Prasówka 29.09.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Często łykasz paracetamol na ból głowy? Bądź ostrożny, bo ten popularny lek może być groźny”?

Prasówka 29.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Często łykasz paracetamol na ból głowy? Bądź ostrożny, bo ten popularny lek może być groźny To popularny lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy, jednakże często istnieją obawy co do jego toksyczności i potencjalnych zagrożeń. Warto bliżej przyjrzeć się temu tematowi, aby zrozumieć, kiedy i jak go stosować bezpiecznie. O jaki lek chodzi?

📢 Tak w woj. lubelskim mieszka jedyna w kraju rodzina amiszów. Jak wygląda ich codzienne życie? Zobacz zdjęcia Żyją zgodnie z Pismem Świętym. Jakub nigdy nie był pijany, a Anita ściąga chustkę z głowy tylko w nocy. Nie mają w domu telewizji ani radia, ale korzystają z samochodu i z 500 plus. Zobaczcie, jak mieszka jedyna w Polsce rodzina amiszów spod Janowa Lubelskiego.

📢 Tadeusz Wardaszka z gminy Andrzejewo 24.09.2023 skończył sto lat. To najstarszy mieszkaniec gminy Andrzejewo 27 września 2023 roku w domu państwa Janiny i Andrzeja Wardaszków w Królach Dużych odbyła się wyjątkowa uroczystość. Tadeusza Wardaszka (ojca pana Andrzeja) - najstarszy mieszkaniec gminy Andrzejewo - świętował setne urodziny.

Prasówka 29.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kapsuła czasu zakopana na Placu Wolności podczas Ostrołęckich Dni Młodzieży. 28 września 2023. Zdjęcia Ostrołęckie Dni Młodzieży to inicjatywa Młodzieżowej Rady Miasta. Impreza odbyła się w czwartek 28 września 2023 roku i jedno jest pewne - będzie się o niej mówiło w Ostrołęce nawet za 50 lat!

📢 Tak mieszka na wsi Leszek Lichota i Ilona Wrońska. Tu aktorzy znaleźli swój raj. Aktorstwo to nie jest jedyna profesja „Znachora” Leszek Lichota to nowy profesor Wilczur, który wciela się w tę postać w najnowszej wersji „Znachora”. Wiele osób zastanawia się, jak wypadnie w tej roli lubiany aktor. Nie uniknie przecież porównywania do Jerzego Bińczyckiego, który po mistrzowsku zagrał profesora Wilczura w głośnej ekranizacji powieści z 1982 roku w reżyserii Jerzego Hoffmana. Zobacz, jak żyje na co dzień aktorska para i gdzie znaleźli swoje miejsce na ziemi. Malownicza okolica zachwyca. Zdziwisz się czy zajmuje się Leszek Lichota, gdy nie jest na planie filmowym. 📢 Goryczak żółciowy to podstępny grzyb! „Szatan” tylko udaje jadalne gatunki, lepiej się nie pomylić Goryczak żółciowy to pięknie wyglądający grzyb, który często „udaje” jadalne i pożądane przez grzybiarzy gatunki. Jednak potrawa z dodatkiem goryczaka nie będzie nadawała się do jedzenia. Sprawdź, jak wygląda goryczak zwany szatanem, z jakimi grzybami można go pomylić i jak do rozpoznać.

📢 Muzeum Historii Polski uroczyście otwarte. Od 29 września 2023 r. będzie dostępne dla zwiedzających Muzeum Historii Polski było marzeniem i ideą prezydenta Lecha Kaczyńskiego - podkreślił w czwartek podczas inauguracji MHP w Warszawie prezydent Andrzej Duda. Wskazał, że muzeum powstało w miejscu niezwykle ważnym i symbolicznym z punktu widzenia historii Polski - na terenie warszawskiej Cytadeli. 📢 Niemal zawsze pokazuje się w spódnicach i sukienkach. Katarzyna Bujakiewicz ma swój niepowtarzalny, kobiecy styl. Zobacz zdjęcia Widzowie kojarzą ją z ról niezwykle sympatycznych i pogodnych kobiet. Prywatnie jest znana jako osoba ciepła i rodzinna, a zarazem odważna i temperamentna. Katarzyna Bujakiewicz to utalentowana, blondwłosa piękność z błękitnymi oczami. Widzom znana jest przede wszystkim z dawnych odcinków serialu „Na dobre i na złe”, ale zagrała też w wielu innych produkcjach. Można ją zobaczyć również na scenach teatralnych i jako prowadzącą programy telewizyjne. W czwartek (28 września) obchodzi 51. urodziny.

