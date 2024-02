Prasówka 3.02.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 2.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Smog w woj. warmińsko-mazurskim: 3.02.2024. Jakie jest stężenie PM2.5 i PM10?”?

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 02.02.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych" w Polsce!

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 02.02.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 02.02.2024 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę.

📢 Jubileuszowa choinka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zuzeli Po raz dwudziesty w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zuzeli odbyła się choinkowa zabawa uświetniona występem muzyków z Orkiestry Reprezentacyjnej Komendy Głównej Policji. 📢 Plebiscyt Edukacyjny 2023 na Mazowszu. Na gali w Warszawie 31.01.2024 rozdaliśmy nagrody nauczycielom i placówkom oświatowym W środę 31 stycznia wręczono nagrody w Plebiscycie Edukacyjnym 2023. Wyróżnienia otrzymali najlepsi nauczyciele z Mazowsza. To największy plebiscyt w kraju. Jego organizatorem są tytuły Polska Press Grupy: Polska Metropolia Warszawska, Tygodnik Ostrołęcki i Echo Dnia. Wśród wyróżnionych także nauczyciele i placówki oświatowe z naszego regionu. Poniżej relacja z uroczystej gali.

📢 Uczniowie Szkoły Podstawowej w Czarni biorą udział w ekologicznym projekcie "Postaw na słońce" „Postaw na słońce” to ogólnopolski projekt edukacyjny realizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. Jest on skierowany do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych, jakie daje wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, głównie ogniw fotowoltaicznych.

📢 Postacie z Dragon Ball Z od SI wyglądają jak ekranizacja anime - są znakomite i szalenie realistyczne. Zobacz sam Dragon Ball Z to jedno z najpopularniejszych anime w historii, a postacie z serii wyglądałyby równie świetnie w rzeczywistości. Wiemy to dzięki sztucznej inteligencji, która pokazała kultowych bohaterów w realistycznym wydaniu, a efekt spodoba się nie tylko fanom serii. Przekonajcie się sami. 📢 Zioła na płuca i oskrzela. Tak oczyścisz układ oddechowy. Napary z tych roślin łagodzą kaszel i duszności. To ulga przy infekcji i smogu Na problemy oddechowe sięgnij po zioła do picia. Rośliny lecznicze łagodzą objawy takie, jak kaszel, chrypa, napady duszności czy nadmiar śluzu. Ten naturalny sposób na oczyszczenie płuc i oskrzeli nie tylko ułatwia oddychanie, ale też łagodzi podrażnienie i stan zapalny, wzmacniając układ oddechowy. Oto najlepsze ziołowe herbatki przy infekcjach wirusowych oraz po nich, jak również w przypadku palenia tytoniu i smogu.

📢 Ranking 6 najlepszych miejsc na zimowy urlop all inclusive. Słońce, plaże i dodatkowe atrakcje za niecałe 1900 zł Szukacie miejsca na zimowy urlop, gdzie temperatura powietrza jest wysoka, a ceny wycieczek all inclusive niskie? W naszej galerii znajdziecie ranking 6 takich miejsc, gdzie nasiąknięcie słońcem w lutym 2024 bez wydawania majątku. To gotowe pomysły na wycieczki w ferie zimowe, na walentynki czy po prostu na ucieczkę przed zimową pluchą. Sprawdźcie, gdzie wypoczynek jest najtańszy!

Niecodzienne ogłoszenia na klatkach schodowych, czyli lokatorskie informacje na wyciągnięcie ręki 2.02.2024 W dzisiejszym dynamicznym świecie, gdzie czas jest niezwykle cenny, ogłoszenia na klatkach schodowych stają się nieodłącznym elementem lokalnej komunikacji społeczności.

Prasówka 2.02.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.02.

📢 7 ekstremalnie trudnych tras narciarskich w Europie. Zobacz nagrania ze stoków, które przerażają nawet doświadczonych narciarzy Jazda na nartach i snowboarding to aktywności, na które większość z nas czeka przez cały rok. Chociaż zjazdy po stokach sprawiają wiele radości i motywują do doskonalenia techniki jazdy, na Starym Kontynencie istnieją trasy, które przerażają nawet bardzo doświadczonych narciarzy. Poznajcie najtrudniejsze trasy narciarskie Europy i obejrzyjcie nagrania, po których przeszyją was dreszcze.

