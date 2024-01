Prasówka 26.01.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 25.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Marta Manowska na egzotycznych wakacjach. Zwiedza kraj, który Polacy rzadko odwiedzają – i nie jest sama!”?

Prasówka 26.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Marta Manowska na egzotycznych wakacjach. Zwiedza kraj, który Polacy rzadko odwiedzają – i nie jest sama! Marta Manowska znowu zachwyca internautów zdjęciami z podróży, publikowanymi na Instagramie. Tym razem popularna prezenterka wybrała się do kraju, który rzadko odwiedzają Polacy. Towarzyszy jej zgrana ekipa, w tym mężczyzna, którego fani rozpoznali od razu.

📢 Tak żyje i mieszka Viki Gabor. Młoda krakowska piosenkarka na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Jej wyjątkowy styl zapada w pamięć Viki Gabor podbiła serca Polaków świetnymi występami w programie The Voice Kids oraz zwycięstwem na Eurowizji Junior. To gwiazda młodego pokolenia, która w ekstremalnie krótkim czasie stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w polskim show-biznesie. Ma przy tym wielkie grono oddanych fanów, ale także budzi kontrowersje. Ma dopiero 16 lat, mieszka z rodziną w Krakowie, a na koncie ma wiele spektakularnych sukcesów. Na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Jej wyjątkowy styl zapada w pamięć. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz jak żyje na co dzień Wiktoria Gabor!

📢 Podwyżki dla nauczycieli w 2024 roku. O ile wzrosną pensje nauczyciela początkującego, mianowanego i dyplomowanego? Sprawdź kwoty Co z podwyżkami dla nauczycieli? Ile wyniosą średnie wynagrodzenia nauczycieli w 2024 roku, a ile zasadnicze? Od kiedy pojawią się podwyżki dla tej grupy zawodowej? W jakim terminie wypłacane będą wyrównania? Oto kwoty brutto i netto. Znamy już projekt rozporządzenia regulujący kwestię minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego. 25 stycznia w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu, który zakłada uzależnienie pensji nauczycielskiej od średniej krajowej. Sprawdźcie najnowsze wiadomości na temat podwyżek dla nauczycieli.

Prasówka 26.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zaskakujący Kraków: 13 nieoczywistych miejsc, które warto odwiedzić. Gigantyczne ptaki, ruiny jak z Rzymu i inne niespodzianki Kraków ma wiele oblicz, w tym takie, którego nie zna większość turystów. Przedstawiamy 13 nieoczywistych miejsc, mało znanych atrakcji i zaskakujących zakątków, które warto odwiedzić w Krakowie. To gotowe pomysły na weekend w mieście inny niż wszystkie!

📢 32. Finał WOŚP w pow. makowskim. Z Orkiestrą zagra Maków, Różan, Rzewnie, Młynarze i Sieluń. Będzie się działo! Już w niedzielę 28.01.2024 odbędzie się Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wolontariuszy kwestujących na rzecz WOŚP będzie można spotkać na ulicach Makowa, Różana, Rzewnia, Młynarzy i Sielunia. Przygotowano także liczne atrakcje i licytacje. Sprawdźcie. 📢 Takie są sanatoria i uzdrowiska w Polsce. To tutaj wyśle cię ZUS. Masz skierowanie na rehabilitacje leczniczą? Sprawdź listę uzdrowisk ZUS Jeśli stan zdrowia grozi utratą zdolności do pracy, możesz zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o skierowanie na rehabilitację leczniczą. Z bezpłatnej opieki skorzystać mogą osoby aktywne zawodowo, by przeciwdziałać pogarszającemu się stanowi zdrowia. Jak dostaniesz się do sanatorium i gdzie na Pomorzu i w Polsce znajdują się placówki, do których warto wyjechać? Zobacz, jak załatwić pobyt sanatorium.

