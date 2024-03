Prasówka 27.03.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie są utrudnienia w ruchu w woj. mazowieckim (27.03.2024)? Sprawdź, gdzie mogą wystąpić trudności”?

Prasówka 27.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie są utrudnienia w ruchu w woj. mazowieckim (27.03.2024)? Sprawdź, gdzie mogą wystąpić trudności Które drogi w województwie mazowieckim 27.03.2024 nie są przejezdne? Roboty drogowe: droga S8f, S8f (7. km na odc. 15 km) Lokalnie wyłączone naprzemiennie pasy ruchu na odcinku W. Lazurowa - W. Marki, prace nocne, lokalnie ograniczenia prędkości.

📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 26.03.2024 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 26.03.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

Prasówka 27.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dekoracje wielkanocne. TOP wieńce na drzwi, koszyczki, kompozycje kwiatowe i figurki [27.03.2024] Wielkanocne dekoracje wprowadzają świąteczną atmosferę do domu. Wieńce na drzwi, dekoracje na okna, stoły i komody - to tylko część propozycji na wielkanocne dekoracje. W kwiaciarniach mamy też figurki, świece, ozdobione koszyki. Zobacz w galerii jak udekorować dom na Wielkanoc.

📢 ALE MOTOR! Zobacz galerię zdjęć motocykli z woj. mazowieckiego, które zostały zgłoszone do akcji! Zobacz galerię zdjęć motocykli woj. mazowieckiego, które biorą udział w akcji ALE MOTOR! Na właścicieli zwycięskich samochodów czekają fantastyczne nagrody m.in. zdjęcie samochodu na stronach kalendarza na rok 2025, statuetki i dyplomy, bony na paliwo i nagroda głowna - 5000zł! 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Katastrofa w Czarnobylu dowodem na niezwykłą moc natury. Teren wokół reaktora stał się przystanią dla zwierząt Jeżeli wydaje się wam, że okolice elektrowni jądrowej w Czarnobylu to miejsce postapokaliptycznego pustkowia, możecie być mocno zaskoczeni. Dokładnie 37 lat lat po wybuchu jednego z reaktorów obiektu, który wywołał najgorszą awarię jądrową w historii ludzkości, nauka mówi nam, że życie w tych okolicach całkiem nie wymarło, a natura ma fantastyczną zdolność regeneracji i adaptacji. Sprawdzamy, jak zmieniły się okolice, w których nie mieszkają już ludzie, za to dzika przyroda ma się świetnie. 📢 Dzień Profilaktyki Zdrowia, Bezpieczeństwa i Wolontariatu w PSP w Czarni Dzień Profilaktyki Zdrowia, Bezpieczeństwa i Wolontariatu organizowany jest w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarni już od wielu lat. W marcu do szkoły zapraszani są policjanci, strażacy i pielęgniarki. Podczas spotkań odbywają się pogadanki i prelekcje. Organizowane są także konkursy plastyczne oraz wiedzy na temat zdrowych i bezpiecznych zachowań w domu, szkole oraz na drodze.

📢 Spotkanie wielkanocne w Jaciążku: były życzenia i degustacja potraw wielkanocnych Koło Gospodyń Wiejskich z Jaciążka po raz trzeci zorganizowało spotkanie wielkanocne. Była to okazja do integracji, nie zabrakło życzeń, degustacji potraw i mile spędzonego czasu. 📢 Runął most w amerykańskim Baltimore. Jaka była przyczyna? Katastrofa w Baltimore w USA. W środku nocy runął główny most w mieście. Na miejscu pracują technicy, ratownicy i straż pożarna. 📢 9 najpiękniejszych miast Europy na wiosenny weekend. Robią furorę wśród turystów! Aktualny ranking pomysłów na majówkę Jak sprawdzić, które europejskie miasta uznawane są przez turystów za najpiękniejsze? Np. można policzyć, iloma hasztagami zostały oznaczone na Instagramie. Właśnie tą metodą posłużyli się twórcy nowego rankingu najpiękniejszych miast Europy, nadających się w sam raz na wiosenne wycieczki czy majówkowy długi weekend. Przekonajcie się, które metropolie zachwycają turystów i robią prawdziwą furorę w sieci. W rankingu jest też jedno polskie miasto – czy zostało należycie docenione przez internautów?

📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 26.03.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii. 📢 V Ostrowskie Dyktando o tytuł Mistrza Ortografii. Dyktando odbyło się w Starej Elektrowni 25.03.2024 V Ostrowskie Dyktando o tytuł Mistrza Ortografii zostało objęte honorowym patronatem burmistrza miasta Ostrów Mazowiecka, Jerzego Bauera. Organizatorem wydarzenia jest Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej. 📢 Syn Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella - zdjęcia. Tak wygląda Henry Tadeusz Farrel Henry Tadeusz Farrell to syn Alicji Bachledy-Curuś i słynnego hollywoodzkiego gwiazdora Colina Farrella. Chłopiec jest już nastolatkiem i w 2023 roku pojawił się u boku ojca na ceremoni wręczenia Oscarów. Okazuje się, że jest niezwykle podobny do rodziców! Zobaczcie jak wygląda.

📢 Poznaj patent na białe ramy okienne. Produkt ten dobrze znają kobiety. Czym wyczyścić ramy okienne, aby stały się śnieżnobiałe? Czas przed Wielkanocą wypełniają nam porządki, do których wlicza się także mycie okien. Często skupiamy się na tym, jak myć szyby bez smug, zapominając o doczyszczeniu innych elementów, np. pożółkłych ram okna. Na rynku dostępnych jest wiele środków wybielających, które mogą rozwiązać ten problem, jednak zawierają one dużo chemii, która może uszkodzić plastik. Zamiast sięgać po tego typu środki, można użyć znaczniej łagodniejszych preparatów. Jak więc należy czyścić białe ramy okienne, aby przywrócić im ich dawny blask? Poznaj skuteczny domowy sposób.

📢 Młodzieżowe Bitwy Szkół w Ostrowi Mazowieckiej. 7 szkół walczyło o puchar. Zawody odbyły się 25.03.2024 W Młodzieżowych Bitwach Szkół brali udział uczniowie wszystkich czterech szkół podstawowych oraz trzech szkół średnich z terenu miasta. Była to druga edycja międzyszkolnej zawodów. W ubiegłym roku puchar wywalczyła młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 2.

📢 Uczniowie z PSP w Czarni kończą udział w ciekawym programie Fundacji PGNiG - „Być jak Ignacy. Nauka pełna energii” „Być jak Ignacy. Nauka pełna energii” to program oświatowy dla uczniów szkół podstawowych, którego organizatorem jest Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Realizowany jest on w polskich szkołach w trzech kategoriach wiekowych.

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 25.03.2024 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce! 📢 Niedziela Palmowa w Łysych. Tradycyjny korowód z palmami i msza święta pod przewodnictwem biskupa łomżyńskiego Wydarzenie rozpoczęło się tradycyjnie wystawą palm w kościele pw. św. Anny w Łysych. Następnie korowód przeszedł do kościoła parafialnego, gdzie odbyła się uroczysta msza święta pod przewodnictwem biskupa łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego.

📢 Jarmark Wielkanocny w Czerwinie: występy na scenie, rękodzieło i degustacja potraw wielkanocnych W sobotę 23.03.2024 w Czerwinie odbył się II Jarmark Wielkanocny. Pogoda tego dnia nie dopisała, padał deszcz, ale i tak na rynek w Czerwinie przybyło wielu mieszkańców i gości. 📢 Spotkanie Wielkanocne w Centrum Aktywności Seniorów W czwartek 21.03.2024 Klub "Senior+" w Ostrołęce zorganizował w Centrum Aktywności Seniorów spotkanie wielkanocne. Wszystkim seniorom oraz osobom tworzącym życzenia wielkanocne złożył Łukasz Kulik - prezydent Ostrołęki. Nie zabrakło wielkanocnych potraw oraz mile spędzonych chwil przy rozmowie. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Rafał Patyra, znany prezenter sportowy i dziennikarz, odwiedził Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce Rafał Patyra, znany prezenter telewizyjny i dziennikarz sportowy wraz z żoną i dziećmi odwiedził w piątek 22.02.2024 Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, o czym poinformowała sama placówka. Po wystawie oprowadził ich dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych Janusz Kotowski, który mówił o walce podziemia antykomunistycznego w Polsce, ale też i w regionie, a także opowiedział o misji placówki.

