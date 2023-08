Prasówka 29.08.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Utrudnienia w ruchu w woj. mazowieckim 29.08.2023. Lista aktualnych remontów dróg i innych zdarzeń”?

Prasówka 29.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Utrudnienia w ruchu w woj. mazowieckim 29.08.2023. Lista aktualnych remontów dróg i innych zdarzeń Które drogi w województwie mazowieckim 29.08.2023 nie są przejezdne? Roboty drogowe: droga 79, obwodnica Góry Kalwarii (23. km na odc. 5 km) Naprawa dylatacji.

📢 Wyłączenia prądu w mazowieckim. Gdzie 29.08 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie? Czy są planowane wyłączenia prądu w mazowieckim 29.08? W artykule znajdziesz listę miejsc, w których mogą nastąpić przerwy w dostawie prądu 29.08. Warto wiedzieć wcześniej o zaistnieniu takiej sytuacji. Szczególnie jeśli pracujesz lub uczysz się zdalnie. Najczęstszą przyczyną planowanych wyłączeń prądu są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. 📢 Minister edukacji Przemysław Czarnek w Ostrołęce. Sala widowiskowa OCK wypełniona do ostatniego miejsca W poniedziałek 28 sierpnia 2023 w Ostrołęckim Centrum Kultury z mieszkańcami spotkał się minister edukacji Przemysław Czarnek.

Prasówka 29.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wypadek w Lubotyniu-Morgach. Mimo reanimacji kierowca zmarł. Do zdarzenia doszło 28.08.2023 Do wypadku doszło w poniedziałek, 28 sierpnia rano, tuż po godz. 8:00.

📢 Tak mieszka Zofia Zborowska i Andrzej Wrona. Zobacz, jak się urządzili w domu za miastem. Basen, jacuzzi i ogród - to jeszcze nie wszystko! Zofia Zborowska i Andrzej Wrona to popularna para, która chętnie dzieli się w mediach społecznościowych kadrami ze swojego życia. Topowy siatkarz polskiej reprezentacji i aktorka jakiś czas temu postanowili porzucić życie w stolicy i przenieśli się do luksusowego domu za miastem. Zajrzyj do ich wyjątkowej willi i zobacz, jak modnie ją urządzili. Sprawdź, jak luksusowo żyje na co dzień Zosia Zborowska z popularnym sportowcem, córeczką i psem.

📢 Odkryj Szlak Orlich Gniazd: Wyrusz w podróż w poszukiwaniu tajemnic i historii jurajskich zamków. Te miejsca warto zobaczyć Szlak Orlich Gniazd to malownicza trasa turystyczna przecinająca województwa małopolskie i śląskie. Podróżując od Częstochowy do Krakowa, ukazuje on wspaniałe zabytki historyczne – jurajskie zamki i warownie, wznoszące się na skałach o wysokości nawet 30 metrów. Szlak znakowany kolorem czerwonym ma imponującą długość 163,9 km.

📢 Pompy ciepła kończą swoją erę? W programie Czyste Powietrze dominuje teraz inne źródło ciepła Po rekordach popularności rok temu, w 2023 pompy ciepła przeżywają niemały zastój. Teraz to inne źródło ciepła pobija domy Polaków. W programie Czyste Powietrze zyskuje źródło ciepła, które odeszło już w niepamięć. Na co obecnie stawiają Polacy? Co dzieje się z pompami ciepła w naszym kraju? Zbieramy najciekawsze dane z rządowego programu Czyste Powietrze. 📢 Rodzinny Rajd Rowerowy w Nagoszewie. W rajdzie "Okolice Nagoszewa" wzięło udział kilkadziesiąt osób. 27.08.2023 W rodzinnym rajdzie rowerowym wzięło udział kilkadziesiąt osób - mieszkańców Nagoszewa oraz okolicznych miejscowości. 📢 Dożynki gminno-parafialne w Małkini Górnej. Zobaczcie zdjęcia i wideo. Impreza odbyła się w niedzielę 27 sierpnia 2023 Dożynki to święto rolników, ale też sołectw i Kół Gospodyń Wiejskich. Podczas dożynek w Małkini Górnej dziękowano rolnikom za ich ciężką pracę i dar chleba. 27 sierpnia 2023 r. na stadionie w Małkini Górnej odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne organizowane wspólnie przez wójta gminy Małkinia Górna Bożenę Kordek i proboszcza parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnej ks. kanonika Piotra Legackiego.

📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 28.08.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

📢 Księżna Diana nie żyje już 26 lat. Królowa ludzkich serc zginęła tragicznie w wypadku samochodowym. Dzisiaj miałaby 62 lata Księżna Diana nie żyje! Taki komunikat usłyszał cały świat w jeden z sierpniowych poranków w 1997 roku! Po tragicznym wypadku w paryskim tunelu obrażenia Lady Di były tak duże, że nawet najlepsi specjaliści nie mogli sobie z nimi poradzić. 31 sierpnia 2023 roku mija 26. rocznica śmierci „królowej ludzkich serc”.

📢 Fryzura na motyla jest idealna do okrągłych twarzy. Optycznie wyszczupli buzię i złagodzi jej rysy. Zobacz, komu pasuje butterfly haircut Fryzura na motyla nadaje lekkości i nutki młodzieńczego szaleństwa. Co więcej, łatwo ją wykonać, jej zrobienie w przeciętnym salonie fryzjerskim nie powinno stanowić żadnego problemu, a codzienne układanie zajmie od kilku do kilkunastu minut. Butterfly haircut to cięcie niegdyś charakterystyczne dla filmowych gwiazd, dziś często widywane na ulicach. Zobacz, na czym dokładnie polega i komu pasuje! 📢 Odmładzający kolor ubrań, który jest elegancki i zawsze modny. Jesienią każda pięćdziesięciolatka musi go mieć w swojej szafie Odmładzający kolor ubrań to taki, który wizualnie odejmie kilka lat, sprawi, że twarz będzie świetlista, promienna i radosna. O jakiej barwie mowa? Oczywiście o beżu, który można nosić cały rok, ale jesienią wyjątkowo jest on na topie. Zobacz, z czym go łączyć i przykładowe stylizacje.

📢 Pożar w Bandysiach. Spłonął drewniany budynek. Ogień pojawił się 28.08.2023 w nocy Ogień został zauważony tuz przed godz. 2.00 w nocy z soboty na niedzielę.

📢 Tabela emerytur od 1 marca 2024 r. Emerytura po waloryzacji. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Sprawdź szczegóły i stawki! Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę. 📢 Miodobranie Kurpiowskie 2023. Jamal i Kombii gwiazdami imprezy nad zalewem w Wykrocie. 27 sierpnia 2023. Zdjęcia To była wisienka na torcie. Wieczorne koncerty gwiazd zwieńczyły Miodobranie Kurpiowskie. Na scenie nad zalewem w Wykrocie zagrali: Jamal i Kombii.

📢 Tak mieszka Julia Wieniawa. Zaglądamy do domu gwiazdy. Zobacz, jak się urządziła Julia Wieniawa w apartamencie za 2 miliony złotych Julia Wieniawa kocha luksus i przestrzeń. Aktorka i piosenkarka mieszka w komfortowym dwupoziomowym apartamencie na zielonym Żoliborzu. W aranżacji komfortowej nieruchomości gwiazdy pojawia się mnóstwo designerskich rozwiązań w brazylijskim stylu. Zaglądamy do warszawskiego apartamentu Julii Wieniawy i sprawdzamy, w jakich wnętrzach żyje na co dzień gwiazda „Tańca z gwiazdami”. 📢 Spływ na byle czym w Kamiance. Druga edycja wydarzenia. 27.08.2023 W niedzielę 27.08.2023 w Kamiance odbył się spływ na byle czym. Uczestnikom pomysłów nie brakowało. Zobaczcie galerię zdjęć z wydarzenia. A wieczorem odbył się m.in. przegląd muzyki szantowej i żeglarskiej.

📢 Dożynki w Bogutach-Piankach. Święto plonów w Bogutach to wspólna inicjatywa Powiatu Ostrowskiego i gminy Boguty-Pianki. 27.08.2023 Dożynki Powiatowo-Gminne w Bogutach-Piankach rozpoczęła msza święta dziękczynna. Potem nastąpiło uroczyste otwarcie wydarzenia i obrzęd dzielenia chlebem.

📢 Dożynki parafialne w Borawem gm. Rzekuń. Wydarzenie odbyło się 27.08.2023 Po mszy świętej dożynkowej, na placu przed remizą na mieszkańców czekała m.in. prezentacja wieńców dożynkowych, było ognisko i grill, zabawa z dj-em, a dla dzieci dmuchańce i animacje. 📢 Festiwal "Kurpiowski blues" w Ostrołęce. Pierwsza edycja wydarzenia 27.08.2023 Organizatorem tego wydarzenia jest ostrołęckie stowarzyszenie Humanitas. Zaprosiło cztery zespoły: Kasę Chorych, Silesian Hammond Group, GED oraz Ad Hoc. Koncert odbywa się na plaży miejskiej. 📢 Spławikowe zakończenie wakacji w Kiełczewie. 26.08.2023 W sobotę 26.08.2023 Koła Wędkarskie nr 65 w Małkini Górnej i Koło Gospodyń Wiejskich Kiełczew zaprosili miłośników wędkarstwa w każdym wieku na „Spławikowe zakończenie wakacji”. Impreza miała formułę zawodów wędkarskich rozgrywanych w jednej turze w dwóch kategoriach – drużynowej (dzieci z rocznika 2008 i młodsze + opiekun) i indywidualnej (osoby powyżej 15 lat).