📢 Clean girls nails to piękne i delikatne paznokcie. To na nie stawia Małgorzata Rozenek-Majdan. Manicure idealny na każdą okazję Clean girls nails wciąż modny. To manicure, który jest pokłosiem zeszłorocznego trendu, który zakłada umiar w makijażu, fryzurach i stylizacji paznokci. Tak pomalowane pazurki są delikatne i jednocześnie efektowne. Pasować będą do każdej stylizacji i możesz je z powodzeniem nosić na co dzień, do pracy, jak i na wieczorne spotkania ze znajomymi. Zobacz, jak wykonać ten manicure i zainspiruj się zdjęciami w galerii.

📢 Ukradli artykuły spożywcze i chemiczne spod jednego z marketu w Małkini Górnej Dwaj mieszkańcy powiatu ostrowskiego odpowiedzą przed sądem za kradzież artykułów spożywczych i chemicznych spod marketu. Skradziony przez nich towar był wart prawie 8,5 tyś zł. 📢 Ruszył nabór wniosków o 800 plus na kolejny okres ruszył o północy. Pojawiły się problemy? ZUS wyjaśnia Nabór wniosków o przyznanie 800 plus na kolejny okres świadczeniowy ruszył bez problemu. W ciągu pierwszej godziny po północy przyjęliśmy prawie 5 tys. wniosków na blisko 8,5 tys. dzieci – przekazał rzecznik ZUS Paweł Żebrowski. Jeżeli wniosek na nowy okres świadczeniowy zostanie złożony od 1 lutego do 30 czerwca, ZUS przyzna prawo do świadczenia od początku okresu świadczeniowego. 📢 Co mieszkańcy Różana wiedzą o odpadach promieniotwórczych? Sondaż wśród mieszkańców Różana W gminie Różan od 1961 roku działa jedyne w Polsce Krajowe Składowisko Opadów Promieniotwórczych. Przeprowadzono sondaż wśród mieszkańców na temat odpadów promieniotwórczych. Co z niego wynika?

📢 Co kupić kobiecie na walentynki 2024? Niezwykłe prezenty na każdą kieszeń. Pomysły na wyjątkowe upominki dla dziewczyn na walentynki Jaki walentynkowy prezent dla kobiety będzie najlepszy? Co kupić bliskiej sercu osobie z okazji dnia zakochanych? Większości z nas brakuje pomysłów i nie wiemy, czym obdarować ukochaną dziewczynę w tym wyjątkowym dniu. Czasu na wybór najlepszego upominku zostało bardzo niewiele, bo walentynki już za moment.

📢 Ciężarówka w rowie. Do zdarzenia doszło w Stoku 31.01.2024 Do tego zdarzenia doszło 31 stycznia 2024, po godz. 14.00, na drodze wojewódzkiej nr 627. TIR wjechał do przydrożnego rowu. 📢 Co dać między szafkami w kuchni? Zobacz, jak ozdobić pas roboczy - hity na 2024 rok. Ściana nad blatem nie musi być nudna! Jak wykończyć ścianę nad blatem? Pas roboczy w kuchni nie tylko powinien być odporny na zabrudzenia, ale również pięknie dekorować strefę gotowania. Co wybrać: klasyczne płytki ceramiczne czy nowoczesne rozwiązania? Podsuwamy najlepsze pomysły na aranżację ściany między kuchennymi szafkami. Koniecznie zajrzyj do naszej galerii inspiracji z modnymi okładzinami na 2024 rok!

📢 Wypadek w Ugniewie, 31.01.2024. Do szpitala trafiły cztery osoby, w tym dwoje dzieci 31 stycznia 2024 na drodze powiatowej w miejscowości Ugniewo doszło do zdarzenia z udziałem trzech samochodów: toyoty, toyoty Rav4 oraz opla. Poszkodowane zostały cztery osoby: kobieta, mężczyzna (kierowca toyoty) oraz dwoje dzieci. 📢 Tak luksusowo mieszka Justyna Steczkowska. Piękny projekt stworzył mąż gwiazdy. Zobacz w galerii zdjęcia domu Justyny Steczkowskiej Justyna Steczkowska mieszka w luksusowej rezydencji z ogrodem, boiskiem i stawem pod Warszawą. Autorem projektu imponującej willi jest mąż wokalistki – Maciej Myszkowski, który od lat zajmuje się zawodowo aranżacją wnętrz i architekturą. Elegancki dom Justyny Steczkowskiej otoczony jest przepięknym ogrodem. Tu gwiazda uwielbia spędzać wolne chwile, gdy za oknem świeci słońce. Zobacz, jak się urządziła Justyna Steczkowska.

