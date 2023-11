Prasówka 24.11.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Bierzesz paracetamol na ból głowy? Ostrożnie, bo ten popularny lek może być dla ciebie groźny”?

Prasówka 24.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Bierzesz paracetamol na ból głowy? Ostrożnie, bo ten popularny lek może być dla ciebie groźny To popularny lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy, jednakże często istnieją obawy co do jego toksyczności i potencjalnych zagrożeń. Warto bliżej przyjrzeć się temu tematowi, aby zrozumieć, kiedy i jak go stosować bezpiecznie. O jaki lek chodzi?

📢 Biura poselskie Arkadiusza Czartoryskiego, Marcina Grabowskiego i Żanety Cwaliny-Śliwowskiej W tej kadencji w sejmie jest aż troje ostrołęczan: Arkadiusz Czartoryski i Marcin Grabowski z PiS i Żaneta Cwalina-Śliwowska z Trzeciej Drogi. Gdzie posłowie będą mieli swoje biura? Już wiemy! 📢 Kolejna ekscytująca odsłona TheXtime już wkrótce w Hali Koszyki! TheXtime to energetyczne doświadczenia, innowacyjna technologia i pasja oddziałujące na wszystkie zmysły. Już niebawem zyskasz szansę, aby zanurzyć się w futurystycznych doznaniach i odkryć nowy wymiar rozrywki! Design, intrygujący świat zapachów, zachwycające instalacje świetlne i hipnotyzująca muzyka, która porusza najczulsze strony duszy… Odwiedź Halę Koszyki i przekonaj się, że magia jest na wyciągnięcie ręki!

Prasówka 24.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kiedy wypłata reszty dopłat bezpośrednich 2023? W ARiMR kończą się zaliczki. Nie wszystkie pieniądze wpływają na konta Niemal wszyscy rolnicy dostali już zaliczki dopłat, jednak nie ma w nich płatności za ekoschematy. Do kiedy ARiMR będzie wypłacać rolnikom dopłaty bezpośrednie 2023? Kiedy wypłata płatności końcowych? Tegoroczny nabór wniosków o dopłaty bezpośrednie był bardzo długi i końca dobiegł w lipcu. Ile do hektara i zwierząt dostaje w tym roku gospodarz? Poznaj aktualny stan wypłat dokonywanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

📢 Wypadek w Ostrowi Mazowieckiej, 22.11.2023. Na przejściu dla pieszych przy ul. Widnichowskiej kierowca vw potrącił dziewczynkę 22 listopada 2023 przed południem dyżurny ostrowskiej komendy otrzymał zgłoszenie o potrąceniu 9-letniej dziewczynki przy ul. Widnichowskiej.

