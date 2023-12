Prasówka 3.12.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 2.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Event Mikołajkowy w Związku Kurpiów w Ostrołęce. Odbywa się 2-3.12.2023”?

Prasówka 3.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Event Mikołajkowy w Związku Kurpiów w Ostrołęce. Odbywa się 2-3.12.2023 Przy ul. Świętokrzyskiej 2, w siedzibie Związku Kurpiów można w weekend (w niedzielę w godz. od 10.00 do 15.00) wypić herbatę czy kawę, zjeść ciastko i... zrobić świąteczne zakupy. Fajnym upominkiem na mikołajki czy na Gwiazdkę mogą być np. gadżety z elementami kurpiowskimi czy książki lokalnych autorów.

📢 Paznokcie z efektem kociego oka to najmodniejszy manicure. Takie zdobienie sprawdzi się na co dzień i od święta. Zobacz, jak go zrobić Paznokcie kocie oko to trójwymiarowa świetlista smuga, która przypomina kocią źrenicę Zobacz, jak wyglądają, a już nigdy nie będziesz chciała mieć inaczej pomalowanych pazurków. Nic w tym dziwnego, to zdobienie ma coś w sobie magnetycznego! Nie tylko dlatego, że do jego wykonania trzeba użyć specjalnej blaszki magnetycznej, ale i z tego względu, że jest piękny.

📢 Adrian Duszak mistrzem świata w teqballu. Adrian pochodzi z Dylewa w gm. Kadzidło W finale turnieju rozgrywanego w Bangkoku Adrian Duszak pokonał reprezentanta Rumunii Apora Gyorgydeaka 2:0 (12:10, 12:9)

Prasówka 3.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najlepsze MEMY o studentach, jakie są w sieci. Zobaczcie koniecznie! Naprawdę gigantyczna dawka świetnego humoru 2.12.2023 Najlepsze i zdecydowanie najśmieszniejsze MEMY o studentach, wykładowcach i roku akademickim, który właśnie ruszył. Zobaczcie, co jest najbardziej zabawnego, z czego śmieją się studenci.

📢 Święty Mikołaj w Chrostowie gm. Troszyn. 2.12.2023 odbyło się integracyjne spotkanie: ze świątecznymi warsztatami i prezentami Tradycja Bożego Narodzenia - smaki i zapach dzieciństwa - tak zatytułowane było spotkanie, na które 2 grudnia 2023 zaprosiło mieszkańców Chrostowa Stowarzyszenie w Kręgu Przyjaciół Troszyna i Centrum Kultury w Troszynie. Było wesoło i smacznie.

📢 Oto jaką emeryturę dostaniesz w styczniu 2024. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Wyliczenia dla seniorów. Sprawdź, ile dostaniesz! Takie emerytury otrzymają seniorzy w styczniu 2024. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w styczniu 2024. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na styczeń 2024.

📢 Poradnia psychologiczna dla dzieci działa od 1.12.2023 w ostrowskim szpitalu To placówka dla dzieci i młodzieży do 21. roku życia (do ukończenia szkoły średniej). W poradni pracuje psycholog, terapeuta środowiskowy i psychoterapeuci. 📢 Zobacz dom Szymona Hołowni. Tu żyje marszałek sejmu i pilotka myśliwca MiG-29. Tak mieszka Szymon Hołownia z żoną, córeczkami i psiakiem Dom Szymona Hołowni zlokalizowany jest nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w wygodnej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który jest nowym marszałkiem Sejmu.

📢 Agata Kornhauser-Duda w świątecznych stylizacjach z poprzednich lat. Zobacz kreacje pierwszej damy i zainspiruj się Agata Kornhauser-Duda może się pochwalić nie tylko piękną i zgrabną sylwetką, ale również i wyczuciem stylu. Jej kreacje są zawsze dopasowane, eleganckie i z pewnością mogą się nimi zainspirować zarówno dojrzałe panie, jak i te nieco młodsze. Jeśli nadal nie masz pomysłu na świąteczną stylizację, zobacz, w czym się ostatnio pokazywała pierwsza dama. 📢 Ostrołęka. Zmiana organizacji ruchu na Starym Mieście w związku z Kurpiowskim Jarmarkiem Bożonarodzeniowym Urząd Miasta w Ostrołęce informuje, że w związku z organizacją Kurpiowskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego od północy 4 grudnia (poniedziałek) do 12 grudnia (wtorek) do godziny 22.00 wprowadzona zostanie czasowa zmiana organizacji ruchu na terenie osiedla Stare Miasto. 📢 Tak mieszka Rafał Pacześ z Łodzi. Zobacz zdjęcia. Popularny komik uwielbia luksusowe auta 2.12.2023 Rafał Pacześ to 33-letni komik urodzony w Łodzi. Od 2016 roku zawodowo związany ze stand-upem. Jego filmy w serwisie YouTube mają już kilka milionów wyświetleń.

