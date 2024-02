Prasówka 25.02.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Utrudnienia w ruchu w woj. mazowieckim 25.02.2024. Lista aktualnych remontów dróg i innych zdarzeń”?

Prasówka 25.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Utrudnienia w ruchu w woj. mazowieckim 25.02.2024. Lista aktualnych remontów dróg i innych zdarzeń Które drogi w województwie mazowieckim 25.02.2024 nie są przejezdne? Roboty drogowe: droga S79a, Warszawa węzeł Marynarska (0. km na odc. 0 km) Prace szybko postepujące. Miejscowe zawężenie części pasa ruchu na czas robót..

📢 23 najpiękniejsze miejsca w Europie. Wodospad, który zachwycił Justina Biebera, pastelowy pałac, cuda UNESCO Europa jest niezwykle różnorodna i nie starczyłoby życia, bo obejrzeć jej wszystkie cuda. By ułatwić wam podjęcie decyzji, gdzie wybrać się na wycieczkę w weekend lub urlop, przygotowaliśmy listę 23 najpiękniejszych miejsc w Europie, od wysp Morza Śródziemnego po islandzkie lodowce, od zachwycających wodospadów Chorwacji po unikatowe zabytki Francji. Przekonajcie się, które cuda Europy najbardziej warto zobaczyć.

📢 Tak żyje i mieszka Viki Gabor. Młoda piosenkarka z Krakowa na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Ma wyjątkowy styl! Viki Gabor podbiła serca Polaków świetnymi występami w programie The Voice Kids oraz zwycięstwem na Eurowizji Junior. To gwiazda młodego pokolenia, która w ekstremalnie krótkim czasie stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w polskim show-biznesie. Ma przy tym wielkie grono oddanych fanów, ale także budzi kontrowersje. Ma dopiero 16 lat, mieszka z rodziną w Krakowie, a na koncie ma wiele spektakularnych sukcesów. Na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Ma niestandardowy gust i styl! Przejdź do galerii zdjęć i zobacz jak żyje na co dzień Wiktoria Gabor!

Prasówka 25.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Mariusz Mierzejewski kandydatem na prezydenta Ostrołęki. To szósta osoba, która powalczy o to stanowisko w wyborach 7.04.2024 Reprezentuje komitet Bezpartyjne Miasto Ostrołęka.

📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 24.02.2024 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy? 📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 24.02.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 24.02.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 24.02.2024 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę.

📢 Dieta FMD odchudza i odmładza, a stosuje się ją tylko przez 5 dni w miesiącu. Tak można cofnąć wiek biologiczny aż o 2,5 roku Ta dieta pomaga nie tylko odmłodzić organizm, ale też schudnąć. Co najlepsze, stosuje się ją tylko przez pięć dni w miesiącu, a efekty są już po kilku takich cyklach. Tym sposobem na długowieczność jest dieta FMD, która poprawia wiele wskaźników zdrowia i obniża wiek biologiczny organizmu o 2,5 roku. Zobacz, co zawiera jadłospis i jakie są efekty.

📢 Nowi sołtysi w gminie Ostrów Mazowiecka. Podczas sesji rady gminy, 23.02.2024 odebrali zaświadczenia z rąk wójta Podczas 50. sesji Rady Gminy Ostrów Mazowiecka wręczono zaświadczenia nowym sołtysom i podziękowano tym, którzy z tą kadencją przestali pełnić tę funkcję. 📢 Ostrołęcka policja podsumowała 2023 rok: było bezpiecznie! W ubiegłym roku policjanci z ostrołęckiej komendy przeprowadzili prawie 18 000 różnego rodzaju interwencji, co daje niemal 50 interwencji każdej doby. Funkcjonariusze odzyskali mienie o wartości 845 000 złotych. Jakie inne statystyki przedstawili podczas rocznej odprawy, która odbyła się 22.02.2024? Przeczytajcie. 📢 Tomasz Zęgota nowym komendantem Komisariatu Policji w Małkini Górnej. Jego zastępcą został Kamil Wetoszka W piątek w świetlicy ostrowskiej komendy odbyła się uroczysta zbiórka z okazji powierzenia obowiązków na stanowisku komendanta i zastępcy komendanta Komisariatu Policji w Małkini Górnej.

