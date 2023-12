Prasówka 25.12.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie są utrudnienia w ruchu w woj. mazowieckim (25.12.2023)? Sprawdź, gdzie mogą wystąpić trudności”?

Prasówka 25.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie są utrudnienia w ruchu w woj. mazowieckim (25.12.2023)? Sprawdź, gdzie mogą wystąpić trudności Gdzie w województwie mazowieckim należy spodziewać się dzisiaj (25.12.2023) utrudnień? Roboty drogowe: droga S7, Zakroczym (325. km) Zablokowany pas prawy. Ruch odbywa się pasem lewym w kierunku Warszawy..

📢 Szopki bożonarodzeniowe w Ostrowi Mazowieckiej. Zobaczcie, jak wyglądają żłobki we wszystkich ostrowskich parafiach Zobaczcie, jak wyglądają szopki bożonarodzeniowe w parafiach w Ostrowi Mazowieckiej tuż przed pasterką. 📢 Boże Narodzenie na wesoło, oczami Internautów. Zobacz najśmieszniejsze memy o świętach W Internecie czuć magię świąt. Widzieliście już zabawne memy świąteczne? Zebraliśmy dla Was najśmieszniejsze obrazki i zdjęcia na Boże Narodzenie.

Prasówka 25.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 To jedzą w Wigilię mieszkańcy innych państw. Zobacz świąteczne przysmaki Europejczyków! W Polsce na wigilijnym stole tradycyjnie stawia się 12 potraw. Co je się tego dnia w innych krajach Europy? Sprawdź wigilijne przysmaki z zagranicy. Odważysz się spróbować?

📢 Polecamy najmodniejsze rośliny doniczkowe. Zobacz kwiatowe hity, które ozdobią mieszkanie, a ty nie zmęczysz się ich pielęgnacją Rośliny doniczkowe to niezastąpiona i zawsze modna dekoracja wnętrz. Wśród kwiatów domowych są jednak prawdziwe hity. Wyróżniają się nie tylko urodą, ale też małymi wymaganiami, niektóre mają dodatkowe zalety, takie jak na przykład zdolność oczyszczania powietrza. Zobacz, modne kwiaty doniczkowe, które ozdobią mieszkanie i nie przysporzą problemów w pielęgnacji.

📢 Szopki bożonarodzeniowe w kościołach w Ostrołęce, Rzekuniu i Lelisie Tradycja wystawiania szopek bożonarodzeniowych w kościołach sięga XIII wieku. W Polsce od początku ich wystrój nawiązywał do aktualnych wydarzeń, upamiętniał stroje z epoki, krajobrazy i architekturę. Jak wyglądają szopki w kościołach w Ostrołęce i pobliskich gminach? Zobaczcie w galerii. 📢 Ostrowskie stowarzyszenie „Kobiety wspierają kobiety” wydało kalendarz na 2024 rok Najpierw był konkurs fotograficzny „Kobieta w obiektywie”. Zadaniem uczestniczek było przedstawienie kobiet pełniących życiowe role lub realizujących swoje pasje. Jury wybrało12 najlepszych kobiecych portretów, które znalazły się w kalendarzu na rok 2024. Część kalendarzy została nieodpłatnie przekazana na aukcje charytatywne.

📢 Najlepsze MEMY o wigilii. Uśmiejesz się do łez! Podejdźmy do świąt Bożego Narodzenia z lekkim przymrużeniem oka Najśmieszniejsze memy o wigilii. Święta, święta i po świętach - jedni wypowiedzą te słowa po Bożym Narodzeniu z żalem, a inni z ulgą. Święta potrafią być również męczące. Wszyscy czekamy na wigilię, ale spotkania i rozmowy rodzinne rządzą się własnymi prawami. Podejdźmy do zbliżającego się Bożego Narodzenia z lekkim przymrużeniem oka, zobaczcie najśmieszniejsze memy. 📢 Droga krwi - zobaczcie film, który powstał w Ostrołęce w ramach warsztatów filmowych Jak podają inicjatorzy tego projektu, film opisuje drogę krwi po każdej donacji, od momentu pobrania od dawcy do momentu, kiedy po całym procesie krew jest gotowa do przekazania osobom potrzebującym. 📢 Świąteczne morsowanko? Najlepsze MEMY o morsach i morsicach wciąż bawią. Zobacz śmieszne obrazki. Morsowanie na wesoło Część społeczeństwa nie jest w stanie zrozumieć fenomenu morsowania, a w sieci pojawiły się zabawne obrazki i memy obnażające pozytywne szaleństwo morsów. Każda okazja jest dobra na morsowanko, a święta bożonarodzeniowe to okazja wymarzona.

