Prasówka 27.07.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Bez prądu w warmińsko-mazurskim. Gdzie 27.07 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?”?

Prasówka 27.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Bez prądu w warmińsko-mazurskim. Gdzie 27.07 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu? Czy są planowane wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim 27.07? W artykule znajdziesz listę miejsc, w których mogą nastąpić przerwy w dostawie prądu 27.07. Warto wiedzieć wcześniej o zaistnieniu takiej sytuacji. Szczególnie jeśli pracujesz lub uczysz się zdalnie. Najczęstszą przyczyną planowanych wyłączeń prądu są budowy, remonty oraz modernizacje sieci.

📢 Wyłączenia prądu w mazowieckim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 27.07 Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w mazowieckim 27.07? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu 27.07 w mazowieckim. Taka sytuacja może być irytującą, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w mazowieckim.

📢 Utrudnienia w ruchu 27.07.2023 w woj. warmińsko-mazurskim. Gdzie są dzisiaj prowadzone roboty drogowe? Na których drogach w województwie warmińsko-mazurskim prowadzone są dzisiaj (27.07.2023) roboty drogowe? Roboty drogowe: droga 58, Ruciane - Pisz - Biała Piska - gr. woj (106. km na odc. 43 km) Uzupełnienie zaniżonych poboczy.

Prasówka 27.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Utrudnienia w ruchu w woj. mazowieckim 27.07.2023. Lista aktualnych remontów dróg i innych zdarzeń Gdzie w województwie mazowieckim należy spodziewać się dzisiaj (27.07.2023) utrudnień? Pielgrzymka: droga S7, Kazun Nowy (331. km na odc. 0,4 km) .

📢 Fortuna za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile są warte dzisiaj? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

📢 10 zaskakujących ciekawostek o Tatrach. Który szczyt jest naprawdę najwyższy, co leży na dnie Morskiego Oka, która jaskinia ma aż 30 km? Tatry to jeden z ulubionych wakacyjnych kierunków Polaków. Myślicie, że wiecie już wszystko o tych najwyższych polskich górach? Mamy dla was 10 zaskakujących ciekawostek, które na nowo rozbudzą w was fascynację górami i chęć do wędrówek. Co leży na dnie Morskiego Oka, która tatrzańska jaskinia ma aż 30 km długości, która góra w Tatrach jest najwyższa w Polsce (wcale nie Rysy) albo skąd się wzięły muszelki na góralskich kapeluszach? Na te i więcej pytań odpowiedzi znajdziecie w naszej galerii.

📢 Żona i matka zginęła w wypadku. Rodzina z powiatu ostrowskiego potrzebuje pomocy, została utworzona zrzutka Mieszkanka Smolewa-Wsi w gminie Szulborze Wielkie zginęła w tragicznym wypadku, do którego doszło 16 czerwca 2023. Kobieta zostawiła męża i osierociła trójkę dzieci. Rodzina znalazła się w trudnej sytuacji. Można im pomóc za pośrednictwem popularnego serwisu zrzutka.pl. Zbiórkę zorganizowano także na pikniku rodzinnym w Nurze 16 lipca. Gmina właśnie ogłosiła ile udało się zebrać.

📢 Wakacje 2023 MEMY. Polacy Januszami plaż. Tego nie da się odzobaczyć Niektóre sposoby na upały wyglądają śmiesznie, ale skoro działają, to może warto je zastosować. Zobaczcie też jak Janusze plaży dają się we znaki innym plażowiczom propagując nad morzem parawaning. Oglądacie na własne ryzyko. Tego nie da się odzobaczyć!

📢 Długie sukienki na lato w stylu Skibińskiej, Cichopek i Wieniawy. Propozycje dla kobiet w różnym wieku, które sprytnie maskują mankamenty Długie sukienki to idealna stylizacja na lato. Do wyboru jest mnóstwo kolorów i fasonów. Z pewnością każda z was wybierze coś dla siebie. My przyjrzeliśmy się, na jakie modele postawiły polskie celebrytki, takie jak Ewa Skibińska, Katarzyna Cichopek i Julia Wieniawa. 📢 Pożary lasów. Tylko w jeden dzień – 25 lipca 2023 – strażacy w powiecie ostrołęckim interweniowali cztery razy Sytuacja pożarowa w lasach jest bardzo trudna. I nie chodzi tylko o południe Europy. Ogromne zagrożenie istnieje także u nas. Tylko jednego dnia – we wtorek 25 lipca 2023 – strażacy z Ostrołęki i powiatu interweniowali cztery razy.