📢 Wyrok w sprawie OPWiK w Ostrołęce. Były prezes i były wiceprezes „wodociągów” uniewinnieni Sąd Rejonowy w Ostrołęce uniewinnił byłego prezesa Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Dariusza O. i wiceprezesa spółki Andrzeja Grzyba (konsekwentnie od początku sprawy prosił o podawanie jego nazwiska – przyp. red.). Obaj byli oskarżeni o nieprawidłowości podczas realizacji jednej z inwestycji OPWiK. 📢 Nowa remiza w Rzekuniu już gotowa. Zobaczcie jak wygląda Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzekuniu mają nową remizę. We wtorek 26 września władze gminy dokonały przeglądu całkowicie odnowionego obiektu.

📢 Czapki damskie na jesień to ciekawy i oryginalny dodatek do stylizacji. Zobacz, co będzie modne w tym sezonie Czapki damskie to element garderoby, który oprócz swojej praktycznej funkcji mają istotny wpływ na wizerunek. Odpowiednio dobrane nakrycie głowy podkreśli urodę i będzie uzupełnieniem każdej jesiennej stylówki.

📢 Ostrołęcki Dzień Młodzieży: będą tiktokerzy, mówca motywacyjny, a imprezę poprowadzi znany lektor Już dzisiaj, 28 września, po raz pierwszy w Ostrołęce odbędzie się Ostrołęcki Dzień Młodzieży. Tego dnia młodzi ludzie, którzy przyjdą na halę Gołasia w Ostrołęce będą mogli spędzić niezapomniany czas w towarzystwie: Kacper Zembrzucki (tiktoker) Przemysław Świercz- mówca motywacyjny, Prawo Marcina (tiktoker). Imprezę poprowadzi Jakub Rutka - lektor, konferansjer. 📢 Wypadek w Czaplicach Bąkach, gm. Krzynowłoga Mała. Zderzyły się dwa samochody Do zdarzenia doszło w środę 27.09.2023 na drodze wojewódzkiej nr 616 w Czaplicach Bąkach. 📢 Inauguracyjne spotkanie Kurpiowskiego Bractwa Śpiewaczego w Myszyńcu Dzwonnica przy myszynieckiego bazylice mniejszej staje się powoli centrum kulturalnym dla miasta i gminy. Przez kilka dni w tym obiekcie odbywał się cykl imprez pod nazwą "Noce w Dzwonnicy". W środę 27 września zebrali się tu śpiewacy z kilku okolicznych gmin kurpiowskich. Było to inauguracyjne spotkanie Kurpiowskiego Bractwa Śpiewaczego.

📢 Cukinia. TOP 10 dań z cukinii naszych Czytelników [PRZEPISY] Cukinia - przepisy. Tania, smaczna i… niskokaloryczna. Można z niej wyczarować przepyszne dania. Kliknijcie w galerię i zobaczcie TOP 10 dań z cukinii naszych Czytelników. 📢 Ostrołęka. Wypadek na ul. 11 Listopada. Samochód potrącił kobietę na przejściu dla pieszych Do zdarzenia doszło w środę 27.09.2023 po godz. 17.00. Kobieta przeprowadzała rower przez przejście dla pieszych, kiedy doszło do potrącenia.

📢 Otwarcie ośrodka NOEE w Broku. Nadbużański Ośrodek Edukacji Ekologicznej przeszedł gruntowną przebudowę. Zdjęcia Nadbużański Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Broku znany wcześniej jako Nadbużański Ośrodek Edukacji przeszedł gruntowną przebudowę - w środę, 27 września odbyła się konferencja inaugurująca jego otwarcie. 📢 11 najlepszych plaż w Europie na jesienny wypoczynek. Tam woda ma 24 stopnie nawet w październiku Wakacje się skończyły, a wy nadal marzycie o relaksującym wypoczynku na plaży i kąpielach w ciepłym morzu? Nie ma problemu – wyszukaliśmy dla Was 11 niesamowitych plaż Europy w sam raz na jesienny urlop. To idealne miejsca na wypoczynek solo, we dwoje lub z całą rodziną. Sprawdźcie, gdzie nawet w październiku woda ma aż 24 stopnie Celsjusza. 📢 Ostrów Mazowiecka. Poszukiwani listem gończym. Wiesz, gdzie przebywają? Powiadom policję Ostrowscy policjanci zajmujący się poszukiwaniami osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości szukają osób, wobec których sąd wystawił list gończy. Zobacz zdjęcia poszukiwanych osób. Widziałeś ich?

