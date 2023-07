Prasówka 29.07.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Utrudnienia w ruchu: woj. mazowieckie. Gdzie trwają roboty drogowe? Sprawdź stan na 29.07.2023”?

Prasówka 29.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Utrudnienia w ruchu: woj. mazowieckie. Gdzie trwają roboty drogowe? Sprawdź stan na 29.07.2023 Na których drogach w województwie mazowieckim prowadzone są dzisiaj (29.07.2023) roboty drogowe? Pielgrzymka: droga S7, Kazun Nowy (331. km na odc. 0,4 km) .

📢 Bez prądu w warmińsko-mazurskim. Gdzie 29.07 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu? Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim 29.07? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu 29.07 w warmińsko-mazurskim. Taka sytuacja może być irytującą, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim.

📢 Gdzie nie będzie prądu w mazowieckim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 29.07 Czy są planowane wyłączenia prądu w mazowieckim 29.07? W artykule znajdziesz listę miejsc, w których mogą nastąpić przerwy w dostawie prądu 29.07. Warto wiedzieć wcześniej o zaistnieniu takiej sytuacji. Szczególnie jeśli pracujesz lub uczysz się zdalnie. Najczęstszą przyczyną planowanych wyłączeń prądu są budowy, remonty oraz modernizacje sieci.

Prasówka 29.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Utrudnienia w ruchu: woj. warmińsko-mazurskie. Gdzie trwają roboty drogowe? Sprawdź stan na 29.07.2023 Gdzie w województwie warmińsko-mazurskim należy spodziewać się dzisiaj (29.07.2023) utrudnień? Roboty drogowe: droga 63, Pisz- Jeżę - gr. woj. (95. km na odc. 16,1 km) Uzupełnienie zaniżonego pobocza.

📢 Tak mieszka Zenek Martyniuk. Luksusowy bliźniak i piękny domek na wsi. Wszystkie domy króla disco-polo Król disco polo mieszkał swego czasu w bloku w Białymstoku. Ale dwa najważniejsze domy jego życia to ten rodzinny i ten w którym aktualnie mieszka. Zobaczcie piękny, tradycyjny dom w którym spędził dzieciństwo Zenek Martyniuk. Sprawdźcie jaką nieruchomość kupił kilkanaście lat temu. Podglądamy w jakich warunkach swoje wolne chwile spędza lider zespołu Akcent. 📢 Te fryzury dla kobiet dojrzałych są najlepsze na lato. Oto najmodniejsze trendy na 2023 rok. Odmładzające cięcia dla pań po 50. i 60-tce Fryzury dla dojrzałych kobiet wcale nie muszą być nudne. Takie cięcia mogą być wręcz ciekawe i inspirujące! Jeśli myślisz, że kobieta po 50-tce niewiele może już zrobić, by wyglądać atrakcyjnie, to się mylisz. Fryzury dla dojrzałych pań mogą być nawet odmładzające i mamy na to wiele przykładów. Zobacz modne cięcia skierowane i dedykowane dla pań 50+. Dobrze dobrana fryzura pozwala poczuć się młodziej i odejmie lat. I wcale nie trzeba do tego wyrafinowanych środków, by osiągnąć ten efekt. Jeśli chcesz coś zmienić, to sprawdź, jakie obecnie są trendy na wiosnę na fryzury damskie po 50. i 60.

📢 Tyle wyniesie waloryzacja emerytur 2024. Rząd przyjmie podwyżki o 20%! Sprawdź, o jaką kwotę zwiększy się twoje świadczenie Waloryzacja emerytur w 2024 roku może wynieść nawet 20 procent. To na razie przewidywania, ale jest bardzo prawdopodobne, że wejdą one w życie. Sprawdzamy, o jakie kwoty wzrosną konkretne świadczenia emerytalne. 📢 Ostrołęka. Niezidentyfikowana plama na rzece niedaleko mostu. Na miejscu jest straż pożarna. 28.07.2023 Około 200 metrów od nowego mostu z kanału burzowego wypływa niezidentyfikowana substancja przypominająca olej. Na miejscu jest straż pożarna, przedstawiciele zarządzania kryzysowego z Urzędu Miasta oraz Wody Polskie.