📢 Pomysł na obiad. Przepisy na proste obiady z tego, co jest w domu. TOP 12 przepisów naszych Czytelników Proste i łatwe obiady z tego, co jest w domu! W każdym domu znajdzie się mąka, kasza, ryż i mięso w zamrażalniku, a w lodówce jajka, kawałek kiełbasy lub boczku i ser żółty! A w spiżarni przecier pomidorowy, cebula i ziemniaki. Z tych kilku składników można wyczarować pyszne obiady dla całej rodziny. Kliknijcie w galerię i zobaczcie nasze propozycje! 📢 Kurpie na lotnisku w Szymanach. Świetna promocja Kurpi i kultury kurpiowskiej w Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazury. 25.07.2023 Wyjątkowo we wtorek 25 lipca 2023 wyglądało Lotnisko Olsztyn-Mazury w podszczycieńskich Szymanach. Wszystkich gości – odlatujących i przylatujących – witali i żegnali Kurpie z Myszyńca. 📢 Tak Anna Lewandowska urządziła letnią rezydencję na Mazurach. Zaglądamy do środka – mamy zdjęcia Oto letnia rezydencja Roberta i Anny Lewandowskich na Warmii. – Nasze ukochanie Mazury – nie ukrywa Anna Lewandowska. Tak urządziła w środku drewniany pałac z prywatną plażą w Stanclewie. Skutery wodne, piknik na pomoście nad jeziorem, deska z żaglem – tak odpoczywa w Polsce po sezonie Robert Lewandowski.

📢 Dokonali rozboju na Śląsku, zostali zatrzymani pod Wyszkowem. Podejrzani o rozbój już aresztowani. Zdjęcia Do 12 lat więzienia grozi podejrzanym o rozbój, którzy grozili pobiciem, a następnie zabrali pokrzywdzonemu samochód, gotówkę, telefon i dokumenty. Mężczyźni zostali zatrzymani po tym, jak skradli paliwo na stacji w Wyszkowie. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 26.07.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 26.07.2023 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę.

📢 Paznokcie na lato 2023 wzory i inspiracje. Pastelowe, neonowe, ombre, french - zobacz pomysły na letni i kolorowy manicure [26.07.2023] Szukasz pomysłu na letni i kolorowy manicure? Przygotowaliśmy TOP 25 modnych wzorów na paznokcie hybrydowe idealnych na słoneczne dni. Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA. 📢 Postacie z Wiedźmina jako lalki Barbie wyglądają znakomicie, a Geralt Ken jest wyjątkowo udany. Wszystko dzięki SI, to trzeba zobaczyć Sztuczna inteligencja zmieniła postacie z Wiedźmina w kultowe lalki Barbie. Wszystko z okazji premiery nowego sezonu serialu Netflix i filmu aktorskiego o kultowych lalkach. Pomysł nieco kuriozalny, ale działa i takie lalki z pewnością znalazłyby wielu amatorów. Przekonajcie się sami, to warto zobaczyć.

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy!

📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 26.07.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy? 📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 26.07.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

📢 Nowe rondo i fragmenty dróg dojazdowych w Wąsewie uroczyście otwarte. 24 lipca 2023. Zdjęcia 24 lipca 2023 - w obecności ministra, członka Rady Ministrów Henryka Kowalczyka oficjalnie oddano do użytkowania nowo przebudowany odcinek dróg powiatowych nr 4401W i 2645W w miejscowości Wąsewo – informuje Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej.

📢 Wilcza zamieć z gry Wiedźmin 3 — oto wszystkie wersje utworu z gier, który wywołuje wzruszenie fanów Wśród atutów popularnej serii gier Wiedźmin od polskiego studia CD Projekt można wyróżnić m.in. znakomitą ścieżkę dźwiękową. Nic chodzi tu jednak jedynie podkład muzyczny, bowiem jeden z utworów występujących w grze jest absolutnie wyjątkowy. Jest to oczywiście Wilcza zamieć, przy której fanom kręci się łza w oku. 📢 Święto Policji w Makowie Mazowieckim. Funkcjonariusze otrzymali awanse na wyższe stopnie, medale i odznaczenia. 25.07.2023 We wtorek 25.07.2023 przed komendą powiatową policji w Makowie Mazowieckim odbyło się uroczysty apel związany z przypadającym dzień wcześniej Świętem Policji. Funkcjonariusze otrzymali medale, odznaczenia oraz awanse zawodowe.

