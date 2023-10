Prasówka 3.10.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 2.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Elektrycy wysokich napięć i niskich lotów. Najśmieszniejsze wpadki fachowców z internetu. Efekt ich prac rozbawia do łez”?

Prasówka 3.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Elektrycy wysokich napięć i niskich lotów. Najśmieszniejsze wpadki fachowców z internetu. Efekt ich prac rozbawia do łez Mieli naprawiać, a psują. Elektrycy wysokich napięć i niskich lotów. Przed wami zbiór najśmieszniejszych zdjęć polskiego internetu. Efekt prac tych fachowców rozbawi do łez, bo takich fikołków ze strony monterów instalacji elektrycznych jeszcze nie widziałeś.

📢 Mister Ziemi Żyrardowskiej to ostrowianin Alan Piersa. To już jego kolejny sukces w konkursie piękności Alan Piersa mieszka w Ostrowi Mazowieckiej. 26-latek właśnie wygrał konkurs Mister Ziemi Żyrardowskiej. To nie jest pierwszy jego sukces w tego typu konkursach. 📢 Piękne projekty salonów Krzysztofa Mirucia. Zobacz na zdjęciach te modne wnętrza. Tak architekt z HGTV urządza pokoje dzienne Salon to serce domu, dlatego jego wnętrze powinno być wyjątkowe i zachwycać gości. Warto więc już na wiosnę zaplanować jego metamorfozę. Zobacz, jak modnie i funkcjonalnie zaaranżować pokój dzienny w 2023 roku. Czego nie może w nim zabraknąć? Zobacz najlepsze projekty salonów znanego architekta Krzysztofa Mirucia.

Prasówka 3.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Powiat ostrołęcki. Budowy mostów na Orzu i Piasecznicy. Zdjęcia, wideo Powiat ostrołęcki realizuje obecnie trzy inwestycje mostowe: w Jeglijowcu na Piasecznicy, w Brzeźnie na Orzu i na Narwi w Teodorowie. Oczywiście największa inwestycja to most w Teodorowie – tuż za granicami Ostrołęki.

📢 Tak mieszka na wsi Leszek Lichota i Ilona Wrońska. Tu aktorzy znaleźli swój raj. Aktorstwo to nie jest jedyna profesja „Znachora” Leszek Lichota to nowy profesor Wilczur, który wciela się w tę postać w najnowszej wersji „Znachora”. Wiele osób zastanawia się, jak wypadnie w tej roli lubiany aktor. Nie uniknie przecież porównywania do Jerzego Bińczyckiego, który po mistrzowsku zagrał profesora Wilczura w głośnej ekranizacji powieści z 1982 roku w reżyserii Jerzego Hoffmana. Zobacz, jak żyje na co dzień aktorska para i gdzie znaleźli swoje miejsce na ziemi. Malownicza okolica zachwyca. Zdziwisz się czy zajmuje się Leszek Lichota, gdy nie jest na planie filmowym. 📢 Wypadek w Rostkach-Piotrowicach, pow. ostrowski Małkińscy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło w niedzielę 1.10.2023. 📢 Maków Mazowiecki. Grupa SPEED skontrolowała 47 pojazdów Makowscy policjanci należący do grupy SPEED w ciągu ostatniego tygodnia skontrolowali 47 pojazdów.

📢 11 najtańszych miast w Europie na weekend jesienią. Tam noclegi i wyżywienie nie kosztują dużo, a pogoda jest najlepsza Zastanawiacie się, gdzie w Europie jesienny urlop czy choćby weekendowa wycieczka kosztują najmniej? Brytyjscy eksperci stworzyli przydatny ranking, który wskazuje najtańsze miasta Europy na wypoczynek jesienią 2023. Pod uwagę wzięto m.in. koszty pobytu i wybór tanich hoteli i restauracji, a także – co ważne jesienią – warunki pogodowe. Przekonajcie się, które europejskie miasta są najtańsze na jesienny weekend. Tam nie wydacie majątku i nacieszycie się dobrą pogodą.