📢 Wypadek na skrzyżowaniu w Ostrowi Mazowieckiej. Zderzyły się dwa samochody. 27.08.2023 Do zdarzenia doszło w niedzielę w godzinach porannych na skrzyżowaniu ul. Orzeszkowej i ul. Sikorskiego. Zderzyły się dwa samochody osobowe.

📢 Rodzinny Rajd Rowerowy na pożegnanie wakacji w Ostrołęce. 27 sierpnia 2023. Zdjęcia To kolejny – i niestety ostatni – w tym sezonie rajd rowerowy organizowany przez miasto. Tym razem wspólnie z gminą Lelis, gdzie wiodła trasa Rodzinnego Rajdu Rowerowego na pożegnanie wakacji. Impreza odbyła się w niedzielę 27 sierpnia 2023. 📢 Miodobraniowa Noc Kabaretowa w Myszyńcu. 26.08.2023 W sobotę 26 sierpnia w amfiteatrze RCKK w Myszyńcu odbyła się Miodobraniowa Noc Kabaretowa. Na scenie pojawili się nie tylko artyści kabaretowi. Organizatorzy zaprosili gości z Ukrainy. 📢 Dożynki w Olszewie- Borkach. Były koncerty, turniej wsi, zawody Strongman i wiele innych. 26.08.2023 Dożynki gminy Olszewo- Borki odbyły się w sobotę 26.08.2023. Była uroczysta msza święta w intencji rolników, korowód dożynkowy, a następnie cześć mniej oficjalna, czyli koncerty, konkursy i zabawa do późnych godzin nocnych.

📢 Ostrołęka. Festyn na osiedlu Traugutta. Atrakcje dla dzieci. 26.08.2023 Na najmłodszych czekało mnóstwo atrakcji: malowanie twarzy, dmuchańce, gry planszowe, malowanie na folii, słone i słodkie przekąski. Można też było porozmawiać z policjantami i posiedzieć w radiowozie. Nie zabrakło muzyki oraz wspólnych zabaw.

📢 Święto bursztynu i 45-lecie pracy twórczej bursztyniarza Zdzisława Bziukiewicza. Impreza w Muzeum Kurpiowskim w Wachu, 26.08.2023 Laura i Zdzisław Bziukiewiczowie uhonorowani zostali 26 sierpnia 2023 roku medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" - to najwyższe odznaczenie nadawane przez ministra kultury. A wiceminister sportu Arkadiusz Czartoryski wręczył państwu Bziukiewiczom medal ministra sportu za promocję polskiej turystyki. 📢 Rodzinny Spływ Kajakowy z Ostrołęki do Kamianki. 26.08.2023 W sobotnie popołudnie odbył się Rodzinny Spływ Kajakowy. Kajaki wodowane były na plaży miejskiej w Ostrołęce. Koniec spływu będzie miał miejsce na plaży w Kamiance. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Festyn rodzinny w Dylewie gm. Kadzidło, 26.08.2023. Zdjęcia W sobotnie popołudnie 26 sierpnia 2023 na placu za szkołą w Dylewie stanęło wielkie miasteczko dmuchańców, a na boisku można było podziwiać talenty wokalne i taneczne młodszych i starszych mieszkańców nie tylko sołectwa Dylewo.

📢 Bieg Miodobrania Kurpiowskiego 2023. Na starcie biegu głównego - 26.08.2023 - ok. 200 zawodników W samo południe z Myszyńca do Kurpiowskiej Krainy w Wykrocie wystartowali uczestnicy Biegu Miodobraniowego. Z numerem 1 biegła burmistrz Myszyńca Elżbieta Abramczyk. 📢 Retro Tractors Sawik Tour V jedzie na dożynki w Bogutach-Piankach W piątek 25.08.23 r. zabytkowe traktory wyruszyły z Paproci Dużej. Punktem docelowym piątej edycji Retro Tractors Sawik Tour są Boguty-Pianki. Traktory będą jedną z atrakcji powiatowych dożynek, które odbędą się w Bogutach-Piankach w niedzielę 27 września 2023 r.