📢 Najniebezpieczniejsze kraje w Europie – lepiej unikać ich w 2024 roku. Miłośnicy ciepłych kierunków będą zaskoczeni Bezpieczeństwo to podstawa podczas podróży. Niestety, nawet na Starym Kontynencie trzeba mieć oczy dookoła głowy – najnowszy ranking najniebezpieczniejszych krajów Europy udowadnia, że nawet ukochane przez turystów państwa mają swoje ciemne strony. Dokąd lepiej nie wybierać się na urlop i wakacje w 2024 roku?

📢 Jakie drewno do wędzenia na Wielkanoc? Zadbaj o aromat świątecznych wędlin. Najlepsze wielkanocne dania z domowej wędzarni Wybór drewna do wędzenia na Wielkanoc ma kluczowe znaczenie dla smaku świątecznych potraw. Od tradycyjnego dębu, przez delikatną jabłoń, aż po aromatyczną wiśnię – każde drewno wnosi unikalne nuty smakowe do wielkanocnych wyrobów. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszy gatunek drewna, który sprawi, że uwędzone mięso na Wielkanoc zachwyci smakiem domowników i zaproszonych na święta gości.

📢 13 cudów Chin: miejsca, w których istnienie ciężko uwierzyć. Największy lej krasowy świata, kolorowe góry i inne niesamowitości Najludniejszy kraj świata, ze względu na ogromną powierzchnię i jej znaczne zróżnicowanie, jest jednym z najbardziej intrygujących kierunków podróży. Niekiedy podobnych miejsc nie znajdziecie nigdzie indziej na świecie – oto 13 cudów Chin, w których istnienie ciężko uwierzyć. Największy lej krasowy świata, kolorowe góry i kamienny las – co jeszcze warto tam zwiedzić? 📢 Protestujący rolnicy z powiatu makowskiego spotkali się z marszałkiem sejmu Szymonem Hołownią, który przyjechał 23.02.2024 do Ciechanowa Makowscy rolnicy nie dają za wygraną- starają się zmusić rządzących do pomocy w rozwiązaniu istotnych problemów związanych z przyszłością rolnictwa w Polsce. Kiedy dowiedzieli się, że w piątek 23.02.2024 marszałek Sejmu Szymon Hołownia przyjedzie do Ciechanowa, postanowili tam pojechać i spróbować z nim porozmawiać.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Rusza przebudowa drogi krajowej nr 53, ronda Siemowita III oraz ul. Stacha Konwy w Ostrołęce Firma STRABAG sp. z o.o. informuje, iż od poniedziałku 26.02.2024 r. planuje rozpocząć prace związane z realizacją zadania, co może powodować utrudnienia w ruchu. 📢 Modne tapety – trendy na 2024 r. Wybraliśmy najpiękniejsze wzory na wiosnę. Te tapety to hit – ściana w salonie nie musi być nudna! Modne tapety królują w najlepszych projektach wnętrz w 2024 roku. Chcesz zrobić szybką metamorfozę salonu, sypialni czy łazienki na wiosnę? Udekoruj ścianę modnym wzorem tapety. Zobacz, jakie motywy są na topie w 2024 roku i wybierz idealny wzór dla siebie. Sprawdź, jak modnie i oryginalnie ozdobić dom piękną tapetą.

📢 Memy o szkole! Powrót do czasów szkolnych dzięki śmiesznym obrazkom. To koniec ferii! MEMY 23.02.2024 Każdy kiedyś chodził do szkoły i raczej mało osób wspomina ją dobrze. Od zawsze było to miejsce znienawidzone przez dzieci i młodzież. Dziś mamy okazję by pośmiać się z przeróżnych sytuacji, które działy i nadal dzieją się w szkołach! 📢 Park kieszonkowy na osiedlu Kwiatowym w Ostrołęce. Tak wygląda! Park kieszonkowy na osiedlu Kwiatowym to projekt realizowany w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego zgłoszonego przez radnego Mariusza Łuby. Jest to jeden z dwóch parków kieszonkowych na osiedlu Centrum. Są tu ławeczki, huśtawki, leżaki, hamak, kosze na śmieci. Podobnych miejsc na odpoczynek ma być w mieście więcej, jak twierdzi obecny włodarz miasta. 📢 Kobieca Twarz Regionu - prześlij swoje zgłoszenie już dziś! Czekają wspaniale nagrody, a wśród nich piękne samochody Toyota Aygo X Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 12 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Mazowsza. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X!

