Prasówka 22.11.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 21.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Narodowi i Ojczyźnie - uroczyste wręczenie wyróżnienia ustanowionego w Ostrołęce, 21.11.2023. Laureat 19. edycji to Adam Tadeusz Bujak”?

Prasówka 22.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Narodowi i Ojczyźnie - uroczyste wręczenie wyróżnienia ustanowionego w Ostrołęce, 21.11.2023. Laureat 19. edycji to Adam Tadeusz Bujak 21 listopada 2023 roku społeczność Zespołu Szkół SIGiE, księża z parafii pw. św. Wojciecha oraz fundacja oświatowa im. prof. Kobylińskiego w Ostrołęce zorganizowali spotkanie z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Wydarzenie odbyło się w kościele w Wojciechowicach oraz w siedzibie szkoły (obok). Ważnym jego elementem było wręczenie wyróżnienia „Narodowi i Ojczyźnie”. Jest ono przyznawane od 2004 roku (z przerwą w 2020 roku, z powodu pandemii).

📢 Tak mieszkają gwiazdy polskiego sportu! Zobacz apartamenty Małysza, Kubackiego, Radwańskiej, Lewandowskiego, Stocha, Zmarzlika ZDJĘCIA Majątki mają ogromne, więc przy urządzaniu swoich domów i apartamentów nie muszą się liczyć z każdym groszem. Sprawdziliśmy, jak mieszkają najbogatsze gwiazdy polskiego sportu. W naszej GALERII zobaczycie, jak czują się w domowych pieleszach Agnieszka Radwańska, Adam Małysz, Robert Lewandowski (w Monachium i przy Złotej 44 w Warszawie), Dawid Kubacki, Bartosz Zmarzlik, Joanna Jędrzejczyk, Grzegorz Krychowiak, Kamil Stoch oraz inni sławni zawodnicy. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Jak zrobić świąteczne kartki? Najlepsze życzenia złóż na bożonarodzeniowych kartach DIY. Wyjątkowe świąteczne życzenia w pięknej oprawie Najlepsze życzenia świąteczne dla przyjaciół i bliskich to te napisane na własnoręcznie zrobionych kartkach. Tworzenie takich unikatowych pocztówek to świetny pomysł na kreatywne spędzenie czasu z dziećmi. Bożonarodzeniowe życzenia wysłane na świątecznych kartkach DIY mają bardziej osobisty charakter. Zobacz, jak łatwo można zrobić z dziećmi bożonarodzeniowe karnety i miło spędzić czas w gronie najbliższych.

Prasówka 22.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak mieszka Justyna Steczkowska w luksusowej posiadłość ze stawem. Zobacz wyjątkowy dom gwiazdy zaprojektowany przez Macieja Myszkowskiego Justyna Steczkowska mieszka w luksusowej rezydencji z ogrodem, boiskiem i stawem pod Warszawą. Autorem projektu imponującej willi jest mąż wokalistki – Maciej Myszkowski, który od lat zajmuje się zawodowo aranżacją wnętrz i architekturą. Elegancki dom Justyny Steczkowskiej otoczony jest przepięknym ogrodem. Tu gwiazda uwielbia spędzać wolne chwile, gdy za oknem świeci słońce. Zobacz, jak się urządziła Justyna Steczkowska.

📢 Najpiękniejsze włoskie miasteczka: turystyczne skarby Włoch, o których mogliście nie słyszeć. Wymarzone miejsca na weekend, urlop i wakacje Włochy słyną ze swoich pięknych miast, pełnych słońca, zabytków, pysznej kuchni i sympatycznych ludzi. Jednak nie tylko wielkie metropolie Italii, jak Rzym, Wenecja, Mediolan czy Neapol, są warte odwiedzenia. W kraju nie brak uroczych małych miasteczek, które aż pękają w szwach od atrakcji. To ukryte skarby Włoch, które mogą was zachwycić. Rozstrzygnięto ogólnokrajowy konkurs na najpiękniejsze włoskie miasteczko – poniżej prezentujemy wyniki. 📢 Nowy dworzec kolejowy w Małkini Górnej. Kiedy rozpocznie się budowa? Jest odpowiedź PKP W Małkini Górnej ma zostać wybudowany nowy dworzec kolejowy. W kwietniu 2022 roku podpisano umowę z PKP S.A. Co dalej? Kiedy rozpocznie się budowa nowego dworca kolejowego w Małkini Górnej? Na jakim etapie jest inwestycja? Z pytaniami zwróciliśmy się do Polskich Kolei Państwowych S.A.

