Prasówka 28.01.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Studniówka Ekonomika. Maturzyści Zespołu Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej bawili się w sali "Tango" w Szulborzu Wielkim 27.01.2024”?

Prasówka 28.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Studniówka Ekonomika. Maturzyści Zespołu Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej bawili się w sali "Tango" w Szulborzu Wielkim 27.01.2024 Na balu studniówkowym uczniów Zespołu Szkół nr 2 bawiło się blisko 100 maturzystów i maturzystek wraz z osobami towarzyszącymi, dyrekcją, gronem pedagogicznym i przedstawicielami rady rodziców.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 28.01.24

📢 Studniówka Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim Młodzież z Zespołu Szkół im. Żołnierzy AK bawiła się w sobotę 27.01.2024 w sali bankietowej Amor. Był piękny polonez, kwiaty, podziękowania, pamiątkowe zdjęcia i zabawa do białego rana. 📢 Studniówka Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Ostrołęce, 27.01.2024 młodzież bawiła się w sali bankietowej Warszawska 34 Dzisiaj, sto dni przed maturą, możemy bawić się beztrosko i śmiać do woli. W ten szczególny wieczór, w imieniu wszystkich żaków kończących szkołę witamy bardzo serdecznie i ciepło szanowną dyrekcję, naszych wychowawców, nauczycieli, pracowników szkoły oraz zaproszonych gości. Szczególnie gorąco witamy rodziców, którzy nie tylko na co dzień przejmują się naszymi postępami w nauce, ale też myślą o tym, żebyśmy się mogli wspólnie pobawić - zaczęli uczniowie prowadzący bal.

Prasówka 28.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Koncert zespołu Raz Dwa Trzy w Kadzidle, 27.01.2024 W sobotę 27 stycznia 2024 zespół wystąpił w Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle. Koncert odbył się pod hasłem "Najważniejsze piosenki". Był to rzeczywiście przegląd największych przebojów grupy.

📢 Nikoś i jego Trójmiasto. Gdańsk, Gdynia, Sopot: miejsca związane z Nikodemem Skotarczakiem, słynnym gangsterem. Rozpoznasz te miejsca? Każdy wie, kim był Nikodem Skotarczak, znany jako Nikoś, bohater produkcji Netflixa pt. "Jak pokochałam gangstera", ale nie każdy kojarzy, gdzie mieszkał i działał. Całe życie Nikosia związane było z Trójmiastem. Tu zaczynał karierę na bramkach w klubach, tu prowadził interesy, sponsorował Lechię Gdańsk, tu także zginął. Jakie miejsca są najbardziej związane z Nikosiem w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Zobacz w naszej galerii zdjęć. 📢 Zobacz wyjątkowy dom Katarzyny Dowbor – galeria zdjęć. Tu kręcony jest najnowszy program dziennikarki „Dowborowa od nowa” Katarzyna Dowbor mieszka w przytulnym domu z ogrodem nieopodal Warszawy. Lubiana dziennikarka zaaranżowała wnętrza bez pomocy architekta. Wieloletnia prowadząca „Nasz Nowy Dom” postanowiła jednak, że czas na remont. Spektakularną metamorfozę pokaże w nowym programie „Dowborowa od nowa”. Zobacz, gdzie mieszka Katarzyna Dowbor z ukochanymi zwierzakami.

📢 32. finał WOŚP w gminie Małkinia Górna – odprawa wolontariuszy W gminie Małkinia Górna do udziału w 32. Finale WOŚP zgłosiło się 27 wolontariuszek i 15 wolontariuszy. 📢 Taką emeryturę ma Katarzyna Dowbor. Świeżo upieczona prowadząca „Pytanie na śniadanie” nie popełniła błędów innych gwiazd! Katarzyna Dowbor zadebiutowała w roli „Pytanie na śniadanie” TVP po 11 latach od zwolnienia i 10 latach spędzonych w Polsacie. Faktem jest jednak również to, że od dawna może przebywać na emeryturze i w przeciwieństwie do wielu gwiazd, pracuje bo chce. Jak sama bowiem przyznała, wysokość miesięcznych świadczeń jest co najmniej zadowalająca! Nie popełniła bowiem tego samego błędu, co wiele jej znajomych z show-biznesu.