📢 Gmina Stary Lubotyń: Ambitne plany inwestycyjne w trudnych czasach Władze Gminy Stary Lubotyń nie ustają w wysiłkach na rzecz rozwoju, mimo trudnej sytuacji gospodarczej wywołanej pandemią i wojną na Ukrainie. Budżet Gminy Stary Lubotyń, przyjęty podczas grudniowej sesji, zakłada realizację wielu istotnych inwestycji o łącznej wartości 20,6 mln złotych. Wartość całego budżetu gminy to kwota 38,4 mln zł, przy zerowym zadłużeniu. 📢 Kurpiki 2023. Nagrody prezesa Związku Kurpiów wręczone podczas gali 22.02.2024. Kto je otrzymał? Podczas czwartkowej gali rozdano 13 Kurpików w 10 kategoriach. Oto jak przebiegała. 📢 Dzielnicowi Ostrołęka i powiat ostrołęcki. Poznaj swojego dzielnicowego i sprawdź, jak się z nim skontaktować. Zdjęcia Przedstawiamy sylwetki dzielnicowych z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego, a także ich numery telefonów i adresy e-mailowe. Warto znać swojego dzielnicowego. Policja informuje też, że podane adresy mailowe ułatwią kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sytuacji potrzeby natychmiastowej interwencji należy dzwonić pod nr 997 lub 112. Warto także korzystać z aplikacji "Moja Komenda", która w dużym stopniu ułatwia kontakt z policjantem dzielnicowym.

📢 Kolejne drogi powiatowe zostaną przebudowane. Umowy z wykonawcami podpisane Ponad 7 mln zł będzie kosztować przebudowa odcinków trzech dróg powiatowych. 📢 Tak pięknie mieszka Agnieszka Woźniak-Starak. Zajrzyj do luksusowego domu milionerki. Wpadnij do domu nowej prowadzącej „Mam talent” Agnieszka Wożniak-Starak mieszka w luksusowej willi nieopodal stolicy. Zobacz, jak żyje na co dzień z ukochanymi psami nowa prowadząca „Mam talent”. Tak urządziła kosztowny dom popularna dziennikarka i milionerka.

📢 Noworoczne spotkanie z twórcami ludowymi, folklorystami i działaczami kultury w Myszyńcu, 22.02.2024 Pierwszym punktem wydarzenia było odsłonięcie w holu RCKK tablicy poświęconej Annie Kordeckiej ze Świdwiborka - prekursorce twórczości ludowej na Kurpiach (3 lutego 2024 r. minęła 50. rocznica jej śmierci). Tablicę poświęcił ksiądz Przemysław Soliwoda z myszynieckiej parafii, a odsłonili ją: Dorota Czyż (reprezentująca marszałka Mazowsza), Stanisław Kubeł - starosta ostrołęcki oraz Stefania i Jan Prusaczykowie (którzy chronią pamięć o dokonaniach artystki) oraz Stanisława Borkowskiego - członka rodziny Anny Kordeckiej.

📢 Najciekawsze wsie w Polsce na weekend. Gdzie znaleźć miejscowości pełne zabytków, pięknych krajobrazów i tradycji? Ludzie mieszkający w dużych miastach chociaż od czasu do czasu potrzebują momentu ciszy. Najlepszym rozwiązaniem wydaje się wtedy wyjazd w mniej zaludnione zakątki kraju, czyli m.in. na wieś. Dlaczego małe miejscowości idealnie nadają się na taką wycieczkę? Zobaczcie najciekawsze wsie w Polsce – są pełne zabytków, tradycji i pięknych krajobrazów. Gdzie je znaleźć i co dokładnie oferują zwiedzającym? 📢 Wyjątkowy dom Tomasza Szczepanika. Zobacz, jak muzyk urządził się na słonecznej wyspie. Tak mieszka juror „The Voice Senior” – galeria zdjęć Wyjątkowy dom Tomasza Szczepanika zlokalizowany jest na słonecznej wyspie Oceanu Atlantyckiego. Juror „The Voice Senior” może się pochwalić wyjątkową nieruchomością z prywatnym basen, ogromnym tarasem i przepięknym widokiem. Zobacz, gdzie kupił dom Tomasz Szczepanik. Tak pięknie mieszka lider zespołu Pectus.

📢 Konkurs Miss Województwa Mazowieckiego trwa. Izabela Domeradzka-Otłowska z Makowa walczy o finał Izabela Domeradzka-Otłowska z Makowa Mazowieckiego walczy o awans do finału konkursu Miss Województwa Mazowieckiego. Głosowanie trwa do 25 lutego (niedziela) do godz. 15.00.