📢 Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru Ziemi Ostrowskiej w Kalinowie. Zdjęcia 29 września 2023 odbył się już VI Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru Ziemi Ostrowskiej. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, po której wszyscy przeszli do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kalinowie, która współorganizowała wydarzenie. 📢 Te fryzury to pułapka, brzydko Cię postarzą! Unikaj ich, jeśli nie chcesz dodać sobie lat 02.10.2023 Nawet naprawdę młoda buzia może zostać łatwo postarzona za pomocą fryzury. A jeśli masz już kilka wiosen na karku, może się okazać, że twoje nietrafione wybory fryzurowe będą wręcz legendarne. Dlatego zapamiętaj kilka zasad, które chcemy ci przekazać. Fryzura, która nie postarza, to przede wszystkim fryzura dobrze dobrana. Ważne jest wszystko - kształt twarzy, rodzaj włosów, styl ubioru. Jesteś jak obraz, który potrzebuje dobrej ramy. Ta odpowiednio dobrana sprawi, że poczujesz się dobrze we własnym ciele. Przedstawiamy zestaw najbardziej postarzających fryzur!

📢 Emerytury w październiku 2023. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Mamy wyliczenia dla seniorów. Sprawdź, wyliczenia! Takie emerytury otrzymają seniorzy w październiku 2023. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w październiku 2023. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na październik 2023. 📢 Wypadek w Cierpiętach. Kierowca zjechał w drogi i uderzył w drzewo Do zdarzenia doszło 1.10.2023 w Cierpiętach, gmina Baranowo. Kierowca stracił panowanie nad samochodem i uderzył w drzewo. Na szczęście kierujący nie doznał obrażeń. Zadysponowano OSP Cierpięta, OSP Baranowo, JRG PSP Ostrołęka i patrol policji.

📢 Cukinia. TOP 10 dań z cukinii naszych Czytelników [PRZEPISY] Cukinia - przepisy. Tania, smaczna i… niskokaloryczna. Można z niej wyczarować przepyszne dania. Kliknijcie w galerię i zobaczcie TOP 10 dań z cukinii naszych Czytelników.

📢 Hydrauliczna wpadka? Mało powiedziane. Bubel i fuszerka. Sprawdź popis niekompetencji fachowców z internetu Hydrauliczna wpadka w tym przypadku to mało powiedziane. Zobacz zbiór najśmieszniejszych pomyłek fachowców z polskiego internetu. Pierwsza liga bubli i fuszerek pseudofachowców. Jak ktoś mógł dokonać takiej naprawy? Kto za to zapłacił? Pytań jest mnóstwo, jednak odpowiedzi brak. Sprawdź śmieszne pomyłki hydraulików z internetu. 📢 Ognisko na osiedlu Łazek. Mieszkańcy powitali jesień przy wspólnym ognisku 1.10.2023 W niedzielę, 1 października mieszkańcy osiedla Łazek w Ostrołęce postanowili pożegnać lato i powitać jesień przy ognisku. 📢 Rocznica pacyfikacji wsi Bandysie. Msza święta polowa w 79. rocznicę pacyfikacji 1.10.2023 3 października mija 79. rocznica pacyfikacji wsi Bandysie. Niemcy wywieźli do obozu koncentracyjnego około 120 mężczyzn z tej miejscowości. Po zakończeniu wojny do Bandyś powróciło tylko kilku wywiezionych mężczyzn. Mieszkańcy wsi pamiętają o męczeńskiej śmierci swoich przodków. Każdego roku, w pierwszą niedzielę października obok pomnika pomordowanych odbywa się msza święta polowa w intencji ofiar hitlerowskiego terroru.

