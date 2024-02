Prasówka 27.02.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Woj. mazowieckie - gdzie są utrudnienia w ruchu? Sprawdź, gdzie są remonty i inne zdarzenia 27.02.2024”?

Prasówka 27.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Woj. mazowieckie - gdzie są utrudnienia w ruchu? Sprawdź, gdzie są remonty i inne zdarzenia 27.02.2024 Które drogi w województwie mazowieckim 27.02.2024 nie są przejezdne? Roboty drogowe: droga S79a, Warszawa węzeł Marynarska (0. km na odc. 0 km) Prace szybko postępujące. Miejscowe zawężenie części pasa ruchu na czas robót..

📢 Utrudnienia w ruchu: woj. warmińsko-mazurskie. Gdzie trwają roboty drogowe? Sprawdź stan na 27.02.2024 Gdzie w województwie warmińsko-mazurskim należy spodziewać się dzisiaj (27.02.2024) utrudnień? Roboty drogowe: droga 59, Mrągowo - Piecki (44. km na odc. 2,4 km) . 📢 Tak żyje i mieszka Viki Gabor. Młoda piosenkarka z Krakowa na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Ma wyjątkowy styl! Viki Gabor podbiła serca Polaków świetnymi występami w programie The Voice Kids oraz zwycięstwem na Eurowizji Junior. To gwiazda młodego pokolenia, która w ekstremalnie krótkim czasie stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w polskim show-biznesie. Ma przy tym wielkie grono oddanych fanów, ale także budzi kontrowersje. Ma dopiero 16 lat, mieszka z rodziną w Krakowie, a na koncie ma wiele spektakularnych sukcesów. Na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Ma niestandardowy gust i styl! Przejdź do galerii zdjęć i zobacz jak żyje na co dzień Wiktoria Gabor!

Prasówka 27.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dzielnicowi z Makowa Mazowieckiego i powiatu makowskiego. Znasz swojego dzielnicowego? Zobacz, jak wygląda i jak się z nim skontaktować Przedstawiamy sylwetki dzielnicowych z Makowa Mazowieckiego i powiatu makowskiego, a także ich numery telefonów i adresy e-mail. Warto znać swojego dzielnicowego. Policja informuje też, że adresy mailowe ułatwią kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

📢 Wypadek w Obiecanowie. Są wyniki sekcji zwłok Oliwierka. Policja szuka sprawcy wypadku z 23.02.2024 Policja nadal szuka świadków wypadku, do którego doszło w piątek 23 lutego 2024. Tego dnia, tuż po godz. 18.30 makowska policja została powiadomiona o zaginięciu dziecka w Obiecanowie. Finał tej sprawy jest tragiczny. 📢 Pogrzeb Tomasza Komendy. Niesłusznie skazany spoczął na cmentarzu we Wrocławiu Tomasz Komenda, niesłusznie skazany za zabójstwo i zgwałcenie, który spędził 18 lat w więzieniu, został pochowany we Wrocławiu. Jego pogrzeb odbył się w poniedziałek na wrocławskim cmentarzu komunalnym Psie Pole. 📢 Biuro posła Marcina Grabowskiego oficjalnie otwarte. Kiedy dyżury? Oficjalne otwarcie biura poselskiego, które znajduje się na ul. Bartosza Głowackiego, odbyło się w poniedziałek 26.02.2024. Obecny bił m.in. były wicepremier Henryk Kowalczyk, a także zaprzyjaźnieni samorządowcy, rodzina i przyjaciele.

📢 Ozdoby wielkanocne: Gałązki w wazonie. Tak ozdobisz nimi świąteczny stół. Zobacz, jak zaprosić wiosnę do swojego mieszkania Gałązki w wazonie to nie tylko piękna ozdoba na Wielkanoc, ale także doskonały pomysł na wprowadzenie do wnętrza nieco wiosny! Przygotowanie własnego stroika wielkanocnego z wykorzystaniem gałązek jest prostym i przyjemnym zajęciem. Wystarczy kilka chwil, aby stół nabrał odświętnego i wiosennego charakteru. 📢 Najgorsze filmy Marvela – oceny widzów mówią wszystko. Sprawdź, których produckji MCU lepiej nie oglądać W Filmowym Uniwersum Marvela (MCU) znajdziemy zarówno hity, jak też filmy, które nie przypadły do gustu widzom. Oto siedem spośród tych niezbyt udanych produkcji według ocen samych widzów. To tytuły MCU, od których lepiej trzymać się z daleka. Jakie to filmy? Zdradzimy, że dwa pierwsze miejsca mają wiele wspólnego.