📢 Ostrów Mazowiecka. Śmiertelny wypadek na budowie Do tragicznego wypadku poszło na budowie w Ostrowi Mazowieckiej. Nie żyje jeden z pracowników.

📢 Studniówka ZSZ nr 2 w Ostrołęce. 27.01.2024 młodzież Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 bawiła się w sali bankietowej Warszawska 34 Dzisiaj, sto dni przed maturą, możemy bawić się beztrosko i śmiać do woli. W ten szczególny wieczór, w imieniu wszystkich żaków kończących szkołę witamy bardzo serdecznie i ciepło szanowną dyrekcję, naszych wychowawców, nauczycieli, pracowników szkoły oraz zaproszonych gości. Szczególnie gorąco witamy rodziców, którzy nie tylko na co dzień przejmują się naszymi postępami w nauce, ale też myślą o tym, żebyśmy się mogli wspólnie pobawić - zaczęli uczniowie prowadzący bal. 📢 ONA I ON Prześlij Wasze zdjęcie do wielkiej galerii i dodatku do gazety z okazji święta zakochanych! Nagroda: 50 000 zł na realizację marzeń Z okazji Święta Zakochanych przygotowujemy wielką galerię szczęśliwych par z naszego regionu oraz specjalny dodatek do gazety. Co więcej - spośród par, które zgłoszą się do akcji, nasi Czytelnicy wybiorą te najsympatyczniejsze, a my je nagrodzimy. Czekają m.in. wyjazdy do SPA i na wczasy w Grecji, a w finale nagroda główna - 50 000 zł na realizację marzeń. Zdjęcia zwycięzców trafią na okładkę gazety!

📢 Paweł Niewiadomski kandydatem na prezydenta Ostrołęki. Start w wyborach oficjalnie ogłosił 18.01.2024 Paweł Niewiadomski jest adwokatem, radnym Rady Miasta Ostrołęki (od 2018 roku). Będzie się ubiegał o urząd prezydenta miasta z poparciem "Naszej Ostrołęki". Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024. 📢 Studniówka Rubinka w Maciejowej Chacie. 13.01.2024 maturzyści Zespołu Szkół nr 1 bawili się na balu w Starym Lubiejewie Bal studniówkowy uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej odbył się w Starym Lubiejewie w Maciejowej Chacie, a rozpoczął się od występu uczennicy Leny Pieńkos, która zaśpiewała utwór Maryli Rodowicz "Niech żyje bal".

📢 Centrum Aktywności Kulturalnej w Zarębach Kościelnych oficjalnie otwarte. Wstęgę przecięto 28.12.2023 W starej remizie strażackiej w Zarębach Kościelnych powstało nowoczesne Centrum Aktywności Kulturalnej. To miejsce, w którym będą mogli spędzać czas wszyscy: dzieci, młodzież i dorośli. Oficjalne otwarcie obiektu odbyło się 28 grudnia, a rozpoczęło od symbolicznego przecięcia wstęgi, modlitwy i poświecenia obiektu przez proboszcza, ks. Andrzeja Dmochowskiego. Szefową CAK została Elwira Krupa.

📢 Doroczne nagrody starosty ostrołęckiego wręczone podczas sesji rady powiatu 19.12.2023 We wtorek 19.12.2023 w Muzeum Żołnierzy Wyklętych odbyła się sesja rady powiatu. Na początku wręczono okolicznościowe i doroczne nagrody starosty ostrołęckiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz za szczególne osiągnięcia sportowe. 📢 Ogólnopolski Konkurs Kulinarny w ZS CKR w Starym Lubiejewie. W "Pierogowym szaleństwie" wzięło udział 8 drużyn W konkursie wzięło udział 8 drużyn ze szkół woj. mazowieckiego i podlaskiego. Zadaniem uczniów było przygotowanie pierogów. Pierogi były nadziewane kaczką, różnymi rybami, warzywami, a nawet owocami. Alicja Cichowska i Julia Walędziak z ZS CKR w Starym Lubiejewie za "Pierogi na karmelowym buraku w ziołowej asyście" zdobyły 2 miejsce.