📢 Kotlina Kłodzka na weekend. Te zdjęcia przekonają cię do wycieczki! 50 niezwykłych fotografii gór, zabytków i atrakcji regionu Kotlina Kłodzka (i cała ziemia kłodzka) na weekend to jeden z najlepszych pomysłów na wypoczynek, jaki może przyjść do głowy polskiemu turyście, niezależnie od pory roku. Góry z wieżami widokowymi, zaciszne ścieżki w kolorowych lasach, tajemnicze ruiny, piękne zabytki, miejsca słynące z cudów, pełne przygód szlaki piesze, rowerowe i wodne. Nie wystarczyłoby całego roku, żeby zobaczyć wszystkie atrakcje Kłodzka i okolic. Jeśli jeszcze wahacie się, czy warto wybrać się na wycieczkę do tej niezwykłej krainy, mamy dla was galerię 50 pięknych zdjęć, wykonanych przez profesjonalnego fotografa. Uprzedzamy: kiedy obejrzycie te zdjęcia, nie zaznacie spokoju, póki nie odwiedzicie ziemi kłodzkiej i nie zobaczycie wszystkiego na własne oczy.

📢 Grudzień to koronacja roku na Netflix – widowisko science fiction i zwariowany polski serial dopiero początek. Można oferta Szukacie czegoś do oglądania w grudniu? Premiery Netflix zapowiadają się, świetnie niemal dla każdego. Pojawi się zwariowany polski serial, widowisko science fiction, a także coś dla dzieci i w sam raz na święta. Jest w czym wybierać. Przekonajcie się sami. 📢 Stroik świąteczny na cmentarz – pomysły na wyjątkową dekorację. Wybraliśmy najpiękniejsze kompozycje na grób na Boże Narodzenie 2023 Stroik świąteczny na cmentarz to piękna dekoracja pomnika na Boże Narodzenie. Zobacz, jak wyjątkowo można ozdobić płyty nagrobne i uczcić pamięć bliskich w tym ważnym czasie. Przedstawiliśmy w galerii piękne świąteczne stroiki na grób, które przystroją groby rodziny i przyjaciół. 📢 Uzdrowiska w Polsce 2023: mapa wszystkich miejscowości uzdrowiskowych na jesienny wypoczynek. Gdzie znajduje się największe uzdrowisko? Jeżeli cały rok ciężkiej pracy dał wam w kość, odpoczynek jest nie tylko zasłużony, ale i konieczny. Nie wszyscy wiedzą, że są w naszym kraju miejscowości, w których piękne krajobrazy i bogactwo atrakcji to tylko miły dodatek do prawdziwej regeneracji organizmu. Jesień to chyba najlepsza pora na wypoczynek w uzdrowisku, ale które wybrać? Dla wszystkich tych, którzy czują się zmęczeni, przygotowaliśmy mapę uzdrowisk w Polsce. Gdzie znajduje się największe z nich? W tym artykule zawarliśmy wszystkie najważniejsze informacje.

📢 Nadciąga niż "Robin" i armageddon pogodowy. Co przyniesie pogoda w najbliższych dniach? W najbliższych dniach powinniśmy przygotować się na siarczysty mróz i opady śniegu. Wszystko za sprawą niżu "Robin", który nadciąga do Polski znad Alp. Co nas czeka w najbliższych dniach?

📢 Odsłonięcie pomnika-ławeczki Zofii Niedziałkowskiej przed Szkołą Podstawową nr 5 w Ostrołęce Prezydent miasta, Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki i Szkoła Podstawowa nr 5 zaprosili na uroczystość odsłonięcia pomnika-ławeczki Zofii Niedziałkowskiej - autorki pierwszej monografii miasta. Uroczystość odbyła się 1 grudnia przy budynku Szkoły Podstawowej nr 5. 📢 Jak wyglądały kiedyś polskie uzdrowiska? Zobaczcie Ciechocinek, Krynicę-Zdrój, Solec-Zdrój i inne na archiwalnych zdjęciach Tradycja wypoczynku w uzdrowiskach nie jest w Polsce żadną nowością – najsłynniejszemu z nich, Ciechocinkowi, już dawno temu nadano status miejscowości leczniczej. Podobnie jak dziś, kuracjusze z całego kraju zjeżdżali do tych niezwykłych miejsc w celu poprawy stanu swojego zdrowia. Zobaczcie na archiwalnych zdjęciach, jak wyglądały kiedyś polskie uzdrowiska, m.in. Ciechocinek, Krynica-Zdrój, Goczałkowice-Zdrój i inne.

