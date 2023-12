Prasówka 26.12.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 25.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Waloryzacja emerytur. Tyle dostaniesz w styczniu 2024 r. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Sprawdź, ile dostaniesz na konto!”?

Prasówka 26.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Waloryzacja emerytur. Tyle dostaniesz w styczniu 2024 r. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Sprawdź, ile dostaniesz na konto! Takie emerytury otrzymają seniorzy w styczniu 2024. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w styczniu 2024. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na styczeń 2024.

📢 Te produkty jedz przy smogu. Pomogą chronić płuca i organizm przed zanieczyszczeniami powietrza. Tak wygląda dieta antysmogowa Zimowa atmosfera jest gęsta od smogu, który obciąża siły obronne organizmu. Przez zanieczyszczenia powietrza częściej łapiemy infekcje oddechowe, kaszlemy, mamy mdłości i ból brzucha. A także chorujemy na serce, a nawet raka piersi. Tymczasem ochronę organizmu przed smogiem można skutecznie wspomóc za pomocą odpowiednich produktów spożywczych. Zobacz, co jeść w diecie antysmogowej.

📢 Bezpańskie psy czekają na dom. Są gotowe do adopcji Święta to czas cudów. Te czworonogi też czekają na cud- na swojego człowieka, pełną miskę i ciepły kąt. Psy przebywają w Makowie Mazowieckim pod opieką Stowarzyszenia Nasze Cztery Łapy. Są zaczipowane, zdrowe. Więcej informacji pod nr tel. 533 902 461.

Prasówka 26.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Boże Narodzenie na wesoło, oczami Internautów. Zobacz najśmieszniejsze memy o świętach W Internecie czuć magię świąt. Widzieliście już zabawne memy świąteczne? Zebraliśmy dla Was najśmieszniejsze obrazki i zdjęcia na Boże Narodzenie.

📢 Świąteczne iluminacje w PRL-u. Zobacz, jak wtedy były udekorowane ulice i fasady sklepów Grudzień to czas, kiedy w miastach możemy podziwiać piękne świąteczne iluminacje. Tradycja ustawiania w przestrzeni publicznej dekoracji z białych, żółtych lub kolorowych światełek sięga ubiegłego wieku. Przypominamy, jak w PRL-u dekorowano ulice i fasady sklepów w tym magicznym świątecznym okresie.

📢 Gaja Zakrzewska z Olszewa- Borek cierpli na zespół Retta. Potrzebne są pieniądze na nierefundowane leczenie Gaja ma dwa lata. Cierpi na zespół Retta. to zaburzenie neurorozwojowe, które wpływa na funkcjonowanie mózgu, rdzenia kręgowego oraz systemu nerwów i komórek. Małą Gaję czeka okrutna śmierć. Szansą jest terapia genowa, nad którą trwają badania. Wiąże się jednak z wielkimi wydatkami. Dlatego założono dla dziewczynki zbiórkę. Każdy może pomóc. 📢 Choinka- symbol świąt Bożego Narodzenia. Pokażcie swoje drzewka Tradycja ubierania choinek sięga XVI wieku. Zwyczaj ozdabiania choinki pochodzi z Niemiec i wywodzi się z niemieckiej tradycji ewangelickiej. Obecnie nie wyobrażamy sobie świąt bez choinki. Zmienia się jedynie moda na jej przystrojenie. Każda jest jednak piękna! 📢 Pasterka w kościele pw. Św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim O północy z 24 na 25 grudnia rozpoczęła się tradycyjna msza święta zwana Pasterką. W parafii pw. Św. Brata Alberta brali w niej udział licznie zgromadzeni wierni. Zobaczcie galerię zdjęć.

📢 Niezwykłe sauny w Polsce. Parowa kąpiel na brzegu Bałtyku, jacuzzi na zawrotnej wysokości i inne miejsca idealne na zimowy relaks Sauna to idealny sposób na wypoczynek i relaks, zwłaszcza zimą, gdy gorąca para ratuje przed mrozem. Jeśli siedzenie w saunie wydaje wam się nudne, mamy dobrą wiadomość. W Polsce można znaleźć absolutnie niezwykłe sauny, w tym największą na świecie, leśną, nawodną i nadmorską. Przekonajcie się, gdzie można wypocząć w saunie innej niż wszystkie!

