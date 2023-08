Prasówka 23.08.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Utrudnienia w ruchu w woj. mazowieckim 23.08.2023. Lista aktualnych remontów dróg i innych zdarzeń”?

Prasówka 23.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Utrudnienia w ruchu w woj. mazowieckim 23.08.2023. Lista aktualnych remontów dróg i innych zdarzeń Które drogi w województwie mazowieckim 23.08.2023 nie są przejezdne? Roboty drogowe: droga S8, S8 Nadarzyn - Kostowiec (433. km na odc. 6 km) czyszczenie dylatacji, wpustów, strefy przykrawężnikowej, lokalne wyłączenia asów ruchu.

📢 Wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim. Gdzie 23.08 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie? Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim 23.08? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w warmińsko-mazurskim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi przerwa w dostawie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy.

📢 Gdzie nie będzie prądu w mazowieckim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 23.08 Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w mazowieckim 23.08? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w mazowieckim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi przerwa w dostawie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy.

Prasówka 23.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Spódnica midi to idealny wybór dla dojrzałych kobiet. Model, który wybrała Beata Ścibakówna ukryje mankamenty figury Spódnica midi to taka, która sięga do połowy łydek. Kiedyś kojarzona raczej z bardziej formalnym strojem, dzisiaj można ją założyć na wiele okazji. Świetnie będzie współgrać z butami na obcasie, jak i trampkami. Na wersję plisowaną zdecydowała się Beata Ścibakówna. Zobacz, jak się prezentuje aktorka.

📢 Jakie są opinie o maturze poprawkowej 2023? Mamy pierwsze komentarze zdających! Tu znajdziesz też arkusze CKE Matura poprawkowa rozpoczęła się 22 sierpnia 2023 roku o godz. 9.00. Przystąpili do niej uczniowie, którzy nie zdali jednego egzaminu z części obowiązkowej, a więc języka polskiego, matematyki czy języka obcego. Dziś ponownie zmierzyli się z maturą. Jak poszedł im egzamin dojrzałości w sesji poprawkowej? Czy zadania były trudne? Co znalazło się w arkuszach? Wyjaśniamy. 📢 Syn zgwałcił matkę. Dwóch mężczyzn usłyszało zarzut gwałtu. Do zdarzenia doszło w pow. ostrowskim Do brutalnego gwałtu doszło 3 lipca 2023 na terenie powiatu ostrowskiego. W sprawę zamieszany jest syn ofiary. Co dzieje się w sprawie? 📢 Matura poprawkowa 2023 z języka angielskiego. Zobacz arkusz CKE dla formuły 2023 i 2015. Co było na maturze pisemnej 22 sierpnia? Matura poprawkowa 2023 z języka angielskiego odbyła się 22 sierpnia. Maturzyści, którzy w maju na egzaminie maturalnym zdobyli mniej niż 30 proc. na jednym z egzaminów obowiązkowych (matematyka, polski lub angielski), mogli zdecydować się na ponowne zdawania matury w terminie poprawkowym. Najwięcej osób nie uzyskało wystarczającego wyniku z matematyki. Matura poprawkowa pisemna ze wszystkich przedmiotów odbywa się jednego dnia. Po godzinie 14 opublikowaliśmy arkusze matury poprawkowej z obu formuł.

📢 Odnowili pomnik w Bieli i posadzili przy nim drzewka. Po roku ktoś te drzewka ukradł Pamiątkowy głaz został odświeżony, naprawiliśmy kopiec, uporządkowaliśmy teren wokół pomnika, dodaliśmy maszt z narodową flagą i tablicę informacyjną. Wokół pomnika wykonano kamienne alejki, a całość zwieńczona została posadzeniem trzech czerwonych buków, które miały stanowić piękne tło dla tego miejsca. Jakież było nasze zdziwienie i zażenowanie, kiedy okazało się, że w po roku, kiedy drzewka pięknie się przyjęły i zaczęły rosnąć, zostały skradzione – mówi Andrzej Sadowski, sekretarz Stowarzyszenia Klub Motocyklowy „Stajnia”.

