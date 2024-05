Prasówka 22.05.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 21.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Sabalenka już nie kryje się ze swoim nowym chłopakiem. Odwiedziła z nim padok F1 podczas Grand Prix Emilii-Romanii [ZDJĘCIA]”?

Prasówka 22.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Sabalenka już nie kryje się ze swoim nowym chłopakiem. Odwiedziła z nim padok F1 podczas Grand Prix Emilii-Romanii [ZDJĘCIA] Druga rakieta świata, zwyciężczyni dwóch Wielkich Szlemów Australian Open Aryna Sabalenka pochwaliła się swoim nowym partnerem. Dwa miesiące po śmierci swojego byłego chłopaka, dawnego hokeisty i trenera Konstantina Kolcowa Białorusinka nie kryje się już ze swoim związkiem z brazyloijskim biznesmenem Georgiosem Frangoulisem.

📢 Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Rewolwer i różaniec przy łóżku detektywa. Zobacz spiżarnię i meble które zaprojektował Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Najsławniejszy detektyw w Polsce oprowadza nas po swoim domu. Detektyw Rutkowski śpi z rewolwerem i różańcem przy łóżku, a latem relaksuje się w basenie, a w spiżarni ma słoiki z grzybkami od mamy.

📢 Drzewko za surowce wtórne w Wyszkowie. Rozdaliśmy ponad 250 sadzonek lipy i sosny. Akcja odbyła się 21.05.2024 Tygodnik Ostrołęcki we współpracy z Nadleśnictwem Wyszków oraz Urzędem Miastem Wyszków zorganizował event ekologiczny pn. "Drzewko za surowce wtórne". Akcja odbyła się 21 maja na Placu Miejskim przy ul. Sowińskiego. Nadleśnictwo Wyszków przygotowało ponad 250 sadzonek lipy i sosny. Wszystkie sadzonki rozeszły się w 2 godziny!

Prasówka 22.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kurp Burger Wege w Lelisie. Czwarta edycja wydarzenia: konkurs, warsztaty i potańcówka, 18.05.2024 W sobotę 18.05.2024 w Lelisie odbyła się czwarta edycja konkursu kulinarnego "Kurp Burger Wege". Oprócz tego chętni wzięli udział w warsztatach kulinarnych, a na koniec odbyła się potańcówka z zespołem Venus.

📢 Most w Teodorowie - jak przebiegają prace? Konferencja prasowa na budowie - 21.05.2024 - z udziałem posła i europosła z PiS Budowa mostu w Teodorowie realizowana jest w bardzo dobrym tempie - prace są tak sprawnie realizowane, że inwestycja ma być ukończona o siedem miesięcy wcześniej niż pierwotnie planowano. Wszystko wskazuje, że mostem w Teodorowie przejedziemy w połowie 2025 roku. 21 maja 2024 na budowie z mediami spotkał się starosta ostrołęcki Piotr Liżewski. W konferencji uczestniczył również europoseł Adam Bielan (PiS) i poseł Arkadiusz Czartoryski. 📢 Wiosenne zarybianie Narwi. Prawie 2000 sztuk sandacza zostało wpuszczone do rzeki Do rzeki trafiło ok. 2000 sztuk sandacza. Łącznie, w ciągu dwóch ostatnich lat trwania akcji, do Narwi wpuszczono ok. 1200 kg, czyli ok. 140 tys. sztuk różnego rodzaju ryb. Celem jest zachowanie różnorodności biologicznej i warunków środowiskowych. Do rzeki wpuszczane są tylko rodzime gatunki.

📢 Zderzenie w Wydmusach. Kobieta straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w drzewo Nadmierna prędkość na gruntowej drodze doprowadziła do zderzenia renault clio z drzewem. Kolizja miała miejsce z soboty na niedzielę (z 18 na 19 maja) w Wydmusach. Za kierownicą siedziała młoda mieszkanka powiatu ostrołęckiego.

📢 Nagrody dla młodych utalentowanych sportowców z powiatu ostrowskiego. Przyznał je zarząd powiatu Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej przyznał nagrody za osiągnięcia sportowe w 2023 roku.

📢 Uroczystość Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego w parafii pw. Św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim W niedzielę 19.05.2024 dzieci z klas IV Szkoły Podstawowej wraz rodzicami, chrzestnymi i najbliższymi z rodziny przeżyły uroczystość Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego w parafii pw. Św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim. 📢 Maków Mazowiecki. Potrącenie rowerzysty na skrzyżowaniu ulic Jagiełły i Krzywoustego W sobotę 18.05. 2024 na terenie Makowa Mazowieckiego doszło do kolizji drogowej z udziałem rowerzysty i samochodu osobowego. Rowerzysta trafił do szpitala.

📢 Pierwsza Komunia Święta w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnej, 19.05.2024 19 maja 2024 r. w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnej odbyła się uroczystość Pierwszej Komunii Świętej.