📢 Dom Tomasza Kammela jest wyjątkowy. Tak się urządził prezenter w stolicy. Zobacz luksusowe mieszkanie Tomasza Kammela Dom Tomasza Kammela robi na fanach prezentera ogromne wrażenie. Widać, że gwiazda „Pytania na śniadanie” ma wyczucie smaku i niezły gust. Zobacz, jak prezentują się luksusowe wnętrza warszawskiego apartamentu Tomasza Kammela. 📢 Ponad 160 ciągników na proteście rolników z powiatu makowskiego i przasnyskiego Do ogólnopolskiego protestu rolników, który odbył się w środę 24.01.2024 włączyli się także rolnicy z powiatu makowskiego i przasnyskiego. Wyruszyli trasą z lotniska w Sierakowie do Makowa Mazowieckiego jadąc drogą krajową nr 57 . W proteście uczestniczyło około 185 pojazdów: ciągników i samochodów osobowych. 📢 Piękny projekt 60 metrów w bloku. Tak się urządziła dwupokoleniowa rodzina. Pomysł na 3-pokojowe mieszkanie – zajrzyj do galerii zdjęć Trzypokojowe mieszkanie w bloku może zachwycać już od progu. Zobacz, jak pięknie prezentuje się wyjątkowy dom czteroosobowej rodziny. Podpowiadamy, jak funkcjonalnie i na czasie można zaaranżować 60-metrową przestrzeń dla czwórki dorosłych. Koniecznie zajrzyj do mieszkania we Wrocławiu i zobacz, co wymyślili architekci.

📢 Tak się kiedyś mieszkało na wsi. Drewniane chaty i dachy ze słomianej strzechy. Zobacz tradycyjne chałupy na archiwalnych zdjęciach Dziś cegła, kiedyś drewno. Życie na wsi na przestrzeni lat zmieniło się, podobnie budownictwo. W XXI wieku korzystamy z dobrodziejstw technologii, innowacyjnych pokryć dachowych, stylowych dekoracji wnętrz, a jeszcze kilkadziesiąt lat temu do szczęścia wystarczyły dwie izby i prycza. Zobacz, jak wyglądały wiejskie chaty na archiwalnych zdjęciach. 📢 Tego nie jedz i nie kupuj w Biedronce, Lidlu, Auchan czy Kauflandzie. Uważaj na te produkty. Zostały wycofane ze sprzedaży! Ostrzeżenia GIS! Nie kupuj tego w supermarketach! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. Oto dlczego żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży.

📢 Awantura domowa w Ostrowi Mazowieckiej. Nie żyje 63-letni mężczyzna Do tragicznej w skutkach awantury rodzinnej doszło we wtorek 23.01.2024 w Ostrowi Mazowieckiej. Jedna osoba nie żyje, druga została zatrzymana przez policję. 📢 Jedna jaskółka wiosny nie czyni? Dlaczego warto mieć te niezwykłe ptaki blisko domu lub gospodarstwa? Niedługo jaskółki wrócą do Polski Jaskółki to niewielkie ptaki wróblowate i obecnie w sporej części związane są z człowiekiem. – Pewne przypuszczenia wskazują, że niektóre z nich były z nami już w jaskiniach. Naturalnie gniazdowały na skałach i w grotach skalnych, chociaż jest także grupa, która związana jest z piaszczystymi skarpami nadrzecznymi – opowiada prof. Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Co warto wiedzieć o tych fascynujących ptakach?

📢 Uzdrowiska w Polsce: mapa wszystkich miejscowości uzdrowiskowych na wypoczynek zimą. Gdzie znajduje się największe uzdrowisko? Nie wszyscy wiedzą, że są w naszym kraju miejscowości, w których piękne krajobrazy i bogactwo atrakcji to tylko miły dodatek do prawdziwej regeneracji organizmu. Zima i sezon grypowy to najlepszy czas na wypoczynek w uzdrowisku, ale które wybrać? Dla wszystkich tych, którzy czują się zmęczeni, przygotowaliśmy mapę uzdrowisk w Polsce. Gdzie znajduje się największe z nich? W tym artykule zawarliśmy wszystkie najważniejsze informacje.

