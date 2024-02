Prasówka 23.02.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kurpiki 2023. Nagrody prezesa Związku Kurpiów wręczone podczas gali 22.02.2024. Kto je otrzymał?”?

Prasówka 23.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kurpiki 2023. Nagrody prezesa Związku Kurpiów wręczone podczas gali 22.02.2024. Kto je otrzymał? Podczas czwartkowej gali rozdano 13 Kurpików w 10 kategoriach. Oto jak przebiegała.

📢 Tak żyje i mieszka Viki Gabor. Młoda piosenkarka z Krakowa na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Ma wyjątkowy styl! Viki Gabor podbiła serca Polaków świetnymi występami w programie The Voice Kids oraz zwycięstwem na Eurowizji Junior. To gwiazda młodego pokolenia, która w ekstremalnie krótkim czasie stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w polskim show-biznesie. Ma przy tym wielkie grono oddanych fanów, ale także budzi kontrowersje. Ma dopiero 16 lat, mieszka z rodziną w Krakowie, a na koncie ma wiele spektakularnych sukcesów. Na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Ma niestandardowy gust i styl! Przejdź do galerii zdjęć i zobacz jak żyje na co dzień Wiktoria Gabor!

📢 Dzielnicowi Ostrołęka i powiat ostrołęcki. Poznaj swojego dzielnicowego i sprawdź, jak się z nim skontaktować. Zdjęcia Przedstawiamy sylwetki dzielnicowych z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego, a także ich numery telefonów i adresy e-mailowe. Warto znać swojego dzielnicowego. Policja informuje też, że podane adresy mailowe ułatwią kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sytuacji potrzeby natychmiastowej interwencji należy dzwonić pod nr 997 lub 112. Warto także korzystać z aplikacji "Moja Komenda", która w dużym stopniu ułatwia kontakt z policjantem dzielnicowym.

Prasówka 23.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kolejne drogi powiatowe zostaną przebudowane. Umowy z wykonawcami podpisane Ponad 7 mln zł będzie kosztować przebudowa odcinków trzech dróg powiatowych.

📢 Jak wzmocnić zasięg Wi-Fi w domu? Zobacz 7 prostych sposobów, które ci pomogą. Tak poprawisz zasięg internetu w mieszkaniu Największą zaletą bezprzewodowego, szerokopasmowego internetu jest wygoda użytkowania i duży obszar działania. Co ważne, bez potrzeby rozprowadzania po mieszkaniu setek metrów przewodów. Czasem jednak sygnał Wi-Fi jest bardzo słabej jakości, co przeszkadza w wygodnym użytkowaniu sprzętów i w efektywnej pracy. Zobacz, jak wzmocnić sygnał Wi-Fi i przy okazji polepszyć zasięg internetu.

📢 „Skoczek”, „Grzybek”, „Muszelka”. Krzesła z PRL-u są modne i kosztują krocie. Lepiej sprawdź strych i piwnicę! Krzesła z PRL-u są teraz na topie, dlatego miłośnicy designu są gotowi za nie sporo zapłacić. Niektóre kultowe wzory z lat 60., 70. i 80. kosztują na internetowych aukcjach krocie. Jeśli chcemy stworzyć modną aranżację w salonie czy jadalni, nie powinno we wnętrzu zabraknąć topowych mebli w stylu vintage. Może masz te perełki designu w piwnicy, na strychu czy garażu u rodziców? Zobacz, jakie modele krzeseł z PRL-u są najcenniejsze i najbardziej pożądane wśród kolekcjonerów.

📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 22.02.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii. 📢 Noworoczne spotkanie z twórcami ludowymi, folklorystami i działaczami kultury w Myszyńcu, 22.02.2024 Pierwszym punktem wydarzenia było odsłonięcie w holu RCKK tablicy poświęconej Annie Kordeckiej ze Świdwiborka - prekursorce twórczości ludowej na Kurpiach (3 lutego 2024 r. minęła 50. rocznica jej śmierci). Tablicę poświęcił ksiądz Przemysław Soliwoda z myszynieckiej parafii, a odsłonili ją: Dorota Czyż (reprezentująca marszałka Mazowsza), Stanisław Kubeł - starosta ostrołęcki oraz Stefania i Jan Prusaczykowie (którzy chronią pamięć o dokonaniach artystki) oraz Stanisława Borkowskiego - członka rodziny Anny Kordeckiej.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Chleb tuczy, a białe bułki to zawsze zły wybór? 5 mitów na temat pieczywa. Oto, dlaczego nie warto w nie wierzyć Dla większości osób chleb to podstawowy produkt, jedzony codziennie zarówno na śniadanie, jak i na kolację. Jednak coraz więcej osób eliminuje go ze swojej diety, uważając, że w ten sposób wspiera swoje zdrowie. Czy jednak białe bułki to zawsze zły wybór, a od chleba się tyje?

📢 Śmiech w szkole, czyli kiedy sprawdziany i klasówki stają się prawdziwym źródłem rozśmieszenia. Pamiętacie swoje wyczyny? 22.02.2024 W szkolnym świecie, gdzie nauka to poważna sprawa, czasem zdarzają się momenty, które rozśmieszają zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Śmieszne sprawdziany i zabawne komentarze nauczycieli stanowią kolorowy element szkolnej rzeczywistości. Te najciekawsze zobaczycie w naszej galerii.

📢 Nie miał prawa jazdy, chciał podszyć się pod inną osobę podczas kontroli drogowej. Do zdarzenia doszło 20.02.2024 Mieszkaniec powiatu ostrowskiego podczas kontroli drogowej próbował oszukać małkińskich policjantów podszywając się pod kogoś innego. Skłamał, bo nie miał uprawnień do kierowania autem. 📢 Zamek Książ na weekend: tu nie ma mowy o nudzie! Niezwykłe historie, najlepsze atrakcje, aktualne ceny biletów Zamek Książ to prawdopodobnie najpopularniejszy zabytek Dolnego Śląska. Nie jest to zakurzone muzeum, lecz pełne życia centrum turystyczne z bogatą ofertą atrakcji. Co warto zobaczyć i zrobić w Zamku Książ w czasie weekendowej wycieczki? Co kryje się w tajemniczych podziemiach, co czeka śmiałków zwiedzających Zamek nocą i w której komnacie kręcono film nominowany do 5 Oscarów? Wszystkie odpowiedzi wraz z aktualnym cennikiem biletów znajdziecie w naszym praktycznym informatorze dla turystów: atrakcje Zamku Książ na rodzinną wycieczkę.

📢 Najlepsze czeskie memy! Śmieszne czeskie słowa, które na pewno cię rozbawią! 22.02.2024 Czeskie memy już od jakiegoś czasu śmieszą Polaków. Podobieństwa w języku, a także rażące różnice sprawiają, że Polacy duszą się ze śmiechu. Sprawdź najlepsze czeskie memy, które udało nam się znaleźć w czeluściach internetu! 📢 Oto nowy fiat 126p w elektrycznej wersji! Maluch Vision zachwyca! Jak Wam się podoba taka modyfikacja? 22.02.2024 Tak się prezentuje nowy maluch! To naprawdę byłby motoryzacyjny hit! Nowy Maluch! Fiat 126p w elektrycznej wersji! Każdy zna Fiata 126p "malucha", który przez 28 lat był produkowany w naszym kraju. To bez wątpienia legenda rodzimej motoryzacji, która wciąż - gdy tylko pojawia się na drodze - wywołuje miłe wspomnienia i wzbudza niemałe emocje! ZOBACZCIE ZDJĘCIA

📢 11 najlepszych wysp Europy na wakacje 2024: ten ranking stworzyli sami turyści! Sprawdźcie, gdzie urlop da wam najwięcej satysfakcji Zastanawiacie się, jak dobrze wybrać miejsce na wakacje 2024, żeby cieszyć się pogodą, plażami i dobrym jedzeniem? Mamy coś w sam raz dla was: ranking 11 najlepszych wysp całej Europy na wakacje 2024, stworzony przez samych turystów. Przekonajcie się, gdzie inni podróżnicy spędzili swoje najlepsze wakacje i które miejsca polecają wam na urlop w tym roku!

