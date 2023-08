Prasówka 26.08.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 25.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Czy będą braki prądu 26.08 w mazowieckim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu”?

Prasówka 26.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Czy będą braki prądu 26.08 w mazowieckim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu Gdzie planowane są wyłączenia prądu w mazowieckim (26.08)? Warto wiedzieć, kiedy może to nastąpić w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacjew mazowieckim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w mazowieckim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej.

📢 Ostrołęckie Operalia rozpoczęte koncertem w plenerze Fortów Bema. Na otwarcie „Kocham polskie kino!”. 25.08.2023. Zdjęcia Już po raz ósmy odbywają się w Ostrołęckie Operalia. To festiwal muzyki klasycznej, który wymyślił i niezmiennie od początku organizuje Jakub Milewski. I który ostrołęczanie autentycznie pokochali. Co w piątek 25 sierpnia 2023 po raz kolejny się potwierdziło.

📢 Śnięte ryby w rzece Brok Mały. 24.08.2023 strażacy z OSP Andrzejewo napowietrzali wodę 24.08.2023 r. o godz. 14.09 nasza jednostka została zaalarmowana o śniętych rybach na rzece Mały Brok - napisali na FB strażacy OSP Andrzejewo. - Na miejscu rozpoczęliśmy akcję napowietrzania wody przy pomocy motopompy pływającej. W działaniach brał udział zastęp OSP Andrzejewo oraz służby ochrony środowiska. W miejscowości Rawy-Gaczkowo wodę dotleniali i odławiali śnięte ryby także strażacy z OSP Zaręby Kościelne. Przyducha to znaczne zmniejszenie ilości tlenu w wodzie. W skrajnym przypadku może prowadzić do masowego wymierania zamieszkujących zbiornik organizmów (m.in. powoduje śnięcie ryb).

Prasówka 26.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Takie są objawy zakażenia bakterią Legionella. Legionelloza "choroba legionistów" i gorączka Pontiac Legionelloza to choroba wywoływana przez legionelle - groźne bakterie, które najczęściej występują w wodzie, w wodnych systemach chłodzących i systemach nawilżania powietrza. Objawy Legionellozy bardzo często przypominają grypę lub przeziębienie. Zakażenie może mieć łagodny przebieg, podobny do grypy – gorączka Pontiac - lub powodować chorobę legionistów, która jest ciężkim zapaleniem płuc. Jakie objawy mogą wskazywać na wystąpienie zakażenia bakteriami Legionella? Kiedy lepiej zwrócić się po pomoc do lekarza? Zobacz teraz objawy Legionellozy.

📢 Pomidor-gigant. Pani Krystyna prezentuje swoje zbiory. 25.08.2023 Pani Krystyna z Ław, gm. Rzekuń od lat uprawia pomidory. W tym roku jednak uprawa przeszła jej najśmielsze oczekiwania. Jej największy pomidor waży 1,73 kg, jednak niemal wszystkie tegoroczne pomidory urosły do ogromnych rozmiarów. Co więcej, za ich wielkością stoi też smak- sprawdziliśmy! Pani Krystynie gratulujemy i dziękujemy za podzielenie się z nami swoim sukcesem. 📢 Dom Piotra Żyły. Tak mieszka skoczek na co dzień z ukochaną Marceliną Ziętek Tak mieszka i żyje na co dzień Piotr Żyła, jeden z naszych najlepszych skoczków w historii i aktualny mistrz świata. Wkrótce może zostać gwiazdą MMA, bo ma propozycję freakfight ze Sławomirem Peszko. Popularny sportowiec urządził się z ukochaną Marceliną Ziętek w Ustroniu. Jasna kuchnia, basen, specjalny pokój na sportowe trofea skoczka - taki jest nowy dom Piotr Żyły - zobaczcie zdjęcia ze środka!

📢 Tak mieszka Michał Koterski. Koniecznie zajrzyj do modnego apartamentu aktora. Zobacz, jak się urządził z modelką Adaś Miauczyński Michał Koterski urządził rodzinne gniazdko w sercu stolicy. Aktor, który zyskał rozpoznawalność dzięki roli Adasia Miauczyńskiego w „Dniu świra” wraz z wieloletnią partnerką – Marcelą Leszczak i synkiem mieszka w modnej dzielnicy. Koniecznie zajrzyj do nowoczesnego mieszkania aktora i gwiazdy „Top Model”. Zobacz, jak się urządzili celebryci w modnym apartamencie w Warszawie. 📢 Małkinia Górna. Przebudowa boiska sportowego przy „Staszicu” dobiega końca. Zdjęcia Przy Zespole Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej powstaje kompleks obiektów sportowo-rekreacyjnych.