📢 Wspomaga odchudzanie, oczyszcza i odmładza. Dodaj tylko pół łyżeczki do wody i pij codziennie. Nie zapomnij też o ważnym składniku Kurkuma usprawnia trawienie i oczyszczanie organizmu z toksyn, a także wspomaga odchudzanie i poprawia wygląd cery. Zobacz, dlaczego warto sięgać po wodę z kurkumą codziennie i o jakiej porze najlepiej ją pić. Nie zapomnij też dodać do niej ważnego składnika. Korzyści z picia wody z kurkumy cię zaskoczą. 📢 Katarzyna Niezgoda na nowych zdjęciach zachwyca sylwetką. Była partnerka Tomasza Kammela przeszła sporą metamorfozę i jest nie do poznania Katarzyna Niezgoda to bizneswoman, o której mówiła cała Polska. Kobieta spotykała się wiele lat temu z atrakcyjnym prezenterem – Tomaszem Kammelem, po ich rozstaniu przeszła spektakularną metamorfozę.

📢 Zatrzymano sprawców śmiertelnego pobicia w Białymstoku. Jeden sprawca "wpadł" w sądzie w Ostrołęce Do pobicia doszło w połowie sierpnia na łąkach w rejonie ulicy Kluka w Białymstoku. Sprawcy odpowiedzą za udział w pobiciu z użyciem niebezpiecznego narzędzia, którego następstwem była śmierć ofiary. Grozi im do 15 lat więzienia.

📢 Ratujmy kasztanowce! Uczniowie SP w Rzekuniu walczą z inwazją groźnego szkodnika na terenie leśnictwa Borawe Była to już kolejna edycja akcji, której celem jest walka z inwazją groźnego szkodnika żerującego na liściach kasztanowcach. Ten szkodnik to szrotówek kasztanowcowiaczek. 📢 Nowy blok socjalny w Ostrowi Mazowieckiej ma wkrótce zostać zasiedlony. 17.11.2023 miasto uzyskało prawomocne pozwolenie na użytkowanie 17 listopada 2023 r. Miasto Ostrów Mazowiecka otrzymało prawomocne pozwolenie na użytkowanie budynku wielorodzinnego u zbiegu ulic Piaskowej i Wołodyjowskiego. Znajduje się tam 27 nowych lokali mieszkalnych. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 21.11.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Mężczyzna wszczął awanturę domową. Po przyjeździe policji okazało się, że poszukują go aż 3 sądy! W niedzielę, 19 listopada wczesnym rankiem dyżurny ostrowskiej komendy otrzymał zgłoszenie o awanturze wywołanej przez 22-latka z gm. Małkinia Górna. Na miejscu okazało się, że mężczyzna miał orzeczone zastępcze kary pozbawienia wolności.