📢 Grzegorz Braun wywołał skandal. Internauci podsumowali zachowanie posła Konfederacji. Zobacz najlepsze memy o Grzegorzu Braunie Skandaliczne zachowanie posła Konfederacji wywołało w Polsce i na świecie ogromne poruszenie. Co na to Internet? W swoim stylu powstały memy o tym haniebnym zdarzeniu. Zobacz memy o Grzegorzu Braunie... 📢 Nowy fiat 126p w elektrycznej wersji! Maluch Vision zachwyca! Jak Wam się podoba taka modyfikacja? 24.12.2023 Tak się prezentuje nowy maluch! To naprawdę byłby motoryzacyjny hit! Nowy Maluch! Fiat 126p w elektrycznej wersji! Każdy zna Fiata 126p "malucha", który przez 28 lat był produkowany w naszym kraju. To bez wątpienia legenda rodzimej motoryzacji, która wciąż - gdy tylko pojawia się na drodze - wywołuje miłe wspomnienia i wzbudza niemałe emocje! ZOBACZCIE ZDJĘCIA 📢 Najlepsze czeskie memy - zobacz, czy rozumiesz! Śmieszne czeskie słówka! 24.12.2023 Czeskie memy już od jakiegoś czasu śmieszą Polaków. Podobieństwa w języku, a także rażące różnice sprawiają, że Polacy duszą się ze śmiechu. Sprawdź najlepsze czeskie memy, które udało nam się znaleźć w czeluściach internetu!

📢 Święta w PRL. Jak wyglądały święta za czasów PRL? Zobacz, co było w sklepach i na wigilijnych stołach ZDJĘCIA 24.12.2023 Święta Bożego Narodzenia to czas dla rodziny. Wigilijne potrawy i dekoracje tworzą niepodrabialny klimat. Ciekawi cię jak to święto spędzali ludzie w czasach PRL? A może chcesz to sobie przypomnieć? Czytaj dalej! 📢 Najlepsze memy o kotach i psach. Rozstrzygnięcie odwiecznej walki! Żyć jak pies z kotem, znacie to? MEMY 24.12.2023 Kot i pies, to walka tocząca się od lat. Które z tych popularnych zwierząt domowe jest lepsze? Każdy musi sam zadecydować, ponieważ w praktyce są to różne zwierzęta, z kompletnie różnymi charakterami.

📢 Nie tylko "Kevin sam w domu". Zobaczcie Top 20 filmów na święta. Warto je zobaczyć na Boże Narodzenie Kiedy Polsat zdjął kilka lat temu ze świątecznej ramówki film „Kevin sam w domu”, widzowie tak masowo protestowali, że film jednak w końcu i tak wyemitowano w telewizji! Ułożyliśmy ranking 20 najlepiej ocenianych filmów świątecznych. Zobaczcie w naszej galerii, co warto obejrzeć w święta.

