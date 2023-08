Prasówka 27.08.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Na których drogach w województwie mazowieckim prowadzone są dzisiaj (27.08.2023) roboty drogowe? Roboty drogowe: droga 2, Opole- Iganie (561. km na odc. 3,3 km) Droga nr 2, km 561+124 - 564+400 prace związane z koszeniem poboczy. Lokalne ograniczenie prędkości do 60 km/h ..

Dożynki gminy Olszewo- Borki odbyły się w sobotę 26.08.2023. Była uroczysta msza święta w intencji rolników, korowód dożynkowy, a następnie cześć mniej oficjalna, czyli koncerty, konkursy i zabawa do późnych godzin nocnych.

Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

Trwają Ostrołęckie Operalia. To festiwal muzyki klasycznej, który wymyślił i niezmiennie od początku organizuje Jakub Milewski.

Laura i Zdzisław Bziukiewiczowie uhonorowani zostali 26 sierpnia 2023 roku medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" - to najwyższe odznaczenie nadawane przez ministra kultury. A wiceminister sportu Arkadiusz Czartoryski wręczył państwu Bziukiewiczom medal ministra sportu za promocję polskiej turystyki.

Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

W samo południe z Myszyńca do Kurpiowskiej Krainy w Wykrocie wystartowali uczestnicy Biegu Miodobraniowego. Z numerem 1 biegła burmistrz Myszyńca Elżbieta Abramczyk.

PGE Dystrybucja podaje dokładne informacje na temat planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej. W tabelach podajemy obszar prac PGE, datę rozpoczęcia i zakończenia prac oraz liczbę godzin wyłączenia prądu. Przejdź do galerii i sprawdź, czy w twoim domu lub miejscu pracy nie zabraknie prądu.

24.08.2023 r. o godz. 14.09 nasza jednostka została zaalarmowana o śniętych rybach na rzece Mały Brok - napisali na FB strażacy OSP Andrzejewo. - Na miejscu rozpoczęliśmy akcję napowietrzania wody przy pomocy motopompy pływającej. W działaniach brał udział zastęp OSP Andrzejewo oraz służby ochrony środowiska. W miejscowości Rawy-Gaczkowo wodę dotleniali i odławiali śnięte ryby także strażacy z OSP Zaręby Kościelne. Przyducha to znaczne zmniejszenie ilości tlenu w wodzie. W skrajnym przypadku może prowadzić do masowego wymierania zamieszkujących zbiornik organizmów (m.in. powoduje śnięcie ryb).

Hydrauliczna katastrofa w tym przypadku to mało powiedziane. Zobacz zbiór najśmieszniejszych pomyłek i wpadek fachowców polskiego internetu. Historię, w których śmiech zamienia się w łzy. Jak ktoś mógł dokonać takiej naprawy? Ci fachowcy zamiast naprawiać wycieki, powinni spróbować swoich sił w kabarecie. Absolutne hity polskiego intenretu!

Już po raz ósmy odbywają się w Ostrołęckie Operalia. To festiwal muzyki klasycznej, który wymyślił i niezmiennie od początku organizuje Jakub Milewski. I który ostrołęczanie autentycznie pokochali. Co w piątek 25 sierpnia 2023 po raz kolejny się potwierdziło.

Połączenie dwóch silnych i popularnych marek, jak Wiedźmin i LEGO, to marzenie niejednej osoby. Mowa oczywiście o zestawach kultowych klocków inspirowanych marką Wiedźmin z Geraltem z Rivii w roli głównej. Na koncie CD Projekt pokazano wzory takich zestawów, które z pewnością was zaskoczą.

Aby odpocząć nad Bałtykiem, trzeba mieć zdrowie. Janusze plaży dają się we znaki innym plażowiczom propagując nad morzem m.in. parawaning. Oglądacie na własne ryzyko. Tego nie da się odzobaczyć!

Pani Krystyna z Ław, gm. Rzekuń od lat uprawia pomidory. W tym roku jednak uprawa przeszła jej najśmielsze oczekiwania. Jej największy pomidor waży 1,73 kg, jednak niemal wszystkie tegoroczne pomidory urosły do ogromnych rozmiarów. Co więcej, za ich wielkością stoi też smak- sprawdziliśmy! Pani Krystynie gratulujemy i dziękujemy za podzielenie się z nami swoim sukcesem.