📢 Droga Wojewódzka 626 między Makowem Mazowieckim a Nową Wsią oficjalnie otwarta Zakończyły się prace związane z modernizacją DW 626. To 25- kilometrowy odcinek drogi łączący Maków Mazowiecki z Nową Wsią. Oficjalne otwarcie odbyło się w środę 24.01.2024 na terenie gminy Sypniewo. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 25.01.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 25.01.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 25.01.2024 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę. 📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Sprawdź, jak korzystnie zaplanować swój urlop 25.01.2024 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu. 📢 Korzystasz z aplikacji Messenger? Oto 7 ukrytych funkcji, których nie znasz. Twoje rozmowy będą teraz lepsze Messenger to jeden z najpopularniejszych komunikatorów na świecie. Dzięki Facebookowi zdobył światową popularność i dziś korzystają z niego miliony użytkowników smartfonów i komputerów. Nie każdy jednak zna wszystkie ciekawe funkcje, w tym te, wprowadzane wraz z kolejnymi aktualizacjami. Zobacz 7 ukrytych funkcji, które sprawią, że twoja komunikacja za pośrednictwem Messengera stanie się przyjemniejsza.

📢 Tak żyje Lara Gessler, córka Magdy Gessler! Jak wygląda jej prywatne życie? Lara Gessler poszła w ślady swojej mamy! Córka Magdy Gessler również jest związana z branżą kulinarną! Sprawdź, jak wygląda prywatne życie celebrytki i czym się zajmuje? ZOBACZ PRYWATNE ZDJĘCIA LARY GESSLER - KLIKNIJ W NASZĄ GALERIĘ. 📢 Oto seksowna siostra Cristiano Ronaldo zachwyca figurą! Podobna do matki, ale czy do brata? Zdjęcia 9.01.2024 Katia Aveiro ma 44 lata. ZOBACZ ZDJĘCIA SIOSTRY CRISTIANO RONALDO.

📢 Plecione lampy to hit na 2024 rok. Zobacz w galerii, jak modnie oświetlić salon i kuchnię na wiosnę. Lampy boho, które wybierają projektanci Najmodniejsze lampy na 2024 rok mają plecione klosze i są wykonane z ekologicznych materiałów. Jeśli więc planujesz metamorfozę salonu czy zmianę aranżacji mieszkania, wybierz oświetlenie w stylu boho. Takie nietuzinkowe lampy niczym dzieła sztuki mogą dodać wnętrzom wyjątkowego uroku. Zobacz w galerii zdjęć efektowne oświetlenie, które pokochali architekci.

📢 Tak prezentuje się Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej Koszt zakupu mebli i sprzętu do Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej to 1 847 969 zł. Zobaczcie jak się prezentuje oddział.

📢 Protest rolników w Nurze, powiat ostrowski. Są utrudnienia w ruchu, objazdy W środę 24.01.2024 trwa ogólnopolski strajk rolników. Dołączyli do niego rolnicy z powiatu ostrowskiego, którzy blokują rondo w Nurze. Policja kieruje na objazdy. 📢 Protest rolników 2024. Utrudnienia w ruchu w powiecie makowskim W środę 24.01.2024 o godz. 12.00 rozpoczyna się ogólnopolski strajk rolników przeciwko między innymi wprowadzeniu Zielonego Ładu oraz braku ceł na produkty z Ukrainy. W związku z protestem wiele dróg może być nieprzejezdnych, także w powiecie makowskim. 📢 Jak wzmocnić internet Wi-Fi w domu? Zobacz 7 prostych sposobów, które ci pomogą. Tak poprawisz zasięg internetu w mieszkaniu Największą zaletą bezprzewodowego, szerokopasmowego internetu jest wygoda użytkowania i duży obszar działania. Co ważne, bez potrzeby rozprowadzania po mieszkaniu setek metrów przewodów. Czasem jednak sygnał Wi-Fi jest bardzo słabej jakości, co przeszkadza w wygodnym użytkowaniu sprzętów i w efektywnej pracy. Zobacz, jak wzmocnić sygnał Wi-Fi i przy okazji polepszyć zasięg internetu.

📢 Śmiech na etacie: najlepsze memy o pracy. Sprawdź, co wymyślili internauci 24.01.2024 Memy o pracy! Mało osób lubi swoją pracę, ale jeżeli jesteś jednym z nich - serdecznie gratulujemy! A tych, którzy za nią nie przepadją, zapraszamy do obejrzenia galerii z wybranymi memami. Ostrzegamy, można popłakać się ze śmiechu. 📢 Zobacz wyjątkowy dom Katarzyny Dowbor – galeria zdjęć. Tu kręcony jest najnowszy program dziennikarki „Dowborowa od nowa” Katarzyna Dowbor mieszka w przytulnym domu z ogrodem nieopodal Warszawy. Lubiana dziennikarka zaaranżowała wnętrza bez pomocy architekta. Wieloletnia prowadząca „Nasz Nowy Dom” postanowiła jednak, że czas na remont. Spektakularną metamorfozę pokaże w nowym programie „Dowborowa od nowa”. Zobacz, gdzie mieszka Katarzyna Dowbor z ukochanymi zwierzakami.