📢 Na drogach ślisko! Przekonała się o tym 18-letnia kierująca oplem Do zdarzenia doszło w Goworówku w czwartek 23.11.2023 rano. Według wstępnych ustaleń kierująca oplem, 18-letnia mieszkanka powiatu ostrołęckiego, podczas próby wyprzedzenia innego pojazdu straciła panowanie nad autem, w wyniku czego zatrzymała się w przydrożnym rowie uszkadzając pojazd. Na szczęście nic jej się nie stało. Noga z gazu- apeluje policja. 📢 Stacja ładowania samochodów elektrycznych powstała w Bogutach-Piankach W powiecie ostrowskim pojawiła się kolejna stacja ładowania samochodów elektrycznych. Właściciele „elektryków” mogą ładować je także w Bogutach-Piankach. 📢 Smaki dzieciństwa. TOP 10 dań z dzieciństwa naszych Czytelników [PRZEPISY] Smaki dzieciństwa. Zupa szczawiowa ukochanej babci, pachnące pampuchy mamy, pierwsza zupa pomidorowa przygotowana samodzielnie… Warto powrócić do smaków dzieciństwa. Do potraw prostych, tanich, smacznych... Kliknijcie w galerię i zobaczcie 10 przepisów naszych Czytelników.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Tego jeszcze nie jadłeś! Nietypowe obiady, które warto przygotować. TOP 15 pomysłów [PRZEPISY] Myślisz: co dziś na obiad? Znudziły Ci się kotlety, gulasze i placki ziemniaczane? Zobacz TOP 15 dań obiadowych, których jeszcze nie jadłeś! Wołowe ragout z fasolą, cieciorką i papryką, a może kukurydziane naleśniki? Schab po bałkańsku czy kalafior po grecku? Rolada drobiowa w cieście francuskim czy ziemniaczane pierogi? Wybierzcie coś dla siebie! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Wypadki i kolizje na drogach powiatu ostrołęckiego w czwartkowy ranek 23.11.2023 Niebezpiecznie jest na drogach powiatu ostrołęckiego w czwartkowy ranek. 📢 Ostrołęcki Chór Kameralny zaśpiewał w kościele pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce. 22.11.2023 wystąpił z koncertem pieśni sakralnych Koncertu pieśni sakralnych można było wysłuchać w środowy wieczór, 22 listopada 2023 w kościele pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce. Chór wystąpił pod dyrekcją Bożeny Harasimowicz-Pęzy, przy akompaniamencie Kamila Fluksa.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 22.11.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Lista zwycięskich gmin w ramach akcji #BitwaoRemizy. Opublikowana została 22.11.2023 przez Komendę Główną PSP 314 gmin w całej Polsce z najwyższą frekwencją w październikowych wyborach parlamentarnych zostało wyróżnionych w akcji „Bitwa o remizy”. Trzy z nich osiągnęły rekordowe wyniki: ponad 90 proc. wyniosła frekwencja w gminie Klwów w powiecie przysuskim, blisko 89 proc. w gminie Michałowice w powiecie pruszkowskim oraz prawie 88 proc. w gminie Suchy Las w powiecie poznańskim.

📢 Te owoce cytrusowe to źródło witaminy C, ale nie dla każdego. Kto powinien unikać mandarynek? W tych schorzeniach nie powinno się ich jeść Mandarynki to najpopularniejsze owoce cytrusowe, które kojarzone są głównie ze Świętami Bożego Narodzenia i sylwestrem. Owoce te stanowią znakomite źródło witaminy C, a ich niski indeks glikemiczny sprawia, że mogą być spożywane przez osoby chore na cukrzycę i insulinooporność. Niestety, w niektórych przypadkach jedzenie mandarynek może zaszkodzić zdrowiu. Podpowiadamy, kto powinien unikać tych cytrusów. 📢 Wakacje all inclusive w grudniu 2023: 11 najtańszych kierunków. Słońce, plaże i jarmarki bożonarodzeniowe nawet za niecałe 1200 zł Macie już dość jesieni i wcale nie cieszy was perspektywa nadchodzącej zimy? Czemu nie wyrwać się z Polski gdzieś, gdzie nawet zimą jest ciepło i słonecznie? Wyszukaliśmy dla was 11 najtańszych kierunków na wakacje i urlopy w formacie all inclusive w grudniu 2023. Nawet tylko niecałe 1200 zł za tydzień niezapomnianych wakacji z dala od zimna i śniegu!

📢 Co zrobić w przypadku kradzieży telefonu? 7 kroków, o których warto pamiętać. Przydadzą się też w przypadku zgubienia Nikt nie planuje, że zgubi telefon, lub że zostanie on mu skradziony. Przypadki chodzą po ludziach, więc warto wiedzieć, co zrobić w takiej niecodziennej sytuacji. W ten sposób nie tylko upewnimy się, że nasze dane są bezpieczne, ale również ułatwimy sobie odzyskanie swojej własności. Zobacz 7 kroków, o których warto pamiętać w przypadku kradzieży lub zgubienia telefonu.

