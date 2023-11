Prasówka 27.11.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Uczestnicy The Voice Senior wystąpili w Czerwinie. Koncert odbył się w niedzielę 26.11.2023 ”?

W Gminnym Ośrodku Kultury w Czerwinie odbył się koncert z udziałem uczestników telewizyjnego programu "The Voice Senior". Koncert przyciągnął mieszkańców gminy, którzy świetnie się bawili przy znanych i lubianych hitach prezentowanych przez seniorów.

📢 Spotkanie integracyjne dla dzieci w Troszynie - "Ale wkoło jest wesoło", 26.11.2023 Na imprezę zaprosiło dzieci Centrum Kultury w Troszynie. Były gry, zabawy, pokaz iluzjonisty. Zabawa była przednia! 📢 Ksiądz będzie bezwzględny. Za te grzechy nie dostaniesz rozgrzeszenia. Lista grzechów ciężkich, których nie rozgrzeszy ksiądz Bywają takie sytuacje, kiedy ksiądz ma związane ręce. Grzechy - ciężkie i śmiertelne - mogą zostać odpuszczone jedynie w sakramencie pokuty i pojednania. Są takie przypadki, że ksiądz nie ma wyjścia i nie może rozgrzeszyć wiernego. Nawet, gdy ten wyzna mu grzech, żałuje i chce zadośćuczynić. I nie chodzi tu np. o zabójstwo czy zdradę. Zobacz, za jakie grzechy nie dostaniesz rozgrzeszenia.

📢 Finał „The Voice of Poland”. Jan Górka zwycięzcą 14. edycji programu! W sobotę odbył się finał 14. edycji popularnego show Telewizji Polskiej „The Voice of Poland”. Zwycięzcą programu został Jan Górka, który w finałowej fazie pokonał Antoniego Zimnala. W finale udział wzięły również Maja Walentynowicz oraz Becky Sagnolo. 📢 Takie były śluby gwiazd programu Rolnik Szuka Żony. Te pary poznały się w programie „Rolnik szuka żony” to reality-show, w którym kilkoro bohaterów prowadzących gospodarstwa rolne szuka miłości swojego życia. W programie poznało się już wiele par. Przypomnijmy sobie śluby, które przeszły do historii programu. Okazja jest wielka - niedawno Adrianna Jasiaczek z Łodzi i Michał Tyszka z Podlasia stanęli na ślubnym kobiercu. Według zapowiedzi na weselu miało się bawić 200 osób, a uroczystość zaślubin i przyjęcie weselne miały się odbyć na Podlasiu.

📢 E-sport w Lelisie - świąteczny turniej FC24,25.11.2023 Do trzeciej edycji świątecznego turnieju FIFA (dzisiaj FC24), na konsolę Xbox zgłosiło się 24 uczestników, rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych: do lat 16 oraz 16+. 📢 Koncert Kuby Sienkiewicza w Ostrołęce, 25.11.2023 Kuba Sienkiewicz - lider bardzo popularnego przed laty zespołu "Elektryczne Gitary" - zaśpiewał dla ostrołęckiej publiczności i starsze, i nowsze piosenki. Koncert odbył się w Ostrołęckim Centrum Kultury. Towarzyszyli mu dwaj gitarzyści: Tomasz Wójcik i Sebastian Ruciński. 📢 Andrzejki w Klubie Lokator w Ostrołęce. Na andrzejkową imprezę 25.11.2023 zaprosiła dzieci Rada Osiedla Dzieci Polskich To spotkanie andrzejkowe w sobotnie popołudnie 25 listopada 2023 przygotowała Rada Osiedla Dzieci Polskich. Zaprosiła najmłodszych mieszkańców osiedla (do 10. roku życia) do zabawy i udziału w konkursach (z nagrodami oczywiście). Część dzieci przyszła w przebraniach. Na wszystkich czekały słodkości i napoje.