Był to koncert w ramach cyklu "Muzyczne podróże - pożegnanie lata". 24.08.2023 tematem była Kuba. Przed koncertem odbyło się spotkanie z podróżnikiem Michałem Szulimem. Kolejne muzyczne podróże już za kilka dni.

Mamy dla was kilka propozycji, gdzie spędzić czas w nadchodzący weekend w pow. ostrowskim. 26 - 27 sierpnia odbędą się dożynki (w dwóch gminach!), rajd rowerowy i piknik.

W środę 23.08.2023 na drodze krajowej K-62 w miejscowości Kręgi Nowe doszło do wypadku drogowego. 77-latek kierujący mercedesem najechał na tył audi, którego kierujący zatrzymał się przed przejściem dla pieszych.

Miasto-widmo na granicy województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego przyciąga żądnych wrażeń. Do 1992 roku mogło tam żyć nawet 5 tys. osób, teraz opustoszałe Kłomino popada w ruinę. Co wydarzyło się w tym tajemniczym miejscu? Odwiedzili je dziennikarze Głosu Wielkopolskiego. Zobaczcie, jak wygląda i poznajcie jego historię.

Do tragicznego pożaru doszło 13 sierpnia. Zginęło 30 sztuk bydła, straty są ogromne. Ruszyła zbiórka pieniędzy na odbudowę gospodarstwa.

Karetka pogotowia przewożąca na sygnale dwie osoby, które zostały poszkodowane w wypadku w Potasznikach, zderzyła się z samochodem osobowym. Ambulans przewrócił się na bok. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w Garwolinie.

Do brutalnego gwałtu doszło 3 lipca 2023 na terenie powiatu ostrowskiego. W sprawę zamieszany jest syn ofiary. Co dzieje się w sprawie?

Grupa pielgrzymów wzięła udział w pielgrzymce rowerowej do Wilna, do Matki Bożej Ostrobramskiej. Pątnicy z Ostrowi odbyli tę podróż już po raz piętnasty.

To była największa impreza w regionie w ten weekend. Mowa o Dożynkach regionalnych na Kurpiach zorganizowanych w Lelisie. Gwiazdą wieczoru był zespół Future Folk.

To były dwa dni pełne dobrej zabawy, sportowej rywalizacji i... dobrego jedzenia Tegoroczne Dni Kukurydzy zakończyły koncerty: Andrzeja Wojciechowskiego, gwiazdy wieczoru - Czadomana i zespołu Raider.

Do pierwszych dni sierpnia nic nie wskazywało na to, że chłopiec jest chory. Objawy pojawiły się nagle, a diagnoza była druzgocąca. Białaczka.

To była kolejna taka biesiada. Seniorzy spotykają się kilka razy w roku. Tym razem gospodarzem był Klub Seniora "Jesienne kwiaty" z Goworowa.

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w sobotę 19 sierpnia 2023 na DK 57 w miejscowości Goski Wąsosze w powiecie przasnyskim. Po godz. 13.00 zdarzył się tam wypadek z udziałem motocykla i auta osobowego.

Sezon pikników wiejskich w gminie Kadzidło w pełni. W niedzielę 20 sierpnia 2023 do wspólnej zabawy i integracji zaprosili mieszkańcy Wachu.

To już 11. w tym sezonie Mazopiknik, czyli impreza plenerowa organizowana przez samorząd Mazowsza. W sobotę 19 sierpnia do wspólnej zabawy władze Mazowsza zaprosiły mieszkańców do miejscowości Brzóze Małe w powiecie makowskim.

Do tragicznego zdarzenia doszło w piątek 18.08.2023 w Brzózem Małym, gdzie 17-latek odpoczywał z rodziną.

Mieszkańcy gminy Wąsewo dziękowali za plony podczas uroczystej mszy świętej. Następnie korowód dożynkowy przeszedł na stadion, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

W gminie Płoniawy- Bramura oraz gminie Krasnosielc mieszkańcy coraz częściej zgłaszają bliskie spotkania z wilkami. Wójtowie oficjalnie alarmują o zagrożeniu. Potwierdza je także Nadleśnictwo Parciaki- populacja wilków wzrasta.