Prasówka 28.12.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Używasz aplikację Messenger? Tych 7 jej ukrytych funkcji prawdopodobnie nie znasz. Zobacz, jak urozmaicić sobie rozmowy”?

Prasówka 28.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Używasz aplikację Messenger? Tych 7 jej ukrytych funkcji prawdopodobnie nie znasz. Zobacz, jak urozmaicić sobie rozmowy Messenger to jeden z najpopularniejszych komunikatorów na świecie. Dzięki Facebookowi zdobył światową popularność i dziś korzystają z niego niemal wszyscy użytkownicy smartfonów i komputerów. Nie każdy jednak zna wszystkie ciekawe funkcje, które są wprowadzane wraz z kolejnymi aktualizacjami. Przedstawiamy 7 ukrytych funkcji, które sprawią, że twoja komunikacja za pomocą Messengera stanie się przyjemniejsza.

📢 Horoskop erotyczny to seksualny przewodnik po pragnieniach i upodobaniach znaków zodiaku Horoskop erotyczny to seksualny przewodnik po pragnieniach i upodobaniach. Zobacz horoskop erotyczny, który podpowie, czego pragnie Twój partner. Horoskop erotyczny odkrywa najbardziej intymną sferę Twojego życia. Poznaj seksualne upodobania znaków zodiaku w horoskopie erotyczno-partnerskim! Jak znaki zodiaku wpływają na Twoją seksualność?

📢 Szedł pasem awaryjnym drogi S-8 w stronę Wyszkowa. Zatrzymała go policja i ...pomogła Obywatel Litwy narażał swoje zdrowie a nawet życie idąc pasem awaryjnym drogi S-8 w stronę Wyszkowa. Policjanci uświadomili go, że nie jest to bezpieczne miejsce dla pieszych, pouczyli w jaki sposób może dalej kontynuować swoją pieszą podróż.

Prasówka 28.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najlepsze memy o pracy! Sprawdź co internauci myślą! Oto najfajniejsze memy o codziennej, nieustającej pracy 27.12.2023 Memy o pracy! Mało osób lubi swoją pracę, ale jeżeli jesteś jednym z nich - serdecznie gratulujemy! A tych, którzy za nią nie przepadją, zapraszamy do obejrzenia galerii z wybranymi memami. Ostrzegamy, można popłakać się ze śmiechu.

📢 Święta w powiecie makowskim: trzy wypadki i trzy osoby ranne Już od piątku makowscy policjanci prowadzili działania „Bezpieczny Weekend – Boże Narodzenie”. Był to okres wzmożonej pracy szczególnie dla funkcjonariuszy „drogówki”, którzy czuwali nad bezpieczeństwem tych, którzy wyruszyli w podróż, by spędzić te święta wśród swoich bliskich. 📢 Julia Wieniawa - aktorka i piosenkarka. Tak zmieniała się młoda i utalentowana artystka. Zobacz jej metamorfozę Julia Wieniawa na brak zainteresowania fanów nie może narzekać. Ci poznali ją w serialu Rodzinka.pl jako pełną wdzięku Paulinę, dziewczynę Kuby Boskiego. Młoda celebrytka debiutowała jednak nie przed kamerą... a w teatrze. Jak przez 10 lat kariery zmieniała się aktorka i piosenkarka? Zobacz te zdjęcia! 📢 Nikoś i jego Trójmiasto. Gdańsk, Gdynia, Sopot: miejsca związane z Nikodemem Skotarczakiem, słynnym gangsterem. Rozpoznasz te miejsca? Każdy wie, kim był Nikodem Skotarczak, znany jako Nikoś, bohater produkcji Netflixa pt. "Jak pokochałam gangstera", ale nie każdy kojarzy, gdzie mieszkał i działał. Całe życie Nikosia związane było z Trójmiastem. Tu zaczynał karierę na bramkach w klubach, tu prowadził interesy, sponsorował Lechię Gdańsk, tu także zginął. Jakie miejsca są najbardziej związane z Nikosiem w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Zobacz w naszej galerii zdjęć.

📢 W pokoju brakuje światła? Te rośliny doniczkowe doskonale sobie tam poradzą. Polecamy piękne kwiaty, które nie potrzebują dużo światła Kwiaty doniczkowe potrzebują światła, ale ich zapotrzebowanie na nie zależy od gatunku. Dlatego, jeśli szukamy roślin do ciemnego pokoju, gdzie dociera niewiele słońca, nie jesteśmy na straconej pozycji. Jest sporo atrakcyjnych roślin, które poradzą sobie w cieniu. Polecamy 15 ładnych i łatwych w uprawie kwiatów do ciemnego pokoju.

📢 Wypadek w Ostrołęce podczas podpinania naczepy do ciągnika siodłowego Do zdarzenia doszło w środę 27.12.2023 rano. Podczas podpinania naczepy został przygnieciony mężczyzna. Został przewieziony do szpitala. 📢 Święta Bożego Narodzenia w Ostrołęce. Czy były bezpieczne? Ostrołęccy policjanci prowadzili wzmożone działania skierowane na zapewnienie bezpieczeństwa. Choć policjanci mieli dużo pracy, to zdecydowanie można uznać tegoroczne święta za bezpieczne.