📢 Samotny tata potrzebuje pomocy. Jego żona zmarła nagle, został z trójką dzieci Tomasz Turek, mieszkaniec Ostrołęki, potrzebuje wsparcia. Jego żona Monika zmarła z powodu pęknięcia tętniaka. Dopiero co ich dwuletni synek walczył z białaczką, a już rodzinę spotkało kolejne nieszczęście. Pan Tomasz musiał zrezygnować z pracy, aby zająć się dziećmi i pomóc im podnieść się po dramacie. Założył zbiórkę i prosi o pomoc.

📢 Tak żyje i mieszka Viki Gabor. Młoda krakowska piosenkarka na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Ten styl zapada w pamięć! Viki Gabor podbiła serca Polaków świetnymi występami w programie The Voice Kids oraz zwycięstwem na Eurowizji Junior. To gwiazda młodego pokolenia, która w ekstremalnie krótkim czasie stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w polskim show-biznesie. Ma przy tym wielkie grono oddanych fanów, ale także budzi kontrowersje. Ma dopiero 16 lat, mieszka z rodziną w Krakowie, a na koncie ma wiele spektakularnych sukcesów. Na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Jej wyjątkowy styl zapada w pamięć. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz jak żyje na co dzień Wiktoria Gabor! 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 27.01.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Które sklepy będą otwarte 28 stycznia? Pierwsza niedziela handlowa 2024 przypada w czasie ferii Niedziele handlowe 2023 bywały tematem burzliwych dyskusji. W tym roku będzie już prawdopodobnie spokojniej wokół zakazu handlu, tymczasem sprawdzamy, które sklepy będą otwarte w niedzielę 28 stycznia. To pierwsza z niedziel handlowych 2024, a jak prezentuje się pełen kalendarz niedziel handlowych w 2024 roku? Sprawdź, gdzie zakupy zrobisz mimo zakazu handlu.

📢 WOŚP 2024 w Ostrołęce. Spacer z psami ze schroniska Canis w Kruszewie. Kto chętny? W trakcie 32. Finału WOŚP w hali Gołasia w Ostrołęce obecne będą psy ze schroniska Canis w Kruszewie. Będzie można wyjść z psami na spacer, pogłaskać, pobawić się lub...adoptować. 📢 Kto nie możesz tankować benzyny E10? Oto lista samochodów i modeli. Sprawdź, czy twój samochód pojedzie na nowym paliwie E10 to nowa benzyna. Nie każdy może ją stosować. Paliwo to może nawet uszkodzić samochód, jeżeli ten nie jest przystosowany do jej spalania. Jak sprawdzić, kto nie może jej tankować? Są na to proste sposoby. Podajemy, jak to zweryfikować. Powstała specjalna wyszukiwarka modeli i marek samochodów oraz lista pojazdów. Jeśli masz taki samochód – lepiej nie tankuj benzyny E10.

📢 Plecione lampy to hit na 2024 rok. Zobacz w galerii, jak modnie oświetlić salon i kuchnię na wiosnę. Lampy boho, które wybierają projektanci Najmodniejsze lampy na 2024 rok mają plecione klosze i są wykonane z ekologicznych materiałów. Jeśli więc planujesz metamorfozę salonu czy zmianę aranżacji mieszkania, wybierz oświetlenie w stylu boho. Takie nietuzinkowe lampy niczym dzieła sztuki mogą dodać wnętrzom wyjątkowego uroku. Zobacz w galerii zdjęć efektowne oświetlenie, które pokochali architekci. 📢 Uwaga na włamywaczy. Próbują dostać się do mieszkań i domów. Czasem skutecznie! W ostatnim czasie w Ostrołęce i powiecie ostrołęckim doszło do prób włamania do mieszkań oraz udanych włamań do domów, w wyniku których doszło do uszkodzenia mienia, jak też kradzieży pieniędzy i wartościowych przedmiotów. 📢 3 cuda Dolnego Śląska, których zazdrości nam cały świat. Te niezwykłe atrakcje z listy UNESCO trzeba zobaczyć choć raz w życiu Lista światowego dziedzictwa UNESCO obejmuje miejsca unikalne w skali całego świata. Na Dolnym Śląsku są aż trzy tego rodzaju atrakcje, które przyciągają gości z całej Polski i zagranicy. Przekonajcie się, dlaczego warto obejrzeć te dolnośląskie cuda przynajmniej raz w życiu. Prezentujemy trzy turystyczne skarby Dolnego Śląska – ich dzieje, znaczenie i piękne zdjęcia.

