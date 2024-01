Prasówka 23.01.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? [23.01.2024]”?

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? [23.01.2024] Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Czy też nie możesz tankować benzyny E10? Oto lista samochodów i modeli. Sprawdź, czy twój samochód pojedzie na nowym paliwie E10 jest nową benzyną, którą nie każdy może stosować. Może nawet uszkodzić samochód, jeżeli ten nie jest przystosowany do jej spalania. Jak sprawdzić, kto nie może jej tankować? Są na to proste sposoby. Podajemy, jak to zweryfikować. Powstała specjalna wyszukiwarka modeli i marek samochodów oraz lista pojazdów. Jeśli masz taki samochód – lepiej nie tankuj benzyny E10.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 22.01.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

Prasówka 23.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Premiery 2024 roku w uniwersum Gwiezdnych Wojen – co zaserwuje nam Disney i popularne uniwersum George'a Lucasa? Kilka ciekawych pozycji Fani Gwiezdnych Wojen czekają na kolejne produkcje z tego niezwykłego uniwersum, więc spieszymy z pomocą. Oto wszystkie zaplanowane na 2024 roku tytuły i to, co nas niestety teraz ominie. Sprawdźcie sami i nie przegapcie nic z tej listy, ponieważ propozycje są ciekawe, choć ich lista krótka.

📢 Ruszyła zbiórka dla rodziny, której spłonął dom przy ul. Modrej w Ostrowi Mazowieckiej Do pożaru domu przy ul. Modrej w Ostrowi Mazowieckiej doszło w nocy z 19 na 20 stycznia 2024. Budynek nie nadaje się do zamieszkania. Rodzina straciła w jednej chwili cały swój dobytek i została bez dachu nad głową. Ruszyła zbiórka, aby pomóc poszkodowanej rodzinie. 📢 Chcesz, żeby do karmnika przyleciały konkretne ptaki? Wsyp im to co lubią. Tym zajadają się kowaliki, gile, sikorki, dzwońce i inne O tym, że ptaki trzeba dokarmiać z głową, już wiemy. Nie zostawiamy im chleba, ani produktów solonych, bo mogą poważnie zaszkodzić naszym skrzydlatym przyjaciołom. Jeśli uwielbiasz obserwować ptaki i zależy ci, żeby zobaczyć ich jak najwięcej, pamiętaj, że wiele z nich lubi inne smakołyki, dlatego warto postawić na różnorodność. Sprawdź, jakie ptaki mogą odwiedzić karmnik, jeśli znajdą w nim coś pysznego dla siebie.

📢 Tak mieszka Alicja Majewska. Zobacz, jak pięknie urządziła się piosenkarka. Zajrzyj do wyjątkowego domu Alicji Majewskiej – galeria zdjęć Dom Alicji Majewskiej jest wyjątkowy. Tę utalentowaną piosenkarkę kochają miliony Polaków. Na scenie występuje już od ponad pięćdziesięciu lat i cały czas zachwyca swoich fanów. Zaglądamy do przytulnego domu Alicji Majewskiej w stolicy. Zobaczcie, jak pięknie się prezentuje świeżo wyremontowany strych zaaranżowany przez architektów. Tak wyjątkowo mieszka Alicja Majewska. 📢 Policjant po służbie zatrzymał dwóch pijanych kierowców Podinsp. Sylwester Marczak- policjant Komendy Stołecznej Policji będąc w czasie wolnym od służby zatrzymał najpierw pijanego mieszkańca powiatu wyszkowskiego, a dzień później pijanego mieszkańca powiatu ostrołęckiego.

📢 Bateria w telefonie szybko się rozładowuje? Wyłącz te 5 rzeczy w smartfonie, aby przedłużyć czas jego działania Bateria w twoim telefonie zbyt szybko się rozładowuje? W takim razie wiesz, jak potrafi to utrudniać życie na co dzień. Powodów takiego stanu rzeczy może być cała wiele, jednak najczęściej winne są energożerne funkcje smartfonu. Zobacz, z których opcji najlepiej zrezygnować, by oszczędzić baterię. Wyłącz te 5 funkcji w swoim telefonie z Androidem.