📢 Dlaczego skrzydłokwiat nie kwitnie? Wystarczy zadbać o kilka rzeczy, a będzie miał mnóstwo kwiatów. Sprawdź, na co zwrócić uwagę Dlaczego skrzydłokwiat nie kwitnie? Tę piękną roślinę doniczkową uprawiamy przecież ze względu na piękne i oryginalne kwiaty! Choć liście są również dekoracyjne, to na kwiaty czekamy najbardziej. Jednak zdarza się, że skrzydłokwiat nie kwitnie. Powody tego mogą być różne, często są to nasze błędy w uprawie i pielęgnacji. Na szczęście łatwo je wyeliminować. Sprawdź, na co zwrócić uwagę i jak dbać o skrzydłokwiat, by miał mnóstwo kwiatów.

📢 Sylwester miejski 2023/2024: Zakopane, Kraków, Gdańsk, Białystok, Wrocław, Warszawa. Gdzie się odbędzie, a gdzie odwołano imprezę? Sylwester 2023/2024 zbliża się wielkimi krokami. Wielu Polaków lubi go spędzać hucznie, na miejskich imprezach, które przed pandemią były organizowane w wielu polskich miastach. Władze niektórych miejscowości zrezygnowały z organizacji noworocznej imprezy – nie oznacza to jednak, że w tym roku nie odbędzie się żaden miejski sylwester. Sprawdziliśmy, w których miastach będzie można powitać Nowy Rok.

📢 W gm. Szulborze Wielkie drzewo przewróciło się na budynek mieszkalny. Wszystko przez silny wiatr 25.12.2023 Do zdarzenia doszło w pierwszy dzień Bożego Narodzenia.

📢 Od stycznia ponad 30 nowych miast w Polsce. Sprawdzamy na mapie, gdzie się pojawią Już 1 stycznia 2024 roku 34 nowe miejscowości uzyskają status miast. To efekt rozporządzenia Rady Ministrów z połowy bieżącego roku. Sprawdzamy, ile osób wkrótce przeniesie się ze wsi do miast i gdzie konkretnie przybędzie najwięcej nowych miejscowości. 📢 Bezpańskie psy czekają na dom. Są gotowe do adopcji Święta to czas cudów. Te czworonogi też czekają na cud- na swojego człowieka, pełną miskę i ciepły kąt. Psy przebywają w Makowie Mazowieckim pod opieką Stowarzyszenia Nasze Cztery Łapy. Są zaczipowane, zdrowe. Więcej informacji pod nr tel. 533 902 461.

📢 Szopki bożonarodzeniowe w kościołach w Ostrołęce, Rzekuniu i Lelisie Tradycja wystawiania szopek bożonarodzeniowych w kościołach sięga XIII wieku. W Polsce od początku ich wystrój nawiązywał do aktualnych wydarzeń, upamiętniał stroje z epoki, krajobrazy i architekturę. Jak wyglądają szopki w kościołach w Ostrołęce i pobliskich gminach? Zobaczcie w galerii.

📢 Stowarzyszenie „Kobiety wspierają kobiety” wydało kalendarz na 2024 rok Najpierw był konkurs fotograficzny „Kobieta w obiektywie”. Zadaniem uczestniczek było przedstawienie kobiet pełniących życiowe role lub realizujących swoje pasje. Jury wybrało12 najlepszych kobiecych portretów, które znalazły się w kalendarzu na rok 2024. Część kalendarzy została nieodpłatnie przekazana na aukcje charytatywne. 📢 Najlepsze MEMY o wigilii. Uśmiejesz się do łez! Podejdźmy do świąt Bożego Narodzenia z lekkim przymrużeniem oka Najśmieszniejsze memy o wigilii. Święta, święta i po świętach - jedni wypowiedzą te słowa po Bożym Narodzeniu z żalem, a inni z ulgą. Święta potrafią być również męczące. Wszyscy czekamy na wigilię, ale spotkania i rozmowy rodzinne rządzą się własnymi prawami. Podejdźmy do zbliżającego się Bożego Narodzenia z lekkim przymrużeniem oka, zobaczcie najśmieszniejsze memy.