📢 Kto Wiedźminem zamiast Henry'ego Cavilla? SI pokazała, jak wyglądaliby w tej roli popularni aktorzy. Lepsi niż Liam Hemsworth? Gdyby Netflix posłuchał fanów, to tak wyglądałby nowy Geralt z Rivii. Dzięki SI sprawdziliśmy, jak wskazywani przez fanów aktorzy prezentowaliby się jako słynny Wiedźmin. Kilku kandydatów robi naprawdę wrażenie w tej charakteryzacji. Bardziej pasują do tej roli niż „zaklepany” już Liam Hemsworth? Zobaczcie sami.

📢 Od „Zbuntowanego Anioła” do dojrzałej kobiety. Zobacz, jak zmieniała się Natalia Oreiro. Jej fryzury zaskakują! Natalia Oreiro, czyli gwiazda znana w Polsce z serialu „Zbuntowany Anioł”, telewizyjnego hitu sprzed lat, wciąż zachwyca urodą. Celebrytka lubi bawić się wizerunkiem, w szczególności włosami. Na głowie miała już rudy, brąz, a nawet blond, a także różne długości kosmyków oraz swego czasu... grzywkę. Jak teraz wygląda? 📢 Pomysł na obiad. Przepisy na proste obiady z tego, co jest w domu. TOP 12 przepisów naszych Czytelników Proste i łatwe obiady z tego, co jest w domu! W każdym domu znajdzie się mąka, kasza, ryż i mięso w zamrażalniku, a w lodówce jajka, kawałek kiełbasy lub boczku i ser żółty! A w spiżarni przecier pomidorowy, cebula i ziemniaki. Z tych kilku składników można wyczarować pyszne obiady dla całej rodziny. Kliknijcie w galerię i zobaczcie nasze propozycje!

📢 Tak mieszka Iza Krzan w stolicy. Zobacz, jak żyje na co dzień gwiazda „Pytania na śniadanie”. Sprawdź, jakie wnętrza pokochała Miss Polonia Izabella Krzan to ulubienica widzów i gwiazda telewizji śniadaniowej w TVP. Miss Polonia regularnie pojawia się rano w wielu polskich domach w „Pytaniu na śniadanie”. Zaglądamy do przytulnego apartamentu modelki w centrum stolicy. Zobacz, gdzie gwiazda śniadaniówki uwiła swoje rodzinne gniazdko. Nowoczesne wnętrza robią na fanach Miss Polonii spore wrażenie!

📢 “Świadomie po zdrowie z Radą Seniorów”- podsumowano projekt w Ostrołęckim Centrum Kultury. 28.07.2023 Zakończył się projekt “Świadomie po zdrowie z Radą Seniorów”, w czasie którego seniorzy korzystali z wykładów, warsztatów i ćwiczeń fizycznych. Podsumowanie odbyło się 28.07.2023 w Ostrołęckim Centrum Kultury. 📢 20 dodatków, które mogą dodać ci lat. Uważaj na te elementy kobiecych stylizacji Dodatki do kobiecych kreacji mogą podkreślić naszą elegancję i wdzięk. Dlatego wiele kobiet chętnie sięga po takie ozdoby, jak broszki, kolczyki czy naszyjniki. Jednak nieumiejętnie dobrane elementy biżuterii i galanterii mogą niekorzystnie wpłynąć na nasz image. Podpowiadamy, o czym warto pamiętać, uzupełniając swoją stylizację o różne dodatki.

