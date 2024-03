Prasówka 26.03.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 25.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie są utrudnienia w ruchu w woj. mazowieckim (26.03.2024)? Sprawdź, gdzie mogą wystąpić trudności”?

Prasówka 26.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie są utrudnienia w ruchu w woj. mazowieckim (26.03.2024)? Sprawdź, gdzie mogą wystąpić trudności Które drogi w województwie mazowieckim 26.03.2024 nie są przejezdne? Roboty drogowe: droga 62, Sokołów Podlaski- Frankopol (320. km na odc. 0,2 km) m. Repki - roboty związane z doświetleniem przejść dla pieszych (roboty krótko trwające wymagające zajęcia pobocza/chodnika oraz części pasa ruchu).

📢 Dekoracje wielkanocne. TOP wieńce na drzwi, koszyczki, kompozycje kwiatowe i figurki [26.03.2024] Wielkanocne dekoracje wprowadzają świąteczną atmosferę do domu. Wieńce na drzwi, dekoracje na okna, stoły i komody - to tylko część propozycji na wielkanocne dekoracje. W kwiaciarniach mamy też figurki, świece, ozdobione koszyki. Zobacz w galerii jak udekorować dom na Wielkanoc.

📢 V Ostrowskie Dyktando o tytuł Mistrza Ortografii. Dyktando odbyło się w Starej Elektrowni 25.03.2024 V Ostrowskie Dyktando o tytuł Mistrza Ortografii zostało objęte honorowym patronatem burmistrza miasta Ostrów Mazowiecka, Jerzego Bauera. Organizatorem wydarzenia jest Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej.

📢 Uczniowie z PSP w Czarni kończą udział w ciekawym programie Fundacji PGNiG - „Być jak Ignacy. Nauka pełna energii” „Być jak Ignacy. Nauka pełna energii” to program oświatowy dla uczniów szkół podstawowych, którego organizatorem jest Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Realizowany jest on w polskich szkołach w trzech kategoriach wiekowych. 📢 Natychmiast odinstaluj te aplikacje – lista niebezpiecznych aplikacji na Android i iOS. Mogą być na twoim telefonie, a ryzyko jest duże Aplikacje mobilne na smartfony cieszą się dużą popularnością, ale niestety również cyberprzestępcy wykorzystują we własnych celach. Sprawdź listę popularnych aplikacji na Android i iOS, które zawierają wirusy kradnące nasze dane, a nawet podsłuchujące użytkownika i robiące nam zdjęcia bez naszej wiedzy. Natychmiast je usuń, zanim będzie za późno.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Życzenia wielkanocne 2024. Krótkie wierszyki, zabawne i poważne. Idealne życzenia na Wielkanoc dla rodziny i znajomych. Wyślij SMS-em! Życzenia Wielkanocne 2024. Wyślijcie krótkie i zabawne życzenia dla najbliższych na tegoroczną Wielkanoc. Jakie życzenia złożyć na te święta? Zebraliśmy dla Was piękne życzenia wielkanocne. Warto je wysłać SMS-em, na Facebooku lub przez WhatsAppa. Oto najładniejsze życzenia dla najbliższych, rodziny i przyjaciół. W tym trudnym czasie trzeba o nich pamiętać! Dlatego ściągnijcie też życzenia na Wielkanoc już dziś i wyślijcie je. Poniżej mamy dla Was mnóstwo propozycji. Koniecznie sprawdźcie. 📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 25.03.2024 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 25.03.2024 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 25.03.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 25.03.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 25.03.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii.

📢 Niedziela Palmowa w Łysych. Tradycyjny korowód z palmami i msza święta pod przewodnictwem biskupa łomżyńskiego Wydarzenie rozpoczęło się tradycyjnie wystawą palm w kościele pw. św. Anny w Łysych. Następnie korowód przeszedł do kościoła parafialnego, gdzie odbyła się uroczysta msza święta pod przewodnictwem biskupa łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego.

