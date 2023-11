Prasówka 29.11.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „ Emerytura od 1 marca 2024 r. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Taka będzie waloryzacja emerytur. Sprawdź szczegóły”?

Prasówka 29.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Emerytura od 1 marca 2024 r. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Taka będzie waloryzacja emerytur. Sprawdź szczegóły Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 Cyberkulinarni - kulinarne senioralia w sieci. Podsumowanie projektu, w którym uczestniczyli seniorzy z sześciu gmin. 28.11.2023 We wtorek 28 listopada 2023 w Centrum Kultury w Troszynie uroczyście podsumowany został projekt "Cyberkulinarni - kulinarne senioralia w sieci". Prowadziło go stowarzyszenie SIŁA (z Janoch w gm. Troszyn), a uczestniczyło w nim 60 seniorów z 6 gmin powiatu ostrołęckiego. Ciekawe zajęcia trwały 8 miesięcy.

📢 Wyniki konkursu Polska Miss 2023. Klaudia Mierzejewska i Patrycja Piórkowska wśród najpiękniejszych kobiet w Polsce W miniony weekend we Wrocławiu odbyła się uroczysta gala, podczas której wyłoniono zwyciężczynie konkursów Polska Miss i Polska Miss Nastolatek 2023. W gronie finalistek znalazły się dwie przedstawicielki z naszego regionu: Klaudia Mierzejewska z Ostrołęki i Patrycja Piórkowska z Szelkowa.

Prasówka 29.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 12 najtańszych jarmarków bożonarodzeniowych Europy. Ile kosztuje weekendowa wycieczka? Polskie miasto ukrytym zwycięzcą rankingu Który jarmark bożonarodzeniowy jest najtańszy w Europie? Gdzie grzane wino, pyszne pierniki, ale też zwykłe posiłki i noclegi kosztują najmniej? Powstał ranking, stworzony przez brytyjskich ekspertów, wskazujący, w którym europejskim mieście wycieczka na jarmark świąteczny kosztuje najmniej. Pierwsze miejsce w zestawieniu zaskakuje, ale ukrytym zwycięzcą jest tak naprawdę jeden z polskich jarmarków! 📢 Kupujesz boczniaki? A możesz mieć własne. Te grzyby łatwo wyhodujesz, albo zbierzesz. Sprawdź, gdzie ich szukać, bo już rosną Boczniaki ostrygowate to jedne z bardziej popularnych grzybów. Przeważnie kupujemy je w sklepach, ale te grzyby można też samodzielnie uprawiać. W dodatku boczniaki także rosną „dziko”, a pojawiają się późną jesienią. Sprawdź, jak uprawiać boczniaki, ale też jak je zbierać i gdzie ich szukać oraz z czym można pomylić te grzyby.

📢 Dofinansowanie remontu łazienki. Jak uzyskać zwrot kosztów? Ile można dostać? Nabór wniosków trwa cały rok Dofinansowanie z PFRON pokryje do 95 proc. wydatków związanych z remontem łazienki. Chodzi o nawet 100 tys. zł, a wystarczy spełnić kilka prostych warunków. Komu przysługuje dofinansowanie remontu łazienki? Jakie dokumenty są wymagane? Kiedy PFRON wypłaca pieniądze? 📢 Jak podnieść poziom magnezu w organizmie? Nie wystarczy sięgać po suplement diety i źródła tego pierwiastka. Zobacz, co jeszcze trzeba robić Niedobór magnezu w organizmie ma średnio 6 na 10 Polaków, choć w niektórych grupach to większość osób. Niebezpieczne skutki dla serca, mięśni i nerwów zwalcza się za pomocą suplementów i leków z magnezem. To jednak nie wystarczy w przypadku błędów w diecie. Wyjaśniamy, jak ich unikać i szybko uzupełnić braki magnezu w organizmie.