📢 Policja poszukuje Pawła Sakowicza, mieszkańca Ostrołęki Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce poszukują mieszkańca Ostrołęki- Pawła Sakowicza, który 27.07.2023 po godz.12:00 oddalił się z miejsca zamieszkania przy ul. Rolnej i do chwili obecnej do niego nie powrócił. 📢 Znani aktorzy i piosenkarki jako lalki Barbie i Ken. Podobni? Zastanawialiście się, jak wyglądałyby znane wokalistki i lubiani aktorzy jako lalki? Sprawdziliśmy to dzięki popularnej aplikacji, która umożliwia przeniesienie się do bajkowego świata Barbie i Kena. W naszej galerii zobaczycie m.in. Viki Gabor, Julię Wieniawę, czy Bogusław Lindę w plastikowej wersji. Podobni do swoich ludzkich wcieleń? 📢 Rozjaśnianie włosów w domu. Jak to zrobić przy użyciu naturalnych produktów? Koniecznie sprawdź Rozjaśnianie włosów w domu nie jest aż takie trudne, a co najważniejsze masz pewność, że ich nie zniszczysz. Zapomnij o sklepowych farbach i ciesz się zdrowymi i jasnymi kosmykami. Wszystkie produkty potrzebne do przeprowadzenie tego zabiegi znajdziesz w swojej kuchni.

📢 Zaginął Dominik Niedźwiecki. Ostatnio przebywał w Holandii, jednak kontakt z nim się urwał Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce prowadzą poszukiwania 23-letniego Dominika Niedźwieckiego, mieszkańca powiatu ostrołęckiego. Mężczyzna w ostatnim czasie mieszkał na terenie Holandii. Wszystkie osoby, które mają wiedzę na temat zaginionego są proszone o pilny kontakt z ostrołęcką policją bądź najbliższą komendą. Rysopis: wzrost 180cm; sylwetka szczupła; włosy krótkie, proste, koloru blond; oczy niebieskie; uszy przylegające. 📢 Obrzydlistwa na talerzu rodem z PRL? Dziś już nikt tego nie je! A kiedyś tak nam smakowało... Szpinak jak krowi placek, mleko z kożuchem, kotlety z mortadeli, zupa owocowa, ozorki w sosie chrzanowym… Obrzydlistwo! W czasach PRL jedliśmy różne dania, na których wspomnienie aż przechodzą ciarki! Dziś już nikt jego nie je! Poznajcie nas subiektywny ranking dań z PRL, które niekoniecznie były smaczne! Z sentymentem wspominacie paróweczki w sosie chrzanowym? A wiecie, że 100 kg parówek produkowano przede wszystkim z miazgi kostnej, skórek, tłuszczu i białka w proszku? Brzmi smacznie? Chyba nie!

📢 Jubileusz 15-lecia Klubu Seniora "Stokrotka" w Szelkowie. 28.07.2023 Klub Seniora „Stokrotka” powstał w 2008 roku. Od 15 lat integruje mieszkańców gminy organizując spotkania, wycieczki, warsztaty. "Od 15 lat integrujemy się poprzez spotkania, śpiew, taniec, humor, podróże i wspólne pasje. Dzielimy w Klubie nasze radości i troski, niestety doświadczamy też czasem smutnych pożegnań"- mówią seniorzy i z nadzieją patrzą na kolejne lata spędzone w gronie znajomych i przyjaciół. 📢 Imprezy i wydarzenia w weekend w Ostrołęce i powiecie ostrołęckim. 28.07-30.07.2023 Największą imprezą będzie niedzielny odpust w Kamiance, ale zaplanowano także kilka innych wydarzeń w nadchodzący weekend. Zobaczcie szczegóły w naszej galerii.

📢 Wyszków. Mężczyzna zniszczył trzy samochody. Został zatrzymany Wyszkowscy policjanci zatrzymali 25-latka, który uszkodził trzy samochody na parkingu przy ul. Chopina w Wyszkowie. Wandal kopał w karoserię aut. Został ustalony i zatrzymany przez wyszkowskich kryminalnych.