📢 Na dziadka zawsze mozna liczyć! Najlepsze MEMY na Dzień Dziadka i Babci Z kim jak z kim, ale z babcią i dziadkiem większość z nas ma jedynie miłe wspomnienia. Babcia zawsze miała czas, była bardziej cierpliwa niż rodzice a gotowane przez nią potrawy do dziś uznawane są przez nas za najlepsze i chętnie do niech wracamy. Dzień Babci i Dzień Dziadka, które obchodzimy odpowiednio 21 i 22 stycznia, to niepowtarzalna okazja by podziękować naszym dziadkom za wszystko. 📢 Tak żyje i mieszka Viki Gabor. Młoda krakowska piosenkarka na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Jej wyjątkowy styl zapada w pamięć Viki Gabor podbiła serca Polaków świetnymi występami w programie The Voice Kids oraz zwycięstwem na Eurowizji Junior. To gwiazda młodego pokolenia, która w ekstremalnie krótkim czasie stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w polskim show-biznesie. Ma przy tym wielkie grono oddanych fanów, ale także budzi kontrowersje. Ma dopiero 16 lat, mieszka z rodziną w Krakowie, a na koncie ma wiele spektakularnych sukcesów. Na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Jej wyjątkowy styl zapada w pamięć. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz jak żyje na co dzień Wiktoria Gabor!

📢 Serial Harry Potter od HBO powstaje! Zobacz zwiastun i wszystko, co wiemy o nowej ekranizacji książek J.K. Rowling Harry Potter otrzyma serialową ekranizację książek opowiadających o jego przygodach. Mimo tego, że istnieją już doskonale przyjęte filmy z Danielem Radcliffem w roli głównej, HBO postanowiło przenieść historię młodego czarodzieja do formy serialu. Informacja jest oficjalna i twórcy pokazali już pierwsze szczegóły. Na temat produkcji wypowiedziała się nawet J.K. Rowling. Zobacz zwiastun serialu Harry Potter od HBO oraz wiadomości na temat serialu. 📢 Spowodował kolizję na trasie S-8 i uciekł. Okazało się, że był pijany Ponad 1,5 promila alkoholu miał w organizmie 24-letni mieszkaniec powiatu wyszkowskiego, który spowodował kolizję w Turzynie, a następnie uciekł. 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Nikoś i jego Trójmiasto. Gdańsk, Gdynia, Sopot: miejsca związane z Nikodemem Skotarczakiem, słynnym gangsterem. Rozpoznasz te miejsca? Każdy wie, kim był Nikodem Skotarczak, znany jako Nikoś, bohater produkcji Netflixa pt. "Jak pokochałam gangstera", ale nie każdy kojarzy, gdzie mieszkał i działał. Całe życie Nikosia związane było z Trójmiastem. Tu zaczynał karierę na bramkach w klubach, tu prowadził interesy, sponsorował Lechię Gdańsk, tu także zginął. Jakie miejsca są najbardziej związane z Nikosiem w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Zobacz w naszej galerii zdjęć. 📢 Żartownisie śmieją się z ferii zimowych. Zobaczcie najlepsze memy 22.01.2024 Na ten moment uczniowie czekali od wakacji. W końcu nadszedł czas na ferie zimowe. To dla nich zasłużony odpoczynek. Internauci z tej okazji przygotowali nowe memy. Zobaczcie je w naszej galerii.

📢 MEMY o śnieżycy w Polsce. Najlepsze śmieszne obrazki o ataku zimy. Śnieg pada i nas zasypuje, a internauci się śmieją Takiego ataku zimy nie było w Polsce od dawna. Śnieg pada bardzo intensywnie od rana i wcale nie ma zamiaru przestać. Choć sytuacja nie jest wesoła, bo śniegu przybywa i utrudnia on wszystkim życie, to są tacy, którzy potrafią obrócić to w żart. Zobaczcie najlepsze śmieszne memy o śnieżycy, jaka właśnie przechodzi nad Polską, a w szczególności w północno-wschodniej części. Jak myślicie, jaki region kraju jest ulubionym do szydery przez internautów? Przekonajcie się sami, oglądając śmieszne obrazki o zimie i śnieżycy! Zabawa gwarantowana i od razy zrobi się cieplej, wtedy żaden atak zimy nie jest straszny. 📢 Oto najgłupsze psy. To one uchodzą za najmniej inteligentne czworonogi LISTA TOP 10 Wiadomo, że każdy właściciel uważa swojego pupila za najmądrzejszego i najpiękniejszego. Niestety pewne rasy psów nie mogą się poszczycić wysokimi umiejętnościami na przyswajanie chociażby nauki podczas szkolenia.