📢 Piknik sportowy dla dzieci w Kadzidle. 1.10.2023 zorganizowano grę terenową, konkurencje sportowe, gry i zabawy W niedzielę, 1 października na Orliku w Kadzidle zorganizowano piknik sportowy dla dzieci. 📢 Przerwy w dostawie prądu w regionie. Ostrołęka i powiaty: ostrołęcki, ostrowski, makowski i przasnyski, 2 - 6.10.2023 PGE Dystrybucja podaje dokładne informacje na temat planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej. W tabelach podajemy obszar prac PGE, datę rozpoczęcia i zakończenia prac oraz liczbę godzin wyłączenia prądu. Przejdź do galerii i sprawdź, czy w twoim domu lub miejscu pracy nie zabraknie prądu.

📢 Te bajki lat 90. oglądali wszyscy. Dzieciństwo w pigułce. Pamiętasz wszystkie tytuły? Co oglądaliście? Bajka, anime, manga, a może serial? Te bajki pamięta każdy. Obiad po szkole w towarzystwie telewizora? Długo wyczekiwany weekend i kolejny odcinek bajki, o której i tak myślało się przez cały tydzień? Mama wołająca przez okno, że zbliża się 15:00 i codzienny seans. Zobacz zestawienie najpopularniejszych bajek lat 90. Część z nich oglądały również i starsze pokolenia, może właśnie dzięki temu ich popularność dzisiaj powraca. Co oglądaliście? "Reksio", "Dragon Ball", a może "Przygody Bolka i Lolka". Jedno jest pewne, w latach 90 było co oglądać!

📢 Oto Marta Manowska w łóżku. Fani zachwyceni komentują: "Kusicielka", "Cudowna jak zawsze". Opublikowała gorące ZDJĘCIA 1.10.2023 Marta Manowska to prowadząca popularny program "Rolnik szuka żony"

📢 70 lat OSP Rząśnik, gm. Stary Lubotyń. Uroczystość była okazją do odznaczenia zasłużonych druhów Podczas uroczystości z okazji 70 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Rząśniku odsłonięto pamiątkową tablicę na ścianie remizy oraz odznaczono zasłużonych druhów. A skoro urodziny, muszą być prezenty - OSP w Rząśniku otrzymała kilka cennych podarunków. 📢 Festyn w Jankach Młodych - "Z Jankowiankami zadbaj o zdrowie", 30.09.2023 Strefa konsultacji medycznych, strefa konsultacji fizjoterapeutycznych, strefa leczenia śmiechem, stoiska policji, straży pożarnej, atrakcje dla dzieci - bogaty program przygotowało KGW Jankowianki na sobotnią (30.09.2023) imprezę, która odbyła się przy świetlicy wiejskiej. Organizatorami wydarzenia byli: Gmina Czerwin, Koło Gospodyń Wiejskich "Jankowianki" w Jankach Młodych oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwinie. Współorganizatorem był Samorząd Województwa Mazowieckiego.

📢 Wypadek na S8 na wysokości Deskurowa, 29.09.2023 Samochody kierowane są na węźle komunikacyjnym w Mostówce na drogę techniczną.

📢 Tadeusz Wardaszka z gminy Andrzejewo 24.09.2023 skończył sto lat. To najstarszy mieszkaniec gminy Andrzejewo 27 września 2023 roku w domu państwa Janiny i Andrzeja Wardaszków w Królach Dużych odbyła się wyjątkowa uroczystość. Tadeusza Wardaszka (ojca pana Andrzeja) - najstarszy mieszkaniec gminy Andrzejewo - świętował setne urodziny. 📢 Kapsuła czasu zakopana na Placu Wolności podczas Ostrołęckich Dni Młodzieży. 28 września 2023. Zdjęcia Ostrołęckie Dni Młodzieży to inicjatywa Młodzieżowej Rady Miasta. Impreza odbyła się w czwartek 28 września 2023 roku i jedno jest pewne - będzie się o niej mówiło w Ostrołęce nawet za 50 lat! 📢 Muzeum Historii Polski uroczyście otwarte. Od 29 września 2023 r. będzie dostępne dla zwiedzających Muzeum Historii Polski było marzeniem i ideą prezydenta Lecha Kaczyńskiego - podkreślił w czwartek podczas inauguracji MHP w Warszawie prezydent Andrzej Duda. Wskazał, że muzeum powstało w miejscu niezwykle ważnym i symbolicznym z punktu widzenia historii Polski - na terenie warszawskiej Cytadeli.