📢 Trwają poszukiwania Barbary Ochelskiej z powiatu makowskiego. Wyszła z domu 4 września 2023 i ślad po niej zaginął Makowscy policjanci w dalszym ciągu prowadzą poszukiwania 59-letniej Barbary Ochelskiej. Wczoraj do poszukiwań ponownie został użyty pies policyjny. 📢 10 najciekawszych atrakcji Kudowy-Zdroju. Propozycje dla miłośników przyrody, romantycznych spacerów i... grozy Lista miejsc wartych odwiedzenia w Kudowie i okolicach jest tak rozbudowana, że można łatwo się pogubić - z tego powodu przygotowaliśmy listę 10 najciekawszych atrakcji Kudowy-Zdroju. Znajdziecie tam propozycje dla miłośników przyrody, romantycznych spacerów i... grozy. Co ma do zaoferowania ta urokliwa miejscowość? W artykule umieściliśmy także najważniejsze informacje: cenniki, godziny otwarcia i mapy.

📢 Delikatne paznokcie na jesień 2023, które spodobają się minimalistkom. Manicure subtelny, a jednocześnie efektowny. Poznaj teddy nails Delikatne paznokcie to jeden z najmodniejszych trendów, jaki się utrzymuje od dłuższego czasu. Styliści dostosowują je pod daną porę roku i tak właśnie powstały teddy nails. Pazurki, które są eleganckie, subtelne i kolorem nawiązują do jesieni.

Spotkanie z kandydatami Koalicji Obywatelskiej w Ostrołęce. Byli lokalni kandydaci i ci z najwyższymi numerami na liście. 26.09.2023 We wtorek 26 września 2023 odbyło się w Ostrołęce spotkanie z kandydatami Koalicji Obywatelskiej w wyborach do sejmu. 📢 Sposób na słodycze w PRL-u. Pamiętacie te desery z dzieciństwa? Nie tylko kogel-mogel. Sprawdźcie TOP 10 kultowych przepisów W czasach PRL niełatwo było kupić słodycze w sklepach. Gospodynie i gospodarze domu radzili sobie więc innymi sposobami. Posiadając w domu zaledwie kilka podstawowych składników, można uzyskać przepyszne słodkości, które ucieszą każdego łasucha. Wracamy pamięcią o kilka dekad i przypominamy kultowe przepisy na desery z czasów PRL-u. Pamiętasz je?

📢 Co tak śmierdzi w Ostrowi Mazowieckiej? Zakład Gospodarki Komunalnej wyjaśnia… Sygnały o przykrym zapachu odczuwalnym w Ostrowi Mazowieckiej docierają od pewnego czasu do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej. Co jest przyczyną smrodu?

📢 „Poznaj grzyby – unikniesz zatrucia!”. Wystawa edukacyjna w Szkole Podstawowej nr 2 w Ostrołęce. 26 września 2023. Zdjęcia We wtorek 26 września 2023 – w Szkole Podstawowej nr 2 w Ostrołęce została otwarta wystawa, na której każdy dowie się jak odróżnić grzyby jadalne od trujących. W kolejnych dniach wiedzę tę posiądą uczniowie innych ostrołęckich szkół. 📢 Otrzęsiny klas pierwszych szkół powiatowych. Dużo dobrej zabawy w Goworowie. 26 września 2023. Zdjęcia Imprezę zorganizowano w Zespole Szkół Powiatowych w Goworowie. Wzięli w niej udział około 250 uczniów ze wszystkich szkół powiatowych.

📢 Test Coopera w Ostrołęce. Rekordowa liczba uczestników. Impreza odbyła się na stadionie w Ostrołęce w sobotę 23 września 2023. Zdjęcia 23 września 2023, w pierwszym dniu rozpoczynającego się Europejskiego Tygodnia Sportu, na stadionie miejskim w Ostrołęce zorganizowaliśmy Test Coopera dla Wszystkich. Była to już ósma edycja testu służąca do oceny poziomu wydolności organizmu społeczności lokalnej, który polegał na 12-minutowym nieprzerwanym biegu – informuje organizator wydarzenia – UKS Clan działający przy II LO im. C.K. Norwida w Ostrołęce.