📢 Szedł boso, bez kurtki w kierunku Łomży. Poprosił o pomoc mieszkańca Rogowa- Folwarku Mężczyzna szedł pieszo, bez obuwia i kurtki w kierunku Łomży. Po drodze wszedł na jedną z posesji w Rogowie-Folwark prosząc o wezwanie policji. 📢 Gdzie mieszka Robert Janowski z trzecią żoną? Zobacz, jak się urządził prowadzący „Jaka to melodia". Zajrzyj do domu Roberta Janowskiego Robert Janowski mieszka w przestronnej willi z ogrodem w sercu miasta. Kultowy prowadzący muzyczne show „Jaka to melodia” uwielbia tu ładować akumulatory z żoną i dzieciakami. Juror „Twoja twarz brzmi znajomo” bardzo docenia rodzinny czas i spotkania z przyjaciółmi w swoim domowy azylu w popularnej dzielnicy stolicy. Zobacz w galerii, jak wygląda dom Roberta Janowskiego i Moniki Janowskiej. 📢 Najpopularniejsze imiona dla dzieci w Polsce w 2023 roku Ministerstwo Cyfryzacji przedstawiło ranking najpopularniejszych imion, jakie były nadawane noworodkom w 2023 roku w Polsce. W raporcie zwrócono również uwagę na rosnący trend inspirowania się imionami zagranicznymi.

📢 Ferie w Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Czarni przygotowało w okresie ferii zimowych wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży. We wtorki i czwartki w siedzibie CUS w Długiem odbywały się spotkania uczniów z placówkami Centrum i biblioteki oraz z zaproszonymi gośćmi. Atrakcji było co nie miara. 📢 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Ostrowi Mazowieckiej odbędzie się w niedzielę 28.01.2024. Co w programie? Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się w niedzielę 28.01.2024 w Szkole Podstawowej nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej. Zaplanowano koncerty, licytacje, a także, to już przy Stawie Miejskim, bieg "Policz się z cukrzycą". Sprawdźcie program 32. Finału.

📢 Tadeusz Ciak, obecny burmistrz Makowa Mazowieckiego, ogłosił start w tegorocznych wyborach samorządowych Tadeusz Ciak, obecny burmistrz Makowa Mazowieckiego, ogłosił w mediach społecznościowych start w tegorocznych wyborach samorządowych.

📢 Awantura domowa w Ostrowi Mazowieckiej. 32-latek usłyszał zarzut zabójstwa ojca Do tragicznej w skutkach awantury rodzinnej doszło we wtorek 23.01.2024 w Ostrowi Mazowieckiej. Policjanci z Ostrowi Mazowieckiej zatrzymali 32-latka podejrzanego o zabójstwo ojca. Miało do tego dojść prawdopodobnie w czasie wspólnego picia alkoholu. Decyzją ostrowskiego wymiaru sprawiedliwości mężczyzna najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu dożywotnie więzienie.

📢 Dorota Stalińska w kreacji rodem z lat 30. i Małgorzata Rożniatowska w ozdobnych... klapkach. Oto stylizacje z premiery „Kogla Mogla 5” Był to wieczór intensywnych kolorów i gustownych stylizacji. W środę (24 stycznia) odbyła się prapremiera filmu „Baby boom, czyli Kogel Mogel 5”. Na wydarzenie przybyła plejada gwiazd. Dorota Stalińska zaskoczyła niezwykle kobiecą suknią rodem z lat 30. ubiegłego wieku, a Małgorzata Rożniatowska zestawieniem sukienki ze spodniami i dodatkiem ozdobnych klapek.