📢 Wypadki w powiecie przasnyskim. Potrącony rowerzysta, tragiczny wypadek motocyklisty. 24.07.2023 Przasnyscy policjanci pod nadzorem prokuratury ustalają okoliczności dwóch wypadków drogowych, które miały miejsce w poniedziałek 24 lipca 2023 na terenie naszego powiatu. Funkcjonariusze apelują o ostrożność i rozwagę. Nasze bezpieczeństwo zależy w dużej mierze od nas samych, warto o tym zawsze pamiętać – informuje i apeluje mł. asp. Ilona Cichocka z Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu. 📢 Zagrodzony plac Bema w Ostrołęce. Radny pyta o słynne już słupki. I niewiele się dowiaduje Radny Waldemar Popielarz skierował do prezydenta Ostrołęki interpelację w sprawie słynnych już słupków na placu Bema. Na długą listę pytań dostał dość lapidarną odpowiedź. Nie wynika z niej także czy słupki zostaną czy będzie to tylko chwilowa drogowa fanaberia. 📢 Tak mieszka Olga Frycz. Zobacz apartament aktorki ze stawem za dwa miliony złotych. Taki styl lubi polska blogerka Olga Frycz od lat mieszka w Warszawie i tutaj uwiła swoje rodzinne gniazdko. Kilka lat temu urządziła w stolicy przytulny apartament z ogródkiem, które już wystawiła na sprzedaż. Zobacz, jak prezentuje się trzypokojowe mieszkanie aktorki za dwa miliony złotych.

📢 Takie były śluby gwiazd programu Rolnik Szuka Żony. Te pary poznały się w programie „Rolnik szuka żony” to reality-show, w którym kilkoro bohaterów prowadzących gospodarstwa rolne szuka miłości swojego życia. W programie poznało się już wiele par. Przypomnijmy sobie śluby, które przeszły do historii programu. Okazja jest wielka - niedawno Adrianna Jasiaczek z Łodzi i Michał Tyszka z Podlasia stanęli na ślubnym kobiercu. Według zapowiedzi na weselu miało się bawić 200 osób, a uroczystość zaślubin i przyjęcie weselne miały się odbyć na Podlasiu.

📢 Jarosław Suchecki z Chudka okrąża na rowerze Bałtyk. Opowiedział nam o swojej wyprawie. 24.07.2023 Jarosław Suchecki pochodzi z Chudka. Obecnie mieszka z żoną pod Olsztynem, ale to Chudek okazał się miejscem startu jego wyprawy, czyli okrążenia Bałtyku na rowerze. Przed nim ponad 4500 km trasy.

📢 Oto najbardziej niebezpieczni ludzie w Polsce! Może wyglądają niepozornie, ale to poszukiwani zabójcy Najniebezpieczniejsi przestępcy w Polsce! Obejrzyj i zapamiętaj ich twarze! Ci ludzie poszukiwani są przez policję. Wielu z nich od dłuższego czasu cieszy się wolnością. Jak widać, ukrywają się dość sprawnie. Sprawdź, czy osoby poszukiwane w związku z artykułem 148 KK nie mieszkają przypadkiem w Twojej okolicy. Obejrzyj listy gończe! 📢 Ile zarabia policjant w 2023 roku? Jak wygląda rekrutacja i ilu funkcjonariuszy brakuje? Sprawdzamy w dniu ich święta! Czy ciężko jest dostać się do policji? Jak wygląda codzienna praca policjanta i na jakie zarobki może liczyć? Okazuje się, że w Polsce nadal brakuje kilkunastu tysięcy policjantów. W dniu Święta Policji 2023 sprawdzamy, gdzie najbardziej odczuwalne są braki kadrowe. 📢 MISTRZOWIE SMAKU Zgłoś kandydatów do nagród w wielkim plebiscycie gastronomicznym Tegoroczna edycja największego plebiscytu gastronomicznego rozpoczęta! Po raz kolejny zostaną przyznane nagrody dla pracowników gastronomii oraz dla najlepszych lokali. Na laureatów czekają statuetki i nagrody, a wśród nich ta główna - Citroen C3 dla Mistrza Smaku 2023!

📢 Dni Różana 2023. Na zakończenie koncerty gwiazd – Tribbs i Cleo. 23 lipca 2023. Zdjęcia Dni Różana odbyły się 22 i 23 lipca 2023. Na plac targowy przy ul. Królowej Bony zarówno w sobotę jak i w niedzielę ciągnęły prawdziwe tłumy.

