Prasówka 24.01.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.01.

Prasówka 24.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tyle dostaniesz emerytury po waloryzacji w lutym 2024 r. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Sprawdź, ile dostaniesz na konto! Takie emerytury otrzymają seniorzy w lutym 2024. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w lutym 2024. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na luty 2024.

📢 Tak żyje i mieszka Viki Gabor. Młoda krakowska piosenkarka na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Jej wyjątkowy styl zapada w pamięć Viki Gabor podbiła serca Polaków świetnymi występami w programie The Voice Kids oraz zwycięstwem na Eurowizji Junior. To gwiazda młodego pokolenia, która w ekstremalnie krótkim czasie stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w polskim show-biznesie. Ma przy tym wielkie grono oddanych fanów, ale także budzi kontrowersje. Ma dopiero 16 lat, mieszka z rodziną w Krakowie, a na koncie ma wiele spektakularnych sukcesów. Na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Jej wyjątkowy styl zapada w pamięć. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz jak żyje na co dzień Wiktoria Gabor!

📢 Premiery z uniwersum Gwiezdnych Wojen – 2024 r. Co zaserwuje popularne uniwersum George'a Lucasa? Kilka ciekawych pozycji Fani Gwiezdnych Wojen czekają na kolejne produkcje z tego niezwykłego uniwersum, więc spieszymy z pomocą. Oto wszystkie zaplanowane na 2024 roku tytuły i to, co nas niestety teraz ominie. Sprawdźcie sami i nie przegapcie nic z tej listy, ponieważ propozycje są ciekawe, choć ich lista krótka.

Prasówka 24.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dom Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Luksusowe wnętrza robią wrażenie. Tak się urządziły zwolnione gwiazdy „Pytania na śniadanie” Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski mieszkają w luksusach. Byli już prowadzący „Pytania na śniadanie” zupełnie zmienili życie. Gwiazda „M jak miłość” przeniosła się z dziećmi do domu przyszłego męża. Zobacz, jak wyglądają wyremontowane wnętrza wspólnego domu Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego.

📢 Matura próbna 2023/2024: język polski – arkusz i odpowiedzi od CKE. Jakie zadania pojawiły się na maturze 6 grudnia? Jakie były zadania na próbnej matura z polskiego 2024, która odbyła się 6 grudnia? Arkusz egzaminacyjny oraz oficjalne proponowane odpowiedzi do zadań podane przez CKE zamieściliśmy w tym tekście. Przypominamy też, jak wygląda matura próbna z polskiego, jakie zadania zazwyczaj znajdują się w arkuszu oraz przytaczamy opinie uczniów na temat testu. 📢 W Ostrowi Mazowieckiej sprzedano nastolatkowi napój energetyczny. Na policję fakt ten zgłosił mieszkaniec miasta Zespół Wykroczeń ostrowskiej komendy przeprowadzi czynności wyjaśniające w związku ze zgłoszeniem sprzedaży energetyka 14-letniemu chłopcu. 📢 Nowe uzdrowisko w Polsce. Sprawdź, gdzie leży „polska Wenecja" i na co mogą liczyć kuracjusze w 2024 roku Polacy lubią uzdrowiska, ich klimat i walory, a już niedługo lista polskich miejscowości uzdrowiskowych wzbogaci się o kolejne. Nowe uzdrowisko na mapie Polski wielu turystom przypomina Wenecję – włoskie miasto słynące z niezliczonej liczby kanałów, do którego co roku zjeżdżają tłumy. Równie piękne krajobrazy, a na dodatek lecznicze źródła znajdziecie w jednej z miejscowości na Warmii i Mazurach. Sprawdź, gdzie będzie nowe uzdrowisko.