📢 W Ostrowi Mazowieckiej sprzedano nastolatkowi napój energetyczny. Na policję fakt ten zgłosił mieszkaniec miasta Zespół Wykroczeń ostrowskiej komendy przeprowadzi czynności wyjaśniające w związku ze zgłoszeniem sprzedaży energetyka 14-letniemu chłopcu.

📢 Najlepsze atrakcje Podkarpacia: 29 pomysłów na weekend pod Rzeszowem. Zamki, skanseny, szlaki, tajemnicze miejsca i inne niespodzianki Podkarpacie słynie z Bieszczad – oazy spokoju i ciszy. Jednak ten region ma wiele atrakcyjnych miejsc, w których można spędzić weekend, a nawet dłuższy urlop i całe wakacje. Gdzie pojechać na weekend niedaleko Rzeszowa? Co warto zobaczyć w regionie? Przygotowaliśmy 29 pomysłów na wycieczki po górach, lasach, zabytkach, a nawet filmowych lokacjach. Przekonajcie się, gdzie na Podkarpaciu można spotkać żubry, albo gdzie zajrzeć do zabytkowej chaty łemkowskiej. Zapraszamy do przewodnika po najciekawszych atrakcjach Podkarpacia. 📢 Miały być ciekawe prezenty, wyszły niesprawiedliwe zasady. O co chodzi w aferze woreczkowej w Rossmannie? Miała być niespodzianka i ciekawe prezenty dla klientów, tymczasem najnowsza promocja w Rossmannie na kilka dni po jej zakończeniu wciąż wzbudza wiele emocji. Czy Rossmann dobrze zaplanował promocję? O co chodzi w aferze woreczkowej w Rossmannie? Sieć tłumaczy swoje zamiary.

📢 Kulik w Retce: zimowa atrakcja dla dzieci i dorosłych Kulig dla dzieci wraz z opiekunami odbył się w niedzielę 21.01.2024 w Retce. Zimową atrakcję zorganizowało Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Regionalnego ,,Oaza'' Retka. Było wesoło, ale także bezpiecznie, a na zakończenie na wszystkich czekała ciepła herbata, grochówka i kiełbaska z ogniska. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Ruszyła zbiórka dla rodziny, której spłonął dom przy ul. Modrej w Ostrowi Mazowieckiej Do pożaru domu przy ul. Modrej w Ostrowi Mazowieckiej doszło w nocy z 19 na 20 stycznia 2024. Budynek nie nadaje się do zamieszkania. Rodzina straciła w jednej chwili cały swój dobytek i została bez dachu nad głową. Ruszyła zbiórka, aby pomóc poszkodowanej rodzinie.

📢 Tak mieszka Alicja Majewska. Zobacz, jak pięknie urządziła się piosenkarka. Zajrzyj do wyjątkowego domu Alicji Majewskiej – galeria zdjęć Dom Alicji Majewskiej jest wyjątkowy. Tę utalentowaną piosenkarkę kochają miliony Polaków. Na scenie występuje już od ponad pięćdziesięciu lat i cały czas zachwyca swoich fanów. Zaglądamy do przytulnego domu Alicji Majewskiej w stolicy. Zobaczcie, jak pięknie się prezentuje świeżo wyremontowany strych zaaranżowany przez architektów. Tak wyjątkowo mieszka Alicja Majewska.

📢 Małkinia. Poziom wody w Bugu 19.01.2024 jest wyższy i wynosi 414 cm. Sytuacja jest stale monitorowana W piątek, 19 stycznia pogoda była ładna i słoneczna i chociaż termometry w Małkini pokazywały minus 2 stopnie (a to ważne, ponieważ mróz zamraża i - w efekcie - zatrzymuje wodę), poziom wody w Bugu wzrósł o 8 centymetrów w stosunku do poprzedniego dnia.