📢 Pożar samochodu ciężarowego na trasie Brok - Poręba. Zniszczeniu uległa naczepa. Do pożaru doszło 20.11.2023 Do pożaru doszło na drodze wojewódzkiej nr 694 na terenie gminy Brok. 📢 Taka będzie waloryzacja emerytur. Zobacz tabelę emerytur od 1 marca 2024 r. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Sprawdź szczegóły Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 22 najpiękniejsze zamki Europy. Gdzie wznosi się Zamek Zakochany w Wietrze? Która twierdza wygląda jak okręt? Europa jest pełna zamków – to kamienni świadkowie minionych wieków. Turyści kochają zamki: wyglądają nadzwyczajnie, skrywają tajemnice i sekrety, pozwalają poznać życie dawnych królów i książąt, bywają nawiedzone. Wybraliśmy dla was 22 najpiękniejsze i najbardziej niezwykłe zamki w całej Europie. Wśród nich znajdziecie wyjątkowy Zamek Zakochany w Wietrze, twierdzę, w której wykorzystano pomysły Leonarda da Vinci i inne niezwykłości. Warto je odwiedzić choćby w czasie weekendowego wypadu, dłuższego urlopu lub wakacji. Przekonajcie się, jakie cuda skrywają najpiękniejsze zamki Europy i dlaczego są tak wyjątkowe.

📢 Tyle zarabiają polscy żołnierze. Zobacz, jakie są zarobki w wojsku w 2023 roku. Sprawdź listę płac na wszystkich stopniach Zarobki w wojsku to nie tylko podstawowe wynagrodzenie. To także wiele ulg i premii finansowych. Jak kształtują się pensje na poszczególnych wojskowych stopniach w 2023 r.? Okazuje się, że różnica w wynagrodzeniach pomiędzy szeregowymi a generałami jest ogromna. Ten rok w Polsce ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. W sumie, wydatki te tylko w 2023 r. mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile z tej kwoty jest przeznaczane na pensje dla wojskowych? Sprawdziliśmy, ile zarabia się w wojsku na poszczególnych stopniach. 📢 Pożar samochodu na drodze ekspresowej S61 Ostrów Maz. - Łomża. Do pożaru doszło 19.11.2023 O pożarze poinformowali strażacy z OSP KSRG Stary Lubotyń. Samochód spłonął doszczętnie.

📢 Kierowca pługopiaskarki zatrzymany w miejscowości Nasierowo-Dziurawieniec. Był pijany, zasnął za kierownicą 18.11.2023 Policjant w czasie wolnym od służby zatrzymał mieszkańca pow. makowskiego, który kierował pługopiaskarką będąc pod wpływem alkoholu. Ponadto okazało się, że mężczyzna posiada środki odurzające, nie ma prawa jazdy wymaganego dla pojazdu, którym kierował i jest poszukiwany na podstawie nakazu doprowadzenia do odbycia kary pozbawienia wolności. 📢 Najpiękniejsze miasteczka w Polsce w sam raz na weekend. 23 pełne uroku miejscowości, w których odpoczniecie od hałasu i zgiełku Małe miasteczka w Polsce wcale nie muszą być senne czy nudne. Wiele z nich to wprost idealne miejsca na weekend czy rodzinną wycieczkę, pełne atrakcji dla miłośników zabytków, ciekawostek i aktywnego wypoczynku. Wybraliśmy 23 najpiękniejsze miasteczka w Polsce w sam raz na krótki wypad z głośnych i tłocznych metropolii. Przekonajcie się, które małe miejscowości warto odwiedzić, by odkryć ich niezwykłe atrakcje i zrelaksować się w stylu slow.

📢 Krótkie paznokcie są wygodne i mogą być efektowne. Zobacz, jaki kolor lakieru i zdobienia będą dla nich najlepsze. Garść inspiracji Krótkie paznokcie są modne! Wpisują się w tegoroczne trendy, które stawiają na naturalność i minimalizm. Obawiasz się, że taka długość nie pozwoli ci stworzyć zjawiskowego manicure? Jesteś w błędzie. Dowodem na to są zebrane w galerii inspiracje. Niektóre z nich powalają! 📢 Tak dzisiaj wygląda Iza Małysz. Żona popularnego skoczka imponuje urodą. Zobacz, jak się prezentowała kiedyś, a jak dzisiaj Iza Małysz to żona jednego z największych sław polskiego sportu, czyli Adama Małysza. Kobieta, która kiedyś stała w cieniu swojego męża postawiła z niego wyjść. Od czasu kiedy wzięła udział w popularnym programie „Taniec z gwiazdami”, cieszy się zainteresowaniem mediów podwójnie. Zobacz, jak dzisiaj wygląda.

