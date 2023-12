Prasówka 27.12.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Sylwester miejski 2023/2024: Zakopane, Kraków, Gdańsk, Białystok, Wrocław, Warszawa. Gdzie się odbędzie, a gdzie odwołano imprezę?”?

Prasówka 27.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Sylwester miejski 2023/2024: Zakopane, Kraków, Gdańsk, Białystok, Wrocław, Warszawa. Gdzie się odbędzie, a gdzie odwołano imprezę? Sylwester 2023/2024 zbliża się wielkimi krokami. Wielu Polaków lubi go spędzać hucznie, na miejskich imprezach, które przed pandemią były organizowane w wielu polskich miastach. Władze niektórych miejscowości zrezygnowały z organizacji noworocznej imprezy – nie oznacza to jednak, że w tym roku nie odbędzie się żaden miejski sylwester. Sprawdziliśmy, w których miastach będzie można powitać Nowy Rok.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 27.12.23

📢 Bierzesz paracetamol na ból głowy? Ostrożnie, bo ten popularny lek może być dla ciebie groźny To popularny lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy, jednakże często istnieją obawy co do jego toksyczności i potencjalnych zagrożeń. Warto bliżej przyjrzeć się temu tematowi, aby zrozumieć, kiedy i jak go stosować bezpiecznie. O jaki lek chodzi?

📢 Mystery Hunters w gm. Szulborze Wielkie. Zobaczcie materiał z "nawiedzonego domu" w Słupie-Kolonii Łowcy Tajemnic badali, co kryje w sobie opuszczony dom w miejscowości Słup-Kolonia.

Prasówka 27.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak mieszka Blanka Lipińska. Zobacz luksusowego apartament pisarki w modnej dzielnicy. Tak komfortowo żyje w swoim domu Blanka Lipińska Dom Blanki Lipińskiej to komfortowy apartament w prestiżowej warszawskiej dzielnicy. Autorka bestsellerowej trylogii erotycznej urządzała nieruchomość z pomocą projektantki. Zaglądamy do domu Blanki Lipińskiej i sprawdzamy, w jakich wnętrzach czuje się najlepiej. W mieszkaniu pisarki dominują ciemne barwy i minimalizm. Zobacz, jak prezentuje się luksusowy apartament autorki „365 dni”.

📢 Bezpańskie psy czekają na dom. Są gotowe do adopcji Święta to czas cudów. Te czworonogi też czekają na cud- na swojego człowieka, pełną miskę i ciepły kąt. Psy przebywają w Makowie Mazowieckim pod opieką Stowarzyszenia Nasze Cztery Łapy. Są zaczipowane, zdrowe. Więcej informacji pod nr tel. 533 902 461. 📢 Boże Narodzenie na wesoło, oczami Internautów. Zobacz najśmieszniejsze memy o świętach W Internecie czuć magię świąt. Widzieliście już zabawne memy świąteczne? Zebraliśmy dla Was najśmieszniejsze obrazki i zdjęcia na Boże Narodzenie. 📢 Świąteczne iluminacje w PRL-u. Zobacz, jak wtedy były udekorowane ulice i fasady sklepów Grudzień to czas, kiedy w miastach możemy podziwiać piękne świąteczne iluminacje. Tradycja ustawiania w przestrzeni publicznej dekoracji z białych, żółtych lub kolorowych światełek sięga ubiegłego wieku. Przypominamy, jak w PRL-u dekorowano ulice i fasady sklepów w tym magicznym świątecznym okresie.

📢 Gaja Zakrzewska z Olszewa- Borek cierpli na zespół Retta. Potrzebne są pieniądze na nierefundowane leczenie Gaja ma dwa lata. Cierpi na zespół Retta. to zaburzenie neurorozwojowe, które wpływa na funkcjonowanie mózgu, rdzenia kręgowego oraz systemu nerwów i komórek. Małą Gaję czeka okrutna śmierć. Szansą jest terapia genowa, nad którą trwają badania. Wiąże się jednak z wielkimi wydatkami. Dlatego założono dla dziewczynki zbiórkę. Każdy może pomóc. 📢 Choinka- symbol świąt Bożego Narodzenia. Pokażcie swoje drzewka Tradycja ubierania choinek sięga XVI wieku. Zwyczaj ozdabiania choinki pochodzi z Niemiec i wywodzi się z niemieckiej tradycji ewangelickiej. Obecnie nie wyobrażamy sobie świąt bez choinki. Zmienia się jedynie moda na jej przystrojenie. Każda jest jednak piękna!