📢 Fryzjerka pokazała mi genialne uczesania. Dzięki jednemu z nich ukryłam to, że nie miałam czasu umyć rano włosów Fryzury na tłuste włosy to sposób, aby ukryć to, że nie miałaś czasu ich umyć. Niektóre z nich są banalnie proste do wykonania. Zrobisz je w 5 minut i będziesz wyglądała efektownie. Co zrobić, gdy ma się tłuste włosy? Użyj również dostępnych ozdób i akcesoriów, które odwrócę uwagę od problemu. 📢 Kierowca ciężarowej scani chciał oszukać tachograf. Policjanci zatrzymali go w Ostrołęce na ul. Warszawskiej Kierowca ciężarowej scani został zatrzymany do kontroli przez załogę z ostrołęckiej „drogówki” za posługiwanie się cudzą kartą kierowcy podczas kierowania pojazdem. 30-latek stracił uprawnienia do kierowania pojazdami na okres trzech miesięcy i został ukarany wysokim mandatem karnym. 📢 Tak urządził się Maciej Musiał, czyli Tomek Boski z „Rodzinki.pl”. Mieszkanie skrywa pewną tajemnicę! Zobacz, jaki styl lubi młody aktor Maciej Musiał to jeden z najbardziej rozpoznawalnych aktorów młodego pokolenia. Sympatię widzów zyskał rolą Tomka Boskiego w serialu „Rodzinka.pl”. Od tego czasu jego kariera nabrała tempa, a on sam już za kilka dni zaprezentuje swoje popisy taneczne w „Tańcu z gwiazdami”. Zobacz, jak serialowy Tomek urządził się w swoim warszawskim mieszkaniu, które dawniej należało do znanego artysty!

📢 Ostrowskie Stowarzyszenie „Ludzie z Pasją” działa już 15 lat. Jubileusz odbył się 21.02.2024 W czwartek 21 lutego w budynku ostrowskiej Starej Elektrowni spotkali się „ojcowie założyciele” Ostrowskiego Stowarzyszenia „Ludzie z Pasją” (obojga płci), członkowie OS „LzP” (z różnym stażem) oraz sympatycy i przyjaciele tej organizacji, która od 15 lat realizuje różnorodne inicjatywy nie tylko na terenie powiatu ostrowskiego.

📢 Wczesne odmiany czereśni i inne warianty. Posadź na działce albo w sadzie, żeby już u progu lata jeść pyszne owoce Czereśnie są jednymi z pierwszych owoców, jakimi obok truskawek zajadamy się na początku lata, a nawet już pod koniec wiosny. Wczesne odmiany czereśni dojrzewają na ogół w czerwcu albo już pod koniec maja. Chcesz mieć własne zbiory i posadzić drzewka w swoim ogrodzie lub na działce? Dobrze wybierz stanowisko i termin. Czereśnie są wrażliwe na zimno.

📢 Najlepsze fryzury dla kobiet dojrzałych. To idealne cięcia dla pań 50 i 60+. Zobacz modne uczesania na wiosnę 2024 Fryzury dla dojrzałych kobiet mają ogromny potencjał i nie muszą wcale być nudne. Odpowiednio dobrana fryzura może być nie tylko interesująca, ale także inspirująca! Jeżeli uważasz, że kobieta po 50-tce ma ograniczone możliwości, aby prezentować się atrakcyjnie, to jesteś w błędzie. Fryzury dla dojrzałych pań mogą nawet odmładzać, a na rynku dostępne jest wiele stylizacji, które to potwierdzają. Przedstawiamy modne cięcia, stworzone specjalnie dla kobiet 50+. Dobrze dobrane fryzury pozwalają poczuć się młodziej, niwelując efekt upływającego czasu. Co więcej, nie trzeba sięgać po wyrafinowane środki, aby to osiągnąć. Jeśli zastanawiasz się nad zmianą, warto sprawdzić aktualne trendy dotyczące fryzur damskich dla grupy wiekowej 50+ i 60+.