📢 Szopki bożonarodzeniowe w Ostrowi Mazowieckiej. Zobaczcie, jak wyglądają żłobki we wszystkich ostrowskich parafiach Zobaczcie, jak wyglądają szopki bożonarodzeniowe w parafiach w Ostrowi Mazowieckiej tuż przed pasterką. 📢 Polecamy najmodniejsze rośliny doniczkowe. Zobacz kwiatowe hity, które ozdobią mieszkanie, a ty nie zmęczysz się ich pielęgnacją Rośliny doniczkowe to niezastąpiona i zawsze modna dekoracja wnętrz. Wśród kwiatów domowych są jednak prawdziwe hity. Wyróżniają się nie tylko urodą, ale też małymi wymaganiami, niektóre mają dodatkowe zalety, takie jak na przykład zdolność oczyszczania powietrza. Zobacz, modne kwiaty doniczkowe, które ozdobią mieszkanie i nie przysporzą problemów w pielęgnacji.

📢 Szopki bożonarodzeniowe w kościołach w Ostrołęce, Rzekuniu i Lelisie Tradycja wystawiania szopek bożonarodzeniowych w kościołach sięga XIII wieku. W Polsce od początku ich wystrój nawiązywał do aktualnych wydarzeń, upamiętniał stroje z epoki, krajobrazy i architekturę. Jak wyglądają szopki w kościołach w Ostrołęce i pobliskich gminach? Zobaczcie w galerii. 📢 Ostrowskie stowarzyszenie „Kobiety wspierają kobiety” wydało kalendarz na 2024 rok Najpierw był konkurs fotograficzny „Kobieta w obiektywie”. Zadaniem uczestniczek było przedstawienie kobiet pełniących życiowe role lub realizujących swoje pasje. Jury wybrało12 najlepszych kobiecych portretów, które znalazły się w kalendarzu na rok 2024. Część kalendarzy została nieodpłatnie przekazana na aukcje charytatywne. 📢 Najlepsze MEMY o wigilii. Uśmiejesz się do łez! Podejdźmy do świąt Bożego Narodzenia z lekkim przymrużeniem oka Najśmieszniejsze memy o wigilii. Święta, święta i po świętach - jedni wypowiedzą te słowa po Bożym Narodzeniu z żalem, a inni z ulgą. Święta potrafią być również męczące. Wszyscy czekamy na wigilię, ale spotkania i rozmowy rodzinne rządzą się własnymi prawami. Podejdźmy do zbliżającego się Bożego Narodzenia z lekkim przymrużeniem oka, zobaczcie najśmieszniejsze memy.

📢 Sikorka bogatka. Towarzyski, śliczny ptaszek, który z desperacji przekąsi mózg nietoperza. Nie pomylisz jej z innym ptakiem To jedne z najbardziej popularnych ptaków. Nawet jeśli niewiele o nich wiemy, to wróbla i sikorkę prawdopodobnie rozpoznamy bez trudu, zwłaszcza, że bardzo chętnie odwiedzają wywieszone w ogrodach karmniki. I chociaż niepozorne, to okazuje się, że sikorki potrafią być całkiem złośliwe. Podjadanie nietoperzego mózgu nie stanowi dla nich problemu, chociaż nie jest to ich kolacja pierwszego wyboru. Dochodzi do tego w akcie desperacji. 📢 Droga krwi - zobaczcie film, który powstał w Ostrołęce w ramach warsztatów filmowych Jak podają inicjatorzy tego projektu, film opisuje drogę krwi po każdej donacji, od momentu pobrania od dawcy do momentu, kiedy po całym procesie krew jest gotowa do przekazania osobom potrzebującym.

📢 Wigilia Miejska w Ostrołęce. Spotkanie opłatkowe na Placu Wolności, 23.12.2023 Wspólne kolędowanie, dzielenie się opłatkiem, spotkanie z Mikołajem, stoiska z tradycyjnymi wigilijnymi potrawami, na scenie występy dzieci, przedszkolaków i seniorów, a przy scenie zagroda ze zwierzętami - to wszystko przygotowano na sobotnie popołudnie, na wigilijne spotkanie mieszkańców Ostrołęki. 📢 Wakacje kredytowe 2024 może zastąpić dopłata w wysokości 2000 zł miesięcznie. Propozycję mają tym razem najbardziej zainteresowani Bankowcy od początku byli przeciwni jakiejkolwiek formie wakacji kredytowych. Teraz także mają wątpliwości i otwarcie mówią, że nie popierają wprowadzenia wakacji kredytowych nawet z ograniczeniami takimi jak kryterium dochodowe. Dla nowego rządu bankowcy mają inną propozycję. Ich zdaniem - lepszą. 📢 Wypadek na S61. 23.12.2023 w okolicy Starego Lubiejewa doszło do zderzenia osobówki z ciężarówką Do zdarzenia doszło w sobotę 23 grudnia 2023 przed godz. 10.00, na drodze S61, w okolicy Starego Lubiejewa. Auto marki Dodge uderzyło w ciężarówkę z naczepą.