📢 17 zakazanych miejsc na świecie, których nie wolno wam odwiedzić. Co kryje się w lodach Svalbardu czy za drzwami Kaplicy Arki Przymierza? Zakazany owoc smakuje najlepiej. Nic dziwnego, że tajemnicze miejsca, do których zwykli śmiertelnicy nie mają wstępu, fascynują turystów i rozbudzają wyobraźnię internautów. Zebraliśmy dla was 17 niezwykłych lokacji na całym świecie, których pod żadnym pozorem nie możecie odwiedzić. Dlaczego zakazano wstępu do nich? Jakie sekrety skrywają? Przekonajcie się! 📢 Wigilia Miejska w Ostrołęce. Spotkanie opłatkowe na Placu Wolności, 23.12.2023 Wspólne kolędowanie, dzielenie się opłatkiem, spotkanie z Mikołajem, stoiska z tradycyjnymi wigilijnymi potrawami, na scenie występy dzieci, przedszkolaków i seniorów, a przy scenie zagroda ze zwierzętami - to wszystko przygotowano na sobotnie popołudnie, na wigilijne spotkanie mieszkańców Ostrołęki. 📢 Wakacje kredytowe 2024 może zastąpić dopłata w wysokości 2000 zł miesięcznie. Propozycję mają tym razem najbardziej zainteresowani Bankowcy od początku byli przeciwni jakiejkolwiek formie wakacji kredytowych. Teraz także mają wątpliwości i otwarcie mówią, że nie popierają wprowadzenia wakacji kredytowych nawet z ograniczeniami takimi jak kryterium dochodowe. Dla nowego rządu bankowcy mają inną propozycję. Ich zdaniem - lepszą.

📢 Wypadek na S61. 23.12.2023 w okolicy Starego Lubiejewa doszło do zderzenia osobówki z ciężarówką Do zdarzenia doszło w sobotę 23 grudnia 2023 przed godz. 10.00, na drodze S61, w okolicy Starego Lubiejewa. Auto marki Dodge uderzyło w ciężarówkę z naczepą.

📢 Zmarł ksiądz Jan Józef Czajkowski - pierwszy proboszcz parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Lelisie Ksiądz Czajkowski zmarł 21 grudnia 2023 r. w wieku 74 lat. 📢 Święty Mikołaj krążył 23.12.2023 po osiedlu Starosty Kosa w Ostrołęce. Rozdawał słodycze, pozował do zdjęć Jeśli ktoś po godz. 10.00 znalazł się na ulicy Starosty Kosa, mógł spotkać... Świętego Mikołaja. Święty rozdawał słodycze i pozował do zdjęć. Spacerował po osiedlu przez półtorej godziny. - Święty Mikołaj przygotował słodkości dla wszystkich napotkanych dzieciaków - zapraszał Bartosz Śnieciński, przewodniczący Rady Osiedla Starosty Kosa.

📢 Spotkania opłatkowe w gminie Andrzejewo. Odbyły się też jasełka i kiermasz Grudzień to czas spotkań, wystawiania jasełek, wspólnego śpiewania kolęd. W gminie Andrzejewo odbyło się kilka tego typu spotkań. 📢 Spotkanie świąteczne w Centrum Integracji Społecznej w Ostrołęce, 22.12.2023 Różne gremia organizują w ostatnich tygodniach spotkania świąteczne (wigilijne, opłatkowe). W piątek 22 grudnia 2023 takie wydarzenie odbyło się w Centrum Integracji Społecznej przy ul. Kołobrzeskiej w Ostrołęce. A spotkali się uczestnicy CIS oraz pracownicy spółdzielni socjalnej "Samodzielność, Praca, Aktywność". Prezes Marek Olszewski, zaproszeni goście oraz pracownicy Centrum złożyli bożonarodzeniowe życzenia. Wszyscy spędzili czas w miłej atmosferze. Nie zabrakło także prezentów. 📢 Jasełka w Szkole Podstawowej w Czarni, 22.12.2023 W piątek 22 grudnia 2023 w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarni przedstawione zostały jasełka bożonarodzeniowe.