📢 Pasterka w kościele pw. Św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim O północy z 24 na 25 grudnia rozpoczęła się tradycyjna msza święta zwana Pasterką. W parafii pw. Św. Brata Alberta brali w niej udział licznie zgromadzeni wierni. Zobaczcie galerię zdjęć.

📢 Szopki bożonarodzeniowe w Ostrowi Mazowieckiej. Zobaczcie, jak wyglądają żłobki we wszystkich ostrowskich parafiach Zobaczcie, jak wyglądają szopki bożonarodzeniowe w parafiach w Ostrowi Mazowieckiej tuż przed pasterką. 📢 Szopki bożonarodzeniowe w kościołach w Ostrołęce, Rzekuniu i Lelisie Tradycja wystawiania szopek bożonarodzeniowych w kościołach sięga XIII wieku. W Polsce od początku ich wystrój nawiązywał do aktualnych wydarzeń, upamiętniał stroje z epoki, krajobrazy i architekturę. Jak wyglądają szopki w kościołach w Ostrołęce i pobliskich gminach? Zobaczcie w galerii. 📢 Ostrowskie stowarzyszenie „Kobiety wspierają kobiety” wydało kalendarz na 2024 rok Najpierw był konkurs fotograficzny „Kobieta w obiektywie”. Zadaniem uczestniczek było przedstawienie kobiet pełniących życiowe role lub realizujących swoje pasje. Jury wybrało12 najlepszych kobiecych portretów, które znalazły się w kalendarzu na rok 2024. Część kalendarzy została nieodpłatnie przekazana na aukcje charytatywne.

📢 Najlepsze MEMY o wigilii. Uśmiejesz się do łez! Podejdźmy do świąt Bożego Narodzenia z lekkim przymrużeniem oka Najśmieszniejsze memy o wigilii. Święta, święta i po świętach - jedni wypowiedzą te słowa po Bożym Narodzeniu z żalem, a inni z ulgą. Święta potrafią być również męczące. Wszyscy czekamy na wigilię, ale spotkania i rozmowy rodzinne rządzą się własnymi prawami. Podejdźmy do zbliżającego się Bożego Narodzenia z lekkim przymrużeniem oka, zobaczcie najśmieszniejsze memy. 📢 Świąteczne morsowanko? Najlepsze MEMY o morsach i morsicach wciąż bawią. Zobacz śmieszne obrazki. Morsowanie na wesoło Część społeczeństwa nie jest w stanie zrozumieć fenomenu morsowania, a w sieci pojawiły się zabawne obrazki i memy obnażające pozytywne szaleństwo morsów. Każda okazja jest dobra na morsowanko, a święta bożonarodzeniowe to okazja wymarzona.

📢 Spotkanie przedświąteczne mieszkańców gminy Rzewnie. 20.12.2023 było przedstawienie, łamanie się opłatkiem oraz wigilijny poczęstunek W czwartek wieczorem w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Rzewniu odbyło się spotkanie przedświąteczne. Było ono okazją do złożenia sobie życzeń i przełamania się opłatkiem, ale także wręczenia wójtowi gminy Rzewnie pamiątkowego medalu Pro Masovia. 📢 Wigilia Miejska w Makowie Mazowieckiem. Wspólne kolędowanie odbyło się w Miejskim Domu Kultury 19.12.2023 Początkowo miejska wigilia miała odbyć się na rynku w Makowie, ale ze względu na deszczową pogodę, wydarzenie przeniesiono do sali Miejskiego Domu Kultury. 📢 Postacie z Dragon Ball Z jak żywie - SI pokazała efektowne i realistyczne zdjęcia bohaterów. Zobacz koniecznie Dragon Ball Z to jedna z najsłynniejszych i najbardziej kultowych serii anime wszech czasów. Fani tej produkcji już od dawna marzą o aktorskiej ekranizacji dzieła Akiro Toriyamy. Tymczasem sztuczna inteligencja pokazała, jak postacie z anime wyglądałyby w rzeczywistości. Może to podpowiedź w kierunku poszukiwania potencjalnej obsady?

