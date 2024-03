Prasówka 25.03.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Dekoracje wielkanocne. TOP wieńce na drzwi, koszyczki, kompozycje kwiatowe i figurki [25.03.2024]”?

📢 Niedziela Palmowa w Łysych. Tradycyjny korowód z palmami i msza święta pod przewodnictwem biskupa łomżyńskiego Wydarzenie rozpoczęło się tradycyjnie wystawą palm w kościele pw. św. Anny w Łysych. Następnie korowód przeszedł do kościoła parafialnego, gdzie odbyła się uroczysta msza święta pod przewodnictwem biskupa łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego.

📢 Jarmark Wielkanocny w Ostrowi Mazowieckiej. Jarmark odbył się na placu przy Starej Elektrowni 24.03.2024 W niedzielę o godz. 10.00 rozpoczął się Jarmark Wielkanocny na placu przy Starej Elektrowni. Zobaczcie, co można kupić. Jarmark trwa do godz. 15.00.

Prasówka 25.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Menu na Wielkanoc 2024 – sałatki, przystawki, żurki, jajka, ciasta. Zobacz, co można podać na świąteczny stół [PRZEPISY] Przepisy na pyszne dania wielkanocne – sałatki, przystawki, żurki, jajka i ciasta. Jeżeli nie macie pomysłu, jakie dania wielkanocne podać na święta 2024 – zebraliśmy dla Was sprawdzone przepisy. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 24.03.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 24.03.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 24.03.2024 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę.

📢 Szpital w Ostrołęce ma nową zmywarkę. I to nie byle jaką! Nowa zmywarka do naczyń trafiła do Zakładu Żywienia w ostrołęckim szpitalu. Zakup wysoce wydajnego nowego sprzętu pozwolił na kontynuowanie działalności na odpowiednim poziomie spełniając przy tym wszystkie przepisy sanitarne dla Zakładów Żywienia Zbiorowego, w których priorytetem jest nie tylko jakość, ale i szybkość mycia naczyń. 📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów w 2024 roku 24.03.2024 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 24.03.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii. 📢 Grzechy za które nie dostaniesz rozgrzeszenia. W tych przypadkach ksiądz będzie bezradny. Lista grzechów ciężkich Bywają takie sytuacje, kiedy ksiądz ma związane ręce. Grzechy - ciężkie i śmiertelne - mogą zostać odpuszczone jedynie w sakramencie pokuty i pojednania. Są takie przypadki, że ksiądz nie ma wyjścia i nie może rozgrzeszyć wiernego. Nawet, gdy ten wyzna mu grzech, żałuje i chce zadośćuczynić. I nie chodzi tu np. o zabójstwo czy zdradę. Zobacz, za jakie grzechy nie dostaniesz rozgrzeszenia.

📢 Pierwsze biegi przełajowe i marsze nordic walking zaliczane do XXIII Grand Prix Małkini w Biegach Przełajowych 2024 i III Grand Prix „Biegam/chodzę nie dla wyniku, lecz dla zdrowego nawyku” – to hasło, pod którym w Małkini Górnej odbędzie się 5 imprez zaliczanych do Grand Prix w biegach przełajowych i nordic walking. 22 marca 2024 r. odbyły się pierwsze biegi przełajowe i marsze nordic walking zaliczane do XXIII Grand Prix Małkini w Biegach Przełajowych 2024 i III Grand Prix Małkini w Nordic Walking. 📢 Jarmark Wielkanocny w Czerwinie: występy na scenie, rękodzieło i degustacja potraw wielkanocnych W sobotę 23.03.2024 w Czerwinie odbył się II Jarmark Wielkanocny. Pogoda tego dnia nie dopisała, padał deszcz, ale i tak na rynek w Czerwinie przybyło wielu mieszkańców i gości.