📢 Wyprzedaż garażowa w Ostrowi Mazowieckiej. Wydarzenie zorganizowano w ogródku jordanowskim 24.09.2023 W niedzielne popołudnie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej zorganizował wyprzedaż garażową. 📢 Święto 5. Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce, pn. "Tradycje Oręża Polskiego" - 5. Pułk Ułanów Zasławskich w Ostrołęce, 24.09.2023 Święto Pułkowe rozpoczęło się mszą świętą w intencji poległych, zamordowanych i zmarłych żołnierzy 5. Pułku Ułanów Zasławskich oraz w intencji uczestników uroczystości, odprawioną w kościele pw. św. Wojciecha w Ostrołęce (dawnym kościele garnizonowym). Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości przeszli do nieodległego pomnika 5. Pułku Ułanów Zasławskich. 📢 Szkoła Podstawowa w Amelinie 16.09.2023 obchodziła jubileusz 100-lecia. Zdjęcia, wideo Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki obchodziła jubileusz stulecia. Z tej okazji na placu przy szkole odbyła się uroczystość, podczas której wspominano dawne lata placówki, wkopano kapsułę czasu, dzieci przygotowały część artystyczną, a absolwenci mieli okazję do spotkania i rozmów przy suto zastawionym stole. Szkoła otrzymała też medal pamiątkowy Pro Masovia.

📢 Ostrołęckie Spotkania Komiksowe, 16.09.2023 w hali im. A. Gołasia To druga edycja wydarzenia, którego pomysłodawcą i głównym organizatorem jest ostrołęczanin Staszek Orłowski.

📢 Święto Babki Ziemniaczanej w Gnatach gm. Lelis, 10.09.2023 Swój piknik mieli mieszkańcy wsi Gnaty. W niedzielne popołudnie 10 września 2023 czekały na nich atrakcje. 📢 Wybory parlamentarne 2023. Okręg ostrołęcko-siedlecki. Listy kandydatów do sejmu i senatu 15 października 2023 wybierzemy posłów i senatorów. W naszym okręgu wyborczym do sejmu (nr 18) wybierzemy 12 posłów; o jedno miejsce w senacie powalczą kandydaci w okręgu nr 46. 📢 Guty-Bujno. Dożynki gminy Ostrów Mazowiecka to okazja do podziękowań, gratulacji i dobrej zabawy. 2.09.2023 Trwają dożynki w Gutach-Bujnie. Zapowiada się, że wieczorem na gości też czeka świetna zabawa. Będą koncerty Miłego Pana i zespołu Universe. Gmina Ostrów Mazowiecka obchodzi w tym roku jubileusz 50-lecia istnienia. Z tej okazji gmina przygotowała niespodziankę dla mieszkańców i gości: pyszny jubileuszowy tort. Ponadto, 2023 rok to też jubileusz Waldemara Brzostka, który jest wójtem gminy 25 lat! Z tej okazji przygotowano także niespodziankę dla wójta: balony i kwiaty.

📢 Festyn Rodzinny w Małkini – dzień trzeci, 6.08.2023. Zdjęcia, wideo W trzecim dniu Festynu Rodzinnego na nadbużańskim łęgu uczestnicy w obawie przed deszczem co chwila zerkali na ciemne chmury.

6.08.2023 r. – w ostatnim dniu Festynu Rodzinnego – dzieci szalały w Rodzinnym Parku Rozrywki VEGAS oraz w czasie zabaw z animatorami. Rodzinny charakter festynu podkreśliła obecność domowych zwierzaków – psów różnych ras i jednego kota.