📢 Gminna Choinka w Zarębach Kościelnych. W warsztatach i animacjach wzięło udział blisko 300 osób I Gminna Choinka w Zarębach Kościelnych została zorganizowana w nowym Centrum Aktywności Kulturalnej. Choinkę podzielono na dwie tury. Najpierw zorganizowano zajęcia dla przedszkolaków oraz uczniów klas I - IV, a następnie dla uczniów klas V - VIII. 📢 Przedświąteczna akcja w gminie Rzekuń: koncerty, wizyta Świętego Mikołaja oraz spotkania opłatkowe dla mieszkańców, 17.12.2023 W miniony weekend w gminie Rzekuń działo się wiele: ponad 800 dzieci otrzymało paczki na święta, w kościołach odbyły się wyjątkowe koncerty, a mieszkańcy spotkali się przy gorącym barszczyku i złożyli sobie życzenia świąteczne.

📢 Gminny Wieczór Wigilijny w Małkini Górnej z koncertem Rafała Brzozowskiego, 16.12.2023 Ze sceny popłynęły świąteczne pieśni w trzech językach, a świąteczny klimat podkreślały ozdoby i stroiki do nabycia na kiermaszu.

📢 Cygańskie kolędowanie z Patrycją Runo - koncert w kościele w Dąbrówce odbył się 12.12.2023 Koncert w kościele parafialnym pw. św. Anny w Dąbrówce gm. Lelis odbył się 12 grudnia. Był rejestrowany przez ekipę telewizyjną. Nagranie będzie emitowane w telewizji TVS oraz na antenach TVP. Podczas koncertu można było usłyszeć cygańskie kolędy w wykonaniu Rolanda Bilickiego z towarzyszeniem rodziny oraz Bogdana Trojanka - znanego artysty i aktywisty romskiego wraz z zespołem Terne Roma. Wacław Cieślik z zespołu Kordian zaprezentował kolędy w klimacie góralskim, wystąpiła Orkiestra Kurpiowska z Lelisa, gwiazda disco lat 90. - Venus i oczywiście główna bohaterka tego wydarzenia - Patrycja Runo (jedną z kolęd wykonała w towarzystwie zespołu Dzieciaki z Czerwina).

📢 Zespół Szkół w Różanie po modernizacji. Zobaczcie jak wygląda szkoła w środku: nowe sale, podłogi, łazienki W poniedziałek 11.12.2023 odbyło się uroczyste otwarcie budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Różanie. Łączna wartość inwestycji wyniosła prawie 6 000 000 złotych. Zobaczcie jak teraz wygląda szkoła. Robi wrażenie!

📢 Lidia Grabowska od narodzin walczy o zdrowie. Trwa zbiórka i licytacje, aby pomóc małej ostrowiance Lidia Grabowska to kilkuletnia mieszkanka Ostrowi Mazowieckiej. Pierwsze 6 tygodni po narodzinach spędziła w szpitalu, gdzie walczyła o życie i zdrowie. Dziewczynka ma niedotlenienie w okolicy wzgórza i gałek bladych, które odpowiadają za mowę, dlatego istnieje zagrożenie, że nigdy nie będzie mówić. Im szybciej otrzyma pomoc, tym większa szansa, że Lidka w przyszłości będzie samodzielna.

📢 Pogrzeb Romana Świerżewskiego - społecznika, długoletniego dyrektora GOKiS w Bogutach-Piankach, 25.11.2023 Długoletni dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach, propagator kultury pogranicza Mazowsza i Podlasia, społecznik zmarł nagle, 23 listopada 2023 nad ranem. W sobotę 25 listopada 2023 żegnali go bliscy, znajomi, samorządowcy... 📢 Koncert pieśni patriotycznych w Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, 11.11.2023 Koncert w wykonaniu Izabeli Szafrańskiej, Mateusza Mijała i Przemysława Zalewskiego, który odbył się 11.11.2023 w Muzeum Żołnierzy Wyklętych przyciągnął tłumy ostrołęczan. Można było usłyszeć najpiękniejsze piosenki patriotyczne jak "O mój rozmarynie", Biały krzyż", czy "My, Pierwsza Brygada".