📢 Śmiertelny wypadek w Troszynie. Policja szuka świadków potrącenia pieszego na ul. Polnej 6.02.2024 Policjanci z ostrołęckiego wydziału dochodzeniowo-śledczego pod nadzorem prokuratury prowadzą postępowanie dotyczące wypadku drogowego, do którego doszło 6 lutego około godziny 17 w Troszynie na ul. Polnej.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 21.02.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 21.02.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Zasiłek pogrzebowy 2024. Tyle wynosi obecnie, a od lipca szykuje się podwyżka! Kiedy wypłaci go KRUS, kiedy ZUS? Od 1 czerwca 2023 roku zmieniły się zasady przyznawania i wypłaty zasiłku pogrzebowego z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po osobach uprawnionych do emerytur lub rent pracowniczych w zbiegu z emeryturami lub rentami rolniczymi. Kto przejął wypłaty? Kiedy rodzina może ubiegać się o zasiłek po zmarłym rolniku? Także w kwestii wysokości świadczenia szykuje się rewolucja, rząd chce znacznie podnieść kwotę. 📢 Protest rolników. Będą utrudnienia w ruchu. Przygotowano objazdy W środę 21.02.2024 w godzinach 10.00-14.00 został zaplanowany protest rolników na terenie Ostrołęki. Z uwagi na dojazd osób protestujących utrudnienia mogą występować także na trasach dojazdowych z Myszyńca, Łomży i Różana. Policjanci przygotowali objazdy. Sprawdź.

📢 Najtańsze wakacje last minute w marcu 2024. Aktualny ranking 9 kierunków na all inclusive. Nawet tylko 1600 zł za tydzień wypoczynku! Sprawdziliśmy, w których krajach możecie najtaniej wypoczywać w marcu 2024. W galerii znajdziecie aktualny ranking ofert wakacji last minute z polskimi burami podróży. Nawet tylko 1600 zł za tydzień wakacji w słońcu, akurat na powitanie wiosny! 📢 Ostrowski Bieg Morsa w Sulęcinie-Kolonii. W czwartej edycji biegu wzięło udział ok. 150 osób! Za morsami kolejna edycja Ostrowskiego Biegu Morsa. W czwartej edycji wydarzenia wzięły udział morsy m.in. z Ostrowi, Ostrołęki, Łomży, Zambrowa i Węgrowa, a także Tłuszcza, Jedwabnego, Józefowa, Ciechanowca i Czyżewa.

📢 Dzień Służby Cywilnej. Pracownicy cywilni mazowieckiego garnizonu policji zostali odznaczeni w Radomiu 16.02.2024 Z okazji obchodzonego 17 lutego Dnia Służby Cywilnej wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski i komendant wojewódzki policji zs. w Radomiu nadinsp. Waldemar Wołowiec wręczyli odznaczenia pracownikom mazowieckiego garnizonu.

📢 Śmiertelny wypadek na tzw. tysiąclatce,16.02.2024. Nie żyje 45-letni motocyklista Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego, do którego doszło w piątek 16.02.2024 na tzw. tysiąclatce. W wyniku zderzenia samochodu osobowego i motocykla zginął 45-letni kierowca jednośladu. Kierujący osobówką trafił do szpitala. 📢 Komendant powiatowy PSP w Makowie Mazowieckim odszedł na emeryturę. Obowiązki powierzono dotychczasowemu dowódcy Michałowi Kacprzyckiemu Uroczyste pożegnanie komendanta powiatowego PSP w Makowie Mazowieckim Cezarego Pałubińskiego odbyło się w piątek 16.02.2024. Obowiązki komendanta powierzono dotychczasowemu dowódcy, Michałowi Kacprzyckiemu.