📢 Postacie z Dragon Ball Z jak żywie - SI pokazała efektowne i realistyczne zdjęcia bohaterów. Zobacz koniecznie Dragon Ball Z to jedna z najsłynniejszych i najbardziej kultowych serii anime wszech czasów. Fani tej produkcji już od dawna marzą o aktorskiej ekranizacji dzieła Akiro Toriyamy. Tymczasem sztuczna inteligencja pokazała, jak postacie z anime wyglądałyby w rzeczywistości. Może to podpowiedź w kierunku poszukiwania potencjalnej obsady? 📢 Gminna Choinka w Zarębach Kościelnych. W warsztatach i animacjach wzięło udział blisko 300 osób I Gminna Choinka w Zarębach Kościelnych została zorganizowana w nowym Centrum Aktywności Kulturalnej. Choinkę podzielono na dwie tury. Najpierw zorganizowano zajęcia dla przedszkolaków oraz uczniów klas I - IV, a następnie dla uczniów klas V - VIII.

📢 Przedświąteczna akcja w gminie Rzekuń: koncerty, wizyta Świętego Mikołaja oraz spotkania opłatkowe dla mieszkańców, 17.12.2023 W miniony weekend w gminie Rzekuń działo się wiele: ponad 800 dzieci otrzymało paczki na święta, w kościołach odbyły się wyjątkowe koncerty, a mieszkańcy spotkali się przy gorącym barszczyku i złożyli sobie życzenia świąteczne.

📢 Złote i diamentowe gody w gminie Nur. Prezydent RP nadał odznaczenia parom obchodzącym jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego Prezydent przyznał Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 8 parom z gminy Nur (w uroczystości wzięło udział 6 par). Ponadto, 4 małżeństwa obchodziły diamentowe gody. 📢 Spotkanie opłatkowe Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ostrołęce, 14.12.2023 Spotkanie opłatkowe odbyło się przy Sali Zabaw Morska Kraina, a rozpoczęło się od jasełek w wykonaniu dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego TPD w Lelisie. Program zatytułowany był "Dobra nowina".

📢 Cygańskie kolędowanie z Patrycją Runo - koncert w kościele w Dąbrówce odbył się 12.12.2023 Koncert w kościele parafialnym pw. św. Anny w Dąbrówce gm. Lelis odbył się 12 grudnia. Był rejestrowany przez ekipę telewizyjną. Nagranie będzie emitowane w telewizji TVS oraz na antenach TVP. Podczas koncertu można było usłyszeć cygańskie kolędy w wykonaniu Rolanda Bilickiego z towarzyszeniem rodziny oraz Bogdana Trojanka - znanego artysty i aktywisty romskiego wraz z zespołem Terne Roma. Wacław Cieślik z zespołu Kordian zaprezentował kolędy w klimacie góralskim, wystąpiła Orkiestra Kurpiowska z Lelisa, gwiazda disco lat 90. - Venus i oczywiście główna bohaterka tego wydarzenia - Patrycja Runo (jedną z kolęd wykonała w towarzystwie zespołu Dzieciaki z Czerwina).

📢 Oto najlepsze memy 1 z 10, o rekordziście programu. Bohater memów Artur Baranowski rozwalił system! Ustanowił rekord w "Jeden z dziecięciu" Zobacz najlepsze memy o programie "Jeden z dziesięciu". Za sprawą Artura Baranowskiego w teleturnieju padł historyczny rekord. Internauci natychmiast stworzyli śmieszne obrazki... 📢 Lidia Grabowska od narodzin walczy o zdrowie. Trwa zbiórka i licytacje, aby pomóc małej ostrowiance Lidia Grabowska to kilkuletnia mieszkanka Ostrowi Mazowieckiej. Pierwsze 6 tygodni po narodzinach spędziła w szpitalu, gdzie walczyła o życie i zdrowie. Dziewczynka ma niedotlenienie w okolicy wzgórza i gałek bladych, które odpowiadają za mowę, dlatego istnieje zagrożenie, że nigdy nie będzie mówić. Im szybciej otrzyma pomoc, tym większa szansa, że Lidka w przyszłości będzie samodzielna. 📢 Carniacy w teatrze. Obejrzeli film, a także zatańczyli i zaśpiewali Mazowiecki Szlak Tradycji to projekt poświęcony kulturze ludowej Mazowsza. Realizowany jest on przez Urząd Marszałkowski w Warszawie. Podstawę projektu stanowią ścieżki tematyczne. Jedną z nich jest muzyka i taniec. W ramach projektu powstają także filmy. Projekcja jednego z nich odbyła się we wtorek 28 listopada w Mazowieckim Teatrze Muzycznym im. Jana Kiepury na warszawskiej Pradze.