📢 Turbina w Makowie Mazowieckim. Powstaje tu mała elektrownia wodna - trwają jeszcze prace. 22.06.2023 Kładka na turbinie w Makowie Mazowieckim została zamknięta już pod koniec 2020 roku. Obecnie prace nad małą elektrownią wodną dobiegają końca, ale na ostateczny finał z zagospodarowaniem terenu wokół niej trzeba jeszcze poczekać. Zobaczcie jak zmieniło się to miejsce.

📢 Święto policji w Ostrowi Mazowieckiej, 22.07.2022. Zdjęcia W piątek, 22 lipca 2022, najpierw odprawiona została uroczysta msza święta (koncelebrowana przez biskupa łomżyńskiego dr. Janusza Stepnowskiego, ks. kapelana Marka Grudę i księży proboszczów ostrowskich parafii), potem delegacje złożyły kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym policjantów pomordowanych przez NKWD w Miednoje i Charkowie. Na terenie obiektu Omega przy ul. Trębickiego odbyła się kolejna część uroczystości, podczas której m.in. wręczano policjantom awanse (awansowały 44 osoby) i nagrody. 📢 Cmentarz w Czerwinie, powiat ostrołęcki. Zdjęcia nekropolii wykonane w maju 2022 Cmentarz w Czerwinie odwiedziliśmy 10 maja 2022 roku. 📢 Cmentarz w Troszynie, powiat ostrołęcki. Zdjęcia z 10.05.2022 Nekropolię w Troszynie odwiedziliśmy 10 maja 2022 roku.

📢 Ostrołęka. Zakończenie roku szkolnego maturzystów II LO im. Cypriana Kamila Norwida. 29.04.2022 Zakończenie roku szkolnego maturzystów II LO odbyło się 29.04.2022 w hali im. Arkadiusza Gołasia. Nagrodzono najlepszych uczniów.

📢 Giełda samochodowa w Ostrołęce. 23.01.2022. Zdjęcia, ceny Zobaczcie auta, które w niedzielę, 23 stycznia pojawiły się na ostrołęckiej giełdzie. 📢 Ksiądz Mirosław Teofilak - podejrzany o potrącenie nastolatki - przebywa w areszcie. Jest niewinny! - przekonuje brat księdza Tak mówi brat księdza Mirosława Teofilaka - podejrzanego o potrącenie nastolatki w Dudach Puszczańskich, gm. Łyse (zdarzenie z 28.02.2021). Ksiądz przebywa w areszcie. - On jest niewinny! - przekonuje brat księdza, Stanisław Teofilak. Ma też żal do prokuratury. Z jakiego powodu? I co na to prokuratura? Przeczytajcie w artykule.

📢 Cmentarz w Płoniawach-Bramurze. Tak wygląda dwa tygodnie przed Wszystkimi Świętymi. Królują wrzosy. Jest skromnie i schludnie. Zdjęcia Wszystkich Świętych tuż tuż. W październiku na cmentarzach jest wzmożony ruch: robimy porządki na grobach naszych bliskich, układamy wieńce, zapalamy znicze. Tak wyglądał cmentarz w Płoniawach-Bramurze 19.10.2021.

📢 Ostrołęka. Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej w Ostrołęce otwarty, 2.12.2019 Ostrołęka. Szpital w Ostrołęce zakończył prace związane z utworzeniem Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej. To trzeci taki ośrodek na Mazowszu (pozostałe znajdują się w Warszawie). - Specjalistyczne urządzenia, dobrze przygotowana kadra i szansa na to, by zawały nie tylko leczyć, ale też pacjentów, którzy je przeszli, rehabilitować - mówiła Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego, podczas uroczystego otwarcia i poświęcenia placówki.

📢 Studniówka I LO w Ostrołęce. To był piękny bal! [WIDEO, ZDJĘCIA] Matura już za 100 dni, więc czas na wielki bal! Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce pokazali, że przed najważniejszym egzaminem w życiu znajdują się w świetnych nastrojach. Znakomita zabawa studniówkowa odbyła się w sali bankietowej Olimpia w Krukach.