📢 Trwa budowa nowego ośrodka zdrowia w Krasnosielcu przy Placu Kościelnym. Dawniej była tu apteka W nowym budynku, znajdzie się kilka gabinetów lekarskich, sala do rehabilitacji, nowa apteka oraz punkt stacjonowania karetki pogotowia. 📢 Protest rolników w Ostrołęce: "Bez nas będziecie głodni, nadzy i trzeźwi" W środę 21.02.2024 w Ostrołęce odbył się strajk rolników. Podobnie jak za pierwszym razem, przemieszczali się oni ulicami: Warszawską, Mostową, Traugutta, alei Wojska Polskiego, Łomżyńską. 📢 Jak mieszka Katarzyna Pakosińska – nowa gwiazda „Pytania na śniadanie”? Katarzyna Pakosińska zadebiutowała we wtorek w „Pytaniu na śniadanie” u boku Piotra Wojdyły. Znana artystka kabaretowa po raz pierwszy w swojej karierze wcieliła się w rolę gospodyni śniadaniówki. Sprawdzamy, jak na co dzień mieszka Katarzyna Pakosińska z przystojnym gruzińskim księciem. Tak wygląda luksusowy dom z ogrodem nowej gwiazdy TVP 2 – zobacz galerię zdjęć!

📢 Świetlica w Olszewce gm. Lelis uroczyście otwarta. Parapetówka odbyła się 17.02.2024 Było przecięcie wstęgi, fajerwerki, lampka szampana, prezenty. W sobotni wieczór 17 lutego 2024 mieszkańcy Olszewki spotkali się na parapetówce. Uroczyście oddano do użytku świetlicę. Obiekt został także poświęcony.

📢 Wybory samorządowe 2024. Anna Truszkowska-Aptacy kandydatką na prezydenta Ostrołęki W poniedziałek 12.02.2024 KWW Ostrołęka na pokolenia przedstawił swojego kandydata na fotel prezydenta miasta. Konferencja prasowa odbyła się w budynku WSAP w Ostrołęce. 📢 Zapusty w gminie Sypniewo: konkurs kulinarny "Smaczny zapust na stole" i biesiada, 11.02.2024 Zapusty gminne odbyły się w Domu Ludowym w Gąsewie. Tradycyjnie zorganizowano konkurs kulinarny, do którego zgłosiło się 20 osób w czterech kategoriach. Oprócz konkursu odbył się także występ kabaretu Rozumisz, a impreza zakończyła się wspólnym biesiadowaniem.

📢 Studniówka ZS w Krasnosielcu, 3.02.2024 w GOK-u bawili się licealiści Ktoś powiedział, że młody wiek musi się wyszumieć. I miał rację, bo każdy wiek ma swoje prawa. Dlatego rozgrzejmy ten zimowy wieczór wspaniałą zabawą. Zapomnijmy choć na chwilę o czekających nas egzaminach. Oby ten wieczór pozostawił w naszej pamięci wiele dobrych wspomnień - mówili do swoich kolegów uczniowie, prowadzący oficjalną część balu, który odbył się w GOK-u.

📢 Studniówka ZSZ nr 4 w Ostrołęce. 3.02.2024 maturzyści i ich goście bawili się w sali Warszawska 34 A bawiła się w sobotnią noc klasa Va1 z wychowawczynią Katarzyną Dzwonkowską, klasa Vg1 z wychowawczynią Anetą Łyszkowską, klasa Vo1 z wychowawczynią Sylwią Gałką, klasa Vsh1 z wychowawczynią Swietłaną Kupis, klasa Vkc1 z wychowawczynią Elżbietą Rogalską.

📢 Studniówka ZSZ nr 2 w Ostrołęce. 27.01.2024 młodzież Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 bawiła się w sali bankietowej Warszawska 34 Dzisiaj, sto dni przed maturą, możemy bawić się beztrosko i śmiać do woli. W ten szczególny wieczór, w imieniu wszystkich żaków kończących szkołę witamy bardzo serdecznie i ciepło szanowną dyrekcję, naszych wychowawców, nauczycieli, pracowników szkoły oraz zaproszonych gości. Szczególnie gorąco witamy rodziców, którzy nie tylko na co dzień przejmują się naszymi postępami w nauce, ale też myślą o tym, żebyśmy się mogli wspólnie pobawić - zaczęli uczniowie prowadzący bal.

