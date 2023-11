Prasówka 3.11.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Do szokującego odkrycia doszło w czwartek 2.11.2023. Szczątki ludzkie znalazł grzybiarz, który po południu wybrał się do lasu.

Przypadający 1 listopada dzień Wszystkich Świętych to jedno z najważniejszych polskich świąt. Kwiaty, płonące na grobach znicze i modlitwy są wyrazem pamięci i miłości do osób, które odeszły. Na cmentarzu parafialnym w Małkini Górnej mszę polową w intencji spoczywających tu osób koncelebrowali: ks. kanonik Piotr Legacki - proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego i ks. kanonik Jan Marek Wróblewski - proboszcz Parafii pw. Nawrócenia Św. Pawła Apostoła oraz wikariusze z obu parafii.

Miasto-widmo na granicy województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego przyciąga żądnych wrażeń. Do 1992 roku mogło tam żyć nawet 5 tys. osób, teraz opustoszałe Kłomino popada w ruinę. Co wydarzyło się w tym tajemniczym miejscu? Odwiedzili je dziennikarze Głosu Wielkopolskiego. Zobaczcie, jak wygląda i poznajcie jego historię.

O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

Czasy, kiedy Zenek Martyniuk mieszkał w bloku jednym z bloków w Białymstoku to już przeszłość. Dwa najważniejsze domy jego życia to ten rodzinny i ten w którym aktualnie mieszka. Zobaczcie piękny, tradycyjny dom w którym spędził dzieciństwo Zenek Martyniuk. Sprawdźcie jaką nieruchomość kupił kilkanaście lat temu. Podglądamy w jakich warunkach swoje wolne chwile spędza lider zespołu Akcent.

Małkińscy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego, do którego doszło między Starą Ruskołęką a Królami Małymi. Dwie kobiety biorące udział w kraksie zostały przewiezione do szpitala. Do wypadku doszło w poniedziałek 30 października 2023.

Za miejsce na cmentarzu zarówno komunalnym, jak i parafialnym trzeba zapłacić nie tylko przy pogrzebie, ale także okresowo. Dotyczy to przede wszystkim tzw. grobów ziemnych, którym grozi likwidacja, jeśli nie są opłacone. Sprawdź, ile kosztuje miejsce na cmentarzu i od czego zależy, co ile trzeba płacić i czy można wykupić je na stałe lub za życia.

W sobotę 21 października ostrołęczanin wziął udział w kolejnej edycji Festiwalu Sportów Sylwetkowych Fitness Authority w Warszawie (MCER). Były to najliczniej obsadzone międzynarodowe zawody w naszym kraju w historii. Zweryfikowanych zostało 932 zawodników. Zagraniczni sędziowie znakomicie ocenili zawodnika i nagrodzili go czterokrotnie najwyższym stopniem na podium.

Tradycyjnie, jak co roku, tworzymy wielką świąteczną galerię zdjęć dzieci z naszego województwa. Spośród maluszków i starszaków nasi Czytelnicy wybiorą dzieci, które trafią na okładki świątecznego wydania gazety. Wszystkie przesłane do 17 listopada zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku, który zostanie wydany w czwartek, 23 listopada. Na dzieci czekają wspaniałe nagrody - wśród nich rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, a w finale wyjazdy do Energylandii, vouchery do biura podróży oraz dwie nagrody główne - 50 000 zł!