📢 Sabina Malinowska laureatką Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego. Nagrody wręczono 27.11.2023 Ostrołęczanka Sabina Malinowska znalazła się w gronie 10 laureatów tegorocznej Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego. Nagrody wręczył marszałek Adam Struzik, wicemarszałek Wiesław Raboszuk i członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska. 📢 Wieniec adwentowy – najpiękniejsze kompozycje na 2023. Wyjątkowe dekoracje domu w świątecznym klimacie – galeria zdjęć. Kiedy jest adwent? Adwentowy wieniec to symboliczna i piękna grudniowa dekoracja, która elegancko przystroi dom już od progu. Taka klimatyczna ozdoba może również być wyjątkowym akcentem w salonie, kuchni czy sypialni. Zobacz na zdjęciach inspiracje na wyjątkowe wianki na drzwi i nie tylko. Sprawdź, kiedy zaczyna się adwent i jaka jest jego symbolika.

📢 Kutyłowo-Perysie. Zderzenie z udziałem 2 aut. Strażacy musieli ewakuować bydło z ciężarówki 27.11.2023 W poniedziałek, 27 listopada w miejscowości Kutyłowo-Perysie (gmina Boguty-Pianki) doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu ciężarowego i osobowego.

📢 Darmowe gry na PC na listopad 2023. Jakie tytuły rozdawane są bezpłatnie? Zobacz produkcje rozdawane przez cyfrowe sklepy Darmowe gry na PC są rozdawane przez cyfrowe sklepy z grami w ramach różnych promocji i akcji. Epic Games Store, Steam czy GOG chcą w ten sposób zachęcić konsumentów do dalszych zakupów w ramach ekosystemu, w którym zaoferowana została darmowa gra. Znamy już sporo tytułów, które można dodać do swojej kolekcji bez wydawania ani grosza w listopadzie tego roku. Zobacz, co jest do zgarnięcia. 📢 Wypadek na Warszawskiej w Ostrołęce. 28.11.2023 ok. godz. 7.30 zderzyły się dwie osobówki Na wysokości mauzoleum doszło do zderzenia volvo na ostrołęckich tablicach rejestracyjnych i skody na łomżyńskich tablicach. 📢 Co się stanie z twoim ciałem, gdy codziennie będziesz jeść rodzynki? Efekty zobaczysz m.in. na skórze. Sprawdź, czy rodzynki są zdrowe Rodzynki sprawdzą się jako smaczna przekąska, a także dodatek do wielu dań. Sernik czy śledzie z rodzynkami są wprawdzie pyszne, ale wiele osób zastanawia się czy rodzynki są zdrowe. W końcu to bardzo słodkie i kaloryczne bakalie. Warto jednak po nie sięgać w czasie przeziębienia czy grypy, przy problemach trawiennych i krążeniowych. Sprawdź, jak rodzynki wpływają na organizm. Efekty są zaskakujące.

📢 Miałeś Pegasusa? Sprawdź, czy pamiętasz te 9 legendarnych tytułów. Najlepsze gry na Pegasusa z żółtych kartridżów Pegasus to nazwa, którą określało się każdą chińską podróbkę japońskiej konsoli Nintendo Famicom. Dla wielu graczy była to , którą podłączało się do telewizora. Gry były tanie i ogólnodostępne na każdym lokalnym rynku czy bazarze. Oczywiście gry na Pegasusa nie były licencjonowane, a ich zawartość często różniła się od tego, co mówiła naklejka na nośniku. Zobacz najlepsze i najlepiej wspominane gry na Pegasus

📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 28.11.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Oto najlepsze memy 1 z 10, o rekordziście programu. Bohater memów Artur Baranowski rozwalił system! Ustanowił rekord w "Jeden z dziecięciu" Zobacz najlepsze memy o programie "Jeden z dziesięciu". Za sprawą Artura Baranowskiego w teleturnieju padł historyczny rekord. Internauci natychmiast stworzyli śmieszne obrazki... 📢 Najlepszy jarmark bożonarodzeniowy w Europie wybrany! Gigantyczny sukces Polski – aż 3 nasze miasta w nowym rankingu, w tym zwycięzca Jeśli lubicie odwiedzać jarmarki bożonarodzeniowe w okresie świątecznym (a kto nie lubi?), mamy dla was dobre wieści: Polska jest prawdziwą potęgą jarmarkową. W nowym rankingu najlepszych jarmarków bożonarodzeniowych w całej Europie znalazły się aż 3 polskie miasta, a jedno z nich zajęło pierwsze miejsce! Przekonajcie się, które polskie jarmarki zachwyciły zagranicznych ekspertów, którzy stworzyli ranking, i jakie jeszcze świąteczne festyny Europy najbardziej warto odwiedzić w listopadzie i grudniu.