📢 Zakończono poszukiwania mieszkańca Rzewnia. Mężczyzna wyszedł z domu 19.01.2024, został odnaleziony 20.01.2024 Mężczyzna zaginął w dniu 19.01.2024 r. - około godziny 22.00 wyszedł z domu. Mężczyzny szukała rodzina, zaginięcie zgłoszono również na policję.

📢 OSP Nagoszewo i Nagoszewka z nowym sprzętem i umundurowaniem. Zakupy sfinansował Samorząd Województwa Mazowieckiego W piątek, 19 stycznia członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc odwiedziła druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nagoszewie oraz druhów z OSP w Nagoszewce, aby przekazać im sprzęt i umundurowanie ufundowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. 📢 Najmodniejsze paznokcie na zimę 2024. Przedstawiamy najciekawsze pomysły. Hybrydowe i inne paznokcie zimowe Wiadomo! Paznokcie kobiety są jednym z jej najważniejszych atrybutów. Klasyczne, piękne, eleganckie zawsze przyciągają wzrok. Niekonwencjonalne, wyjątkowe budzą u pań lekką nutkę zazdrości, chęć nadleśnictwa, pójścia tym samym śladem. A panowie, i tu się nic nie zmiana od lat, uważają je za najpiękniejszą ozdoba każdej z kobiet.

Szukasz pomysłów na modne, zimowe paznokcie? Pomożemy Ci, zobacz naszą galerię zdjęć.

📢 Budżet miasta Ostrów Mazowiecka na 2024 rok. Jakie inwestycje zostaną zrealizowane? Planowane dochody miasta na rok 2024 wyniosą 134 381 953,65 zł (dochody bieżące – ponad 108 mln, a majątkowe – ponad 26 mln). Wydatki to 157 411 854,68 zł, z czego wydatki bieżące to prawie 108 mln, a majątkowe – prawie 50 mln złotych. 📢 Paweł Niewiadomski kandydatem na prezydenta Ostrołęki. Start w wyborach oficjalnie ogłosił 18.01.2024 Paweł Niewiadomski jest adwokatem, radnym Rady Miasta Ostrołęki (od 2018 roku). Będzie się ubiegał o urząd prezydenta miasta z poparciem "Naszej Ostrołęki". Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024. 📢 Zakończono przetarg na drogę Ostrów Mazowiecka - Orło. Ofertę złożyły 4 przedsiębiorstwa Do przetargu stanęły 4 przedsiębiorstwa: SKANSKA S.A. z Warszawy, Abramss Sp. z o.o. z Warszawy, COLAS Polska Sp. z o.o. z Palędzia i Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego.

📢 Schronisko dla zwierząt w Kruszewie otrzymało pomoc z całej Polski. Po wsparciu zbiórki, ludzie obdarowują psy karmą To niesamowite, jak w kilka dni, a nawet kilka godzin można całkowicie odmienić czyjąś przyszłość. To, co dzieje się w tej chwili w schronisku Canis w Kruszewie, jest zasługą wielu ludzi zdeterminowanych, aby nieść pomoc zwierzętom: zaczynając od właścicielki schroniska, pracowników i wolontariuszy, poprzez Łukasza Litewkę, a na dobrych - często anonimowych - ludziach kończąc. Do schroniska Canis w Kruszewie w ostatnich dniach płynie wsparcie z całej Polski. 📢 Nie ma tłustego czwartku bez pączków. Tak robią je gospodynie na wsi. Według babcinej receptury i tylko na smalcu! Ten smak cię zachwyci Trwa karnawał, małymi krokami zbliżamy się do tłustego czwartku. Jak sama nazwa wskazuje, musi być tłusto. Wśród słodkich przekąsek królują tego dnia pączki i faworki. Na wsiach smażenie dużej ilości nadzianych kul to tradycja. Przepisy są często przekazywane z pokolenia na pokolenie. Zobacz, jak krok po kroku zrobić domowe pączki.