📢 Święta w Nowym Jorku – 14 miejsc i atrakcji, które trzeba zobaczyć. Niektóre możecie znać z filmów - nie tylko o Kevinie! Nowy Jork, prawdopodobnie za sprawą licznych filmów i seriali, większości z nas kojarzy się ze świętami jak żadne inne miasto. To właśnie tam można znaleźć spektakularne choinki, niepowtarzalne dekoracje i mnóstwo klimatycznych atrakcji. Planujesz spędzić Boże Narodzenie w Nowym Jorku? Poznaj lokalizacje, których nie możesz przegapić. 📢 Najpiękniejsze życzenia na Boże Narodzenie 2023. Oryginalne, krótkie, świąteczne, śmieszne, poważne wierszyki i życzenia bożonarodzeniowe Święta Bożego Narodzenia to cudowny czas, kiedy wspominamy narodzenie dzieciątka. Z tej okazji składamy sobie życzenia bożonarodzeniowe. Najlepiej osobiście, ale nieraz nie możemy tego zrobić w takiej formie. Pozostaje wysłanie krótkiego sms-a lub wiadomości na Messenger. Jeśli nie macie pomysłu na oryginalne, gotowe życzenia, spieszymy z pomocą! Zobaczcie nasze propozycje.

📢 Gminna Choinka w Zarębach Kościelnych. W warsztatach i animacjach wzięło udział blisko 300 osób I Gminna Choinka w Zarębach Kościelnych została zorganizowana w nowym Centrum Aktywności Kulturalnej. Choinkę podzielono na dwie tury. Najpierw zorganizowano zajęcia dla przedszkolaków oraz uczniów klas I - IV, a następnie dla uczniów klas V - VIII. 📢 Kurpiowski Jarmark Bożonarodzeniowy w Kadzidle, 16.12.2023 Kadzidło to kolejne miejsce w powiecie ostrołęckim - po Czerwinie i Myszyńcu - gdzie w tym roku odbywają się bożonarodzeniowe jarmarki (będzie też 17.12.2023 w Czarni). Kadzidlańskie wydarzenie to oczywiście nie tylko stoiska z upominkami, stroikami czy jedzeniem. 📢 Tak mieszka zabawny Rafał Pacześ z Łodzi. Zobacz zdjęcia. Popularny komik uwielbia luksusowe auta 16.12.2023 Rafał Pacześ to 33-letni komik urodzony w Łodzi. Od 2016 roku zawodowo związany ze stand-upem. Jego filmy w serwisie YouTube mają już kilka milionów wyświetleń.

📢 Cygańskie kolędowanie z Patrycją Runo - koncert w kościele w Dąbrówce odbył się 12.12.2023 Koncert w kościele parafialnym pw. św. Anny w Dąbrówce gm. Lelis odbył się 12 grudnia. Był rejestrowany przez ekipę telewizyjną. Nagranie będzie emitowane w telewizji TVS oraz na antenach TVP. Podczas koncertu można było usłyszeć cygańskie kolędy w wykonaniu Rolanda Bilickiego z towarzyszeniem rodziny oraz Bogdana Trojanka - znanego artysty i aktywisty romskiego wraz z zespołem Terne Roma. Wacław Cieślik z zespołu Kordian zaprezentował kolędy w klimacie góralskim, wystąpiła Orkiestra Kurpiowska z Lelisa, gwiazda disco lat 90. - Venus i oczywiście główna bohaterka tego wydarzenia - Patrycja Runo (jedną z kolęd wykonała w towarzystwie zespołu Dzieciaki z Czerwina).

📢 Motomikołaje z KM STAJNIA rozdali 6.12.2023 w Małkini Górnej 130 paczek Od kilku lat 6 grudnia Klub Motocyklowy STAJNIA zakłada na stroje motocyklowe czerwone wdzianka (z obowiązkową spiczastą czapką) i odwiedza wybrane placówki oświatowe, wręczając prezenty grzecznym dzieciom (a czasem także grzecznym dorosłym).