📢 Przerwy w dostawie prądu w regionie. Ostrołęka i powiaty: ostrołęcki, ostrowski, makowski i przasnyski 28.08 - 1.09.2023 PGE Dystrybucja podaje dokładne informacje na temat planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej. W tabelach podajemy obszar prac PGE, datę rozpoczęcia i zakończenia prac oraz liczbę godzin wyłączenia prądu. Przejdź do galerii i sprawdź, czy w twoim domu lub miejscu pracy nie zabraknie prądu.

📢 Festyn gminny w Krasnosielcu. Mieszkańcy dopisali. Na scenie wystąpił m.in. zespół Milano, Diadem czy Imperium. 20.08.2023 Mieszkańcy gminy tłumnie przyszli na festyn gminny zorganizowany tradycyjnie już na targowicy w Krasnosielcu. Tego dnia zagrały dla mieszkańców gwiazdy disco polo. Było głośno, wesoło i smacznie.

📢 Dożynki regionalne na Kurpiach w Lelisie. Z przepięknymi dożynkowymi wieńcami. 20 sierpnia 2023. Zdjęcia Dożynki w Lelisie zostały zorganizowane już po raz 31. Jednym ze znaków firmowych dożynek w tej gminie są przepiękne wieńce dożynkowe. 📢 Bolszewika goń! Piknik militarny i inscenizacja epizodu z wojny polsko-bolszewickiej w Rzekuniu. 19.08.2023. Zdjęcia Dwa dni trwać będą w Rzekuniu wydarzenia i uroczystości w hołdzie ułanom i marynarzom walczącym na tej ziemi podczas wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku. W sobotę 19 sierpnia 2023 najważniejszym punktem programu była inscenizacja historyczna. 📢 15 sierpnia 2023 w Małkini Górnej. Mieszkańcy uczcili potrójne święto. Zdjęcia, wideo 15 sierpnia to dzień szczególny – rocznica Bitwy Warszawskiej, święto Wojska Polskiego i święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 15 sierpnia 2023 r. władze gminy i mieszkańcy Małkini Górnej uczcili potrójne święto hołdem dla Marszałka Józefa Piłsudskiego i żołnierzy poległych w obronie Ojczyzny oraz udziałem w uroczystej mszy św.

📢 Niedziela na wsi w Czarni, 13.08.2023. Zdjęcia W niedzielę 13 sierpnia 2023 w Czarni odbywa się największa impreza kulturalna w gminie. Na placu obok kościoła parafialnego już od godziny 10.00 dużo się działo. 📢 Festyn Rodzinny w Małkini – dzień trzeci, 6.08.2023. Zdjęcia, wideo W trzecim dniu Festynu Rodzinnego na nadbużańskim łęgu uczestnicy w obawie przed deszczem co chwila zerkali na ciemne chmury.

6.08.2023 r. – w ostatnim dniu Festynu Rodzinnego – dzieci szalały w Rodzinnym Parku Rozrywki VEGAS oraz w czasie zabaw z animatorami. Rodzinny charakter festynu podkreśliła obecność domowych zwierzaków – psów różnych ras i jednego kota.

📢 Most w Teodorowie. 1.08.2023 przedstawiciele powiatu ostrołęckiego podpisali umowę z wykonawcą inwestycji Umowa została podpisana nad Narwią - w miejscu, gdzie za 2,5 roku ma być gotowy most. Tuż po spotkaniu wykonawca rozpoczął prace. Do końca 2023 roku ma być zrealizowane 20 proc. inwestycji.

📢 Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę wyruszyła z Ostrołęki 1.08.2023. Zdjęcia To 39. Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę. Pielgrzymi wyruszyli kwadrans po godz. 7.00 sprzed kościoła farnego. Wcześniej odprawiona została msza święta.

​ 📢 Odpust ku czci św. Anny w Kamiance przyciągnął tłumy wiernych. 30.07.2023 W niedzielę 30.07.2023 w Kamiance odbył się odpust ku czci św. Anny. Co roku odpust cieszy się dużym zainteresowaniem, przyjeżdżają na niego nie tylko mieszkańcy gminy Rzekuń, ale też goście z okolicznych powiatów. Nie inaczej jest tym razem.

📢 Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym w Ostrołęce. Wyścig samorządowców w niedzielę 25.06.2023. Zdjęcia Trwają Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym w Ostrołęce i powiecie ostrołęckim. Niedziela 25 czerwca 2023 to ostatni dzień rywalizacji – wyścigi elity, ale także imprezy towarzyszące: wyścigi dla dzieci i wyścig samorządowców.