📢 Rozkład jazdy Kolei Mazowieckich zostanie zmieniony 10.12.2023 Od 10 grudnia wchodzi w życie nowy roczny rozkład jazdy Kolei Mazowieckich. Jak przekazał przewoźnik, pierwsze zmiany będą obowiązywały do 9 marca 2024 roku. Związane są przede wszystkim z pracami prowadzonymi przez PKP Polskie Linie Kolejowe. Szczegóły poniżej. 📢 Łukasz Kulik: będę kandydował w wyborach na prezydenta Ostrołęki Obecny prezydent Ostrołęcki zapowiedział 22.11.2023 w mediach społecznościowych, że w kwietniowych wyborach w 2024 roku znów będzie się ubiegał o tę funkcję.

📢 14 najpiękniejszych wysp świata. Tropikalne raje, arktyczne cudeńka, ukryte skarby, o których nie słyszeliście. Musicie je zobaczyć! Szukacie idealnego miejsca na urlop tej zimy lub w przyszłe wakacje? Proponujemy relaks na jednej z 14 najpiękniejszych wysp na świecie. Te niezwykłe miejsca oferują krajobrazy jak z bajki i mnóstwo dodatkowych atrakcji dla miłośników aktywnego wypoczynku, zwierząt, kultury i historii. Niektóre wyspy z naszej listy to tropikalne raje, inne leżą za kołem podbiegunowym, jedne są znane, o innych słyszało niewielu turystów. Sprawdźcie w naszej galerii, które wyspy są najpiękniejsze na świecie – na pewnie znajdziecie wśród nich wymarzone miejsce na kolejny urlop. 📢 Te bajki lat 90. oglądał każdy. Pamiętasz wszystkie tytuły? Co oglądaliście? Bajka, anime, manga, a może serial? One miały swoich fanów! Sentymentalny powrót do świata telewizyjnych bajek. Długo wyczekiwany weekend i kolejny odcinek filmu, o której i tak myślało się przez cały tydzień? Mama wołająca przez okno, że zbliża się 15:00 i codzienny seans. Obiad po szkole w towarzystwie telewizora?Oto zestawienie najpopularniejszych bajek lat 90. Co oglądaliście? "Reksio", "Dragon Ball", a może "Przygody Bolka i Lolka". Jedno jest pewne, w latach 90 było co oglądać!

📢 Najmodniejsze paznokcie na jesień 2023. Przedstawiamy najciekawsze pomysły. Hybrydowe i inne paznokcie jesienne Wiadomo! Paznokcie kobiety są jednym z jej najważniejszych atrybutów. Klasyczne, piękne, eleganckie zawsze przyciągają wzrok. Niekonwencjonalne, wyjątkowe budzą u pań lekką nutkę zazdrości, chęć nadleśnictwa, pójścia tym samym śladem. A panowie, i tu się nic nie zmiana od lat, uważają je za najpiękniejszą ozdoba każdej z kobiet.

Szukasz pomysłów na modne, jesienne paznokcie? Pomożemy Ci, zobacz naszą galerię zdjęć.

📢 Pomysł na obiad. Przepisy na proste obiady z tego, co jest w domu. TOP 12 przepisów naszych Czytelników Proste i łatwe obiady z tego, co jest w domu! W każdym domu znajdzie się mąka, kasza, ryż i mięso w zamrażalniku, a w lodówce jajka, kawałek kiełbasy lub boczku i ser żółty! A w spiżarni przecier pomidorowy, cebula i ziemniaki. Z tych kilku składników można wyczarować pyszne obiady dla całej rodziny. Kliknijcie w galerię i zobaczcie nasze propozycje!

📢 Tynk dekoracyjny – tak stworzysz unikalne i ponadczasowe wnętrze. Zobacz, jak za pomocą tynku zupełnie odmienić styl mieszkania Tynk dekoracyjny to nie tylko funkcjonalna warstwa ochronna dla ścian, ale także artystyczny element, który nadaje wnętrzom wyjątkowy charakter. W przeciwieństwie do tradycyjnych, tynki dekoracyjne oferują szeroką gamę możliwości personalizacji, umożliwiając eksperymentowanie z różnymi teksturami, kolorami i efektami. To innowacyjne rozwiązanie pozwala wnętrzom zyskać niepowtarzalny design, stając się jednym z kluczowych elementów aranżacji pomieszczeń. 📢 Narodowi i Ojczyźnie - uroczyste wręczenie wyróżnienia ustanowionego w Ostrołęce, 21.11.2023. Laureat 19. edycji to Adam Tadeusz Bujak 21 listopada 2023 roku społeczność Zespołu Szkół SIGiE, księża z parafii pw. św. Wojciecha oraz fundacja oświatowa im. prof. Kobylińskiego w Ostrołęce zorganizowali spotkanie z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Wydarzenie odbyło się w kościele w Wojciechowicach oraz w siedzibie szkoły (obok). Ważnym jego elementem było wręczenie wyróżnienia „Narodowi i Ojczyźnie”. Jest ono przyznawane od 2004 roku (z przerwą w 2020 roku, z powodu pandemii).