W tym roku 6 grudnia motomikołaje odwiedzili Przedszkole Samorządowe w Małkini Górnej, ale po drodze zrobili przystanek przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Chopina. Przed szkołą uczniowie „przybijali piątkę” z Mikołajem, częstowali się lizakami i robili sobie zdjęcia w mikołajowych saniach. 📢 Odsłonięcie pomnika-ławeczki Zofii Niedziałkowskiej przed Szkołą Podstawową nr 5 w Ostrołęce Prezydent miasta, Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki i Szkoła Podstawowa nr 5 zaprosili na uroczystość odsłonięcia pomnika-ławeczki Zofii Niedziałkowskiej - autorki pierwszej monografii miasta. Uroczystość odbyła się 1 grudnia przy budynku Szkoły Podstawowej nr 5.

📢 Greckie wyspy, które warto odwiedzić w 2024 roku. Zobacz niepopularne, ale piękne miejsca. Na tych wyspach nie ma tłumów, a widoki są piękne Grecja to bardzo popularny kraj wśród Polaków. Naszych rodaków przyciągają tam nie tylko piękna pogoda i bajeczne widoki, ale też doskonała kuchnia. Turyści upodobali sobie, oprócz kontynentalnej części Grecji, kilka wysp (m.in. Kretę, Rodos, Korfu czy Santorini). Jednak w tym słonecznym kraju są jeszcze miejsca mało znane miejsca. Zobaczcie listę greckich wysp, które warto odwiedzić w 2024 roku. Tam nie znajdziecie tłumów, a zachwycą was widoki i niepowtarzalny klimat. 📢 Pogrzeb Romana Świerżewskiego - społecznika, długoletniego dyrektora GOKiS w Bogutach-Piankach, 25.11.2023 Długoletni dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach, propagator kultury pogranicza Mazowsza i Podlasia, społecznik zmarł nagle, 23 listopada 2023 nad ranem. W sobotę 25 listopada 2023 żegnali go bliscy, znajomi, samorządowcy...

📢 Turniej "Od serca do serca" w Różanie. Cel? Pomoc Oli Załęskiej chorującej na mukowiscydozę W niedzielę 19.11.2023 w Szkole Podstawowej w Różanie odbyła się sportowa impreza charytatywna. Zebrane podczas akcji pieniądze zasilą zbiórkę Oli Załęskiej chorej na mukowiscydozę. Gośćmi specjalnymi byli aktor Piotr Mróz oraz policjant i sportowiec- Dariusz Popiołek. Działo się! 📢 Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Jana Mieczysława Górzyńskiego w Ostrołęce, 10.11.2023 Absolwenci Liceum Pedagogicznego w Ostrołęce postanowili upamiętnić nauczyciela muzyki, twórcę chóru i orkiestry w Liceum Pedagogicznym odsłaniając pamiątkową tablicę przy budynku szkoły. Uroczystości odbyły się w piątek 10.11.2023. 📢 Pielgrzymka do Wąsewa. Wierni z Ostrowi Mazowieckiej wyruszyli wczesnym rankiem, po błogosławieństwie 8.09.2023 8 września do Wąsewa wyruszyli wierni z Ostrowi Mazowieckiej. 8 września to święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, zwane też świętem Matki Bożej Siewnej.

📢 Legendarne maszyny rolnicze z okresu PRL. Zobacz, jak wyglądała mechanizacja polskiego rolnictwa W okresie PRL mechanizacja polskiego rolnictwa przyśpieszyła. Wówczas powstało wiele kultowych maszyn, które rolnicy mają w swoim posiadaniu do dzisiejszego dnia. Obecnie na widok tych maszyn wracają pamięcią do czasów młodości albo dzieciństwa. Zobacz, jak wyglądały maszyny rolnicze w okresie PRL-u. 📢 Najpopularniejsze nazwiska w Polsce. Ile osób nazywa się tak samo jak Ty? Dane ze stycznia 2023 r. Prawie każdy zna jakiegoś Nowaka, a niektórzy nawet kilku. Trudno się temu dziwić, bo w Polsce jest to najczęściej występujące nazwisko. Nosi je ponad 200 tysięcy osób. Sprawdź, jakie nazwiska znalazły się w setce najpopularniejszych i ile osób nazywa się tak samo, jak Ty.