📢 Adwentowy wieniec – piękne kompozycje florystów. Wyjątkowe dekoracje w świątecznym klimacie – zobacz galerię. Kiedy zaczyna się adwent? Adwentowy wieniec to symboliczna i piękna grudniowa dekoracja, która elegancko przystroi dom już od progu. Taka klimatyczna ozdoba może również być wyjątkowym akcentem w salonie, kuchni czy sypialni. Zobacz na zdjęciach inspiracje na wyjątkowe wianki na drzwi i nie tylko. Sprawdź, kiedy zaczyna się adwent i jaka jest jego symbolika. 📢 WOŚP 2024. Stora Enso zaprezentowała skarbonki (puszki) na 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Tekturowe skarbonki są nieodłącznym elementem i symbolem finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzięki współpracy z firmą Stora Enso, Fundacja WOŚP już od 26 lat przekazuje na ręce wolontariuszy kolorowe tekturowe puszki. 32. Finał WOŚP odbędzie się 28 stycznia 2024, a produkcja skarbonek już ruszyła.

📢 Tego nie jedz i nie kupuj w Biedronce, Lidlu, Auchan czy Kauflandzie. Uważaj na te produkty. Zostały wycofane ze sprzedaży! Ostrzeżenia GIS! Nie kupuj tego w supermarketach! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. Oto dlczego żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży. 📢 Sposób na słodycze w PRL-u. Pamiętacie te desery z dzieciństwa? Nie tylko kogel-mogel. Sprawdźcie TOP 10 kultowych przepisów W czasach PRL niełatwo było kupić słodycze w sklepach. Gospodynie i gospodarze domu radzili sobie więc innymi sposobami. Posiadając w domu zaledwie kilka podstawowych składników, można uzyskać przepyszne słodkości, które ucieszą każdego łasucha. Wracamy pamięcią o kilka dekad i przypominamy kultowe przepisy na desery z czasów PRL-u. Pamiętasz je?

📢 Myszyniec. Pożar hali w tartaku, 29.11.2023. W akcji brało udział siedem zastępów straży pożarnej Do pożaru doszło w środę 29.11.2023, przed północą, w Myszyńcu w tartaku przy ul. Władysława Reymonta. Pożar wybuchł w suszarni. 📢 Niedziele handlowe w grudniu 2023. Czy sklepy będą czynne w wigilię Bożego Narodzenia? W te niedziele zrobisz zakupy... Grudzień jest miesiącem, w którym handel kwitnie. Mikołajki, Boże Narodzenie, sylwester i nowy rok nakręcają klientów do wzmożonych zakupów, a sklepy notują największe obroty w całym roku. Dlatego w grudniu - zgodnie z prawem, jakie u nas obowiązuje - przewidziane są dwie handlowe niedziele - poprzedzające święta. W tym roku kalendarz ułożył się nietypowo i druga z tych niedziel to wigilia. Co to oznacza dla klientów i dla handlowców?

📢 Carniacy w teatrze. Obejrzeli film, a także zatańczyli i zaśpiewali Mazowiecki Szlak Tradycji to projekt poświęcony kulturze ludowej Mazowsza. Realizowany jest on przez Urząd Marszałkowski w Warszawie. Podstawę projektu stanowią ścieżki tematyczne. Jedną z nich jest muzyka i taniec. W ramach projektu powstają także filmy. Projekcja jednego z nich odbyła się we wtorek 28 listopada w Mazowieckim Teatrze Muzycznym im. Jana Kiepury na warszawskiej Pradze. 📢 Podlaska skarbówka znowu ma na sprzedaż auta. W ofercie jest wyjątkowe i niedrogie BMW Podlaskie Urzędy Skarbowe cyklicznie ogłaszają przetargi na samochody. W najbliższym czasie znowu do kupienia będzie kilka ciekawych aut. Uwagę zwraca w rozsądnej cenie czarne BMW. 📢 Cyberkulinarni - kulinarne senioralia w sieci. Podsumowanie projektu, w którym uczestniczyli seniorzy z sześciu gmin. 28.11.2023 We wtorek 28 listopada 2023 w Centrum Kultury w Troszynie uroczyście podsumowany został projekt "Cyberkulinarni - kulinarne senioralia w sieci". Prowadziło go stowarzyszenie SIŁA (z Janoch w gm. Troszyn), a uczestniczyło w nim 60 seniorów z 6 gmin powiatu ostrołęckiego. Ciekawe zajęcia trwały 8 miesięcy.