📢 Szpital w Ostrołęce ma nową zmywarkę. I to nie byle jaką! Nowa zmywarka do naczyń trafiła do Zakładu Żywienia w ostrołęckim szpitalu. Zakup wysoce wydajnego nowego sprzętu pozwolił na kontynuowanie działalności na odpowiednim poziomie spełniając przy tym wszystkie przepisy sanitarne dla Zakładów Żywienia Zbiorowego, w których priorytetem jest nie tylko jakość, ale i szybkość mycia naczyń. 📢 Pierwsze biegi przełajowe i marsze nordic walking zaliczane do XXIII Grand Prix Małkini w Biegach Przełajowych 2024 i III Grand Prix „Biegam/chodzę nie dla wyniku, lecz dla zdrowego nawyku” – to hasło, pod którym w Małkini Górnej odbędzie się 5 imprez zaliczanych do Grand Prix w biegach przełajowych i nordic walking. 22 marca 2024 r. odbyły się pierwsze biegi przełajowe i marsze nordic walking zaliczane do XXIII Grand Prix Małkini w Biegach Przełajowych 2024 i III Grand Prix Małkini w Nordic Walking.

📢 Jarmark Wielkanocny w Czerwinie: występy na scenie, rękodzieło i degustacja potraw wielkanocnych W sobotę 23.03.2024 w Czerwinie odbył się II Jarmark Wielkanocny. Pogoda tego dnia nie dopisała, padał deszcz, ale i tak na rynek w Czerwinie przybyło wielu mieszkańców i gości. 📢 Spotkanie Wielkanocne w Centrum Aktywności Seniorów W czwartek 21.03.2024 Klub "Senior+" w Ostrołęce zorganizował w Centrum Aktywności Seniorów spotkanie wielkanocne. Wszystkim seniorom oraz osobom tworzącym życzenia wielkanocne złożył Łukasz Kulik - prezydent Ostrołęki. Nie zabrakło wielkanocnych potraw oraz mile spędzonych chwil przy rozmowie. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Rafał Patyra, znany prezenter sportowy i dziennikarz, odwiedził Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce Rafał Patyra, znany prezenter telewizyjny i dziennikarz sportowy wraz z żoną i dziećmi odwiedził w piątek 22.02.2024 Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, o czym poinformowała sama placówka. Po wystawie oprowadził ich dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych Janusz Kotowski, który mówił o walce podziemia antykomunistycznego w Polsce, ale też i w regionie, a także opowiedział o misji placówki.

📢 Topolowy Zakątek w Ostrowi Mazowieckiej przywitał wiosnę. Świętowanie odbyło się 21.03.2024 W czwartek, 21 marca odbyło się wydarzenie pn. "Pierwszy Dzień Wiosny w Topolowym Zakątku". W wydarzeniu wzięli udział m.in. przedstawiciele Urzędu Miasta, Środowiskowego Domu Samopomocy, Miejskiej Świetlicy Socjoterapeutycznej oraz dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 3.

📢 Złote Gody w gminie Baranowo. Jubileusz małżeński świętowało siedemnaście par Uroczystości Złotych Godów odbyły się w czwartek 21.03.2024 w gminie Baranowo. Jubilaci uczestniczyli we mszy świętej w ich intencji, a następnie oficjalna część odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury. 📢 Horoskop astrologiczny na wiosnę. Zobacz, przed którymi znakami zodiaku otworzą się nowe możliwości. Poznaj swoją przyszłość Horoskop astrologiczny zdradzi, co czeka poszczególne znaki zodiaku wiosną tego roku. Okazuje się, że nowy rok astrologiczny to nowy etap w życiu każdego człowieka w różnych dziedzinach.