📢 Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych w Różanie zaprosiło do siebie. Dni otwarte KSOP. 22 lipca 2023. Zdjęcia W ten weekend (22 i 23 lipca 2023) można wejść do miejsca, które na co dzień jest niedostępne i pilnie strzeżone. Swoje bramy dla zwiedzających otworzyło Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych (KSOP) w Różanie. 📢 Psy do adopcji. Zobacz zdjęcia pupili. 21.07.2023 Pieski polecają się do adopcji. Przebywają w Makowie Mazowieckim pod opieką wolontariuszy ze Stowarzyszenia Nasze Cztery Łapy. Psiaki posiadają profilaktykę weterynaryjną ( szczepienia, książeczki zdrowia, profilaktykę p/ pasożytniczą, są po zabiegach kastracji -dorosłe ,zachipowane), potrafią chodzić na smyczy. Więcej informacji pod nr tel. 533 902 461. 📢 Mazowieckie Obchody Święta Policji w Ostrołęce. Policyjny piknik z mnóstwem atrakcji. 20 lipca 2023. Zdjęcia W czwartek 20 lipca 2023 w Ostrołęce zorganizowano Mazowieckie Obchody Święta Policji. Po uroczystym apelu policja zaprosiła na rodzinny piknik. Było mnóstwo atrakcji dla młodszych i starszych.

📢 Budowa bloku komunalnego przy ul. Wołodyjowskiego w Ostrowi Mazowieckiej na finiszu. Zdjęcia Ostrowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego poinformowało o stanie prac przy budowie bloku komunalnego w Ostrowi Mazowieckiej. Budowa powoli dobiega końca. Jej zakończenie planowane jest na koniec października 2023.

📢 Eksplozja Kolorów w Małkini Górnej, 8 lipca 2023. Zdjęcia Od pięciu lat mieszkańcy Małkini z entuzjazmem korzystają z możliwości bezpiecznego obrzucania się barwnymi proszkami. 8 lipca 2023 przy małkińskim GOKiS odbyła się Eksplozja Kolorów - szalona zabawa, w czasie której uczestnicy obrzucają się proszkami w jaskrawych kolorach. 📢 Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym w Ostrołęce. Wyścig samorządowców w niedzielę 25.06.2023. Zdjęcia Trwają Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym w Ostrołęce i powiecie ostrołęckim. Niedziela 25 czerwca 2023 to ostatni dzień rywalizacji – wyścigi elity, ale także imprezy towarzyszące: wyścigi dla dzieci i wyścig samorządowców. 📢 Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 w Rubinku w Ostrowi Mazowieckiej 23.06.2023 Po mszy świętej w kościele pw. Wniebowzięcia NMP, uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej spotkali się na sali gimnastycznej, aby wspólnie pożegnać rok szkolny 2022/2023.

📢 Turbina w Makowie Mazowieckim. Powstaje tu mała elektrownia wodna - trwają jeszcze prace. 22.06.2023 Kładka na turbinie w Makowie Mazowieckim została zamknięta już pod koniec 2020 roku. Obecnie prace nad małą elektrownią wodną dobiegają końca, ale na ostateczny finał z zagospodarowaniem terenu wokół niej trzeba jeszcze poczekać. Zobaczcie jak zmieniło się to miejsce. 📢 MISTRZOWIE URODY Głosowanie rozpoczęte! Wybierz laureatów nagród w branży Beauty oraz Zdrowie i Fitness. Możesz zgłosić swoich kandydatów Znasz dobrego fryzjera lub barbera, kosmetyczkę albo stylistkę paznokci? Korzystasz z usług linergistki, stylistki rzęs czy make-up artist, którą warto polecić innym? A może wiesz, który trener personalny, masażysta lub dietetyk jest najlepszy w naszym regionie? Głosuj i wybierz najlepszych fachowców zdaniem klientów lub zgłoś swoich kandydatów do nagród w plebiscycie Mistrzowie Urody!

📢 Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn. Kiedy koniec prac? Zobaczcie zdjęcia z budowy 6.02.2023 Droga S61, czyli Via Baltica, ma połączyć węzeł Podborze z węzłem Śniadowo. Droga S61 na pewnym odcinku biegnie równolegle do drogi wojewódzkiej nr 677, czyli drogi na Łomżę. Zakończenie prac na tym odcinku planowane jest na jesień 2023 r. Zobaczcie, jak przebiegają prace. 📢 Studniówka 2023 Zespołu Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej, 28.01.2023. Zdjęcia, wideo Studniówka – najważniejsza impreza w szkole średniej i jednocześnie granica, za którą żarty się kończą, bo zostaje tylko 100 dni (w przybliżeniu) na uzupełnienie wiedzy niezbędnej do zdania matury. 30 maturzystów z Zespołu Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej bawiło się 28 stycznia 2023 w sali weselnej Jurkowscy w Kosowie Lackim.