📢 Dzieci wyruszyły na ferie zimowe. Tak internauci żartują z przerwy zimowej. Zobaczcie najlepsze memy Na ten moment uczniowie czekali od wakacji. W końcu nadszedł czas na ferie zimowe. To dla nich zasłużony odpoczynek. Internauci z tej okazji przygotowali nowe memy. Zobaczcie je w naszej galerii. 📢 Tak się kiedyś mieszkało na wsi. Drewniane chaty i dachy ze słomianej strzechy. Zobacz tradycyjne chałupy na archiwalnych zdjęciach Dziś cegła, kiedyś drewno. Życie na wsi na przestrzeni lat zmieniło się, podobnie budownictwo. W XXI wieku korzystamy z dobrodziejstw technologii, innowacyjnych pokryć dachowych, stylowych dekoracji wnętrz, a jeszcze kilkadziesiąt lat temu do szczęścia wystarczyły dwie izby i prycza. Zobacz, jak wyglądały wiejskie chaty na archiwalnych zdjęciach.

📢 Ochotnicze Straże Pożarne z regionu otrzymają nowe wozy strażackie dzięki wsparciu Unii Europejskiej Rusza rekordowe wsparcie unijne dla mazowieckich OSP. Trafi do nich 187 wozów strażackich dofinansowanych przez Unię Europejską. Blisko 250 mln zł z UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza przyznał zarząd województwa. Pierwsze umowy w subregionie ostrołęckim z władzami gmin Brańszczyk, Długosiodło, Zabrodzie, Somianka i Goworowo podpisali marszałek Adam Struzik oraz członkinie zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska.

📢 Miały być ciekawe prezenty, wyszły niesprawiedliwe zasady. O co chodzi w aferze woreczkowej w Rossmannie? Miała być niespodzianka i ciekawe prezenty dla klientów, tymczasem najnowsza promocja w Rossmannie na kilka dni po jej zakończeniu wciąż wzbudza wiele emocji. Czy Rossmann dobrze zaplanował promocję? O co chodzi w aferze woreczkowej w Rossmannie? Sieć tłumaczy swoje zamiary. 📢 Marek Olszewski, prezes Spółdzielni Socjalnej "Samodzielność, Praca, Aktywność" w Wojewódzkiej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych Marek Olszewski, inicjator i prezes Spółdzielni Socjalnej „Samodzielność, Praca, Aktywność” został wybrany na kolejną kadencję do Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Został przewodniczącym rady. 📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 23.01.2024 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Śmiech na etacie: najlepsze memy o pracy. Sprawdź, co wymyślili internauci 23.01.2024 Memy o pracy! Mało osób lubi swoją pracę, ale jeżeli jesteś jednym z nich - serdecznie gratulujemy! A tych, którzy za nią nie przepadją, zapraszamy do obejrzenia galerii z wybranymi memami. Ostrzegamy, można popłakać się ze śmiechu. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 23.01.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 9 najpiękniejszych skansenów wiejskich w Polsce. Lipce Reymontowskie i inne miejsca niczym z „Chłopów" Reymonta Lipce Reymontowskie to urocza wieś, słynąca z tego, że właśnie tutaj Władysław St. Reymont osadził akcję swojej słynnej powieści „Chłopi”. Na pewno warto odwiedzić ją w czasie weekendu – czeka tam was sporo atrakcji, które opisujemy niżej. Ale Lipce Reymontowskie to nie jedyne miejsce, w którym możecie przekonać się, jak wyglądała dawna polska wieś. Zapraszamy do galerii 9 wyjątkowych skansenów wiejskich, w których możecie zobaczyć śliczne malowane chałupy, urocze drewniane kościoły i cerkwie, dawne wiatraki, olejarnie, a nawet starą remizę. Tam naprawdę możecie się poczuć, jakbyście przenieśli się na karty „Chłopów” Władysława Reymonta.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 23.01.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 23.01.2024 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę.

📢 Kulik w Retce: zimowa atrakcja dla dzieci i dorosłych Kulig dla dzieci wraz z opiekunami odbył się w niedzielę 21.01.2024 w Retce. Zimową atrakcję zorganizowało Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Regionalnego ,,Oaza'' Retka. Było wesoło, ale także bezpiecznie, a na zakończenie na wszystkich czekała ciepła herbata, grochówka i kiełbaska z ogniska. Zobaczcie zdjęcia. 📢 17 cudów natury w Polsce. Te miejsca zachwycają i zdumiewają! Skąd się wzięły kolorowe jeziora, gdzie krzyżują się rzeki? Zielone jezioro, drzewo dwa razy starsze od słynnego Bartka, rodzimy wulkan, zaskakujący skarb, przypadkiem odkryty pod ziemią, a nawet geograficzny środek Europy – to tylko niektóre niesamowite cuda natury, na jakie można się natknąć, zwiedzając Polskę. Zebraliśmy dla was 17 najbardziej niezwykłych, nietypowych i rekordowych naturalnych zakątków Polski. To prawdziwe cuda natury, które trzeba zobaczyć choć raz w życiu.