📢 Najlepsze miejsca w Polsce na grzyby. To grzybiarskie Eldorado Sezon na grzyby w pełni. To czas oczekiwany przez wielu miłośników natury i kulinariów. Polska z bogactwem swojej przyrody, oferuje liczne miejsca doskonałe do grzybobrania. Gdzie więc najlepiej wybrać się na grzybobranie? Przedstawiamy listę miejsc, które są prawdziwym grzybiarskim Eldorado.

📢 Tak mieszka Zofia Zborowska i Andrzej Wrona. Zobacz, jak się urządzili w domu za miastem. Basen, jacuzzi i ogród - to jeszcze nie wszystko! Zofia Zborowska i Andrzej Wrona to popularna para, która chętnie dzieli się w mediach społecznościowych kadrami ze swojego życia. Topowy siatkarz polskiej reprezentacji i aktorka jakiś czas temu postanowili porzucić życie w stolicy i przenieśli się do luksusowego domu za miastem. Zajrzyj do ich wyjątkowej willi i zobacz, jak modnie ją urządzili. Sprawdź, jak luksusowo żyje na co dzień Zosia Zborowska z popularnym sportowcem, córeczką i psem. 📢 Pielgrzymka rowerowa do Wilna. Pielgrzymi z Ostrowi Mazowieckiej przejechali 1040 kilometrów! Grupa pielgrzymów wzięła udział w pielgrzymce rowerowej do Wilna, do Matki Bożej Ostrobramskiej. Pątnicy z Ostrowi odbyli tę podróż już po raz piętnasty.

📢 Laptop od radnego - kolejni uczniowie z gminy Baranowo nagrodzeni przez przewodniczącego rady gminy Kolejny już raz przewodniczący Rady Gminy Baranowo Janusz Obrębski ufundował laptopy dla uzdolnionych uczniów z gminy Baranowo. Jest to autorska akcja „Laptop od radnego”, kontynuowana od 2010 roku. 📢 Mandat za zbieranie grzybów? Tak! W tych przypadkach grzybiarzom grożą ogromne kary finansowe, a nawet więzienie Grzybobranie może skończyć się wysokim mandatem, jeśli podczas wyjścia do lasu nie będziemy przestrzegać określonych przepisów. Niejednokrotnie nie tylko początkujący, ale i grzybiarze z wieloletnim stażem zapominają o obowiązujących zasadach. Czego zatem nie wolno robić na grzybach i za co możemy dostać mandat? Przeczytaj także kto i gdzie ma prawo sprzedawać grzyby oraz czy w polskich lasach obowiązuje limit zbierania grzybów.

📢 Nowa droga w Gąsiorowie otwarta. Nawierzchnia była w złym stanie. To była bardzo potrzebna inwestycja. Drogę otwarto 21.08.2023 Nowa droga w Gąsiorowie w gm. Zaręby Kościelne została uroczyście otwarta 21 sierpnia.

📢 Wybuch gazu rozsadził dom w miejscowości Rogów w powiecie koneckim. W gruzowisku strażacy odnaleźli ciało 82-letniej kobiety Prawdopodobnie do wybuchu gazu doszło we wtorkowy poranek w jednym z domów w miejscowości Rogów w powiecie koneckim. Budynek częściowo się zawalił, strażacy przeszukiwali gruzowisko, bo w w środku miała przebywać 82-letnia właścicielka domu. Jej ciało odnaleziono po kilku godzinach. Niestety już nie żyła. Eksplozja uszkodziła sąsiedni budynek, wybuch było słychać w Końskich. 📢 Najlepsze domowe pieczywo. Oto 11 prostych przepisów na chleby, bułki i rogaliki. Nie wymagają wiele pracy, a smakują wyśmienicie Przygotowanie domowego pieczywa nie musi być trudne. Polecamy 11 sprawdzonych przepisów, które z naszymi wskazówkami zrobisz bez problemu. To m.in. błyskawiczne angielskie bułeczki scones, chlebki naan do zrobienia na patelni oraz aromatyczny chleb nocny z chrupiącą skórką, który nie wymaga zagniatania. Sprawdź, jakie są pyszne i wypróbuj nasze przepisy na pieczywo.