📢 Są pyszne i zdrowe, ale nie każdy może je jeść? Dla tych osób mogą być szkodliwe. Jeśli do nich należysz, nie sięgaj po pistacje Pistacje to smaczna i zdrowa przekąska oraz dodatek do wielu dań, a zwłaszcza deserów. Orzeszki pistacjowe są źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych, obniżają ciśnienie krwi i poziom cholesterolu, wspomagają pracę serca, a także odmładzają i ułatwiają zasypianie. Jednak nie każdy może je jeść bez ograniczeń. Niektóre osoby powinny ich unikać. Kto nie powinien jeść pistacji i dlaczego? Sprawdź, czy należysz do osób, którym pistacje szkodzą.

📢 Goworowo. Dwóch 19-latków niszczyło publiczną toaletę. Interweniował policjant po służbie Dzielnicowy z Goworowa, w dniu wolnym od służby, zatrzymał dwóch mężczyzn, którzy zdemolowali publiczną toaletę powodując straty co najmniej 2500 złotych. 📢 Dni wolne od szkoły w 2024 roku. Sprawdź kalendarz roku szkolnego 2023/2024. Kiedy są święta wielkanocne, majówka i inne wolne dni? Dni wolne od szkoły w 2024 roku to m.in. święta wielkanocne, majówka, ale także dni bez zajęć w związku z egzaminami: maturą i egzaminem ósmoklasisty. Sprawdź kalendarz na rok szkolny 2023/2024, który zawiera terminy dni wolnych. Te daty warto znać.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 26.02.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 26.02.2024 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 26.02.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Tenis. Magdalena Fręch kontra Australijka Taylah Preston. Polka inauguruje turniej WTA 500 w San Diego. Już jutro Magdalena Fręch (42. WTA) zagra w pierwszej rundzie turnieju WTA 500 w San Diego. Jej rywalką będzie Australijka Taylah Preston (192. WTA). Dla obu pań to pierwszy wspólny mecz. Dla 26-letniej łodzianki będzie to drugi występ w tej imprezie. W poprzednim roku zakończyła udział na pierwszej rundzie. Zobacz gdzie i o której.

📢 Kandydaci na burmistrza Ostrowi Mazowieckiej - na razie trójka O reelekcję będzie ubiegał się Jerzy Bauer. Kto jeszcze powalczy o fotel burmistrza Ostrowi Mazowieckiej?

📢 Pies znaleziony w lesie w pow. makowskim. Ma obrożę i łańcuch. Czyja zguba? W niedzielę 25 lutego 2024 około godz. 14.00 w lesie pomiędzy miejscowościami Tłuszcz a Łaś myśliwy znalazł psa (z obrożą i łańcuchem). Najprawdopodobniej uciekł właścicielowi. Dzielnicowi z Makowa Maz. przekazali pieska sołtysowi wsi Tłuszcz i tam będzie czekał na swojego właściciela - podała makowska policja. 📢 Tutaj biznes umiera - mówią mieszkańcy ul. Małkińskiej w Ostrowi Maz. Jako powód wskazują niekończący się remont drogi Ostrów - Małkinia W kwietniu miną 4 lata od podpisania umowy z wykonawcą na remont drogi wojewódzkiej nr 627 Ostrów Mazowiecka - Małkinia Górna. Lata lecą, a drogi jak nie było, tak nie ma. Na niekończącym się remoncie cierpią lokalni przedsiębiorcy, ponieważ, jak mówią, klienci omijają ul. Małkińską.