Do sakramentu przystąpiło 11 dziewczynek i 13 chłopców.

📢 Pierwsza Komunia Święta w kościele pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej 19.05.2024 W niedzielę, 19 maja grupa 46 dzieci z klasy III C i III D ze Szkoły Podstawowej w Dudach przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej. Msza święta rozpoczęła się o godz. 12.00. Przed mszą dzieci zostały powitanie przez ks. proboszcza Jacka Schneidera. 📢 Pierwsza Komunia Święta w parafii św. Józefa w Makowie Mazowieckim, 19.05.2024 (dwie grupy) W niedzielę 19 maja 2024 w makowskiej parafii pw. św. Józefa do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło ponad 50 dzieci (w dwóch grupach). Na mszy św. o godz. 10.00 sakrament przyjęło 31 dzieci, na mszy o godz. 12.00 - 22.

📢 Noc Muzeów 2024 w Ostrołęce - Muzeum Żołnierzy Wyklętych, Muzeum Kultury Kurpiowskiej, Galeria Ostrołęka, Wytwórnia art Na sobotni wieczór zaprosiły: Muzeum Kultury Kurpiowskiej, Muzeum Żołnierzy Wykletych, Galeria Ostrołęka, Wytwórnia art. Były wystawy, koncerty,

📢 Wyprzedaż garażowa w Ostrowi Mazowieckiej. Wyprzedaż odbywa się w Grodzie Książąt Mazowieckich Wyprzedaże garażowe w ogródku jordanowskim rozpoczęły się w ubiegłym roku. Zainteresowanie: zarówno sprzedających, jak i kupujących było spore, dlatego w tym roku zaplanowano 7 takich wyprzedaży. Pierwsza w tym sezonie odbyła się 21 kwietnia. Kolejna wyprzedaż odbyła się w niedzielę, 19 maja. Zapraszamy do Grodu Książąt Mazowieckich. 📢 Są jak dwie krople wody i ciężko ich od siebie odróżnić. Poznaj najbardziej znane bliźnięta w polskim show-biznesie 19 maja obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Bliźniąt. Z okazji tego święta zaprezentujemy wam słynne bliźniaki, które zrobiły karierę w show-biznesie. Zdradzimy także, kto z dobrze znanych wam osób ma mniej sławne bliźniacze rodzeństwo. 📢 VIII Święto Rotmistrza Pileckiego w Ostrowi Mazowieckiej. Przeczytajcie, co działo się w ogródku jordanowskim 18.05.2024 Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej po raz ósmy zorganizowało Święto Rotmistrza Pileckiego. Z tej okazji na terenie muzealnego ogrodu oraz na terenie ogródka jordanowskiego przygotowano bardzo dużo atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Świętowanie rozpoczęło się o godz. 11.00 turniejem piłki nożnej, a zakończyło ogniskiem z przyśpiewkami o 22.00.

📢 Ułański Skate Jam w Ostrowi Mazowieckiej. Wydarzenie odbyło się z okazji VIII Święta Rotmistrza Pileckiego 18.05.2024 18 maja na Skateparku w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się druga edycja Ułańskiego Skate JAM 2024 – zawodów dla miłośników sportów ekstremalnych w dyscyplinach Hulajnogi i BMX. Zawody odbyły się w ramach VIII Święta Rotmistrza Pileckiego.

📢 Święto Rotmistrza Pileckiego w Ostrowi Mazowieckiej - Parada Przedszkolaków z okazji 123. rocznicy urodzin rotmistrza 18.05.2024 W sobotę, 18 maja w Ostrowi po raz ósmy zorganizowano Święto Rotmistrza Pileckiego. W ogródku jordanowskim oraz w Muzeum - Dom Rodziny Pileckich, a także na placu przy muzeum przygotowano wiele atrakcji - dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 📢 Pchli Targ w Ostrołęce. Kolejna edycja była 18.05.2024. Zobaczcie, co można kupić na pchlim targu Pierwsza tegoroczna edycja Pchlego Targu odbyła się 20 kwietnia 2024 i spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno wystawców (było ok. 40 stoisk), jak i odwiedzających. Druga odsłona Pchlego Targu była w sobotę 18 maja 2024 (od godz. 8.00 do 12.00). Nie zdążyliście? Nic straconego, pchle targi odbywają się w Ostrołęce do października, w każdą trzecią sobotę miesiąca. A tymczasem zobaczcie w naszej galerii, co tam można znaleźć.

📢 Obchody Dnia Strażaka w Makowie Mazowieckim odbyły się we wtorek 14.05.2024 14 maja 2024 r. Obchody Dnia Strażaka w Makowie Mazowieckim rozpoczęły się od mszy świętej w intencji wszystkich strażaków w kościele pw. Św. Józefa w Makowie Mazowieckim, którą sprawował Ks. Stanisław Dziekan - kapelan powiatowy strażaków. Dalsza część uroczystości odbyła się pod komendą powiatową PSP.