📢 Wysyp grzybów w lasach – rekordowe ilości borowików, kurek, maślaków i koźlarzy. Gdzie ich szukać? Zobacz aktualną mapę grzybów w Polsce Ogromny wysyp grzybów w lasach. Sierpień to dobra pora na zbieranie grzybów. W lasach znajdziemy teraz m.in. kurki, kanie, borowiki i maślaki. Takie grzyby są świetne na domowe przetwory na zimę. Pamiętajmy jednak, by zbierać tylko te okazy, które znamy i co do których mamy pewność, że są jadalne. Zobaczcie, jakich grzybów jest najwięcej i gdzie najlepiej ich teraz szukać.

📢 7 najpiękniejszych dolin Tatr. Urodę gór można podziwiać nie tylko podczas wspinaczki – tam czekają na was zachwycające widoki Nie trzeba być zaprawionym wędrowcem, aby móc wypoczywać w Tatrach – urodę gór można podziwiać nie tylko podczas wspinaczki. Dla tych, którzy nie planują się przemęczać podczas tegorocznego wypadu w góry, przygotowaliśmy listę 7 najpiękniejszych dolin Tatr. Te miejsca oferują zachwycające widoki i niezapomniane wspomnienia.

📢 Zawody sportowo- pożarnicze w Kruszewie. Tak rywalizowali strażacy- ochotnicy! 20.08.2023 W niedzielę 20 sierpnia 2023r.w Kruszewie odbyły się zawody gminne sportowo-pożarnicze. Druhny i druhowie z gminy Goworowo rywalizowały w dwóch konkurencjach; sztafecie pożarniczej oraz w ćwiczeniu bojowym. 📢 Osoby o tych imionach są wyjątkowo kochliwe i romantyczne. Zakochują się w mig! Sprawdź, czy jesteś na liście Imiona niosą ze sobą pewne cechy. Coraz częściej single i singielki podczas wyboru partnera na życie, czy rodzice szukający imienia dla dziecka, zwracają uwagę na jego znaczenie. Sprawdziliśmy jakie imiona, zarówno męskie jak i żeńskie, noszą osoby, które są kochliwe. Zobacz w naszej galerii imiona szybko zakochujących się osób!

📢 Marcel Litwa choruje na białaczkę. Trwa zbiórka krwi dla chłopca. Chorobę zdiagnozowano kilka dni temu Do pierwszych dni sierpnia nic nie wskazywało na to, że chłopiec jest chory. Objawy pojawiły się nagle, a diagnoza była druzgocąca. Białaczka.

📢 Wypadek w Nowej Wsi. Motocyklista wjechał w samochód osobowy. Do zdarzenia doszło 19.08.2023 Motocyklista podczas wyprzedzania doprowadził do zderzenia ze skodą. Kierowca motocykla był pod wpływem alkoholu. 📢 Wypadek na drodze krajowej K-62 w miejscowości Popowo-Letnisko, pow. wyszkowski Przyczyną zdarzenia było najechanie na tył poprzedzającego pojazdu. Jazda „na zderzaku”, to powszechne zjawisko i poważny błąd kierowców, który może mieć poważne konsekwencje. W tym przypadku trzy osoby trafiły do szpitala. 📢 Te osoby to straszne nerwusy. Jeśli spotkasz ludzi o takim imieniu, nie dziw się, że mogą wybuchnąć złością. Sprawdź! Nerwowy jak...? Da się określić nerwowego człowieka tylko po samym imieniu? Według ezoteryków właśnie imieniu można stwierdzić, czy dana osoba będzie spokojnym barankiem, czy może nerwowym szaleńcem. Jakie cechy imienia wpływają na to, że będziemy postrzegani jako nerwusy? Astrologowie odsyłają do znaczenia imion, a te nadawane już dzieciom zazwyczaj nie są przypadkowo. Sprawdź listę imion kobiet i mężczyzn, które mogą być nerwusami! Poznaj znaczenie swojego imienia.