📢 Smrock-Kolonia. Kobieta jechała ponad 100 km/h w terenie zabudowanym. Straciła prawko i dostała duży mandat Policjanci z makowskiej policji zatrzymali kierującą renault, która przekroczyła prędkość w obszarze zabudowanym. Kierująca straciła prawo jazdy na 3 miesiące.

📢 Przed nami pogodowy rollercoaster: Powrócą upały i burze z gradem. Na horyzoncie gwałtowna zmiana Po dość spokojnym okresie pogodowym do Polski powrócą upały, a wraz z nimi niebezpieczne zjawiska, przed którymi ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Gorąca aura utrzyma się jednak tylko przez weekend. Już w poniedziałek pogoda znów nas zaskoczy. 📢 Dwie drogi w gminie Nur oficjalnie otwarte. To drogi w Godlewie Wielkim i Godlewie-Warszach Gmina Nur otrzymała na drogi duże dofinansowanie - 95% środków pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

📢 Android 14 już dostępny! Czy twój telefon dostanie aktualizację? Lista urządzeń, funkcji i ważne informacje Android znajduje się na zdecydowanej większości smartfonów na rynku. Android 14 zbliża się wielkimi krokami do swojej ogólnodostępnej premiery. Wraz z nim pojawi się kilka rewolucyjnych funkcjonalności i poprawek, w tym takie oparte na sztucznej inteligencji. Zobacz, co już wiemy o systemie Android 14 i jakie smartfony otrzymają aktualizację.

📢 Tabela emerytur od 1 marca 2024 r. Emerytura po waloryzacji. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Sprawdź szczegóły i stawki! Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę. 📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 25.08.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

📢 Wypadek na drodze krajowej nr 62 w Kręgach Nowych. 23.08.2023 W środę 23.08.2023 na drodze krajowej K-62 w miejscowości Kręgi Nowe doszło do wypadku drogowego. 77-latek kierujący mercedesem najechał na tył audi, którego kierujący zatrzymał się przed przejściem dla pieszych. 📢 Wyjątkowe mieszkanie nad morzem. Zobacz, jak można się modnie urządzić. Kto nie marzy o takim apartamencie w Gdańsku? Chciałbyś zamieszkać nad morzem? Marzysz o domu, gdzie poczujesz się jak na nieustających wakacjach? Koniecznie zobacz zdjęcia wyjątkowego mieszkania nad Bałtykiem. Na pewno zainspirujesz się nieszablonowym projektem apartamentu w Gdańsku stworzonym przez profesjonalnych architektów. Zobacz, jak pomysłowo i modnie można urządzić mieszkanie w wakacyjnym klimacie. 📢 Piękne Polki z PRL-u bez botoxu i Iphone'ów. To się nazywa prawdziwy wdzięk i kobieca delikatność Zjawiskowa uroda, pewność siebie i klasa - to po prostu piękne Polki z czasów PRL. Bez botoxu i Phonów. Zobaczcie archiwalne fotografie przedstawiające prawdziwe ślicznotki z tamtych lat, które nie potrzebowały wybiegu, by prezentować swoje wdzięki i klasę. Przejdź do galerii zdjęć i przypomnij sobie urokliwe Panie PRL-u.

📢 Radosny Świetlicobus w Ostrołęce na osiedlu Starosty Kosa. 23.08.2023 Animatorzy wraz w wolontariuszami MOPR w okresie wakacyjnym prowadzą gry i zabawy z dziećmi na ostrołęckich osiedlach mieszkaniowych. Każdy tydzień działań mobilnej świetlicy inspirowany jest inną tematyką. W środę 23.08.2023 odwiedzili osiedle Starosty Kosa. Partnerem przedsięwzięcia jest także Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrołęce. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Wypadek pod Warszawą. Karetka pogotowia zderzyła się z samochodem. Ambulans przewrócił się na bok Karetka pogotowia przewożąca na sygnale dwie osoby, które zostały poszkodowane w wypadku w Potasznikach, zderzyła się z samochodem osobowym. Ambulans przewrócił się na bok. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w Garwolinie. 📢 Tak wyglądają najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Oni są poszukiwani za zabójstwa. Zobacz zdjęcia! Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwami. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w galerii. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 23 sierpnia 2023 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są brutalni i bardzo niebezpieczni!