📢 Targi Edukacyjne w Surowem. Po raz drugi szkoły się zaprezentowały Po raz drugi w Publicznej Szkole Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Surowem 21 marca odbyły się Targi Edukacyjne

📢 Topolowy Zakątek w Ostrowi Mazowieckiej przywitał wiosnę. Świętowanie odbyło się 21.03.2024 W czwartek, 21 marca odbyło się wydarzenie pn. "Pierwszy Dzień Wiosny w Topolowym Zakątku". W wydarzeniu wzięli udział m.in. przedstawiciele Urzędu Miasta, Środowiskowego Domu Samopomocy, Miejskiej Świetlicy Socjoterapeutycznej oraz dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 3. 📢 Złote Gody w gminie Baranowo. Jubileusz małżeński świętowało siedemnaście par Uroczystości Złotych Godów odbyły się w czwartek 21.03.2024 w gminie Baranowo. Jubilaci uczestniczyli we mszy świętej w ich intencji, a następnie oficjalna część odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury. 📢 Kiermasz wielkanocny i powitanie wiosny w Kadzidle. Było kolorowo i wesoło! W czwartek 21.03.2024, w pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, na placu przy Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle odbył się kiermasz wielkanocny. Tego dnia także uczniowie szkół z terenu gminy topili marzannę, a tym samym powitali wiosnę. Było kolorowo i radośnie!

📢 Ostrołęka. Forum Edukacyjne 2024 oraz Młodzieżowe Targi Edukacji i Pracy W środę 20.03.2024 w hali im. Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce odbyło się Forum Edukacyjne oraz Młodzieżowe Targi Edukacji i Pracy. 📢 Protest rolników na Via Baltice. Rolnicy zablokowali węzeł Podborze. Protest zakończy się 21.03.2024 W środę rano rolnicy rozpoczęli blokadę dróg w całej Polsce. W pow. ostrowskim utrudnienia występują na węźle Podborze: drodze S8 i S61 na rondzie, węzłach ze zjazdami i wyjazdami w obu kierunkach.

📢 Wielkanocny konkurs kulinarny w Krasnosielcu zorganizowany w Gminnym Ośrodku Kultury We wtorek 19.03.2024 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Krasnosielcu został rozstrzygnięty konkurs kulinarny związany z Wielkanocą. Do konkursu zgłoszono 32 potrawy w trzech kategoriach: przystawki, słodkości i mięsa. 📢 Najmodniejsze paznokcie na wiosnę 2024. Przedstawiamy najciekawsze pomysły. Hybrydowe i inne paznokcie wiosenne Wiadomo! Paznokcie kobiety są jednym z jej najważniejszych atrybutów. Klasyczne, piękne, eleganckie zawsze przyciągają wzrok. Niekonwencjonalne, wyjątkowe budzą u pań lekką nutkę zazdrości, chęć nadleśnictwa, pójścia tym samym śladem. A panowie, i tu się nic nie zmiana od lat, uważają je za najpiękniejszą ozdoba każdej z kobiet.

Szukasz pomysłów na modne, wiosenne paznokcie? Pomożemy Ci, zobacz naszą galerię zdjęć.

