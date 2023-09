Prasówka 27.09.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak mieszka Anna Popek. Zobacz, jak urządziła luksusowy apartament w kamienicy. Taki styl wnętrz lubi Anna Popek”?

📢 Co tak śmierdzi w Ostrowi Mazowieckiej? Zakład Gospodarki Komunalnej wyjaśnia… Sygnały o przykrym zapachu odczuwalnym w Ostrowi Mazowieckiej docierają od pewnego czasu do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej. Co jest przyczyną smrodu? 📢 „Poznaj grzyby – unikniesz zatrucia!”. Wystawa edukacyjna w Szkole Podstawowej nr 2 w Ostrołęce. 26 września 2023. Zdjęcia We wtorek 26 września 2023 – w Szkole Podstawowej nr 2 w Ostrołęce została otwarta wystawa, na której każdy dowie się jak odróżnić grzyby jadalne od trujących. W kolejnych dniach wiedzę tę posiądą uczniowie innych ostrołęckich szkół.

📢 Otrzęsiny klas pierwszych szkół powiatowych. Dużo dobrej zabawy w Goworowie. 26 września 2023. Zdjęcia Imprezę zorganizowano w Zespole Szkół Powiatowych w Goworowie. Wzięli w niej udział około 250 uczniów ze wszystkich szkół powiatowych.

📢 Piękne jesienne dekoracje do salonu, sypialni i na balkon. Zobacz, jak klimatycznie możesz ozdobić dom. Wyjątkowe wnętrza na jesień 2023 Powitaliśmy już jesień, dni są coraz krótsze i zdecydowanie chłodniejsze. Coraz więcej wolnego czasu zaczynamy spędzać w domu, warto więc pomyśleć o udekorowaniu wnętrz klimatycznymi dekoracjami. Jesienne ozdoby w kolorach złota, pomarańczu czy fioletu sprawią, że wnętrze stanie się wyjątkowo przytulne. Podpowiadamy, jak modnie ozdobić mieszkanie i zaprosić do domu jesień. 📢 Oto jakie sanatoria są w Polsce. To tutaj wyśle cię ZUS. Masz skierowanie ZUS na rehabilitacje leczniczą? Sprawdź listę uzdrowisk ZUS Jeśli stan zdrowia grozi utratą zdolności do pracy, możesz zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o skierowanie na rehabilitację leczniczą. Z bezpłatnej opieki skorzystać mogą osoby aktywne zawodowo, by przeciwdziałać pogarszającemu się stanowi zdrowia. Jak dostaniesz się do sanatorium i gdzie na Pomorzu i w Polsce znajdują się placówki, do których warto wyjechać? Zobacz, jak załatwić pobyt sanatorium.

📢 Te bajki lat 90. oglądali wszyscy. Dzieciństwo w pigułce. Pamiętasz wszystkie tytuły? Co oglądaliście? Bajka, anime, manga, a może serial? Te bajki pamięta każdy. Obiad po szkole w towarzystwie telewizora? Długo wyczekiwany weekend i kolejny odcinek bajki, o której i tak myślało się przez cały tydzień? Mama wołająca przez okno, że zbliża się 15:00 i codzienny seans. Zobacz zestawienie najpopularniejszych bajek lat 90. Część z nich oglądały również i starsze pokolenia, może właśnie dzięki temu ich popularność dzisiaj powraca. Co oglądaliście? "Reksio", "Dragon Ball", a może "Przygody Bolka i Lolka". Jedno jest pewne, w latach 90 było co oglądać!

📢 Maków Maz. Chciała zainwestować w kryptowaluty- padła ofiarą oszusta O tym, że możliwość szybkiego zysku przy inwestycjach w akcje czy kryptowalty obarczona jest ryzykiem utraty pieniędzy przekonała się mieszkanka powiatu makowskiego. 72 – letnia kobieta straciła ponad 30 tysięcy złotych, uwierzyła fikcyjnemu doradcy finansowemu, który zachęcił ją do rozmowy mówiąc, że zgromadziła na swoim koncie kilkadziesiąt tysięcy złotych. Niestety padła ofiarą oszustów i straciła pieniądze.