📢 Te fryzury brzydko Cię postarzą! Unikaj ich, jeśli nie chcesz dodać sobie lat 28.07.2023 Nawet naprawdę młoda buzia może zostać łatwo postarzona za pomocą fryzury. A jeśli masz już kilka wiosen na karku, może się okazać, że twoje nietrafione wybory fryzurowe będą wręcz legendarne. Dlatego zapamiętaj kilka zasad, które chcemy ci przekazać. Fryzura, która nie postarza, to przede wszystkim fryzura dobrze dobrana. Ważne jest wszystko - kształt twarzy, rodzaj włosów, styl ubioru. Jesteś jak obraz, który potrzebuje dobrej ramy. Ta odpowiednio dobrana sprawi, że poczujesz się dobrze we własnym ciele. Przedstawiamy zestaw najbardziej postarzających fryzur! 📢 Paznokcie na lato 2023 wzory i inspiracje. Pastelowe, neonowe, ombre, french - zobacz pomysły na letni i kolorowy manicure [28.07.2023] Szukasz pomysłu na letni i kolorowy manicure? Przygotowaliśmy TOP 25 modnych wzorów na paznokcie hybrydowe idealnych na słoneczne dni. Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA.

📢 Seks i znaki zodiaku w horoskopie erotycznym. Horoskop erotyczny to seksualny przewodnik po pragnieniach i upodobaniach 10.04.2023 Horoskop erotyczny to seksualny przewodnik po pragnieniach i upodobaniach. Zobacz horoskop erotyczny, który podpowie, czego pragnie Twój partner. Horoskop erotyczny odkrywa najbardziej intymną sferę Twojego życia. Poznaj seksualne upodobania znaków zodiaku w horoskopie erotyczno-partnerskim! Jak znaki zodiaku wpływają na Twoją seksualność? 📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 28.07.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

📢 Wypadek w Antoniach, 26.07.2023. Motorowerzysta przewrócił się na jezdni, uciekł i... zabarykadował się w domu W środę 26.07.2023 o godzinie 19.00 do komendy policji w Ostrołęce wpłynęło zgłoszenie dotyczące mężczyzny, który w Antoniach przewrócił się na motorowerze, po czym uciekł i schował się w jednym z domów. Z relacji świadków wynikało, że mężczyzna posiada widoczne obrażenia głowy... 📢 Tak mieszka Paulina Młynarska w Grecji. Zobacz, jak się urządziła na malowniczej wyspie. Co dziennikarka mówi o groźnych pożarach? Paulina Młynarska od kilku lat mieszka w Grecji, gdzie przeprowadziła się na stałe w 2019 roku. Swoje miejsce na ziemi znalazła na malowniczej wyspie na Morzu Śródziemnym. Zobacz, jak się urządziła w wyjątkowym domu z ukochanymi zwierzakami. Sprawdź, co radzi turystom, którzy wybierają się właśnie na greckie wakacje.

📢 Wypadek w Borawem. Auto osobowe zderzyło się z ciągnikiem rolniczym. Do wypadku doszło 26 lipca 2023 Do wypadku z udziałem auta osobowego i ciągnika rolniczego doszło w środę 26 lipca 2023, po godz. 14.30. 📢 Żona i matka zginęła w wypadku. Rodzina z powiatu ostrowskiego potrzebuje pomocy, została utworzona zrzutka Mieszkanka Smolewa-Wsi w gminie Szulborze Wielkie zginęła w tragicznym wypadku, do którego doszło 16 czerwca 2023. Kobieta zostawiła męża i osierociła trójkę dzieci. Rodzina znalazła się w trudnej sytuacji. Można im pomóc za pośrednictwem popularnego serwisu zrzutka.pl. Zbiórkę zorganizowano także na pikniku rodzinnym w Nurze 16 lipca. Gmina właśnie ogłosiła ile udało się zebrać.

📢 Święto Policji w Ostrowi Mazowieckiej: awanse na wyższe stopnie zawodowe, medale i odznaczenia. 26.07.2023 Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, następnie delegacje złożyły kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym policjantów pomordowanych przez NKWD w Miednoje i Charkowie. Dalsza część uroczystości odbyła się w obiekcie Omega przy ul. Trębickiego, gdzie wręczono policjantom awanse i odznaczenia.