📢 OSP Nagoszewo i Nagoszewka z nowym sprzętem i umundurowaniem. Zakupy sfinansował Samorząd Województwa Mazowieckiego W piątek, 19 stycznia członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc odwiedziła druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nagoszewie oraz druhów z OSP w Nagoszewce, aby przekazać im sprzęt i umundurowanie ufundowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. 📢 Najmodniejsze paznokcie na zimę 2024. Przedstawiamy najciekawsze pomysły. Hybrydowe i inne paznokcie zimowe Wiadomo! Paznokcie kobiety są jednym z jej najważniejszych atrybutów. Klasyczne, piękne, eleganckie zawsze przyciągają wzrok. Niekonwencjonalne, wyjątkowe budzą u pań lekką nutkę zazdrości, chęć nadleśnictwa, pójścia tym samym śladem. A panowie, i tu się nic nie zmiana od lat, uważają je za najpiękniejszą ozdoba każdej z kobiet.

Szukasz pomysłów na modne, zimowe paznokcie? Pomożemy Ci, zobacz naszą galerię zdjęć.

📢 27 fascynujących ciekawostek o Dolnym Śląsku. Ukryte skarby, żeliwne drzewo, biegun zimna i inne cuda, które was zaskoczą Szukacie inspiracji do weekendowych wycieczek i zwiedzania? Wybierzcie się na Dolny Śląsk, gdzie na każdym kroku możecie napotkać coś niezwykłego. Na zachętę zebraliśmy dla was 27 niesamowitych ciekawostek o Dolnym Śląsku. Są wśród nich zaskakujące fakty, intrygujące informacje, a przede wszystkim – inspiracje do wycieczek po regionie, których długo nie zapomnicie.

📢 MISTRZOWIE HANDLU 2024 Wybierz z nami Mistrzów Handlu. Głosowanie rozpoczęte! Znasz sympatycznego sprzedawcę, który z uśmiechem doradza kupującym? Albo florystę, który tworzy piękne bukiety i miło obsługuje klientów kwiaciarni? Masz swój ulubiony sklep albo kwiaciarnię, którą możesz polecić innym? Zgłoś kandydatów do nagród w plebiscycie Mistrzowie Handlu. Na laureatów czekają nagrody, a wśród nich samochód Peugeot 208. 📢 Święty Mikołaj w Chrostowie gm. Troszyn. 2.12.2023 odbyło się integracyjne spotkanie: ze świątecznymi warsztatami i prezentami Tradycja Bożego Narodzenia - smaki i zapach dzieciństwa - tak zatytułowane było spotkanie, na które 2 grudnia 2023 zaprosiło mieszkańców Chrostowa Stowarzyszenie w Kręgu Przyjaciół Troszyna i Centrum Kultury w Troszynie. Było wesoło i smacznie. 📢 Moda i uroda w PRL-u. W latach 60., 70. i 80.ubrania były inspirowane modą francuską. Kobiety chętnie odwiedzały fryzjerów i kosmetyczki Moda i uroda w PRL - jak wyglądała? W latach 60., 70. i 80 w sklepach brakowało wielu towarów, ale panie nie zapominały o modzie i urodzie. Przeciwnie - można nawet rzec, że dbały o nią z jeszcze większą starannością. Niemal każda szanująca się pani miała swoją maszynę do szycia, by urozmaicić garderobę. I marzyła o zakupach i zabiegach w jednym z 60 salonów państwowej „Mody Polskiej”. Kobiety dbały o styl i chętnie odwiedzały zakłady fryzjerskie, a nawet kosmetyczki, chociaż tych ostatnich było niewiele. Wybór kosmetyków był może niewielki, ale był na tyle duży, aby panie mogły o siebie zadbać.

📢 Lelis. Pierwsza Komunia Święta w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 3.05.2023 Jest maj, a więc i sezon komunijny. Komunia w parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Lelisie rozpoczęła tegoroczny sezon komunijny. Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia. 📢 90 najlepszych MEMÓW na Dzień Kobiet. Śmieszne obrazki na Dzień Kobiet 2023 Memy na Dzień Kobiet 2023. W poniedziałek 8 marca swoje święto obchodzą nasze piękne kobiety. W internecie jak zwykle roi się od memów o kobietach. Zobaczcie najlepsze MEMY na Dzień Kobiet! W wszystkim paniom składamy najserdeczniejsze życzenia. To Wasz dzień!