📢 Dni Kukurydzy w Andrzejewie. Czadoman gwiazdą Dni Kukurydzy 2023. Impreza odbyła się 19 - 20.08.2023 To były dwa dni pełne dobrej zabawy, sportowej rywalizacji i... dobrego jedzenia Tegoroczne Dni Kukurydzy zakończyły koncerty: Andrzeja Wojciechowskiego, gwiazdy wieczoru - Czadomana i zespołu Raider. 📢 Dożynki regionalne na Kurpiach w Lelisie. Future Folk gwiazdą wieczoru. 20 sierpnia 2023. Zdjęcia To była największa impreza w regionie w ten weekend. Mowa o Dożynkach regionalnych na Kurpiach zorganizowanych w Lelisie. Gwiazdą wieczoru był zespół Future Folk.

📢 Festyn gminny w Krasnosielcu. Mieszkańcy dopisali. Na scenie wystąpił m.in. zespół Milano, Diadem czy Imperium. 20.08.2023 Mieszkańcy gminy tłumnie przyszli na festyn gminny zorganizowany tradycyjnie już na targowicy w Krasnosielcu. Tego dnia zagrały dla mieszkańców gwiazdy disco polo. Było głośno, wesoło i smacznie.

📢 Biesiada seniorów w Lipiance. 20.08.2023 odbyło się spotkanie integracyjne seniorów z gmin Goworowo i Czerwin. Zdjęcia, wideo To była kolejna taka biesiada. Seniorzy spotykają się kilka razy w roku. Tym razem gospodarzem był Klub Seniora "Jesienne kwiaty" z Goworowa. 📢 Piknik wiejski w Wachu w gminie Kadzidło. Zobaczcie co się działo. Impreza odbyła się w niedzielę 20 sierpnia 2023. Zdjęcia Sezon pikników wiejskich w gminie Kadzidło w pełni. W niedzielę 20 sierpnia 2023 do wspólnej zabawy i integracji zaprosili mieszkańcy Wachu. 📢 13 najlepszych atrakcji Chorwacji na niezapomniane wakacje i urlop. Najciekawsze zabytki, wyjątkowe plaże, zaskakujące muzea, skarby UNESCO Zastanawiacie się, co warto zobaczyć i zrobić w Chorwacji w czasie urlopu lub wakacji? Możliwości jest bardzo wiele - ten kraj naprawdę potrafi zaskoczyć i zachwycić. Nie brak tu pięknych plaż, światowej sławy zabytków, miejsc wpisanych na listę UNESCO i parków narodowych, chroniących niesamowitą przyrodę. Przygotowaliśmy dla was przewodnik po 13 najlepszych atrakcjach Chorwacji w sam raz na urlop czy wakacje. Co warto zobaczyć w Zagrzebiu, Splicie czy Dubrowniku? Gdzie wybrać się na żaglówki? Gdzie grają Morskie Organy i w których miejscach kręcono „Grę o Tron”? Zapraszamy do przewodnika po 13 najfajniejszych atrakcjach Chorwacji.

📢 Dożynki regionalne na Kurpiach w Lelisie. Z przepięknymi dożynkowymi wieńcami. 20 sierpnia 2023. Zdjęcia Dożynki w Lelisie zostały zorganizowane już po raz 31. Jednym ze znaków firmowych dożynek w tej gminie są przepiękne wieńce dożynkowe.