📢 Sięga po odważne zestawienia i zawsze świetnie na tym wychodzi. Zobacz, jak ubiera się Grażyna Kulczyk, trzecia najbogatsza kobieta w Polsce Przez wiele lat była żoną najbogatszego Polaka Jana Kulczyka, z którym doczekała się dwójki dzieci. Sama także inwestuje, gromadzi dzieła sztuki, a dla poznaniaków jest jednym z symboli ich miasta. Trzecia najbogatsza Polka Grażyna Kulczyk ma wyjątkowe życie i zarazem wyjątkowy styl. Zobacz, jak się ubiera!

📢 Chcesz, żeby do karmnika przyleciały konkretne ptaki? Wsyp im to co lubią. Tym zajadają się kowaliki, gile, sikorki, dzwońce i inne O tym, że ptaki trzeba dokarmiać z głową, już wiemy. Nie zostawiamy im chleba, ani produktów solonych, bo mogą poważnie zaszkodzić naszym skrzydlatym przyjaciołom. Jeśli uwielbiasz obserwować ptaki i zależy ci, żeby zobaczyć ich jak najwięcej, pamiętaj, że wiele z nich lubi inne smakołyki, dlatego warto postawić na różnorodność. Sprawdź, jakie ptaki mogą odwiedzić karmnik, jeśli znajdą w nim coś pysznego dla siebie. 📢 Tak mieszka Alicja Majewska. Zobacz, jak pięknie urządziła się piosenkarka. Zajrzyj do wyjątkowego domu Alicji Majewskiej – galeria zdjęć Dom Alicji Majewskiej jest wyjątkowy. Tę utalentowaną piosenkarkę kochają miliony Polaków. Na scenie występuje już od ponad pięćdziesięciu lat i cały czas zachwyca swoich fanów. Zaglądamy do przytulnego domu Alicji Majewskiej w stolicy. Zobaczcie, jak pięknie się prezentuje świeżo wyremontowany strych zaaranżowany przez architektów. Tak wyjątkowo mieszka Alicja Majewska.

📢 Spowodował kolizję na trasie S-8 i uciekł. Okazało się, że był pijany Ponad 1,5 promila alkoholu miał w organizmie 24-letni mieszkaniec powiatu wyszkowskiego, który spowodował kolizję w Turzynie, a następnie uciekł. 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Świerże-Leśniewek. Karetka jechała do pacjenta. Wypadła z drogi. Do zdarzenia doszło 21.01.2024 Do zdarzenia doszło w niedzielę, 21 stycznia tuż przed południem. Karetka otrzymała wezwanie do Świerży-Leśniewka.

📢 Pożar domu przy ul. Modrej w Ostrowi Mazowieckiej. Do pożaru doszło 20.01.2024 w nocy Ogień został zauważony po godz. 3.00 w nocy. Na szczęście rodzina, która mieszkała w budynku, zdążyła go opuścić. 📢 Zebranie sprawozdawcze OSP w Czarni, 19.01.2024 Styczeń jest miesiącem zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP. Swoją działalność w roku 2023 podsumowali także strażacy-ochotnicy z Czarni.

📢 Maciej Lustyk i Krzysztof Kobyliński pożegnali się ze służbą w KP PSP w Makowie Mazowieckim. Pożegnanie odbyło się 19.01.2024 19 stycznia w Komendzie Powiatowej PSP w Makowie Mazowieckim odbyło się pożegnanie ze służbą odchodzących na zaopatrzenie emerytalne strażaków: Macieja Lustyka i Krzysztofa Kobylińskiego. 📢 Stan Bugu z 16 stycznia 2024. Poziom wody osiągnął 434 cm Zdjęcia wykonano 16 stycznia. Tego dnia poziom wody na rzece Bug osiągnął stan alarmowy – 430 cm (w najgorszym momencie wynosił 434 cm) i ogłoszono alarm przeciwpowodziowy.