📢 Gadżety z PRL-u, które były w każdej kuchni. Zobacz, czym się posługiwały gospodynie domowe w latach 80. W PRL-u żyło się różnie. Niektórzy tęsknią za tymi czasami, część osób cieszy się, że dawno już minęły, a młode pokolenie kompletnie nie ma pojęcia, jak się wtedy żyło. To właśnie dla tej ostatniej grupy osób prezentujemy gadżety kuchenne z PRL-u. Niektóre przedmioty funkcjonują do dzisiaj, tyle że w nowej odsłonie. Przypominamy kultowe urządzenia i przybory kuchenne z PRL-u. 📢 Nowe rondo i fragmenty dróg dojazdowych w Wąsewie uroczyście otwarte. 24 lipca 2023. Zdjęcia 24 lipca 2023 - w obecności ministra, członka Rady Ministrów Henryka Kowalczyka oficjalnie oddano do użytkowania nowo przebudowany odcinek dróg powiatowych nr 4401W i 2645W w miejscowości Wąsewo – informuje Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej.

📢 Święto Policji w Makowie Mazowieckim. Funkcjonariusze otrzymali awanse na wyższe stopnie, medale i odznaczenia. 25.07.2023 We wtorek 25.07.2023 przed komendą powiatową policji w Makowie Mazowieckim odbyło się uroczysty apel związany z przypadającym dzień wcześniej Świętem Policji. Funkcjonariusze otrzymali medale, odznaczenia oraz awanse zawodowe. 📢 Jarosław Suchecki z Chudka okrąża na rowerze Bałtyk. Opowiedział nam o swojej wyprawie. 24.07.2023 Jarosław Suchecki pochodzi z Chudka. Obecnie mieszka z żoną pod Olsztynem, ale to Chudek okazał się miejscem startu jego wyprawy, czyli okrążenia Bałtyku na rowerze. Przed nim ponad 4500 km trasy.

📢 Oto najbardziej niebezpieczni ludzie w Polsce! Może wyglądają niepozornie, ale to poszukiwani zabójcy Najniebezpieczniejsi przestępcy w Polsce! Obejrzyj i zapamiętaj ich twarze! Ci ludzie poszukiwani są przez policję. Wielu z nich od dłuższego czasu cieszy się wolnością. Jak widać, ukrywają się dość sprawnie. Sprawdź, czy osoby poszukiwane w związku z artykułem 148 KK nie mieszkają przypadkiem w Twojej okolicy. Obejrzyj listy gończe!

📢 Dni Różana 2023. Zobaczcie co się działo pierwszego dnia, w sobotę 22 lipca 2023. Zdjęcia Trwają Dni Różana. W sobotę na scenie na placu Targowym w Różanie wystąpili między innymi: Defis, Lili i MIG. A w niedzielę finał z gwiazdą wieczoru - Cleo. 📢 Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych w Różanie zaprosiło do siebie. Dni otwarte KSOP. 22 lipca 2023. Zdjęcia W ten weekend (22 i 23 lipca 2023) można wejść do miejsca, które na co dzień jest niedostępne i pilnie strzeżone. Swoje bramy dla zwiedzających otworzyło Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych (KSOP) w Różanie.

📢 Makowska straż pożarna dostała nowy wóz ratowniczo-gaśniczy. Uroczyście przekazany został 21.07.2023 W piątek 21.07.2023 na placu przed komendą Państwowej Straży Pożarnej odbyło się uroczyste przekazanie nowego wozu strażackiego. Stary samochód natomiast został przekazany druhom- ochotnikom z OSP Chodkowo- Załogi.

📢 MISTRZOWIE URODY Głosowanie rozpoczęte! Wybierz laureatów nagród w branży Beauty oraz Zdrowie i Fitness. Możesz zgłosić swoich kandydatów Znasz dobrego fryzjera lub barbera, kosmetyczkę albo stylistkę paznokci? Korzystasz z usług linergistki, stylistki rzęs czy make-up artist, którą warto polecić innym? A może wiesz, który trener personalny, masażysta lub dietetyk jest najlepszy w naszym regionie? Głosuj i wybierz najlepszych fachowców zdaniem klientów lub zgłoś swoich kandydatów do nagród w plebiscycie Mistrzowie Urody!