📢 Jak wygląda posiłek w szpitalu w Ostrołęce? Szpital realizuje program "Dobry posiłek w szpitalu" i pokazuje co serwuje pacjentom Ostrołęcki szpital publikuje jadłospisy oraz zdjęcia posiłków, które otrzymują pacjenci. 📢 22 najpiękniejsze zamki Europy. Gdzie wznosi się Zamek Zakochany w Wietrze? Która twierdza wygląda jak okręt? Europa jest pełna zamków – to kamienni świadkowie minionych wieków. Turyści kochają zamki: wyglądają nadzwyczajnie, skrywają tajemnice i sekrety, pozwalają poznać życie dawnych królów i książąt, bywają nawiedzone. Wybraliśmy dla was 22 najpiękniejsze i najbardziej niezwykłe zamki w całej Europie. Wśród nich znajdziecie wyjątkowy Zamek Zakochany w Wietrze, twierdzę, w której wykorzystano pomysły Leonarda da Vinci i inne niezwykłości. Warto je odwiedzić choćby w czasie weekendowego wypadu, dłuższego urlopu lub wakacji. Przekonajcie się, jakie cuda skrywają najpiękniejsze zamki Europy i dlaczego są tak wyjątkowe.

📢 Córka Ewy Kasprzyk zachwyca na najnowszych zdjęciach. Małgorzata Bernatowicz przeszła metamorfozę i schudła ponad 30 kg Małgorzata Bernatowicz znana bardziej jako Carmell czasami pojawia się publicznie u boku swojej mamy. Podczas jednego z takich eventów, to nie popularna aktorka przykuwała uwagę, ale jej córka. 📢 Kradzież auta w Krasnosielcu. Złodzieje ukradli nissana qashqaia zaparkowanego w garażu. Włamali się też do domu Do włamania doszło w miniony weekend. Złodzieje nie tylko ukradli samochód zaparkowany w garażu na prywatnej posesji, ale także włamali się do domu i zdemontowali kilka elementów karoserii z drugiego samochodu. 📢 Uzdrowiska w Polsce: mapa wszystkich miejscowości uzdrowiskowych na jesienny wypoczynek. Gdzie jest największe uzdrowisko? Jeżeli cały rok ciężkiej pracy dał wam w kość, odpoczynek jest nie tylko zasłużony, ale i konieczny. Nie wszyscy wiedzą, że są w naszym kraju miejscowości, w których piękne krajobrazy i bogactwo atrakcji to tylko miły dodatek do prawdziwej regeneracji organizmu. Jesień to chyba najlepsza pora na wypoczynek w uzdrowisku, ale które wybrać? Dla wszystkich tych, którzy czują się zmęczeni, przygotowaliśmy mapę uzdrowisk w Polsce. Gdzie znajduje się największe z nich? W tym artykule zawarliśmy wszystkie najważniejsze informacje.

📢 Zespół Szkól Zawodowych nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce ma już 55 lat. W poniedziałek 27.11.2023 odbyła się uroczysta gala Uroczystość 55- lecia Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce odbyła się 27 listopada 2023 roku w Ostrołęckim Centrum Kultury. 📢 Ekspert w sprawie wycieku z ALAB Laboratoria: Przestępcy mogą wykorzystać dane na wiele sposobów W poniedziałek internet obiegły informacje o ogromnym wycieku danych z firmy ALAB Laboratoria, zajmującej się badaniami diagnostycznymi. Hakerzy opublikowali dane osobowe, a także wyniki badań dziesiątek tysięcy pacjentów i grożą dalszym ich ujawnianiem. Piotr Kukla, ekspert z Krajowego Instytutu Cyberbezpieczeństwa tłumaczy w rozmowie z portalem i.pl, czym może skutkować taki atak i jak się przed nim ustrzec.