📢 Kurs dolara poniżej psychologicznego poziomu. Dobra passa złotego. Ile kosztuje dolar? Kurs dolara w relacji do głównych walut ma za sobą jeden z trzech największych tygodniowych spadków w 2023 r. – komentuje Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl. Jednocześnie przypomina, że USD/PLN ostatni raz mocniej spadał przed rokiem, gdy szybko wygasał strach przed kryzysem energetycznym w Europie. – Amerykańska waluta pierwszy raz od sierpnia kosztuje mniej niż 4 zł – zaznacza. 📢 Piękne bożonarodzeniowe dekoracje z Action, Pepco, Sinsay, Biedronki czy KiK. Zobacz, co warto kupić już teraz. Świąteczne okazje za grosze Świąteczne dekoracje do domu wcale nie muszą być drogie. Znaleźliśmy modne i tanie bożonarodzeniowe ozdoby w sklepach, którymi pięknie przystroimy dom na święta. Zobacz najładniejsze dekoracje na Boże Narodzenie z Action, Pepco, Sinsay, Biedronki i innych popularnych sieci. Sprawdź, gdzie najtaniej kupisz bożonarodzeniowe ozdoby, których pozazdroszczą ci znajomi i rodzina.

📢 Marcin Brewczyński uczestnikiem Morocco Nordic Walking World Cup tour. Ostrołęczanin wrócił z Maroka z dwoma medalami 18.11.2023 W miniony weekend ostrołęczanin Marcin Brewczyński wziął udział w zawodach Morocco Nordic Walking World Cup tour. Do kraju wróci z dwoma medalami: złotym i srebrnym, które zdobył w swojej kategorii wiekowej. 📢 Kto nie powinien jeść orzechów włoskich? To nie tylko alergicy i małe dzieci. Uważać powinny także osoby z niektórymi przewlekłymi chorobami Orzechy włoskie to polski superfood, który jest szczególnie polecany osobom ze zbyt wysokim cholesterolem, niedoborami magnezu i potasu oraz cierpiącym na zaparcia. Zalecane są także w profilaktyce przeciwnowotworowej. Jednak są osoby, którym jedzenie orzechów może szkodzić. Zobacz, czy znajdujesz się w tej grupie.

📢 Brak prądu w regionie. PGE planuje prace w Ostrołęce i powiatach: ostrołęckim, ostrowskim, makowskim i przasnyskim Przerwy w dostawie prądu w regionie. Ostrołęka i powiaty: ostrołęcki, ostrowski, makowski i przasnyski. Poznajcie harmonogram prac w dniach 20-24 listopada 2023.

📢 Bieg urodzinowy LKS Kurpie na Luzie. Tak 19.11.2023 klub z gminy Lelis świętuje pierwszą rocznicę powstania Właśnie mija rok, kiedy razem jako LKS – Kurpie na Luzie stawialiśmy pierwsze kroki na bieżni (tudzież w lesie). Później wspólne starty, medale, nierzadko podium rzecz jasna… tylko rok, a już jest co wspominać. Miło nam poinformować, że z tej okazji organizujemy nasze pierwsze urodziny - napisali w mediach społecznościowych członkowie klubu, zapraszając na świętowanie.

📢 Walny Zjazd Towarzystwa Kurpiowskiego "Strzelec" w Czarni, 18.11.2023 Towarzystwo Kurpiowskie "Strzelec" jest największą i najstarszą organizacją społeczno-kulturalną w gminie Czarnia. Do stowarzyszenia należy około 100 członków indywidualnych oraz jeden członek zbiorowy - Kurpiowski Zespół Folklorystyczny "Carniacy". Tradycyjnie pod koniec roku organizacja przygotowuje zjazd, który jest podsumowaniem jej działalności w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W zjeździe uczestniczą nie tylko członkowie stowarzyszenia, lecz także zaproszeni goście.