📢 Jedna jaskółka wiosny nie czyni? Dlaczego warto mieć te niezwykłe ptaki blisko domu lub gospodarstwa? Niedługo jaskółki wrócą do Polski Jaskółki to niewielkie ptaki wróblowate i obecnie w sporej części związane są z człowiekiem. – Pewne przypuszczenia wskazują, że niektóre z nich były z nami już w jaskiniach. Naturalnie gniazdowały na skałach i w grotach skalnych, chociaż jest także grupa, która związana jest z piaszczystymi skarpami nadrzecznymi – opowiada prof. Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Co warto wiedzieć o tych fascynujących ptakach? 📢 Droga wojewódzka 626 między Makowem Mazowieckim a Nową Wsią oficjalnie otwarta 24.01.2024 Zakończyły się prace związane z modernizacją DW 626. To 25-kilometrowy odcinek drogi łączący Maków Mazowiecki z Nową Wsią. Oficjalne otwarcie odbyło się w środę 24.01.2024 na terenie gminy Sypniewo.

📢 Stan wody w Bugu się podnosi. Strażacy monitorują sytuację i są gotowi na każdą interwencję Intensywne opady deszczu i roztopy powodują, że wody w Bugu z każdą godziną przybywa. Sytuacja jest monitorowana na bieżąco przez służby. 📢 Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej w ostrołęckim szpitalu - zobaczcie, jak wygląda Koszt zakupu mebli i sprzętu do Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej to 1 847 969 zł. Zobaczcie jak się prezentuje oddział.

📢 Protest rolników w Nurze, powiat ostrowski. Są utrudnienia w ruchu, objazdy W środę 24.01.2024 trwa ogólnopolski strajk rolników. Dołączyli do niego rolnicy z powiatu ostrowskiego, którzy blokują rondo w Nurze. Policja kieruje na objazdy. 📢 Protest rolników 2024. Utrudnienia w ruchu w powiecie makowskim W środę 24.01.2024 o godz. 12.00 rozpoczyna się ogólnopolski strajk rolników przeciwko między innymi wprowadzeniu Zielonego Ładu oraz braku ceł na produkty z Ukrainy. W związku z protestem wiele dróg może być nieprzejezdnych, także w powiecie makowskim.

📢 Memy o szkole na Międzynarodowy Dzień Edukacji! Koniec prac domowych! Powrót do czasów szkolnych dzięki śmiesznym obrazkom MEMY Każdy kiedyś chodził do szkoły i raczej mało osób wspomina ją dobrze. Od zawsze było to miejsce znienawidzone przez dzieci i młodzież. Dziś mamy okazję by pośmiać się z przeróżnych sytuacji, które działy i nadal dzieją się w szkołach! 📢 Miały być ciekawe prezenty, wyszły niesprawiedliwe zasady. O co chodzi w aferze woreczkowej w Rossmannie? Miała być niespodzianka i ciekawe prezenty dla klientów, tymczasem najnowsza promocja w Rossmannie na kilka dni po jej zakończeniu wciąż wzbudza wiele emocji. Czy Rossmann dobrze zaplanował promocję? O co chodzi w aferze woreczkowej w Rossmannie? Sieć tłumaczy swoje zamiary. 📢 Kulik w Retce: zimowa atrakcja dla dzieci i dorosłych, 21.01.2024 Kulig dla dzieci wraz z opiekunami odbył się w niedzielę 21.01.2024 w Retce. Zimową atrakcję zorganizowało Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Regionalnego ,,Oaza'' Retka. Było wesoło, ale także bezpiecznie, a na zakończenie na wszystkich czekała ciepła herbata, grochówka i kiełbaska z ogniska. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Bug w Małkini pod kontrolą. 17.01.2024 po raz pierwszy od kilku dni poziom wody się obniżył. Wiele zależy od pogody W środę, po raz pierwszy od kilku dni, poziom wody w Bugu się obniżył. Co przyniosą najbliższe godziny? Wszystko zależy od pogody: jeśli utrzyma się mróz, sytuacja będzie stabilna. Ale jeśli nastąpi ocieplenie, lód zacznie się rozpuszczać, a poziom wody wzrośnie. 📢 Wysoki stan wody w Bugu. Woda zalała kilka dróg i posesji w gminie Małkinia Górna. 16.01.2024 ogłoszono stan alarmu przeciwpowodziowego Wysoki stan wody w rzece Bug spowodował miejscowe zalanie kilku dróg gminnych i podtopienia budynków w gminie Małkinia Górna. 16 stycznia 2024 ogłoszony został stan alarmu przeciwpowodziowego.