📢 Nowy dworzec kolejowy w Małkini Górnej. Kiedy rozpocznie się budowa? Jest odpowiedź PKP W Małkini Górnej ma zostać wybudowany nowy dworzec kolejowy. W kwietniu 2022 roku podpisano umowę z PKP S.A. Co dalej? Kiedy rozpocznie się budowa nowego dworca kolejowego w Małkini Górnej? Na jakim etapie jest inwestycja? Z pytaniami zwróciliśmy się do Polskich Kolei Państwowych S.A.

📢 Tak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz w domu na wsi. Zobacz, jak żyje na co dzień z żoną dentystką i córeczkami. Zajrzyj do domu polityka Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z żoną dentystką i ukochanymi córeczkami mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to przytulna przestrzeń dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider PSL-u, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i jak polityk spędza wolny czas.

📢 Ceremonia przyjęcia nowego brata w szeregi Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II w sanktuarium pw. św. Antoniego w Ostrołęce, 18.11.2023 W sobotę, 18 listopada 2023 r. podczas mszy świętej kończącej peregrynację obrazu Matki Bożej Łaskawej odbyła się ceremonia inwestytury (włączenia) nowego brata w szeregi Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II.

📢 Walny Zjazd Towarzystwa Kurpiowskiego "Strzelec" w Czarni, 18.11.2023 Towarzystwo Kurpiowskie "Strzelec" jest największą i najstarszą organizacją społeczno-kulturalną w gminie Czarnia. Do stowarzyszenia należy około 100 członków indywidualnych oraz jeden członek zbiorowy - Kurpiowski Zespół Folklorystyczny "Carniacy". Tradycyjnie pod koniec roku organizacja przygotowuje zjazd, który jest podsumowaniem jej działalności w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W zjeździe uczestniczą nie tylko członkowie stowarzyszenia, lecz także zaproszeni goście. 📢 Konkurs pieśni patriotycznej "Młodzi śpiewają dla Niepodległej" rozstrzygnięty. Podsumowanie odbyło się 18.11.2023 W sobotnie popołudnie w ostrowskim Zajeździe "Cobra" odbyło się podsumowanie konkursu pieśni patriotycznej "Młodzi śpiewają dla Niepodległej". Konkurs był skierowany do dzieci i młodzieży z północno-wschodniego Mazowsza, w tym do dzieci i młodzieży z powiatu ostrowskiego.

📢 Święto Odzyskania Niepodległości w Makowie Mazowieckim: msza święta i złożenie wieńców Mieszkańcy Makowa Mazowieckiego, przedstawiciele władz miasta i powiatu oraz makowskich instytucji uczcili 105. rocznicę odzyskania niepodległości oddając hołd poległym i składając kwiaty pod pomnikiem „Bohaterów Poległych w Walce o Niepodległość w Latach 1914-1920”. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Jana Mieczysława Górzyńskiego w Ostrołęce, 10.11.2023 Absolwenci Liceum Pedagogicznego w Ostrołęce postanowili upamiętnić nauczyciela muzyki, twórcę chóru i orkiestry w Liceum Pedagogicznym odsłaniając pamiątkową tablicę przy budynku szkoły. Uroczystości odbyły się w piątek 10.11.2023.