📢 MotoShow w Kurpiowskiej Krainie w Wykrocie, 20.08.2023 To 6. edycja MotoShow. Na terenie Kurpiowskiej Krainy w Wykrocie można oglądać stare i nowe auta, są wyścigi wrak race, pokazu stuntu motocyklowego, loty helikopterem. Wszystko do godz. 18.00. 📢 Opuszczone miasto-widmo nadal straszy. Stacjonowała tam armia radziecka. Co wydarzyło się w tym miejscu? Miasto-widmo na granicy województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego przyciąga żądnych wrażeń. Do 1992 roku mogło tam żyć nawet 5 tys. osób, teraz opustoszałe Kłomino popada w ruinę. Co wydarzyło się w tym tajemniczym miejscu? Odwiedzili je dziennikarze Głosu Wielkopolskiego. Zobaczcie, jak wygląda i poznajcie jego historię.

📢 14 najbardziej niesamowitych atrakcji w Bułgarii, które musicie zobaczyć. Malowidła z odchodów nietoperza, starożytny grobowiec i inne cuda Wakacje w Bułgarii mogą być pełne wrażeń – trzeba tylko wiedzieć, gdzie szukać atrakcji. Wyszukaliśmy dla was 14 najciekawszych miejsc, od cudów przyrody po zabytki czterech kultur, które po prostu trzeba zobaczyć na urlopie w Bułgarii. Gdzie można oglądać malowidła wykonane za pomocą odchodów nietoperzy? Gdzie stoi najstarsze drzewo w kraju? Które miejsca wpisano na listę UNESCO? Zapraszamy do przewodnika po 14 najciekawszych miejscach w Bułgarii, których nie możecie przegapić. 📢 Stadion w Łysych oficjalnie otwarty. Było liczne grono polityków i Jerzy Engel – były selekcjoner reprezentacji Polski. 19.08.2023. Zdjęcia To było duże wydarzenie nie tylko dla środowiska sportowego, ale całej gminy Łyse. W Łysych w sobotę 19 sierpnia 2023 uroczyście otwarto nowy stadion.

📢 Festyn wiejski w Durlasach. Przygotowano atrakcje dla młodszych i starszych. 19 sierpnia 2023. Zdjęcia Festyn wiejski, który odbył się w sobotę 19 sierpnia 2023 w Durlasach (gmina Lelis) zorganizowała rada sołecka wsi Durlasy wespół z Dziennym Domem „Senior +” w Durlasach.

📢 Bolszewika goń! Piknik militarny i inscenizacja epizodu z wojny polsko-bolszewickiej w Rzekuniu. 19.08.2023. Zdjęcia Dwa dni trwać będą w Rzekuniu wydarzenia i uroczystości w hołdzie ułanom i marynarzom walczącym na tej ziemi podczas wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku. W sobotę 19 sierpnia 2023 najważniejszym punktem programu była inscenizacja historyczna. 📢 Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 57 między Chorzelami a Przasnyszem. Nie żyją dwie osoby. 19 sierpnia 2023. Zdjęcia Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w sobotę 19 sierpnia 2023 na DK 57 w miejscowości Goski Wąsosze w powiecie przasnyskim. Po godz. 13.00 zdarzył się tam wypadek z udziałem motocykla i auta osobowego.

📢 Najlepsze fryzury dla kobiet dojrzałych. Oto najmodniejsze trendy na lato 2023. Odmładzające cięcia dla pań po 50. i 60-tce Fryzury dla dojrzałych kobiet wcale nie muszą być nudne. Takie cięcia mogą być wręcz ciekawe i inspirujące! Jeśli myślisz, że kobieta po 50-tce niewiele może już zrobić, by wyglądać atrakcyjnie, to się mylisz. Fryzury dla dojrzałych pań mogą być nawet odmładzające i mamy na to wiele przykładów. Zobacz modne cięcia skierowane i dedykowane dla pań 50+. Dobrze dobrana fryzura pozwala poczuć się młodziej i odejmie lat. I wcale nie trzeba do tego wyrafinowanych środków, by osiągnąć ten efekt. Jeśli chcesz coś zmienić, to sprawdź, jakie obecnie są trendy na wiosnę na fryzury damskie po 50. i 60.