📢 Protest rolników, 24.01.2024. Ponad 160 ciągników na proteście rolników z powiatu makowskiego i przasnyskiego Do ogólnopolskiego protestu rolników, który odbył się w środę 24.01.2024 włączyli się także rolnicy z powiatu makowskiego i przasnyskiego. Wyruszyli trasą z lotniska w Sierakowie do Makowa Mazowieckiego jadąc drogą krajową nr 57 . W proteście uczestniczyło około 185 pojazdów: ciągników i samochodów osobowych.

📢 Będzie rondo na DK 53 w Ostrołęce. Miasto podpisało umowę na budowę ronda na skrzyżowaniu z ul. Słoneczną To bardzo dobra wiadomość dla kierowców. Miasto podpisało umowę na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Stacha Konwy i Słonecznej, remonty Słonecznej oraz przebudowę ronda Księcia Siemowita III.

📢 Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej w małkińskim „Staszicu”, 13.10.2023 14 października 1773 r. powstała Komisja Edukacji Narodowej. Od roku 1982 dzień 14 października pracujący w oświacie i na rzecz oświaty świętują Dzień Edukacji Narodowej. 13 października 2023 r. – w 250. rocznicę utworzenia KEN – w Zespole Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej. Ważnym ich punktem było uroczyste otwarcie kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych. 📢 Drużyna harcerska "Pogodni" z Ostrowi Mazowieckiej powstała dokładnie 30 lat temu. 29.09.2023 obchodziła jubileusz. Zobaczcie zdjęcia Drużyna Harcerska "Pogodni" działa przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej. Harcerze pod opieką drużynowej Grażyny Dudy właśnie obchodzili piękną rocznicę, którą uczcili wieczornicą.

📢 Jubileusz 50-lecia nadania Szkole Podstawowej w Goworowie imienia Mikołaja Kopernika. Uroczystość odbyła się 3.09.2023 Do tej uroczystości, jak powiedziała dyrektor szkoły Barbara Grabowska, społeczność przygotowywała się przez rok. 📢 Dożynki gminno-parafialne w Małkini Górnej. Zobaczcie zdjęcia i wideo. Impreza odbyła się w niedzielę 27 sierpnia 2023 Dożynki to święto rolników, ale też sołectw i Kół Gospodyń Wiejskich. Podczas dożynek w Małkini Górnej dziękowano rolnikom za ich ciężką pracę i dar chleba. 27 sierpnia 2023 r. na stadionie w Małkini Górnej odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne organizowane wspólnie przez wójta gminy Małkinia Górna Bożenę Kordek i proboszcza parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnej ks. kanonika Piotra Legackiego. 📢 Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 w Rubinku w Ostrowi Mazowieckiej 23.06.2023 Po mszy świętej w kościele pw. Wniebowzięcia NMP, uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej spotkali się na sali gimnastycznej, aby wspólnie pożegnać rok szkolny 2022/2023.

📢 Ostrołęka. I LO pożegnało tegorocznych maturzystów. Zakończenie roku szkolnego. 28.04.2023 W piątek 28.04.2023 maturzyści w całej Polsce kończą edukację szkolną i przygotowują się do egzaminów maturalnych. Zobacz zdjęcia z zakończenia roku szkolnego w I LO im. gen. Józefa Bema w Ostrołęce. 📢 Ostrołęka. Bal karnawałowy seniorów. Bawili się w Centrum Aktywności Seniorów. 21.02.2023 Seniorzy z Ostrołęki bawili się na balu karnawałowym w Centrum Aktywności Seniorów. 📢 Ona i On. Wybieramy najsympatyczniejsze pary. Zobacz zdjęcia par z powiatów : ostrołęckiego, ostrowskiego i makowskiego. 14.02.2023 Z okazji Święta Zakochanych stworzyliśmy galerie szczęśliwych par z naszego regionu. Wciąż możesz dodać do niej Wasze zdjęcie! Nasi Czytelnicy wybiorą najsympatyczniejsze pary, na które czeka mnóstwo nagród, a w finale nagroda główna - piękny i nowoczesny Citroen C3. Zdjęcia zwycięzców trafią na okładkę gazety! Plebiscyt został podzielony na dwie kategorie: pary będące razem do 7 lat i dłużej niż 7 lat. Zobaczcie zdjęcia par w kategorii do 7 lat.