📢 Dzień Kota 2024: MEMY. Najnowsze i śmieszne memy o kotach, zabawne obrazki o naszych pupilach Koty w polskich domach mają specjalny status. W sobotę obchodzą swoje święto. Wiele osób nie wyobraża sobie życia bez miauczącego towarzysza, który (jak mawiają niektórzy) pozwala w swej wspaniałomyślności żyć człowiekowi ze sobą. O wyższości kotów nad psami nawet nie ma co wspominać bo dla każdego kociarza to sprawa oczywista. Każdy lubi oglądać zabawne zdjęcia w internecie z kotami w roli głównej. Staraliśmy się wybrać dla was te najlepsze.

📢 Gdzie na Mazowszu mieszkają single? W rankingu są miejscowości z naszego regionu W oparciu o Narodowy Spis Powszechny z 2021 roku powstała lista miast w Polsce z największym odsetkiem singielek i singli. Dotyczy ona osób w wieku 15 lat i więcej. Przyjrzeliśmy się sytuacji na Mazowszu. W których mazowieckich miastach mieszka najwięcej panien i kawalerów? Aby przejść do listy należy kliknąć w zdjęcie. 📢 Osoby spod tych znaków zodiaku nigdy nie stworzą udanego związku! HOROSKOP 15.02.2024 Znaki zodiaku opisują 12 typów charakterów ludzkich. Część z nich doskonale się uzupełnia, część nie jest w stanie ze sobą wytrzymać. To proste - najlepsze związki to te, w których partnerzy fantastycznie się dopełniają, wspierają się, rozumieją swoje potrzeby, ale też są w stanie nawzajem się fascynować. Stanowią dla siebie wyzwanie i motor rozwoju. Które znaki zodiaku nigdy nie stworzą udanego związku? Sprawdź!

📢 Śmiertelny wypadek w m. Kaki-Mroczki. Zderzenie 3 pojazdów na DK57 w pow. przasnyskim W czwartek rano, 15 lutego około godziny 6:36 w miejscowości Kaki-Mroczki doszło do zdarzenia drogowego z udziałem trzech pojazdów. Na skutek zdarzenia śmierć na miejscu poniosła jedna osoba.

📢 MISTRZOWIE MOTORYZACJI - Zgłoś kandydata do plebiscytu Kierowca Roku 2024! Możesz też zgłosić do nagrody firmę transportową Znasz dobrego kierowcę zawodowego, który z zaangażowaniem i odpowiedzialnością wykonuje swoją pracę? Albo firmę transportową, która jest dobrym pracodawcą, rozwija się i osiąga sukcesy w branży. Zgłoś kandydatów do nagród w plebiscycie, który jest prowadzony w ramach akcji Mistrzowie Motoryzacji. Na laureatów czekają zaszczytne tytuły i nagrody. W finale plebiscytu zwycięzca wśród kierowców będzie miał szansę na wygranie samochodu - Peugeota 208. 📢 MISTRZOWIE MOTORYZACJI - ALE MOTOR! Prześlij zdjęcie swojego motocykla- może trafić na okładkę kalendarza i gazety Twój motocykl to więcej niż pojazd – to Twoja pasja, towarzysz podróży i przygód? Czujesz dreszczyk emocji na myśl o szumie wiatru i wolności, którą daje? Trafiłeś pod dobry adres! Zgłoś swoją maszynę do akcji ALE MOTOR i wygraj wspaniałe nagrody.