📢 Bieg "Tropem Wilczym" w Ostrowi Mazowieckiej. Tradycyjnie, bieg odbył się 3.03.2024 Zdjęcia, wyniki 3 marca w całej Polsce odbyła się XII edycja Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych "Tropem Wilczym". W Ostrowi Mazowieckiej zorganizowano bieg i marsz nordic walking na 5000 m oraz bieg honorowy na dystansie 1963 m. 📢 Kandydaci na burmistrza Ostrowi Mazowieckiej. Zobacz zdjęcia wszystkich kandydatów Kto będzie walczył o fotel burmistrza w zbliżających się wyborach samorządowych? Przeczytajcie. 📢 MISTRZOWIE AGRO Zgłoś do nagrody wyróżniających się sołtysów i liderów wiejskiej społeczności, najlepszych rolników i aktywne KGW Tegoroczna edycja największego w Polsce plebiscytu wiejskiego i rolniczego rozpoczęta! Po raz kolejny najpierw w powiatach i regionach, a później w skali województwa i całego kraju zostaną przyznane zaszczytne tytuły dla sołtysów, rolników, liderów społeczności i kół gospodyń wiejskich. O nagrody i wielką promocję powalczą również gospodarstwa agroturystyczne oraz sołectwa.

📢 Dzień Kota 2024: MEMY. Najnowsze i śmieszne memy o kotach, zabawne obrazki o naszych pupilach Koty w polskich domach mają specjalny status. W sobotę obchodzą swoje święto. Wiele osób nie wyobraża sobie życia bez miauczącego towarzysza, który (jak mawiają niektórzy) pozwala w swej wspaniałomyślności żyć człowiekowi ze sobą. O wyższości kotów nad psami nawet nie ma co wspominać bo dla każdego kociarza to sprawa oczywista. Każdy lubi oglądać zabawne zdjęcia w internecie z kotami w roli głównej. Staraliśmy się wybrać dla was te najlepsze. 📢 Studniówka ZS w Krasnosielcu, 3.02.2024 w GOK-u bawili się licealiści Ktoś powiedział, że młody wiek musi się wyszumieć. I miał rację, bo każdy wiek ma swoje prawa. Dlatego rozgrzejmy ten zimowy wieczór wspaniałą zabawą. Zapomnijmy choć na chwilę o czekających nas egzaminach. Oby ten wieczór pozostawił w naszej pamięci wiele dobrych wspomnień - mówili do swoich kolegów uczniowie, prowadzący oficjalną część balu, który odbył się w GOK-u.

📢 Zespół Szkół w Różanie po modernizacji. Zobaczcie jak wygląda szkoła w środku: nowe sale, podłogi, łazienki W poniedziałek 11.12.2023 odbyło się uroczyste otwarcie budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Różanie. Łączna wartość inwestycji wyniosła prawie 6 000 000 złotych. Zobaczcie jak teraz wygląda szkoła. Robi wrażenie! 📢 Jubileusz 10-lecia nadania imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Czarni. Uroczystość odbyła się 17.10.2023. Zobaczcie zdjęcia We wtorek 17 października 2023 w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarni miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Placówka obchodziła jubileusz 10-lecia nadania jej imienia Jana Pawła II. Dla całej społeczności szkolnej był to wyjątkowy dzień.

📢 Dożynki regionalne na Kurpiach w Lelisie. Z przepięknymi dożynkowymi wieńcami. 20 sierpnia 2023. Zdjęcia Dożynki w Lelisie zostały zorganizowane już po raz 31. Jednym ze znaków firmowych dożynek w tej gminie są przepiękne wieńce dożynkowe.

📢 Jarmarki Czerwińskie 2023. Gwiazdami Margaret i Kubańczyk, 13.08.2023 Msza święta, odprawiona w południe, rozpoczęła Jarmarki Czerwińskie. Na scenie przy ul. Wolności można teraz oglądać występy artystyczne, kabaretowe. Od godz. 19.00 część koncertowa. Gwiazdy - Kubańczyk i Margaret - wystąpią po godz. 20.30. Na zakończenie imprezy przewidziano pokaz laserowy i zabawę taneczną z dj-em. 📢 Seniorada w Ostrołęce, 18.06.2023. Tak się bawią seniorzy z Dj Wiką. Zdjęcia, wideo Witam państwa na drugiej Senioradzie. Jak będziecie państwo jeszcze chcieli, to zrobimy i w przyszłym roku - zadeklarował Wiesław Kędzierski, przewodniczący ostrołęckiej Rady Seniorów. I ta deklaracja wywołała aplauz publiczności, licznie zgromadzonej w niedzielne popołudnie na Placu Wolności w Ostrołęce. 📢 Boże Ciało 2023 w Myszyńcu. Procesja w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej, 8.06.2023. Zdjęcia Procesja przeszła ulicami: Stacha Konwy, Witosa, Kurpiewską, Poległych i Sienkiewicza. Wierni modlili się przy czterech ołtarzach.