📢 Pogrzeb Cezarego Olszewskiego, zwycięzcy siódmej edycji Tańca z gwiazdami Pogrzeb znanego i lubianego tancerza, zwycięzcy siódmej edycji Tańca z gwiazdami Cezarego Olszewskiego, odbył się w kościele pw. pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce. 📢 Ślubowanie klas pierwszych Technikum Lotniczego w Nagoszewie. Uroczystość odbyła się 30.10.2023 W sali konferencyjnej Jednostki Wojskowej w Komorowie odbyło się ślubowanie klas pierwszych z Centrum Szkolenia Lotniczego Technikum Lotniczego w Nagoszewie. Przysięgę złożyło 35 uczniów.

📢 Rzekuń wita lato. Kabaret, koncerty, konkursy i Oldtimer 2023, czyli 12. Rzekuńskie spotkanie sympatyków starej motoryzacji. 25.06.2023 Na placu przy ul. Miłej w Rzekuniu będzie się działo do późnych godzin. Będą koncerty, występ kabaretu, konkursy z nagrodami, a w południe rozpoczął się Oldtimer 2023 - 12. Rzekuńskie spotkanie miłośników starej motoryzacji. 📢 Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym w Ostrołęce. Wyścig samorządowców w niedzielę 25.06.2023. Zdjęcia Trwają Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym w Ostrołęce i powiecie ostrołęckim. Niedziela 25 czerwca 2023 to ostatni dzień rywalizacji – wyścigi elity, ale także imprezy towarzyszące: wyścigi dla dzieci i wyścig samorządowców.

📢 Ekologiczny Piknik Rodzinny w gminie Boguty-Pianki, 1.06.2023. Zdjęcia, wideo 1.06. 2023 r. w Bogutach-Piankach odbył się Rodzinny Piknik Ekologiczny. Na imprezę przygotowaną przez Szkołę Podstawową im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Bogutach Piankach przedszkolaki i uczniowie z gminy Boguty-Pianki przybyli z rodzicami i dziadkami. 📢 Ślub w Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim. „Tak” powiedzieli sobie pani Jadwiga i pan Paweł. 20.04.2023. Wideo, zdjęcia Takiego wydarzenia jeszcze u nas nie było – mówi nam Katarzyna Łaskarzewska – dyrektorka Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim. Mówi o ślubie Jadwigi Kazimiery Kowalskiej i Pawła Wysockiego, mieszkańców domu. 📢 Studniówka 2023 Zespołu Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej, 28.01.2023. Zdjęcia, wideo Studniówka – najważniejsza impreza w szkole średniej i jednocześnie granica, za którą żarty się kończą, bo zostaje tylko 100 dni (w przybliżeniu) na uzupełnienie wiedzy niezbędnej do zdania matury. 30 maturzystów z Zespołu Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej bawiło się 28 stycznia 2023 w sali weselnej Jurkowscy w Kosowie Lackim.

📢 Spotkanie mikołajkowe z KGW Jaciążek. Było ozdabianie pierników, robinie bombek i spotkanie z Mikołajem. 18.12.2022 Ozdabianie pierników, robienie bombek i spotkanie z Mikołajem - takie spotkanie zorganizowało KGW w Jaciażku. Była też gorąca herbata, słodkie przekąski i oczywiście choinka. "Radość dzieci warta wszystkiego" - napisały panie z KGW. 📢 Szlachetna Paczka w Kadzidle. Para Prezydencka darczyńcą Szlachetnej Paczki dla rodziny z gminy Kadzidło, 10.12.2022 Weekend Cudów w Kadzidle - część paczek dojechała już do potrzebujących rodzin. Jedną z paczek przygotowała Para Prezydencka. Pracownicy Kancelarii Prezydenta przywieźli prezenty do Kadzidła. 📢 Kolej Plus: Z Ostrowi Mazowieckiej do Małkini Górnej znów pojedziemy pociągiem Na linię z Sokołowa Podlaskiego do Siedlec i z Ostrowi Mazowieckiej do Małkini po ponad 30 latach wrócą pociągi pasażerskie. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego podpisały 17.10.2022 umowy na realizację prac z Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 r. Szacowana wartość obu projektów to ponad 620 mln zł.