📢 Jesienny Festiwal Smaków w Ostrołęce. Druga edycja wydarzenia odbyła się 18.11.2023 W ramach festiwalu odbył się konkurs jesiennych specjałów o puchar przewodniczącego Rady Miasta Wojciecha Zarzyckiego w trzech kategoriach: przetwory z owoców – dżemy, konfitury, powidła; nalewki oraz ciasta z owocami lub warzywami.

📢 Złote gody w Ugniewie. Małżeństwa z gm. Ostrów Mazowiecka zostały odznaczone Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 18.11.2023 Prezydent RP przyznał Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 24 parom z terenu gminy Ostrów Mazowiecka. Ponadto, w uroczystości w Ugniewie wzięły udział 2 pary, które świętowały diamentowe gody - 60. rocznicę ślubu. 📢 Uroczyste oddanie do użytku wyremontowanej drogi wojewódzkiej nr 647 w gminie Łyse, 18.11.2023. Zdjęcia, wideo Nowa nawierzchnia, pobocza i zjazdy do nieruchomości, a także poprawione odwodnienie – to efekty remontu drogi wojewódzkiej nr 647 w gminie Łyse. Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza zmodernizowano 11-kilometrowy odcinek od miejscowości Dęby do granicy województwa. Inwestycja kosztowała ponad 25,3 mln złotych. Wstęgę przecięto w sobotę 18 listopada 2023.

📢 Małkinia Górna uczciła 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości Biało-czerwone kotyliony i flaga narodowa o długości 30 m po raz kolejny ubarwiły obchody Święta Niepodległości w Małkini Górnej. 11 listopada 2023 r. na ulicach Małkini Górnej tradycyjne dominowały barwy narodowe. Biało-czerwone flagi pojawiły się na ulicach i na domach, a wielu mieszkańców przypięło do płaszczy i kurtek biało-czerwone kotyliony. 📢 Święto Odzyskania Niepodległości w Makowie Mazowieckim: msza święta i złożenie wieńców Mieszkańcy Makowa Mazowieckiego, przedstawiciele władz miasta i powiatu oraz makowskich instytucji uczcili 105. rocznicę odzyskania niepodległości oddając hołd poległym i składając kwiaty pod pomnikiem „Bohaterów Poległych w Walce o Niepodległość w Latach 1914-1920”. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Jana Mieczysława Górzyńskiego w Ostrołęce, 10.11.2023 Absolwenci Liceum Pedagogicznego w Ostrołęce postanowili upamiętnić nauczyciela muzyki, twórcę chóru i orkiestry w Liceum Pedagogicznym odsłaniając pamiątkową tablicę przy budynku szkoły. Uroczystości odbyły się w piątek 10.11.2023.

📢 Młodzież z klasy pierwszej mundurowego I Liceum Ogólnokształcącego CN-B Feniks im. Polskich Spadochroniarzy z Ostrołęki pasowana na uczniów Ślubowanie kadetów pierwszych klas liceów Feniks odbyło się na Górze Gradowej w Gdańsku. Obecni na nim byli uczniowie I LO CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Ostrołęce. W piątek 27.10.2023 młodzież wróciła do Ostrołęki. Rodzice postanowili zrobić im niespodziankę i wręczyć pamiątkowe róże. 📢 Dzień Edukacji Narodowej w Ostrołęce. Nagrody dla nauczycieli i koncert w hali im. A. Gołasia, 16.10.2023 To już tradycja, że miasto z okazji Dnia Edukacji Narodowej zaprasza nauczycieli i pracowników jednostek oświatowych na koncert w hali. im. A. Gołasia.