📢 Podpisano umowę na przebudowę boiska sportowego w Zespole Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej Zadanie pn."Przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową budynku zaplecza sanitarno-szatniowego oraz budową parkingu" ma zostać zakończone w 2025 roku. Na razie, w miejscu planowanej inwestycji, jest duże trawiaste boisko.

📢 Piękne Polki z PRL-u bez botoxu i Iphone'ów. To się nazywa prawdziwy wdzięk i kobieca delikatność Zjawiskowa uroda, pewność siebie i klasa - to po prostu piękne Polki z czasów PRL. Bez botoxu i Phonów. Zobaczcie archiwalne fotografie przedstawiające prawdziwe ślicznotki z tamtych lat, które nie potrzebowały wybiegu, by prezentować swoje wdzięki i klasę. Przejdź do galerii zdjęć i przypomnij sobie urokliwe Panie PRL-u. 📢 Wypadek na przejeździe kolejowym w Ostrołęce. Zderzenie osobówki i szynobusu na ul. Żeromskiego 26.11.2023 Do wypadku doszło w niedzielę, 26 listopada po godz. 19.00. Osobówka wjechała na tory mimo ostrzeżenia o nadjeżdżającym pociągu. 📢 Volkswagen Multivan 1.4 TSI eHybrid 218 KM. Test, wrażenia z jazdy, spalanie, ceny i wyposażenie Po niedawnym teście Volkswagena ID.Buzz’a, do Multivana T7 podchodziłem niemal jak do reliktu, swego rodzaju klasyka motoryzacji. Mówię oczywiście o wyglądzie zewnętrznym, bo to, co jest pod maską, to wciąż cenione – szczególnie w takim aucie – spalinowe rozwiązanie. Ale czy na pewno? W przypadku wersji hybrydowej plug-in, zalety i wady zarówno elektrycznego ID.Buzz’a, jak i typowo spalinowego Multivana w pewnym sensie się przenikały.

📢 Wypadek w Baranowie. Poszkodowana została jedna osoba Do zdarzenia doszło 26.11.2023 w Baranowie na ul. Mostowej. Samochód zjechał z drogi i uderzył w przydrożne drzewo. Poszkodowana została jedna osoba, która została przewieziona do szpitala. W akcji brali udział: OSP Baranowo, PSP Ostrołęka, karetka pogotowia oraz patrol policji. 📢 Uczestnicy The Voice Senior wystąpili w Czerwinie. Koncert odbył się w niedzielę 26.11.2023 W Gminnym Ośrodku Kultury w Czerwinie odbył się koncert z udziałem uczestników telewizyjnego programu “The Voice Senior”. Koncert przyciągnął mieszkańców gminy, którzy świetnie się bawili przy znanych i lubianych hitach prezentowanych przez seniorów.

📢 Spotkanie integracyjne dla dzieci w Troszynie - "Ale wkoło jest wesoło", 26.11.2023 Na imprezę zaprosiło dzieci Centrum Kultury w Troszynie. Były gry, zabawy, pokaz iluzjonisty. Zabawa była przednia!

📢 Ostatki w Biesiadzie. Impreza odbyła się w sobotę 25.11.2023 W sobotę 25.11.2023 w Biesiadzie odbyła się impreza ostatkowa. Na licznie przybyłych gości czekała dobra zabawa przy muzyce DJ Speedy i DJ Accord. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii. 📢 Pogrzeb Romana Świerżewskiego - społecznika, długoletniego dyrektora GOKiS w Bogutach-Piankach, 25.11.2023 Długoletni dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach, propagator kultury pogranicza Mazowsza i Podlasia, społecznik zmarł nagle, 23 listopada 2023 nad ranem. W sobotę 25 listopada 2023 żegnali go bliscy, znajomi, samorządowcy... 📢 65-lecie Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. W Ostrołęce wręczono medale, odznaczenia i nagrody Oddział Rejonowy i Rejonowa Rada Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrołęce zaprosili na uroczysty jubileusz z okazji 65-lecia Honorowego Krwiodawstwa. Spotkanie odbyło się w sobotę 25.11.2023 w OCK.