📢 Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej w Rubinku. Starosta ostrowski nagrodził nauczycieli z powiatu 14.10.2022 Tegoroczne obchody Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej były połączone z otwarciem sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1. Pod koniec ubiegłego roku szkolnego rozpoczął się kapitalny remont sali, który trwał kilka miesięcy. 📢 Wielki Finał Loterii SuperLokata w Ostrowi Mazowieckiej. Kto wygrał samochód w loterii Banku Spółdzielczego? Wyniki, zdjęcia W niedzielne popołudnie, 2 października odbył się Wielki Finał Loterii SuperLokata Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej. Finał odbył się w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Trębickiego. Nagrodą główną w loterii był samochód osobowy Hyundai Kona z automatyczną skrzynią biegów wart prawie 95 tys. zł. Oprócz samochodu można było wygrać ponad 40 innych nagród. Łączna wartość wszystkich nagród wyniosła 200 tys. zł.

📢 Cmentarz w Zuzeli. Odwiedziliśmy nekropolię 17.02.2022. Zobaczcie, jak wygląda Rzymsko-katolicki cmentarz parafialny w Zuzeli jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem 340. Zobaczcie w naszej galerii, jak wygląda ta nekropolia. 📢 Komorowo. Wojskowy Ośrodek Kartograficzny uroczystym capstrzykiem uczcił trzy ważne wydarzenia. 28.11.2021. Zdjęcia W niedzielę 28.11.2021 w 22. Wojskowym Ośrodku Kartograficznym w Komorowie odbyły się połączone obchody: odsłonięcia odzyskanej po kradzieży tablicy sprzed mauzoleum im. Piotra Wysockiego, 154. rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego, Dnia Podchorążego w 191. rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego. 📢 Wojskowy Ośrodek Kartograficzny w Komorowie świętuje 70-lecie. Zdjęcia Samodzielny Oddział Topograficzno-Geodezyjny utworzony 15 listopada 1951 r. po dwóch latach przemianowano na 22. Samodzielny Oddział Geodezyjny i przeniesiono z Warszawy do Komorowa. Od 2004 roku jednostka w Komorowie funkcjonuje jako 22 Wojskowy Ośrodek Kartograficzny.

📢 Nie uwierzysz! Tak kiedyś wyglądały "Królowe Życia": Dagmara Kaźmierska, Sylwia Peretti, Izabela Macudzińska, Kasia Alexander „Królowe życia” cieszą się niesłabnącą popularnością. Fanom tego programu nie trzeba przedstawiać barwnych bohaterek, które zdecydowały się zaprosić widzów do swoich domów i swojego życia. Jak przez lata zmieniały się niektóre gwiazdy telewizyjnego hitu: Dagmara Kaźmierska, Sylwia Peretti, Izabela Macudzińska-Borowiak i Katarzyna Alexander? Zobaczcie zdjęcia. 📢 Rynek w Ostrowi Mazowieckiej. Czym się tu handluje? 28.09.2020. Zdjęcia To dobry moment na kupienie warzyw na przetwory lub zimowych ubrań. Zobacz, co jeszcze można dostać na rynku

📢 Ostrołęka. Rozpoczęcie roku szkolnego w I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce. 1.09.2020. Zdjęcia Po wielomiesięcznej przerwie uczniowie wracają do szkół. Najstarszy ostrołęcki ogólniak – I LO im. gen. Józefa Bema – zorganizował rozpoczęcie roku szkolnego w plenerze szkoły.

📢 Studniówka Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim 📢 Studniówka 2010 III LO w Ostrołęce 📢 Dzień w zakonie Przasnyszanie darzą wielkim szacunkiem mniszki klaryski kapucynki z przasnyskiego zakonu, choć niewiele wiedzą o ich życiu. Życie sióstr owiane jest tajemnicą, wiedza przeciętnego przasnyszanina na ten temat kończy się więc na informacji, że "śpią w trumnach i nie widują ludzi". Jak zatem wygląda życie osób powołanych do świętości?