📢 Bug w Małkini pod kontrolą. 17.01.2024 po raz pierwszy od kilku dni poziom wody się obniżył. Wiele zależy od pogody W środę, po raz pierwszy od kilku dni, poziom wody w Bugu się obniżył. Co przyniosą najbliższe godziny? Wszystko zależy od pogody: jeśli utrzyma się mróz, sytuacja będzie stabilna. Ale jeśli nastąpi ocieplenie, lód zacznie się rozpuszczać, a poziom wody wzrośnie. 📢 Przestrzeń kobiet - pierwsze w tym cyklu spotkanie odbyło się 13.01.2024 w Hotelu Korona w Krukach Moc kobiet, wiara w ich siłę ducha i życiową energię były motywem wiodącym podczas pierwszego spotkania w cyklu „Przestrzeń kobiet”, zorganizowanego z inicjatywy Żanety Cwaliny-Śliwowskiej, posłanki z Ostrołęki - pierwszej ostrołęckiej parlamentarzystki.

Na spotkanie przy kawie w Hotelu Korona w sobotni wieczór, 13 stycznia 2024, mimo paskudnej pogody, dotarło kilkadziesiąt pań zaproszonych przez organizatorów. Były to kobiety prowadzące własne firmy, liderki organizacji pozarządowych, kobiety próbujące rozwinąć biznes. Kobiety aktywne.

📢 Łukasz Litewka i jego team ruszyli z pomocą Schronisku Canis w Kruszewie. W 7 godzin uzbierali ponad pół miliona złotych! 7 godzin - tyle wystarczyło, aby uzbierać ponad pół miliona złotych na remont Schroniska Canis w Kruszewie. Zbiórka nabrała rozpędu w niedzielę, 14 stycznia, po tym jak w Internecie nagłośnił ją Łukasz Litewka - radny z Sosnowca, poseł na Sejm obecnej kadencji oraz - i przede wszystkim - założyciel fundacji Team Litewka. 📢 Studniówka Rubinka w Maciejowej Chacie. 13.01.2024 maturzyści Zespołu Szkół nr 1 bawili się na balu w Starym Lubiejewie Bal studniówkowy uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej odbył się w Starym Lubiejewie w Maciejowej Chacie, a rozpoczął się od występu uczennicy Leny Pieńkos, która zaśpiewała utwór Maryli Rodowicz "Niech żyje bal".

📢 Spotkanie Kolędnicze „Święty Wieczór” w Bogutach-Piankach, 6.01.2024 Spotkania Kolędnicze „Święty Wieczór” w Bogutach-Piankach mają formułę przeglądu kolęd, pastorałek i małych form teatralnych prezentujących widowiska obrzędowe związane z okresem od wigilii Bożego Narodzenia do święta Trzech Króli. 6 stycznia 2024 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach po raz 37. odbyło się Spotkanie Kolędnicze „Święty Wieczór”. 📢 Zobacz piękne życzenia dla seniorów. Przeczytaj, co oni mówią o byciu dziadkami. Wybierz z nami Super Babcię i Super Dziadka 2024! Z okazji Dni Babci i Dziadka publikujemy życzenia dla seniorów przesłane przez Czytelników. Sami seniorzy opowiadają także, jak pięknie być dziadkami. Rozpoczęło się głosowanie, w którym wybierzemy Super Babcię i Super Dziadka 2024. Czeka na nich mnóstwo nagród. 📢 Sylwester w Biesiadzie. 31.12.2023 bawiło się tu mnóstwo sympatycznych, roześmianych ludzi To była jedna z największych (jeśli nie największa) imprez sylwestrowych w okolicach Ostrołęki. Było wesoło, miło, smacznie. Goście bawili się świetnie. Zobaczcie zresztą naszą galerię zdjęć.

📢 Sylwester w Restauracji Augustyniak w Ostrołęce. Tak się bawiliście 31.12.2023 Sylwestrowe szaleństwo w Restauracji Augustyniak: piękne kobiety w szałowych kreacjach, eleganccy mężczyźni, pięknie udekorowana sala i świetna zabawa przy muzyce. Zobaczcie galerię naszych zdjęć. 📢 Spotkanie przedświąteczne mieszkańców gminy Rzewnie. 20.12.2023 było przedstawienie, łamanie się opłatkiem oraz wigilijny poczęstunek W czwartek wieczorem w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Rzewniu odbyło się spotkanie przedświąteczne. Było ono okazją do złożenia sobie życzeń i przełamania się opłatkiem, ale także wręczenia wójtowi gminy Rzewnie pamiątkowego medalu Pro Masovia.