📢 Wyniki konkursu Polska Miss 2023. Klaudia Mierzejewska i Patrycja Piórkowska wśród najpiękniejszych kobiet w Polsce W miniony weekend we Wrocławiu odbyła się uroczysta gala, podczas której wyłoniono zwyciężczynie konkursów Polska Miss i Polska Miss Nastolatek 2023. W gronie finalistek znalazły się dwie przedstawicielki z naszego regionu: Klaudia Mierzejewska z Ostrołęki i Patrycja Piórkowska z Szelkowa. 📢 Kutyłowo-Perysie. Zderzenie z udziałem 2 aut. Strażacy musieli ewakuować bydło z ciężarówki 27.11.2023 W poniedziałek, 27 listopada w miejscowości Kutyłowo-Perysie (gmina Boguty-Pianki) doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu ciężarowego i osobowego. 📢 Mistrzostwa Mazowsza Ju-Jitsu. Predatorzy z Myszyńca wywalczyli 22 medale Mistrzostwa Mazowsza Ju-Jitsu odbyły się 25.11.2023 w Sochaczewie. Przyjechali tu zawodnicy i zawodniczki z klubów z całej Polski. Nie zabrakło zawodników z Predator MMA Myszyniec, którzy wywalczyli aż 22 medale!

📢 Ostatki w Biesiadzie. Impreza odbyła się w sobotę 25.11.2023 W sobotę 25.11.2023 w Biesiadzie odbyła się impreza ostatkowa. Na licznie przybyłych gości czekała dobra zabawa przy muzyce DJ Speedy i DJ Accord. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii. 📢 Pogrzeb Romana Świerżewskiego - społecznika, długoletniego dyrektora GOKiS w Bogutach-Piankach, 25.11.2023 Długoletni dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach, propagator kultury pogranicza Mazowsza i Podlasia, społecznik zmarł nagle, 23 listopada 2023 nad ranem. W sobotę 25 listopada 2023 żegnali go bliscy, znajomi, samorządowcy... 📢 65-lecie Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. W Ostrołęce wręczono 25.11.2023 medale, odznaczenia i nagrody Oddział Rejonowy i Rejonowa Rada Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrołęce zaprosili na uroczysty jubileusz z okazji 65-lecia Honorowego Krwiodawstwa. Spotkanie odbyło się w sobotę 25.11.2023 w OCK.

📢 Magiczny świat słów. Odkryj, jak czytanie dzieciom książek wpływa na ich rozwój Czy w dobie smartfonów i tabletów tradycyjna książka może jeszcze zaciekawić nasze dzieci? Odpowiedź na to pytanie przynosi kampania „Mała książka – wielki człowiek”, która przekonuje, że czytanie najmłodszym ma kluczowe znaczenie dla ich rozwoju. Inicjatywa Instytutu Książki promuje czytelnictwo wśród dzieci – od noworodków przez przedszkolaki po uczniów pierwszych klas szkoły podstawowej. Dlaczego jest ono tak ważne? 📢 Święto 22. Wojskowego Ośrodka Kartograficznego w Komorowie. Uroczystość odbyła się 15.11.2023 Dla 22. WOK 15 listopada 2023 r. zawsze będzie datą niezwykle ważną dla historii i tradycji ośrodka. 📢 Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Jana Mieczysława Górzyńskiego w Ostrołęce, 10.11.2023 Absolwenci Liceum Pedagogicznego w Ostrołęce postanowili upamiętnić nauczyciela muzyki, twórcę chóru i orkiestry w Liceum Pedagogicznym odsłaniając pamiątkową tablicę przy budynku szkoły. Uroczystości odbyły się w piątek 10.11.2023.