📢 23 najpiękniejsze miejsca w Europie. Wodospad, który zachwycił Justina Biebera, pastelowy pałac, cuda UNESCO Europa jest niezwykle różnorodna i nie starczyłoby życia, bo obejrzeć jej wszystkie cuda. By ułatwić wam podjęcie decyzji, gdzie wybrać się na wycieczkę w weekend lub urlop, przygotowaliśmy listę 23 najpiękniejszych miejsc w Europie, od wysp Morza Śródziemnego po islandzkie lodowce, od zachwycających wodospadów Chorwacji po unikatowe zabytki Francji. Przekonajcie się, które cuda Europy najbardziej warto zobaczyć. 📢 Narew w Ostrołęce w strefie stanów wysokich. 24.02.2024 poziom wody wynosił 320 cm, a 25.02.2024 - 323 cm Narew rozlała się w Ostrołęce. Woda wdarła się na plażę miejską, podmywając część urządzeń, pod wodą znalazły się też tereny między mostami, na których ma powstać bulwar, woda jest również w lasku od ul. Warszawskiej. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Tomasz Zęgota nowym komendantem Komisariatu Policji w Małkini Górnej. Jego zastępcą został Kamil Wetoszka W piątek w świetlicy ostrowskiej komendy odbyła się uroczysta zbiórka z okazji powierzenia obowiązków na stanowisku komendanta i zastępcy komendanta Komisariatu Policji w Małkini Górnej. 📢 Najniebezpieczniejsze kraje w Europie – lepiej unikać ich w 2024 roku. Miłośnicy ciepłych kierunków będą zaskoczeni Bezpieczeństwo to podstawa podczas podróży. Niestety, nawet na Starym Kontynencie trzeba mieć oczy dookoła głowy – najnowszy ranking najniebezpieczniejszych krajów Europy udowadnia, że nawet ukochane przez turystów państwa mają swoje ciemne strony. Dokąd lepiej nie wybierać się na urlop i wakacje w 2024 roku?

📢 Protestujący rolnicy z powiatu makowskiego spotkali się z marszałkiem sejmu Szymonem Hołownią, który przyjechał 23.02.2024 do Ciechanowa Makowscy rolnicy nie dają za wygraną- starają się zmusić rządzących do pomocy w rozwiązaniu istotnych problemów związanych z przyszłością rolnictwa w Polsce. Kiedy dowiedzieli się, że w piątek 23.02.2024 marszałek Sejmu Szymon Hołownia przyjedzie do Ciechanowa, postanowili tam pojechać i spróbować z nim porozmawiać.

📢 Gmina Stary Lubotyń: Ambitne plany inwestycyjne w trudnych czasach Władze Gminy Stary Lubotyń nie ustają w wysiłkach na rzecz rozwoju, mimo trudnej sytuacji gospodarczej wywołanej pandemią i wojną na Ukrainie. Budżet Gminy Stary Lubotyń, przyjęty podczas grudniowej sesji, zakłada realizację wielu istotnych inwestycji o łącznej wartości 20,6 mln złotych. Wartość całego budżetu gminy to kwota 38,4 mln zł, przy zerowym zadłużeniu. 📢 Kurpiki 2023. Nagrody prezesa Związku Kurpiów wręczone podczas gali 22.02.2024. Kto je otrzymał? Podczas czwartkowej gali rozdano 13 Kurpików w 10 kategoriach. Oto jak przebiegała. 📢 Dzielnicowi Ostrołęka i powiat ostrołęcki. Poznaj swojego dzielnicowego i sprawdź, jak się z nim skontaktować. Zdjęcia Przedstawiamy sylwetki dzielnicowych z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego, a także ich numery telefonów i adresy e-mailowe. Warto znać swojego dzielnicowego. Policja informuje też, że podane adresy mailowe ułatwią kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sytuacji potrzeby natychmiastowej interwencji należy dzwonić pod nr 997 lub 112. Warto także korzystać z aplikacji "Moja Komenda", która w dużym stopniu ułatwia kontakt z policjantem dzielnicowym.

📢 Konkurs Miss Województwa Mazowieckiego trwa. Izabela Domeradzka-Otłowska z Makowa walczy o finał Izabela Domeradzka-Otłowska z Makowa Mazowieckiego walczy o awans do finału konkursu Miss Województwa Mazowieckiego. Głosowanie trwa do 25 lutego (niedziela) do godz. 15.00. 📢 Protest rolników w Ostrołęce: "Bez nas będziecie głodni, nadzy i trzeźwi" W środę 21.02.2024 w Ostrołęce odbył się strajk rolników. Podobnie jak za pierwszym razem, przemieszczali się oni ulicami: Warszawską, Mostową, Traugutta, alei Wojska Polskiego, Łomżyńską.