📢 Złote Gody w Bogutach-Piankach. 21.09.2023 11 par małżeńskich obchodziło jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego W czwartek, 21 września jedenaście par małżeńskich z gminy Boguty-Pianki obchodziło jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Z tej okazji pary otrzymały pamiątkowe medale, które nadaje prezydent RP. 📢 Spotkanie KGW z regionu w Starym Lubiejewie w ramach projektu "Z pamięcią o niepodległej Polsce", 24.09.2023 W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie odbyło się spotkanie w ramach projektu "Z pamięcią o niepodległej Polsce". W spotkaniu wzięły udział koła gospodyń wiejskich i zespoły artystyczne z całego regionu.

📢 Wyprzedaż garażowa w Ostrowi Mazowieckiej. Wydarzenie zorganizowano w ogródku jordanowskim 24.09.2023 W niedzielne popołudnie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej zorganizował wyprzedaż garażową. 📢 Skutki jedzenia bananów. To się dzieje z organizmem, gdy jemy banany Banan to jeden z ulubionych owoców w Polsce. Po banany sięga wiele osób, często nawet każdego dnia. Banany to także owoce, które zawierają wiele składników mineralnych i liczne witaminy. Korzyści płynących z jedzenia bananów jest naprawdę dużo. Banany dostarczają energii, zapobiegają zaparciom a nawet pomagają schudnąć. Jakie są skutki jedzenia bananów? Co się dzieje z organizmem, gdy jemy banany? Zobacz teraz, co mówią na ten temat dietetycy. 📢 Wykopki Sołeckie w Rząśniku-Majdanie. Wspólne kopanie ziemniaków, występ "Świtanek" i spektakl w wykonaniu mieszkańców 23.09.2023 Wydarzenie zostało zorganizowane dzięki zaangażowaniu mieszkańców Rząśnika-Majdanu i okolicznych miejscowości. Rok temu mieszkańcy przygotowali pokaz żęcia sierpem i koszeniem kosą zboża. Tym razem pokazali, jak dawniej wyglądały wykopki.

📢 Student żałował, że wynajął. Można dostać zawału! Najdziwniejsze mieszkania do wynajęcia w kraju Zbliża się początek nowego roku akademickiego, więc studenci ze zdwojoną siłą poszukują odpowiedniego lokum. W ogłoszeniach można trafić na prawdziwe miny. Zobaczcie sami jakie pokoje można znaleźć na portalach ogłoszeniowych.

📢 Wypadek w Dąbrowie. Pijany kierowca stracił panowanie nad autem. Do zdarzenia doszło 22.09.2023 O zdarzeniu, do którego doszło w piątek, tuż po godz. 13.00 poinformowali strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Andrzejewie. 📢 Senator Maria Koc z wizytą w Ostrowi. Oglądała kompleks szkolno-przedszkolny budowany przy ul. Partyzantów W piątek, 22 września do Ostrowi przyjechała senator Maria Koc, aby spotkać się z lokalnymi samorządowcami i zobaczyć nowy kompleks szkolno-przedszkolny, który powstaje przy ul. Partyzantów. W spotkaniu wzięli też udział burmistrz Ostrowi Mazowieckiej Jerzy Bauer, starosta ostrowski Zbigniew Chrupek i wójt gminy Boguty-Pianki Jędrzej Drewnowski.

📢 Szkoła Podstawowa w Amelinie 16.09.2023 obchodziła jubileusz 100-lecia. Zdjęcia, wideo Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki obchodziła jubileusz stulecia. Z tej okazji na placu przy szkole odbyła się uroczystość, podczas której wspominano dawne lata placówki, wkopano kapsułę czasu, dzieci przygotowały część artystyczną, a absolwenci mieli okazję do spotkania i rozmów przy suto zastawionym stole. Szkoła otrzymała też medal pamiątkowy Pro Masovia. 📢 Gala w Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia, 15.09.2023 Gmina Czarnia jest najmniejszą w Polsce jednostką samorządu terytorialnego, w której funkcjonuje Centrum Usług Społecznych. Powstało ono ponad 2 lata temu z przekształcenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W piątek 15 września 2023 odbyła się uroczysta gala podsumowująca realizację całego projektu. 📢 Samorządowa Gala Uczniowska w Ostrołęce, 14.09.2023 Wręczenie dyplomów stypendystom odbyło się w czwartek 14.09.2023 w hali im. Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce.