📢 Studniówka 2023 w Krasnosielcu. Swój bal mieli uczniowie Zespołu Szkół. im. Tadeusza Kościuszki. 4.02.2023 Trwa sezon studniówkowy. W sobotę 4.02.2023 bal maturalny mieli uczniowie Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu.

📢 Najpopularniejsze nazwiska w Polsce. Ile osób nazywa się tak samo jak Ty? Dane ze stycznia 2023 r. Prawie każdy zna jakiegoś Nowaka, a niektórzy nawet kilku. Trudno się temu dziwić, bo w Polsce jest to najczęściej występujące nazwisko. Nosi je ponad 200 tysięcy osób. Sprawdź, jakie nazwiska znalazły się w setce najpopularniejszych i ile osób nazywa się tak samo, jak Ty. 📢 Nowe przetargi w Agencji Mienia Wojskowego. Do kupienia między innymi betoniarka, telefony i dużo części samochodowych (zdjęcia) W Agencji Mienia Wojskowego znowu rozpoczęły się przetargi sprzętu już nieużywanego przez armię. W ubiegłym roku takie akcje cieszyły się dużym zainteresowaniem, bo można było za niewielką sumę kupić sprzęt, który był w całkiem dobrym stanie. W 2023 roku kilka oddziałów agencji ogłosiło już przetargi.

📢 Ostrołęka. Finał WOŚP 2023. 29.01.2023. Zdjęcia W Ostrołęce finał WOŚP odbył się – tak jak w ubiegłym roku – w hali im. A. Gołasia. 📢 Studniówka 2023 Zespołu Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej, 28.01.2023. Zdjęcia, wideo Studniówka – najważniejsza impreza w szkole średniej i jednocześnie granica, za którą żarty się kończą, bo zostaje tylko 100 dni (w przybliżeniu) na uzupełnienie wiedzy niezbędnej do zdania matury. 30 maturzystów z Zespołu Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej bawiło się 28 stycznia 2023 w sali weselnej Jurkowscy w Kosowie Lackim.

📢 Ostrołęka. Studniówka I Liceum Ogólnokształcącego. 28.01.2023. Zdjęcia Maturzyści z I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce swoją studniówkę zorganizowali w sobotę 28 stycznia 2023 w sali bankietowej

"Olimpia". 📢 Maków Mazowiecki. Studniówka Zespołu Szkół im. ŻAK. 21.01.2023 Trwa sezon studniówkowy. W sobotę 21.01.2023 swój bal mieli uczniowie makowskiego ŻAK-a.

📢 Myszyniec w Google Street View. Zobaczcie zdjęcia Myszyńca w oku kamery Google Zobaczcie jak wyglądał Myszyniec kilka lat temu, gdy na swoich mapach uwiecznił ją samochód Google Street View. Kamery były tu w 2013 i 2018 roku. Czy was również uchwyciła kamera? Czy od tamtego czasu Myszyniec bardzo się zmienił?

📢 Pogrzeb księdza Witolda Brulińskiego, byłego proboszcza parafii pw. św. Antoniego w Ostrołęce. 26.01.2022 Mszy św. pogrzebowej 26.01.2022 przewodniczył biskup Tadeusz Bronakowski. 📢 Różan. Google Street View: sprawdź, czy oko kamery uchwyciło także ciebie. 25.01.2022 Google Street View pozwala zobaczyć z bliska zdjęcia niemalże wszystkich ulic umieszczonych na mapach. Charakterystyczne wozy z kamerami Google od czasu do czasu przejeżdżają przez miasta, aktualizując bazę zdjęć. Znajdź siebie na zdjęciach z 2012, 2013 i 2017 roku.

📢 Zawady. Święto Folkloru Kurpiowskiego połączone z jubileuszem 90-lecia zespołu kurpiowskiego "Pod Borem" z Zawad. Zdjęcia W niedzielę 11.07.2021 r. na scenie plenerowej w Zawadach odbył się występ zespołu Pod Borem. Na gości czekało wiele atrakcji: koncerty, tańce, występ kabaretowy Andrzeja Grabowskiego. Wieczorem: koncert zespołu Bażanty i koncert zespołu disco polo Extazy.