📢 Spotkanie Wielkanocne w Centrum Aktywności Seniorów W czwartek 21.03.2024 Klub "Senior+" w Ostrołęce zorganizował w Centrum Aktywności Seniorów spotkanie wielkanocne. Wszystkim seniorom oraz osobom tworzącym życzenia wielkanocne złożył Łukasz Kulik - prezydent Ostrołęki. Nie zabrakło wielkanocnych potraw oraz mile spędzonych chwil przy rozmowie. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Droga krzyżowa ulicami Makowa Mazowieckiego, 22.03.2024 W piątek 22.03.2024 ulicami Makowa Mazowieckiego odbyła się droga krzyżowa. Wierni uczestniczyli we mszy świętej w kościele pw. Św. Józefa, następnie wyszli z kościoła i skierowali się do kościoła pw. Św. Brata Alberta. 📢 "Kryptonim Druh" - musical w reżyserii Piotra Trentowskiego w Ostrowi Mazowieckiej. Musical o rotmistrzu Pileckim zagrano 22.03.2024 Musical pt. "Kryptonim Druh" to sztuka o życiu i śmierci Witolda Pileckiego. Reżyserem musicalu jest Piotr Trentowski, a scenariusz napisał Michał Świderski.

📢 Targi Edukacyjne w Surowem. Po raz drugi szkoły się zaprezentowały Po raz drugi w Publicznej Szkole Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Surowem 21 marca odbyły się Targi Edukacyjne 📢 Tak mieszka Kamil Baleja z żoną i dzieciakami. Zobacz dom uczestnika „Tańca z gwiazdami”. Tak żyje partner Magdy Perlińskiej – galeria zdjęć Kamil Baleja to lubiany radiowiec, który już 3 marca o godzinie 20:00 zadebiutuje na parkiecie popularnego tanecznego show Polsatu. Dziennikarz i prezenter Radia ZET to jeden z uczestników wiosennej odsłony „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”. Zobacz, jak żyje na co dzień partner Magdy Perlińskiej. Tak mieszka Kamil Baleja z żoną, dzieciakami i sympatycznym psiakiem. 📢 Niedziela Palmowa 2024: niezwykłe tradycje w Łysych i Lipnicy Murowanej. Warto tam być już w ten weekend! Niedziela Palmowa 2024 przypada dokładnie tydzień przed Wielkanocą. W całej Polsce w tym dniu organizuje się konkursy na najpiękniejsze palmy i wielobarwne procesje, a także zabawy, festyny i koncerty muzyki ludowej. Niedziela Palmowa to świetny pomysł na rodzinny weekend w klimacie sztuki ludowej. Gdzie Niedziela Palmowa obchodzona jest najhuczniej, a palmy są największe i najpiękniejsze? Wskazujemy dwie niezwykłe miejscowości.

📢 Topolowy Zakątek w Ostrowi Mazowieckiej przywitał wiosnę. Świętowanie odbyło się 21.03.2024 W czwartek, 21 marca odbyło się wydarzenie pn. "Pierwszy Dzień Wiosny w Topolowym Zakątku". W wydarzeniu wzięli udział m.in. przedstawiciele Urzędu Miasta, Środowiskowego Domu Samopomocy, Miejskiej Świetlicy Socjoterapeutycznej oraz dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 3. 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Złote Gody w gminie Baranowo. Jubileusz małżeński świętowało siedemnaście par Uroczystości Złotych Godów odbyły się w czwartek 21.03.2024 w gminie Baranowo. Jubilaci uczestniczyli we mszy świętej w ich intencji, a następnie oficjalna część odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury.

📢 Ostrołęka. Forum Edukacyjne 2024 oraz Młodzieżowe Targi Edukacji i Pracy W środę 20.03.2024 w hali im. Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce odbyło się Forum Edukacyjne oraz Młodzieżowe Targi Edukacji i Pracy. 📢 Protest rolników na Via Baltice. Rolnicy zablokowali węzeł Podborze. Protest zakończy się 21.03.2024 W środę rano rolnicy rozpoczęli blokadę dróg w całej Polsce. W pow. ostrowskim utrudnienia występują na węźle Podborze: drodze S8 i S61 na rondzie, węzłach ze zjazdami i wyjazdami w obu kierunkach.