📢 Wyniki plebiscytu sportowego 2023 Polska Press Grupy W Centrum Olimpijskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala finałowa plebiscytu sportowego Polska Press Grupy 2023. Wyłonieni zostali najlepsi z najlepszych z poszczególnych województw jak i z całej Polski. Zwycięzców w tym wyjątkowym plebiscycie wybrali Czytelnicy gazet Polska Press Grupy. 📢 Pociągi już kursują na trasie Białystok - Ostrołęka. 15.03.2024 pierwszy pociąg z Białegostoku przyjechał do Ostrołęki W piątek, 15 marca, po 24 latach przerwy, do Ostrołęki przyjechał pierwszy pociąg z Białegostoku. W promocyjnym przejeździe wziął udział prezydent Ostrołęcki Łukasz Kulik i wiceprezydent Marta Głosek. 📢 175 lat szpitalnictwa w Ostrołęce. Drugi dzień wielkiego jubileuszu W piątek 15.03.2024 odbyła się druga część obchodów jubileuszowych szpitalnictwa w Ostrołęce. Tym razem uroczystość odbyła się w Muzeum Kultury Kurpiowskiej.

📢 Zbigniew Kamiński - kandydat na burmistrza Ostrowi zaprezentował kandydatów na radnych We wtorek, 12 marca odbyło się spotkanie wyborcze Zbigniewa Kamińskiego - kandydata na burmistrza Ostrowi Mazowieckiej z KWW Niezależni Razem. 📢 Gminny Dzień Kobiet w Płoniawach-Bramurze. 8.03.2024 w GOK-u świętowało ok. 60 pań Cieszę się, że mogę dziś zobaczyć tak wiele znajomych twarzy. Mam nadzieję, że ten wyjątkowy, piękny wieczór upłynie w radosnej atmosferze i będzie obfitował w miłe niespodzianki i niezapomniane wrażenia - tak przywitała gości Klaudia Olkowska - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Płoniawach-Bramurze, bo tam właśnie odbył się Gminny Dzień Kobiet. A upominków i niespodzianek, jak się wkrótce okazało, było sporo. O pierwszym wspomniała dyrektor GOK - pamiątkowy upominek (zestaw mydełek) leżał przy każdej wizytówce.

📢 Jerzy Bauer - kandydat na burmistrza Ostrowi zaprezentował kandydatów na radnych z Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Bauer - reprezentant Prawa i Sprawiedliwości, obecny burmistrz miasta i kandydat na następną - trzecią - kadencję, zaplanował 3 spotkania wyborcze. Każde spotkanie odbywa się w innym okręgu wyborczym.

📢 Matura próbna 2023/2024: język polski – arkusz i odpowiedzi od CKE. Takie zadania pojawiły się na maturze z 6 grudnia Jakie były zadania na próbnej matura z polskiego 2024, która odbyła się 6 grudnia? Arkusz egzaminacyjny oraz oficjalne proponowane odpowiedzi do zadań podane przez CKE zamieściliśmy w tym tekście. Przypominamy też, jak wygląda matura próbna z polskiego, jakie zadania zazwyczaj znajdują się w arkuszu oraz przytaczamy opinie uczniów na temat testu.

📢 Dzień Kota 2024: MEMY. Najnowsze i śmieszne memy o kotach, zabawne obrazki o naszych pupilach Koty w polskich domach mają specjalny status. W sobotę obchodzą swoje święto. Wiele osób nie wyobraża sobie życia bez miauczącego towarzysza, który (jak mawiają niektórzy) pozwala w swej wspaniałomyślności żyć człowiekowi ze sobą. O wyższości kotów nad psami nawet nie ma co wspominać bo dla każdego kociarza to sprawa oczywista. Każdy lubi oglądać zabawne zdjęcia w internecie z kotami w roli głównej. Staraliśmy się wybrać dla was te najlepsze.