📢 Święto Policji w Ostrowi Mazowieckiej: awanse na wyższe stopnie zawodowe, medale i odznaczenia. 26.07.2023 Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, następnie delegacje złożyły kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym policjantów pomordowanych przez NKWD w Miednoje i Charkowie. Dalsza część uroczystości odbyła się w obiekcie Omega przy ul. Trębickiego, gdzie wręczono policjantom awanse i odznaczenia.

📢 Święto Policji w Makowie Mazowieckim. Funkcjonariusze otrzymali awanse na wyższe stopnie, medale i odznaczenia. 25.07.2023 We wtorek 25.07.2023 przed komendą powiatową policji w Makowie Mazowieckim odbyło się uroczysty apel związany z przypadającym dzień wcześniej Świętem Policji. Funkcjonariusze otrzymali medale, odznaczenia oraz awanse zawodowe. 📢 Dni Broku i Puszczy Białej 2023. Tłumy na plaży miejskiej w Broku. Zobaczcie zdjęcia z 1.07.2023 Za nami pierwszy dzień 43. Dni Broku i Puszczy Białej. Na plaży miejskiej pojawiły się tłumy ludzi, aby skorzystać z przygotowanych atrakcji. A było ich sporo.

📢 Ślub w Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim. „Tak” powiedzieli sobie pani Jadwiga i pan Paweł. 20.04.2023. Wideo, zdjęcia Takiego wydarzenia jeszcze u nas nie było – mówi nam Katarzyna Łaskarzewska – dyrektorka Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim. Mówi o ślubie Jadwigi Kazimiery Kowalskiej i Pawła Wysockiego, mieszkańców domu.

📢 Sezon morsowania w Ostrołęce zakończony imprezą na plaży miejskiej 1.04.2023. Zdjęcia, wideo Miłośnicy zimnych kąpieli, ale nie tylko, spotkali się w sobotnie popołudnie 1 kwietnia 2023 na plaży miejskiej w Ostrołęce. 📢 Takie wazony i szkło jest drogie jak nigdy. Kryształy z PRL-u warte fortunę. Kolekcjonerzy zapłacą za nie majątek 27.03.2023 Piękne kryształy z okresu PRL-u cieszą się dużą popularnością wśród kolekcjonerów, którzy są w stanie zapłacić za nie kilkanaście tysięcy złotych. Jeśli jesteś zainteresowany zakupem, warto sprawdzić, ile kosztują szkła, wazony i talerze z tamtego okresu. Warto zauważyć, że ceny tych przedmiotów nigdy nie były tak wysokie jak teraz. Na portalu OLX.pl można znaleźć cenne szkła i naczynia z PRL-u. Warto zerknąć na półki w swoim domu, ponieważ takie przedmioty to prawdziwe skarby.

📢 Studniówka II LO w Ostrołęce. Maturzyści II Liceum Ogólnokształcącego bawili się w sali Olmipia. 21.01.2023. Zdjęcia Trwa sezon studniówkowy. W sobotę 21 stycznia swój bal mieli uczniowie II LO w Ostrołęce. Młodzież bawiła się w sali bankietowej "Olimpia" w Krukach. 📢 Studniówka III LO w Ostrołęce. Zdjęcia z balu studniówkowego III Liceum Ogólnokształcącego. 7.01.2023 W sobotę 7 stycznia 2023 rozpoczął się w Ostrołęce sezon studniówkowy. W sali "Olimpia" w Krukach swój bal mieli maturzyści III Liceum Ogólnokształcącego. 📢 Ostrołęka. Pogrzeb księdza Zygmunta Żukowskiego. 28.12.2022 Ksiądz infułat Zygmunt Żukowski zmarł w środę 21 grudnia 2022. Był wieloletnim proboszczem ostrołęckiej fary, kapelanem ostrołęckiej „Solidarności”. Miał 85 lat. Msza pogrzebowa odprawiona została 28 grudnia 2022 w kościele farnym. Ksiądz Żukowski pochowany został na cmentarzu parafialnym w Ostrołęce.