📢 Targi staroci i rozmaitości w Goworowie. Zobacz, co można było kupić 12.08.2023 Targi rozmaitości i staroci w Goworowie to wydarzenie cykliczne. Odbywają się raz w miesiącu, w każdą drugą sobotę miesiąca w godzinach 8.00-13.00. Są przeznaczone dla wystawców, kolekcjonerów, wytwórców rękodzieła oraz wszystkich zainteresowanych wystawą i rękodzieła. Partnerem targów jest Ostrołęcki Klub Kolekcjonerów „UNIKAT”. Czego tu nie ma! Zobaczcie zresztą sami w naszej galerii. 📢 Pożegnanie proboszcza Stanisława Mikuckiego z parafii pw. Wszystkich Świętych w Bogutach-Piankach. 30.07.2023 W niedzielę 30.07.2023 odbyło się uroczyste pożegnanie proboszcza Stanisława Mikuckiego, który po 17 latach posługi w parafii pw. Wszystkich Świętych w Bogutach-Piankach odszedł na emeryturę. 📢 Most w Teodorowie. 1.08.2023 przedstawiciele powiatu ostrołęckiego podpisali umowę z wykonawcą inwestycji Umowa została podpisana nad Narwią - w miejscu, gdzie za 2,5 roku ma być gotowy most. Tuż po spotkaniu wykonawca rozpoczął prace. Do końca 2023 roku ma być zrealizowane 20 proc. inwestycji.

📢 Anna Popek ma 55 lat i zachwyca urodą, figurą i stylizacjami. Zobacz, jak się ubiera gwiazda i zainspiruj się Anna Popek od momentu powrotu do popularnego programu śniadaniowego znów jest na językach wszystkich. Nie tylko za sprawą jej doświadczenia zawodowego i kunsztu dziennikarskiego, ale także dlatego, że to kobieta z klasą, którą inspirują się inne pięćdziesięciolatki. Zdradzamy sekret jej szczupłej sylwetki i prezentujemy kilka stylizacji, które naszym zdaniem są godne polecenia. 📢 Mecz gwiazd w Czerwinie. Na boisku Rafał Maserak, Przemek Cypryański, Robert Moskwa i wiele innych. 25.06.2023 W niedzielę 25.06.2023 odbył się wyjątkowy jubileusz 25-lecia LUKS Czerwin. Z tej okazji odbył się mecz z gwiazdami telewizji, a na mieszkańców czekało mnóstwo innych atrakcji.

📢 Andrzej Duda sprzątał las w powiecie ostrołęckim. Akcja sprzątaMY. 20.06.2023. Zdjęcia To już tradycja, że ogólnopolską akcję sprzątaMY inauguruje para prezydencka. W tym roku Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda sprzątali las w powiecie ostrołęckim – w gminie Goworowo.

📢 Najpopularniejsze nazwiska w Polsce. Ile osób nazywa się tak samo jak Ty? Dane ze stycznia 2023 r. Prawie każdy zna jakiegoś Nowaka, a niektórzy nawet kilku. Trudno się temu dziwić, bo w Polsce jest to najczęściej występujące nazwisko. Nosi je ponad 200 tysięcy osób. Sprawdź, jakie nazwiska znalazły się w setce najpopularniejszych i ile osób nazywa się tak samo, jak Ty.

📢 Ostrołęka. Sylwester 2022 w Sali bankietowej Elba. 31.12.2022 W sylwestrową noc odwiedziliśmy salę bankietową Elba, aby zobaczyć jak się bawią ostrołęczanie. 📢 Rzekuń. Spotkanie z Mikołajem i koncert kolęd w wykonaniu wybitnych artystów. 18.12.2022 Niedziela 18.12.2022 w gminie Rzekuń obfitowała w atrakcje. Wójt Bartosz Podolak w przebraniu Świętego Mikołaja rozdawał dzieciom prezenty, a po mszach świętych w Przytułach Starych i Rzekuniu odbyły się niezwykłe koncerty kolęd i pastorałek w wykonaniu wybitnych polskich artystów.