📢 Wyjątkowe jesienne dekoracje z wrzosów. Zdjęcia pięknych ozdób na taras i balkon. Zobacz, jak modnie ozdobić wrzosami salon i sypialnię Dekoracyjne wrzosy w pięknych kolorach, które pojawiają się w ogrodach, sklepach i kwiaciarniach jesienią, mogą stanowić niezwykłą ozdobę tarasu, balkonu i domowego wnętrza. Zobacz, jak modnie udekorować dom wrzosami za grosze i zrobić błyskawiczną jesienną metamorfozę na czasie. Sprawdź, w jaki sposób można wyeksponować te rośliny, żeby tworzyły niepowtarzalny klimat. Polecamy piękne jesienne dekoracje. 📢 Ćwiczenia Wojska Polskiego na autostradzie. Zaprezentowały się samoloty F-16 - WIDEO Trwają ćwiczenia lotnicze Route 604. Po raz pierwszy w historii na takowych manewrach uczestniczyły polskie myśliwce F-16. Za całą akcję odpowiedzialne jest Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. 📢 Sprawcy przemocy domowej zatrzymani przez policję. Jeden z nich zaatakował policjanta Tylko podczas minionego weekendu policjanci zatrzymali czterech mężczyzn, którzy pod wpływem alkoholu wszczęli awantury domowe w trakcie których mieli stosować przemoc wobec swoich bliskich. Jeden z nich zaatakował także policjantów - został zatrzymany.

📢 „Giganci Sportu” wraz z Piknikiem Rodzinnym – premierowa gonitwa na Służewcu! To się nie mogło nie udać! [ZDJĘCIA] Sobotnia gala „Gigantów Sportu” na warszawskim Torze Służewiec nadal jest żywo komentowana przez jej uczestników. Takiej imprezy nie było jeszcze w polskim sporcie i świetnie się stało, że się wreszcie objawiła. Innowacyjny event przeprowadzony w niespotykaniej dotychzas dubeltowej formule – ceremonii wręczenia nagród połączonego ze piknikiem rekreacyjno-sportowym, dzieki czemu świetnie bawili się rodzice z dziećmi.

📢 Tak mieszka Izabela Janachowska z mężem i synkiem. Zajrzyj do luksusowego apartamentu tancerki. Musisz zobaczyć elegancki dom prezenterki Izabele Janachowska to popularna polska tancerka, która przeobraziła się w ekspertkę od ślubów. Celebrytka stała się rozpoznawalna, gdy zaczęła regularnie pojawiać się w popularnym telewizyjnym show „Taniec z gwiazdami”. U jej boku wystąpił m.in. Radosław Majdan i Przemysława Saleta. Gdy w 2014 roku Iza Janachowska poślubiła dużo starszego od siebie biznesmena, jej nazwisko zaczęło regularnie pojawiać się w serwisach płotkarskich. Zaglądamy do eleganckiego domu tancerki. Tak luksusowo żyje Izabela Janachowska z ukochanym milionerem. 📢 5 lat ostrowskich Jatek. Galeria Sztuki Jatki obchodziła 23.09.2023 mały jubileusz. Zdjęcia 23 września 2023 zorganizowano jubileusz Jatek - piąte urodziny połączono z koncertem Zuzanny Osowskiej oraz wernisażem wystawy "Witkacy. Furia fotografii".

📢 Ostrołęka. Festiwal "Giganci rocka w Naturze" z niespodzianką dla szefowej Multimedialnego Centrum Natura, 23.09.2023. Zdjęcia Na plenerowy koncert zaprosiło w sobotę 23 września 2023 Multimedialne Centrum Natura. Wystąpili Felicjan Andrzejczak, Kasia Kowalska i Adam Kalinowski. Zanim jednak rozbrzmiała muzyka, przedstawiciele samorządu województwa mazowieckiego zaprosili na scenę Dorotę Drozdowską-Szymborską - prezes fundacji Drabina Rozwoju, która prowadzi Multimedialne Centrum Natura w Ostrołęce. 📢 Wykopki Sołeckie w Rząśniku-Majdanie. Wspólne kopanie ziemniaków, występ "Świtanek" i spektakl w wykonaniu mieszkańców 23.09.2023 Wydarzenie zostało zorganizowane dzięki zaangażowaniu mieszkańców Rząśnika-Majdanu i okolicznych miejscowości. Rok temu mieszkańcy przygotowali pokaz żęcia sierpem i koszeniem kosą zboża. Tym razem pokazali, jak dawniej wyglądały wykopki.