📢 Najpopularniejsze nazwiska w Polsce. Ile osób nazywa się tak samo jak Ty? Dane ze stycznia 2023 r. Prawie każdy zna jakiegoś Nowaka, a niektórzy nawet kilku. Trudno się temu dziwić, bo w Polsce jest to najczęściej występujące nazwisko. Nosi je ponad 200 tysięcy osób. Sprawdź, jakie nazwiska znalazły się w setce najpopularniejszych i ile osób nazywa się tak samo, jak Ty. 📢 Ślub wójta gminy Czerwin Grzegorza Długokęckiego, 16.07.2022. Uroczystość odbyła się w goworowskim kościele. Zdjęcia Państwo Młodzi - Dagmara i Grzegorz - miłość, wierność i uczciwość małżeńską ślubowali w obecności kilkuset gości - rodziny, przyjaciół, znajomych.

📢 Klub Seniora w Ostrołęce zorganizował potańcówkę w Centrum Aktywności Seniorów. 3.07.2022 W niedawno wyremontowanym Centrum Aktywności Seniora (dawne kasyno przy ul. Bogusławskiego) Klub Seniora zorganizował potańcówkę. Seniorzy dopisali!

📢 Rzekuń. Oldtimer 2021. 10. Rzekuńskie Spotkania Sympatyków Starej Motoryzacji. 5.09.2021. Zdjęcia W słoneczne niedzielne popołudnie 5 września 2021 na terenie rzekuńskiej podstawówki zaroiło się od motocykli i samochodów. Wyjątkowych. Część z nich liczyła sobie więcej niż pół wieku! I oczywiście są na chodzie! 📢 Papież Jan Paweł II w Łomży. 4 i 5 czerwca 1991. 30. rocznica jedynej wizyty Papieża-Polaka w naszej diecezji. Archiwalne zdjęcia Pielgrzymka Jana Pawła II do Łomży. 4 i 5 czerwca Jan Paweł II odwiedził Łomżę. Była to jedyna wizyta papieża w diecezji łomżyńskiej. Dziś rocznica tego wydarzenia. Zobaczcie archiwalne zdjęcia i filmy z wizyty Jana Pawła II w Łomży.

📢 Ostrołęka. Rondo księcia Siemowita. Jest przetarg na projekt przebudowy. Czy to rozwiąże problem korków w mieście? 19.05.2021. Zdjęcia Miasto ogłosiło przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy ronda im. księcia Siemowita III.

📢 Święto Policji w Ostrołęce 2019. Uroczyste obchody [ZDJĘCIA, WIDEO] Obchody Święta Policji w Ostrołęce zorganizowano 26 lipca 2019 na placu przed Komendą Miejską Policji przy ul. Korczaka. Były awanse, nagrody i odznaczenia.

📢 Tragiczny wypadek w Kordowie w gminie Olszewo-Borki. Na DK 61 wg relacji świadka zginęli pasażerowie samochodu osobowego Ta kobieta krzyczała: Ratujcie dzieci! Ale, panie, co tam było ratować... - mówi naoczny świadek wypadku, do którego doszło w środę 27 marca w Kordowie w gminie Olszewo-Borki. Na DK 61 zderzył się samochód osobowy i ciężarówka. Zginęło w nim dwoje dzieci. Droga jest zablokowana, policja wyznaczyła objazd. 📢 Akcja "Wszystkie kolory świata" w Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej. Rekord został pobity! [ZDJĘCIA] Szkolny Klub UNICEF działający przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej zakończył 5. edycję projektu edukacyjno-pomocowego "Wszystkie kolory świata". Każdy mógł włączyć się do akcji, szyjąc szmacianą laleczkę. Pieniądze

ze sprzedaży zostaną przeznaczone na zakup szczepionek dla dzieci z najbiedniejszych krajów świata.

📢 Kultowe okładki Playboya: Marilyn Monroe, Pamela Anderson, Madonna. Historia nagości wg. Hugh Hefner W środę w nocy w wieku 91 zmarł Hugh Hefner, ikona popkultury, twórca kultowego magazynu dla panów - Playboy. Na rozkładówkach magazynu mogliśmy podziwiać wdzięki takich piękności jak Marlin Monroe, Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Pamela Anderson czy Joanna Krupa. Zobaczcie jak wygląda historia nagości w Playboyu. Oto kultowe okładki od 1953 roku do 2017 r. 📢 50 lat Zespołu Szkół w Różanie (zdjęcia) Jubileusz 50-lecia świętował 17 października Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Różanie.