📢 MISTRZOWIE MOTORYZACJI 2024 - ALE FURA! Prześlij zdjęcie swojego auta - może trafić na okładkę kalendarza i gazety To może być legendarny król polskich szos Maluch, kultowy Garbus na chodzie, albo równie dobrze całkiem nowe auto, stuningowane lub nie. Tworzymy wielką galerię samochodów z historią. Takich, z których ich właściciele są dumni i którymi chcą się pochwalić. Tytuł ALE FURA zostanie przyznany w głosowaniu przez naszych Czytelników, a na laureatów czekają nagrody. Zdjęcia 12 samochodów trafią na strony kalendarza. 📢 Zapusty w gminie Sypniewo: konkurs kulinarny "Smaczny zapust na stole" i biesiada, 11.02.2024 Zapusty gminne odbyły się w Domu Ludowym w Gąsewie. Tradycyjnie zorganizowano konkurs kulinarny, do którego zgłosiło się 20 osób w czterech kategoriach. Oprócz konkursu odbył się także występ kabaretu Rozumisz, a impreza zakończyła się wspólnym biesiadowaniem.

📢 60-lecie szpitala w Ostrowi Mazowieckiej. Dużo gości, pochwał i podziękowań. Były też nagrody. Uroczystość odbyła się 8.02.2024 Uroczysty jubileusz odbył się w czwartek, 8 lutego w Dworku Nad Stawem na Podborzu. 📢 Kandydaci na wójtów gmin powiatu ostrołęckiego. Oni już zadeklarowali start w wyborach samorządowych w kwietniu 2024 W powiecie ostrołęckim kilkanaście osób publicznie zadeklarowało, że będzie (lub nie zamierza) ubiegać się o stanowisko burmistrza czy wójta. Kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast można zgłaszać do 14 marca do godz. 16.00. A do 4 marca (do godz. 16.00) jest możliwość zgłaszania list kandydatów na radnych. 📢 Studniówka ZS w Krasnosielcu, 3.02.2024 w GOK-u bawili się licealiści Ktoś powiedział, że młody wiek musi się wyszumieć. I miał rację, bo każdy wiek ma swoje prawa. Dlatego rozgrzejmy ten zimowy wieczór wspaniałą zabawą. Zapomnijmy choć na chwilę o czekających nas egzaminach. Oby ten wieczór pozostawił w naszej pamięci wiele dobrych wspomnień - mówili do swoich kolegów uczniowie, prowadzący oficjalną część balu, który odbył się w GOK-u.

📢 Centrum Aktywności Kulturalnej w Zarębach Kościelnych oficjalnie otwarte. Wstęgę przecięto 28.12.2023 W starej remizie strażackiej w Zarębach Kościelnych powstało nowoczesne Centrum Aktywności Kulturalnej. To miejsce, w którym będą mogli spędzać czas wszyscy: dzieci, młodzież i dorośli. Oficjalne otwarcie obiektu odbyło się 28 grudnia, a rozpoczęło od symbolicznego przecięcia wstęgi, modlitwy i poświecenia obiektu przez proboszcza, ks. Andrzeja Dmochowskiego. Szefową CAK została Elwira Krupa. 📢 Rolnik szuka żony. Michał i Adrianna żyją jak w bajce. 130 hektarowe gospodarstwo gwiazd 9. edycji robi wielkie wrażenie Michał i Adrainna to bohaterowie dziewiątego sezonu programu "Rolnik szuka żony", emitowanego w TVP. Para mieszka w 130. hektarowym gospodarstwie, w którym hodowane są krowy mlecze oraz konie ciężkie, zimnokrwiste. Piękne tereny i malownicza okolica znajduje się w miejscowości Kalinówka-Basie na Podlasiu. Zobacz gdzie wspólne chwile spędzają gwiazdy rolniczego show.