📢 Studniówka Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej. Młodzież bawiła się 13.01.2024 w sali "Jurkowscy" w Kosowie Lackim W minioną sobotę, 13 stycznia na balu studniówkowym bawili się maturzyści Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej. Bal odbył się w sali weselnej "Jurkowscy" w Kosowie Lackim.

📢 Ostrołęka. Sylwester w sali bankietowej Alicja. Tak powitano Nowy Rok Część ostrołęczan witała Nowy Rok w sali bankietowej Alicja. Przy muzyce zespołu Arion goście bawili się do białego rana. Zobaczcie naszą galerię zdjęć z imprezy. 📢 Centrum Aktywności Kulturalnej w Zarębach Kościelnych oficjalnie otwarte. Wstęgę przecięto 28.12.2023 W starej remizie strażackiej w Zarębach Kościelnych powstało nowoczesne Centrum Aktywności Kulturalnej. To miejsce, w którym będą mogli spędzać czas wszyscy: dzieci, młodzież i dorośli. Oficjalne otwarcie obiektu odbyło się 28 grudnia, a rozpoczęło od symbolicznego przecięcia wstęgi, modlitwy i poświecenia obiektu przez proboszcza, ks. Andrzeja Dmochowskiego. Szefową CAK została Elwira Krupa.

📢 Sonia Mietielica i Kamila Urzędowska zachwyciły publiczność na EnergaCAMERIMAGE 2023! „Chłopi” hitem festiwalu Festiwal EnergaCAMERIMAGE 2023 trwa w najlepsze. Za nami kolejne spotkania twórców z widzami, które cieszą się olbrzymią popularnością. Zobaczcie, jak wyglądało spotkanie z autorami filmu „Ferrari” oraz jak publiczność zachwyciły piękne Kamila Urzędowska i Sonia Mietielica z „Chłopów”!

📢 Studniówka Kopernika w Szulborzu Wielkim. Tak bawili się maturzyści LO w Ostrowi Mazowieckiej 4.02.2023 Bal studniówkowy uczniów ostrowskiego Kopernika odbył się w sali bankietowej Tango w Szulborzu Wielkim. Na balu bawiło się ok. 170 maturzystów z sześciu klas oraz ich osoby towarzyszące, przedstawiciele Rady Rodziców oraz zaproszeni goście: sekretarz powiatu, dyrekcja i grono pedagogiczne.

📢 Najpopularniejsze nazwiska w Polsce. Ile osób nazywa się tak samo jak Ty? Dane ze stycznia 2023 r. Prawie każdy zna jakiegoś Nowaka, a niektórzy nawet kilku. Trudno się temu dziwić, bo w Polsce jest to najczęściej występujące nazwisko. Nosi je ponad 200 tysięcy osób. Sprawdź, jakie nazwiska znalazły się w setce najpopularniejszych i ile osób nazywa się tak samo, jak Ty. 📢 Finał WOŚP w Małkini Górnej. 29.01.2023. Zdjęcia W 31. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy bierze udział ponad 120 tys. wolontariuszy z 1653 sztabów. Wśród nich są także wolontariusze ze sztabu #5437 w małkińskim GOKiS.

📢 Studniówka 2023 Zespołu Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej, 28.01.2023. Zdjęcia, wideo Studniówka – najważniejsza impreza w szkole średniej i jednocześnie granica, za którą żarty się kończą, bo zostaje tylko 100 dni (w przybliżeniu) na uzupełnienie wiedzy niezbędnej do zdania matury. 30 maturzystów z Zespołu Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej bawiło się 28 stycznia 2023 w sali weselnej Jurkowscy w Kosowie Lackim. 📢 Maków Mazowiecki. Studniówka LO im. Marii Curie-Skłodowskiej. 28.01.2023. Zdjęcia, wideo Bal maturzystów odbył się w sobotę 28.01.2023 w Bobrowym Dworze. Uczestniczyły w nim uczniowie trzech klas wraz z osobami towarzyszącymi oraz zaproszonymi gośćmi. 📢 Finał WOŚP 2023. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Czerwinie zagrała 28.01.2023. Zdjęcia W niedzielę 29 stycznia 2023 już 31. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W Czerwinie orkiestra zaczęła grać już dzień wcześniej - w sobotę 28 stycznia 2023.