📢 Gala w Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia, 15.09.2023 Gmina Czarnia jest najmniejszą w Polsce jednostką samorządu terytorialnego, w której funkcjonuje Centrum Usług Społecznych. Powstało ono ponad 2 lata temu z przekształcenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W piątek 15 września 2023 odbyła się uroczysta gala podsumowująca realizację całego projektu.

📢 Boże Narodzenie na wesoło, oczami Internautów. Zobacz najśmieszniejsze memy o świętach W Internecie czuć magię świąt. Widzieliście już zabawne memy świąteczne? Zebraliśmy dla Was najśmieszniejsze obrazki i zdjęcia na Boże Narodzenie. 📢 Ostrołęka. Jurek Owsiak w Stora Enso prezentował nowe puszki na WOŚP 2023. 25.11 2022 Prezentacja puszki WOŚP w Ostrołęce. Jurek Owsiak nadzorował produkcję puszek w ostrołęckim zakładzie Stora Enso. Spotkanie odbyło się w piątek 25.11.2022. 📢 Nissan X-Trail. Pierwsza jazda w Słowenii: wrażenia, zużycie paliwa, ceny i wersje Na to auto czekaliśmy z niecierpliwością i lekkim rozczarowaniem, bowiem już od ponad roku mogliśmy je oglądać na rynku w Stanach Zjednoczonych pod nazwą Rogue. Po kilku istotnych zmianach wreszcie jest na Starym Kontynencie. Mieliśmy okazję pokonać nowym Nissanem X-Trail kilkaset kilometrów po pięknych, choć wymagających drogach Słowenii. Jak się spisał?

📢 Maków Mazowiecki. Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych w ZS im ŻAK w Makowie. 29.04.2022. Zdjęcia Maturzyści pożegnali się już ze szkołami, choć najważniejszy egzamin w życiu jeszcze przed nimi.

📢 Pożar domu w Stoku. Dom półtora roku temu przeszedł remont dzięki udziałowi w programie "Nasz nowy dom" . Spłonął 11.11.2021. Zdjęcia Wiosną 2020 roku dom pani Bogusławy został wyremontowany dzięki ekipie Katarzyny Dowbor. Niestety, w nocy 11 listopada doszło do pożaru. Drewniany dom w Stoku spłonął. 📢 Ksiądz Mirosław Teofilak - podejrzany o potrącenie nastolatki - przebywa w areszcie. Jest niewinny! - przekonuje brat księdza Tak mówi brat księdza Mirosława Teofilaka - podejrzanego o potrącenie nastolatki w Dudach Puszczańskich, gm. Łyse (zdarzenie z 28.02.2021). Ksiądz przebywa w areszcie. - On jest niewinny! - przekonuje brat księdza, Stanisław Teofilak. Ma też żal do prokuratury. Z jakiego powodu? I co na to prokuratura? Przeczytajcie w artykule.

📢 Wojskowy Ośrodek Kartograficzny w Komorowie świętuje 70-lecie. Zdjęcia Samodzielny Oddział Topograficzno-Geodezyjny utworzony 15 listopada 1951 r. po dwóch latach przemianowano na 22. Samodzielny Oddział Geodezyjny i przeniesiono z Warszawy do Komorowa. Od 2004 roku jednostka w Komorowie funkcjonuje jako 22 Wojskowy Ośrodek Kartograficzny.

📢 Ostrołęka. Awanse dla nauczycieli mianowanych, powołania dla dyrektorów, podziękowanie za wieloletnią pracę dla Stanisława Grzyba Ostrołęka. Awanse dla nauczycieli mianowanych, powołania dla dyrektorów, podziękowanie za wieloletnią pracę dla Stanisława Grzyba. Uroczystość odbyła się w ratuszu w środę 28 sierpnia. 📢 Ostrołęka. Sylwester w pensjonacie Wioletta [ZDJĘCIA] Tak powitano Nowy Rok w pensjonacie Wioletta. Zabawa trwała do białego rana

ZOBACZ KONIECZNIE Za te choroby zawodowe dostaniesz odszkodowanie