📢 Zakończenie roku żłobkowego w Surowem, 18.08.2023. Żegnaj żłobku! Idziemy do przedszkola! Zdjęcia z wydarzenia Gminny Żłobek przy Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem funkcjonuje już 3 lata. Projekt „Pierwszy żłobek w gminie Czarnia” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Budowa nowych pomieszczeń przy budynku PSP w Surowem postępowała bardzo szybko. Żłobek miał ułatwić rodzicom małych dzieci powrót do aktywności zawodowej. Liczba dzieci w placówce systematycznie rośnie. W tym roku z opieki w gminnym żłobku korzystało 15 maluchów. W piątek 18 sierpnia 2023 w placówce odbyło się zakończenie roku żłobkowego.

📢 Śmiertelny wypadek motocyklisty z powiatu makowskiego. Zginął w Karwaczu W poniedziałek 14 sierpnia na drodze relacji Przasnysz – Karwacz doszło do kolejnego wypadku z udziałem motocyklisty. Niestety poniósł on śmierć na miejscu. To drugi śmiertelny wypadek motocyklisty w tym miejscu w ciągu dwóch dni. 📢 Dożynki gminno-parafialne w Wąsewie. 15.08.2023. Zdjęcia, wideo Mieszkańcy gminy Wąsewo dziękowali za plony podczas uroczystej mszy świętej. Następnie korowód dożynkowy przeszedł na stadion, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. 📢 Uroczystości patriotyczne w Dąbrówce, 15.08.2023. Odsłonięcie odnowionej mogiły powstania styczniowego i tablicy poświęconej wojnie 1920 r. 15 sierpnia 2023 – w Święto Wojska Polskiego – w Dąbrówce w gminie Lelis odbyła się patriotyczna uroczystość, podczas której odsłonięto nowy nagrobek na mogile księdza Walentego Placyda Podgórskiego – powstańca styczniowego oraz odsłonięto kamień z tablicą upamiętniającą wojnę 1920 roku.

📢 HIPOKRATES 2023 Zgłoś kandydatów do nagród dla pracowników roku ochrony zdrowia w wielkim plebiscycie medycznym Znasz dobrego lekarza rodzinnego, pediatrę albo stomatologa, który ma wyjątkowe podejście do pacjentów? Albo fachową i miłą pielęgniarkę lub położną, której chcesz podziękować za świetną opiekę? Korzystasz z porad ginekologa, chirurga, neurologa albo innego lekarza specjalisty, którego warto polecić innym? A może znasz dobrego fizjoterapeutę albo sympatycznego pracownika apteki? Doceń pracę medyka lub placówki ochrony zdrowia zgłoszeniem do nagrody w Plebiscycie Medycznym HIPOKRATES! 📢 Święto Wojska Polskiego. Tak uczczono je w Ostrołęce. 15.08.2023 Tradycyjnie 15 sierpnia o godz. 9.00 na cmentarzu parafialnym w Ostrołęce przed Grobem Nieznanego Żołnierza złożono kwiaty, następnie w kościele pw. Zbawiciela Świata odprawiona została msza święta w intencji Wojska Polskiego. Po mszy złożono kwiaty przy ołtarzu Matki Boskiej Częstochowskiej, upamiętniającym poległych w walkach Żołnierzy Armii Krajowej.