📢 Pogrzeb Cezarego Olszewskiego, zwycięzcy siódmej edycji Tańca z gwiazdami Pogrzeb znanego i lubianego tancerza, zwycięzcy siódmej edycji Tańca z gwiazdami Cezarego Olszewskiego, odbył się w kościele pw. pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce. 📢 Ślubowanie pierwszoklasistów ze Szkoły Podstawowej nr 1. Teraz są pełnoprawnymi uczniami! Ślubowanie odbyło się 5.10.2023 W czwartkowe popołudnie na hali ostrowskiego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyła się uroczystość ślubowania klas pierwszych. To bardzo ważny dzień dla całej szkoły, rodziców, a przede wszystkim dzieci - po pasowaniu stają się oni częścią wielkiej "szkolnej rodziny". 📢 Pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej W czwartkowe popołudnie pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej wzięli udział w ślubowaniu. Zobaczcie zdjęcia z momentu pasowania na ucznia tradycyjnym, wielkim ołówkiem.

📢 Mazowieckie Święto Policji w Ostrołęce2, 20.07.2023. Odznaczenia i awanse na wyższe stopnie. Zdjęcia W tym roku ostrołęcką policję spotkało duże wyróżnienie – to tutaj zostały zorganizowane wojewódzkie obchody Święta Policji. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w kościele pod wezwaniem Zbawiciela Świata. 📢 Zakończenie roku szkolnego w gminie Ostrów Mazowiecka. Nagrody i wyróżnienia 20.06.2023 We wtorek 20.06.2023 w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jasienicy odbyła się uroczystość gminnego zakończenia roku szkolnego. Wójt Waldemar Brzostek podsumował mijający rok oraz wręczył nagrody za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2022/2023 dla najlepszych uczniów z terenu gminy Ostrów Mazowiecka. 📢 Ekologiczny Piknik Rodzinny przy Szkole Podstawowej nr 1 w Małkini Górnej. 13.06.2023. Zdjęcia 13 czerwca 2023 w Małkini Górnej - przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Curie-Skłodowskiej - odbył się Ekologiczny Piknik Rodzinny dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Honorowy patronat nad piknikiem objęła Anna Moskwa - Minister Klimatu i Środowiska.

📢 90 najlepszych MEMÓW na Dzień Kobiet. Śmieszne obrazki na Dzień Kobiet 2023 Memy na Dzień Kobiet 2023. W poniedziałek 8 marca swoje święto obchodzą nasze piękne kobiety. W internecie jak zwykle roi się od memów o kobietach. Zobaczcie najlepsze MEMY na Dzień Kobiet! W wszystkim paniom składamy najserdeczniejsze życzenia. To Wasz dzień! 📢 Najpopularniejsze nazwiska w Polsce. Ile osób nazywa się tak samo jak Ty? Dane ze stycznia 2023 r. Prawie każdy zna jakiegoś Nowaka, a niektórzy nawet kilku. Trudno się temu dziwić, bo w Polsce jest to najczęściej występujące nazwisko. Nosi je ponad 200 tysięcy osób. Sprawdź, jakie nazwiska znalazły się w setce najpopularniejszych i ile osób nazywa się tak samo, jak Ty.

📢 Studniówka Rubinka w Szulborzu Wielkim. Maturzyści z Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej bawili się na studniówce 5.11.2022 W sobotę, 5 listopada maturzyści z Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej bawili się na swoim balu studniówkowym. W studniówce, która odbyła się w Szulborzu Wielkim wzięli udział uczniowie z 8 klas maturalnych z osobami towarzyszącymi oraz dyrekcja i grono pedagogiczne szkoły, przedstawiciele Rady Rodziców i zaproszeni goście - łącznie ponad 300 osób.

📢 Ogólnopolski Festiwal Mażoretek 2022 w Ostrołęce. Kurpie Dance Cup 2022. 10.04.2022 Ogólnopolski Festiwal Kurpie Dance Cup odbywa się w hali im. A. Gołasia w Ostrołęce. Ostrołękę reprezentuje Szkoła Tańca Pasja. Zobaczcie piękne występy w naszej galerii.

ZOBACZ KONIECZNIE Segregujesz śmieci? Tego nie rób