📢 KOBIECA TWARZ MAZOWSZA Zobacz piękne kobiety z powiatu ostrowskiego i zagłosuj! Możesz także przesłać zgłoszenie Z okazji Dnia Kobiet stworzyliśmy wielką galerię Mieszkanek naszego regionu. Teraz w trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety - dojrzałe zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Mazowsza. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich samochód - Fiat 500. W galerii przedstawiamy Wam kobiety z powiatu ostrowskiego.

📢 Dzień Kobiet w Rzewniu. 8.03.2022. Panie obchodziły swoje święto Panie z gminy Rzewnie postanowiły spotkać się i wspólnie spędzić Dzień Kobiet. Panowie spieszyli z życzeniami i prezentami. 📢 Studniówka I LO w Ostrołęce. Bal odbył się w sali bankietowej Elba. 26.02.2022. Zdjęcia Maturzyści z I LO w Ostrołęce bawili się w sali bankietowej Elba. Bal odbył się 26.02.2022.

📢 Objawienia w Wykrocie. Matka Boska objawiła się Stefanowi Gwieździe. Do sanktuarium w Wykrocie wciąż pielgrzymują wierni. Zdjęcia Matka Boska miała objawiać się tu Stefanowi Gwieździe z Wykrotu w latach 1990-2002. 📢 Sylwester 2001 w Ostrołęce. Tak bawili się ostrołęczanie. Zobaczcie zdjęcia z archiwum Tygodnika Ostrołęckiego Nowy Rok - 2002 - wielu ostrołęczan przywitało na plenerowej imprezie, przed "pałacykiem". Ze względu na COVID-19 i związane z nim obostrzenia, tegoroczny sylwester nie będzie ani huczny, ani wystrzałowy. Dzisiaj możemy powspominać, jak bawiliśmy się przed laty. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć sprzed 20 lat.

📢 Żywa szopka w Zarębach Kościelnych. A w niej: osioł, dzik, kozy i alpaki. Zobacz zdjęcia Żywa szopka jest organizowana od kilkunastu lat w zabudowaniach parafialnych. Szopkę z prawdziwymi zwierzętami budują i ozdabiają ks. proboszcz Andrzej Dmochowski oraz parafianie.

📢 Chrzciny dziecka Martyniuków. Wnuczka Zenka Martyniuka ma na imię Laura. W Wielką Niedzielę została ochrzczona To oni? Już jadą? - szeptali między sobą ludzie zgromadzenie przy kościele św. Michała Archanioła w Russocicach (woj. wielkopolskie). To właśnie tu, podczas mszy w Wielką Niedzielę, ochrzczona została wnuczka króla disco-polo Zenona Martyniuka - Laura Martyniuk. Szczęśliwi rodzice to Ewelina i Daniel Martyniuk.

📢 Fight Academy formę szlifował w Tajlandii. Zobacz zdjęcia Reprezentacja Fight Academy Ostrołęka przez blisko miesiąc przebywała w Tajlandii na wyspie Phuket i przygotowywała się do kolejnych ważnych startów. 📢 Pokazowa lekcja Fight Academy w Gimnazjum nr 2. Zobacz zdjęcia i wideo Prezes, a zarazem trener UKS Fight Academy Ostrołęka Arkadiusz Ludwiczak wraz ze swoimi czołowymi zawodnikami odwiedził uczniów Gimnazjum nr 2. Celem była specjalna pokazowa lekcja, która młodzież miała zachęcić do aktywnego spędzania czasu.

📢 Rosyjski "Mam talent". Śmierć przed kamerami? (wideo +18) Od kilku dni rekordy popularności bije w Internecie wideo z castingu do rosyjskiej edycji "Mam talent". Jeden z uczestników programu strzela do drugiego z łuku i trafia go w głowę. 📢 Dzień w zakonie Przasnyszanie darzą wielkim szacunkiem mniszki klaryski kapucynki z przasnyskiego zakonu, choć niewiele wiedzą o ich życiu. Życie sióstr owiane jest tajemnicą, wiedza przeciętnego przasnyszanina na ten temat kończy się więc na informacji, że "śpią w trumnach i nie widują ludzi". Jak zatem wygląda życie osób powołanych do świętości?