📢 Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych w Różanie zaprosiło do siebie. Dni otwarte KSOP. 22 lipca 2023. Zdjęcia W ten weekend (22 i 23 lipca 2023) można wejść do miejsca, które na co dzień jest niedostępne i pilnie strzeżone. Swoje bramy dla zwiedzających otworzyło Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych (KSOP) w Różanie. 📢 Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 w I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce. 23.06.2023 Zakończenie roku szkolnego w I LO w Ostrołęce odbyło się tradycyjnie już przed budynkiem szkoły i zaczęło od części artystycznej w wykonaniu uczniów. 📢 Międzygminny Rajd Rowerowy "A to ci historia!", drogami gmin Boguty-Pianki i Nur. 18.06.2023 Nawet dla niezbyt wprawnych rowerzystów 25 km to nie jest długi dystans. Uczestnicy I Międzygminnego Rajdu Rowerowego przy okazji krótkiej rowerowej przejażdżki przez miejsca ciekawe przyrodniczo poznawali także lokalną historię. 18.06.2023 r. Ostrowskie Stowarzyszenie „Ludzie z Pasją”, Stowarzyszenie Towarzystwo Nasze Boguty, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach oraz Zespół Śpiewaczy Nadbużanie zaprosili cyklistów w każdym wieku na I Międzygminny Rajd Rowerowy pod hasłem „A to ci historia!” Zaproszenie przyjęło ponad 40 osób w wieku od 6,5 roku do 70+.

📢 Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych w II Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce. 28.04.2023. Zdjęcia 28 kwietnia 2023 roku uczniowie klas maturalnych pożegnali się ze swoimi szkołami. Oczywiście symbolicznie, bo przed nimi jeszcze najważniejsze - matury. Byliśmy na zakończeniu roku szkolnego klas maturalnych w II LO w Ostrołęce.

📢 Ostrów Mazowiecka. Ogólnopolskie Święto "Wdzięczni Polskiej Wsi". Przyjechał premier Mateusz Morawiecki, 25.09.2022, zdjęcia Ogólnopolskie święto rozpoczęła plenerowa msza św. na boisku Omega przy ul. Trębickiego. Dalsza część uroczystości została zorganizowana na placu przy Omedze. Tam też rozstawiono dużą scenę. Wokół placu swoje stoiska miały koła gospodyń wiejskich z całego Mazowsza. Było ich ponad 40. Dożynki zakończył występ Sławomira.

📢 Dożynki w Świętej Rozalii 2022. Na święto plonów zaprosił 4.09.2022 powiat makowski i parafia Szelków. Zdjęcia Dożynki powiatu makowskiego i parafii Szelków odbyły się w Sanktuarium Świętej Rozalii w gminie Rzewnie. Przybyły tłumy wiernych, na których oprócz wspaniale poprowadzonej mszy świętej, czekało wiele atrakcji. 📢 Dożynki w Olszewie-Borkach, 27.08.2022. Zdjęcia Dożynki rozpoczęła uroczysta msza święta. Po niej korowód z wieńcami i koszami dożynkowymi przemaszerował na plac przy ul. Wyspiańskiego, gdzie odbywa się rozrywkowa część Święta Plonów

📢 Dni Kukurydzy w Andrzejewie. Mnóstwo atrakcji, występów i wesołe miasteczko. Gwiazdą wieczoru zespół DEJW 21.08.2022 XXI Dni Kukurydzy zostały podzielone na dwa dni: 20 sierpnia to wykłady na temat nowych rozwiązań w uprawie kukurydzy oraz zawody wędkarskie i piłkarskie, a 21 sierpnia to przede wszystkim występy muzyczne. 📢 Cmentarz w Zarębach Kościelnych. Na cmentarzu parafialnym w Zarębach jest wiele wyjątkowych nagrobków. Zdjęcia Cmentarz parafialny w Zarębach Kościelnych odwiedzaliśmy kilkakrotnie - m.in. we Wszystkich Świętych, a także po wichurze, która przeszła przez powiat ostrowski 18 - 19 lutego. Silny wiatr, który spowodował ogromne straty w całym kraju tu również przewrócił znicze i wiązanki. 📢 Pogrzeb Krzysztofa Michalca, wójta gminy Szulborze Wielkie. 21.02.2022. Zdjęcia Krzysztof Michalec, wójt gminy Szulborze Wielkie, zmarł w nocy z 17 na 18 lutego. W poniedziałek, 21 lutego odbył się pogrzeb. Żegnała go rodzina, przyjaciele, mieszkańcy gminy, samorządowcy, parlamentarzyści.