📢 Płaskoziemcy, Reptilianie, antyszczepionkowcy i foliarze. Spiskowe teorie dziejów na memach. Nie wierzysz? Zobacz (zdjęcia) W obecnych czasach dostęp do informacji jest praktycznie nieograniczony. Ma to dobre ale także złe strony. Powoduje to bowiem ogromne fale tak zwanych fake newsów czyli informacji nieprawdziwych. Ich ilość często powoduje powstawanie teorii spiskowych (choć te powstawały już znacznie wcześniej). Zdziwilibyście się w jakie rzeczy wierzą niektórzy z nas... Zobaczcie memy internetowe o spiskowych teoriach dziejów.

📢 Wisła. Hotel Crystal Mountain czeka na gości. Zwiedziliśmy luksusowy obiekt w Beskidach. Jak wygląda w środku? Zobaczcie Luksusowy hotel w Beskidach. Chcielibyśmy być wizytówką Wisły - mówi Kazimierz Meissner, wiceprezes Zarządu spółki Wisła Mountain Resort z Grupy Górskie Resorty, która na zboczu wiślańskiej góry Bukowa wybudowała luksusowy Hotel Crystal Mountain. Obiekt został otwarty 19 lutego, chwilę działał w reżimie sanitarnym, a obecnie, z związku z kolejnymi obostrzeniami, jest zamknięty. - Wisła jest piękną miejscowością, nie do końca wykorzystaną. Wydaje nam się, że mamy szansę na dodanie jej takiego efektu w postaci pięciogwiazdkowego hotelu, który otworzy Wiśle różne inne możliwości - dodaje Kazimierz Meissner. 📢 Ostrów Mazowiecka na starych fotografiach. Zobacz zdjęcia sprzed lat. Poznajesz te miejsca i tych ludzi? Zdjęcia Na Facebooku znajduje się profil OstrówMaz Historia, a tam mnóstwo historycznych zdjęć powiatu ostrowskiego. Przede wszystkim z Ostrowi, ale również z Broku, Andrzejewa, Poręby i Komorowa. Zobaczcie.

📢 Małkinia Górna. Pogrzeb kapitana Zygmunta Gotowickiego, jednego z najstarszych kombatantów w pow. ostrowskim. 2.07.2020 2 lipca 2020 r. rodzina, przyjaciele i społeczność gminy Małkinia Górna pożegnała kapitana Zygmunta Gotowickiego – żołnierza Armii Krajowej i II Armii Wojska Polskiego, wieloletniego pracownika PKP, świadka historii i dobrego człowieka.

📢 Małkinia Górna. Targowisko "Mój Rynek". Mieszkańcy znów mogą robić zakupy na targowisku gminnym, 25.04.2020. Zobacz zdjęcia Małkinia Górna. Targowisko "Mój Rynek" zamknięto w marcu z powodu epidemii koronawirusa. W sobotę 25.04.2020 ponownie otwarto. 📢 Zakopane: Po 12 latach wyścigi kumoterek wróciły pod Giewont [ZDJĘCIA] Przy pięknym słońcu i trzaskającym mrozie (minus 14 stopni Celsjusza) odbyła się dziś w Zakopanem Parada Gazdowska. Impreza była ostatnim z cyklu końskich wyścigów po śniegu jaki zaplanowano na ten sezon i zarazem pierwszymi zawodami kumoterek w Zakopanem od 12 lat. Nic dziwnego, że na Bachledzkim Wierchu gdzie zlokalizowana była trasa zawodów tłumie stawili się i widzowie i zawodnicy.

📢 Dzień w zakonie Przasnyszanie darzą wielkim szacunkiem mniszki klaryski kapucynki z przasnyskiego zakonu, choć niewiele wiedzą o ich życiu. Życie sióstr owiane jest tajemnicą, wiedza przeciętnego przasnyszanina na ten temat kończy się więc na informacji, że "śpią w trumnach i nie widują ludzi". Jak zatem wygląda życie osób powołanych do świętości?