📢 Cichopek i Kurzajewski zdecydowali się na rozłąkę. Oboje opublikowali wymowne wpisy Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski mają już dość przytyków ze strony Pauliny Smaszcz? Po dwóch szeroko komentowanych w mediach urlopach para w końcu postanowiła się rozdzielić. "Kobieta petarda" nie kryje satysfakcji. 📢 Syn zgwałcił matkę. Dwóch mężczyzn usłyszało zarzut gwałtu. Do zdarzenia doszło w pow. ostrowskim Do brutalnego gwałtu doszło 3 lipca 2023 na terenie powiatu ostrowskiego. W sprawę zamieszany jest syn ofiary. Co dzieje się w sprawie? 📢 Odnowili pomnik w Bieli i posadzili przy nim drzewka. Po roku ktoś te drzewka ukradł Pamiątkowy głaz został odświeżony, naprawiliśmy kopiec, uporządkowaliśmy teren wokół pomnika, dodaliśmy maszt z narodową flagą i tablicę informacyjną. Wokół pomnika wykonano kamienne alejki, a całość zwieńczona została posadzeniem trzech czerwonych buków, które miały stanowić piękne tło dla tego miejsca. Jakież było nasze zdziwienie i zażenowanie, kiedy okazało się, że w po roku, kiedy drzewka pięknie się przyjęły i zaczęły rosnąć, zostały skradzione – mówi Andrzej Sadowski, sekretarz Stowarzyszenia Klub Motocyklowy „Stajnia”.

📢 Stadion w Łysych oficjalnie otwarty. Było liczne grono polityków i Jerzy Engel – były selekcjoner reprezentacji Polski. 19.08.2023. Zdjęcia To było duże wydarzenie nie tylko dla środowiska sportowego, ale całej gminy Łyse. W Łysych w sobotę 19 sierpnia 2023 uroczyście otwarto nowy stadion.

📢 Dożynki gminno-parafialne w Wąsewie. 15.08.2023. Zdjęcia, wideo Mieszkańcy gminy Wąsewo dziękowali za plony podczas uroczystej mszy świętej. Następnie korowód dożynkowy przeszedł na stadion, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. 📢 Uroczystości patriotyczne w Dąbrówce, 15.08.2023. Odsłonięcie odnowionej mogiły powstania styczniowego i tablicy poświęconej wojnie 1920 r. 15 sierpnia 2023 – w Święto Wojska Polskiego – w Dąbrówce w gminie Lelis odbyła się patriotyczna uroczystość, podczas której odsłonięto nowy nagrobek na mogile księdza Walentego Placyda Podgórskiego – powstańca styczniowego oraz odsłonięto kamień z tablicą upamiętniającą wojnę 1920 roku.

📢 HIPOKRATES 2023 Zgłoś kandydatów do nagród dla pracowników roku ochrony zdrowia w wielkim plebiscycie medycznym Znasz dobrego lekarza rodzinnego, pediatrę albo stomatologa, który ma wyjątkowe podejście do pacjentów? Albo fachową i miłą pielęgniarkę lub położną, której chcesz podziękować za świetną opiekę? Korzystasz z porad ginekologa, chirurga, neurologa albo innego lekarza specjalisty, którego warto polecić innym? A może znasz dobrego fizjoterapeutę albo sympatycznego pracownika apteki? Doceń pracę medyka lub placówki ochrony zdrowia zgłoszeniem do nagrody w Plebiscycie Medycznym HIPOKRATES!