📢 Pogrzeb Romana Świerżewskiego - społecznika, długoletniego dyrektora GOKiS w Bogutach-Piankach, 25.11.2023 Długoletni dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach, propagator kultury pogranicza Mazowsza i Podlasia, społecznik zmarł nagle, 23 listopada 2023 nad ranem. W sobotę 25 listopada 2023 żegnali go bliscy, znajomi, samorządowcy... 📢 Złote gody w Ugniewie. Małżeństwa z gm. Ostrów Mazowiecka zostały odznaczone Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 18.11.2023 Prezydent RP przyznał Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 24 parom z terenu gminy Ostrów Mazowiecka. Ponadto, w uroczystości w Ugniewie wzięły udział 2 pary, które świętowały diamentowe gody - 60. rocznicę ślubu.

📢 Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Jana Mieczysława Górzyńskiego w Ostrołęce, 10.11.2023 Absolwenci Liceum Pedagogicznego w Ostrołęce postanowili upamiętnić nauczyciela muzyki, twórcę chóru i orkiestry w Liceum Pedagogicznym odsłaniając pamiątkową tablicę przy budynku szkoły. Uroczystości odbyły się w piątek 10.11.2023.

📢 Uroczyste ślubowanie nowych policjantów garnizonu mazowieckiego. W szeregi policji wstąpiło 73 funkcjonariuszy 6.11.2023 73 funkcjonariuszy, w tym 20 policjantek, złożyło ślubowanie na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu. Uroczyste ślubowanie odbyło się 6 listopada w sali konferencyjnej mazowieckiej komendy. Wkrótce funkcjonariusze trafią na kurs podstawowy, gdzie poznają tajniki służby. Po procesie adaptacyjnym czeka ich służba w macierzystej jednostce. 📢 Uroczystości patriotyczne w Dąbrówce, 15.08.2023. Odsłonięcie odnowionej mogiły powstania styczniowego i tablicy poświęconej wojnie 1920 r. 15 sierpnia 2023 – w Święto Wojska Polskiego – w Dąbrówce w gminie Lelis odbyła się patriotyczna uroczystość, podczas której odsłonięto nowy nagrobek na mogile księdza Walentego Placyda Podgórskiego – powstańca styczniowego oraz odsłonięto kamień z tablicą upamiętniającą wojnę 1920 roku. 📢 Grzybobranie 2023. Po obfitych deszczach przyszła pora na grzyby. Zobaczcie zbiory Grzegorza Jasionowskiego z Ostrowi Mazowieckiej To już chyba tradycja, że co roku publikujemy zdjęcia grzybów zebranych przez Grzegorza Jasionowskiego z Ostrowi Mazowieckiej. Grzegorz Jasionowski, zastępca wójta gminy Stary Lubotyń to grzybiarz z wieloletnim doświadczeniem.

📢 Święto Policji w Makowie Mazowieckim. Funkcjonariusze otrzymali awanse na wyższe stopnie, medale i odznaczenia. 25.07.2023 We wtorek 25.07.2023 przed komendą powiatową policji w Makowie Mazowieckim odbyło się uroczysty apel związany z przypadającym dzień wcześniej Świętem Policji. Funkcjonariusze otrzymali medale, odznaczenia oraz awanse zawodowe.