📢 Wielkanocny konkurs kulinarny w Krasnosielcu zorganizowany w Gminnym Ośrodku Kultury We wtorek 19.03.2024 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Krasnosielcu został rozstrzygnięty konkurs kulinarny związany z Wielkanocą. Do konkursu zgłoszono 32 potrawy w trzech kategoriach: przystawki, słodkości i mięsa. 📢 X Otwarty Turniej o Puchar Wójta Gminy Andrzejewo „Królewskie Szachy” w Starej Ruskołęce Szachy to jedyna dyscyplina, w której dzieci i młodzież mogą zmierzyć się z seniorami – różnica wieku między najstarszym i najmłodszym uczestnikiem X Otwartego Turnieju „Królewskie Szachy” w Starej Ruskołęce to 64 lata!

📢 Najmodniejsze paznokcie na wiosnę 2024. Przedstawiamy najciekawsze pomysły. Hybrydowe i inne paznokcie wiosenne Wiadomo! Paznokcie kobiety są jednym z jej najważniejszych atrybutów. Klasyczne, piękne, eleganckie zawsze przyciągają wzrok. Niekonwencjonalne, wyjątkowe budzą u pań lekką nutkę zazdrości, chęć nadleśnictwa, pójścia tym samym śladem. A panowie, i tu się nic nie zmiana od lat, uważają je za najpiękniejszą ozdoba każdej z kobiet.

Szukasz pomysłów na modne, wiosenne paznokcie? Pomożemy Ci, zobacz naszą galerię zdjęć. 📢 Integracyjne warsztaty wielkanocne w Makowie Mazowieckim. Było gwarno i wesoło We wtorek 19.03.2024 uczniowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Makowie Mazowieckim wybrali się do Domu Pomocy Społecznej na wspólne integracyjne warsztaty wiosenno-wielkanocne. 📢 Przegląd Pieśni Wielkopostnych w Amelinie. Wystąpili soliści oraz zespoły i chóry Tegoroczny przegląd odbył się pod hasłem „Miłość przybita do krzyża”.

📢 Bierzmowanie w parafii pw. św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim 15.03.2024 W piątek, 15 marca podczas mszy św. o godz. 17.00 ks. biskup Piotr Libera udzielił sakramentu Bierzmowania 78 młodym wiernym.

📢 Kurpiowski Bieg Morsa oraz Nordic Walking w Serafinie, 10.03.2024. Zdjęcia, wyniki Na starcie około 400 zawodników - w różnym wieku i z różnych zakątków kraju. Wypatrzyliśmy biegaczy z Leżajska, Szczytna, Giżycka, Nasielska, Pułtuska... 📢 Gminny Dzień Kobiet w Płoniawach-Bramurze. 8.03.2024 w GOK-u świętowało ok. 60 pań Cieszę się, że mogę dziś zobaczyć tak wiele znajomych twarzy. Mam nadzieję, że ten wyjątkowy, piękny wieczór upłynie w radosnej atmosferze i będzie obfitował w miłe niespodzianki i niezapomniane wrażenia - tak przywitała gości Klaudia Olkowska - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Płoniawach-Bramurze, bo tam właśnie odbył się Gminny Dzień Kobiet. A upominków i niespodzianek, jak się wkrótce okazało, było sporo. O pierwszym wspomniała dyrektor GOK - pamiątkowy upominek (zestaw mydełek) leżał przy każdej wizytówce.

📢 Dzielnicowi Ostrołęka i powiat ostrołęcki. Poznaj swojego dzielnicowego i sprawdź, jak się z nim skontaktować. Zdjęcia Przedstawiamy sylwetki dzielnicowych z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego, a także ich numery telefonów i adresy e-mailowe. Warto znać swojego dzielnicowego. Policja informuje też, że podane adresy mailowe ułatwią kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sytuacji potrzeby natychmiastowej interwencji należy dzwonić pod nr 997 lub 112. Warto także korzystać z aplikacji "Moja Komenda", która w dużym stopniu ułatwia kontakt z policjantem dzielnicowym. 📢 Tak mieszka popularny Rafał Pacześ z Łodzi. Zobacz zdjęcia. Komik uwielbia luksusowe auta 15.02.2024 Rafał Pacześ to 33-letni komik urodzony w Łodzi. Od 2016 roku zawodowo związany ze stand-upem. Jego filmy w serwisie YouTube mają już kilka milionów wyświetleń.