📢 Guty-Bujno. Dożynki gminy Ostrów Mazowiecka to okazja do podziękowań, gratulacji i dobrej zabawy. 2.09.2023 Trwają dożynki w Gutach-Bujnie. Zapowiada się, że wieczorem na gości też czeka świetna zabawa. Będą koncerty Miłego Pana i zespołu Universe. Gmina Ostrów Mazowiecka obchodzi w tym roku jubileusz 50-lecia istnienia. Z tej okazji gmina przygotowała niespodziankę dla mieszkańców i gości: pyszny jubileuszowy tort. Ponadto, 2023 rok to też jubileusz Waldemara Brzostka, który jest wójtem gminy 25 lat! Z tej okazji przygotowano także niespodziankę dla wójta: balony i kwiaty.

📢 Dożynki w Goworowie. Festyn Pożegnanie Lata odbył się w niedzielę 27 sierpnia 2023 w Goworowie. Zdjęcia Zgodnie z tradycją dożynki w Goworowie zorganizowano na placu parafialnym przy kościele. A zaczęły się uroczystą mszą świętą w goworowskim kościele. 📢 Festyn rodzinny w Dylewie gm. Kadzidło, 26.08.2023. Zdjęcia W sobotnie popołudnie 26 sierpnia 2023 na placu za szkołą w Dylewie stanęło wielkie miasteczko dmuchańców, a na boisku można było podziwiać talenty wokalne i taneczne młodszych i starszych mieszkańców nie tylko sołectwa Dylewo.

📢 Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 w Rubinku w Ostrowi Mazowieckiej 23.06.2023 Po mszy świętej w kościele pw. Wniebowzięcia NMP, uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej spotkali się na sali gimnastycznej, aby wspólnie pożegnać rok szkolny 2022/2023.

📢 Złote Gody w Czerwinie. Dwadzieścia par świętowało jubileusz pożycia małżeńskiego. 31.05.2023 W środę 31.05.2023 w gminie Czerwin wręczono parom medale za Długoletnie pożycie małżeńskie. 📢 Ostrołęka. Pierwsza Komunia Święta w parafii pw. Zbawiciela Świata, 14.05.2023. Zdjęcia W niedzielę, 14 maja 2023, do sakramentu przystąpiło 54 dzieci. 📢 Spotkanie modlitewne w Wąskim Lesie (Sewerynowo, gm. Czerwonka, pow. makowski), 12.02.2023 Spotkanie modlitewne odbyło się w niedzielę 12 lutego 2023 r. o godz. 14.00 w Wąskim Lesie na terenie gminy i parafii Czerwonka. To miejsce kaźni. 12 lutego 1940 r. Niemcy rozstrzelali tu ponad 500 mieszkańców powiatu makowskiego: ludzi starszych, chorych, ułomnych. Zwabiono ich pod pozorem bezpłatnego leczenia, w tym leczenia sanatoryjnego. To spotkanie – połączone ze złożeniem kwiatów, zapaleniem zniczy i odczytaniem wstępnej listy ofiar zbrodni – było inicjatywą mieszkańców powiatu makowskiego.

📢 Ostrołęka. Liceum Klasyczne im. Papieża Jana Pawła II ma własny pomysł na edukację. Jaki? Rozmawiamy o tym z dyrektorem Henrykiem Gutem Tegoroczni maturzyści przystąpili do egzaminu dojrzewania. Przygotowania do matury wyglądały zupełnie inaczej niż w poprzednich latach- z uwagi na pandemię przebiegały zdalnie. Jak młodzi ludzie oraz nauczyciele odnaleźli się w nowej rzeczywistości oraz o edukacji w ogóle- rozmawiamy z dyrektorem Liceum Klasycznego w Ostrołęce, Henrykiem Gutem.

📢 Wszystkich Świętych 2019. Cmentarz parafialny w Ostrołęce, 01.11.2019 [ZDJĘCIA] Dziś odwiedzamy groby swoich bliskich... 📢 Ostrołęka. Indywidualne biegi przełajowe na plaży miejskiej [ZDJĘCIA] Ostrołęka. Indywidualne biegi przełajowe na plaży miejskiej. 26 października 2019 na ostrołęckiej plaży miejskiej pojawiły się setki biegaczy przełajowych z Ostrołęki oraz powiatu ostrołęckiego.