📢 Archiwalne zdjęcia znanych ludzi z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego. Zobaczcie, jak wyglądali 20 lat temu. Zdjęcia z archiwum TO W redakcyjnym archiwum znaleźliśmy zdjęcia osób, które w przeszłości pełniły ważne funkcje. Niektórzy do dziś pracują i zajmują bardzo ważne stanowiska. Zobaczcie, jak wyglądali. Dodajmy, że najstarsze zdjęcia pochodzą sprzed 22 lat.

📢 Wypadek na S8 przy węźle Knurowiec - zderzenie osobówki z ciężarówką. 4.01.2022. Zdjęcia Do zderzenia auta osobowego z TIR-em doszło we wtorek 4 stycznia 2022. 📢 Chaty hobbitów? Nie góralskie domy, które projektuje "Gaudi z Podhala". Kim jest? Zaskoczenie! Nazywają go góralskim Gaudim. Pochodzący z Kościeliska architekt Sebastian Pitoń tworzy projekty górskich domów innych niż wszystkie. Niektórym kojarzą się one z Tolkienowskim światem z Hobbita i Władcy Pierścieni.

📢 Cmentarz w Myszyńcu przed Dniem Wszystkich Świętych 2021. Zdjęcia nekropolii Przed dniem Wszystkich Świętych odwiedziliśmy lokalne nekropolie. W końcówce października bliscy robią porządki na grobach. Zobaczcie zdjęcia z cmentarza parafialnego w Myszyńcu. 📢 Ostrołęka. Założyli klomb w parku w Wojciechowicach. To inicjatywa rady osiedla. 26.10.2021. Zdjęcia Rośliny na przygotowanym wcześniej klombie zostały posadzone we wtorek 26 października. To inicjatywa rady osiedla Wojciechowice. 📢 Komorowo Łączy Pokolenia. Był bieg, zwiedzanie, koncert i mnóstwo atrakcji dla dzieci. Zdjęcia 21.08.2021 Impreza odbyła się 21 sierpnia na boisku przy popularnym Smoku w Komorowie. Była to II edycja projektu „Komorowo Łączy Pokolenia”. W ramach wydarzenia odbył się m.in. mecz, bieg, zwiedzanie izby pamięci w Klubie Garnizonowym, a także koncert zespołu ForFun Band (na wokalu pochodząca z powiatu ostrowskiego Kinga Goca) i Kolor Fest, czyli impreza dla dzieci z cieszącymi się sporą popularnością kolorowymi proszkami.

📢 Ostrołęka. Poświęcenie kościoła pw. św. Franciszka w Ostrołęce. Konsekracji dokonał biskup Janusz Stepnowski. 30.05.2021. Zdjęcia 30 maja 2021 roku to ważny dzień w historii kościoła i parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Ostrołęce.

📢 Piękne pary na studniówkach. Zobaczcie zdjęcia [CZ. 1] Za nimi ten najważniejszy bal w życiu. Wyglądali wówczas wyjątkowo. 📢 Dni Kukurydzy w Andrzejewie. Zobacz piękne stare traktory [ZDJĘCIA, WIDEO] Wójt Andrzejewa, Michał Rutkowski, był dumny z mieszkańców gminy. Podczas Dni Kukurydzy, 19 sierpnia, przez kilka godzin na scenie prezentowały się "siły miejscowe", łącznie z finalistką jednego z programów telewizyjnych, Amelią Andryszczyk. 📢 Dożynki w Lelisie [ZDJĘCIA, WIDEO] Jestem dumny, że składane przed ołtarzem wieńce dożynkowe i dary naszych ziem są tak piękne i okazałe. Pozwalają z ufnością spoglądać w przyszłość. Tradycja nakazuje, aby po pracy podziękować Bogu, a potem oddać się radości i zabawie. Zapraszam więc - mówił, jeszcze w kościele, po uroczystej mszy świętej Stefan Prusik, wójt gminy Lelis.