📢 Tak mieszka Szymon Hołownia z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żyje na co dzień marszałek sejmu i pilotka myśliwca MiG-29 Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami nieopodal stolicy. Dom położony w wygodnej odległości od jej zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider Trzeciej Drogi, który wcześniej zdobył popularność jako prowadzący program „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który został wybrany marszałkiem Sejmu X kadencji. 📢 Najlepsi nauczyciele na Mazowszu wybrani! Wśród nich jest 7 nauczycieli z naszego regionu. Nagrody wręczono 24.11.2023 48 nauczycieli z woj. mazowieckiego odebrało z rąk Elżbiety Lanc wyróżnienia w 6. edycji konkursu dla nauczycieli-opiekunów stypendystów w projekcie dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Każdy z nich otrzymał od samorządu Mazowsza nagrodę finansową w wysokości 4 tys. złotych.

📢 Turniej "Od serca do serca" w Różanie. Cel? Pomoc Oli Załęskiej chorującej na mukowiscydozę W niedzielę 19.11.2023 w Szkole Podstawowej w Różanie odbyła się sportowa impreza charytatywna. Zebrane podczas akcji pieniądze zasilą zbiórkę Oli Załęskiej chorej na mukowiscydozę. Gośćmi specjalnymi byli aktor Piotr Mróz oraz policjant i sportowiec- Dariusz Popiołek. Działo się! 📢 Narodowi i Ojczyźnie - uroczyste wręczenie wyróżnienia ustanowionego w Ostrołęce, 21.11.2023. Laureat 19. edycji to Adam Tadeusz Bujak 21 listopada 2023 roku społeczność Zespołu Szkół SIGiE, księża z parafii pw. św. Wojciecha oraz fundacja oświatowa im. prof. Kobylińskiego w Ostrołęce zorganizowali spotkanie z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Wydarzenie odbyło się w kościele w Wojciechowicach oraz w siedzibie szkoły (obok). Ważnym jego elementem było wręczenie wyróżnienia „Narodowi i Ojczyźnie”. Jest ono przyznawane od 2004 roku (z przerwą w 2020 roku, z powodu pandemii).

📢 PLEBISCYT SPORTOWY 2023. Głosowanie rozpoczęte! Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do nagród Rozpoczęliśmy kolejną edycję Plebiscytu Sportowego. Jak w ubiegłych latach nagrody zostaną przyznane najpierw w każdym mieście i powiecie, później w skali województwa, a następnie w wielkim ogólnopolskim finale. Partnerem Plebiscytu Sportowego 2023 jest ORLEN - największy sponsor polskiego sportu zawodowego i amatorskiego. 📢 Jubileusz 10-lecia nadania imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Czarni. Uroczystość odbyła się 17.10.2023. Zobaczcie zdjęcia We wtorek 17 października 2023 w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarni miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Placówka obchodziła jubileusz 10-lecia nadania jej imienia Jana Pawła II. Dla całej społeczności szkolnej był to wyjątkowy dzień. 📢 Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej w małkińskim „Staszicu”, 13.10.2023 14 października 1773 r. powstała Komisja Edukacji Narodowej. Od roku 1982 dzień 14 października pracujący w oświacie i na rzecz oświaty świętują Dzień Edukacji Narodowej. 13 października 2023 r. – w 250. rocznicę utworzenia KEN – w Zespole Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej. Ważnym ich punktem było uroczyste otwarcie kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych.