📢 Ikoniczne przedmioty z PRL-u. Najbardziej popularne rzeczy z lat 90. i PRL-u. Pamiętasz je? [ZDJĘCIA] 12.12.2022 Dla dzisiejszych czterdziestolatków okres PRL-u i lat 90. to okres dzieciństwa, młodości i dorastania. Pamiętasz te rzeczy ze zdjęć? Czy są Ci całkowicie obce? Wiele osób ogląda je z nostalgią i tęsknotą. Czasy, kiedy było niewiele w sklepach dużo osób wspomina dobrze. Sprawdź galerię zdjęć i przypomnij sobie te lata.

📢 Święto policji w Makowie Mazowieckim. 23.07.2021. Zdjęcia 23 lipca funkcjonariusze oraz pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim obchodzili swoje święto. W tym roku przypadła 102. rocznica powołania Policji Państwowej. Z tej okazji odbył się uroczysty apel.

📢 Życzenia bożonarodzeniowe: wyślij. Życzenia na Boże Narodzenie: wzruszające, religijne, rymowane. Najlepsze życzenia świąteczne Życzenia na Boże Narodzenie to kolejny świąteczny obowiązek, który trzeba wypełnić. Życzeniami na święta obdarowujemy się jeszcze przed rozpoczęciem Wigilii. Czego życzyć na Boże Narodzenie? Jakie życzenia będą na miejscu? Wszystko zależy pd tego, do kogo kierujemy życzenia. Inne życzenia na Boże Narodzenie będą odpowiadały osobie młodej, inne małżeństwu a jeszcze inne babci czy dalekim członkom rodziny. Sąsiadom i przypadkowo spotkanym znajomym wystarczy życzyć Wesołych i spokojnych świąt. Co wpisać na świątecznych kartkach? Życzenia na Boże Narodzenie na Facebook i Messenger. Piękne życzenia na święta.

📢 Kolędy na święta: śpiewnik z tekstami do druku. Znane kolędy w pięknej oprawie. Pobierz i wydrukuj [PDF] lub wykorzystaj online Śpiewanie kolęd to jedna z najpiękniejszych, świątecznych tradycji, która sięga XIII wieku. Dlatego właśnie, z zachętą do wspólnego kolędowania - czy to przy wigilijnym stole, czy też wirtualnie, za pośrednictwem komunikatora - przygotowaliśmy dla Was śpiewnik z 20 propozycjami. Pobierz i wydrukuj plik lub skorzystaj z niego w wersji online. Zobacz kolędy w galerii lub przejdź na sam dół strony, aby pobrać PDF.

📢 WSAP Ostrołęka. Zjazd absolwentów i uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego. Gościem honorowym Małgorzata Gersdorf WSAP Ostrołęka. Jubileuszową inaugurację roku akademickiego 2019/2020 połączono ze zjazdem absolwentów z okazji 25-lecia istnienia uczelni.

📢 Wigilia w MEMACH - "i tak to jest...". Co roku to samo? Święta oczami internautów Święta to piękny czas, jednak co roku do głosu dochodzą pewne utarte schematy, które najzwyczajniej w świecie nas męczą, a nieraz wprawiają w zakłopotanie lub irytację. "I tak to jest..." - no właśnie - jak? Znacie to z autopsji? Zobaczcie wigilijne memy i to, jak internauci z przymrużeniem oka patrzą na świąteczne zachowania. Wesołych świąt! 📢 Ostrów Mazowiecka. Dzień Edukacji Narodowej: odznaczenia i nagrody dla najlepszych z subregionu [ZDJĘCIA, WIDEO] Do Ostrowi Mazowieckiej 11 października przyjechali nauczyciele i pracownicy oświaty z kilku okolicznych powiatów, aby z okazji Dnia Edukacji Narodowej odebrać odznaczenia i nagrody. Coroczną uroczystość zorganizowała ostrołęcka delegatura Mazowieckiego Kuratorium Oświaty.