📢 Zawody Kawaleryjskie w Ostrołęce. W sobotę rywalizowali na błoniach nad Narwią W sobotę na błoniach nad Narwią odbyły się zawody kawaleryjskie. Był to pokaz sprawności kawaleryjskiej w skokach przez przeszkody. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Wypadek w Dąbrowie. Pijany kierowca stracił panowanie nad autem. Do zdarzenia doszło 22.09.2023 O zdarzeniu, do którego doszło w piątek, tuż po godz. 13.00 poinformowali strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Andrzejewie. 📢 Senator Maria Koc z wizytą w Ostrowi. Oglądała kompleks szkolno-przedszkolny budowany przy ul. Partyzantów W piątek, 22 września do Ostrowi przyjechała senator Maria Koc, aby spotkać się z lokalnymi samorządowcami i zobaczyć nowy kompleks szkolno-przedszkolny, który powstaje przy ul. Partyzantów. W spotkaniu wzięli też udział burmistrz Ostrowi Mazowieckiej Jerzy Bauer, starosta ostrowski Zbigniew Chrupek i wójt gminy Boguty-Pianki Jędrzej Drewnowski.

📢 Ostrowskie Igrzyska Firm. Rywalizacja odbyła się 16.09.2023, wygrał Zakład Gospodarki Komunalnej z Ostrowi Mazowieckiej W tegorocznej, siódmej edycji turnieju wzięło udział osiem zespołów: Alpla, Forte, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Plonex, Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka, Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka, Zakład Gospodarki Komunalnej i Zurad. 📢 Jubileusz 75-lecia Koła Polskiego Związku Wędkarskiego nr 65 w Małkini Górnej. Uroczyste spotkanie odbyło się 16.09.2023 Koło PZW nr 65 w Małkini Górnej świętuje jubileusz. 16.09.2023 r. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rostkach Wielkich zarząd i członkowie Koła PZW nr 65 w Małkini Górnej wraz z zaproszonymi gośćmi świętowali 75-lecie działalności.

📢 Kurpiowskie Targi Rolnicze w Ostrołęce, 16.09.2023. Odbyły się po raz szesnasty W sobotę 16.09.2023 przy ul. Targowej odbyły się Kurpiowskie Targi Rolnicze. Było smacznie i z mnóstwem atrakcji.

📢 Święto Plonów w Baranowie. Tegoroczne dożynki obchodzono razem z 50-leciem gminy Baranowo. 10.09.2023. Zdjęcia Na dożynki gminne - formalnie obchodzone tu jako Święto Plonów - zaprosiła w niedzielę 10 września 2023 gmina Baranowo. 📢 Przedszkole i żłobek w Kadzidle na finiszu. Zobaczcie jak wygląda budowa Zobaczcie relację zdjęciową z aktualnych prac przy budowie przedszkola i żłobka w Kadzidle. To duża inwestycja – warta prawie 18 milionów złotych.

📢 Dożynki w Goworowie. Festyn Pożegnanie Lata odbył się w niedzielę 27 sierpnia 2023 w Goworowie. Zdjęcia Zgodnie z tradycją dożynki w Goworowie zorganizowano na placu parafialnym przy kościele. A zaczęły się uroczystą mszą świętą w goworowskim kościele. 📢 Dni Różana 2023. Na zakończenie koncerty gwiazd – Tribbs i Cleo. 23 lipca 2023. Zdjęcia Dni Różana odbyły się 22 i 23 lipca 2023. Na plac targowy przy ul. Królowej Bony zarówno w sobotę jak i w niedzielę ciągnęły prawdziwe tłumy.