📢 Jarmark Kurpiowski w Myszyńcu, 21.05.2023. Zobaczcie zdjęcia, poznajcie wyniki Podczas wydarzenia prezentują kurpiowscy śpiewacy, gawędziarze, muzycy. W tegorocznej edycji na scenie wystąpiły 302 osoby. To była 34. edycja Jarmarku Kurpiowskiego im. Stanisława Sieruty. 📢 Turniej Wsi w Surowem. Impreza pod hasłem "Jak dobrze mieć sąsiada" odbyła się 20.05.2023. Zdjęcia W sobotę 20 maja w Surowem odbył się Turniej Wsi. Impreza została zorganizowana pod hasłem „Jak dobrze mieć sąsiada!”. Głównymi organizatorami byli: Centrum Usług Społecznych w Czarni, Koło Gospodyń Wiejskich w Surowem oraz Urząd Gminy w Czarni. Turniej Wsi poprzedzony został jednak występem artystycznym. Połączone siły zespołów „Carniacy” i „Kurpiowszczyzna” z Myszyńca przedstawiły widowisko folklorystyczne będące częścią wesela kurpiowskiego. Występ był jedną z atrakcji dla pań z Koła Gospodyń Wiejskich z Opoczna, którzy przyjechały na Kurpie. Towarzyszył im Maciej Szajkowski, jeden z założycieli Kapeli ze Wsi Warszawa oraz znany dziennikarz muzyczny. Włączył się on w akcję całego widowiska i zagrał na kurpiowskim bębenku. Gośćmi specjalnymi Turnieju Wsi w Surowem byli wójt gminy Czarnia Marek Piórkowski oraz radny powiatowy Stanisław Lipka.

📢 Boguty-Pianki. Festyn „Pożegnanie lata” połączony z dożynkami gminno-parafialnymi, 4.09.2022. Zdjęcia Przyjmij gospodarzu ten bochen chleba upieczony ze zboża z naszych pól. Uszanuj go i gospodaruj tak, by żeby go nigdy nikomu nie zabrakło – tymi słowami starostowie dożynek rozpoczęli uroczystość w Bogutach-Piankach. 4 września 2022 r. w Bogutach-Piankach odbył się rodzinny festyn „Pożegnanie lata” połączony z dożynkami gminno-parafialnymi. Organizatorów imprezy - Urząd Gminy Boguty-Pianki i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach - wsparł Samorząd Województwa Mazowieckiego. 📢 Dożynki w Świętej Rozalii 2022. Na święto plonów zaprosił 4.09.2022 powiat makowski i parafia Szelków. Zdjęcia Dożynki powiatu makowskiego i parafii Szelków odbyły się w Sanktuarium Świętej Rozalii w gminie Rzewnie. Przybyły tłumy wiernych, na których oprócz wspaniale poprowadzonej mszy świętej, czekało wiele atrakcji.

📢 Cmentarz w Rzekuniu, w listopadzie 2021. Zdjęcia W październiku i listopadzie odwiedzamy nekropolie w regionie. Cmentarz parafialny w Rzekuniu utworzony został w połowie XIX wieku. Jest obiektem zabytkowym. 📢 Kadzidło. Ślub Aleksandry Witkoś i Kamila Domurada z niespodzianką od zespołu "Kurpianka". 4.07.2021. Zdjęcia Aleksandra i Kamil to członkowie zespołu "Kurpianka" z Kadzidła. Mieli brać ślub podczas Wesela Kurpiowskiego - jednej z największych w regionie imprez folklorystycznych, podczas której można zobaczyć tradycyjne dla Kurpi obrzędy i zwyczaje związane ze ślubem i weselem. Termin uroczystości był zarezerwowany, a impreza... została odwołana (z powodu pandemii). Koledzy z zespołu postanowili zrobić nowożeńcom niespodziankę. 📢 Gmina Krasne sprzedaje tabor kolejki wąskotorowej. Do kupienia lokomotywy i wagony. 19.04.2021. Zdjęcia Gmina Krasne (pow. przasnyski) ogłosiła przetarg na sprzedaż elementów taboru kolejki wąskotorowej.

📢 Węgrzynowo. Dożynki i Festyn Rodzinny zorganizowany przez parafię. W loterii charytatywnej nagrodą główną był samochód! 08.09.2019 [ZDJĘCIA] Węgrzynowo. Dożynki i Festyn Rodzinny. Po raz kolejny proboszcz parafii pw. Ducha Św. w Węgrzynowie zaprosił parafian na dożynki i Festyn Rodzinny. Odbyły się w niedzielę 8 września. Atrakcji nie brakowało. Tak jak rok temu, tak i w tym nagrodą główną był samochód osobowy!