📢 Do The Sims 4 trafi nowość dla fanów błyskotek. Co doda zapowiedziany zestaw akcesoriów? Zobacz, jak wyglądają Kryształowe cudeńka The Sims to kochana seria gier symulacyjnych, która od lat dostarcza graczom masę zabawy. Obecnie królująca część czwarta już jakiś czas temu została udostępniona całkowicie za darmo. Wciąż jest ona rozwijana, co sprawia, że miłośnicy cyklu nie mają powodów do narzekań. Początek 2024 roku jest dla fanów Simsów bardzo dobry, czego potwierdzeniem może być pojawienie się kolejnego zestawu akcesoriów. Zobacz, co zostanie dodane.

📢 Świetlica w Olszewce gm. Lelis uroczyście otwarta. Parapetówka odbyła się 17.02.2024 Było przecięcie wstęgi, fajerwerki, lampka szampana, prezenty. W sobotni wieczór 17 lutego 2024 mieszkańcy Olszewki spotkali się na parapetówce. Uroczyście oddano do użytku świetlicę. Obiekt został także poświęcony.

📢 Studniówka ZS w Krasnosielcu, 3.02.2024 w GOK-u bawili się licealiści Ktoś powiedział, że młody wiek musi się wyszumieć. I miał rację, bo każdy wiek ma swoje prawa. Dlatego rozgrzejmy ten zimowy wieczór wspaniałą zabawą. Zapomnijmy choć na chwilę o czekających nas egzaminach. Oby ten wieczór pozostawił w naszej pamięci wiele dobrych wspomnień - mówili do swoich kolegów uczniowie, prowadzący oficjalną część balu, który odbył się w GOK-u. 📢 Studniówka ZSZ nr 4 w Ostrołęce. 3.02.2024 maturzyści i ich goście bawili się w sali Warszawska 34 A bawiła się w sobotnią noc klasa Va1 z wychowawczynią Katarzyną Dzwonkowską, klasa Vg1 z wychowawczynią Anetą Łyszkowską, klasa Vo1 z wychowawczynią Sylwią Gałką, klasa Vsh1 z wychowawczynią Swietłaną Kupis, klasa Vkc1 z wychowawczynią Elżbietą Rogalską.

📢 Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej w małkińskim „Staszicu”, 13.10.2023 14 października 1773 r. powstała Komisja Edukacji Narodowej. Od roku 1982 dzień 14 października pracujący w oświacie i na rzecz oświaty świętują Dzień Edukacji Narodowej. 13 października 2023 r. – w 250. rocznicę utworzenia KEN – w Zespole Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej. Ważnym ich punktem było uroczyste otwarcie kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych. 📢 Jesienne biegi przełajowe w Lelisie. Pobiegło około 500 młodych ludzi W sobotę 16 września odbyły się Jesienne biegi przełajowe o puchar marszałka województwa mazowieckiego i wójta gminy Lelis. Dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie szkół podstawowych rywalizowali na dystansach od 100 do 800 m.

📢 Bieg Miodobrania Kurpiowskiego 2023. Na starcie biegu głównego - 26.08.2023 - ok. 200 zawodników W samo południe z Myszyńca do Kurpiowskiej Krainy w Wykrocie wystartowali uczestnicy Biegu Miodobraniowego. Z numerem 1 biegła burmistrz Myszyńca Elżbieta Abramczyk.

📢 Pierwsza Komunia Święta w ostrołęckim klasztorze. 20.05.2023. Zdjęcia Sezon komunijny w pełni. W sobotę 20 maja 2023 do Pierwszej Komunii Świętej przystąpili między innymi mali parafianie z ostrołęckiego klasztoru. 📢 Dni Ostrołęki 2023. Koncerty gwiazd 19 i 20.05.2023. Zobaczcie zdjęcia i wideo 19 i 20 maja 2023 to koncertowa część Dni Ostrołęki. Na plaży miejskiej wystąpią jeszcze m.in. bryska i Maciej Maleńczuk... Zobaczcie szczegółowy harmonogram.

📢 Forum Edukacyjne 2023 w Ostrołęce. Szkoły się promowały. 24.03.2023 W piątek 24.03.2023 w hali im. Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce odbyło się Forum Edukacyjne 2023. Zobaczcie, jak promowały się szkoły. 📢 Tak wygląda nowa "Korczakówka". Zobaczcie zdjęcia z remontu domu dla dzieci z Placówki Pieczy Zastępczej "Korczakówka" w Ostrołęce Trwa remont nowego domu dla dzieci z Placówki Pieczy Zastępczej "Korczakówka" w Ostrołęce. Niezmiernie cieszę się z tego przedsięwzięcia, ponieważ tworzymy domowe, bezpieczne warunki dla dzieci, które w swoim życiu przeszły już wiele - mówi prezydent Ostrołęki Łukasz Kulik.