📢 Osoby o tych imionach są najbardziej inteligentne. Sprawdź, kto jest na liście. Jakie jest znaczenie twojego imienia? 2.06.2023 Kto jest uważany za osobę najbardziej inteligentna? Imię, które nosimy, może wpływać na to, jacy jesteśmy. To oni są najmądrzejsi. Imiona nie zostają nam nadane przypadkowo. Każde imię ma znaczenie. Kryje się za nimi wiele przypisanych cech i predyspozycji. Ezoteryków od dawna interesuje związek imion ludzi z ich predyspozycjami. Dawniej wierzono, że nadawanie imienia ma właściwości magiczne. Osoby o tych imionach uchodzą za najbardziej inteligentne. Sprawdź listę!

📢 Ostrołęka. Giełda samochodowa w niedzielę 16.04.2023. Zdjęcia, ceny aut W naszej galerii prezentujemy samochody, jakie można było kupić w niedzielę 15.04.2023 na ostrołęckiej giełdzie samochodowej, która- choć nieoficjalnie- nadal działa przy ul. Zawadzkiego "Zośki".

📢 Ostrołęka. ROD Czeczotka. Ruszył sezon działkowy. Zobaczcie jak wyglądają ogródki działkowe w czerwcu 2021. Zdjęcia Działkowicze rozpoczęli sezon. Jedni sadzą warzywa i owoce, inni kwiaty, a jeszcze inni traktują działkę rekreacyjnie- jako miejsce idealne na wypoczynek z rodziną. Zobaczcie naszą galerię zdjęć z ROD Czeczotka 📢 Andrzej Duda w Troszynie. 2.06.2020 prezydent RP spotkał się z mieszkańcami. "Damy radę!" skandował tłum. Zdjęcia, wideo Troszyn. Andrzej Duda w Troszynie. „Kochamy prezydenta Andrzeja Dudę”, „damy radę!” – skandował tłum. Spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą w Troszynie odbyło się we wtorek 2 czerwca 2020, w cieniu epidemii. Przed przyjazdem prezydenta dało się słyszeć z megafonów komunikaty nawołujące do zachowania dwumetrowego odstępu. Próżno jednak było szukać osób, które stosowałyby się do tego wymogu. Na niewielkim placu przed remizą OSP, gdzie odbyło się spotkanie, nie byłoby to zresztą możliwe.

📢 Myszyniec. Targowisko znów otwarte. Przy bramach wejściowych ustawiają się kolejki osób, 30.04.2020. Zdjęcia Myszyniec. Targowisko zamknięto w marcu z powodu epidemii koronawirusa. Ponownie otwarte w czwartek 30 kwietnia już chwilę po wschodzie słońca wypełniło się ludźmi.

📢 Daj To Głośniej! Hit lata 2019 w Wykrocie pod Myszyńcem 15.08.2019 Daj To Głośniej, czyli zespół, który okazał się objawieniem roku, zaśpiewał w czwartek 15 sierpnia 2019 swój przebój "Mama ostrzegała" w Kurpiowskiej Krainie. Połączenie muzyki disco polo z ludowymi akcentami bije rekordy popularności. 📢 Ekstremalna Droga Krzyżowa w Makowie Mazowieckim odbyła się po raz pierwszy. Wierni przemaszerowali 22,5 km Ekstremalna Droga Krzyżowa w Makowie Mazowieckim odbyła się w piątek 5 kwietnia. Wierni pokonali 22,5 km. Szli całą noc. Pomysłodawcą wydarzenia był proboszcz parafii pw. św. Józefa w Makowie Maz., Stanisław Dziekan.