📢 Małkinia. Poziom wody w Bugu 19.01.2024 jest wyższy i wynosi 414 cm. Sytuacja jest stale monitorowana W piątek, 19 stycznia pogoda była ładna i słoneczna i chociaż termometry w Małkini pokazywały minus 2 stopnie (a to ważne, ponieważ mróz zamraża i - w efekcie - zatrzymuje wodę), poziom wody w Bugu wzrósł o 8 centymetrów w stosunku do poprzedniego dnia. 📢 OSP Nagoszewo i Nagoszewka z nowym sprzętem i umundurowaniem. Zakupy sfinansował Samorząd Województwa Mazowieckiego W piątek, 19 stycznia członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc odwiedziła druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nagoszewie oraz druhów z OSP w Nagoszewce, aby przekazać im sprzęt i umundurowanie ufundowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. 📢 Najmodniejsze paznokcie na zimę 2024. Przedstawiamy najciekawsze pomysły. Hybrydowe i inne paznokcie zimowe Wiadomo! Paznokcie kobiety są jednym z jej najważniejszych atrybutów. Klasyczne, piękne, eleganckie zawsze przyciągają wzrok. Niekonwencjonalne, wyjątkowe budzą u pań lekką nutkę zazdrości, chęć nadleśnictwa, pójścia tym samym śladem. A panowie, i tu się nic nie zmiana od lat, uważają je za najpiękniejszą ozdoba każdej z kobiet.

Szukasz pomysłów na modne, zimowe paznokcie? Pomożemy Ci, zobacz naszą galerię zdjęć.

📢 Nie ma tłustego czwartku bez pączków. Tak robią je gospodynie na wsi. Według babcinej receptury i tylko na smalcu! Ten smak cię zachwyci Trwa karnawał, małymi krokami zbliżamy się do tłustego czwartku. Jak sama nazwa wskazuje, musi być tłusto. Wśród słodkich przekąsek królują tego dnia pączki i faworki. Na wsiach smażenie dużej ilości nadzianych kul to tradycja. Przepisy są często przekazywane z pokolenia na pokolenie. Zobacz, jak krok po kroku zrobić domowe pączki. 📢 Przestrzeń kobiet - pierwsze w tym cyklu spotkanie odbyło się 13.01.2024 w Hotelu Korona w Krukach Moc kobiet, wiara w ich siłę ducha i życiową energię były motywem wiodącym podczas pierwszego spotkania w cyklu „Przestrzeń kobiet”, zorganizowanego z inicjatywy Żanety Cwaliny-Śliwowskiej, posłanki z Ostrołęki - pierwszej ostrołęckiej parlamentarzystki.

Na spotkanie przy kawie w Hotelu Korona w sobotni wieczór, 13 stycznia 2024, mimo paskudnej pogody, dotarło kilkadziesiąt pań zaproszonych przez organizatorów. Były to kobiety prowadzące własne firmy, liderki organizacji pozarządowych, kobiety próbujące rozwinąć biznes. Kobiety aktywne.

📢 Studniówka Rubinka w Maciejowej Chacie. 13.01.2024 maturzyści Zespołu Szkół nr 1 bawili się na balu w Starym Lubiejewie Bal studniówkowy uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej odbył się w Starym Lubiejewie w Maciejowej Chacie, a rozpoczął się od występu uczennicy Leny Pieńkos, która zaśpiewała utwór Maryli Rodowicz "Niech żyje bal". 📢 Studniówka I LO w Ostrołęce. Odbyła się 13.01.2024 w sali Olimpia w Krukach Uczniowie wraz z nauczycielami weszli do sali krokiem poloneza.

📢 Studniówka maturzystów Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie- Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim odbyła się 13.01.2024 Maturzyści swój bal maturalny zorganizowali w sobotę 13.01.2024 w Bobrowym Dworze. Tak się bawili! 📢 25-lecie Powiatu Ostrowskiego. Duża uroczystość samorządowców ziemi ostrowskiej odbyła się 12.01.2024 W piątek, 12 stycznia 2024, w Klubie 22. Wojskowego Ośrodka Kartograficznego w Komorowie odbyły się uroczyste obchody 25-lecia Powiatu Ostrowskiego. W wydarzeniu wzięło udział kilkadziesiąt osób zasłużonych dla powiatu i z powiatem związanych.