📢 Masz obraz ze wczesnej twórczości artysty? Sprawdź, bo być może jesteś milionerem Kupowanie obrazów to inwestycje niskiego ryzyka, mające wysoki potencjał zwrotu, pod warunkiem że wybieramy dzieła utalentowanych, ale jeszcze nierozchwytywanych artystów. Choć i na uznanych nazwiskach można zarobić — to już jednak zabawa dla zamożnych graczy. Niektórzy z nas są szczęśliwcami, którzy kupili obraz na początku drogi twórczej znanego artysty lub artystki albo nawet otrzymali go w prezencie. Jedni i drudzy mogą teraz przekonać się, ile warte jest dzieło, które zdobi ścianę lub wylądowały kiedyś za szafą. 📢 Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Ostrołęce. 28.04.2023. Zdjęcia Tuż po majówce zaczynają się matury. 28 kwietnia 2023 uczniowie klas maturalnych już oficjalnie pożegnali się ze swoimi szkołami. W Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Ostrołęce zakończenie roku szkolnego zorganizowano w szkolnej sali sportowej.

📢 Ostrołęka. Studniówka I Liceum Ogólnokształcącego. 28.01.2023. Zdjęcia Maturzyści z I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce swoją studniówkę zorganizowali w sobotę 28 stycznia 2023 w sali bankietowej

"Olimpia".

📢 Studniówka III LO w Ostrołęce. Zdjęcia z balu studniówkowego III Liceum Ogólnokształcącego. 7.01.2023 W sobotę 7 stycznia 2023 rozpoczął się w Ostrołęce sezon studniówkowy. W sali "Olimpia" w Krukach swój bal mieli maturzyści III Liceum Ogólnokształcącego. 📢 Czerwin. Jarmark Bożonarodzeniowy odbył się 18.12.2022 po raz pierwszy. Zdjęcia Jarmark Bożonarodzeniowy odbył się w niedzielę 18.12.2022 w hali targowej. Oprócz pięknego rękodzieła, można było skosztować świątecznych smakołyków, a także posłuchać kolęd. 📢 Mikołaj w Małkini Górnej. Chatka Mikołaja powstała w małkińskim GOKiS, 10.12.2022. Zdjęcia, wideo Po raz drugi Mikołaj zaprosił dzieci z gminy Małkinia Górna do swojej chatki w małkińskim GOKiS. Utalentowane i pracowite elfy przygotowały dla dostojnego gościa wszelkie wygody – był ogień płonący na kominku, pięknie przystrojona choinka i aż dwa fotele - jeden do oficjalnego wręczania prezentów i drugi – bujany – do relaksu. Przy wejściu do chatki elfy umieściły skrzynkę pocztową na listy dowożone polarnym ekspresem, zadbały też o miejsce do zaparkowania sań zaprzężonych w renifery. W sobotę 10.12.2022 r. o godz. 15.00 zaprzęg Mikołaja dotarł do chatki.

📢 Klub Seniora w Ostrołęce zorganizował potańcówkę w Centrum Aktywności Seniorów. 3.07.2022 W niedawno wyremontowanym Centrum Aktywności Seniora (dawne kasyno przy ul. Bogusławskiego) Klub Seniora zorganizował potańcówkę. Seniorzy dopisali! 📢 Dobrołęka. Impreza charytatywna "Wianki dla Słowianki - Gramy dla Franka", 25.06.2022. Zdjęcia W restauracji Sielanka odbyła się w sobotę 25 czerwca impreza, podczas której zbierane były pieniądze na kolejną operację serduszka niespełna rocznego Franka Zembrzuckiego z gminy Olszewo-Borki. Zebrano ponad 7,6 tys. zł. Ale to jeszcze niepełna kwota!

📢 Cmentarz w Dąbrówce (gmina Lelis) przed Dniem Wszystkich Świętych 2021. Zdjęcia nekropolii Przed dniem Wszystkich Świętych odwiedziliśmy lokalne nekropolie. Zobaczcie zdjęcia z cmentarza parafialnego w Dąbrówce w gminie Lelis.

📢 Objawienia w Wykrocie. Matka Boska objawiła się Stefanowi Gwieździe. Do sanktuarium w Wykrocie wciąż pielgrzymują wierni. Zdjęcia Matka Boska miała objawiać się tu Stefanowi Gwieździe z Wykrotu w latach 1990-2002. 📢 Kadzidło. Ślub Aleksandry Witkoś i Kamila Domurada z niespodzianką od zespołu "Kurpianka". 4.07.2021. Zdjęcia Aleksandra i Kamil to członkowie zespołu "Kurpianka" z Kadzidła. Mieli brać ślub podczas Wesela Kurpiowskiego - jednej z największych w regionie imprez folklorystycznych, podczas której można zobaczyć tradycyjne dla Kurpi obrzędy i zwyczaje związane ze ślubem i weselem. Termin uroczystości był zarezerwowany, a impreza... została odwołana (z powodu pandemii). Koledzy z zespołu postanowili zrobić nowożeńcom niespodziankę.