📢 Matura 2023. Odwiedziliśmy III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej w Ostrołęce. 4.05.2023 W czwartek 4.05.2023 rozpoczęły się egzaminy maturalne. Tradycyjnie jako pierwszy maturzyści zdają język polski. Odwiedziliśmy III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej w Ostrołęce. 📢 Ostrołęka. Śmigus-dyngus na stadionie miejskim, 10.04.2023. Zdjęcia Śmigus-dyngus na stadionie to fajna inicjatywa ostrołęckiego klubu Biegam Bo Lubię.

📢 Komunia Święta w Krasnosielcu. 8.05.2022. Zdjęcia z uroczystości W niedzielę 8.05.2022 w kościele pw. Jana Kantego w Krasnosielcu odbyła się Pierwsza Komunia Święta. 📢 Ostrołęka. Komunia Święta w kościele pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce. 1.05.2022. Zdjęcia W niedzielę 1 maja 2022 roku do Pierwszej Komunii Świętej w kościele pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce przystąpiło około 70 dzieci.

📢 Myszyniec w Google Street View. Zobaczcie zdjęcia Myszyńca w oku kamery Google Zobaczcie jak wyglądał Myszyniec kilka lat temu, gdy na swoich mapach uwiecznił ją samochód Google Street View. Kamery były tu w 2013 i 2018 roku. Czy was również uchwyciła kamera? Czy od tamtego czasu Myszyniec bardzo się zmienił?

📢 Archiwalne zdjęcia znanych ludzi z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego. Zobaczcie, jak wyglądali 20 lat temu. Zdjęcia z archiwum TO W redakcyjnym archiwum znaleźliśmy zdjęcia osób, które w przeszłości pełniły ważne funkcje. Niektórzy do dziś pracują i zajmują bardzo ważne stanowiska. Zobaczcie, jak wyglądali. Dodajmy, że najstarsze zdjęcia pochodzą sprzed 22 lat. 📢 Samochody do 7 tys. zł. Najtańsze samochody na sprzedaż w regionie. Zobacz zdjęcia, ceny Zobacz najtańsze samochody, które można kupić w naszym regionie. To samochody, które sprzedają mieszkańcy Ostrołęki i powiatów: ostrołęckiego, ostrowskiego, makowskiego, przasnyskiego i wyszkowskiego.

📢 Ostrołęka. Tak wyglądała pierwsza sesja rady miasta na zdjęciach Za nami pierwsza sesja rady miasta tej kadencji. Ślubowanie złożyli prezydent Łukasz Kulik i radni. Wybrano przewodniczącego rady, którym został Wojciech Zarzycki, oraz wiceprzewodniczących: Stanisława Szatanka i Jakuba Frydryka. Ustalono też pensję nowego prezydenta. Nie brakowało przy tej okazji ostrej wymiany zdań. Zobaczcie zdjęcia z pierwszej sesji rady miasta. 📢 Poznań: Targi Funeralne Memento 2018 na MTP. Zobacz nowoczesne trumny, ekskluzywne karawany i nietypowe urny [ZDJĘCIA] W Poznaniu trwają Targi Funeralne Memento 2018 im. Wojciecha Krawczyka. To najstarsze w Polsce targi skierowane do przedsiębiorców z branży pogrzebowej. Co można zobaczyć na MTP? Sprawdź! 📢 Ostrołęka. Przysięga terytorialsów na stadionie: 196 nowych żołnierzy WOT [ZDJĘCIA+WIDEO] W strugach deszczu nowi terytorialsi złożyli przysięgę na stadionie w Ostrołęce w niedzielę 15 lipca. - Ostatnia tak ważna uroczystość miała tu miejsce przed wybuchem II wojny światowej - mówił jeden z nich.