📢 Budowa przedszkola i żłobka w Kadzidle już zakończona. Został odbiór techniczny. Kiedy zostaną przyjęte dzieci? Inwestycja warta 18 mln zł dobiegła końca. Tak prezentuje się przedszkole i żłobek w Kadzidle. Zostanie tu przyjętych 260 dzieci. Pozostał odbiór techniczny obiektu. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Studniówka 2023 Zespołu Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej, 28.01.2023. Zdjęcia, wideo Studniówka – najważniejsza impreza w szkole średniej i jednocześnie granica, za którą żarty się kończą, bo zostaje tylko 100 dni (w przybliżeniu) na uzupełnienie wiedzy niezbędnej do zdania matury. 30 maturzystów z Zespołu Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej bawiło się 28 stycznia 2023 w sali weselnej Jurkowscy w Kosowie Lackim. 📢 Maków Mazowiecki. Studniówka LO im. Marii Curie-Skłodowskiej. 28.01.2023. Zdjęcia, wideo Bal maturzystów odbył się w sobotę 28.01.2023 w Bobrowym Dworze. Uczestniczyły w nim uczniowie trzech klas wraz z osobami towarzyszącymi oraz zaproszonymi gośćmi. 📢 Maków Mazowiecki. Studniówka Zespołu Szkół im. ŻAK. 21.01.2023 Trwa sezon studniówkowy. W sobotę 21.01.2023 swój bal mieli uczniowie makowskiego ŻAK-a.

📢 Krasnosielc. Cmentarz we Wszystkich Świętych. 1.11.2022 We wtorek 1.11.2022 odwiedziliśmy nekropolię w Krasnosielcu. Groby przystrojone są kolorowymi kwiatami oraz zniczami. Zobaczcie galerię zdjęć. 📢 Zakład Karny w Przytułach Starych. Otwarcie nowych pawilonów mieszkalnych, 30.08.2022. Zdjęcia Serdecznie witam państwa w dniu dla nas wyjątkowym. W dniu, w którym nasza jednostka zapisuje nowe karty w swojej historii, powiększając się niemal dwukrotnie - mówił major Andrzej Pawluczuk, dyrektor Zakładu Karnego w Przytułach Starych. - Niedługo oba pawilony zasiedlą nowi więźniowie. Otwierając nowe pawilony, nie tylko uruchamiamy dodatkowe 514 miejsc zakwaterowania, ale również jesteśmy przygotowani stawić czoła nowym wyzwaniom. 📢 Klub Seniora w Ostrołęce zorganizował potańcówkę w Centrum Aktywności Seniorów. 3.07.2022 W niedawno wyremontowanym Centrum Aktywności Seniora (dawne kasyno przy ul. Bogusławskiego) Klub Seniora zorganizował potańcówkę. Seniorzy dopisali!

📢 Ferie zimowe MEMY 2019. Nareszcie czas na odpoczynek! Zobacz najzabawniejsze memy o feriach 2019 [demotywatory, memy, śmieszne obrazki] Memy o feriach zimowych 2019. Uczniowie na ten czas czekali długo, ale w końcu się doczekali! Internauci jak zwykle nie mogli się powstrzymać. W internecie roi się aż od memów o feriach zimowych. Zobaczcie najlepsze memy o feriach 2019.

📢 Legendy Narwi Ostrołęka znów na boisku [WIDEO, ZDJĘCIA] Ponad osiemdziesięciu byłych zawodników Narwi Ostrołęka pojawiło się w Ostrołęce, by świętować awans drużyny seniorów do rozgrywek A Klasy w pierwszym roku po reaktywacji klubu. Wielu z nich wzięło udział w wyjątkowym meczu pokoleń. 📢 Dożywocie za zabójstwo akcjonariusza Jagiellonii (zdjęcia) Sąd Okręgowy w Białymstoku uznał, że 37-latek nie zasługuje na powrót do społeczeństwa.