📢 Psy i koty do adopcji. Zobacz zdjęcia czworonogów z Makowa Mazowieckiego Szukasz psiego towarzysza, przyjaciela na dobre i na złe? Tyle psiaków, ale też koty, czekają w Makowie Mazowieckim. Przebywają obecnie pod opieką Stowarzyszenia Nasze Cztery Łapy. Więcej informacji pod nr tel. 533902461. Zobacz galerię zdjęć zwierząt do adopcji. 📢 Przegląd piosenki klubów seniora w Baranowie, 6.08.2023 To 15. edycja przeglądu. Odbywa się po trzyletniej przerwie. W upalne niedzielne popołudnie 6 sierpnia 2023 w baranowskim amfiteatrze pojawiły się grupy seniorów z powiatów: ostrołęckiego, przasnyskiego oraz ostrowskiego. I gościnnie - seniorzy z Lipnicy Wielkiej na Orawie. 📢 Grzybobranie 2023. Po obfitych deszczach przyszła pora na grzyby. Zobaczcie zbiory Grzegorza Jasionowskiego z Ostrowi Mazowieckiej To już chyba tradycja, że co roku publikujemy zdjęcia grzybów zebranych przez Grzegorza Jasionowskiego z Ostrowi Mazowieckiej. Grzegorz Jasionowski, zastępca wójta gminy Stary Lubotyń to grzybiarz z wieloletnim doświadczeniem.

📢 Święto Folkloru Kurpiowskiego w Zawadach w gminie Baranowo. 9 lipca 2023. Zdjęcia To najważniejsza impreza folklorystyczna w gminie Baranowo i jedna z ważniejszych w całym regionie. Święto Folkloru Kurpiowskiego w Zawadach corocznie odbywa się na wyspie między odnogami Omulwi. W tym roku odbyło się w niedzielę 9 lipca 2023.

📢 Bitwa Regionów w Starym Lubiejewie. Rywalizację kół gospodyń wiejskich połączono z piknikiem. Wydarzenie odbyło się 8.07.2023 W sobotę, 8 lipca przy ZS CKR w Starym Lubiejewie odbył się Piknik z produktem polskim - Bitwa regionów. Przed jurorami zaprezentowało się 8 kół gospodyń wiejskich, które przygotowały swoje najlepsze potrawy. Organizatorzy zadbali o muzykę, ciekawe pokazy oraz mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. 📢 Setne urodziny Haliny Rychlik z Wąsewa. 27.06.2023 dostojną jubilatkę odwiedziła delegacja z wójtem na czele. Zdjęcia Halina Rychlik z Wąsewa wychowała czworo dzieci – syna i trzy córki. Doczekała się dziewięciorga wnuków i szesnaściorga prawnuków. 27 czerwca 2023 – z okazji setnych urodzin – odwiedzili ją przedstawiciele władz – z wójtem gminy Wąsewo na czele.

📢 Troszyn. Zajazd Szlachecki i dożynki gminno-parafialne, 28.08.2022. Zdjęcia Po uroczystej mszy w troszyńskim kościele, korowód dożynkowy przemaszerował na plac przy Centrum Kultury. Zanim jednak uczestnicy uroczystości znaleźli się na placu, starostowie dożynek przekazali wójtowi tradycyjny bochen chleba. 📢 Święto Policji w Ostrołęce. Ostrołęccy policjanci świętowali 29 lipca 2022. Były awanse i odznaczenia. Zdjęcia W Ostrołęce obchody Święta Policji (przypada 24 lipca) zorganizowano w piątek 29 lipca. Wziął w nich udział Dariusz Król - zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji.

📢 Ogródki działkowe w Czarnowcu. Zobacz jak mieszkańcy gminy zagospodarowali swoje działki. 6.07.2022 Zobacz, jak wyglądają ogródki działkowe w Czarnowcu, gm. Rzekuń. Tak zagospodarowali je mieszkańcy gminy. 📢 Pogrzeb Krzysztofa Michalca, wójta gminy Szulborze Wielkie. 21.02.2022. Zdjęcia Krzysztof Michalec, wójt gminy Szulborze Wielkie, zmarł w nocy z 17 na 18 lutego. W poniedziałek, 21 lutego odbył się pogrzeb. Żegnała go rodzina, przyjaciele, mieszkańcy gminy, samorządowcy, parlamentarzyści.

📢 Objawienia w Wykrocie. Matka Boska objawiła się Stefanowi Gwieździe. Do sanktuarium w Wykrocie wciąż pielgrzymują wierni. Zdjęcia Matka Boska miała objawiać się tu Stefanowi Gwieździe z Wykrotu w latach 1990-2002.

📢 Niedziela Palmowa w Łysych 2018 [ZDJĘCIA, WIDEO] Jak co roku tysiące ludzi przyjechały w Palmową Niedzielę do Łysych.

ZOBACZ KONIECZNIE Tych 8 rzeczy nie wolno ci nosić w portfelu. Sprawdź jakich