📢 MEMY o śnieżycy w Polsce. Najlepsze śmieszne obrazki o ataku zimy. Śnieg pada i powoli nas zasypuje, a internauci się śmieją [27.01.2021] Takiego ataku zimy nie było w Polsce od dawna. Śnieg pada nieprzerwanie od kilku dni i wcale nie ma zamiaru przestać. Choć sytuacja nie jest wesoła, bo śniegu przybywa i utrudnia on wszystkim życie, to są tacy, którzy potrafią obrócić to w żart. Zobaczcie najlepsze śmieszne memy o śnieżycy, jaka właśnie przechodzi nad Polską. Jak myślicie, jaki region kraju jest ulubionym do szydery przez internautów? Przekonajcie się sami, oglądając śmieszne obrazki o zimie i śnieżycy! Zabawa gwarantowana i od razy zrobi się cieplej, wtedy żaden atak zimy nie jest straszny. 📢 Mieszkania na sprzedaż w Ostrołęce. Najciekawsze mieszkania od 200 do 600 tys zł. Zdjęcia Obejrzyjcie zestawienie najciekawszych (naszym zdaniem) mieszkań na sprzedaż w Ostrołęce. Mieszkania wyglądają na wyremontowane, nowoczesne, niektóre mają dwie kondygnacje.

📢 Boże Narodzenie 2020. Prawdopodobnie najbardziej rozświetlone świątecznie posesje znajdują się w Olszynach gm. Myszyniec. Zdjęcia, wideo Te dwie posesje stoją w niedużej odległości od siebie. Wieczorem rzucają się w oczy już z daleka. Są ozdobione tysiącami lampek. Do Świąt Bożego Narodzenia właściciele posesji przygotowują dekoracje nawet kilka miesięcy wcześniej, a montaż zaczynają w listopadzie. 📢 Brother’s Pizza Ostrołęka. American dream po polsku. Jak spełniało się marzenie braci Karlaków Brother’s Pizza Ostrołęka. Można powiedzieć, że wszystko zaczęło się od marzenia. Gdy uwierzysz, że myśl tworzy rzeczywistość, możesz wszystko – przekonuje Karol Karlak, który wspólnie z bratem stworzył Brother’s Pizzę. Niebawem zamierzają otworzyć trzeci lokal.

📢 Powiat makowski w latach 90. XX wieku. Obejrzyjcie archiwalne zdjęcia m.in. Makowa Maz., Różana. Przeczytajcie, co się wtedy wydarzyło Powiat makowski w latach 90. XX wieku. Popatrzcie, jak wyglądał Maków Mazowiecki, Różan, są też zdjęcia z innych miejscowości powiatu. Czym wtedy żyli mieszkańcy?

📢 Brother's Pizza w Rzekuniu i w Ostrołęce: MENU, LOKALIZACJA, GODZINY OTWARCIA Brother's Pizza - jego specjalność to pizza, na standardowym cieście, z dwoma sosami gratis. 📢 Pierwszą mszę świętą w parafii św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim odprawił nowy proboszcz W niedzielę 5 sierpnia w kościele parafialnym w Makowie, podczas uroczystej mszy św., powitano nowego proboszcza. To ks. Marek Podsiadlik, który przez ostatnie 5 lat był proboszczem parafii pw. św. Małgorzaty w Rokiciu.

📢 Festyn Dworcowy 2017 na osiedlu Stacja [ZDJĘCIA+WIDEO] To był dzień pełen emocji na osiedlu Stacja. Organizatorzy Festynu Dworcowego zadbali, by mieszkańcy Ostrołęki oraz goście nie nudzili się 11 czerwca nawet przez moment. Na zakończenie odbył się koncert gwiazdy wieczoru - zespołu MIG. 📢 Tak świętowali seniorzy z Czernic Borowych (zdjęcia) Swoje święto obchodzili seniorzy z Czernic Borowych. Tamtejsze Koło Emerytów i Rencistów zorganizowało z tej okazji uroczystość. Były występy, obiad i świetna zabawa do późnych godzin. 📢 MKS Małkinia - Naprzód Skórzec