📢 Zwłoki mężczyzny znalezione 21.12.2023 na terenie dawnego ośrodka wczasowego w Broku Ciało znajdowało się w studni. 21 grudnia 2023 wydobyli je strażacy. 📢 List gończy wydany za mieszkającym w Wyszkowie Dominikiem Zadwornym Poszukiwany mężczyzna ma 37 lat, pochodzi z Makowa Mazowieckiego. Ostatnio mieszkał w Wyszkowie. Poszukiwany jest przez policję w związku z zarzutem spowodowania śmierci. 📢 Spotkanie świąteczne w Centrum Integracji Społecznej w Ostrołęce, 22.12.2023 Różne gremia organizują w ostatnich tygodniach spotkania świąteczne (wigilijne, opłatkowe). W piątek 22 grudnia 2023 takie wydarzenie odbyło się w Centrum Integracji Społecznej przy ul. Kołobrzeskiej w Ostrołęce. A spotkali się uczestnicy CIS oraz pracownicy spółdzielni socjalnej "Samodzielność, Praca, Aktywność". Prezes Marek Olszewski, zaproszeni goście oraz pracownicy Centrum złożyli bożonarodzeniowe życzenia. Wszyscy spędzili czas w miłej atmosferze. Nie zabrakło także prezentów.

📢 Spotkanie przedświąteczne mieszkańców gminy Rzewnie. 20.12.2023 było przedstawienie, łamanie się opłatkiem oraz wigilijny poczęstunek W czwartek wieczorem w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Rzewniu odbyło się spotkanie przedświąteczne. Było ono okazją do złożenia sobie życzeń i przełamania się opłatkiem, ale także wręczenia wójtowi gminy Rzewnie pamiątkowego medalu Pro Masovia. 📢 Wigilia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Makowie Mazowieckim W środę 20.12.2023 podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Makowie Mazowieckim łamali się opłatkiem, składali życzenia oraz zasiedli do wspólnej wieczerzy. 📢 Wigilia mieszkańców gminy Czerwin, 20.12.2023 Spotkanie wigilijne mieszkańców gminy Czerwin zorganizowane zostało po raz pierwszy. Odbyło się na placu Tysiąclecia (przy siedzibie urzędu gminy i GOK), pod hasłem "Bądźmy wszyscy razem". O godz. 16.00 kolędą przywitała uczestników spotkania młodzież.

📢 Jasełka bożonarodzeniowe w "Promyczkach". Dzieci wraz z rodzicami wystawiły świąteczne przedstawienie 18.12.2023 W przedszkolu niepublicznym ,,Promyczki" wystawiono jasełka bożonarodzeniowe pt. "Książę Pokoju". W tym roku udział w przedstawieniu wzięła cała kadra pedagogiczna na czele z dyrektor Magdaleną Nitkowską.

📢 Cygańskie kolędowanie z Patrycją Runo - koncert w kościele w Dąbrówce odbył się 12.12.2023 Koncert w kościele parafialnym pw. św. Anny w Dąbrówce gm. Lelis odbył się 12 grudnia. Był rejestrowany przez ekipę telewizyjną. Nagranie będzie emitowane w telewizji TVS oraz na antenach TVP. Podczas koncertu można było usłyszeć cygańskie kolędy w wykonaniu Rolanda Bilickiego z towarzyszeniem rodziny oraz Bogdana Trojanka - znanego artysty i aktywisty romskiego wraz z zespołem Terne Roma. Wacław Cieślik z zespołu Kordian zaprezentował kolędy w klimacie góralskim, wystąpiła Orkiestra Kurpiowska z Lelisa, gwiazda disco lat 90. - Venus i oczywiście główna bohaterka tego wydarzenia - Patrycja Runo (jedną z kolęd wykonała w towarzystwie zespołu Dzieciaki z Czerwina). 📢 Złote Gody w gminie Kadzidło. 12.12.2023 jubilaci otrzymali medale od prezydenta RP. Zdjęcia z uroczystości We wtorek 12.12.2023 w gminie Kadzidło odbył się Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Świętowało 14 par. Małżonkowie otrzymali medale, gratulacje, upominki z Urzędu Gminy.

📢 Budowa przedszkola i żłobka w Kadzidle już zakończona. Został odbiór techniczny. Kiedy zostaną przyjęte dzieci? Inwestycja warta 18 mln zł dobiegła końca. Tak prezentuje się przedszkole i żłobek w Kadzidle. Zostanie tu przyjętych 260 dzieci. Pozostał odbiór techniczny obiektu. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Kolęda w Ostrowi Mazowieckiej. Kiedy spodziewać się wizyty duszpasterskiej? Tuż po Bożym Narodzeniu duszpasterze rozpoczynają odwiedzanie parafian w ich domach, czyli "kolędę". Które miejscowości i ulice w najbliższych dniach odwiedzi ksiądz? 📢 Szopki bożonarodzeniowe w Ostrowi Mazowieckiej. Zobaczcie zdjęcia pięknych szopek Bożonaodzeiowe szopki co roku cieszą oko. Są starannie zaplanowane i przygotowane. Zobaczcie, jak w tym roku wyglądają szopki w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, parafii Opatrzności Bożej i parafii Chrystusa Dobrego Pasterza.

📢 Żywa szopka w Zarębach Kościelnych. A w niej: osioł, dzik, kozy i alpaki. Zobacz zdjęcia Żywa szopka jest organizowana od kilkunastu lat w zabudowaniach parafialnych. Szopkę z prawdziwymi zwierzętami budują i ozdabiają ks. proboszcz Andrzej Dmochowski oraz parafianie.