📢 Studniówka 2023 II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Toniego Halika. 11.02.2023 Sezon studniówkowy dobiega końca. Jako ostatni bawili się między innymi maturzyści z II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Toniego Halika. Wybrali salę bankietową Alicja w Ostrołęce. 📢 Najpopularniejsze nazwiska w Polsce. Ile osób nazywa się tak samo jak Ty? Dane ze stycznia 2023 r. Prawie każdy zna jakiegoś Nowaka, a niektórzy nawet kilku. Trudno się temu dziwić, bo w Polsce jest to najczęściej występujące nazwisko. Nosi je ponad 200 tysięcy osób. Sprawdź, jakie nazwiska znalazły się w setce najpopularniejszych i ile osób nazywa się tak samo, jak Ty. 📢 Ostrołęka. Pogrzeb księdza Zygmunta Żukowskiego. 28.12.2022 Ksiądz infułat Zygmunt Żukowski zmarł w środę 21 grudnia 2022. Był wieloletnim proboszczem ostrołęckiej fary, kapelanem ostrołęckiej „Solidarności”. Miał 85 lat. Msza pogrzebowa odprawiona została 28 grudnia 2022 w kościele farnym. Ksiądz Żukowski pochowany został na cmentarzu parafialnym w Ostrołęce.

📢 Spotkanie ze Świętym Mikołajem w Ostrowi Mazowieckiej, 18.12.2022. Przygotowano 4000 paczek dla dzieci. Zdjęcia Tegoroczne Spotkanie ze Świętym Mikołajem odbyło się w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Trębickiego. Od godz. 14.30 ruszyło wydawanie biletów, które można było wymienić na paczkę. Paczkę wręczały Śnieżynki z MDK lub Święty Mikołaj. 📢 Bieg po choinkę w Orle. W "V Biegu po choinkę" wzięło udział kilkadziesiąt osób. Zdjęcia 18.12.2022 Bieg po choinkę jest ciekawą inicjatywą, która nie tylko popularyzuje aktywność fizyczną i spędzenie czasu w lesie, ale również daje szansę, aby wrócić do domu ze świątecznym drzewkiem. 📢 Setne urodziny Anieli Skarzyńskiej z gminy Czerwin. 10.07.2022. Zdjęcia, wideo z rodzinnej uroczystości W niedzielę 10 lipca 2022 pani Aniela Skarzyńska - mieszkanka gminy Czerwin - świętowała setne urodziny. Najpierw w czerwińskim kościele odprawiona została msza święta w intencji jubilatki, a potem szacowna stulatka oraz jej rodzina, znajomi, przyjaciele i goście z samorządu spotkali się na uroczystym obiedzie w sali bankietowej w Brzeźnie (gm. Goworowo).

📢 Sylwester 2001 w Ostrołęce. Tak bawili się ostrołęczanie. Zobaczcie zdjęcia z archiwum Tygodnika Ostrołęckiego Nowy Rok - 2002 - wielu ostrołęczan przywitało na plenerowej imprezie, przed "pałacykiem". Ze względu na COVID-19 i związane z nim obostrzenia, tegoroczny sylwester nie będzie ani huczny, ani wystrzałowy. Dzisiaj możemy powspominać, jak bawiliśmy się przed laty. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć sprzed 20 lat. 📢 Zaręby Kościelne. Przedstawienie Herody w kościele parafialnym 26.12.2020. Zdjęcia Tradycyjnie, drugiego dnia świąt, po porannej mszy świętej, ułani wystawiają widowisko bożonarodzeniowe Herody. Przedstawienie opiera się na fragmencie Ewangelii wg św. Mateusza opisującym rzeź niewiniątek i śmierć króla Heroda Wielkiego. W postacie wcielają się parafianie oraz proboszcz parafii pw. św. Stanisława - ks. Andrzej Dmochowski.

📢 Żywa szopka w Zarębach Kościelnych. A w niej: osioł, dzik, kozy i alpaki. Zobacz zdjęcia Żywa szopka jest organizowana od kilkunastu lat w zabudowaniach parafialnych. Szopkę z prawdziwymi zwierzętami budują i ozdabiają ks. proboszcz Andrzej Dmochowski oraz parafianie.

📢 Miss Warszawy 2019: Zobaczcie zdjęcia z castingu! Najpiękniejsza warszawianka powalczy o koronę Miss Polski 2019 17 lutego w Teatrze Kamienica odbył się casting do konkursu Miss Warszawy 2019. Chętnych, by powalczyć o tytuł najpiękniejszej warszawianki, nie brakowało. Zobaczcie zdjęcia! Być może wśród tych pięknych kobiet jest przyszła Miss Polski... 📢 Ostrołęka. Sylwester w pensjonacie Wioletta [ZDJĘCIA] Tak powitano Nowy Rok w pensjonacie Wioletta. Zabawa trwała do białego rana