📢 Wesele Kurpiowskie 2023. Gwiazdą wieczoru kadzidlańskiej imprezy zespół Pectus. 18.06.2023. Zdjęcia Wesele Kurpiowskie to dwudniowe święto folkloru kurpiowskiego. Ale że nie samą tradycją człowiek żyje - nawet w Kadzidle - na koniec imprezy wystąpił zespół Pectus. Publiczność bawiła się znakomicie! 📢 Wypadek w Smolewie-Wsi gm. Szulborze Wielkie, 16.06.2023. Zginęła kobieta W piątek 16 czerwca 2023 po godz. 15.00 w miejscowości Smolewo-Wieś doszło do śmiertelnego wypadku drogowego.

📢 Ekologiczny Piknik Rodzinny przy Szkole Podstawowej nr 1 w Małkini Górnej. 13.06.2023. Zdjęcia 13 czerwca 2023 w Małkini Górnej - przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Curie-Skłodowskiej - odbył się Ekologiczny Piknik Rodzinny dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Honorowy patronat nad piknikiem objęła Anna Moskwa - Minister Klimatu i Środowiska. 📢 POKAŻ TALENT! Głosowanie w wielkiej akcji odkrywania talentów rozpoczęte! Czekają nagrody! Głosowanie w konkursie Pokaż Talent! rozpoczęte. Zobacz kandydatów do nagród we wszystkich kategoriach plebiscytu. Na laureatów czekają występy lub prezentacje podczas wielkiej ogólnopolskiej gali w Teatrze Capitol w Warszawie i nagroda główna finansowa - 10 000 złotych. 📢 Pierwsza Komunia Święta w kościele Wniebowzięcia NMP w Ostrowi Mazowieckiej 28.05.2023 W niedzielę, 28 maja odbyła się Pierwsza Komunia Święta w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrowi Mazowieckiej.

📢 Przebudowa S8. Przebieg prac na S8 w Ostrowi Mazowieckiej i pow. ostrowskim. Zdjęcia Prace związane z rozbudową drogi S61 i S8 rozpoczęły się 3 stycznia 2022 roku. Od tamtej pory kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Kiedy koniec prac?

📢 Pierwsza Komunia Święta w kościele pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce, 7.05.2023. Zdjęcia W niedzielę 7 maja 2023 do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło 65 dzieci (ze SP 1 w Ostrołęce i SP z Dzbenina, gm. Rzekuń). 📢 Krasnosielc. Dzień kobiet 2023. Panie bawiły się w Gminnym Ośrodku Kultury. Wystąpiła dla nich gwiazda serialu Plebania. 8.03.2023 Po pandemicznej przerwie ponownie zaproszono panie z terenu gminy Krasnosielc na obchody Dnia Kobiet do Gminnego Ośrodka Kultury. Przed paniami wystąpił aktor znanego i lubianego serialu Plebania.

📢 Ostatki w Biesiadzie. Zobaczcie, jak bawili się goście tej restauracji w sobotni wieczór, 18.02.2023. Zdjęcia To z pewnością była jedna z większych ostatkowych imprez w okolicach Ostrołęki (jeśli nie największa). Goście bawili się świetnie - co doskonale widać na zdjęciach. Gospodarze zapewnili smaczne jedzenie oraz dobrą zabawę, którą prowadzili sympatyczni DJ-e. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego balu. 📢 Maków Mazowiecki. Studniówka LO im. Marii Curie-Skłodowskiej. 28.01.2023. Zdjęcia, wideo Bal maturzystów odbył się w sobotę 28.01.2023 w Bobrowym Dworze. Uczestniczyły w nim uczniowie trzech klas wraz z osobami towarzyszącymi oraz zaproszonymi gośćmi. 📢 Płoniawy-Bramura. Cmentarz we Wszystkich Świętych. 1.11.2022 We wtorek 1.11.2022 cmentarz w Płoniawach-Bramurze rozświetlił się tysiącami zniczy. To czas zadumy i modlitwy przy grobach bliskich. Groby zostały ozdobione pięknymi zniczami i kolorowymi kwiatami, głównie chryzantemami i wrzosami. Zobaczcie galerię zdjęć.