📢 Maków Mazowiecki. Studniówka Zespołu Szkół im. ŻAK. 21.01.2023 Trwa sezon studniówkowy. W sobotę 21.01.2023 swój bal mieli uczniowie makowskiego ŻAK-a.

📢 Studniówka II LO w Ostrołęce. Maturzyści II Liceum Ogólnokształcącego bawili się w sali Olmipia. 21.01.2023. Zdjęcia Trwa sezon studniówkowy. W sobotę 21 stycznia swój bal mieli uczniowie II LO w Ostrołęce. Młodzież bawiła się w sali bankietowej "Olimpia" w Krukach. 📢 Lodowisko w Ostrołęce rusza 14.01.2023. Cennik, godziny otwarcia Ostrołęckie lodowisko rusza w sobotę 14.01.2023. Podobnie jak w ubiegłych latach- będzie się mieścić w namiocie przy ul. Witosa 1. 📢 Wolontariusze z gminy Rzekuń docenieni przez władze. Otrzymali Medale Wójta Gminy Rzekuń. 20.12.2022. Zdjęcia Życzliwość, empatia oraz chęć niesienia pomocy innym to domena społeczników, którzy pracują bez wynagrodzenia sprawiając, że czyjeś życie nabiera barw. To wolontariusze dają ogromne wsparcie innym, dlatego warto podkreślać i doceniać dobre postawy, wyrażając wdzięczność – komentuje Bartosz Podolak, wójt gminy Rzekuń, który poinformował w mediach społecznościowych o wręczeniu Medali Wójta Gminy Rzekuń.

📢 Cmentarz parafialny w Goworowie. 22.03.2022. Zdjęcia Nekropolię w Goworowie odwiedziliśmy 22 marca 2022 roku

📢 Historia Polski zbudowana z półtora miliona klocków LEGO. Zobacz wyjątkową wystawę HistoryLand, którą można zwiedzać na MTP w Poznaniu 9 utworzonych makiet przedstawiających historię Polski, do której użyto 1,5 miliona klocków LEGO. Tak w skrócie wygląda największa zbudowana wystawa z klocków LEGO "HistoryLand", która przybliża najważniejsze wydarzenia w dziejach Polski. Mieszkańcy Poznania cały czas mogą podziwiać wystawę na żywo na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Wystawa historii Polski ułożonych z klocków LEGO na Międzynarodowych Targach Poznańskich ma charakter stały.

📢 Otwarcie Melia Park w Ostrowi Mazowieckiej. 30.10.2021. Jak wyglądają sklepy w środku? Zdjęcia 30 października otwarto Melia Park przy ul. Lubiejewskiej. W parku handlowym znajdują się sklepy z elektroniką, odzieżą, obuwiem i sklep wielobranżowy. Zobaczcie, jak sklepy wyglądają w środku. 📢 Tak mieszka Joanna Jabłczyńska. Dom gwiazdy po remoncie robi wrażenie [zdjęcia] Joanna Jabłczyńska to aktorka telewizyjna, filmowa i dubbingowa; piosenkarka, prawniczka, radca prawny, ambasadorka wielu akcji charytatywnych. Widzom jest znana najbardziej z serialu Na Wspólnej. Zobaczcie jak mieszka gwiazda.

📢 To nie jest kraj dla starych dzbanów MEMY. Dzban młodzieżowym słowem roku, a dzbanizm opanował internet "Dzban" to młodzieżowe słowo roku 2018. W poprzednich latach świętowało "xD" i krótki "sztos". Tegoroczny plebiscyt organizowany przez PWN należy do dzbana. To wdzięczne słowo zgrabnie omija wulgaryzmy. Ponadto jest proste, dźwięczne i oryginalne - tłumaczy Marek Łaziński - członek konkursowego jury. Dzban wyrasta z internetu, spopularyzował go youtuber Klocuch. A jak internet to również memy, w których dzban często się pojawia. Zobacz je w galerii.

📢 Studniówka 2016 LO im. KEN w Przasnyszu. Zobacz ZDJĘCIA Zobacz jak wyglądał bal maturalny uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Przasnyszu.