📢 Złote gody w Wąsewie. A także diamentowe i żelazne. 11.02.2024 świętowało 14 małżeństw z gminy Wąsewo W niedzielę, 11 lutego 2024 roku na uroczystość złotych, diamentowych i żelaznych godów zaproszonych zostało 14 par małżeńskich, które jubileusz długoletniego pożycia obchodziły w 2023 roku. 📢 Studniówka ZS w Krasnosielcu, 3.02.2024 w GOK-u bawili się licealiści Ktoś powiedział, że młody wiek musi się wyszumieć. I miał rację, bo każdy wiek ma swoje prawa. Dlatego rozgrzejmy ten zimowy wieczór wspaniałą zabawą. Zapomnijmy choć na chwilę o czekających nas egzaminach. Oby ten wieczór pozostawił w naszej pamięci wiele dobrych wspomnień - mówili do swoich kolegów uczniowie, prowadzący oficjalną część balu, który odbył się w GOK-u. 📢 Janusz Iwanowski, komendant powiatowy PSP w Ostrowi Mazowieckiej, żegna się ze służbą. Uroczystość odbyła się 29.01.2024 Starszy brygadier Janusz Iwanowski objął stanowisko komendanta powiatowego PSP w Ostrowi Mazowieckiej w 2014 roku. W poniedziałek, 29 stycznia, uroczyście pożegnał się ze służbą. Jego następcą został starszy brygadier Leszek Falbowski, który przez 10 lat był zastępcą odchodzącego na emeryturę komendanta.

📢 Setne urodziny Haliny Rychlik z Wąsewa. 27.06.2023 dostojną jubilatkę odwiedziła delegacja z wójtem na czele. Zdjęcia Halina Rychlik z Wąsewa wychowała czworo dzieci – syna i trzy córki. Doczekała się dziewięciorga wnuków i szesnaściorga prawnuków. 27 czerwca 2023 – z okazji setnych urodzin – odwiedzili ją przedstawiciele władz – z wójtem gminy Wąsewo na czele. 📢 100-lecie szkoły w Ugniewie. Publiczna Szkoła Podstawowa obchodziła piękny jubileusz. Uroczystość odbyła się 16.06.2023. Zdjęcia W piątek, 16 czerwca w Publicznej Szkole Podstawowej w Ugniewie odbył się wyjątkowy jubileusz – szkoła skończyła 100 lat. To była okazja do uroczystych obchodów, ale też okazja do podziękowań wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju szkoły.

📢 Krasnosielc. Dzień Dziecka zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury. 28.05.2023 W niedzielę 28.05.2023 na placu za Gminny Ośrodkiem Kultury odbył się Gminny Dzień Dziecka. Na dzieci czekały dmuchańce, kącik dla najmłodszych, a także gry i zabawy oraz liczne konkursy sportowe i konkursy wiedzy. Zobaczcie zdjęcia z imprezy.

📢 Kobieca Twarz Roku - kobiety dojrzałe. Zobaczcie piękne kandydatki z naszego regionu. Głosowanie trwa! Z okazji Dnia Kobiet powstała wielka galeria mieszkanek naszego regionu. W trzech kategoriach pokoleniowych - córki, matki i kobiety dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Mazowsza. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota AYGO X.

📢 Studniówka 2023 Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Różanie. 7.02.2023 Młodzież z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Różanie swój bal studniówkowy miała w sobotę 4.02.2023. Bawili się w sali bankietowej Avangarda. 📢 Najpopularniejsze nazwiska w Polsce. Ile osób nazywa się tak samo jak Ty? Dane ze stycznia 2023 r. Prawie każdy zna jakiegoś Nowaka, a niektórzy nawet kilku. Trudno się temu dziwić, bo w Polsce jest to najczęściej występujące nazwisko. Nosi je ponad 200 tysięcy osób. Sprawdź, jakie nazwiska znalazły się w setce najpopularniejszych i ile osób nazywa się tak samo, jak Ty.

📢 Wypadek w Sojach. Motocykl zderzył się z samochodem osobowym. Do wypadku doszło 15.05.2022 15 maja doszło do groźnego wypadku z udziałem motocyklisty. 27-letni mężczyzna z obrażeniami ciała trafił do szpitala.