📢 Wręczenie medalu im. Wiktora Godlewskiego w Bogutach-Piankach, 22.11.2023 Kapituła medalu im. Wiktora Godlewskiego po raz 31. wręczyła medale osobom i instytucjom, które wniosły znaczący wkład w popularyzowanie wiedzy przyrodniczej oraz ochronę przyrody. 22.11.2023 r. w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Bogutach-Piankach odbyło się uroczyste wręczenie medali im. Wiktora Godlewskiego. 📢 Bombki choinkowe z PRL-u są warte krocie. Czy pamiętasz anielskie włosy i papierowe łańcuchy? Te ozdoby z PRL-u kosztują majątek – zdjęcia Kultowe bombki z PRL-u wróciły do łask i są teraz sporo warte. Wprawdzie domy Polaków w tamtych czasach wyglądały bardzo skromnie, a zdobycie podstawowego wyposażenia stanowiło nie lada wyzwanie, ale Boże Narodzenie nie mogło się obyć bez pięknie przystrojonego drzewka. Zobacz, jakie dekoracje choinkowe królowały w polskich domach w latach 60., 70. i 80. Sprawdź, czy kojarzysz te klimatyczne ozdoby świąteczne z PRL-u.

📢 Turniej "Od serca do serca" w Różanie. Cel? Pomoc Oli Załęskiej chorującej na mukowiscydozę W niedzielę 19.11.2023 w Szkole Podstawowej w Różanie odbyła się sportowa impreza charytatywna. Zebrane podczas akcji pieniądze zasilą zbiórkę Oli Załęskiej chorej na mukowiscydozę. Gośćmi specjalnymi byli aktor Piotr Mróz oraz policjant i sportowiec- Dariusz Popiołek. Działo się! 📢 Narodowi i Ojczyźnie - uroczyste wręczenie wyróżnienia ustanowionego w Ostrołęce, 21.11.2023. Laureat 19. edycji to Adam Tadeusz Bujak 21 listopada 2023 roku społeczność Zespołu Szkół SIGiE, księża z parafii pw. św. Wojciecha oraz fundacja oświatowa im. prof. Kobylińskiego w Ostrołęce zorganizowali spotkanie z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Wydarzenie odbyło się w kościele w Wojciechowicach oraz w siedzibie szkoły (obok). Ważnym jego elementem było wręczenie wyróżnienia „Narodowi i Ojczyźnie”. Jest ono przyznawane od 2004 roku (z przerwą w 2020 roku, z powodu pandemii).

📢 Otwarcie ośrodka NOEE w Broku. Nadbużański Ośrodek Edukacji Ekologicznej przeszedł gruntowną przebudowę. Zdjęcia Nadbużański Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Broku znany wcześniej jako Nadbużański Ośrodek Edukacji przeszedł gruntowną przebudowę - w środę, 27 września odbyła się konferencja inaugurująca jego otwarcie. 📢 Rozpoczęcie roku szkolnego w I Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Ostrołęce. 4.09.2023. Zdjęcia Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego najstarszy ostrołęcki ogólniak – I Liceum Ogólnokształcące – zorganizował w hali im. A. Gołasia.

📢 Święto Przemienienia Pańskiego w Brodowych Łąkach gm. Baranowo. To wydarzenie dwudniowe (5-6.08.2023) Organizatorzy tego wydarzenia to parafia pw. Świętego Michała Archanioła w Brodowych Łąkach oraz Kurpiowskie Bractwo Bartne. 📢 Runmageddon w Ostrołęce w deszczu. To nie przeszkadzało śmiałkom pokonać trasę z przeszkodami. 5.08.2023 W sobotę 5 sierpnia na plaży miejskiej w Ostrołęce odbyła się jedna z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń sportowych- Runmageddon! Po raz kolejny uczestnicy pokonywali przeszkody w strugach deszczu. Zobaczcie jak sobie radzili.