📢 Samorządowa Gala Uczniowska w Ostrołęce. Najlepsi uczniowie ze stypendiami od prezydenta. 28.09.2022. Zdjęcia To już 15. Samorządowa Gala Uczniowska w Ostrołęce. Najzdolniejszych uczniów nagrodzono w środę 28 września 2022 w hali im. Arkadiusza Gołasia.

📢 Rocznica bitwy pod Andrzejewem i Łętownicą. Tak 12.09.2021 upamiętnili ją mieszkańcy gminy. Zdjęcia, wideo 12 września 1939 r. na polach Andrzejewa i Łętownicy „Żelazna” 18 Dywizja Piechoty stoczyła ostatni bój. W niedzielę 12 września 2021 lokalna społeczność we wzruszający sposób oddała hołd bohaterom.

📢 Retka. Wniebowzięcie NMP oraz Święto Wojska Polskiego. 15.08.2021 r. Zdjęcia W Retce na placu wiejskim Oaza mieszkańcy uroczyście świętowali śpiewając pieśni patriotyczne oraz maryjne. Uroczystość rozpoczął pochód straży OSP z Jaciążka. W uroczystościach brał udział wójt, radni, księża, zaprzyjaźnione jednostki straży pożarnej i KGW, mieszkańcy wraz z rodzinami. Plac wiejski tętnił życiem. Zobacz galerię zdjęć. 📢 Zawady. Święto Folkloru Kurpiowskiego połączone z jubileuszem 90-lecia zespołu kurpiowskiego "Pod Borem" z Zawad. Zdjęcia W niedzielę 11.07.2021 r. na scenie plenerowej w Zawadach odbył się występ zespołu Pod Borem. Na gości czekało wiele atrakcji: koncerty, tańce, występ kabaretowy Andrzeja Grabowskiego. Wieczorem: koncert zespołu Bażanty i koncert zespołu disco polo Extazy. 📢 Maków Mazowiecki na starych fotografiach. Zobacz Maków i mieszkańców miasta na zdjęciach sprzed lat Być może odnajdziecie na zdjęciach kogoś ze swojej rodziny lub sąsiadów? Czy poznajecie wszystkie miejsca uwiecznione na fotografiach? Zdjęcia pochodzą z Narodowego Archiwum Cyfrowego, archiwum Tygodnika Ostrołęckiego oraz strony Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim. Zapraszamy do oglądania i wspominania.

📢 Mała obwodnica Ostrowi Mazowieckiej. Znamy przebieg trasy. Kiedy rozpoczną się prace? Mała obwodnica to droga, która ma połączyć wojewódzką trasę DW627 w kierunku na Małkinię z węzłem „Podborze”, którym wjeżdżać się będzie na krajową „ósemkę”, a w przyszłości także na S61 - „Via Balticę”. Obwodnica będzie omijać miasto, więc samochody ciężarowe nie będą jeździć przez Ostrów.

📢 Ostrołęka. Miejski Dzień Edukacji Narodowej połączony z koncertem dla pracowników oświaty. Lista nagrodzonych [ZDJĘCIA] Ostrołęka. Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej połączono z niezapomnianym koncertem dla pracowników oświaty. Uroczystość była także okazją do nagrodzenia wybranych nauczycieli. W tym roku wyróżnienia z rąk prezydenta miasta otrzymało 55 nauczycieli. Poniżej publikujemy pełną listę nagrodzonych. 📢 Zmiany księży w diecezji łomżyńskiej. Gdzie odchodzą księża i kto przychodzi na ich miejsce W diecezji łomżyńskiej zaczęły się coroczne zmiany. Księża zmieniają parafie lub odchodzą do instytucji diecezjalnych. Nominacje otrzymali też neoprezbiterzy, czyli księża, wyświęceni w 2019 roku. W Osuchowej przestanie działać dom zakonny ojców redemptorystów.