📢 Pogrzeb Romana Świerżewskiego - społecznika, długoletniego dyrektora GOKiS w Bogutach-Piankach, 25.11.2023 Długoletni dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach, propagator kultury pogranicza Mazowsza i Podlasia, społecznik zmarł nagle, 23 listopada 2023 nad ranem. W sobotę 25 listopada 2023 żegnali go bliscy, znajomi, samorządowcy... 📢 25-lecie powiatu ostrołęckiego. 24.11.2023, podczas uroczystej sesji Rady Powiatu, wręczono medale i odznaczenia Z okazji jubileuszu powiatu ostrołęckiego odbyła się uroczysta sesja rady powiatu. Uroczystości miały miejsce 24 listopada w Ostrołęckim Centrum Kultury. Zaprezentowano symbole i insygnia powiatu, wręczono medale i odznaczenia. 📢 Święto Policji w Ostrowi Mazowieckiej: awanse na wyższe stopnie zawodowe, medale i odznaczenia. 26.07.2023 Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, następnie delegacje złożyły kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym policjantów pomordowanych przez NKWD w Miednoje i Charkowie. Dalsza część uroczystości odbyła się w obiekcie Omega przy ul. Trębickiego, gdzie wręczono policjantom awanse i odznaczenia.

📢 Niedziela Palmowa w Łysych, 2.04.2023. Zdjęcia z uroczystości, wyniki konkursu "Palma Kurpiowska 2023" Niedziela Palmowa w Łysych każdego roku przyciąga tłumy. Goście, także zagraniczni, podziwiają piękne, kolorowe palmy – dzieło rąk Kurpiów. 📢 Plebiscyt Edukacyjny Polski 2022. Za nami wielka gala na Zamku Królewskim w Warszawie. Poznaliśmy laureatów prestiżowych nagród W Warszawie odbyła się finałowa gala Plebiscytu Edukacyjnego 2022. Podczas uroczystości wręczono nagrody dla najlepszych nauczycieli oraz przedszkoli, szkół i uczelni minionego roku. W wydarzeniu wziął udział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, który wręczył specjalne wyróżnienia. Oprócz zwycięzców w kategoriach ogólnopolskich nagrodzono także nauczycieli i placówki w poszczególnych województwach. Poniżej przedstawiamy pełną listę laureatów. 📢 Ona i On. Wybieramy najsympatyczniejsze pary. Zobacz zdjęcia par z powiatów : ostrołęckiego, ostrowskiego i makowskiego. 14.02.2023 Z okazji Święta Zakochanych stworzyliśmy galerie szczęśliwych par z naszego regionu. Wciąż możesz dodać do niej Wasze zdjęcie! Nasi Czytelnicy wybiorą najsympatyczniejsze pary, na które czeka mnóstwo nagród, a w finale nagroda główna - piękny i nowoczesny Citroen C3. Zdjęcia zwycięzców trafią na okładkę gazety! Plebiscyt został podzielony na dwie kategorie: pary będące razem do 7 lat i dłużej niż 7 lat. Zobaczcie zdjęcia par w kategorii do 7 lat.

📢 Sypniewo. Zapusty smaczne i zdrowe. Impreza z konkursem, występem kabaretu i zabawą taneczną, 12.02.2023. Zdjęcia W niedzielę 12 lutego 2023 sala GOK w Sypniewie ledwie pomieściła chętnych do zabawy mieszkańców gminy. 📢 Studniówka 2023 Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie, 4.02.2023. Zdjęcia, wideo Maturzyści z dwóch klas, ich osoby towarzyszące, dyrekcja szkoły, nauczyciele i goście bawili się w sali Euforia w Ponikwi Dużej gm. Goworowo. Sobotni wieczór miło spędziło około 100 osób.

📢 Studniówka 2023 w Krasnosielcu. Swój bal mieli uczniowie Zespołu Szkół. im. Tadeusza Kościuszki. 4.02.2023 Trwa sezon studniówkowy. W sobotę 4.02.2023 bal maturalny mieli uczniowie Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu. 📢 Najpopularniejsze nazwiska w Polsce. Ile osób nazywa się tak samo jak Ty? Dane ze stycznia 2023 r. Prawie każdy zna jakiegoś Nowaka, a niektórzy nawet kilku. Trudno się temu dziwić, bo w Polsce jest to najczęściej występujące nazwisko. Nosi je ponad 200 tysięcy osób. Sprawdź, jakie nazwiska znalazły się w setce najpopularniejszych i ile osób nazywa się tak samo, jak Ty.

📢 Kawały o Tusku 📢 Tak wygląda prywatne muzeum rolnictwa Adama Jankowskiego w Ciepielewie w pow. makowskim [ZDJĘCIA] Adam Jankowski jest przywiązany do historii. Tej bliższej i tej dalszej. Dlatego przez lata gromadził jej, także materialne, dowody. Kosztem zdrowia odnawiał, remontował stare sprzęty, zżarte przez korniki, zdemolowane przez czas.