📢 Pierwsza Komunia Święta w parafii pw. św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim, 12.05.2024 W niedzielę 12 maja 2024 podczas mszy św. o godz. 11.00 do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło 59 dzieci.

📢 Dni Makowa Mazowieckiego 2024. Znamy gwiazdy, które wystąpią podczas wydarzenia Dni Makowa Mazowieckiego odbędą się 14 i 15 czerwca 2024 tradycyjnie na makowskim rynku. Miejski Dom Kultury poinformował, kto wystąpi na scenie podczas święta miasta.

Szukasz pomysłów na modne, wiosenne paznokcie? Pomożemy Ci, zobacz naszą galerię zdjęć. 📢 Matura w Zespole Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej. Maturzyści rozpoczęli egzamin o godz. 9.00 Maturzyści rozpoczęli egzamin o godz. 9.00. Dla dyrektorów szkół średnich – ze względów proceduralnych – dzień pracy rozpoczął się o 5.30. 7 maja w Zespole Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej do egzaminu przystąpiło 52 maturzystów.

📢 Dariusz Rafalik zaprzysiężony na wójta gminy Małkinia Górna. 6.05.2024 zainaugurowano IX kadencję Rady Gminy Małkinia Górna W poniedziałek 6 maja w Szkole Podstawowej nr 2 w Małkini Górnej odbyła się I sesja Rady Gminy Małkinia Górna IX kadencji. Ślubowanie nowo wybranego wójta i radnych zakończyło trwającą ponad 5 lat VIII kadencję Rady Gminy Małkinia Górna.

📢 Brulino-Lipskie. Śmiertelny wypadek z udziałem dwóch samochodów osobowych. Do zdarzenia doszło 6.05.2024 W wypadku uczestniczyły dwa samochody osobowe, którymi podróżowało łącznie 5 osób. Cztery osoby zostały przetransportowane do szpitala. Jedna osoba zmarła. 📢 Pierwsza Komunia Święta w parafii pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce, 5.05.2024 W niedzielę 5 maja 2024 do Pierwszej Komunii Świętej w parafii pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce przystąpiła pierwsza grupa dzieci - z SP nr w Ostrołęce i z Dzbenina. Za tydzień do sakramentu przystąpi druga grupa.

📢 Dni Ostrołęki 2024. Jakie gwiazdy wystąpią podczas tegorocznego święta miasta? Prezydent Kulik poinformował, kto wystąpi podczas Dni Ostrołęki. 📢 Dzielnicowi Ostrołęka i powiat ostrołęcki. Poznaj swojego dzielnicowego i sprawdź, jak się z nim skontaktować. Zdjęcia Przedstawiamy sylwetki dzielnicowych z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego, a także ich numery telefonów i adresy e-mailowe. Warto znać swojego dzielnicowego. Policja informuje też, że podane adresy mailowe ułatwią kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sytuacji potrzeby natychmiastowej interwencji należy dzwonić pod nr 997 lub 112. Warto także korzystać z aplikacji "Moja Komenda", która w dużym stopniu ułatwia kontakt z policjantem dzielnicowym.

📢 Wykopki Sołeckie w Rząśniku-Majdanie. Wspólne kopanie ziemniaków, występ "Świtanek" i spektakl w wykonaniu mieszkańców 23.09.2023 Wydarzenie zostało zorganizowane dzięki zaangażowaniu mieszkańców Rząśnika-Majdanu i okolicznych miejscowości. Rok temu mieszkańcy przygotowali pokaz żęcia sierpem i koszeniem kosą zboża. Tym razem pokazali, jak dawniej wyglądały wykopki.

📢 Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 w Rubinku w Ostrowi Mazowieckiej 23.06.2023 Po mszy świętej w kościele pw. Wniebowzięcia NMP, uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej spotkali się na sali gimnastycznej, aby wspólnie pożegnać rok szkolny 2022/2023. 📢 Dzieci na rowery - druga edycja akcji w Ostrołęce, 18.06.2023. Zdjęcia, wideo W niedzielę 18 czerwca 2023 na plaży miejskiej w Ostrołęce pojawiły się setki rowerzystów - i małych, i dużych. Ci najmłodsi przyjechali, by wziąć udział w wyścigach, ci starsi - by im kibicować. Tu nie liczył się wynik, ale dobra zabawa.

📢 Jarmark Kurpiowski w Myszyńcu, 21.05.2023. Zobaczcie zdjęcia, poznajcie wyniki Podczas wydarzenia prezentują kurpiowscy śpiewacy, gawędziarze, muzycy. W tegorocznej edycji na scenie wystąpiły 302 osoby. To była 34. edycja Jarmarku Kurpiowskiego im. Stanisława Sieruty.