📢 Ostrowski UTW już po inauguracji roku akademickiego 2023/2024. Odbyła się 10.10.2023. Uniwersytet cieszy się dużą popularnością Słuchacze ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozpoczęli kolejny rok akademicki. Inauguracja odbyła się we wtorek, 10 października w Starej Elektrowni. 📢 Różański Piknik Militarny. Gwiazdami Róże Europy i Kobranocka. 9.09.2023. Zdjęcia To była już 12. edycja Różańskiego Pikniku Militarnego. Tradycyjnie spotkanie miłośników historii i różańskich fortyfikacji odbyło się w Forcie nr 1 w Różanie.

📢 Rozpoczęcie roku szkolnego w I Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Ostrołęce. 4.09.2023. Zdjęcia Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego najstarszy ostrołęcki ogólniak – I Liceum Ogólnokształcące – zorganizował w hali im. A. Gołasia. 📢 Dożynki w Goworowie. Festyn Pożegnanie Lata odbył się w niedzielę 27 sierpnia 2023 w Goworowie. Zdjęcia Zgodnie z tradycją dożynki w Goworowie zorganizowano na placu parafialnym przy kościele. A zaczęły się uroczystą mszą świętą w goworowskim kościele.

📢 Retro Tractors Sawik Tour V jedzie na dożynki w Bogutach-Piankach W piątek 25.08.23 r. zabytkowe traktory wyruszyły z Paproci Dużej. Punktem docelowym piątej edycji Retro Tractors Sawik Tour są Boguty-Pianki. Traktory będą jedną z atrakcji powiatowych dożynek, które odbędą się w Bogutach-Piankach w niedzielę 27 września 2023 r. 📢 Uroczystości patriotyczne w Dąbrówce, 15.08.2023. Odsłonięcie odnowionej mogiły powstania styczniowego i tablicy poświęconej wojnie 1920 r. 15 sierpnia 2023 – w Święto Wojska Polskiego – w Dąbrówce w gminie Lelis odbyła się patriotyczna uroczystość, podczas której odsłonięto nowy nagrobek na mogile księdza Walentego Placyda Podgórskiego – powstańca styczniowego oraz odsłonięto kamień z tablicą upamiętniającą wojnę 1920 roku. 📢 Przegląd piosenki klubów seniora w Baranowie, 6.08.2023 To 15. edycja przeglądu. Odbywa się po trzyletniej przerwie. W upalne niedzielne popołudnie 6 sierpnia 2023 w baranowskim amfiteatrze pojawiły się grupy seniorów z powiatów: ostrołęckiego, przasnyskiego oraz ostrowskiego. I gościnnie - seniorzy z Lipnicy Wielkiej na Orawie.

📢 Święto Policji w Makowie Mazowieckim. Funkcjonariusze otrzymali awanse na wyższe stopnie, medale i odznaczenia. 25.07.2023 We wtorek 25.07.2023 przed komendą powiatową policji w Makowie Mazowieckim odbyło się uroczysty apel związany z przypadającym dzień wcześniej Świętem Policji. Funkcjonariusze otrzymali medale, odznaczenia oraz awanse zawodowe.

📢 Zakończenie roku klas ósmych w Szkole Podstawowej nr 6 w Ostrołęce. 22.06.2023. Zdjęcia 23 czerwca 2023 to ostatni dzień roku szkolnego 2022/2023. Niektórzy uczniowie ze swoimi szkołami pożegnali się już wcześniej - w czwartek 22 czerwca. 📢 Seniorada w Ostrołęce, 18.06.2023. Tak się bawią seniorzy z Dj Wiką. Zdjęcia, wideo Witam państwa na drugiej Senioradzie. Jak będziecie państwo jeszcze chcieli, to zrobimy i w przyszłym roku - zadeklarował Wiesław Kędzierski, przewodniczący ostrołęckiej Rady Seniorów. I ta deklaracja wywołała aplauz publiczności, licznie zgromadzonej w niedzielne popołudnie na Placu Wolności w Ostrołęce.

📢 Ostrołęka. Studniówka Zespołu Szkół Zawodowych nr 4. 28.01.2023. Zdjęcia Maturzyści z Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 100 dni do matury odliczali w sobotę 28 stycznia 2023 w sali bankietowej "Augustyniak"