📢 Ekologiczny Piknik Rodzinny w gminie Boguty-Pianki, 1.06.2023. Zdjęcia, wideo 1.06. 2023 r. w Bogutach-Piankach odbył się Rodzinny Piknik Ekologiczny. Na imprezę przygotowaną przez Szkołę Podstawową im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Bogutach Piankach przedszkolaki i uczniowie z gminy Boguty-Pianki przybyli z rodzicami i dziadkami.

📢 Literacko-urodzinowe spotkanie w Towarzystwie Przyjaciół Ostrołęki. Z prezentacją wierszy Jadwigi Kalinowskiej. 30.05.2023 30 maja 2023 Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki zaprosiło na spotkanie z panią Jadwigą Kalinowską. TPO planuje wydać tomik jej wierszy. Będzie to wyjątkowy debiut poetycki, bo pani Jadwiga właśnie skończyła 90 lat! 📢 Studniówka Kopernika w Szulborzu Wielkim. Tak bawili się maturzyści LO w Ostrowi Mazowieckiej 4.02.2023 Bal studniówkowy uczniów ostrowskiego Kopernika odbył się w sali bankietowej Tango w Szulborzu Wielkim. Na balu bawiło się ok. 170 maturzystów z sześciu klas oraz ich osoby towarzyszące, przedstawiciele Rady Rodziców oraz zaproszeni goście: sekretarz powiatu, dyrekcja i grono pedagogiczne.

📢 Myszyniec. RCKK obchodzi 50-lecie. Jubileuszowa uroczystość odbyła się 22.10.2022. Zdjęcia Jubileusz to okazja do wspomnień, ale także do podziękowań - dla ludzi i instytucji działających na rzecz myszynieckiej placówki kultury.

📢 Bitwa Regionów w Sypniewie. Koła Gospodyń Wiejskich zaprezentowały popisowe dania. 13.08.2022 W Sypniewie odbył się konkurs "Bitwa regionów", w którym konkurowały Koła Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu makowskiego. Obecny był także minister Henryk Kowalczyk. 📢 Waldemar Bartosik odchodzi na emeryturę. Podczas zakończenia roku szkolnego w Koperniku pożegnano dyrektora. 24.06.2022 Tym razem po oficjalnym zakończeniu roku szkolnego 2021/2022 i wręczeniu nagród uczniom, uroczystość nie dobiegła końca. Grono pedagogiczne, uczniowie oraz zaproszeni goście wzięli udział w pożegnaniu dyrektora Waldemara Bartosika, który po 42 latach pracy, w tym 10 na stanowisku dyrektora Kopernika, odchodzi na emeryturę. 📢 Zuzela. Jubileusz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. 9.06.2022 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego działa w Zuzeli od 20 lat. Historia ośrodka zaczęła się w roku 1975 od utworzenia w Tworkowicach Wojtkowicach Zakładu Specjalnej Troski. Od roku 2002 SOS-W ma siedzibę w Zuzeli.

📢 Cmentarz w Kleczkowie, powiat ostrołęcki. Zdjęcia nekropolii z maja 2022 Cmentarz w Kleczkowie odwiedziliśmy 10 maja 2022 roku.

📢 Rynek w Ostrowi Mazowieckiej. Czym się tu handluje? 28.09.2020. Zdjęcia To dobry moment na kupienie warzyw na przetwory lub zimowych ubrań. Zobacz, co jeszcze można dostać na rynku

📢 XI Festiwal Pieśni Maryjnej w Wąsewie. Posłuchaj, jak śpiewali Po raz jedenasty w Wąsewie rozbrzmiewały dźwięki pieśni i piosenek maryjnych 📢 Dożynki na Kurpiach w Lelisie z Jackiem Kawalcem (ZDJĘCIA) W niedzielę 21 sierpnia bawiliśmy się na Dożynkach na Kurpiach w Lelisie. Zobaczcie, co się działo.