📢 Ostatki w Biesiadzie. Zobaczcie, jak bawili się goście tej restauracji w sobotni wieczór, 18.02.2023. Zdjęcia To z pewnością była jedna z większych ostatkowych imprez w okolicach Ostrołęki (jeśli nie największa). Goście bawili się świetnie - co doskonale widać na zdjęciach. Gospodarze zapewnili smaczne jedzenie oraz dobrą zabawę, którą prowadzili sympatyczni DJ-e. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego balu. 📢 Ona i On. Wybieramy najsympatyczniejsze pary. Zobacz zdjęcia z powiatów: ostrołęckiego, ostrowskiego i makowskiego Plebiscyt został podzielony na dwie kategorie: pary będące razem do 7 lat i dłużej niż 7 lat. Czytelnicy wybiorą najsympatyczniejsze pary, na które czeka mnóstwo nagród, a w finale nagroda główna - Citroen C3. Zobaczcie zdjęcia par w kategorii powyżej 7 lat. 📢 Najpopularniejsze nazwiska w Polsce. Ile osób nazywa się tak samo jak Ty? Dane ze stycznia 2023 r. Prawie każdy zna jakiegoś Nowaka, a niektórzy nawet kilku. Trudno się temu dziwić, bo w Polsce jest to najczęściej występujące nazwisko. Nosi je ponad 200 tysięcy osób. Sprawdź, jakie nazwiska znalazły się w setce najpopularniejszych i ile osób nazywa się tak samo, jak Ty.

📢 Morsowanie z Mikołajem na plaży miejskiej w Ostrołęce. 4.12.2022. Zdjęcia No wreszcie! W końcu pogoda zrobiła się choć trochę zimowa. Amatorzy zimowych kąpieli w Narwi mogą już czuć się jak - nomen omen - ryby w wodzie. W niedzielę 4 grudnia 2022 kilkudziesięcioosobowa grupa morsów wzięła udział w Morsowaniu z Mikołajem. Zobaczcie jak to wyglądało... 📢 Remont drogi wojewódzkiej nr 627 Ostrów - Orło. Radni wojewódzcy przyjechali do Ostrowi na wizję lokalną Komisja infrastruktury i rozwoju gospodarczego sejmiku województwa mazowieckiego zebrała się w środę 24 sierpnia w ostrowskim ratuszu na wniosek radnego Krzysztofa Winiarskiego. W spotkaniu komisji wzięli udział również przedstawiciele Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, przedstawiciele wykonawcy - firmy P.H.U. "Urbanowski" oraz przedstawiciele władz miasta i powiatu, a także mieszkańcy.

📢 Ostrów Mazowiecka. Jubileusz Ostrowskiego Stowarzyszenia „Ludzie z Pasją”, 2.12.2019. Gościem spotkania był Grzegorz Górny. Zobacz zdjęcia Ostrów Mazowiecka. Rozpoczęło się w 2009 roku. Ostrowskie Stowarzyszenie „Ludzie z Pasją” ma już 10 lat.

📢 Korona Ostrołęka rozbiła GKS Strzegowo [ZDJĘCIA] Okazale wypadł ostatni mecz Korony Ostrołęka na własnym stadionie w sezonie 2016/17. Podopieczni trenera Marcina Truszkowskiego rozbili GKS Strzegowo 7:0, rewanżując się tym samym za jesienną porażkę na wyjeździe 📢 Klasyczne memy śmieszą do łez [GALERIA] Średniowieczni malarze i skrybowie również mieli dostęp do narkotyków - przekonują twórcy fanpage'a Klasyczne Memy. I łączą obrazy sprzed wieków ze współczesnymi, zabawnymi komentarzami. Uważajcie, można się popłakać ze śmiechu!

📢 Ci uczniowie dostali Stypendia Prezesa Rady Ministrów [ZDJĘCIA] Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się 23 listopada w Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim. 📢 Pogrzeb wyszkowian

ZOBACZ KONIECZNIE Za to dostaniesz odszkodowanie w podróży