 2024 Wybierz z nami Mistrzów Handlu. Głosowanie rozpoczęte! Znasz sympatycznego sprzedawcę, który z uśmiechem doradza kupującym? Albo florystę, który tworzy piękne bukiety i miło obsługuje klientów kwiaciarni? Masz swój ulubiony sklep albo kwiaciarnię, którą możesz polecić innym? Zgłoś kandydatów do nagród w plebiscycie Mistrzowie Handlu. Na laureatów czekają nagrody, a wśród nich samochód Peugeot 208.

📢 Budowa przedszkola i żłobka w Kadzidle już zakończona. Został odbiór techniczny. Kiedy zostaną przyjęte dzieci? Inwestycja warta 18 mln zł dobiegła końca. Tak prezentuje się przedszkole i żłobek w Kadzidle. Zostanie tu przyjętych 260 dzieci. Pozostał odbiór techniczny obiektu. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Koncert charytatywny w Goworowie. Odbył się w świetlicy OSP 17.11.2023 Był to drugi koncert charytatywny zorganizowany przez goworowski klub wolontariusza. Tym razem zbierane były pieniądze na Warszawskie Hospicjum dla Dzieci.

📢 Rozpoczęcie sezonu morsowania w Ostrołęce. Tak się bawiliście na plaży 22.10.2023! Październik jest miesiącem, kiedy morsy rozpoczynają swoją przygodę z morsowaniem. Ostrołęckie morsy spotkały się w niedzielę 22.10.2023 na plaży miejskiej. 📢 Szkoła Podstawowa w Amelinie 16.09.2023 obchodziła jubileusz 100-lecia. Zdjęcia, wideo Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki obchodziła jubileusz stulecia. Z tej okazji na placu przy szkole odbyła się uroczystość, podczas której wspominano dawne lata placówki, wkopano kapsułę czasu, dzieci przygotowały część artystyczną, a absolwenci mieli okazję do spotkania i rozmów przy suto zastawionym stole. Szkoła otrzymała też medal pamiątkowy Pro Masovia.

📢 Bal studniówkowy ostrowskiego Kopernika, część 2. Zdjęcia Bal studniówkowy uczniów ostrowskiego Kopernika odbył się w sali bankietowej Tango w Szulborzu Wielkim. Na balu bawiło się ok. 170 maturzystów z sześciu klas oraz ich osoby towarzyszące, przedstawiciele Rady Rodziców oraz zaproszeni goście: sekretarz powiatu, dyrekcja i grono pedagogiczne. 📢 Studniówka 2023 w Krasnosielcu. Swój bal mieli uczniowie Zespołu Szkół. im. Tadeusza Kościuszki. 4.02.2023 Trwa sezon studniówkowy. W sobotę 4.02.2023 bal maturalny mieli uczniowie Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu. 📢 Najpopularniejsze nazwiska w Polsce. Ile osób nazywa się tak samo jak Ty? Dane ze stycznia 2023 r. Prawie każdy zna jakiegoś Nowaka, a niektórzy nawet kilku. Trudno się temu dziwić, bo w Polsce jest to najczęściej występujące nazwisko. Nosi je ponad 200 tysięcy osób. Sprawdź, jakie nazwiska znalazły się w setce najpopularniejszych i ile osób nazywa się tak samo, jak Ty.

📢 Ostrołęka. Miejsca, w których najłatwiej oblać egzamin na prawo jazdy. TOP 10 [ZDJĘCIA] Ostrołęka. Miejsca, w których najłatwiej oblać egzamin na prawo jazdy. Jeśli chcesz zdać, koniecznie przeczytaj!

📢 Ferie zimowe MEMY 2019. Nareszcie czas na odpoczynek! Zobacz najzabawniejsze memy o feriach 2019 [demotywatory, memy, śmieszne obrazki] Memy o feriach zimowych 2019. Uczniowie na ten czas czekali długo, ale w końcu się doczekali! Internauci jak zwykle nie mogli się powstrzymać. W internecie roi się aż od memów o feriach zimowych. Zobaczcie najlepsze memy o feriach 2019. 📢 To nie jest kraj dla starych dzbanów MEMY. Dzban młodzieżowym słowem roku, a dzbanizm opanował internet "Dzban" to młodzieżowe słowo roku 2018. W poprzednich latach świętowało "xD" i krótki "sztos". Tegoroczny plebiscyt organizowany przez PWN należy do dzbana. To wdzięczne słowo zgrabnie omija wulgaryzmy. Ponadto jest proste, dźwięczne i oryginalne - tłumaczy Marek Łaziński - członek konkursowego jury. Dzban wyrasta z internetu, spopularyzował go youtuber Klocuch. A jak internet to również memy, w których dzban często się pojawia. Zobacz je w galerii.