📢 Święto policji w Ostrowi Mazowieckiej, 22.07.2022. Zdjęcia W piątek, 22 lipca 2022, najpierw odprawiona została uroczysta msza święta (koncelebrowana przez biskupa łomżyńskiego dr. Janusza Stepnowskiego, ks. kapelana Marka Grudę i księży proboszczów ostrowskich parafii), potem delegacje złożyły kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym policjantów pomordowanych przez NKWD w Miednoje i Charkowie. Na terenie obiektu Omega przy ul. Trębickiego odbyła się kolejna część uroczystości, podczas której m.in. wręczano policjantom awanse (awansowały 44 osoby) i nagrody. 📢 Ślub wójta gminy Czerwin Grzegorza Długokęckiego, 16.07.2022. Uroczystość odbyła się w goworowskim kościele. Zdjęcia Państwo Młodzi - Dagmara i Grzegorz - miłość, wierność i uczciwość małżeńską ślubowali w obecności kilkuset gości - rodziny, przyjaciół, znajomych. 📢 Dni Broku i Puszczy Białej 2022 po raz 42. Tak się bawiliście na koncertach gwiazd Dni Broku i Puszczy Białej odbyły się 9-10 lipca. Na scenie wystąpili między innymi: Dystans, Milano i Classic.

📢 Ostrołęka. Zakończenie roku szkolnego maturzystów II LO im. Cypriana Kamila Norwida. 29.04.2022 Zakończenie roku szkolnego maturzystów II LO odbyło się 29.04.2022 w hali im. Arkadiusza Gołasia. Nagrodzono najlepszych uczniów.

📢 Różan. Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych ma 60 lat. Jubileuszowa uroczystość odbyła się 10.09.2021. Zdjęcia Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych działa w Różanie od 1961 roku. Dziś jest placówką terenową Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych. 📢 Pielgrzymka do Wąsewa. Wierni z powiatu ostrowskiego uczestniczyli w pieszej pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej w Wąsewie. 8.09.2021 W środę, 8 września mieszkańcy powiatu ostrowskiego wzięli udział w Pieszej Pielgrzymce do Wąsewa. O godz. 6.00 rano wyruszyli wierni z parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, a chwilę później dołączyli do nich wierni z parafii pw. Chrystusa Dobrego Pasterza oraz z parafii wojskowo-cywilnej pw. św. Jozafata BM w Komorowie i z parafii Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Kozikach.

📢 Ostrów Mazowiecka i powiat ostrowski na przełomie XX i XXI wieku. Zdjęcia z archiwum TO Jak wyglądała Ostrów Mazowiecka i inne miejscowości powiatu ostrowskiego przed laty? Czym wówczas żyli mieszkańcy?

📢 Klaudia Kroczek została Miss Polonia Warszawy 2019 [ZDJĘCIA] [WYNIKI] Będzie reprezentowała stolicę w finale konkursu ogólnopolskiego Klaudia Kroczek zdobyła tytuł Miss Polonia Warszawy 2019 i będzie reprezentować stolicę w konkursie ogólnopolskim Miss Polonia, który odbędzie się pod koniec roku. Uroczysta gala finałowa Miss Polonia Warszawy 2019 odbyła się w sobotę 8 czerwca w Galerii Północnej. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Ostrów Mazowiecka. Sanepid ma nowego dyrektora. Magdalena Kaczmarek powołana na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Ostrów Mazowiecka. Sanepid ma nowego dyrektora. Stanowisko to objęła Magdalena Kaczmarek, wieloletnia pracownica ostrowskiego sanepidu. Została powołana na 5 lat.

📢 Święto policji w Wyszkowie 2018: kto otrzymał awans? [zdjęcia, lista awansowanych policjantów] W 99. rocznicę powołania Policji Państwowej odbyło się Święto Policji 2018 w Wyszkowie. Jak zwykle nie zabrakło wyróżnień dla mundurowych: z awansów może się cieszyć 42 policjantów.

ZOBACZ KONIECZNIE Przerażające prognozy zmian klimatycznych. Czarne scenariusze dla Polski i świata